EDITORIALE
Iulian Chifu: 4 ani de război. Ucraina rezistă, se transformă, câștigă!
de Iulian Chifu*
Ucraina a intrat în cel de-al cincilea an de război. Un război de uzură purtat de Rusia deja dincolo de lungimea petrecută în cel de-al Doilea Război Mondial, de la operațiunea Barbarossa și invazia Germaniei Naziste. Ca orice război, acesta e o tragedie, cu atât mai mare cu cât, în imposibilitatea de a înainta înlinia întâi, Rusia încearcă să distrugă hotărârea populației ucrainene de a susțineefortul de război și voința soldaților din linia întâi de a-și apăra țara, văzând cărudele lor rămase acasă sunt ucise în casă, pe stradă, în restaurant, creșe, școli, în timp ce rachetele rusești distrug căldura și energia electrică, într-un adevărat genocid, crimă de război calificată împotriva populației civile.
Dar după 4 ani, Ucraina rezistă. Și nu numai că rezistă, se transformă, se adaptează, își construiește cu migală și ingeniozitate viitorul. A construit ceamai bine pregătită, mai dotată și mai solidă armată din Europa, versată șiobișnuită deja cu tehnologia de secol 21 și cu integrarea rapidă a noilordescoperiri în capabilitățile militare în transformare. Veteranii săi sunt solicitațisă antreneze trupele europene (germane, de exemplu, iar multiple state produc împreună cu Ucraina drone și testează tehnologie de ultimă oră pe front, de la UAV-uri și FPV-uri, la rachete, război electronic sau tipologii diverse de bruiaj. Iar Ucraina are armata care a absorbit tehnologia, trainingul și armamentelepentru a folosi cele mai diverse arme produse în Europa, America și în întreagalume, deci a experimentat funcționarea și utilizarea lor în condiții concrete de război cu intensitate mare.
Și da, Ucraina câștigă. Indiferent câtă durere, câte tragedii umane, câte pierderisuferă pe front și pe tot întinsul țării, Ucraina a câștigat prestigiu și respect, a dobândit susținere cvasiunanimă și perspectiva de a intra, fără nici un votformal, în rândul statelor membre NATO și UE, ca principal pilon în securitateaEuropei Centrale și de Est. A câștigat prin depășirea barierelor și rezervelor fațăde multe din reformele pe care, iată, a reușit să le dezvolte chiar în timpulderulării războiului. Inclusiv cele legate de combaterea corupției sau a cumpărării de voturi în Parlament, pentru a bloca numirile în Guvern. O capacitate care, dezvoltată și ajustată potrivit, poate asigura locul Ucrainei întrestatele care pot apăra Europa și pot sta pavăză în fața revărsării Estului și al Rusiei pe continent.
Drumul nu a fost simplu, dar și războiul pare să fi ajutat. Chiar în preajmacomemorării începutului agresiunii militare, tăvălugul mașinii de tocat oameni a Rusiei, metru cu metru, pare să fi dat rateuri, iar forțele ucrainenen nu numai căau oprit formele recente de înaintare – cu cai, motorete și vehicule improvizatepe două roți – dar au reușit să și inverseze direcția dezvoltării războiuluieliminând zona gri din spațiul din jurul liniei de contact, neclară și în ceață, înfavoarea sa.
Doar că perspectiva păcii nu e deosebit de aproape. Negocierile de pace au avutca valoare de întrebuințare majoră alinierea pozițiilor Ucrainei, SUA și UniuniiEuropene pe planul în 20 de puncte. Negocierile care implică Rusia nu pot fi eficiente atât timp cât conducerea rusă vede războiul ca pe o necesitatestrategică, chiar existențială, pentru Putin și grupul de septuagenari din jurul săucare, în cazul încheierii războiului, a oricărui război, vor trebui să decontezecosturile și pierderile enorme generate de această aventură. Președintele rus Vladimir Putin prioritizează, deci, continuarea războiului și redirecționareamasivă a resurselor economice spre efortul militar. S-a ajuns la epuizarearezervelor financiare și la introducerea taxelor și creșterea TVA cu 2 punctepentru a acoperi efortul care a ajuns la peste 50% din buget și o sumă relevantădin PIB. De aceea Ucraina nu va putea încheia și spera la o pace justă șidurabilă atât timp cât Vladimir Putin rămâne la putere.
Nu există semne imediate că războiul din Ucraina se va încheia printr-un acordde pace, în special atât timp cât președintele rus Vladimir Putin rămâne la putereși continuă să dedice resurse semnificative efortului militar. Pretențiile Rusieilui Putin de a i se recunoaște legalitatea acaparării teritoriilor ocupate șineacceptarea responsabilității pentru agresiune sunt obstacole majore în caleaoricărei soluții diplomatice sustenabile. Aceste poziții îl mențin pe Putin și pe alți lideri din Kremlin într-un ciclu de conflict perpetuu, în pofida consecințelordevastatoare asupra populației și economiei ruse. Practic Putin își distrugenațiunea pentru câteva decade de aici înainte. Deja avea probleme demograficeîn special cu componenta majorității etnice ruse, războiul a adăugat prindistrugerea unei importante cohorte de tineri și maturi la vârsta activității utile șicreative.
