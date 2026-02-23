Connect with us

Islanda ia în calcul organizarea unui referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE, în contextul tulburărilor geopolitice

© Government of Iceland

Islanda ia în considerare organizarea unui referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE încă din luna august, potrivit a două persoane familiarizate cu pregătirile țării pentru aderare. Informează Politico Europe.

Acest lucru survine într-un moment în care pare să crească dinamica extinderii UE, Bruxellesul lucrând la un plan care ar putea acorda Ucrainei statutul de membru parțial al blocului încă de anul viitor, iar Muntenegru, favoritul în procesul de aderare, a încheiat luna trecută un alt capitol de negocieri.

Coaliția guvernamentală de la Reykjavík promisese să organizeze un referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE până în 2027, după ce guvernul anterior a înghețat negocierile în 2013. Însă calendarul este accelerat într-o perioadă de tulburări geopolitice și în urma deciziei Washingtonului de a impune tarife Islandei și a amenințărilor președintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda.

Parlamentul islandez urmează să anunțe data votului în următoarele săptămâni, potrivit celor două persoane care au dorit să rămână anonime pentru a putea vorbi liber. Măsura vine după o serie de vizite ale politicienilor UE în Islanda și ale politicienilor islandezi la Bruxelles. Dacă islandezii vor vota „da”, ar putea adera la UE înaintea oricărei alte țări candidate, a declarat una dintre persoane.

„Discuția privind extinderea se schimbă”, a declarat pentru POLITICO comisarul european pentru extindere, Marta Kos, care s-a întâlnit luna trecută la Bruxelles cu ministrul islandez de externe, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. „Este vorba din ce în ce mai mult despre securitate, despre apartenență și despre păstrarea capacității noastre de a acționa într-o lume a sferelor de influență concurente. Acest lucru privește toți europenii”, a continuat aceasta.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a întâlnit luna trecută la Bruxelles cu prim-ministrul Islandei, Kristrún Frostadóttir, și a declarat că parteneriatul dintre cele două țări „oferă stabilitate și previzibilitate într-o lume instabilă”.

Von der Leyen, care a vizitat Islanda în iulie anul trecut, s-a întâlnit și cu Frostadóttir în cadrul unei reuniuni a Consiliului Nordic la Stockholm, în toamna anului trecut, și a lăudat țara acesteia pentru consolidarea cooperării cu UE. Von der Leyen urmează să viziteze din nou regiunea arctică în martie.

Discuțiile privind aprofundarea relațiilor cu Islanda și chiar reluarea negocierilor de aderare au început încă înainte de revenirea lui Trump la putere anul trecut, un oficial al UE afirmând că Bruxellesul acordase deja o atenție sporită acestei țări importante din punct de vedere strategic.

Însă amenințările tot mai grave din partea SUA, printre care și gluma lui Billy Long, candidatul lui Trump la funcția de ambasador în Islanda, că țara ar deveni al 52-lea stat al SUA și că el ar fi guvernator, au sporit urgența situației.

„Cred că faptul că Islanda a fost menționată de patru ori într-un discurs al lui Trump [la Forumul Economic Mondial de la Davos, luna trecută, în timp ce președintele SUA vorbea despre Groenlanda] a atras cu siguranță atenția”, a declarat un alt oficial al UE familiarizat cu situația, adăugând că „trebuie să fie neliniștitor pentru o țară mică”.

Islanda a depus cererea de aderare la UE în 2009, în plină criză financiară, când toate cele trei mari bănci comerciale ale sale au intrat în faliment. Însă guvernul a înghețat negocierile în decembrie 2013, pe fondul redresării rapide a economiei islandeze și al avertismentelor economiștilor cu privire la un potențial colaps al zonei euro. În martie 2015, Reykjavík a solicitat să nu mai fie considerată țară candidată la aderarea la UE.

Însă situația geopolitică s-a schimbat semnificativ în ultimul deceniu.

