Italia nu este de acord ca armele furnizate Kievului să fie folosite ”în afara graniţelor Ucrainei”, subliniază ministrul Antonio Tajani: Avem o poziţie foarte clară

Președintele francez Emmanuel Macron a fost laureat marți, în cadrul vizitei sale de stat în Germania cu Premiul Internațional Pacea de la Westfalia, atribuit pentru că “a făcut din aprofundarea cooperării europene o prioritate politică” și pentru politica sa de consolidare a păcii europene în timp de război.

Ceremonia a avut loc la Münster, unul dintre cele două orașe westfalice, alături de Osnabrück, unde a fost semnată Pacea de la Westfalia, care a pus capăt războiului de 30 ani în Europa Centrală (1618-1648) și a adus relațiilor internaționale primele sale patru principii moderne, instituind conceptul de balanță de putere între marile puteri.

“A primi un premiu pentru pace într-o perioadă de război mi s-a părut un paradox”, a declarat Macron în discursul de acceptare, înainte de a-și reitera apelurile pentru o politică europeană comună de apărare.

“Dar pacea înseamnă și asumarea de riscuri. Dacă vom proceda în mod naționalist, Ucraina va pierde și nu vom avea pace în Europa timp de mulți ani. Cred că trebuie să fim mai optimiști. În calitate de european, a fi optimist înseamnă a fi sigur că Europa este răspunsul corect”, a spus el, citat de Deutsche Welle.