Nu va exista o pace reală cât timp Putin rămâne în poziția de a deturna resursecivile către efortul de război și să trateze conflictul ca pe o prioritate absolută a regimului său. Putin are nevoie de război în continuare. Putin, dacă s-a oprit, vatrebui să deconteze, în primul rând oligarhilor care plătesc. De ce a pornitrăzboiul, de ce a irosit aceste resurse? Pentru ce? Pentru un teritoriu distrus pe care l-a ocupat? Sacrificând numai în luna decembrie de două ori mai mulțioameni decât a pierdut Uniunea Sovietică în Afganistan în zece ani, între 1979 și 1989? În luna ianuarie, Rusia a pierdut în premieră mai mulți oameni decât a recrutat, cu toată obligativitatea semnării de contracte pentru 90% dintre ceicare termină serviciul militar obligatoriu.
Deci formulele de încheiere a războiul din Ucraina se vor decanta abia dupăeliminarea lui Vladimir Putin de la putere sau atunci când se vor epuizaresursele utile, iar altele de la populație nu vor mai putea fi stoarse. Atunci, cel mai probabil, grupul din jurul Kremlinului se va hotărî să îl îndepărteze sau să-lpensioneze. Dar așteptarea poate fi de durată, într-o dictatură unipersonală, maiales că infrastructura represivă este extrem de puternică. Iar scoaterea lui Putindin zona de putere, cu speranța relansării negocierilor și a dialogului cu Occidentul, nu va fi deloc simplă: istoria Rusiei ne arată că eliminarea în cazulliderilor ruși, cu excepția celor doi care aveau înclinații democratice, s-a petrecut într-o formă mult mai violentă.
Atunci abia vor fi utile și aplicabile planurile de pace convenite trilateral de SUA, Uniunea Europeană și Ucraina, odată ce în Rusia se va fi petrecut o schimbare substanțială în una din cele două direcții – eliminarea liderului și a grupului său, epuizarea resurselor și o presiune în creștere din partea populațieiîn raport cu dirijarea resurselor către front, fără nicio motivație și fără nicioperspectivă. Este foarte important planul convenit în 20 de puncte, așa cum sunt foarte importante și celelalte înțelegeri bilaterale, garanțiile de securitate sauînțelegerile cu Statele Unite privind prosperitatea sau elementele de reconstrucție post-conflict. Acestea pot susține efortul de război, moral, prinprisma menținerii speranței că Ucraina are viitor.
Războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina, ca atare, nu a modificat în sine echilibrul geopolitic, însă existența războiului a determinat o alertă cel puțin pe Flancul Estic al NATO și UE, acolo unde preocuparea pentru apărare, descurajare și înarmare a devenit majoră. Polonia este campioană la investiție, dotare, înarmare, creșterea forțelor armate, în timp ce Suedia și al Finlanda, state istoric neutre, au aderat la Alianța Nord-Atlantică.
Și, imediat după aceea, combinat cu discuția privind transferul de responsabilități pe zona de securitate și apărare europeană dinspre Statele Unite spre Europa, am avut o dublă alertă, îmbrățișată de Uniunea Europeană, de Coaliția de Voință – aici trebuie să punem și Marea Britanie și ceilalți actori – cu scopul de a sprijini Ucraina să oprească Rusia și să se apere, și în al doilea rândpentru a pregăti Europa pentru apărare și descurajare în condițiile în care StateleUnite păstrează, potrivit strategiei naționale de apărare proprie, doar umbrelanucleară și elemente critice, după cum se spune acolo, de sprijin pentru Europa. Aceeași Strategie Națională de Apărare a SUA marchează faptul că, evident, Articolul 5 rămâne valabil, deci, dacă este nevoie, Statele Unite vor fi prezentealături de aliați în condițiile existenței unui atac asupra unui aliat.
Nu putem, desigur, nega faptul că există o anumită fragmentare în Europa înceea ce privește susținerea Ucrainei. Putem să izolăm Ungaria și, probabil, altestate, în opoziție, care nu poate fi aici decât pro-rusă și pro-Putin, dar regăsimasemenea opinii în interiorul mai tuturor statelor europene, la anumite categoriide forțe politice – în general în zonă populistă, extremistă, așa-numit suveranistăși, hai să spunem, mai nou pro-trumpistă, o etichetă lesne de împrumutat șiutilizat care, de fapt, acoperă pro-rusismul acestor forțe – care se opunresurselor de susținere a Ucrainei și chiar a supraviețuirii Ucrainei în fațaatacului rus.
Trebuie, deci, tot mai multă atenție la eticheta pro-trumpistă și pro-americană de azi care este utilizată prin abuz și îmbrățișată de pro-ruși de toate facturile. Pentru că dă bine, relația cu America e mult mai bine văzută și atunci, dacăînlocuiești pro-rusismul cu pro-americanismul, pro-trumpismul, ai o formă de prestigiu, de acceptabilitate mai bună la nivelul propriilor populații. Și ajută, fără drept de apel, la toată ribambela de atacuri cognitiv– informaționale care se urzesc astăzi împotriva populațiilor europene.
