U.E.
Italia se alătură Germaniei, temperând apelul lui Macron pentru datorie comună. Șeful Bundesbank susține euro-obligațiunile, contrazicându-l pe Merz
Roma se aliniază din nou cu Berlinul, afirmând că nu este momentul să se discute despre datoria comună europeană, așa cum a propus președintele francez Emmanuel Macron, chiar dacă Italia susține această idee de ani de zile, a arătat miercuri șeful diplomației italiene, Antonio Tajani.
Ministrul italian de externe a declarat că, deși guvernul este în mare măsură de acord cu necesitatea împrumuturilor comune pentru a finanța investiții în sectoare strategice, nu merită să se ia în considerare această idee atâta timp cât Franța și Germania sunt în dezacord pe această temă.
„Prefer să găsesc soluții la problemele asupra cărora diferite țări sunt deja de acord, decât să deschid dezbateri pe teme asupra cărora nu există un consens. Dacă nu există un consens, nu are rost să ne împotmolim într-o dezbatere, chiar și pe teme pe care le considerăm pozitive”, a declarat Tajani pentru Sky TV, citat de Politico Europe.
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se întrunesc joi la castelul Alden Biesen din Belgia într-un summit convocat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a da un impuls politic domeniului competitivității și pieței unice. Reuniunea este precedată de o intensificare a declarațiilor și pozițiilor liderilor statelor membre.
Cu o zi în urmă președintele francez Emmanuel Macron a opinat că Europa se confruntă cu o „stare de urgență geopolitică și geoeconomică" în care dacă nu investește în competitivitate va fi „măturată" de SUA și de China. El solicitat un program comun de împrumuturi pentru finanțarea investițiilor în sectoare strategice În schimb, Germania a tăiat din apetitul liderului francez pentru un nou mecanism de împrumuturi, precizând că acest subiect distrage puțin atenția de la miza reală, respectiv „problema de productivitate".
Chiar și sub actualul prim-ministru Giorgia Meloni, Italia a continuat să susțină datoria comună a UE. Însă, în ultimele săptămâni, ea s-a apropiat din ce în ce mai mult de cancelarul german Friedrich Merz, distanțându-se de unele dintre propunerile lui Macron privind „Made in Europe” pentru a favoriza companiile europene. Mai mult, premierul italian și cancelarul german au fost portretizați în noul cuplu de putere în UE, având în vedere faptul că Emmanuel Macron va intra curând în ultimul an de mandat. Giorgia Meloni și Friedrich Merz au semnat luna trecută, la Roma, un acord italo-german de cooperare strategică în securitate, apărare, economie și reziliență.
Însă, Italia nu ascunde faptul că prudența sa în ceea ce privește discutarea datoriei comune la reuniunea de joi a liderilor UE este o modalitate de a evita tensiunile cu Germania.
„Am fost întotdeauna în favoarea euroobligațiunilor, dar în acest moment nu există un acord între Germania și Franța. Nu are rost să începem o dezbatere și să ne divizăm. Trebuie să găsim lucrurile care ne unesc și să mergem mai departe”, a continuat Antonio Tajani.
Deși Italia se aliniază Germaniei, temperând entuziasmul față de planul lui Macron privind datoria comună a UE, șeful băncii centrale a Germaniei a solicitat Uniunii Europene să emită mai multe titluri de creanță comune (euro-obligațiuni), ceea ce îl pune în contradicție cu cancelarul Friedrich Merz, care dorește să le păstreze strict ca răspuns la situații de urgență.
„A face Europa atractivă înseamnă și a atrage investitori din exterior. O piață europeană mai lichidă în ceea ce privește activele europene sigure ar sprijini acest lucru”, a declarat guvernatorul băncii centrale germane, Joachim Nagel, pentru Politico Europe înaintea summitului informal al liderilor UE de joi, dedicat provocărilor economice ale blocului.
Bancherii centrali din zona euro – care s-au coalizat pentru prima dată în jurul sprijinului pentru datoria comună – au trimis liderilor UE o listă de reforme dorite pentru a se asigura că economia Europei se poate reforma și ține pasul cu SUA și China.
CONSILIUL UE
Consiliul UE deschide calea pentru ca România să acceseze fondurile de apărare din SAFE: Prima tranșă de 2,5 miliarde de euro, așteptată în luna martie
Consiliul Uniunii Europene a deschis miercuri calea pentru asistență financiară prin programul european SAFE pentru opt state membre, inclusiv România, țară care beneficiază de a doua cea mai mare alocare din programul european pentru achiziții militare și dezvoltarea infrastructurii duale critice.
