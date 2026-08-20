Italia și Germania vor să se coordoneze mai strâns în privința migrației: Este necesar să asigurăm o protecție maximă a frontierelor externe ale UE

U.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© Antonio Tajani / X

Italia și Germania intenționează să își coordoneze mai strâns pozițiile în materie de migrație, a declarat miercuri ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, după o discuție cu omologul său german, Johann Wadephul.

„În această seară, în spiritul obișnuit de prietenie, am discutat cu ministrul german de Externe, Wadephul. Dialogul dintre Italia și Germania continuă, acordând prioritate migrației: împărtășim preocuparea comună cu privire la Ceuta și necesitatea de a asigura protecția maximă a frontierelor externe ale Uniunii Europene. Am confirmat necesitatea unei lupte coordonate împotriva traficanților și a consolidării dimensiunii externe a UE”, a scris Tajani, pe X.

 Tajani a reafirmat sprijinul deplin al Italiei și Germaniei pentru Ucraina și a subliniat că cele două țări vor continua să lucreze pentru încheierea războiului și pentru asigurarea unor garanții de securitate adecvate pentru Kiev.

Condamnând violențele și acțiunile coloniștilor din Cisiordania, ministrul italian a reafirmat, de asemenea, angajamentul celor două țări pentru detensionarea situației dintre Israel și Liban și pentru soluția celor două state.

„Trebuie să depunem eforturi pentru a asigura libertatea de navigație și securitatea rutelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz și Marea Roșie. Italia și Germania continuă să lucreze la coordonarea inițiativelor de politică externă, din Balcani până în Africa, pentru a apăra și proteja cât mai bine securitatea și interesele cetățenilor noștri și ale Europei”, a mai spus acesta.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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