Am văzut, totodată, că sancțiunile impuse Federației Ruse au funcționat pe termen lung. Ne uităm la situația economică. Mai întâi sancțiunile, după aceeaplafonarea prețurilor la petrol, renunțarea la gaze, cât de curând complet la petrol din Rusia. Au venit ulterior accentuarea sancțiunilor secundare, vezi pe cele pe care același Donald Trump le-a lansat împotriva Indiei, pentrucumpărarea petrolului din Rusia, apoi ofensiva împotriva flotei din umbră care transportă acest petrol. Probabil că suma acestor lucruri are un efect major, înprimul rând, pe resursa financiară rusă, dar sigur presează în mod substanțialefortul Rusiei de a câștiga, de a atinge obiectivele sale maximaliste, formulate de Vladimir Putin. La nivelul sancțiunilor, punctul cel mai important estereducerea substanțială a resurselor care vin din petrol și gaze, ceea ce însemnaînaintea războiului, în anul 2021, 50% din bugetul Federației Ruse.
Războiul este deci parte din viața ucrainenilor. Putin l-a adus la ușa fiecărui rus.Dar dacă Rusia vizează centrale electrice și termoelectrice cu rachetele sale, Ucraina distruge rafinării, depozite de petrol, noduri de cale ferată sau conductecritice. În primul caz, iarna va trece în curând. Ucrainav a putea să le repare, săle transforme în surse mobile, să-și reface aprovizionarea cu energie electrică. În schimb Rusia pierde pentru câțiva ani la fiecare lovitură care vizează un deposit militar sau o conductă majoră de transfer de carburanți, o fabric de producție de capabilități militare sau, să nu uităm, o tremie din flota sa de avioane strategice. Pe aceastea nu le poate reface peste noapte, în câtevasăptămâni sau luni, ci ani. Și cu costuri pe care nu și le mai permite.
Astfel câștigă Ucraina, făcând câștigurile teritoriale ruse pe fiecare metru de pământ ucrainean, distrus cu totul, extrem de costisitor. Când câștigi un orășelîn câte un an, și te mai și întorci din drum la poziția inițială, asta nu mai sunădeloc a câștig. Ca atunci când amenințți prea des cu arma nucleară pentru căcele convenționale și armata ta capotează la efortul de război. Un nou an, cu o nouă istorie, dar cu o Ucraină care a rezistat mult mai bine decât s-ar fi așteptatvreodată Putin. Unde sunt cele trei zile de blitz krieg până la parada victoriei pe Hreșciatik?
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
Iulian Chifu: Război în Iran. SUA și atacul de constrângere pentru negocierile prin intermediari
de Iulian Chifu*
Iranul se pregătește de război. După negocierile de la Geneva care par să nu ducă nicăieri, un ultimatum de 10 zile – două săptămâni se consumă în aceste zile, cu Teheranul reușind să pună pe masă doar o propunere de scădere de la 60% îmbogățire la 20% pentru cele 300 kg material radioactiv pe care-l dețin, refuzând să-l exporte. Nici celelalte ținte ale negocierilor Statelor Unite (și Israelului) – limitarea programului balistic și a producției de rachete, a razei de acțiune a acestora sau respingerea sprijinirii milițiilor pro-iraniene din Orientul Mijlociu nu sunt acceptate ca elemente ale detensionării, ci doar un acord JCPOA 2.0. care ar limita și nu ar interzice complet îmbogățirea uraniului. Altfel, principala întrebare este ce va face armata americană deplasată în Golf, cu un potențial enorm de atac și apărare a propriilor baze și nave, și mai ales când va veni decizia politică de a o utiliza și a distruge țintele planificate în așa fel încât atacul să atingă obiectivul de constrângere a Iranului la negocieri prin intermediari, în momentul de față Omanul, dar și să reenergizeze iranienii de rând în a contesta regimul și, eventual a-l răsturna ca efect al intervenției americane de la distanță.
Negocierile de la Geneva încotro?
Negocierile de la Geneva nu duc nicăieri, un lucru care trebuia să fie evident de la început. Amplasarea primului portavion și grupul din jurul său în proximitatea Golfului a fost interpretată drept simplu element de presiune și tratat cu reacții prin exerciții de descurajare credibilă, nicidecum cu un răspuns în planul negocierilor. Sosirea celui de-al doilea grup cu portavion a agravat situația și a pregătit o altă greutate militară în zonă. Pesimismul de la Geneva s-a transmis în declarația lui Donald Trump la 19 februarie, când a anunțat că va decide dacă Statele Unite vor lovi Iranul în 10 zile.
În replică, Iranul a găzduit în aceeași zi exerciții navale comune Rusia-Iran în Golful Oman și în partea sudică a Golfului Persic pentru a marca solidaritatea rusă și a exersa manevre ofensive și defensive în jurul strâmtorii Hormuz. A fost exersată detectarea și eliberarea vaselor comerciale deturnare prin operațiuni coordonate din aer, pe mare și cu forțele de operațiuni speciale, practicând și metode de comandă și control, răspuns rapid și asalturi combinate. Exercițiile au fost destinate contracarării amenințărilor la adresa securității maritime, întărirea cooperării în operațiuni contra-terorism și interacțiunile navale bilaterale ruso-iraniene.
