Irlanda neutră din punct de vedere militar va ”fi alături de Ucraina atât timp cât va fi nevoie”, dă asigurări premierul Leo Varadkar într-o vizită neanunțată la Kiev: Ucraina va învinge

Premierul irlandez, Leo Varadkar, a efectuat miercuri o vizită neanunțată la Kiev, unde a declarat că ”Rusiei nu i se poate permite să aibă succes”, informează The Guardian.

În cadrul unei conferințe de presă după discuțiile pe care le-a avut cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, Varadkar a evidențiat că vizitarea locurilor unde Rusia a comis atrocități și întâlnirea de la Kiev i-au confirmat că Moscova ”nu va reuși și nu i se poate permite să reușească” în războiul ilegal pe care l-a pornit împotriva Ucrainei.

”Dacă Rusia crede că țintirea civililor și a infrastructurii esențiale îi va descuraja pe prietenii Ucrainei, inclusiv Irlanda, ei bine, se înșeală. Volodimir Zelenski, vom fi alături de Ucraina atât timp cât va fi nevoie. Ucraina va învinge și Ucraina va fi reconstruită”, l-a asigurat premierul irlandez pe liderul de la Kiev.

La rândul său, Zelenski a amintit într-un mesaj pe Twitter de neutralitatea militară a Irlandei, care nu a împiedicat-o să ia atitudine în fața încălcărilor dreptului internațional de către Putin.

Welcome to Ukraine, Taoiseach Leo Varadkar @LeoVaradkar. Today, we will hold important negotiations – security, political cooperation, justice for Ukraine and our economic cooperation.

Although Ireland is a neutral country, this neutrality does not mean indifference, and this is… pic.twitter.com/qzxvkXw7uV

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2023