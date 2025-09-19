Israelul pregătește represalii împotriva Franței dacă Macron va anunța recunoașterea statului palestinian la Adunarea Generală a ONU (Politico)

Franța se așteaptă la o reacție dură din partea Israelului după ce președintele Emmanuel Macron urmează să anunțe luni, 22 septembrie, la Adunarea Generală a ONU, recunoașterea statului palestinian, scrie Politico.

Potrivit unor oficiali europeni și a unei persoane familiare cu gândirea guvernului israelian, scenariile discutate la Ierusalim includ accelerarea anexărilor în Cisiordania, închiderea consulatului francez din Ierusalim și extinderea controlului asupra unor proprietăți franceze din Israel, precum Sanctuarul Eleona, un important sit de pelerinaj creștin.

Adjunctul ministrului israelian de externe, Sharren Haskel, a avertizat la începutul lunii, într-un interviu pentru radioul francez, că închiderea consulatului francez din Ierusalim „se află pe masa prim-ministrului”. Un oficial israelian a confirmat pentru Politico că întrebarea nu este „dacă Israelul va riposta, ci amploarea represaliilor”. Israelul vrea să transmită că guvernul Netanyahu „nu se va pleca în fața presiunilor internaționale în privința chestiunii palestiniene”, a precizat acesta.

Karim Amellal, fost ambasador francez, a apreciat că Israelul „nu se va opri de la nimic în ceea ce privește represaliile”. „Relațiile dintre Franța și Israel vor suferi o deteriorare enormă”, a spus și un diplomat european, subliniind că Macron „a fost motorul pe acest subiect … și deja dialogul cu Netanyahu este complicat”.

Președintele francez a surprins vara aceasta atât aliații, cât și adversarii, când a anunțat că Franța va deveni cea mai importantă democrație occidentală care recunoaște un stat palestinian.

„Obiectivul Hamas nu a fost niciodată să creeze două state, și mai ales două state așa cum le propunem noi … ei vor să distrugă Israelul”, a declarat Macron joi, pentru postul israelian Channel 12. „Recunoașterea unui stat palestinian este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”, a adăugat șeful statului francez.

Hen Feder, purtătorul de cuvânt al ambasadei Israelului la Paris, a explicat că „inițiativa a fost creată și promovată de președintele francez și de aceea reacția principală va fi față de Franța și nu față de alte țări”.

Tensiunile vin și pe fondul planurilor Comisiei Europene, anunțate miercuri de Ursula von der Leyen, de a introduce tarife și sancțiuni fără precedent împotriva Israelului pentru încălcarea drepturilor omului în Gaza, ceea ce a provocat un răspuns furios al ministrului israelian de externe Gideon Sa’ar, care a acuzat Bruxelles-ul că „îi întărește pe teroriști”.

Într-o scrisoare publică, premierul Benjamin Netanyahu l-a acuzat pe Macron că alimentează un „foc antisemit” prin planul său de recunoaștere a statului palestinian. Macron a respins ferm acuzațiile.

Pe de altă parte, Parisul ia în calcul propriile măsuri de retorsiune, a relatat cotidianul Le Figaro. Printre acestea se numără închiderea unui consulat israelian din Franța și expulzarea unor agenți israelieni.