Dincolo de limbajul comunicatelor, e vorba despre a încerca o descruajare cât de cât credibilă a forțelor americane. În același mod, la 17 și 18 februarie, forțele navale ale Gardienilor Revoluției Islamice au desfășurat exerciții de tragere închizând parțial strâmtoarea Hormuz pentru a semnaliza perspectiva blocării căii navale pentru exporturile de petrol din Golf. Dar mesajele de descurajare nu au cum să fie relevante atât timp cât negocierile nu duc nicăieri iar o nouă confruntare cu Iranul e din ce în ce mai probabilă, unii ar putea deja spune inevitabilă. Statele Unite au adus mai multă putere navală și aeriană în regiune decât în 2003, la invadarea Irakului, iar perspectiva este mai degrabă cea a unui război prelungit pe câteva săptămâni, cu multiple opțiuni pentru conducerea politică americană.
Război sau lovitură simbolică: opțiunile Americii lui Trump în Iran
Analiza de opțiuni ale președintelui Trump subliniază trei direcții: un atac pentru a forța negocierile, un atac pentru a degrada și a decapita conducerea iraniană, inclusiv pe Ayatollahul Ali Khamenei și pe fiul său, virtual succesor sau lovituri militare simbolice pentru a acoperi promisiunea președintelui de sprijin către populația iraniană care s-a revoltat la început de an. Atacul simplu la Khamenei ar putea să-l transforme în martir, succesorul său ar veni din interiorul regimului, deci nu va fi o variantă mai bună, și ar putea determina o raliere în jurul steagului, formula prin care populația este pornită să-și apere țara chiar dacă nu este de acord cu propriul conducător. În schimb atacul la adresa forțelor de securitate este unul care ar fi perceput ca sprijin și ca imbold pentru populație pentru a se revolta mai departe, mai ales dacă nu va antrena multiple victime colaterale civile.
Desfășurarea de forțe este impresionantă, mai ales având în vedere că nu s-a pus problema unui atac la sol sau ocupație teritorială ca-n Irak – invazie pe teren, reprimarea și schimbarea de regim, controlul complet al teritoriului. În cazul acesta, nu există elemente care să indice pregătirea pentru o descindere într-o operațiune pe scară largă la sol, ci mai degrabă avem o combinație de capabilități aeriene și navale pentru o campanie intensă dar limitată, care să dureze, să poată fi repetată și să funcționeze sub atacurile constante iraniene. Forțele desfășurate permit variații de intensitate, atacuri pe faze diverse, ajustări și escaladări în funcție de reacții, necesități sau opțiuni în evoluția războiului. Aceste capabilități pun conducerea iraniană sub o presiune constantă și în tensiune crescută, fapt ce ar putea duce și la riscul unor percepții și reacții greșite. Structura de forțe nu permite menținerea nivelului de pregătire înalt pentru multă vreme, dacă nu e cunoscut deja faptul că aceste forțe americane dislocate vor fi utilizate în curând. Deci vom avea lovituri în Iran.
Și ca în butada lui Cehov – dacă apare pistolul în actul unu se va trage cu el în actul trei – nivelul forțelor desfășurate sunt un alt argument solid pentru declanșarea operațiunii militare susținute: două portavioane cu grupuri complete de lovire, numeroase distrugătoare cu sisteme de apărare anti-aeriene și anti-rachetă și un submarin dotat cu rachete de croazieră subliniază că nu este vorba despre o demonstrație de forță de paradă, pe termen scurt, ci o configurație de luptă solidă, care poate susține lovituri pe perioada mai multor săptămâni, sub atacul inamic. Totul depinde de momentul lansării deciziei de atac. Cât despre o eventuală decizie de retragere a unei asemenea forțe, ar deveni extrem de costisitoare financiar, militar și politic.
Portavioanele nu au fost niciodată desfășurate doar pentru a arăta o încordare de mușchi, ci au fost întotdeauna utilizate, fiind adevărate baze aeriene mobile care permit zboruri continue ale avioanelor de luptă fără a depinde de aeroporturi terestre. Ele nu sunt utilizate pentru o singură lovitură, ci pentru continuitatea loviturilor pe o perioadă lungă, Distrugătoarele lovesc ținte terestre, asigură protecția flotei și ajută la suprimarea apărării antiaeriene a inamicului. Superioritatea aeriană și distrugerea antiaerienei iraniene ar fi primii pași. Apoi prezența submarinelor complică planificarea apărării pentru că există o incertitudine a direcției și momentului atacului care provine de la această capabilitate, fapt ce necesită alocarea unor resurse mari în apărare. Deci sistemul desfășurat permite observarea, lovirea, apărare și adaptarea la reacțiile inamicului.
Pregătirea este mult mai amplă și probează și ea perspectiva războiului și a loviturilor susținute: distribuirea forțelor aeriene în întreaga regiune, selectarea bazelor din Golf și din regiunea mai largă pentru a permite și acoperi zboruri de atac continuu, întărirea rapidă și continuarea operațiunilor chiar sub atacul inamic. Forțele americane pot să lanseze lovituri în adâncime, pot face recunoaștere și să repete atacurile cât este nevoie pentru degradarea forțelor inamice, în același timp protejându-și bazele și spațiul aerian. Astfel, după faza inițială de distrugere a observării, senzorilor și apărării anti-aeriene inamice, atacurile succesive permit reducerea permanentă a capabilităților militare iraniene și nu o încercare de distrugere completă la un atac singular. Mai ales că forța desfășurată e menită să mențină superioritatea aeriană și protecția bazelor și navelor ca prioritate absolută.
