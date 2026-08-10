Italia și Danemarca resping „imigrația necontrolată” și solicită înființarea unor centre de repatriere în țări terțe

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni și premierul danez Mette Frederiksen au publicat luni o declarație comună în care resping „imigrația necontrolată” și solicită înființarea unor centre de repatriere în țări terțe, informează EFE, potrivit Agerpres.

„Înțelegem că mulți ar putea pune la îndoială cooperarea noastră. Venim din poziții politice foarte diferite și, bineînțeles, nu suntem de acord în toate privințele. Suntem singurele două femei șefe de guvern din UE. Una dintre noi conduce o țară mare din sud; cealaltă, o țară mică din nord. Dar suntem unite prin dorința de a apăra Europa”, începe declarația publicată pe conturile de socializare ale lui Meloni.

În declarația comună, Meloni și Frederiksen au reafirmat că nu acceptă „imigrația necontrolată” în Europa și au subliniat că au promovat politici stricte în domeniul imigrației, atât în propriile țări, cât și la nivel european.

Italia a introdus controale în aeroporturi și porturi pentru pasagerii care sosesc din Spania după criza migranților din Ceuta și, ulterior, confruntându-se cu refuzul Italiei de a le ridica, guvernul de la Madrid a impus aceeași măsură pentru persoanele care sosesc din Italia.

De asemenea, Meloni și Frederiksen au susținut că imigrația ilegală are consecințe negative asupra societăților europene, indicând creșterea ratelor criminalității, presiunea tot mai mare asupra serviciilor publice și erodarea încrederii populației.

Această situație „este deosebit de gravă atunci când imigranții ilegali, privați de dreptul de a rămâne în țările noastre, comit infracțiuni violente, fac trafic cu droguri sau sunt responsabili de violență sexuală”, continuă acestea în declarația comună.

În acest context, Meloni și Frederiksen au subliniat că responsabilitatea lor este de a oferi „răspunsuri concrete cetățenilor, în special celor mai vulnerabili” și de a garanta o mai mare securitate și protecție pentru comunitățile lor.

Acestea propun înființarea unor „centre de repatriere în țări terțe, precum și alte soluții inovatoare în afara Europei”, un model pe care Italia l-a implementat deja în Albania și pe care îl are în vedere în prezent în unele țări africane.

De asemenea, cele două șefe de guvern afirmă că „respectul pentru legile noastre trebuie să meargă mână în mână cu respectul pentru valorile europene. Acest lucru li se aplică atât imigranților ilegali, cât și milioanelor de cetățeni străini care locuiesc legal în țările noastre și în întreaga Europă”.

„Suntem amândouă mândre de moștenirea culturală creștină a Europei și dorim să o protejăm. Sperăm că cei care vin în țările noastre și aleg Europa drept casă vor respecta valorile noastre și nu vor încerca să ne impună stiluri de viață pe care nu le împărtășim”, au declarat ele.

Meloni și Frederiksen consideră că „aceasta este modalitatea corectă de a proteja Europa și valorile noastre comune”.