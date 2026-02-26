U.E.
Islanda va organiza “în lunile următoare un referendum național pentru reluarea negocierilor de aderare la UE”, anunță prim-ministrul Kristrun Frostadottir
Prim-ministrul Islandei, Kristrun Frostadottir, a anunțat miercuri că un referendum național privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană va avea loc în lunile următoare, relatează France24.
Vorbind la o conferință de presă comună la Varșovia, alături de prim-ministrul polonez Donald Tusk, Frostadottir a reiterat poziția guvernului său potrivit căreia decizia finală asupra acestei schimbări majore de politică externă trebuie să aparțină cetățenilor islandezi.
Tusk și-a exprimat un sprijin ferm pentru o posibilă integrare a Islandei, subliniind că ușile Uniunii Europene rămân deschise în cazul în care națiunea islandeză va decide să meargă mai departe.
„Aș fi foarte fericit dacă Islanda, Norvegia și alte țări din Europa ar deveni parte din același imperiu ca Polonia”, a declarat el.
Relația Islandei cu UE este blocată din 2015, când guvernul a retras oficial cererea de aderare depusă în 2009, pe fondul disputelor legate de cotele de pescuit și de suveranitatea națională.
Deși rămâne membră a Spațiului Economic European (SEE) și a Spațiului Schengen, țara se confruntă cu dezbateri interne privind stabilitatea coroanei islandeze și creșterea inflației.
Politico Europe a relatat luni că Islanda ia în considerare organizarea unui referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE încă din luna august, potrivit a două persoane familiarizate cu pregătirile țării pentru aderare.
Acest lucru survine într-un moment în care pare să crească dinamica extinderii UE, Bruxelles-ul lucrând la un plan care ar putea acorda Ucrainei statutul de membru parțial al blocului încă de anul viitor, iar Muntenegru, favoritul în procesul de aderare, a încheiat luna trecută un alt capitol de negocieri.
Coaliția guvernamentală de la Reykjavík promisese să organizeze un referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE până în 2027, după ce guvernul anterior a înghețat negocierile în 2013. Însă calendarul este accelerat într-o perioadă de tulburări geopolitice și în urma deciziei Washingtonului de a impune tarife Islandei și a amenințărilor președintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda.
ROMÂNIA
Premierul Bolojan, întâlnire la Bruxelles cu europarlamentari ai partidelor din coaliție: Recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR, printre temele abordate
Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri seară, la Bruxelles, o întâlnire cu europarlamentari ai partidelor din Coaliția de guvernare, întrevederea având loc în contextul vizitei pe care șeful Guvernului o efectuează în capitala instituțiilor europene pentru a participa, între altele, la semnarea declarației de intenție privind lansarea mecanismului EastInvest și pentru a discuta cu președinta Comisiei Europene despre PNRR.
Dialogul între prim-ministrul Bolojan și europarlamentarii români a avut ca teme agenda întâlnirilor pe care șeful executivului le va avea cu înalți oficiali europeni, informează Palatul Victoria. La întâlnire, premierul a fost însoțit de șeful Cancelariei Mihai Jurca, de consilierul de stat Luminița Odobescu și de ambasadoarea României la UE, Iulia Matei.
De asemenea, premierul a prezentat principalele teme de discuție, de la recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR, după adoptarea reformei pensiilor speciale ale magistraților, până la Programul SAFE, situația fiscal-bugetară a României și măsurile luate pentru reducerea deficitului bugetar.
Au fost abordate, totodată, cele două ordonanțe de urgență adoptate aseară de guvern, privind relansarea economică și reforma în administrație.
Au răspuns invitației europarlamentarii Vasile Dîncu, Vlad Voiculescu, Daniel Buda, Maria Grapini, Mircea Hava, Rareș Bogdan, Virgil Popescu, Dragoș Benea, Adina Vălean, Siegfried Mureșan, Dan Motreanu și Iuliu Winkler, conchide sursa citată.
Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea joi, la Bruxelles, o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR. Înaintea acestei deplasări, Bolojan a avut o întâlnire de coordonare cu președintele Nicușor Dan.
Vizita la Bruxelles are loc după decizia Curții Constituționale a României prin care legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților a fost declarată constituțională. Decizia Curții a venit după ce, la începutul lunii februarie, premierul Ilie Bolojan a transmis o scrisoare CCR în care avertiza că o nouă amânare a pronunțării ar putea duce la pierderea a peste 230 milioane de euro din fondurile alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
De asemenea, Ilie Bolojan va participa la evenimentul la nivel înalt de lansare a Comunicării privind regiunile de frontieră estice, alături de președinta Comisiei Europene, prim-miniștrii Letoniei, Estoniei și Lituaniei și de președinta Băncii Europene de Investiții.
Evenimentul se va încheia cu semnarea Declarației de intenție privind înființarea Facilității EastInvest, ca semnal de angajament comun pentru transpunerea priorităților strategice în sprijin concret pentru investițiile din regiunile de frontieră estice, printr-o cooperare strânsă între UE, actorii financiari internaționali și naționali.
Citiți și România intră în mecanismul european EastInvest, o platformă de finanțare vizând investiții de cel puțin 28 miliarde euro pentru regiunile de frontieră estică ale UE
EastInvest este un mecanism de finanțare dedicat regiunilor de frontieră estice, care reunește Grupul BEI, instituții financiare internaționale, precum și bănci naționale și regionale de promovare din statele membre vizate.
Participarea României la platforma EastInvest se va face prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Parlamentul European cere o definiție comună la nivelul UE pentru viol, bazată pe lipsa consimțământului
Comisia Europeană ar trebui să propună o lege care să stabilească o definiție comună a violului la nivelul Uniunii Europene, fundamentată pe conceptul de consimțământ liber exprimat, informat și revocabil, potrivit unui raport adoptat miercuri de Comisia pentru libertăți civile și Comisia pentru drepturile femeii din Parlamentul European.
Raportul a fost aprobat cu 75 de voturi pentru, 27 împotrivă și 3 abțineri și reafirmă poziția constantă a legislativului european potrivit căreia absența consimțământului trebuie să reprezinte elementul central în procedurile judiciare privind infracțiunea de viol.
Definiție unitară la nivel european
Eurodeputații solicită executivului european să prezinte o propunere legislativă care să introducă o definiție unitară a violului în toate statele membre, bazată pe lipsa consimțământului. Țările care utilizează în continuare definiții centrate pe folosirea forței sau a violenței sunt îndemnate să își armonizeze legislația cu standardele internaționale, inclusiv cu Convenția de la Istanbul, ratificată de Uniunea Europeană în 2023.
Raportul subliniază că o astfel de reglementare este necesară pentru a asigura un acces efectiv la justiție, în condițiile în care datele arată că o abordare bazată pe consimțământ contribuie la creșterea ratei de raportare a infracțiunilor, a condamnărilor și a recuperării victimelor. De asemenea, eurodeputații consideră că noua legislație ar trebui să completeze directiva adoptată în 2024 privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, care stabilește standarde comune în materie de prevenire, protecție și sprijin pentru victime.
Parlamentul European reiterează totodată solicitarea ca violența bazată pe gen să fie inclusă pe lista infracțiunilor la nivelul UE prevăzută de articolul 83 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Abordare centrată pe victimă și combaterea violenței digitale
Raportul evidențiază faptul că violența sexuală este adesea agravată de alte forme de discriminare și cere statelor membre să asigure acces la îngrijire medicală completă, inclusiv servicii de sănătate sexuală și reproductivă, sprijin psihologic și asistență juridică. Documentul solicită înființarea de centre de criză deschise 24 de ore din 24, servicii specializate gratuite și mecanisme eficiente de despăgubire.
