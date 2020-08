Italia adoptă un nou pachet de redresare economică de 25 de miliarde de euro. Giuseppe Conte: Vom proteja locurile de muncă, afacerile și regiunile țării

Liderul Renew Europe Dacian Cioloș a acuzat sâmbătă, într-o postare pe Twitter, autoritățile din Polonia de represiune împotriva comunității LGBTI și a comparat această politică cu atacurile la adresa minorităților care se desfășoară în Rusia.

“Este inacceptabil ca în anul 2020, populația LGBTI să se teamă din nou de persecuții în Polonia. Atacarea activiștilor LGBTI este o reminiscență a atacurilor asupra minorităților care au loc în Rusia”, a scris Cioloș, făcând trimitere la poziția grupului politic pe care îl conduce în Parlamentul European.

“Cetățenii polonezi sunt cetățeni UE, iar Renew Europe va acționa neîncetat în apărarea drepturilor lor fundamentale”, a completat președintele Renew Europe.

Unacceptable that in 2020, #LGBTI people once again fear persecution in Poland 🇵🇱

The targeting of #LGBTI activists is reminiscent of attacks on minorities in Russia.

Polish citizens are EU citizens & @RenewEurope will be relentless in defending their fundamental rights.🇪🇺👇🏳️‍🌈 https://t.co/CDCDCpzU2b

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) August 8, 2020