Reunit în formatul miniștrilor apărării, Consiliul Uniunii Europene a adoptat, miercuri, deciziile de punere în aplicare care pun la dispoziția a opt state membre, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Spania, Croația, Portugalia și România) finanțare prin Programul SAFE (Security Action for Europe), potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Decizia vine în urma evaluării pozitive, din luna ianuarie, a Comisiei Europene privind Planurile Naționale de Investiții în Apărare ale celor opt state membre. Planul României cu proiectele de apărare aferente a fost aprobat pe 15 ianuarie. Decizia adoptată miercuri de statele membre deschide calea pentru prima serie de împrumuturi accesibile pe termen lung care vor fi acordate de Comisie, ceea ce va permite țărilor participante să achiziționeze echipamente moderne de apărare și să își consolideze capacitatea de apărare.
România beneficiază de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare alocare din Programul SAFE. Din această sumă, 2,5 miliarde de euro reprezintă o plată de pre-finanțare.
După adoptarea de către Consiliul UE a deciziilor de punere în aplicare, Comisia Europeană va finaliza acordurile de împrumut, primele plăți urmând să fie efectuate în martie 2026.
Bucureștiul a dat publicității lista finală a proiectelor ce vor fi finanțate cu 16,68 miliarde de euro prin instrumentul european SAFE la finalul lunii ianuarie, acestea vizând achiziția și producția de vehicule blindate, sisteme de apărare aeriană și antirachetă, drone, muniții, nave de patrulare, elicoptere, infrastructură de transport cu dublă utilizare și consolidarea capacităților MAI și de protecție civilă, fiind structurate pe ministere și domenii-cheie.
Această finanțare de 16,68 miliarde de euro prin credite va fi folosită pentru înzestrarea modernă a Armatei Române şi a infrastructurii asociate – 9,53 miliarde euro, pentru infrastructură duală gestionată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (capetele din Autostrada Moldovei Pașcani-Ungheni și Pașcani-Siret) – 4,2 miliarde euro și pentru Ministerul Afacerilor Interne și celelalte forțe din sistemul de apărare națională – 2,8 miliarde euro, inclusiv 900 de milioane de euro pentru protecție civilă
SAFE este un instrument financiar temporar al UE care sprijină statele membre care doresc să investească în producția industrială din domeniul apărării prin achiziții comune, concentrându-se pe capacitățile prioritare, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi acordate în condiții avantajoase.
Finanțarea prin SAFE este disponibilă pentru perioada 2026-2030 și oferă împrumuturi cu maturitate maximă de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani, având o dobândă redusă (maximum 3%). Astfel, România va începe rambursarea acestor sume abia din 2035, într-un interval de 30 de ani. Un punct forte al accesării SAFE este acela că finanțarea va fi mai ieftină datorită ratingului de credit “AAA” al Comisiei Europene, avantajoasă pentru țări cu rating inferior, cum este România cu rating-ul “BBB-“.
Regulamentul SAFE a fost adoptat la 27 mai 2025, ca parte a Strategiei Pregătire 2030 (Defense Readiness 2030/ ReArm Europe), un pachet ambițios de apărare care oferă statelor membre ale UE mecanisme financiare pentru a stimula o creștere a investițiilor în capabilități de apărare.
CONSILIUL EUROPEAN
De la Anvers, Macron pledează pentru “a da frâu liber industriei noastre”: Fără o strategie “Made in Europe”, UE va deveni o piață a rivalilor săi
Președintele francez Emmanuel Macron a reluat miercuri, la summitul industriei europene de la Anvers, apelul său pentru o preferință europeană autentică și o abordare „Made in Europe”.
“Dacă Europa nu se adaptează și nu își accelerează autonomia strategică, va deveni piața de ajustare pentru concurenții săi”, a avertizat liderul de la Elysee, într-un discurs adresat industriașilor europeni cu o zi înainte de a se întruni cu ceilalți șefi de stat sau de guvern din UE pentru a pune bazele unor noi decizii în direcția competitivității economice europene și consolidării pieței unice.
În opinia lui Macron, pentru a preveni acest lucru, UE trebuie să își simplifice reglementarea, să consolideze piața unică și să își protejeze interesele.
“Trebuie să simplificăm normele și să aprofundăm piața unică pentru a da frâu liber industriei noastre, să ne diversificăm parteneriatele pentru a ne asigura lanțurile valorice și să ne protejăm interesele adoptând o preferință europeană autentică și susținând o abordare „Made in Europe”. Și, mai presus de toate: să investim masiv, împreună, în sectoarele care vor defini puterea de mâine – cuantica, IA, tehnologiile verzi și apărarea”, a adăugat președintele francez.
