Israelul pregătește represalii împotriva Franței dacă Macron va anunța recunoașterea statului palestinian la Adunarea Generală a ONU (Politico)
Franța se așteaptă la o reacție dură din partea Israelului după ce președintele Emmanuel Macron urmează să anunțe luni, 22 septembrie, la Adunarea Generală a ONU, recunoașterea statului palestinian, scrie Politico.
Potrivit unor oficiali europeni și a unei persoane familiare cu gândirea guvernului israelian, scenariile discutate la Ierusalim includ accelerarea anexărilor în Cisiordania, închiderea consulatului francez din Ierusalim și extinderea controlului asupra unor proprietăți franceze din Israel, precum Sanctuarul Eleona, un important sit de pelerinaj creștin.
Adjunctul ministrului israelian de externe, Sharren Haskel, a avertizat la începutul lunii, într-un interviu pentru radioul francez, că închiderea consulatului francez din Ierusalim „se află pe masa prim-ministrului”. Un oficial israelian a confirmat pentru Politico că întrebarea nu este „dacă Israelul va riposta, ci amploarea represaliilor”. Israelul vrea să transmită că guvernul Netanyahu „nu se va pleca în fața presiunilor internaționale în privința chestiunii palestiniene”, a precizat acesta.
Karim Amellal, fost ambasador francez, a apreciat că Israelul „nu se va opri de la nimic în ceea ce privește represaliile”. „Relațiile dintre Franța și Israel vor suferi o deteriorare enormă”, a spus și un diplomat european, subliniind că Macron „a fost motorul pe acest subiect … și deja dialogul cu Netanyahu este complicat”.
Președintele francez a surprins vara aceasta atât aliații, cât și adversarii, când a anunțat că Franța va deveni cea mai importantă democrație occidentală care recunoaște un stat palestinian.
„Obiectivul Hamas nu a fost niciodată să creeze două state, și mai ales două state așa cum le propunem noi … ei vor să distrugă Israelul”, a declarat Macron joi, pentru postul israelian Channel 12. „Recunoașterea unui stat palestinian este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”, a adăugat șeful statului francez.
Hen Feder, purtătorul de cuvânt al ambasadei Israelului la Paris, a explicat că „inițiativa a fost creată și promovată de președintele francez și de aceea reacția principală va fi față de Franța și nu față de alte țări”.
Tensiunile vin și pe fondul planurilor Comisiei Europene, anunțate miercuri de Ursula von der Leyen, de a introduce tarife și sancțiuni fără precedent împotriva Israelului pentru încălcarea drepturilor omului în Gaza, ceea ce a provocat un răspuns furios al ministrului israelian de externe Gideon Sa’ar, care a acuzat Bruxelles-ul că „îi întărește pe teroriști”.
Într-o scrisoare publică, premierul Benjamin Netanyahu l-a acuzat pe Macron că alimentează un „foc antisemit” prin planul său de recunoaștere a statului palestinian. Macron a respins ferm acuzațiile.
Pe de altă parte, Parisul ia în calcul propriile măsuri de retorsiune, a relatat cotidianul Le Figaro. Printre acestea se numără închiderea unui consulat israelian din Franța și expulzarea unor agenți israelieni.
Șeful MI6 în exercițiu nu vede „nicio dovadă” că Putin ar fi interesat de o pace negociată în Ucraina: A mușcat mai mult decât poate mesteca. Credea că obține o victorie ușoară, dar i-a subestimat pe ucraineni
Șeful MI6 în exercițiu, Richard Moore, a avertizat că nu vede „nicio dovadă” că președintele rus Vladimir Putin ar fi interesat de o pace negociată fără capitularea Ucrainei, informează Reuters, citat de The Guardian.
La Istanbul, el a declarat că Putin „ne amână” cu promisiuni de progrese în procesul de pace, a adăugat AP.
