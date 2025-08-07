Italia dă undă verde construirii celui mai lung pod suspendat din lume, cu intenția de a-l clasifica ca infrastructură militară pentru a îndeplini ținta NATO de 5% din PIB cheltuieli pentru apărare

Italia plănuiește să construiască cel mai lung pod suspendat din lume, care ar lega Sicilia de peninsula italiană, intenționând să-l includă în cheltuielile pentru apărare, pentru a contribui la atingerea țintei de 5% din PIB alocat sectorului militar, un obiectiv de cheltuieli asumat la nivelul NATO, informează Euronews.

Proiectul gigant, în valoare de 13,5 miliarde de euro, a fost reactivat de guvernul Meloni în 2023 și este considerat de autorități drept „infrastructură strategică cu dublă utilizare”, ceea ce i-ar permite să fie contabilizat parțial ca investiție în securitate.

„Guvernul are intenția de a clasifica podul ca proiect cu dublă utilizare,” a confirmat ministrul transporturilor, Matteo Salvini, adăugând că decizia finală revine ministerelor Apărării și Economiei. „Podul va fi cel mai mare proiect de infrastructură din Occident”, a spus el, argumentând că acesta va contribui la securitatea flancului sudic al NATO prin facilitarea mobilizării rapide de trupe și echipamente.

Guvernul italian susține că infrastructura ar putea ajuta la acoperirea componentei de 1,5% din PIB pentru securitate, parte din ținta mai largă de 5% cerută pentru apărare, în contextul deteriorării climatului geopolitic în Europa și la granițele sudice ale Alianței Nord-Atlantice.

Premierul Giorgia Meloni a descris podul ca „un simbol ingineresc de importanță globală”, iar Salvini a subliniat impactul economic major, estimat la 120.000 de locuri de muncă generate anual și dezvoltarea accelerată a infrastructurii în sudul Italiei.

Cu o lungime de 3,7 kilometri, dintre care 3,3 kilometri de deschidere suspendată, podul Messina ar depăși cu peste 1.200 de metri actualul record deținut de podul Çanakkale din Turcia, construit în 2022. Designul prevede o platformă rutieră cu trei benzi pe sens și cale ferată dublă, capabilă să transporte 6.000 de vehicule pe oră și 200 de trenuri pe zi.

Trecerea de la feribot la pod ar reduce timpul de traversare a strâmtorii de la 100 de minute la doar 10 minute cu mașina.

Totuși, clasificarea militară a podului a stârnit controverse. Peste 600 de cercetători și profesori universitari au semnat o scrisoare deschisă în care cer evaluări suplimentare privind rezistența construcției la uz militar. Ei avertizează că „o astfel de desemnare ar transforma podul într-o țintă militară potențială”.

Criticii acuză guvernul că încearcă să cosmetizeze cheltuieli de infrastructură civilă sub eticheta „apărării”, pentru a atinge artificial obiectivele NATO. Cu toate acestea, executivul italian insistă că noua infrastructură va juca un rol strategic într-un context global din ce în ce mai instabil.

Lucrările preliminare ar putea începe în septembrie sau octombrie, iar construcția este planificată să înceapă anul viitor, cu finalizare estimată între 2032 și 2033 — ceea ce ar face din pod nu doar o punte între Sicilia și continent, ci și un nou test pentru echilibrul dintre securitate și transparență în cheltuirea fondurilor publice.