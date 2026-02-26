Connect with us

U.E.

Islanda va organiza “în lunile următoare un referendum național pentru reluarea negocierilor de aderare la UE”, anunță prim-ministrul Kristrun Frostadottir

Published

1 hour ago

on

© Kancelaria Premiera/ Flickr

Prim-ministrul Islandei, Kristrun Frostadottir, a anunțat miercuri că un referendum național privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană va avea loc în lunile următoare, relatează France24.

Vorbind la o conferință de presă comună la Varșovia, alături de prim-ministrul polonez Donald Tusk, Frostadottir a reiterat poziția guvernului său potrivit căreia decizia finală asupra acestei schimbări majore de politică externă trebuie să aparțină cetățenilor islandezi.

Tusk și-a exprimat un sprijin ferm pentru o posibilă integrare a Islandei, subliniind că ușile Uniunii Europene rămân deschise în cazul în care națiunea islandeză va decide să meargă mai departe.

„Aș fi foarte fericit dacă Islanda, Norvegia și alte țări din Europa ar deveni parte din același imperiu ca Polonia”, a declarat el.

Relația Islandei cu UE este blocată din 2015, când guvernul a retras oficial cererea de aderare depusă în 2009, pe fondul disputelor legate de cotele de pescuit și de suveranitatea națională.

Deși rămâne membră a Spațiului Economic European (SEE) și a Spațiului Schengen, țara se confruntă cu dezbateri interne privind stabilitatea coroanei islandeze și creșterea inflației.

Politico Europe a relatat luni că Islanda ia în considerare organizarea unui referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE încă din luna august, potrivit a două persoane familiarizate cu pregătirile țării pentru aderare.

Acest lucru survine într-un moment în care pare să crească dinamica extinderii UE, Bruxelles-ul lucrând la un plan care ar putea acorda Ucrainei statutul de membru parțial al blocului încă de anul viitor, iar Muntenegru, favoritul în procesul de aderare, a încheiat luna trecută un alt capitol de negocieri.

Coaliția guvernamentală de la Reykjavík promisese să organizeze un referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE până în 2027, după ce guvernul anterior a înghețat negocierile în 2013. Însă calendarul este accelerat într-o perioadă de tulburări geopolitice și în urma deciziei Washingtonului de a impune tarife Islandei și a amenințărilor președintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda.

Related Topics:

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ROMÂNIA

Premierul Bolojan, întâlnire la Bruxelles cu europarlamentari ai partidelor din coaliție: Recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR, printre temele abordate

Published

3 hours ago

on

February 26, 2026

By

© Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri seară, la Bruxelles, o întâlnire cu europarlamentari ai partidelor din Coaliția de guvernare, întrevederea având loc în contextul vizitei pe care șeful Guvernului o efectuează în capitala instituțiilor europene pentru a participa, între altele, la semnarea declarației de intenție privind lansarea mecanismului EastInvest și pentru a discuta cu președinta Comisiei Europene despre PNRR.

Dialogul între prim-ministrul Bolojan și europarlamentarii români a avut ca teme agenda întâlnirilor pe care șeful executivului le va avea cu înalți oficiali europeni, informează Palatul Victoria. La întâlnire, premierul a fost însoțit de șeful Cancelariei Mihai Jurca, de consilierul de stat Luminița Odobescu și de ambasadoarea României la UE, Iulia Matei.

De asemenea, premierul a prezentat principalele teme de discuție, de la recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR, după adoptarea reformei pensiilor speciale ale magistraților, până la Programul SAFE, situația fiscal-bugetară a României și măsurile luate pentru reducerea deficitului bugetar.

Au fost abordate, totodată, cele două ordonanțe de urgență adoptate aseară de guvern, privind relansarea economică și reforma în administrație.

Au răspuns invitației europarlamentarii Vasile Dîncu, Vlad Voiculescu, Daniel Buda, Maria Grapini, Mircea Hava, Rareș Bogdan, Virgil Popescu, Dragoș Benea, Adina Vălean, Siegfried Mureșan, Dan Motreanu și Iuliu Winkler, conchide sursa citată.

Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea joi, la Bruxelles, o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR. Înaintea acestei deplasări, Bolojan a avut o întâlnire de coordonare cu președintele Nicușor Dan.

Vizita la Bruxelles are loc după decizia Curții Constituționale a României prin care legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților a fost declarată constituțională. Decizia Curții a venit după ce, la începutul lunii februarie, premierul Ilie Bolojan a transmis o scrisoare CCR în care avertiza că o nouă amânare a pronunțării ar putea duce la pierderea a peste 230 milioane de euro din fondurile alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

De asemenea, Ilie Bolojan va participa la evenimentul la nivel înalt de lansare a Comunicării privind regiunile de frontieră estice, alături de președinta Comisiei Europene, prim-miniștrii Letoniei, Estoniei și Lituaniei și de președinta Băncii Europene de Investiții.

Evenimentul se va încheia cu semnarea Declarației de intenție privind înființarea Facilității EastInvest, ca semnal de angajament comun pentru transpunerea priorităților strategice în sprijin concret pentru investițiile din regiunile de frontieră estice, printr-o cooperare strânsă între UE, actorii financiari internaționali și naționali.

Citiți și România intră în mecanismul european EastInvest, o platformă de finanțare vizând investiții de cel puțin 28 miliarde euro pentru regiunile de frontieră estică ale UE

EastInvest este un mecanism de finanțare dedicat regiunilor de frontieră estice, care reunește Grupul BEI, instituții financiare internaționale, precum și bănci naționale și regionale de promovare din statele membre vizate.

Participarea României la platforma EastInvest se va face prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare.

Continue Reading

PARLAMENTUL EUROPEAN

Parlamentul European cere o definiție comună la nivelul UE pentru viol, bazată pe lipsa consimțământului

Published

16 hours ago

on

February 25, 2026

By

© European Union 2013 - Source EP

Comisia Europeană ar trebui să propună o lege care să stabilească o definiție comună a violului la nivelul Uniunii Europene, fundamentată pe conceptul de consimțământ liber exprimat, informat și revocabil, potrivit unui raport adoptat miercuri de Comisia pentru libertăți civile și Comisia pentru drepturile femeii din Parlamentul European.

Raportul a fost aprobat cu 75 de voturi pentru, 27 împotrivă și 3 abțineri și reafirmă poziția constantă a legislativului european potrivit căreia absența consimțământului trebuie să reprezinte elementul central în procedurile judiciare privind infracțiunea de viol.

Definiție unitară la nivel european

Eurodeputații solicită executivului european să prezinte o propunere legislativă care să introducă o definiție unitară a violului în toate statele membre, bazată pe lipsa consimțământului. Țările care utilizează în continuare definiții centrate pe folosirea forței sau a violenței sunt îndemnate să își armonizeze legislația cu standardele internaționale, inclusiv cu Convenția de la Istanbul, ratificată de Uniunea Europeană în 2023.

Raportul subliniază că o astfel de reglementare este necesară pentru a asigura un acces efectiv la justiție, în condițiile în care datele arată că o abordare bazată pe consimțământ contribuie la creșterea ratei de raportare a infracțiunilor, a condamnărilor și a recuperării victimelor. De asemenea, eurodeputații consideră că noua legislație ar trebui să completeze directiva adoptată în 2024 privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, care stabilește standarde comune în materie de prevenire, protecție și sprijin pentru victime.

Parlamentul European reiterează totodată solicitarea ca violența bazată pe gen să fie inclusă pe lista infracțiunilor la nivelul UE prevăzută de articolul 83 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Abordare centrată pe victimă și combaterea violenței digitale

Raportul evidențiază faptul că violența sexuală este adesea agravată de alte forme de discriminare și cere statelor membre să asigure acces la îngrijire medicală completă, inclusiv servicii de sănătate sexuală și reproductivă, sprijin psihologic și asistență juridică. Documentul solicită înființarea de centre de criză deschise 24 de ore din 24, servicii specializate gratuite și mecanisme eficiente de despăgubire.

