Italia va propune crearea unor centre finanțate de UE pentru repatrierea migranților în afara Uniunii, după modelul celor din Albania

Italia va prezenta, la reuniunea extraordinară de marți a miniștrilor europeni de interne, un plan privind înființarea unor centre pentru repatrierea migranților aflați în situație neregulamentară în state din afara UE, după modelul infrastructurilor create de Roma în Albania, au declarat surse guvernamentale citate luni de ANSA, preluate de Agerpres.

Propunerea urmează să fie susținută de ministrul italian de interne, Matteo Piantedosi. Centrele ar urma să fie finanțate din fonduri europene și amplasate în principal în Africa, obiectivul fiind returnarea persoanelor care nu au drept de ședere în Uniunea Europeană.

Sursele citate susțin că autoritățile italiene au întocmit deja o listă preliminară a statelor care ar putea găzdui asemenea centre. Printre acestea se numără Rwanda, Ghana, Senegal, Tunisia, Libia, Mauritania, Egipt, Uganda, Uzbekistan, Armenia, Muntenegru și Etiopia.

Roma intenționează, de asemenea, să solicite aplicarea strictă a noilor prevederi ale mecanismului comercial GSP+, prin care UE oferă preferințe tarifare țărilor în curs de dezvoltare. Acordarea acestor facilități ar urma să fie legată de cooperarea statelor beneficiare în vederea readmiterii propriilor cetățeni aflați ilegal pe teritoriul Uniunii. Noile norme, aprobate în 2026, se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2027.

Reuniunea extraordinară a miniștrilor de interne a fost convocată după ce zeci de mii de migranți au pătruns săptămâna trecută din Maroc în exclava spaniolă Ceuta, inclusiv pe mare, înotând în jurul zonei de frontieră. Majoritatea s-au întors între timp în Maroc.

În urma evenimentelor, guvernul condus de Giorgia Meloni a reintrodus pentru o lună controale selective asupra cetățenilor din afara UE care sosesc din Spania pe cale aeriană sau maritimă. Măsura nu îi afectează pe cetățenii Uniunii.

Madridul și partidele italiene de opoziție au prezentat decizia drept un gest politic lipsit de efecte concrete, argumentând că intrarea în Ceuta nu permite deplasarea automată către Spania continentală sau către alte state din spațiul Schengen, iar Italia nu are o frontieră terestră comună cu Spania.