Decizia la Donald Trump: care va fi amploarea atacului
Dacă acum s-a reunit în regiune cea mai fantastică forță militară americană din istoria Orientului Mijlociu, și cum Israelul nu va rămâne nici el de o parte într-o asemenea confruntare, e de așteptat o reacție de amploare cu obiective ce pot merge până la eliminarea regimului și înfrângerea Iranului până la capitulare. Totuși decizia e profund politică, iar președintele Donald Trump a vorbit că evaluează perspectiva unei lovituri militare limitată în Iran, scopul fiind acela de a-i presa pe liderii iranieni să cadă de acord asupra unei înțelegeri care să stopeze programul nuclear iranian. Asta chiar dacă Iranul și-a nuanțat nivelul de ambiție de la a produce arma nucleară – în percepția sa singura șansă de a se apăra și a apăra regimul – la a putea îmbogăți și menține uraniu îmbogățit pe teritoriul său, chiar dacă partea americană merge pe solicitarea maximală de zero uraniu îmbogățit în Iran.
Statele Unite susțin că Iranul se apropie de dezvoltarea unei arme nucleare, în ciuda distrugerii programului său nuclear în iunie-iulie anul trecut, în campania israeliană de 12 zile și intervenția americană cu bombe anti-buncăr. Iranul a negat întotdeauna această perspectivă, chiar dacă nu poate justifica obsesia sa și producerea de uraniu îmbogățit 60%, care mai are nevoie de un simplu salt pentru a fi utilizabil în construirea unei arme nucleare. Propunerea lansată vineri de către ministrul de Externe iranian Abbas Araghchi către trimisul special Steve Withkoff vizează doar o limitare a gradului de îmbogățire a uraniului, respingând celelalte teme de iritare puse pe masă de către partea americană: rachetele – care amenință Israelul – și finanțarea milițiilor șiite pro-iraniene din regiune.
Trump are în regiune cea mai mare navă a lumii, portavionul USS Gerald R Ford, care a venit acolo unde se afla deja portavionul USS Abraham Lincoln, împreună cu desfășurarea de distrugătoare, nave de luptă și avioane de luptă. Iranul și-a întărit capabilitățile și facilitățile militare, distruse în urmă cu șase luni, și continuă să amenințe forțele americane în diferite moduri, de la ieșiri vocale la zboruri de drone și tentative de a reține nave comerciale pentru a testa intervenția armatei americane.
Președintele Donald Trump preferă să nu divulge intențiile sau o decizie finală chiar încă nu a fost luată. Joi, 19 februarie, el a declarat că va exista cu certitudine un acord la final, într-un fel sau altul. Oficialii militari americani i-au prezentat un set larg de opțiuni până la nivelul unei campanii de mai multe săptămâni. Altfel, lui Trump îi plac surprizele și folosește adesea termene limită pentru a presa ținta aleasă, termene pe care nu întotdeauna le respectă. Astfel, la atacul din cadrul operațiunii Midnight Hammer din iulie, oficialii americani și Donald Trump vorbeau încă de negocieri și de perspectiva unei decizii în două săptămâni chiar cu o zi înainte de atac.
În orice caz, America are nevoie de a stabili și defini un scop al intervenției în Iran care să fie lesne de absorbit și susținut de publicul american și occidental și, mai ales, să poată fi o replică a modelului atacului decisiv, puternic și care nu duce la prelungirea conflictului. Or lovitura asupra Iranului, gândită la nivel de săptămâni, nu are cum să repete isprava implicărilor unice de câteva ore în războiul de 12 zile israelian din iunie 2025 și nici operațiunea de extragere a lui Maduro într-o noapte. O opțiune convenabilă va trebui imaginată și selectată de președintele Trump pentru a putea menține modelul său și acceptabilitatea publică, în primul rând în baza sa MAGA în an electoral mid-term. Astăzi 70% dintre americani se opun unei intervenții în Iran.
Reacția Iranului: proporționalitate, intermediari, război total și blocada strâmtorii Hormuz
Iranul nu este un adversar fără mijloace și incapabil să reacționeze sub un atac. Chiar dacă precedentul războiului de 12 zile cu Israelul nu a arătat forțe bine pregătite, lecțiile învățate au fost transpuse în capabilități și pregătire și e posibil ca, de această dată, confruntarea să nu fie la fel de simplă. Iranul ar putea să desfășoare un adevărat război asupra intereselor americane de jur împrejurul Golfului și al Orientului Mijlociu. Până în prezent, Iranul și-a calibrat atacurile mai degrabă proporțional, iar dacă percepția sa va fi cea a unui atac american formal, pentru a îndeplini promisiunea de sprijinire a opoziției, Teheranul se va preocupa mai mult de protestele interne decât de atacarea armadei sau a bazelor militare americane din regiune.
