Islanda ar putea deveni al 28-lea stat membru UE, afirmă șefa diplomației islandeze: Negocierile pot fi încheiate într-un an și jumătate

U.E.
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
de citit in1 min.
© Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir/ Facebook

Islanda ar putea încheia negocierile de aderare la Uniunea Europeană în „aproximativ un an și jumătate” și ar putea deveni al 28-lea stat membru al UE, a declarat ministrul de externe Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir pentru Politico Europe.

Islanda va organiza pe 29 august un referendum privind relansarea negocierilor de aderare la UE, abandonate anterior. Un sondaj Gallup recent indică un vot strâns, cu 52% dintre respondenți în favoarea reluării discuțiilor și 48% împotrivă.

„Uneori nu trebuie să lași sondajul să te conducă, ci să conduci tu însuți”, a spus Þorgerður, care conduce partidul pro-european Viðreisn.

Islanda este membră a Spațiului Economic European și face parte din zona de liberă circulație Schengen, astfel că are deja integrate în legislația sa multe dintre regulile UE.

Ca urmare, „nu va fi atât de complicat pentru noi” și „ar fi mai degrabă un proces rapid” să încheiem negocierile de aderare la UE, presupunând că islandezii votează pentru reluarea discuțiilor, a afirmat Þorgerður.

Întrebată dacă Islanda ar putea depăși statele candidate care sunt mai avansate în negocierile de aderare la UE, precum Muntenegru, pentru a deveni al 28-lea stat membru al Uniunii, Þorgerður a răspuns „da”. Totuși, ea a adăugat că „cea mai mare problemă va fi, desigur, pescuitul”.

Islanda a depus cererea de aderare la UE în 2009, în contextul unei crize financiare, însă a suspendat negocierile în 2013 după un conflict privind politica în domeniul pescuitului și o schimbare a contextului său economic; în 2015, a retras oficial cererea. Înainte de acest moment, Reykjavík închisese 11 dintre cele 33 de capitole de negociere — un prag pe care Muntenegru l-a depășit abia în ultimele luni.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Eurodeputatul Gabriela Firea: Implicarea autorităților locale, esențială pentru ca planul european al locuințelor accesibile să devină realitate
Eurodeputatul Gabriela Firea: Implicarea autorităților locale, esențială pentru ca planul european al locuințelor accesibile să devină realitate
Articolul următor
Cancelarul german Friedrich Merz atrage atenția Israelului: Anexarea Cisiordaniei ar fi o „mare greșeală”
Cancelarul german Friedrich Merz atrage atenția Israelului: Anexarea Cisiordaniei ar fi o „mare greșeală”
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Articole Populare