„El încearcă să-și impună voința imperială prin toate mijloacele pe care le are la dispoziție. Dar nu poate reuși. Sincer vorbind, Putin a mușcat mai mult decât poate mesteca. Credea că va obține o victorie ușoară. Dar el – și mulți alții – i-au subestimat ucrainenii. Dar el minte. Minte lumea. Minte poporul său. Poate că minte chiar și pe sine însuși”, a spus Moore.
El a afirmat că Putin „ipotechează viitorul țării sale pentru propria moștenire personală și pentru o versiune distorsionată a istoriei”, iar războiul „accelerează acest declin”.
Moore va părăsi funcția la sfârșitul lunii, iar prerogativele sale vor fi preluate de Blaise Metreweli.
Recent, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut apel la partenerii săi să oprească mașinăria de război rusă prin impunerea de sancțiuni și tarife vamale dure împotriva Moscovei și a arătat că împărtășește opinia Statelor Unite, ca țările NATO să nu mai achiziționeze petrol din Rusia.
Uniunea Europeană a prelungit cu încă șase luni, până la 15 martie 2026, măsurile restrictive care vizează persoanele responsabile de subminarea sau amenințarea integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei.
De asemenea, prin Înaltul său Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, UE a anunțat că lucrează la cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni, care ar urma să fie prezentat astăzi.
Potrivit The Guardian, care citează Reuters, acesta cuprinde și prevederea de a stopa importul de gaz natural lichefiat din Rusia până la 1 ianuarie 2027, cu un an mai devreme față de termenul stabilit inițial.
Zilele trecute, ministrul polonez al energiei, Miłosz Motyka, a solicitat UE să înceteze importurile de petrol din Rusia până la sfârșitul anului 2026 „pentru a nu mai finanța mașinăria de război a Rusiei” și pentru a contribui la încheierea războiului din Ucraina.
Într-o scrisoare trimisă celorlalți miniștri ai energiei din UE la doar câteva zile după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez și consultată de The Guardian, Motyka a susținut că „circumstanțele internaționale actuale, combinate cu necesitatea de a consolida reziliența economiilor europene, necesită un răspuns comun”.
El a afirmat că angajamentul față de termenul limită de 2026 ar „stabili un calendar clar și ar demonstra hotărârea noastră de a obține independența față de aprovizionarea cu petrol, care implică riscuri politice și strategice”.
Polonia a solicitat, de asemenea, „mecanisme compensatorii coordonate” pentru a contribui la „o tranziție echitabilă și ordonată” pentru țările cele mai afectate, care ar include și măsuri privind „protejarea accesului la surse alternative de petrol în cazul unor întreruperi”.
Bolojan are încredere că românii basarabeni vor vota “calea europeană” la alegeri: România nu își dorește “un proxy” la conducerea Moldovei
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi că are încredere în votul cetățenilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie, subliniind că pentru această țară “calea europeană” reprezintă “calea spre dezvoltare”.
Întrebat ce se va întâmpla dacă parlamentul de la Chișinău va fi dominat de politicieni pro-ruși, șeful Guvernului a subliniat că România nu își dorește „un proxy” la conducerea țării vecine.
„În toți acești ani, am dat un sprijin Republicii Moldova pentru suveranitatea Republicii Moldova și pentru condiții ca moldovenii să decidă așa cum consideră dânșii cine va guverna în Moldova. În mod evident, pentru România nu ne dorim să avem un proxy la conducerea Moldovei, este cât se poate de clar acest lucru. Și eu cred că calea europeană, calea pe care a urmat-o în acești ani, este calea spre dezvoltare, pentru că este o cale dovedită și am încredere în votul românilor basarabeni”, a spus Ilie Bolojan, joi, pentru Euronews, citat de Agerpres.
Referindu-se la România, premierul a declarat că toate instituțiile implicate în combaterea războiului hibrid și a dezinformării trebuie să-și facă datoria. În opinia sa, un element esențial rămâne încrederea cetățenilor.
