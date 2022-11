Italia dorește extinderea aprovizionării militare și civile a Ucrainei pe tot parcursul anului 2023

Uniunea Europeană, prin vocea Înaltului său Reprezentat pentru afaceri externe și politică de securitate, a convocat pentru luni o reuniune de urgență cu premierul kosovar, Albin Kurti, și președintele sârb, Aleksandar Vucic, pentru ”dezescaladarea situației” dintre cele două părți.

”Avem nevoie de o dezescaladare a situației, să ne oprim din a gestiona permanent criza și să începem, în schimb, să avansăm pe calea normalizării relațiilor”, a precizat Josep Borrell într-un mesaj publicat pe Twitter.

I am convening an emergency meeting of the Belgrade -Pristina Dialogue tomorrow with Prime Minister @albinkurti and President @predsednikrs

We need de-escalation of the situation, stop going from permanent crisis management & start advancing on normalisation of relations instead

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 20, 2022