Totuși Iranul ar putea face erori de calcul sub presiune și să reacționeze greșit, considerându-se sub un atac existențial, atunci când nu va fi cazul. Perspectivele erorilor de calcul sunt foarte prezente, și o lovitură simbolică americană ar putea fi interpretată greșit și să determine un atac pe scară largă pe multiple ținte americane, nu în primul rând navele americane de unde se produce atacul. Ele ar putea viza, în egală măsură, aliații americanilor din Golf cât și statul Israel. Mai mult, chiar dacă evaluarea va fi clară despre un atac simbolic, gândirea militară iraniană ar putea opta pentru un atac solid și masiv în replică pentru a restaura descurajarea credibilă în regiune, iar într-un asemenea atac să fie implicate și milițiile pro-iraniene, cu precădere Hezbollah-ul libanez și forțele yemenite. Din punctul de vedere al Teheranului, o reacție mai lejeră și formală ar determina o perspectivă a continuării atacurilor americane și israeliene oricând și-ar dori-o.
Iranul își face propriile calcule politice, de asemenea. Dacă rezistă unui nou atac și reușește să provoace ceva pierderi importante Statelor Unite, atunci acest fapt ar întări poziția sa de negociere din viitor. S-ar putea să avem de a face aici cu o percepție greșită, care să împingă Iranul la catastrofă, dar diferențele de viziune ale părților sunt majore: Iranul dorește să negocieze doar un plan de acțiune 2.0 pentru îmbogățirea uraniului, în timp ce partea americană așteaptă mai degrabă ceva mai aproape de capitulare și respectarea condițiilor maximale impuse de Washington. De aici și diferențele de abordare și percepție care pot duce la distrugerea Iranului și prăbușirea regimului, odată cu intrarea în noua aventură confruntațională cu Statele Unite.
Starea constantă de incertitudine nu e de bun augur, de asemenea, pentru claritatea percepțiilor și a intențiilor părților, care să ajute un calcul mai rațional. Prezența navală solidă afectează calculele iraniene, și nu întotdeauna în sensul pozitiv al aducerii sale la masa de negociere cu o soluție și concesii serioase, care să permită abandonarea intențiilor de lovituri serioase, repetate și constante asupra liderilor, centrelor de comandă și control și a capabilităților militare iraniene. Iranul se gândește la lovituri asimetrice pe scară largă în întregul Orient Mijlociu și exploatarea amestecului potrivit de rachete de diverse tipuri pe care le deține alături de drone în atacurile sale din regiune.
De asemenea, Iranul pariază pe introducerea unor costuri majore la nivelul asigurărilor, limitarea tranzitului cu nave și instabilitate pe piețele energetice globale. Vulnerabilitățile americane sunt conoscute – baze terestre fixe și mari ca întindere, hub-uri logistice și rute maritime, toate fiind lesne subiectul atacurilor iraniene și ale milițiilor pro-iraniene din regiune, ale rachetelor sale și dronelor Shahed. La fel de expusă este Strâmtoare Hormuz, care nu trebuie neapărat închisă, e de ajuns ca traficul pe aici să se simtă nesigur și acest fapt să afecteze costurile petrolului mondial.
O altă preocupare majoră a autorităților iraniene sunt protestele propriei populații. Un atac cu țintirea corectă și cât mai puíne victime colaterale, țintele fiind structurile de securitate și potentații regimului, poate duce la antrenarea susținerii publice. Ieșirea în stradă e cu atât mai probabilă cu cât deja protestele au fost realuate pe străzi. Altfel, trebuie să ținem cont că iranienii nu au răspuns la apelurile externe de a protesta, lansate în timpul războiului de 12 zile, ci au protestat după propriul calendar, când s-a prăbușit cursul de schimb al rialului. Deja au fost înregistrate cele mai multe proteste de la 11 ianuarie, la valul anterior, chiar pe 19 februarie, cu 5 proteste mari de peste 1000 de oameni și 14 alte proteste, cu motivații diverse, principala fiind finalul perioadei de doliu de 40 de zile de la moartea inițială a protestatarilor uciși de regim la 8-9 ianuarie. Mișcările de protest vin în primul rând pentru că oficialii iraniani nu s-au ocupat de motivele fundamentale care au generat protestele masive din ianuarie.
Efectele electorale ale unei acțiuni de câteva săptămâni în Iran
Un alt element care ar putea conta în alegerea și decizia lui Trump este situația internă și măsura în care și-ar permite efecte secundare precum o creștere dramatică a prețurilor la barilul de petrol. Astăzi sondajele nu sunt tocmai favorabile și americanii resping modul în care președintele a gestionat problemele imigrării și a economiei. Pe acest fond, un război de uzură cu victime multiple, care ar dura câteva săptămâni, ar putea îndepărta o parte importantă din baza MAGA a administrației căreia Trump îi promisese în campanie că va evita confruntările externe și războaiele lungi.
