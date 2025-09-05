Israelul „condamnă cu fermitate acuzațiile nefondate aduse de vicepreședinta executivă a Comisiei Europene”: Prin acuzația de „genocid” în Gaza, s-a transformat într-un purtător de cuvânt al Hamas

Ministerul israelian de externe a criticat-o dur pe vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Teresa Ribera, calificând-o drept marioneta Hamasului, după ce aceasta a descris acțiunile Israelului în Gaza drept genocid, informează Politico Europe.

„Condamnăm cu fermitate acuzațiile nefondate aduse de vicepreședinta executivă a Comisiei Europene. Prin acest gest, Ribera s-a transformat într-un purtător de cuvânt al propagandei Hamas”, a reacționat Ministerul de externe într-o postare pe X joi seara.

„În loc să vorbească despre „genocidul” pe care Hamas îl spune, Ribera ar fi trebuit să ceară eliberarea tuturor ostaticilor și ca Hamas să depună armele, ca războiul să se termine”, a adăugat ministerul.

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Teresa Ribera, a descris acțiunile Israelului în Gaza drept genocid, cea mai puternică condamnare exprimată până acum la Bruxelles, informează Politico Europe.

„Genocidul din Gaza dezvăluie eșecul Europei de a acționa și de a vorbi la unison, chiar dacă protestele se răspândesc în orașele europene și 14 membri ai Consiliului de Securitate al ONU solicită un armistițiu imediat”, a declarat Ribera studenților de la Sciences Po într-un discurs susținut joi dimineață.

Comisarul spaniol a fost unul dintre cei mai vehemenți critici ai atacului Israelului asupra Gazei. Aceasta și-a criticat colegii pentru că nu au abordat escaladarea crizei umanitare din Gaza, menționând că, deși Bruxelles-ul privește în direcția opusă, istoria o va judeca aspru, în consonanță cu recentele declarații ale compatriotului său, premierul Pedro Sanchez, care critica standardele duble ale UE în ceea ce privește războaiele din Ucraina și Gaza, despre care a spus că ar putea să afecteze prestigiul global al blocului european.

Cu toate acestea, în acest discurs, Ribera a descris pentru prima dată în mod explicit situația ca fiind un genocid, chiar dacă la începutul lunii august menționa că acțiunile israeliene din Gaza seamănă „foarte mult” cu un genocid.

Comisia Europeană, ca instituție, și majoritatea guvernelor UE au evitat până acum să utilizeze acest termen.

Israelul a negat în mod repetat acuzația de genocid, care implică din punct de vedere legal intenția de a distruge, în totalitate sau parțial, un popor.

Guvernul susține că desfășoară un război de autoapărare împotriva Hamas, despre care afirmă că a folosit populația din Gaza ca scut uman și că ține în continuare ostatici israelieni răpiți în timpul atacului lansat de gruparea militantă pe 7 octombrie 2023.

Între timp, Israelul se confruntă cu o condamnare internațională tot mai puternică înaintea reuniunii Adunării Generale a Națiunilor Unite din această lună de la New York, unde unele țări au declarat că vor recunoaște statul palestinian.