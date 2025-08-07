NATO
Italia dă undă verde construirii celui mai lung pod suspendat din lume, cu intenția de a-l clasifica ca infrastructură militară pentru a îndeplini ținta NATO de 5% din PIB cheltuieli pentru apărare
Italia plănuiește să construiască cel mai lung pod suspendat din lume, care ar lega Sicilia de peninsula italiană, intenționând să-l includă în cheltuielile pentru apărare, pentru a contribui la atingerea țintei de 5% din PIB alocat sectorului militar, un obiectiv de cheltuieli asumat la nivelul NATO, informează Euronews.
Proiectul gigant, în valoare de 13,5 miliarde de euro, a fost reactivat de guvernul Meloni în 2023 și este considerat de autorități drept „infrastructură strategică cu dublă utilizare”, ceea ce i-ar permite să fie contabilizat parțial ca investiție în securitate.
„Guvernul are intenția de a clasifica podul ca proiect cu dublă utilizare,” a confirmat ministrul transporturilor, Matteo Salvini, adăugând că decizia finală revine ministerelor Apărării și Economiei. „Podul va fi cel mai mare proiect de infrastructură din Occident”, a spus el, argumentând că acesta va contribui la securitatea flancului sudic al NATO prin facilitarea mobilizării rapide de trupe și echipamente.
Guvernul italian susține că infrastructura ar putea ajuta la acoperirea componentei de 1,5% din PIB pentru securitate, parte din ținta mai largă de 5% cerută pentru apărare, în contextul deteriorării climatului geopolitic în Europa și la granițele sudice ale Alianței Nord-Atlantice.
Premierul Giorgia Meloni a descris podul ca „un simbol ingineresc de importanță globală”, iar Salvini a subliniat impactul economic major, estimat la 120.000 de locuri de muncă generate anual și dezvoltarea accelerată a infrastructurii în sudul Italiei.
Cu o lungime de 3,7 kilometri, dintre care 3,3 kilometri de deschidere suspendată, podul Messina ar depăși cu peste 1.200 de metri actualul record deținut de podul Çanakkale din Turcia, construit în 2022. Designul prevede o platformă rutieră cu trei benzi pe sens și cale ferată dublă, capabilă să transporte 6.000 de vehicule pe oră și 200 de trenuri pe zi.
Trecerea de la feribot la pod ar reduce timpul de traversare a strâmtorii de la 100 de minute la doar 10 minute cu mașina.
Totuși, clasificarea militară a podului a stârnit controverse. Peste 600 de cercetători și profesori universitari au semnat o scrisoare deschisă în care cer evaluări suplimentare privind rezistența construcției la uz militar. Ei avertizează că „o astfel de desemnare ar transforma podul într-o țintă militară potențială”.
Criticii acuză guvernul că încearcă să cosmetizeze cheltuieli de infrastructură civilă sub eticheta „apărării”, pentru a atinge artificial obiectivele NATO. Cu toate acestea, executivul italian insistă că noua infrastructură va juca un rol strategic într-un context global din ce în ce mai instabil.
Lucrările preliminare ar putea începe în septembrie sau octombrie, iar construcția este planificată să înceapă anul viitor, cu finalizare estimată între 2032 și 2033 — ceea ce ar face din pod nu doar o punte între Sicilia și continent, ci și un nou test pentru echilibrul dintre securitate și transparență în cheltuirea fondurilor publice.
NATO
NATO asigură Lituania că Alianța rămâne vigilentă și pregătită să o apere, în urma incidentelor cu drone rusești
NATO a asigurat miercuri autoritățile lituaniene că ia „foarte în serios” incidentele cu drone rusești prăbușite în Lituania și că Alianța rămâne „vigilentă și pregătită să apere fiecare centimetru al teritoriului NATO”, relatează agenția EFE, potrivit Agerpres.
„Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a discutat cu ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys, despre recentele încălcări ale spațiului aerian lituanian de către drone militare ruse. NATO ia aceste incidente foarte în serios. Rămânem vigilenți și pregătiți să apărăm fiecare centimetru al teritoriului NATO”, a scris un purtător de cuvânt al NATO pe rețelele de socializare, după ce Lituania a cerut marți Alianței să-i consolideze apărarea antiaeriană în urma acestor incidente.
