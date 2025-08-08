Israelul aprobă planul pentru „cucerirea întregii Fâșii Gaza”. Autoritatea Palestiniană, exclusă ca opțiune pentru administrarea enclavei

Cabinetul de securitate israelian a validat, în noaptea de joi spre vineri, un plan propus de premierul Benjamin Netanyahu, care prevede „înfrângerea” Hamas și „preluarea controlului” asupra orașului Gaza, grav afectat de conflict și de o criză umanitară severă, transmite AFP, preluat de Agerpres.

În cursul zilei de joi, Netanyahu declarase la Fox News că Israelul „intenționează” să preia controlul asupra enclavei, dar „nu (să) o guverneze” sau „să o păstreze”.

Conform documentului adoptat, armata israeliană „se pregătește să preia controlul asupra orașului Gaza în timp ce oferă ajutoare umanitare populației civile din afara zonelor de conflict”. În același comunicat, se precizează că „Cabinetul de securitate – printr-un vot cu majoritate – a adoptat cinci principii pentru a încheia războiul: dezarmarea Hamas, întoarcerea tuturor ostaticilor – vii și morți, demilitarizarea Fâșiei Gaza, controlul de securitate israelian în Fâșia Gaza, stabilirea unei administrații civile alternative care să nu fie nici Hamas și nici Autoritatea Palestiniană”.

În prezent, armata israeliană controlează sau operează la sol în circa 75% din teritoriul Fâșiei Gaza și continuă bombardamentele în zonele considerate ținte strategice.

Hamas a reacționat acuzându-l pe premierul israelian că urmărește „să scape de ostatici și să-i sacrifice în urmărirea intereselor sale personale și a agendei sale ideologice extremiste” și avertizând că „orice escaladare (…) nu va fi o plimbare în parc și va avea un cost mare și dureros” pentru Israel. Gruparea islamistă deține încă 49 de ostatici, dintre care 27 ar fi decedați.

Potrivit presei israeliene, planul are ca obiectiv „cucerirea întregii Fâșii Gaza, inclusiv a orașului Gaza și a taberelor de refugiați” din centrul teritoriului, o operațiune estimată să dureze câteva luni și să implice mobilizarea masivă a rezerviștilor.

Șeful de stat major, generalul-locotenent Eyal Zamir, a afirmat că „vom continua să ne exprimăm poziția fără frică, într-un mod pragmatic, independent și profesional” și a adăugat: „Nu ne vom mai limita răspunsul. Vom elimina amenințările în stadiul lor incipient”.

Datele ONU arată că 86,3% din teritoriul Fâșiei Gaza este militarizat și supus ordinelor de evacuare, iar zonele neocupate – precum Khan Younis, orașul Gaza și taberele din Deir-el-Balah – rămân cele mai dens populate. După 22 de luni de conflict, ONU avertizează că enclava este amenințată de „foamete generalizată” și depinde aproape complet de ajutoare umanitare care sunt insuficiente în prezent.

Ministerul Sănătății controlat de Hamas, ale cărui cifre sunt considerate credibile de ONU, raportează 61.258 de morți palestinieni, majoritatea civili, în timp ce Organizația Mondială a Sănătății indică 99 de decese cauzate de malnutriție de la începutul anului, inclusiv 29 de copii sub cinci ani – număr „probabil subestimat”, potrivit directorului general Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Israelul a mai ocupat Fâșia Gaza în 1967, instalând 21 de colonii până la retragerea unilaterală decisă de premierul Ariel Sharon în 2005.