Pe de altă parte, un atac în Iran ar putea trimite prețurile la benzină și motorină la niveluri inacceptabile pentru populație, deja lovită de creșterea prețurilor prin taxe și inflația generată de această creștere. Dacă și prețul carburantului sare în aer, reacția americanilor la urne ar putea fi dură și costisitoare. Iranul controlează, astfel, o tremie din rezervele dovedite de petrol și una dintre cele mai importante căi de transport maritim al acestuia prin strâmtoarea Hormuz. Prețul la petrol a crescut marți, 17 februarie cu 7% și a atins 70 dolari barilul miercuri, pentru prima oară după atacul Israelului din iunie. Și în Statele Unite, prețul barilului a crescut cu 10 dolari față de luna trecută.
Trump și partidul său Republican sunt vulnerabili politic în perspectiva alegerilor mid-term. Iar unele dintre soluțiile iraniene de retaliere pot fi și mai dureroase pe această direcție. Blocarea temporară a exporturilor de petrol, sau distrugerea unor depozite sau rafinării, sau chiar puțuri de petrol pot crea probleme majore prețurilor și aprovizionării cu petrol. Prin strâmtoarea Hormuz, cu o lățime de 21 de mile marine, trec zilnic 20 milioane de barili de petrol, circa o cincime din producția și consumul global. Este și singura cale de extragere a petrolului din regiunea Golfului. Când a închis strâmtoarea parțial, la 19 februarie, pentru trageri, prețul barilului de petrol a crescut cu 5 dolari, iar o întrerupere prelungită a traficului prin strâmtoare poate impinge prețul și la 100 de dolari barilul.
Desigur, nu e simplu de menținut un moment de blocaj: Iranul ar trebui să controleze strâmtoarea și să susțină blocada în timp ce este sub atac. Altfel, și Iranul ar pierde masiv resurse, fiind dependent în proporție de 10-15% din PIB de exporturile de petrol și pentru circa 50% din bugetul său. Pe de altă parte, s-a dovedit că, în trecut, orice asemenea atac a dus la o revenire rapidă a prețurilor. De exemplu, atacul din 2018 asupra facilităților saudite de la Aramco din Abqaiq, care a afectat 5% din producția de petrol saudită, nu a durat mai mult de câteva săptămâni și apoi prețurile au revenit. Ele sunt din ce în ce mai elastice și pe fondul întoarcerii spre energie verde a unei mari părți a Europei și a lumii.
Prețuri mari pe o durată substanțială, în an de alegeri mid-term, nu sunt o veste bună pentru administrația Trump. De aceea alegerea și decizia este motivată fundamental de opțiuni politice. Cu cât instabilitatea, așteptarea și conflictul se prelungesc, cu atât piețele încep să-și afirme nervozitatea pe baza volatilității prețurilor la energie și transporturi. Chiar și numai distrugeri fizice limitate asupra infrastructurii petroliere sau portuare din regiune pot fi interpretate drept impredictibilitate permanentă și criză și să determine o creștere a prețurilor importantă pentru consumatorul american și reacții ale bursei care pot afecta încrederea investitorilor și, desigur, vor afecta votul în noiembrie.
Iulian Chifu: Pentru evitarea rupturii, dezbaterea despre democrație pe linie transatlantică
Marea Ruptură transatlantică – despre care unii susțin că s-a produs deja iremediabil, alții fac eforturi ca să nu se producă, iar Marco Rubio și Elbridge Colby susțin că relația doar se restructurează, se reașează, se rebalansează – nu se produce doar la nivel strategic, ci are resorturi mai profunde, așa cum am văzut și la Conferința de la Munchen de anul trecut, și pe parcursul primului an de președinție Trump, când vorbim despre principii și valori. Una dintre principalele teme în dezbatere este cum privesc malurile Atlanticului democrația și ce înțeleg din ea, inclusiv cum acționează pentru a prezerva valorile democratice, mai ales atunci când eficiența, viteza de reacție și mesajul de putere și forță e cel considerat necesar în lumea politicii de putere și a politicilor de Mare Putere de astăzi. Iar pentru evitarea rupturii reale, profunde, structurale între cei doi parteneri majori transatlantici, o dezbatere despre democrație este necesară, cu toate clarificările și explicațiile ulterioare.
Recesiunea democratică globală
Despre recesiunea democratică, depresia democratică sau democrația defensivă s-a vorbit mult încă înainte de Donald Trump să ajungă la Casa Albă. Comunitatea democrațiilor construită de către președintele Joe Biden, la care România a fost președinte timp de doi ani, a fost o încercare de reunire a tuturor statelor cu pretenții democratice, sau aspirații similare, indiferent de gradul de dezvoltare al democrației și de stabilizare a regulilor democratice, la nivel intern. Astăzi indicii principali și markerii democratici, așa cum sunt ei măsurați an de an de către instituțiile specializate, arată că atât autocrațiile externe, cât și pornirile iliberale interne din statele democratice amenință sistemul democrațiilor liberale, așa cum populismul era, în urmă cu 15 ani, principala preocupare privind alunecările nedemocratice și iraționale.
