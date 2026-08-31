Israelul și Grecia au semnat un acord în valoare de 3 miliarde de euro pentru implementarea sistemului de apărare antiaeriană „Scutul lui Ahile”

Ministerul Apărării din Israel a anunțat luni că a semnat un acord cu Atena, în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro, pentru instalarea sistemului de apărare antiaeriană „Scutul lui Ahile”, informează Euronews și Politico Europe.

We are proud of the very important agreements signed today, in Tel Aviv, between Mjr General Ioannis Bouras, Director General for Defense Investments and Armaments of the Greek Ministry of National Defense and Mjr General (ret.) Amir Baram, Director General of the Israeli MoD, pic.twitter.com/IViTB8Rsxa — Greece in Israel (@GreeceInTelAviv) August 31, 2026

„În cadrul acordului, Israelul va construi pentru Grecia un sistem cuprinzător și pe mai multe niveluri de apărare antiaeriană, bazându-se în întregime pe sisteme fabricate în Israel și pe vasta experiență operațională acumulată de instituțiile de apărare israeliene în timpul războiului”, a declarat ministerul într-un comunicat.

„Acesta este cel mai mare acord de export în domeniul apărării din istoria relațiilor dintre Israel și Grecia și unul dintre cele mai mari din istoria Statului Israel”, a adăugat acesta.

Acordul a fost semnat la Tel Aviv de către directorul general al Ministerului Apărării din Israel, generalul-maior Amir Baram, și omologul său grec, Ioannis Bouras.

O sursă din cadrul Ministerului Apărării din Grecia a declarat pentru agenția de știri AFP, la sfârșitul lunii iulie, că urmează să se achiziționeze sisteme antirachetă, antiaeriene și anti-drone de fabricație israeliană, ca parte a unui program mai amplu de investiții în domeniul apărării, denumit „Scutul lui Ahile”, în valoare de 4,2 miliarde de euro.

Într-un comunicat, Ministerul Apărării din Grecia a declarat că achiziția de mai multe miliarde de euro face parte din „cea mai mare reformă a forțelor sale armate din istorie”.

Ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias, a fost citat în comunicat afirmând că evoluțiile tehnologice recente „au făcut de mult ca doctrinele de apărare existente să devină complet depășite”.

„Grecia este prima țară din Uniunea Europeană care adoptă” un sistem de apărare antiaeriană pe mai multe niveluri, precum cel israelian, a adăugat el.

Potrivit Ministerului Apărării din Israel, acordul de export include sistemele de interceptare „David’s Sling”, „Barak MX” și „SPYDER”, radare de supraveghere aeriană și „un nou sistem național de comandă și control”.

Toate echipamentele sunt fabricate de companiile israeliene din domeniul apărării Rafael și Israel Aerospace Industries, precum și de filiala acesteia, ELTA Systems.

De asemenea, a fost semnat un acord suplimentar în valoare de 26 de milioane de euro pentru furnizarea către Grecia a sistemelor de apărare împotriva dronelor produse de Rafael, a precizat ministerul.

„Israelul și Grecia au interese strategice comune și se confruntă cu provocări regionale comune”, a declarat ministrul apărării Israel Katz, citat în comunicat.

„Într-un moment în care actori cu ambiții hegemonice încearcă să-și extindă influența și să submineze stabilitatea din regiune, Israelul și Grecia vor continua să-și aprofundeze cooperarea strategică și în domeniul apărării”, a spus el, făcând probabil referire la Turcia.

Grecia este în prezent unul dintre cele doar patru state europene membre ale NATO care alocă cel puțin 3% din PIB cheltuielilor militare, pe fondul unor tensiuni care durează de zeci de ani cu Turcia vecină.