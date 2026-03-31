Italia refuză utilizarea de către SUA a bazei Sigonella din Sicilia pentru zboruri implicate în conflictul din Iran

Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a refuzat utilizarea de către Statele Unite a bazei de la Sigonella, din Sicilia, în contextul în care aeronavele erau implicate în operațiuni legate de războiul din Iran, potrivit unui articol publicat marți de cotidianul italian Corriere della Sera, informează EFE, potrivit Agerpres.

Astfel, ziarul menționează că refuzul a avut loc în urmă cu câteva zile, fără a preciza exact data, și că a fost păstrat secret.

Șeful Statului Major, Luciano Portolano, este cel care l-a sunat ministrul apărării pentru a-l informa despre cele întâmplate și pentru a lua o decizie deoarece planul de zbor al unor avioane americane prevedea aterizarea la Sigonella și apoi decolarea către Orientul Mijlociu, adaugă publicația italiană.

„Verificările inițiale au confirmat că nu este vorba despre zboruri normale sau logistice și, prin urmare, nu sunt incluse în tratatul cu țara noastră”, explică articolul.

Cu mai multe ocazii, autoritățile italiene, inclusiv ministrul Guido Crosetto, au garantat că nu se va permite utilizarea bazelor americane pentru operațiuni de război și au asigurat că orice operațiune care nu este prevăzută în tratate va fi prezentată Parlamentului și, prin urmare, va necesita autorizare.

În același context, Spania a decis să închidă spațiul aerian pentru aeronavele militare americane implicate în operațiunile împotriva Iranului, extinzând astfel refuzul anterior de a permite utilizarea bazelor militare comune. Măsura obligă avioanele SUA să ocolească Spania în deplasările către Orientul Mijlociu, cu excepția situațiilor de urgență, Madridul interzicând totodată utilizarea bazelor aeriene Rota și Moron.

Decizia Italiei se înscrie într-un context mai larg de rezerve manifestate de unii aliați europeni față de operațiunile SUA, aspect criticat de Marco Rubio, care a acuzat Spania și alți membri NATO că au oferit un sprijin limitat în conflictul cu Iranul, în special în ceea ce privește accesul la spațiul aerian și la baze militare, sugerând că Washingtonul ar putea reevalua relația cu Alianța.

„Dacă NATO înseamnă doar ca noi să apărăm Europa în cazul unui atac, iar apoi ni se refuză accesul la baze atunci când avem nevoie de ele, atunci nu este un aranjament foarte bun. Este dificil să rămâi implicat și să susții că acest lucru este benefic pentru Statele Unite. Așadar, toate acestea vor trebui reevaluate. Absolut tot va trebui reevaluat”, a spus acesta.

Declarațiile lui Marco Rubio vin pe fondul unor poziții tot mai critice exprimate de Donald Trump la adresa NATO, liderul american intensificându-și în ultimele săptămâni mesajele privind o posibilă reevaluare a angajamentului SUA față de Alianță. Acesta a calificat NATO drept un „tigru de hârtie” și i-a numit pe aliați „lași”.

Săptămâna trecută, Trump a declarat că Statele Unite ar putea să nu vină în ajutorul NATO în caz de nevoie. „Pur și simplu nu au fost acolo”, a spus președintele american, referindu-se la solicitarea Washingtonului de sprijin militar din partea aliaților pentru securizarea strâmtorii Ormuz, care nu a primit răspuns.