Israelul a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului. Autoritățile israeliene au declarat stare de urgență la nivel național, anticipând posibile atacuri de retorsiune

Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran. Autoritățile israeliene au declarat stare de urgență la nivel național, anticipând posibile atacuri de retorsiune cu rachete și drone, relatează The Guardian și BBC.

Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat că țara „a lansat o lovitură preventivă împotriva Iranului pentru a elimina amenințările la adresa statului Israel”. Într-o declarație făcută în cursul dimineții, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a anunțat instituirea unei „stări speciale și permanente de urgență” pe întreg teritoriul țării, iar autoritățile au decis închiderea spațiului aerian, anticipând posibile atacuri iraniene cu drone și rachete drept reacție la operațiune.

Escaladarea intervine într-un moment sensibil, marcat de negocieri diplomatice între Statele Unite și Iran privind limitarea programului nuclear iranian, discuții care urmau să continue săptămâna viitoare.

Loviturile israeliene au loc pe fondul eforturilor diplomatice dintre oficiali americani și iranieni pentru încheierea unui acord care să limiteze programul nuclear al Iranului și să evite izbucnirea unui război, negocierile fiind așteptate să continue săptămâna viitoare.

Iranul făcuse unele concesii în cadrul discuțiilor, însă președintele american Donald Trump — care anterior amenințase cu un atac asupra Iranului pentru a exercita presiuni asupra liderilor de la Teheran să accepte un acord — a declarat ieri că nu este „încântat” de modul în care evoluează negocierile.

Trump a ordonat cea mai amplă consolidare militară a SUA în Orientul Mijlociu de la invazia condusă de SUA în Irak, în 2003, însă a oferit puține explicații privind necesitatea unei eventuale acțiuni militare în acest moment. Iranul, la rândul său, a promis că va răspunde cu forță în cazul unui atac.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a afirmat că „lovitura preventivă” are ca scop „eliminarea amenințărilor la adresa Statului Israel”. În iunie anul trecut, Israelul a lansat un atac asupra Iranului, declanșând un conflict cunoscut drept „Războiul de 12 zile”. Ulterior, Statele Unite s-au alăturat Israelului în confruntare, vizând instalațiile nucleare iraniene.

Recent, premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat asupra a ceea ce a descris drept o amenințare reprezentată de rachetele balistice iraniene și și-a exprimat opoziția față de un acord care s-ar concentra exclusiv asupra programului nuclear al Iranului.

Iranul a respins discutarea unor eventuale limitări ale programului său de rachete balistice, precum și încetarea sprijinului acordat unor grupări aliate din regiune — inclusiv Hamas în Gaza, Hezbollah în Liban, miliții din Irak și rebelii houthi din Yemen — susținând că astfel de cerințe reprezintă o încălcare a suveranității sale.

Președintele american Donald Trump a declarat săptămâna trecută că analizează posibilitatea unor lovituri limitate pentru a forța Teheranul să își încheie programul nuclear. El a spus că 10-15 zile ar fi suficiente pentru a lua o decizie privind un eventual atac, acesta fiind „practic termenul maxim” acordat Iranului pentru a ajunge la un acord în această privință.

Trump a declarat, în timpul unui discurs-maraton despre Starea Națiunii susținut marți, că „preferința mea este să rezolv această problemă prin diplomație.” „Dar un lucru este cert, nu voi permite niciodată ca principalul sponsor al terorismului din lume — și acesta este, de departe — să dețină o armă nucleară”, a adăugat el.