Eurodeputații cer, de asemenea, extinderea termenelor de prescripție pentru infracțiunile de viol, având în vedere că multe victime depun plângere la mult timp după comiterea faptelor, din cauza traumei, fricii sau presiunii sociale.
În plus, Parlamentul solicită elaborarea, în 2026, a unor orientări la nivelul UE privind educația comprehensivă în domeniul sexualității și relațiilor, precum și lansarea unor campanii de informare pentru combaterea miturilor legate de viol și a propagandei misogine din mediul online, inclusiv a conținutului anti-gen și a ideologiilor care normalizează violența împotriva femeilor.
Raportul mai prevede formare specializată pentru forțele de ordine, judecători, procurori, personal medical și alte servicii de primă linie, pentru a preveni victimizarea secundară și a elimina stereotipurile de gen. Totodată, este solicitată o cooperare consolidată cu societatea civilă, serviciile specializate pentru femei și agențiile europene, precum Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și Agenția UE pentru Drepturi Fundamentale.
Raportul urmează să fie supus votului plenului Parlamentului European în luna martie.
U.E.
Szijjarto: Ucraina a primit în patru ani mai mulți bani europeni decât Ungaria în 22 de ani. UE aruncă banii europenilor într-o groapă fără fund
Ucraina a beneficiat în ultimii patru ani de un sprijin financiar din partea Uniunii Europene mai mare decât cel primit de Ungaria în cei 22 de ani de la aderare, a declarat miercuri, în parlamentul de la Budapesta, ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, citat de agenția MTI, preluat de Agerpres.
Potrivit acestuia, de la începutul războiului, Uniunea Europeană a alocat Ucrainei 193 miliarde de euro, „de trei ori mai mult” decât a primit Ungaria, iar în prezent „este pe agendă un împrumut de război de încă 90 miliarde de euro”. Szijjarto a susținut că afirmațiile potrivit cărora Kievul ar putea rambursa acest împrumut sunt „o minciună sfruntată”. „Când, din ce surse și cum ar putea Ucraina să returneze un singur euro?”, a întrebat el retoric.
Ministerul ungar de externe l-a citat pe șeful diplomației de la Budapesta afirmând că UE „urmărește să cheltuiască toate fondurile pentru un război fără speranță, care nu poate fi câștigat, aruncând banii europenilor într-o groapă fără fund”.
Szijjarto a mai declarat că, în viitorul buget multianual al Uniunii, ar urma să fie prevăzută alocarea a 360 miliarde de euro pentru Ucraina, sumă care, în opinia sa, ar putea fi obținută fie prin noi împrumuturi, fie prin redistribuirea fondurilor din alte domenii, „cum ar fi finanțarea pentru coeziune”. În cazul contractării unui nou împrumut, „statele membre vor muri plătind împrumutul și nepoții noștri, strănepoții noștri vor fi datornici”, a afirmat ministrul.
El a susținut, de asemenea, că la reuniunea de luni a miniștrilor de externe din UE s-a discutat despre cheltuirea a „1500 miliarde de dolari pentru programul de asistență socială al Ucrainei în următorii zece ani”, apreciind că nici nivelul actual al sprijinului nu este considerat suficient.
Șeful diplomației ungare a criticat instituțiile europene, afirmând că Bruxelles-ul „a aruncat la coș obiectivele istorice ale UE” și încearcă să transforme Uniunea „într-o alianță militară care va prevedea obligații militare pentru membri”. Potrivit lui Szijjarto, liderii europeni ar dori continuarea conflictului, deoarece „un acord de pace ar fi acum mai rău pentru Ucraina și UE decât ar fi fost unul în aprilie 2022”, iar cetățenii ar putea întreba „de ce nu s-a semnat un acord în condiții mai bune cu ani în urmă”. „Răspunsul e greu de dat (…) de aceea atât liderii europeni cât și cei ucraineni încearcă să îl evite”, a mai spus el.