In Antwerp, at the European Industrial Summit, I’m delivering a clear message:
If Europe doesn’t adapt and accelerate its strategic autonomy, it will become the adjustment market for its competitors.
To prevent that, we must simplify rules and deepen the single market… pic.twitter.com/vw3m7b2bI8
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 11, 2026
La summitul industriei de la Anvers au mai participat, pe rând, premierul belgian Bart de Wever, cancelarul german Friedrich Merz, cancelarul austriac Christian Stocker și premierul olandez Dick Schoof. Totodată, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut un discurs în care a dat un mesaj ferm în sprijinul industriei europene, pledând pentru accelerarea investițiilor, reducerea birocrației și consolidarea pieței unice, într-un context de competiție globală tot mai dură.
“Viitorul vostru este în Europa“, a spus ea, un ton similar fiind adoptat și de Macron în îndemnul său către industrie: “Mai rapid. Mai puternic. European!”
Discursul de la Anvers a urmat unei alte intervenții pe care șefa Comisiei Europene a susținut-o miercuri în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, când Ursula von der Leyen a propus “o cale europeană spre independență”, axată pe comerț, piață unică, uniunea piețelor de capital, energie și simplificare.
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se întrunesc joi la castelul Alden Biesen din Belgia într-un summit convocat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a da un impuls politic domeniului competitivității și pieței unice. Reuniunea este precedată de o intensificare a declarațiilor și pozițiilor liderilor statelor membre.
Cu o zi în urmă președintele francez Emmanuel Macron a opinat că Europa se confruntă cu o „stare de urgență geopolitică și geoeconomică” în care dacă nu investește în competitivitate va fi „măturată” de SUA și de China. El solicitat un program comun de împrumuturi pentru finanțarea investițiilor în sectoare strategice În schimb, Germania a tăiat din apetitul liderului francez pentru un nou mecanism de împrumuturi, precizând că acest subiect distrage puțin atenția de la miza reală, respectiv „problema de productivitate”. O abordare similară, motivată de prudență și de ideea de a nu crea diviziuni, a fost formulată și de Italia, o țară care de altfel este o susținătoare a emiterii de obligațiuni europene.
Summitul de joi va include discuții privind planurile promovate de Franța pentru o strategie „Fabricat în Europa”, care ar stabili cerințe minime privind conținutul european al bunurilor fabricate local. Această abordare a divizat țările UE și a alarmat producătorii de automobile. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a pledat pentru introducerea unei „preferințe europene” în sectoarele strategice, ca parte a eforturilor de consolidare a competitivității industriale și de reducere a dependențelor externe ale Uniunii Europene, potrivit unei scrisori transmise liderilor statelor membre în ajunul summitului de joi.
COMISIA EUROPEANA
“Viitorul vostru este în Europa”, le promite Ursula von der Leyen industriașilor europeni reuniți la Anvers înainte de summitul UE: Vom crea “EU Inc.” – un set unic și simplu de reguli pentru firme
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis la summitul industriei europene de la Anvers un mesaj ferm în sprijinul industriei europene, pledând pentru accelerarea investițiilor, reducerea birocrației și consolidarea pieței unice, într-un context de competiție globală tot mai dură.
Într-un discurs susținut în debutul summitului, șefa Executivului european a prezentat progresele înregistrate în primul an de mandat, arătând că investițiile în tranziția industrială au crescut semnificativ.
„Am dublat mai mult decât investițiile în tranzițiile industriale – de la 52 de miliarde de euro în 2024 la 115 miliarde de euro în 2025”, a declarat Ursula von der Leyen, în cadrul unei sesiuni de discursuri la care au mai participat premierul belgian Bart de Wever, cancelarul austriac Christian Stocker și premierul olandez Dick Schoof.
My message to the European Industry Summit in Antwerp:
I’m ready to build the strongest business case for your industries to choose Europe.
With speed. With scale.
With access to affordable energy and new markets ↓ https://t.co/SVaVKtPuJr
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 11, 2026
Ea a amintit propunerile de reducere a costurilor administrative pentru companii cu 15 miliarde de euro anual.
Cu toate acestea, președinta Comisiei a avertizat că ritmul actual nu este suficient. „Ați cerut schimbări reale și mai rapide, iar Europa se schimbă, dar trebuie să accelereze și mai mult”, a subliniat ea.
