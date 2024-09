Italia va trimite Ucrainei un alt sistem de apărare antiaeriană SAMP/T până la finele lui septembrie

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflată vineri în vizită la Kiev, a anunțat că UE va acorda Ucrainei un împrumut de până la 35 de miliarde de euro, bani ce vor lua forma unei asistențe macrofinanciare excepționale (AMF), ca parte a angajamentului G7 care se ridică la 45 de miliarde de euro (50 de miliarde de dolari).

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, acest sprijin financiar este esențial pentru a răspunde nevoilor bugetare urgente ale Ucrainei, care au crescut considerabil ca urmare a agresiunii ruse intensificate și prelungite, inclusiv în cadrul acordului privind mecanismul extins de creditare al FMI. Restul sumei împrumutului acoperit urmează să fie furnizat de alți parteneri G7.

”Atacurile necruțătoare ale Rusiei înseamnă că Ucraina are nevoie de sprijinul continuu al UE. Comisia Europeană va acorda Ucrainei un împrumut de până la 35 de miliarde de euro, ca parte a angajamentului G7. Aceasta este o altă contribuție majoră a UE la redresarea Ucrainei”, a declarat von der Leyen într-o postare pe platforma de social media X.

