Italia își suspendă acordul de apărare cu Israelul, anunță Giorgia Meloni

Premierul italian Giorgia Meloni a anunțat marți că guvernul său a decis să suspende reînnoirea automată a acordului de apărare dintre Italia și Israel, având în vedere conflictele în curs din Orientul Mijlociu, relatează presa internațională și Agerpres.

„Având în vedere situația actuală, guvernul a decis să suspende reînnoirea automată a acordului de apărare cu Israelul”, a declarat Meloni, pe marginea unei vizite la Verona.

O sursă diplomatică italiană a confirmat pentru AFP că acordul a fost suspendat, precizând că „ar fi fost dificil din punct de vedere politic să fie menținut”.

Ratificat în 2006 și reînnoit tacit la fiecare cinci ani, acordul de apărare dintre Italia și Israel urma să expire săptămâna aceasta. Acordul reglementează cooperarea dintre cele două țări în industria de apărare, instruirea militară, cercetarea și tehnologia informației, printre alte domenii.

Opoziția din Italia a cerut de câteva luni guvernului să suspende reînnoirea acordului. Tensiunile dintre Italia și Israel au escaladat săptămâna trecută, după ce guvernul de la Roma a acuzat forțele israeliene că au tras focuri de avertisment asupra unui convoi italian aparținând forțelor ONU de menținere a păcii în Liban.

Italia l-a convocat pe ambasadorul israelian pentru a protesta față de incident, în care cel puțin un vehicul a fost avariat, dar care nu s-a soldat cu răniți.

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a condamnat, de asemenea, „atacurile inacceptabile” ale Israelului împotriva civililor din Liban, în timpul unei vizite luni la Beirut.

Șeful diplomației italiene a făcut apel la dialog între Liban și Israel și la o „încetare a focului necesară și durabilă”, adăugând: „O nouă escaladare precum cea din Gaza trebuie evitată cu orice preț”.