Israelul „condamnă cu fermitate acuzațiile nefondate aduse de vicepreședinta executivă a Comisiei Europene”: Prin acuzația de „genocid” în Gaza, s-a transformat într-un purtător de cuvânt al Hamas
Ministerul israelian de externe a criticat-o dur pe vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Teresa Ribera, calificând-o drept marioneta Hamasului, după ce aceasta a descris acțiunile Israelului în Gaza drept genocid, informează Politico Europe.
„Condamnăm cu fermitate acuzațiile nefondate aduse de vicepreședinta executivă a Comisiei Europene. Prin acest gest, Ribera s-a transformat într-un purtător de cuvânt al propagandei Hamas”, a reacționat Ministerul de externe într-o postare pe X joi seara.
„În loc să vorbească despre „genocidul” pe care Hamas îl spune, Ribera ar fi trebuit să ceară eliberarea tuturor ostaticilor și ca Hamas să depună armele, ca războiul să se termine”, a adăugat ministerul.
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Teresa Ribera, a descris acțiunile Israelului în Gaza drept genocid, cea mai puternică condamnare exprimată până acum la Bruxelles, informează Politico Europe.
„Genocidul din Gaza dezvăluie eșecul Europei de a acționa și de a vorbi la unison, chiar dacă protestele se răspândesc în orașele europene și 14 membri ai Consiliului de Securitate al ONU solicită un armistițiu imediat”, a declarat Ribera studenților de la Sciences Po într-un discurs susținut joi dimineață.
Comisarul spaniol a fost unul dintre cei mai vehemenți critici ai atacului Israelului asupra Gazei. Aceasta și-a criticat colegii pentru că nu au abordat escaladarea crizei umanitare din Gaza, menționând că, deși Bruxelles-ul privește în direcția opusă, istoria o va judeca aspru, în consonanță cu recentele declarații ale compatriotului său, premierul Pedro Sanchez, care critica standardele duble ale UE în ceea ce privește războaiele din Ucraina și Gaza, despre care a spus că ar putea să afecteze prestigiul global al blocului european.
Cu toate acestea, în acest discurs, Ribera a descris pentru prima dată în mod explicit situația ca fiind un genocid, chiar dacă la începutul lunii august menționa că acțiunile israeliene din Gaza seamănă „foarte mult” cu un genocid.
Comisia Europeană, ca instituție, și majoritatea guvernelor UE au evitat până acum să utilizeze acest termen.
Israelul a negat în mod repetat acuzația de genocid, care implică din punct de vedere legal intenția de a distruge, în totalitate sau parțial, un popor.
Guvernul susține că desfășoară un război de autoapărare împotriva Hamas, despre care afirmă că a folosit populația din Gaza ca scut uman și că ține în continuare ostatici israelieni răpiți în timpul atacului lansat de gruparea militantă pe 7 octombrie 2023.
Între timp, Israelul se confruntă cu o condamnare internațională tot mai puternică înaintea reuniunii Adunării Generale a Națiunilor Unite din această lună de la New York, unde unele țări au declarat că vor recunoaște statul palestinian.
China respinge apelul lui Trump către UE pentru presiuni economice și reafirmă neutralitatea în războiul din Ucraina
Beijingul a reacționat vineri, respingând categoric orice tentativă de presiune, după ce președintele american Donald Trump a îndemnat statele europene să aplice măsuri economice împotriva Chinei în contextul războiului din Ucraina, relatează AFP și Agerpres.
Cu o zi înainte, Trump solicitare liderilor europeni „să exercite presiuni economice asupra Chinei pentru sprijinul acordat efortului militar rus”, potrivit unui oficial de rang înalt al Casei Albe.
„China nu a provocat această criză și nu este parte în conflict”, a afirmat la o conferință de presă Guo Jiakun, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe. El a adăugat că Beijingul respinge „orice încercare de a fi asociat forțat cu situația din Ucraina” și se opune „oricăror presiune economice nejustificate”.
Întrebat despre decizia Washingtonului de a redenumi Departamentul Apărării în Departament de Război, oficialul chinez a refuzat să comenteze, subliniind că este „o chestiune internă a SUA”.
Deși nu a condamnat invazia Rusiei în Ucraina, China își menține poziția de neutralitate declarată și se prezintă drept posibil mediator în conflict.
Volodimir Zelenski cere ca punerea în aplicare a garanțiilor de securitate „să înceapă acum, nu când conflictul se va termina”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat vineri că este important ca garanțiile de securitate acordate Ucrainei de Coaliția de Voință „să înceapă acum și nu doar când conflictul se va termina”, informează EFE, citat de Agerpres.
