Italia cere desemnarea rapidă a unui reprezentant al UE pentru negocierile privind Ucraina: Antonio Costa ar putea prelua acest rol

Uniunea Europeană trebuie să desemneze rapid un reprezentant care să negocieze în numele tuturor statelor membre pentru încheierea războiului din Ucraina, a declarat joi vicepremierul și ministrul italian de externe, Antonio Tajani. În opinia sa, președintele Consiliului European, Antonio Costa, ar putea îndeplini această misiune, relatează ANSA, preluat de Agerpres.

„Important este ca Europa să aibă un reprezentant autorizat să negocieze în numele și în interesul întregii Uniuni”, a afirmat Tajani, în declarații acordate jurnaliștilor înaintea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, în marja întâlnirii liderilor Partidului Popular European.

Șeful diplomației italiene a susținut că o voce comună ar conferi Uniunii o influență mai mare în discuții și a cerut ca decizia să fie luată fără întârziere.

„Președintele Consiliului European, Antonio Costa, este o personalitate cu autoritate; ar putea fi el, dar ar putea fi și altcineva. Esențial este să ajungem la un consens, iar cel care vorbește să o facă în numele tuturor”, a declarat Tajani.

Totodată, vicepremierul italian s-a arătat încrezător că solicitarea Italiei pentru o mai mare flexibilitate în aplicarea regulilor bugetare europene va primi un răspuns favorabil, în contextul inflației alimentate de războiul din Iran.

„Continuăm să cerem flexibilitate în chestiunile legate de securitate și energie. Considerăm că, în fața creșterii inflației provocate de factori externi, trebuie să avem mai multă flexibilitate pentru țara noastră”, a afirmat el.

Tajani a precizat că această solicitare nu presupune o gestionare imprudentă a finanțelor publice, ci posibilitatea de a răspunde mai ferm situației. El a apreciat că declarațiile lui Valdis Dombrovskis și Antonio Costa reprezintă semnale pozitive în această direcție.