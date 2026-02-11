Italia se alătură Germaniei, temperând apelul lui Macron pentru datorie comună. Șeful Bundesbank susține euro-obligațiunile, contrazicându-l pe Merz

Roma se aliniază din nou cu Berlinul, afirmând că nu este momentul să se discute despre datoria comună europeană, așa cum a propus președintele francez Emmanuel Macron, chiar dacă Italia susține această idee de ani de zile, a arătat miercuri șeful diplomației italiene, Antonio Tajani.

Ministrul italian de externe a declarat că, deși guvernul este în mare măsură de acord cu necesitatea împrumuturilor comune pentru a finanța investiții în sectoare strategice, nu merită să se ia în considerare această idee atâta timp cât Franța și Germania sunt în dezacord pe această temă.

„Prefer să găsesc soluții la problemele asupra cărora diferite țări sunt deja de acord, decât să deschid dezbateri pe teme asupra cărora nu există un consens. Dacă nu există un consens, nu are rost să ne împotmolim într-o dezbatere, chiar și pe teme pe care le considerăm pozitive”, a declarat Tajani pentru Sky TV, citat de Politico Europe.

Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se întrunesc joi la castelul Alden Biesen din Belgia într-un summit convocat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a da un impuls politic domeniului competitivității și pieței unice. Reuniunea este precedată de o intensificare a declarațiilor și pozițiilor liderilor statelor membre.

Cu o zi în urmă președintele francez Emmanuel Macron a opinat că Europa se confruntă cu o „stare de urgență geopolitică și geoeconomică” în care dacă nu investește în competitivitate va fi „măturată” de SUA și de China. El solicitat un program comun de împrumuturi pentru finanțarea investițiilor în sectoare strategice În schimb, Germania a tăiat din apetitul liderului francez pentru un nou mecanism de împrumuturi, precizând că acest subiect distrage puțin atenția de la miza reală, respectiv „problema de productivitate”.

Chiar și sub actualul prim-ministru Giorgia Meloni, Italia a continuat să susțină datoria comună a UE. Însă, în ultimele săptămâni, ea s-a apropiat din ce în ce mai mult de cancelarul german Friedrich Merz, distanțându-se de unele dintre propunerile lui Macron privind „Made in Europe” pentru a favoriza companiile europene. Mai mult, premierul italian și cancelarul german au fost portretizați în noul cuplu de putere în UE, având în vedere faptul că Emmanuel Macron va intra curând în ultimul an de mandat. Giorgia Meloni și Friedrich Merz au semnat luna trecută, la Roma, un acord italo-german de cooperare strategică în securitate, apărare, economie și reziliență.

Însă, Italia nu ascunde faptul că prudența sa în ceea ce privește discutarea datoriei comune la reuniunea de joi a liderilor UE este o modalitate de a evita tensiunile cu Germania.

„Am fost întotdeauna în favoarea euroobligațiunilor, dar în acest moment nu există un acord între Germania și Franța. Nu are rost să începem o dezbatere și să ne divizăm. Trebuie să găsim lucrurile care ne unesc și să mergem mai departe”, a continuat Antonio Tajani.

Deși Italia se aliniază Germaniei, temperând entuziasmul față de planul lui Macron privind datoria comună a UE, șeful băncii centrale a Germaniei a solicitat Uniunii Europene să emită mai multe titluri de creanță comune (euro-obligațiuni), ceea ce îl pune în contradicție cu cancelarul Friedrich Merz, care dorește să le păstreze strict ca răspuns la situații de urgență.

„A face Europa atractivă înseamnă și a atrage investitori din exterior. O piață europeană mai lichidă în ceea ce privește activele europene sigure ar sprijini acest lucru”, a declarat guvernatorul băncii centrale germane, Joachim Nagel, pentru Politico Europe înaintea summitului informal al liderilor UE de joi, dedicat provocărilor economice ale blocului.

Bancherii centrali din zona euro – care s-au coalizat pentru prima dată în jurul sprijinului pentru datoria comună – au trimis liderilor UE o listă de reforme dorite pentru a se asigura că economia Europei se poate reforma și ține pasul cu SUA și China.