Italia face apel la țările G20 să depună toată eforturile pentru a proteja drepturile femeilor din Afganistan: Sunt pe punctul de a-şi pierde libertatea şi demnitatea

Multilateralism va fi ”crucial” pentru a combate criza provocată de pandemia de COVID-19, a apreciat marți secretarul de stat american, Antony Blinken, în cadrul reuniunii G20 ce se desfășoară la Matera, în sudul Italiei, anunță France Presse, potrivit Agerpres.

Oficialul american a subliniat în cadrul deschiderii reuniunii că ”va fi crucială cooperarea multilaterală pentru capacitatea noastră colectivă de a pune capăt acestei crizei sanitare mondiale”, o abordare în atiteză cu cea a fostei administrații americane conduse de Trump și o reiterare a mesajului lui Joe Biden că ”America s-a întors”.

”Acest lucru este valabil şi pentru munca pe care trebuie să o depunem pentru a consolida securitatea sanitară pe plan mondial, astfel încât să putem detecta, preveni şi răspunde mai bine la viitoarele crize sanitare” a precizat Blinken.

Min. @LuigiDiMaio kicked off the #G20 Foreign Affairs Ministers’ Meeting in Matera. #G20Italy

The first session will focus on global governance and multilateralism.

The second one on the relations with the African continent, with a specific focus on sustainable development. pic.twitter.com/idPFeBDHJ8

— G20 Italy (@g20org) June 29, 2021