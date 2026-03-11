Islanda ar putea deveni al 28-lea stat membru UE, afirmă șefa diplomației islandeze: Negocierile pot fi încheiate într-un an și jumătate

Islanda ar putea încheia negocierile de aderare la Uniunea Europeană în „aproximativ un an și jumătate” și ar putea deveni al 28-lea stat membru al UE, a declarat ministrul de externe Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir pentru Politico Europe.

Islanda va organiza pe 29 august un referendum privind relansarea negocierilor de aderare la UE, abandonate anterior. Un sondaj Gallup recent indică un vot strâns, cu 52% dintre respondenți în favoarea reluării discuțiilor și 48% împotrivă.

„Uneori nu trebuie să lași sondajul să te conducă, ci să conduci tu însuți”, a spus Þorgerður, care conduce partidul pro-european Viðreisn.

Islanda este membră a Spațiului Economic European și face parte din zona de liberă circulație Schengen, astfel că are deja integrate în legislația sa multe dintre regulile UE.

Ca urmare, „nu va fi atât de complicat pentru noi” și „ar fi mai degrabă un proces rapid” să încheiem negocierile de aderare la UE, presupunând că islandezii votează pentru reluarea discuțiilor, a afirmat Þorgerður.

Întrebată dacă Islanda ar putea depăși statele candidate care sunt mai avansate în negocierile de aderare la UE, precum Muntenegru, pentru a deveni al 28-lea stat membru al Uniunii, Þorgerður a răspuns „da”. Totuși, ea a adăugat că „cea mai mare problemă va fi, desigur, pescuitul”.

Islanda a depus cererea de aderare la UE în 2009, în contextul unei crize financiare, însă a suspendat negocierile în 2013 după un conflict privind politica în domeniul pescuitului și o schimbare a contextului său economic; în 2015, a retras oficial cererea. Înainte de acest moment, Reykjavík închisese 11 dintre cele 33 de capitole de negociere — un prag pe care Muntenegru l-a depășit abia în ultimele luni.