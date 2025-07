Istoria europeană se scrie cu sângele ucrainenilor, spune Andrii Sybiha: Securitatea Ucrainei și securitatea europeană sunt indivizibile

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut joi o primă discuție cu președintele polonez, Karol Nawrocki. Cu această ocazie, liderul de la Kiev l-a felicitat pentru victoria în alegerile din 1 iunie și a transmis că Ucraina contează pe Polonia să rămână un partener și un aliat de încredere.

„Contăm pe Polonia să rămână un partener și un aliat de încredere. Apreciem tot sprijinul pe care Polonia l-a oferit încă de la începutul invaziei la scară largă – sprijin militar, politic și umanitar. Noaptea trecută, Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei. Am informat cu privire la consecințele acestui atac și situația de pe linia frontului. Este esențial pentru noi ca Polonia să continue să sprijine Ucraina, deoarece apărăm nu doar țara noastră, ci întreaga Europă, inclusiv Polonia”, a scris Zelenski, pe X.

Today, we had a good first conversation with the President-elect of Poland, Karol @NawrockiKn. I congratulated him on his election victory on June 1 and wished him success. We count on Poland to remain our reliable partner and ally.

We value all the support Poland has provided… pic.twitter.com/A5WvX78T1J

