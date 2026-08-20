Italia și Germania vor să se coordoneze mai strâns în privința migrației: Este necesar să asigurăm o protecție maximă a frontierelor externe ale UE

Italia și Germania intenționează să își coordoneze mai strâns pozițiile în materie de migrație, a declarat miercuri ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, după o discuție cu omologul său german, Johann Wadephul.

„În această seară, în spiritul obișnuit de prietenie, am discutat cu ministrul german de Externe, Wadephul. Dialogul dintre Italia și Germania continuă, acordând prioritate migrației: împărtășim preocuparea comună cu privire la Ceuta și necesitatea de a asigura protecția maximă a frontierelor externe ale Uniunii Europene. Am confirmat necesitatea unei lupte coordonate împotriva traficanților și a consolidării dimensiunii externe a UE”, a scris Tajani, pe X.

Ho parlato questa sera, nel consueto spirito di amicizia, con il Ministro degli Esteri tedesco Wadephul.

Prosegue il dialogo fra Italia e Germania con priorità alle #migrazioni: condividiamo la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle… pic.twitter.com/yx1u0ZGxZW — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) August 19, 2026

Tajani a reafirmat sprijinul deplin al Italiei și Germaniei pentru Ucraina și a subliniat că cele două țări vor continua să lucreze pentru încheierea războiului și pentru asigurarea unor garanții de securitate adecvate pentru Kiev.

Condamnând violențele și acțiunile coloniștilor din Cisiordania, ministrul italian a reafirmat, de asemenea, angajamentul celor două țări pentru detensionarea situației dintre Israel și Liban și pentru soluția celor două state.