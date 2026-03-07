Islanda a stabilit data referendumului privind reluarea negocierilor de aderare la UE

Islanda va organiza un referendum pe 29 august pentru a decide dacă va relua negocierile suspendate privind aderarea la UE, a anunțat vineri guvernul islandez, informează Politico Europe.

Prim-ministrul islandez Kristrún Frostadóttir, care a anunțat data referendumului în cadrul unei conferințe de presă la Reykjavik, a declarat că votul va pune capăt „unei dezbateri care a afectat națiunea islandeză”.

În ultimele luni, Islanda — care ocupă o poziție strategică importantă în Arctica, dar nu are o armată permanentă — a explorat posibilitatea organizării unui referendum pe tema reluării negocierilor.

Sondajele arată că o majoritate clară a islandezilor susține organizarea unui referendum privind reluarea negocierilor, deși populația este mai împărțită în ceea ce privește aderarea Islandei la UE.

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a subliniat atractivitatea blocului ca garant al securității într-o perioadă de tulburări geopolitice.

„Poporul islandez are de luat o decizie importantă. Într-o lume care se schimbă rapid, Uniunea Europeană oferă un punct de sprijin într-o comunitate bazată pe valori, prosperitate și securitate”, a declarat Kos vineri într-o postare publicată pe rețeaua de socializare X.

Islanda a depus cererea de aderare la UE în 2009, în plină criză financiară, când toate cele trei mari bănci comerciale ale sale au intrat în faliment. Însă guvernul a înghețat negocierile în decembrie 2013, pe fondul redresării rapide a economiei islandeze și al avertismentelor economiștilor cu privire la un potențial colaps al zonei euro. În martie 2015, Reykjavík a solicitat să nu mai fie considerată țară candidată la aderarea la UE.

Însă situația geopolitică s-a schimbat semnificativ în ultimul deceniu.

Islanda ocupă o poziție strategică importantă în Atlanticul de Nord, la sud de Cercul Polar Arctic, nu are armată și se bazează pe apartenența la NATO și pe un acord bilateral de apărare din 1951 cu SUA pentru securitatea sa.

Această realitate, împreună cu beneficiile economice ale aderării la UE, pare să încălzească atitudinea publicului față de o eventuală aderare la blocul european, sondajele indicând o creștere a sprijinului în acest sens.

Cu toate acestea, drumul către aderarea la UE nu este unul simplu.

Cel mai mare obstacol potențial îl reprezintă drepturile de pescuit, o industrie cheie în Islanda și o problemă importantă în cadrul negocierilor precedente.

Există însă o diferență esențială între negocierile de atunci și cele de acum: Brexit.

Marea Britanie și Islanda au avut mult timp o relație tensionată în ceea ce privește pescuitul, angajându-se într-o serie de ciocniri violente numite „Războaiele codului” între anii 1950 și 1970.

Odată cu ieșirea Marii Britanii din UE, drepturile de pescuit ar putea reprezenta o barieră mai puțin importantă.

Dacă islandezii decid să reia negocierile cu UE, acestea ar putea avansa rapid. Islanda este membră a Spațiului Economic European și face parte din spațiul Schengen, prin urmare multe dintre legile UE sunt deja în vigoare în această țară.

Înainte de înghețarea negocierilor în 2013, Islanda încheiase 11 din cele 33 de capitole de negociere. Muntenegru, țara candidată la aderarea la UE care se află în stadiul cel mai avansat, a depășit acest prag abia în ultimele luni.