„Sunt gata să construiesc cel mai solid argument comercial pentru ca industriile dumneavoastră să aleagă Europa. Cu rapiditate. Cu amploare. Cu acces la energie la prețuri accesibile și la noi piețe”, a promis von der Leyen.
Discursul de la Anvers a urmat unei alte intervenții pe care șefa Comisiei Europene a susținut-o miercuri în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, când Ursula von der Leyen a propus „o cale europeană spre independență”, axată pe comerț, piață unică, uniunea piețelor de capital, energie și simplificare.
„Competitivitatea nu este doar fundamentul prosperității noastre, ci și al securității noastre și, în ultimă instanță, al democrațiilor noastre. O Europă competitivă poate fi doar o Europă independentă (…) Avem a doua economie a lumii, dar o conducem cu frâna de mână trasă”, a spus aceasta, în ajunul summitului competitivității europene de la castelul Alden Biesen
În discursul de la summitul industriei europene, șefa Comisiei Europene a reluat mare parte din temele abordate și în dezbaterea cu eurodeputații, respectiv acorduri comerciale și deschiderea de noi piețe, reducerea birocrației și combaterea supra-legiferării, consolidarea pieței unice și crearea noului regim „EU Inc.”, finalizarea Uniunii Economiilor și Investițiilor și crearea Uniunii Piețelor de Capital pentru a mobiliza investițiile și asigurarea unei energii accesibile și stabile.
Un punct central a fost realizarea unei piețe unice complete și funcționale. „Barierele din interiorul Europei ne afectează mai mult decât tarifele din exterior”, a avertizat von der Leyen.
Comisia va propune luna viitoare „al 28-lea regim”, o nouă formă juridică europeană pentru companii, denumită „EU Inc.”, care va funcționa pe baza unui set unic și simplu de reguli valabile în toate cele 27 de state membre. „Antreprenorii noștri vor putea înregistra o companie în orice stat membru în 48 de ore – integral online”, a explicat ea, adăugând: „Aceasta este viteza de care avem nevoie și aceasta este «Europa făcută simplă».”
Pentru a sprijini investițiile, Comisia mizează pe finalizarea Uniunii Economiilor și Investițiilor. „Finalizarea Uniunii Economiilor și Investițiilor poate mobiliza până la 470 de miliarde de euro investiții”, a declarat președinta executivului european, precizând că, în lipsa unui acord între toate cele 27 de state membre, ar putea fi utilizată cooperarea consolidată.
În acest context, mesajul adresat industriei a fost de Ursula von der Leyen clar: „Viitorul vostru este în Europa”.
Mai mulți lideri europeni, printre care și cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron, s-au întâlnit miercuri la Anvers cu industria pentru a-și prezenta ideile despre creșterea competitivității industriale în Uniunea Europeană.
Întrunirea are loc la o zi după ce Emmanuel Macron a opinat că Europa se confruntă cu o „stare de urgență geopolitică și geoeconomică” în care dacă nu investește în competitivitate va fi „măturată” de SUA și de China. În schimb, Germania a tăiat din apetitul liderului francez pentru un nou mecanism de împrumuturi, precizând că acest subiect distrage puțin atenția de la miza reală, respectiv „problema de productivitate”.
Acest dialog precedă reuniunea liderilor europeni de joi, de la castelul Alden Biesen din Belgia, care a fost convocată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a da un impuls politic domeniului competitivității și pieței unice.
Summitul este programat să se desfășoare pe parcursul a două sesiuni, una consacrată contextului geoeconomic mondial și alta strategiei internă a UE. La prima sesiune liderii celor 27 de state membre vor fi acompaniați de Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene, ex-premier italian și autorul faimosului raport privind competitivitatea europeană, document transformat într-un fel de doctrină în birourile de la Bruxelles. La cea de-a doua sesiune va fi prezent fostul premier italian Enrico Letta, cel care a redactat în urmă cu doi ani un raport privind valorificarea potențialului pieței unice.
Reuniunea are și o miză simbolică grație locului unde se va desfășura, în apropierea celor două orașe simbol pentru unitatea europeană – Maastricht și Aachen, dar și a apelurilor politice pe care autorii celor două rapoarte privind competitivitatea și piața unică le-au transmis liderilor – Mario Draghi propunând doctrina unui „federalism pragmatic” pentru a salva proiectul european prin „coaliții ale celor dispuși să acționeze”, iar Enrico Letta cerând integrarea energiei, finanțelor și telecomunicațiilor în piața UE pentru a nu ajunge „o colonie a SUA sau a Chinei”.
