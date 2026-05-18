Italia cere Bruxelles-ului excluderea cheltuielilor legate de criza energetică din Pactul de Stabilitate

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care i-a solicitat, în mod oficial, excluderea cheltuielilor legate de criza energetică din Pactul de Stabilitate, așa cum este deja cazul cu cheltuielile pentru apărare, transmite EFE, potrivit Agerpres.

Potrivit documentului consultat de EFE, Meloni afirmă că „Italia va continua să își aducă contribuția pentru a consolida securitatea şi apărarea europeană ți va pleda pentru ca Uniunea Europeană să investească mai mult în capacitățile sale strategice de securitate și apărare, dar că în ochii cetățenilor europeni, există o altă urgență la fel de concretă și imediată: energia”.

„Criza din Orientul Mijlociu și tensiunile din Strâmtoarea Ormuz, agravate de efectele agresiunii rusești în Ucraina, au deja un impact grav și adesea asimetric asupra prețurilor la energie, a costurilor pentru familii și întreprinderi, a competitivității sistemului nostru de producție și a puterii de cumpărare a cetățenilor. Europa trebuie să transmită un semnal de coerență, bun simț și apropiere față de cetățenii săi”, a afirmat Giorgia Meloni.

„Dacă considerăm, pe bună dreptate, apărarea drept o prioritate, dacă UE este suficient de strategică pentru a justifica activarea clauzei derogatorii naționale, atunci trebuie să avem curajul politic de a recunoaşte că securitatea energetică este acum o prioritate strategică europeană”, subliniază premierul Italiei.

Meloni se referă la așa-numita clauză derogatorie națională pentru cheltuielile de apărare, un instrument din cadrul normelor bugetare ale UE care le permite anumitor state membre să se abată temporar de la cerințele bugetare ca răspuns la apariția unor circumstanțe excepționale aflate în afara controlului lor, cu condiția să fie asigurată sustenabilitatea datoriei.

Potrivit premierului italian, „creșterea extraordinară a costurilor energiei pe care o experimentăm reprezintă o circumstanță excepțională care nu poate fi controlată de statele membre, cu repercusiuni grave asupra finanțelor publice”.

În plus, în acest moment, este imposibil să „justificăm cetățenilor noștri faptul că UE permite flexibilitate financiară în scopuri de securitate și apărare, strict vorbind, și nu pentru a proteja familiile, lucrătorii și întreprinderile de o nouă urgență energetică care amenință să afecteze grav economia reală”.

Din acest motiv, Italia consideră necesară „extinderea temporară a domeniului de aplicare al Clauzei de Excepție Națională, deja în vigoare pentru cheltuielile de apărare, pentru a include investițiile și măsurile extraordinare necesare pentru a aborda actuala criză energetică, fără a modifica limitele maxime de abatere deja stabilite”.