Eurodeputații cer, de asemenea, extinderea termenelor de prescripție pentru infracțiunile de viol, având în vedere că multe victime depun plângere la mult timp după comiterea faptelor, din cauza traumei, fricii sau presiunii sociale.

În plus, Parlamentul solicită elaborarea, în 2026, a unor orientări la nivelul UE privind educația comprehensivă în domeniul sexualității și relațiilor, precum și lansarea unor campanii de informare pentru combaterea miturilor legate de viol și a propagandei misogine din mediul online, inclusiv a conținutului anti-gen și a ideologiilor care normalizează violența împotriva femeilor.

Raportul mai prevede formare specializată pentru forțele de ordine, judecători, procurori, personal medical și alte servicii de primă linie, pentru a preveni victimizarea secundară și a elimina stereotipurile de gen. Totodată, este solicitată o cooperare consolidată cu societatea civilă, serviciile specializate pentru femei și agențiile europene, precum Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și Agenția UE pentru Drepturi Fundamentale.

Raportul urmează să fie supus votului plenului Parlamentului European în luna martie.

Continue Reading

U.E.

Szijjarto: Ucraina a primit în patru ani mai mulți bani europeni decât Ungaria în 22 de ani. UE aruncă banii europenilor într-o groapă fără fund

Published

17 hours ago

on

February 25, 2026

By

© Peter Szijjarto/ Facebook

Ucraina a beneficiat în ultimii patru ani de un sprijin financiar din partea Uniunii Europene mai mare decât cel primit de Ungaria în cei 22 de ani de la aderare, a declarat miercuri, în parlamentul de la Budapesta, ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, citat de agenția MTI, preluat de Agerpres.

Potrivit acestuia, de la începutul războiului, Uniunea Europeană a alocat Ucrainei 193 miliarde de euro, „de trei ori mai mult” decât a primit Ungaria, iar în prezent „este pe agendă un împrumut de război de încă 90 miliarde de euro”. Szijjarto a susținut că afirmațiile potrivit cărora Kievul ar putea rambursa acest împrumut sunt „o minciună sfruntată”. „Când, din ce surse și cum ar putea Ucraina să returneze un singur euro?”, a întrebat el retoric.

Ministerul ungar de externe l-a citat pe șeful diplomației de la Budapesta afirmând că UE „urmărește să cheltuiască toate fondurile pentru un război fără speranță, care nu poate fi câștigat, aruncând banii europenilor într-o groapă fără fund”.

Szijjarto a mai declarat că, în viitorul buget multianual al Uniunii, ar urma să fie prevăzută alocarea a 360 miliarde de euro pentru Ucraina, sumă care, în opinia sa, ar putea fi obținută fie prin noi împrumuturi, fie prin redistribuirea fondurilor din alte domenii, „cum ar fi finanțarea pentru coeziune”. În cazul contractării unui nou împrumut, „statele membre vor muri plătind împrumutul și nepoții noștri, strănepoții noștri vor fi datornici”, a afirmat ministrul.

El a susținut, de asemenea, că la reuniunea de luni a miniștrilor de externe din UE s-a discutat despre cheltuirea a „1500 miliarde de dolari pentru programul de asistență socială al Ucrainei în următorii zece ani”, apreciind că nici nivelul actual al sprijinului nu este considerat suficient.

Șeful diplomației ungare a criticat instituțiile europene, afirmând că Bruxelles-ul „a aruncat la coș obiectivele istorice ale UE” și încearcă să transforme Uniunea „într-o alianță militară care va prevedea obligații militare pentru membri”. Potrivit lui Szijjarto, liderii europeni ar dori continuarea conflictului, deoarece „un acord de pace ar fi acum mai rău pentru Ucraina și UE decât ar fi fost unul în aprilie 2022”, iar cetățenii ar putea întreba „de ce nu s-a semnat un acord în condiții mai bune cu ani în urmă”. „Răspunsul e greu de dat (…) de aceea atât liderii europeni cât și cei ucraineni încearcă să îl evite”, a mai spus el.