Apărarea antiaeriană „nu trebuie să fie doar responsabilitatea Lituaniei, întrucât noi apărăm flancul estic al NATO”, a declarat presei ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys.
Pe 28 iulie, o dronă ce pare că a fost lansată de Rusia în direcția Ucrainei, dar a fost dezorientată de sistemele de război electronic ale armatei ucrainene, și-a pierdut traiectoria și astfel și-a schimbat direcția către Belarus și apoi către Lituania, unde s-a prăbușit întâmplător chiar în perimetrul unei baze militare, fiind descoperită acolo abia câteva zile mai târziu.
Potrivit șefului Statului Major al armatei lituaniene, aceasta a fost o dronă Gerbera, o replică din lemn a dronei kamikaze iraniene Shahed, aceasta din urmă fiind folosită intens de armata rusă în atacurile asupra Ucrainei.
Dronele Gerbera sunt folosite mai mult ca momeli pentru a deruta apărarea antiaeriană ucraineană. Totuși, cea care s-a prăbușit în Lituania transporta circa 2 kilograme de explozibil.
O dronă similară a pătruns în Lituania tot dinspre Belarus pe 10 iulie, provocând panică în rândul autorităților țării baltice. Premierul Gintautas Paluckas (care între timp a demisionat) și președintele parlamentului, Saulius Skvernelis, au fost atunci duși pentru scurt timp în adăposturi antiaeriene. În cele din urmă, autoritățile și-au dat seama că drona nu reprezenta niciun pericol.
NATO
Lituania cere NATO să-i consolideze apărarea antiaeriană, după ce în mai puțin de o lună două drone militare rusești au pătruns în spațiul său aerian
Lituania a cerut NATO să-i consolideze apărarea antiaeriană, după ce, în mai puțin de o lună, două drone militare rusești, aparent dezorientate de sistemele ucrainene de război electronic, au pătruns în spațiul său aerian venind dinspre Belarus, a transmis marți Ministerul lituanian de Externe, potrivit Reuters, citat de Agerpres.
Apărarea antiaeriană „nu trebuie să fie doar responsabilitatea Lituaniei, întrucât noi apărăm flancul estic al NATO”, a declarat presei ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys.
Acesta și colegul său de la Apărare i-au adresat secretarul general al NATO, Mark Rutte, o scrisoare în care afirmă că Alianța trebuie să demonstreze că este pregătită să apere „fiecare centimetru din teritoriul său”.
În cel mai recent incident, o dronă a trecut granița Lituaniei pe 28 iulie. Ministerul lituanian al Apărării estimează că această dronă a fost lansată de Rusia în direcția Ucrainei, dar a fost dezorientată de sistemele de război electronic ale armatei ucrainene.
Pentru a combate dronele, pe lângă sistemele de apărare aeriană folosite pentru a le doborî, Ucraina folosește și mijloace de război electronic, inclusiv tehnica denumită „GPS spoofing”, o tehnologie care deturnează dronele de la traiectorie prin interferențe în coordonatele lor GPS corecte, astfel că dronele se prăbușesc la întâmplare departe de țintele prestabilite.
Respectiva dronă a fost găsită prăbușită într-o zonă de intrucție militară la aproximativ 100 de kilometri de granița cu Belarus și conținea două kilograme de explozibil.
Potrivit șefului Statului Major al armatei lituaniene, aceasta era o dronă Gerbera, o replică din lemn a dronei kamikaze iraniene Shahed, aceasta din urmă fiind folosită intens de armata rusă în atacurile asupra Ucrainei.
O altă dronă Gerbera a pătruns în Lituania tot dinspre Belarus pe 10 iulie, provocând panică în rândul autorităților țării baltice. Premierul Gintautas Paluckas (care între timp a demisionat) și președintele parlamentului, Saulius Skvernelis, au fost atunci duși pentru scurt timp în adăposturi antiaeriene. În cele din urmă, autoritățile și-au dat seama că drona nu reprezenta niciun pericol.
