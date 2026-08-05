Italia va utiliza flexibilitatea bugetară oferită de UE pentru a-și majora cheltuielile cu energia și apărarea, anunță ministrul italian de finanțe

Italia va utiliza flexibilitatea suplimentară acordată de Uniunea Europeană pentru a investi miliarde de euro în energie și apărare, a declarat miercuri ministrul de finanțe, Giancarlo Giorgetti, în fața Parlamentului, relatează Politico Europe.

Roma intenționează să își majoreze cheltuielile pentru energie verde și apărare în următorii trei ani, după relaxarea regulilor fiscale de către Bruxelles. Noile prevederi permit ca aceste cheltuieli suplimentare să fie exceptate de la obiectivele stricte privind cheltuielile impuse de UE și să nu fie incluse în calculul deficitului bugetar al Italiei.

Italia urmează să transmită Comisiei Europene, până la termenul limită de la mijlocul lunii august, o solicitare oficială în care va prezenta investițiile pe care intenționează să le realizeze folosind această flexibilitate suplimentară.

Giorgetti a precizat că Italia va solicita aprobarea pentru cheltuieli suplimentare echivalente cu 0,6% din produsul intern brut (PIB) destinate investițiilor în energie verde și cu 0,9% din PIB pentru apărare, reprezentând nivelul maxim de flexibilitate prevăzut de noile reguli fiscale europene.

Potrivit ministrului, cheltuielile suplimentare pentru apărare vor include atât noi programe multianuale de investiții, cât și propuneri de realocare a unor resurse deja prevăzute în legislația în vigoare. Parlamentul italian este așteptat să aprobe miercuri solicitarea pe care Guvernul o va transmite Comisiei Europene.

Flexibilitatea suplimentară are ca obiectiv reducerea dependenței de combustibilii fosili și apropierea de ținta NATO privind alocarea a 5% din PIB pentru apărare. Cu cheltuieli pentru apărare estimate la 2% din PIB în 2025, Italia se numără printre statele membre ale Alianței care alocă cele mai reduse procente pentru acest domeniu.

Totuși, decizia de a majora cheltuielile pentru apărare riscă să amplifice tensiunile politice din Italia înaintea unui an electoral crucial, în care premierul Giorgia Meloni va încerca să obțină un al doilea mandat.

Coaliția de guvernare este divizată în privința acestei măsuri, iar partidul de dreapta Liga, din care face parte și Giancarlo Giorgetti, s-a pronunțat în repetate rânduri împotriva creșterii cheltuielilor pentru contracararea amenințării reprezentate de Rusia.

În același timp, Guvernul se confruntă cu presiuni tot mai mari din partea formațiunii de dreapta Naționalul Viitor (National Future), considerată favorabilă Rusiei și condusă de fostul general Roberto Vannacci. Potrivit sondajelor, partidul câștigă teren în detrimentul celorlalte formațiuni din coaliția de guvernare.