„Atunci când oamenii nu au încredere într-o guvernare, de exemplu, sau în ceea ce se întâmplă în țară, în direcția în care se mișcă o țară, vă dați seama că orice fel de știre, chiar dacă nu are niciun fundament real, prinde foarte bine. Orice fel de divizare, orice fel de dezinformare de genul acesta, practic, vin pe un teren fertil. Noi trebuie să recâștigăm încrederea oamenilor, să arătăm clar ce putem face în guvernare, că guvernăm cât mai corect posibil, în condițiile date, că lucrăm pentru oameni, corectăm nedreptățile care s-au acumulat în acești ani și creăm condiții de dezvoltare”, a mai spus Ilie Bolojan, cel care s-a aflat la Chișinău pe 23 august pentru a da un semnal de sprijin din partea Bucureștiului.
„Rușii vizează diaspora”, a avertizat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, acuzând Moscova că recurge la preoți ortodocși pentru propagandă și la rețeaua de boți „Matryoshka” pentru a fabrica știri false.
Într-un interviu acordat publicației Financial Times, Sandu a declarat că Federația Rusă și-a intensificat amestecul în procesele electorale, vizând în special alegătorii moldoveni din străinătate, în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Maia Sandu a dezvăluit în plenul PE tacticile Kremlinului: Moldova – un laborator cu ținta finală Europa. Scopul – capturarea Moldovei și transformarea ei într-o rampă de lansare împotriva UE
Maia Sandu și cele 5 lecții pentru UE în apărarea "cu dinții și împreună" a democrației asaltate de Rusia: Moldova deja acționează ca un stat membru
Săptămâna trecută, susținând un discurs în Parlamentul European, președinta Maia Sandu a avertizat că metodele utilizate de Rusia în Republica Moldova riscă să fie replicate și în alte democrații.
Emmanuel Macron își apără decizia de a recunoaște statul Palestina: „Este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”
Într-un interviu acordat joi unei televiziuni israeliene, președintele francez Emmanuel Macron și-a apărat decizia de a recunoaște un stat palestinian, afirmând că aceasta reprezintă „cea mai bună modalitate de a izola Hamas” în cadrul planului pe care Franța îl promovează la ONU, relatează AFP, preluat de Agerpres.
Intervievat de Canalul 12, președintele francez a recunoscut, de asemenea, că a dorit să viziteze Israelul înainte de reuniunea de săptămâna viitoare de la New York pentru a-și explica poziția, înainte ca autoritățile israeliene să-i refuze vizita. El a adăugat că dorește să continue „să lucreze” cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.
În iulie, Emmanuel Macron a anunțat că Franța va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York, care va avea loc săptămâna viitoare.
Premierul israelian a avertizat că, această decizie „recompensează teroarea” și constituie o amenințare existențială, oferind o „rampă de lansare pentru anihilarea Israelului, nu o construcție menită să trăiască în pace alături de el”.
Pe lângă Franța, Marea Britanie, Canada și Japonia se numără printre țările care au anunțat că intenționează să recunoască statul Palestina la Adunarea Generală a ONU de la New York sau chiar înainte de reuniune.
Citiți și Israelul declanșează ofensiva terestră pentru capturarea orașului Gaza. Katz: Nu vom ceda până la eliberarea ostaticilor și înfrângerea Hamas
Marțea trecută, Israelul și-a extins operațiunile printr-un atac aerian care a vizat lideri Hamas aflați în Qatar. În aceeași zi, Netanyahu a ordonat evacuarea completă a orașului Gaza, avertizând că „aceasta este doar începutul manevrei terestre intensificate”. Până luni, aproximativ 300.000 de locuitori părăsiseră orașul îndreptându-se spre sud, însă în jur de 700.000 au rămas în urmă, potrivit Jerusalem Post.
Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, susține că peste 64.000 de palestinieni au fost uciși de la începutul asaltului israelian. Agențiile ONU și experți independenți consideră în general fiabile datele prezentate de minister. Observatori internaționali avertizează că foametea s-a instalat deja în anumite zone ale enclavei.