NATO
Olanda, primul aliat NATO care cumpără arme americane pentru Ucraina sub noul protocol stabilit de Donald Trump
Olanda devine primul stat membru NATO care pune în aplicare noul protocol de furnizare a armamentului american către Ucraina, după ce președintele SUA, Donald Trump, a condiționat ajutorul militar de cofinanțare europeană. Luni, ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans, a anunțat că țara sa va contribui cu 500 milioane de euro pentru achiziția de armament american destinat forțelor ucrainene, informează Euronews.
„Ca prim aliat NATO, Olanda va livra un pachet de 500 milioane de euro constând în sisteme de armament americane, inclusiv piese și rachete Patriot”, a transmis oficialul olandez într-un mesaj postat pe platforma X (fostul Twitter). El a subliniat că acest sprijin este crucial pentru ca Ucraina să poată face față atacurilor rusești și să apere atât teritoriul propriu, cât și restul Europei de agresiunea Moscovei.
Ukraine needs more air defence and ammunition now.
As the first NATO Ally, the Netherlands will deliver a €500 million package of US weapon systems (incl. Patriot parts and missiles).
This helps Ukraine to defend itself and the rest of Europe against Russian aggression. 🇳🇱🇺🇦 pic.twitter.com/gAxFtUctsU
— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) August 4, 2025
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, fost premier al Țărilor de Jos, a salutat decizia printr-un mesaj pe aceeași rețea socială.
„Mă bucur să văd Olanda preluând inițiativa și finanțând primul pachet de echipamente militare americane pentru Ucraina în cadrul inițiativei NATO privind lista priorităților de înzestrare a Ucrainei.”
Great to see the Netherlands taking the lead and funding the first package of US military equipment for Ukraine under NATO’s Prioritised Ukraine Requirements List initiative. I thank Allies for getting Ukraine the equipment it urgently needs to defend against Russian aggression.…
— Mark Rutte (@SecGenNATO) August 4, 2025
Rutte le-a mulțumit aliaților care contribuie la menținerea capacității Ucrainei de a se apăra și a exprimat speranța că și alți membri NATO vor urma exemplul.
La începutul lunii iulie, președintele Trump a anunțat că SUA vor continua să furnizeze armament Ucrainei, dar numai în baza unui nou sistem în care statele europene vor suporta costurile, fără a detalia atunci cum va funcționa mecanismul.
Olanda este prima țară care materializează acest model, iar ambasadorul american la NATO, Matt Whitaker, a lăudat mișcarea: „Este o acțiune care respectă inițiativa președintelui Trump: aliații cumpără arme americane pentru a sprijini Ucraina, pentru a pune presiune pe Rusia și pentru a crea locuri de muncă în SUA.”
Big news from @NATO: The Netherlands leads in delivering life-saving munitions and equipment to Ukraine. This fulfills @POTUS’s initiative: Allies buying American weapons to help Ukraine defend itself, pressure Russia, and boost 🇺🇸 jobs. Thank you to our Dutch Allies! @NLatNATO pic.twitter.com/BnAqELpd9H
— U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) August 4, 2025
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a mulțumit Olandei, arătând că acest pachet de sprijin în valoare de 500 milioane de euro „include arme americane, inclusiv rachete pentru sistemele Patriot” și că vine „într-un moment în care Rusia își intensifică atacurile”. Zelenski a adăugat că acest pas „va proteja mai bine Ucraina și întreaga Europă de teroarea rusă”.
Ukraine, and thus the whole of Europe, will be better protected from Russian terror. I am sincerely grateful to the Netherlands for their substantial contribution to strengthening Ukraine’s air shield – just discussed this with PM Schoof @MinPres. The package is worth 500 million…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2025
Prim-ministrul olandez Dick Schoof a subliniat, la rândul său, că pachetul de armament „va ajuta Ucraina să continue să lupte pentru propria libertate și pentru libertatea întregii Europe”.