Islanda ocupă o poziție strategică importantă în Atlanticul de Nord, la sud de Cercul Polar Arctic, nu are armată și se bazează pe apartenența la NATO și pe un acord bilateral de apărare din 1951 cu SUA pentru securitatea sa.

Această realitate, împreună cu beneficiile economice ale aderării la UE, pare să încălzească atitudinea publicului față de o eventuală aderare la blocul european, sondajele indicând o creștere a sprijinului în acest sens.

Cu toate acestea, drumul către aderarea la UE nu este unul simplu.

Cel mai mare obstacol potențial îl reprezintă drepturile de pescuit, o industrie cheie în Islanda și o problemă importantă în cadrul negocierilor din ultima perioadă.

Există însă o diferență esențială între negocierile de atunci și cele de acum: Brexit.

Marea Britanie și Islanda au avut mult timp o relație tensionată în ceea ce privește pescuitul, angajându-se într-o serie de ciocniri violente numite „Războaiele codului” între anii 1950 și 1970.

Odată cu ieșirea Marii Britanii din UE, drepturile de pescuit ar putea reprezenta o barieră mai puțin importantă.

Dacă islandezii decid să reia negocierile cu UE, acestea ar putea avansa rapid. Islanda este membră a Spațiului Economic European și face parte din spațiul Schengen, prin urmare multe dintre legile UE sunt deja în vigoare în această țară.

Înainte de înghețarea negocierilor în 2013, Islanda încheiase 11 din cele 33 de capitole de negociere. Muntenegru, țara candidată la aderarea la UE care se află în stadiul cel mai avansat, a depășit acest prag abia în ultimele luni.

Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

UE cere „claritate deplină” din partea Washingtonului după decizia Curții Supreme a SUA privind tarifele vamale: „O înțelegere este o înțelegere”

© European Union, 2017/ Source: EC - Audiovisual Service

Comisia Europeană solicită claritate deplină cu privire la măsurile pe care pe care Statele Unite intenționează să le ia în urma recentei hotărâri a Curții Supreme privind Legea privind puterile economice de urgență internaționale (IEEPA), se arată în comunicatul oficial. 

Potrivit Comisiei Europene, situația actuală nu este propice pentru realizarea unui comerț și a unor investiții transatlantice „echitabile, echilibrate și reciproc avantajoase”, așa cum au convenit ambele părți și cum este prevăzut în Declarația comună UE–SUA din august 2025.

Comisia Europeană a transmis că va asigura întotdeauna protejarea deplină a intereselor Uniunii Europene, iar întreprinderile și exportatorii din UE trebuie să beneficieze de un tratament echitabil, de previzibilitate și de securitate juridică.

„O înțelegere este o înțelegere. În calitate de cel mai mare partener comercial al Statelor Unite, UE se așteaptă ca SUA să își respecte angajamentele asumate în declarația comună, la fel cum UE își respectă angajamentele. În special, produsele UE trebuie să beneficieze în continuare de cel mai competitiv tratament, fără creșteri ale tarifelor peste plafonul clar și cuprinzător convenit anterior”, se precizează în comunicatul citat. 

Executivul european a atras atenția că tarifele sunt, în esență, taxe care cresc costurile atât pentru consumatori, cât și pentru întreprinderi, așa cum confirmă studiile recente, iar atunci când sunt aplicate imprevizibil devin în mod inerent perturbatoare, subminând încrederea și stabilitatea pe piețele globale și generând incertitudine suplimentară în lanțurile internaționale de aprovizionare.

Comisia a precizat că menține un contact strâns și continuu cu administrația americană. Sâmbătă, 21 februarie, comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a discutat cu reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, și cu secretarul pentru comerț, Howard Lutnick.