„Există 35 de țări în Coaliția de Voință, iar 26 sunt gata să garanteze un sprijin real, iar Italia este una dintre ele. Președintele (american Donald) Trump este gata să înceapă, iar în următoarele săptămâni vom discuta cu fiecare dintre țări pentru a înțelege cum vor contribui”, a explicat Zelenski, la deschiderea Forumului Ambrosetti, care reunește personalități politice și economice proeminente lângă Lacul Como.
Zelenski a explicat că nu toate țările vor oferi ajutor militar, ci unele vor sprijini apărarea Kievului cu resurse economice și materiale.
Președintele ucrainean și-a exprimat speranța pentru „o mai bună coordonare între americani și europeni” în sprijinul Ucrainei.
„Astăzi, atitudinea lui Trump este mai bună; SUA sunt gata să garanteze apărarea aeriană a Ucrainei”, a adăugat el.
„Nimeni nu are încredere în ruși, dar nu este o chestiune de încredere. Trebuie să punem capăt războiului și avem nevoie de Statele Unite, Europa și țările din Sudul Global, care din păcate nu sunt implicate astăzi, dar vom lucra la asta”, a adăugat președintele ucrainean.
Liderii Coaliției de Voință s-au întâlnit pentru a discuta despre forma garanțiilor de securitate pentru Ucraina, 26 dintre aceste țări asumându-și să „participe la o forță de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia”.
România, parte a acestei coaliții, nu va participa cu forțe terestre, dar va oferi sprijin logistic operațiunile de menținere a păcii.
Discuțiile au loc după întâlnirea de la Washington, din 18 august, când mai mulți lideri europeni l-au însoțit pe Volodimir Zelenski la Casa Albă pentru a arăta că Europa este pregătită să își asume un angajament mai mare pentru sprijinirea Ucrainei.
Întâlnirea de atunci venea după ce Donald Trump l-a primit în Alaska, la 15 august, pe omologul rus Vladimir Putin, parte a eforturilor președintelui american de a pune capăt războiului din Ucraina care includeau și o eventuală întâlnire trilaterală între cei trei președinți ai SUA, Ucrainei, Rusiei, dar care, până în prezent, nu s-a concretizat din cauza tacticilor Kremlinului care arată că nu dorește pacea.
„Putin pretinde că nu are nevoie de pace, dar presiunea globală poate determina Rusia să fie interesată de încheierea războiului”, subliniază Volodimir Zelenski
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o „conversație substanțială” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în urma reuniunii liderilor europeni ai statelor din Coaliția de Voință, la care a participat, prin videoconferință, și președintele american Donald Trump.
„Este important să acționăm mai rapid în ceea ce privește garanțiile de securitate pentru Ucraina, să fim cât mai productivi împreună cu SUA, să ne consolidăm apărarea aeriană. Continuăm coordonarea în numele unei diplomații reale. Putin pretinde că nu are nevoie de pace, nu are nevoie de negocieri, dar, de fapt, presiunea globală poate determina Rusia să fie interesată de încheierea războiului”, a subliniat Zelenski într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.
I had a very substantive conversation with @SecGenNATO Mark Rutte. It is important to move faster on security guarantees for Ukraine, to be as productive as possible together with America, to strengthen our air defense.
We continue coordination for the sake of real diplomacy.…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 5, 2025
Liderii Coaliției de Voință s-au întâlnit pentru a discuta despre forma garanțiilor de securitate pentru Ucraina, 26 dintre aceste țări asumându-și să „participe la o forță de reasigurare" în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia". România, parte a acestei coaliții, nu va participa cu forțe terestre, dar va oferi sprijin logistic operațiunile de menținere a păcii.
Discuțiile au loc după întâlnirea de la Washington, din 18 august, când mai mulți lideri europeni l-au însoțit pe Volodimir Zelenski la Casa Albă pentru a arăta că Europa este pregătită să își asume un angajament mai mare pentru sprijinirea Ucrainei.
Întâlnirea de atunci venea după ce Donald Trump l-a primit în Alaska, la 15 august, pe omologul rus Vladimir Putin, parte a eforturilor președintelui american de a pune capăt războiului din Ucraina care includeau și o eventuală întâlnire trilaterală între cei trei președinți ai SUA, Ucrainei, Rusiei, dar care, până în prezent, nu s-a concretizat din cauza tacticilor Kremlinului care arată că nu dorește pacea.
Între timp, Uniunea Europeană pregătește și al 19-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, în legătură cu care Zelenski se așteaptă să fie cu „adevărat puternic”.
