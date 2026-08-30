Islanda respinge reluarea negocierilor de aderare la UE, după un referendum cu un rezultat strâns

Islanda a votat împotriva reluării negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, în cadrul unui referendum al cărui rezultat a oscilat pe tot parcursul nopții, relatează Euronews. Conform postului local de televiziune RUV, tabăra „Nu” din Islanda a câștigat la limită referendumul privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, care fuseseră suspendate.

Tabăra „nu” a obținut 52,5% din voturi, iar tabăra „da” 47,5%, rămânând doar câteva buletine de vot de numărat într-una dintre cele șase circumscripții electorale ale Islandei, care se îndrepta deja spre un „nu”, potrivit datelor de duminică ale numărării online a voturilor publicate de RUV, scrie The Guardian.

„Națiunea respinge negocierile de aderare la UE”, a relatat RUV.

O circumscripție electorală mai are de confirmat rezultatele, dar RUV a declarat: „Este acum clar că Islanda a votat împotriva reluării negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.”

Voturile, în ordinea anunțării rezultatelor, s-au împărțit după cum urmează:

Reykjavík Nord: Da 57,5% – Nu 42,5%

Reykjavík Sud: Da 54,5% – Nu 45,5%

Circumscripția Sud: Da 39,5% – Nu 60,5%

Circumscripția Nord-Vest: Da 37,1% – Nu 62,9%

Circumscripția Nord-Est: Da 38,8% – Nu 61,2%

Circumscripția sud-vest: de confirmat

Rezultatul „Nu” va amâna dezbaterea privind UE în politica islandeză pentru cel puțin încă doi ani.

Națiunea de aproximativ 400.000 de cetățeni a solicitat pentru prima dată aderarea la UE după ce criza financiară din 2009 a adus economia țării la un pas de colaps, dar negocierile de aderare s-au blocat în 2013, odată cu preluarea puterii de către o coaliție eurosceptică.

Actualul guvern condus de social-democrați, sub conducerea prim-ministrului Kristrún Frostadóttir, a readus în discuție această chestiune în acest an, susținând că, într-un climat internațional mai instabil, merită să se întrebe alegătorii dacă doresc să se aprofundeze legăturile cu UE.

Cu toate acestea, relația Islandei cu Bruxelles nu se va schimba fundamental, indiferent de rezultat: țara face deja parte din Spațiul Economic European și din spațiul Schengen, fără pașaport. Totodată, Islanda este membru fondator al NATO.

Referendumul în sine nu are forță juridică, dar guvernul s-a angajat să respecte orice decizie vor lua islandezii.