UE va continua să depună eforturi pentru reducerea tarifelor, în conformitate cu Declarația comună, prioritatea Uniunii fiind menținerea unui mediu comercial transatlantic stabil și predictibil, acționând totodată ca un punct de referință la nivel global pentru comerțul bazat pe norme, se arată în comunicatul Comisiei.

În final, Comisia a subliniat că Uniunea Europeană își extinde în continuare rețeaua de acorduri comerciale cuprinzătoare și ambițioase de tip „tarif zero” la nivel global și își intensifică eforturile pentru consolidarea sistemului comercial deschis și bazat pe reguli.

Curtea Supremă a SUA a invalidat vineri tarifele impuse în temeiul Legii privind Puterile Economice Internaționale în Situații de Urgență (IEEPA). La scurt timp, Trump a anunțat un nou val de taxe de 10% pentru importurile din toate țările, invocând un alt temei juridic și menținând în vigoare taxele sectoriale existente. Ulterior, președintele american a indicat că nivelul ar putea fi majorat la 15%.

În întreaga Europă, liderii au reacționat cu o ușurare prudentă la hotărârea curții, avertizând în același timp că incertitudinea comercială va persista probabil. Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat sâmbătă că este prematură orice reacție entuziastă după decizia Curții Supreme a Statelor Unite, subliniind că Washingtonul a anunțat deja noi taxe vamale.

De asemenea, cancelarul german Friedrich Merz a anunțat că va prezenta o poziție europeană coordonată în fața politicilor tarifare promovate de președintele american Donald Trump, cu prilejul vizitei pe care urmează să o efectueze la Washington la începutul lunii martie. 

Guvernatorul Băncii Italiei: Economia SUA a suportat cea mai mare parte a poverii tarifelor lui Trump. Impact de peste 0,5 puncte procentuale asupra inflației

© Angela Morant/ECB

Economia Statelor Unite a preluat cea mai mare parte a costurilor generate de tarifele comerciale impuse de președintele Donald Trump, potrivit guvernatorului Băncii Italiei, Fabio Panetta, membru al Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE), relatează Bloomberg.

„Exportatorii străini par să fi suportat o parte din această povară, estimată la aproximativ 10%”, a declarat Panetta sâmbătă, la Veneția.

Oficialul italian a explicat că, într-o primă etapă, costurile suplimentare au fost absorbite de marjele de profit ale companiilor americane, ulterior fiind transferate parțial către consumatori, „care acum suportă aproximativ jumătate din povară”.

Într-o intervenție la forumul anual Assiom-Forex, Panetta a estimat că efectul tarifelor asupra prețurilor a fost semnificativ. „Per total, se estimează că tarifele au contribuit cu puțin peste jumătate de punct procentual la inflație, care rămâne peste ținta Rezervei Federale”, a afirmat acesta.

În opinia sa, politicile tarifare au determinat o reașezare vizibilă a comerțului global. Importurile americane din China s-au redus, în timp ce livrările din state precum Mexic, Vietnam și Taiwan au crescut. În paralel, China și-a consolidat poziția pe alte piețe.

„Astăzi, lumea este strâns interdependentă; nicio țară nu poate prospera mult timp izolându-se”, a afirmat Panetta.

El a subliniat totodată că, deși SUA își mențin o poziție dominantă în domenii-cheie, precum tehnologia, capacitatea militară și finanțele internaționale, relația economică cu Europa rămâne esențială.

„SUA dețin încă o poziție dominantă în domenii critice, cum ar fi tehnologia, capacitatea militară și finanțele internaționale și pentru multe țări, dezangajarea de ecosistemul american pur și simplu nu este o opțiune viabilă”, a spus Panetta. Totuși, a adăugat acesta, SUA au nevoie de Europa, care „absoarbe o cincime din exporturile de bunuri americane și 40% din exporturile sale de servicii, generează o treime din profiturile externe ale multinaționalelor americane și deține un volum substanțial de titluri de stat americane”.