Măsura vine la scurt timp după ce Germania și Norvegia au convenit cu SUA achiziția de sisteme de apărare aeriană Patriot pentru Ucraina. NATO a anunțat anterior că va coordona noile achiziții în pachete de aproximativ 500 milioane de euro, finanțate de aliați europeni și Canada.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ministerul Educației a pus în consultare publică un proiect privind prevenirea și sancționarea xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură și negării Holocaustului
Comisia Europeană ia măsuri în domeniul digitalizării și inteligenței artificiale în sectorul energetic
Zelenski cere încetarea focului înainte de o eventuală întâlnire cu Putin: „Rusia trebuie să accepte un armistițiu”
UE este alături de Franța în fața celor mai grave incendii de vegetație din istoria recentă, care devastează regiunea Aude: „Suntem pregătiți să mobilizăm resursele rescEU”
Marco Rubio le cere diplomaților americani să lanseze o campanie de lobby împotriva Legii privind serviciile digitale a UE pe motiv că limitează libertatea de exprimare
Trump anunță tarife de 100% pe importurile de cipuri și semiconductori, cu excepții pentru companiile care produc în SUA
Acțiunile Israelului în Gaza seamănă „foarte mult” cu un genocid, avertizează vicepreședinta executivă a Comisiei Europene
Italia dă undă verde construirii celui mai lung pod suspendat din lume, cu intenția de a-l clasifica ca infrastructură militară pentru a îndeplini ținta NATO de 5% din PIB cheltuieli pentru apărare
NATO asigură Lituania că Alianța rămâne vigilentă și pregătită să o apere, în urma incidentelor cu drone rusești
Donald Trump anunță „progrese semnificative” în direcția încheierii războiului din Ucraina, după „întâlnirea extrem de productivă” a emisarului său cu Putin
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
Nicușor Dan: Încrederea oamenilor în statul român vine din încrederea pe care o au în interfața cu care interacționează
Germania sprijină România în eforturile sale de a deveni membru al OCDE, subliniază ministrul german al Mediului, Carsten Schneider: Vă vom sta alături
Giorgia Meloni subliniază că nu își poate permite să facă greșeli „într-o lume în care lucrurile se schimbă rapid”, comparând guvernarea țării cu „săritul cu parașuta”: Dacă parașuta nu se deschide, „alți italieni vor suporta consecințele”
Macron: Forța Expediționară Comună Franco-Britanică va fi extinsă la 50.000 de soldați și ar putea fi nucleul acțiunii de stabilizare în Ucraina post-conflict
UE nu dorește să se decupleze de China, dar își va apăra întotdeauna interesele, subliniază Ursula von der Leyen, prezentându-le eurodeputaților trei priorități pentru o relație bazată pe predictibilitate și fiabilitate
Prelungirea PNRR presupune un proces decizional complet inițiat de CE și nu este fezabilă din perspectiva timpului, afirmă noul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene
Bogdan Ivan anunță că a transmis oficial Comisiei Europene proiectul pentru construirea unei giga-fabrici de inteligență artificială în România: Devenim un hub regional al tehnologiilor emergente
Luca Niculescu anunță lansarea unei campanii prin care le explică românilor „într-un limbaj clar, prietenos și interesant” aderarea României la OCDE: „Va însemna că vom juca în prima ligă a economiilor mondiale”
Trending
- ROMÂNIA1 week ago
MAI semnalează o campanie de dezinformare potrivit căreia premierul Ilie Bolojan ar anunța intrarea României în război: „Aceste clipuri sunt false și fac parte dintr-o acțiune de manipulare”
- RUSIA1 week ago
Donald Trump avertizează Rusia: Dacă nu va înceta în zece zile războiul în Ucraina, vom impune sancțiuni
- ROMÂNIA7 days ago
Tehnologie românească pentru industria aerospațială: proiectul TOPCOAT, realizat de INCAS și partenerii săi
- ROMÂNIA1 week ago
Bolojan: Portul Constanța, două autostrăzi și proiecte ale industriei de apărare sunt propunerile României pentru programul SAFE trimise Comisiei Europene
- NATO1 week ago
Cinci avioane de luptă ale Germaniei au aterizat la Baza Mihail Kogălniceanu și vor asigura misiuni de poliție aeriană NATO în România și la Marea Neagră