Ministrul a susținut că „Bruxelles-ul se pregătește pentru un război îndelungat, construind o economie de război și o politică de securitate de război” și a afirmat că „ambele puteri nucleare ale Europei” au convenit în scris să trimită militari în Ucraina. El a menționat și sprijinul Partidului Popular European și al cancelarului german Friedrich Merz pentru aceste direcții.
În plan intern, Szijjarto a făcut referire la un proiect de rezoluție depus în parlamentul ungar, prin care Ungaria ar urma să spună „nu” acestor inițiative europene, „atâta vreme cât țara are un guvern suveran, patriotic”.
Referindu-se la eventuala aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, ministrul a pus sub semnul întrebării respectarea drepturilor minorităților etnice și a afirmat că drepturile de utilizare a limbii materne ar fi fost restrânse începând din 2015. El a susținut, de asemenea, că situația ar fi fost mai bună „în perioada sovietică” și a criticat practicile de recrutare militară din Ucraina.
În concluzie, Szijjarto a declarat că „războiul a ajuns un model de afaceri pentru Ucraina”, care „primește mai mulți bani de la UE decât ar putea produce economia ucraineană”, și le-a cerut parlamentarilor să sprijine rezoluția propusă, pe care a descris-o drept o garanție importantă pentru poziția guvernului în raport cu Bruxellesul în perioada următoare.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
România atinge borna de 58 de centre de expertiză în boli rare. Obiectivele MS: Acces rapid la terapie pentru fiecare pacient și conectarea la mecanismele europene
Islanda va organiza “în lunile următoare un referendum național pentru reluarea negocierilor de aderare la UE”, anunță prim-ministrul Kristrun Frostadottir
Premierul Bolojan, întâlnire la Bruxelles cu europarlamentari ai partidelor din coaliție: Recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR, printre temele abordate
Zelenski și Trump au discutat la telefon înaintea unei noi runde de tratative SUA-Ucraina-Rusia: Ne așteptăm să putem ridica discuțiile la nivel de lideri
Merz îi cere lui Xi să își folosească influența pentru a încheia războiul Rusiei în Ucraina: “Cuvintele și faptele” Chinei sunt luate “foarte în serios” la Moscova
Parlamentul European cere o definiție comună la nivelul UE pentru viol, bazată pe lipsa consimțământului
Szijjarto: Ucraina a primit în patru ani mai mulți bani europeni decât Ungaria în 22 de ani. UE aruncă banii europenilor într-o groapă fără fund
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a discutat cu oficialul australian Christian Hirst despre gestionarea amenințărilor hibride și a dezinformării
„Trăim într-o perioadă care favorizează în mod fundamental proliferarea nucleară”, semnalează Franța
UE va stabili pe 25 martie cine va găzdui noua Autoritate Vamală a Uniunii Europene. Bucureștiul, între cele 9 orașe candidate
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
PE reiterează sprijinul ferm pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă. Într-o rezoluție, eurodeputații cer mai multe sancțiuni împotriva Moscovei și reafirmă că viitorul Ucrainei se află în UE
România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, subliniază Oana Țoiu înainte de împlinirea a patru ani de război rus în Ucraina: Moscova trebuie să plătească
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Trending
-
SĂNĂTATE6 days ago
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară
-
ROMÂNIA7 days ago
EXCLUSIV SURSE Nicușor Dan, singurul lider UE observator la reuniunea Consiliului pentru Pace, invitat de Trump să susțină o intervenție la întrunirea de la Washington
-
SĂNĂTATE6 days ago
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale de nouă generație
-
SĂNĂTATE7 days ago
România, epicentrul rujeolei în UE, pe fondul unui declin istoric al vaccinării ROR. FRPV: ”Acoperirea vaccinală atât de scăzută este inacceptabilă”
-
INTERNAȚIONAL7 days ago
Trump l-a numit pe Nicușor Dan “prim-ministru” în discursul de la Consiliul Păcii: “Românii sunt fantastici și serioși. Vin și muncesc și ne ajută în SUA”