Declarațiile au fost făcute după ce Curtea Supremă a SUA a anulat cea mai mare parte a tarifelor impuse anterior de administrația Trump, apreciind că președintele și-a depășit atribuțiile invocând o lege privind puterile de urgență.

Ulterior, liderul de la Casa Albă a introdus un tarif global de 10% și a anunțat noi măsuri comerciale. La scurt timp, Trump a majorat nivelul acestui tarif global la 15%, invocând alte baze legale pentru a continua politica sa de taxare a importurilor.

Ucraina condamnă „ultimatumurile și șantajul” energetic al Ungariei și Slovaciei. Kievul este dispus să asigure livrările de țiței rusesc prin rute alternative

© European Union 2025

Ucraina a condamnat sâmbătă „ultimatumurile și șantajul” guvernelor din Ungaria și Slovacia, după ce Budapesta și Bratislava au amenințat că vor opri furnizarea de energie electrică către Ucraina dacă Kievul nu reia tranzitul petrolului rusesc prin teritoriul său, relatează Politico.

Livrările de țiței rusesc către Ungaria și Slovacia prin conducta Drujba sunt suspendate din 27 ianuarie, după ce, potrivit Kievului, un atac cu dronă al Rusiei a avariat echipamente ale conductei în vestul Ucrainei. Cele două state acuză însă Ucraina că ar întârzia în mod deliberat reparațiile din motive politice.

Premierul slovac Robert Fico a declarat că va întrerupe livrările de electricitate de urgență către Ucraina dacă tranzitul petrolului rusesc către Slovacia nu este reluat prin Ucraina. O amenințare similară a fost formulată anterior și de premierul ungar Viktor Orbán.

Într-un comunicat publicat pe X, Ministerul ucrainean de Externe a calificat reacțiile drept „iresponsabile”, avertizând că acestea riscă să agraveze criza energetică generată de luni de atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene.

„Astfel de acțiuni, în contextul atacurilor masive și țintite ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei și al încercărilor Moscovei de a-i priva pe ucraineni de electricitate, căldură și gaze în condiții de frig extrem, sunt provocatoare, iresponsabile și amenință securitatea energetică a întregii regiuni”, a transmis diplomația ucraineană.

„În acest fel, guvernele Ungariei și Slovaciei nu doar că joacă în favoarea agresorului, dar își afectează și propriile companii energetice care furnizează energie pe baze comerciale”, se mai arată în comunicat.

Kievul a precizat că analizează inclusiv activarea unor mecanisme de aprovizionare de urgență prevăzute în Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană.

Autoritățile ucrainene au declarat că lucrează „non-stop” pentru repararea conductei avariate și că au propus deja restabilirea livrărilor către Slovacia și Ungaria prin rute alternative.

Potrivit unei scrisori consultate de Politico, Kievul a sugerat Comisiei Europene posibilitatea furnizării de țiței prin propriul sistem de transport sau prin porturile de la Marea Neagră. Ucraina și-a exprimat „disponibilitatea continuă” de a asigura livrări în limitele legale și a cerut sprijinul Comisiei pentru facilitarea logistică.

Specialiștii ucraineni „evaluează fezabilitatea tehnică și condițiile pentru restabilirea promptă a transportului de petrol prin conducta menționată”, se mai arată în document.

Disputa are loc într-un moment sensibil la nivel european. Ungaria a amenințat că va bloca noul pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, care ar urma să fie aprobat luni la reuniunea miniștrilor de externe din statele membre. Budapesta a indicat separat că ar putea bloca și împrumutul european de 90 miliarde de euro destinat Ucrainei.

 

Comisia Europeană a convocat pentru miercuri o reuniune de urgență a Grupului de coordonare pentru petrol, în contextul escaladării tensiunilor legate de conducta Drujba, o infrastructură de aproximativ 4.000 de kilometri care leagă estul Rusiei de Europa Centrală și reprezintă o sursă esențială de țiței pentru Slovacia și Ungaria.