Ministrul a susținut că „Bruxelles-ul se pregătește pentru un război îndelungat, construind o economie de război și o politică de securitate de război” și a afirmat că „ambele puteri nucleare ale Europei” au convenit în scris să trimită militari în Ucraina. El a menționat și sprijinul Partidului Popular European și al cancelarului german Friedrich Merz pentru aceste direcții.

În plan intern, Szijjarto a făcut referire la un proiect de rezoluție depus în parlamentul ungar, prin care Ungaria ar urma să spună „nu” acestor inițiative europene, „atâta vreme cât țara are un guvern suveran, patriotic”.

Referindu-se la eventuala aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, ministrul a pus sub semnul întrebării respectarea drepturilor minorităților etnice și a afirmat că drepturile de utilizare a limbii materne ar fi fost restrânse începând din 2015. El a susținut, de asemenea, că situația ar fi fost mai bună „în perioada sovietică” și a criticat practicile de recrutare militară din Ucraina.

În concluzie, Szijjarto a declarat că „războiul a ajuns un model de afaceri pentru Ucraina”, care „primește mai mulți bani de la UE decât ar putea produce economia ucraineană”, și le-a cerut parlamentarilor să sprijine rezoluția propusă, pe care a descris-o drept o garanție importantă pentru poziția guvernului în raport cu Bruxellesul în perioada următoare.

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

SĂNĂTATE44 minutes ago

România atinge borna de 58 de centre de expertiză în boli rare. Obiectivele MS: Acces rapid la terapie pentru fiecare pacient și conectarea la mecanismele europene
U.E.1 hour ago

Islanda va organiza “în lunile următoare un referendum național pentru reluarea negocierilor de aderare la UE”, anunță prim-ministrul Kristrun Frostadottir
ROMÂNIA3 hours ago

Premierul Bolojan, întâlnire la Bruxelles cu europarlamentari ai partidelor din coaliție: Recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR, printre temele abordate
INTERNAȚIONAL12 hours ago

Zelenski și Trump au discutat la telefon înaintea unei noi runde de tratative SUA-Ucraina-Rusia: Ne așteptăm să putem ridica discuțiile la nivel de lideri
INTERNAȚIONAL12 hours ago

Merz îi cere lui Xi să își folosească influența pentru a încheia războiul Rusiei în Ucraina: “Cuvintele și faptele” Chinei sunt luate “foarte în serios” la Moscova
PARLAMENTUL EUROPEAN16 hours ago

Parlamentul European cere o definiție comună la nivelul UE pentru viol, bazată pe lipsa consimțământului
U.E.17 hours ago

Szijjarto: Ucraina a primit în patru ani mai mulți bani europeni decât Ungaria în 22 de ani. UE aruncă banii europenilor într-o groapă fără fund
ROMÂNIA17 hours ago

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a discutat cu oficialul australian Christian Hirst despre gestionarea amenințărilor hibride și a dezinformării
U.E.18 hours ago

„Trăim într-o perioadă care favorizează în mod fundamental proliferarea nucleară”, semnalează Franța
CONSILIUL UE19 hours ago

UE va stabili pe 25 martie cine va găzdui noua Autoritate Vamală a Uniunii Europene. Bucureștiul, între cele 9 orașe candidate
PARLAMENTUL EUROPEAN2 days ago

PE reiterează sprijinul ferm pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă. Într-o rezoluție, eurodeputații cer mai multe sancțiuni împotriva Moscovei și reafirmă că viitorul Ucrainei se află în UE
CONSILIUL UE3 days ago

România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, subliniază Oana Țoiu înainte de împlinirea a patru ani de război rus în Ucraina: Moscova trebuie să plătească
U.E.6 days ago

Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE1 week ago

Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
ROMÂNIA1 week ago

Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
NATO3 weeks ago

UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
U.E.1 month ago

Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
ROMÂNIA1 month ago

Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
SUA1 month ago

Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
COMISIA EUROPEANA1 month ago

Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă

Trending