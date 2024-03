Israel-Hamas: Liderii europeni cer o pauză umanitară imediată care să conducă la încetarea durabilă a focului în Fâșia Gaza

Corespondență din Bruxelles

Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, reuniți pentru Consiliul European de primăvară, au decis începerea negocierilor de aderare la UE cu Bosnia și Herțegovina, tratative ce vor putea demara numai după ce statul balcanic va implementa anumite reforme.

“Consiliul European tocmai a decis să deschidă negocierile de aderare cu Bosnia și Herțegovina. Felicitări! Locul dumneavoastră este în familia noastră europeană. Decizia de astăzi reprezintă un pas important pe drumul vostru către UE. Acum, munca grea trebuie să continue, astfel încât Bosnia și Herțegovina să avanseze în mod constant, așa cum își dorește poporul”, a declarat preşedintele Consiliului European, Charles Michel, după ce liderii europeni au dat undă verde.

The European Council has just decided to open accession negotiations with Bosnia and Herzegovina. Congratulations!

Your place is in our European family.

Today’s decision is a key step forward on your EU path. Now the hard work needs to continue so Bosnia and Herzegovina… pic.twitter.com/LyotNa5gGc

— Charles Michel (@CharlesMichel) March 21, 2024