Islandezii decid prin referendum dacă reiau negocierile de aderare la Uniunea Europeană

Islandezii votează astăzi pentru a decide dacă vor relua demersurile de aderare la UE sau dacă vor renunța la perspectiva aderării la Uniune în viitorul apropiat, informează Euronews și Deutsche Welle.

Această țară nordică s-a confruntat aproape două decenii cu dilema de a deveni sau nu cel de-al 28-lea membru al blocului.

Guvernul islandez de stânga, ales în 2024, promisese inițial că va organiza un referendum în 2025, dar a devansat data acestuia din cauza tensiunilor geopolitice în creștere legate de războiul Rusiei din Ucraina și Groenlanda.

Autoritățile islandeze au instalat sute de secții de votare, deschise între 9 dimineața și 10 seara, ora locală. Alegătorilor li se va pune o întrebare simplă, la care trebuie să răspundă cu „da” sau „nu”: Ar trebui Islanda să reia negocierile de aderare la Uniunea Europeană?

Victoria taberei „da” nu presupune că Islanda va adera automat la Uniunea Europeană, dar va relua negocierile de aderare, iar orice eventual acord de aderare ar fi supus din nou unui nou referendum.

Islanda și-a depus cererea de aderare la Uniune în 2009, în urma crizei financiare cu care s-a confruntat. Cu toate acestea, în 2013 a preluat puterea un nou guvern eurosceptic, care a suspendat negocierile de aderare la UE, înainte de a retrage oficial candidatura țării în 2015.

O coaliție pro-UE a câștigat apoi alegerile în 2024, pe baza promisiunii din programul electoral de a organiza un referendum privind reluarea acestui proces, iar votul are loc astăzi.

Cu puțin sub 400.000 de locuitori, Islanda ar deveni cel mai mic stat membru al UE din punct de vedere al populației, titlu deținut în prezent de Malta. Însă miza acestui vot este mult mai mare decât ar sugera dimensiunea țării.

La zece ani de la referendumul privind Brexit-ul din Marea Britanie, proiectul european are șansa de a-și recăpăta avântul în ceea ce privește extinderea – și, în special, de a demonstra că încă prezintă un interes pentru țările nordice mai bogate, în timp ce Norvegia urmărește cu atenție evoluția situației.

Votul anticipat a fost neobișnuit de intens: peste 40.000 de persoane, aproape 15% din electorat, își exprimaseră deja votul până miercuri, potrivit presei islandeze. Această cifră este remarcabilă, având în vedere că votul anticipat a început abia pe 27 iulie, deși perioada neobișnuit de lungă dedicată votului anticipat face dificile comparațiile cu alegerile anterioare.

Diferența dintre tabere s-a redus progresiv, rezultatul fiind prea strâns pentru a putea fi prevăzut. Avantajul odată solid al taberei „Da” s-a erodat: ultimul sondaj realizat de compania de cercetare de piață Maskína, între 21 și 25 august, arată un sprijin de 51,3% pentru reluarea negocierilor, față de 48,7% pentru „Nu”.