Desigur, și devoltarea tehnologică, folosită inițial în deschidere, transparență și evoluții democratice – ca în revoluțiile colorate din Georgia 2003, Ucraina, 2004 sau Kârgâzstan, revoluția Twitter din Republica Moldova, 2007, sau în primăvara arabă – s-a dovedit în timp nefastă pentru democrații. Social media a favorizat, prin modul de viralizare și de finanțare a rețelelor, mesajele populiste, extremiste, dure, în detrimentul celor dilematice, dubitative, analizelor mai elaborate și nuanțate. Dar ultimele evoluții de la controlul internetului la războiul cognitiv-informațional făcut online a demonstrat că efectele sunt devastatoare iar impactul este major, în condiții neanticipate, pentru că omenirea s-a repezit la avantajele financiare și economice și a eludat studiul asupra impactului rețelelor sociale privind democrația, omul, socialul, politicul, relațiile internaționale sau securitatea.
Astfel că, deși au avantaje strategice indubitabile și probate în timp, democrațiile se află în situația în care trebuie să-și dezvolte anticorpi pe toate direcțiile, și să-și edifice reziliența, în primul rând reziliența societală. Deci, cum spunea Nicholas Bequelin, fost director Amnesty International în Asia Pacific, astăzi democrațiile nu numai că nu sunt în expansiune, că suferă lovituri puternice pe toate meridianele, dar sunt obligate să se apere și să se adapteze lumii politicilor de putere. De altfel, lucrurile sunt cele mai vizibile chiar la cea mai importantă democrație a lumii (despre India se spune că e cea mai mare, discutând, evident, numeric) cea din Statele Unite.
Democrația americană în epoca Trump
Conferința de la Munchen a venit și a resubliniat situația reală a democrației din America, la mare distanță de consemnările lui Alexis de Tocqueville și de părinții fondatori, de litera constituției americane și de tradițiile și cutumele politice a 250 de ani de America independentă. O subliniază, cum spuneam, chiar afirmațiile și declarațiile delegației americane masive prezentă la Munchen, între care o mare parte reprezintă opoziția democrată, dar depresia se vede și se reflectă și în postura și susținerile republicanilor prezenți. Conferința de Securitate de la München 2026 a scos la iveală și tensiuni interne din Statele Unite, care au amplificat neliniștea aliaților europeni privind coerența și predictibilitatea leadershipului american, dar și viabilitatea democrației partenerului transatlantic.
Diviziunile politice sunt una – și au fost perceptibile în discursurile și poziționările oficialilor americani, care au încercat să transmită simultan un mesaj de continuitate și unul de reechilibrare a responsabilităților. Dar în culisele conferinței, diplomați europeni au exprimat îngrijorări privind acțiunile și intervențiile interne ale instituțiilor americane, concentrarea puterii și preeminența Executivului, cu temerea că schimbările politice interne din SUA ar putea produce oscilații bruște în politica externă, afectând coerența alianței transatlantice, ca să nu spunem despre efectele și influențele anti-democratice la nivel european.
Dacă Marea Ruptură nu s-a produs, din contra, au fost desenate direcțiile relației transatlantice 3.0.(post Război Rece, post tranziție), o schimbare majoră de percepție a avut loc la nivel european, angajamentul american fiind tot mai des considerat o variabilă politică, nu o constantă strategică — o evoluție care ar putea redefini relațiile transatlantice în anii următori. Europa discută preluarea unei umbrele proprii nucleare, în viitor, în timp ce imboldul autonomiei și al preluării responsabilităților egale se poate transforma într-adevăr în rebalansarea relației cu consecințe asupra deciziilor aliate.
E adevărat că America nu este unitară. Nu numai pe marea falie a celor două partide, Republican și Democrat. Ci și în interiorul republicanilor sunt abordări distincte, de la reaganiști, neo-conservatori, libertarieni până la naționaliști, izolaționiști și MAGA. Chiar și în coaliția lui Donald Trump se întrevăd deja probleme majore, și sunt etape de clarificări în perspectiva alegerilor mid term care nu se anunță deloc favorabile: între pro-israelieni și anti-israelieni, între suveraniștii centrați pe interesele pur americane în interior și membrii MAGA care susțin programul internațional, pe toate meridianele, al lui Donald Trump, între cei care susțin politicile represive asupra minorităților și cei care se distanțează de ele și cer retragerea ICE din orașele americane, și așa mai departe.
Tot așa cum Europa are propriile sale abordări, considerate ideologizate, progresiste, duse prea departe și impuse ca valori democratice lumii, chiar dacă și-au dovedit efectele secundare complicate. Le-a subliniat și Marco Rubio la Munchen. Șeful diplomației americane a cerut recalibrarea doctrinară a relației transatlantice pe bazele sale istorice. Nucleul ideologic al discursului este critica la adresa paradigmei liberale globale post-1990 – o iluzie periculoasă – cu două erori strategice: externalizarea suveranității și subfinanțarea apărării. Critica la adresa Europei a vizat diferențele între viziunea ideologică americană și europeană, între hegemonie americană tip Board of Peace, marcată de politica de putere și multilateralismul continental european, cu migrația ca element de fractură civilizațională.
Diferențe de principii și valori democratice între malurile Atlanticului
Administrația americană acuză Uniunea Europeană că este responsabilă pentru declinul civilizațional al Europei, cerându-i să îmbrățișeze o cale ideologică mai conservatoare și anti-migrație, și să renunțe la reglementările digitale în raport cu marile platforme americane și în numele interpretării administrației americane asupra libertății de exprimare. Dar să vedem care sunt și diferențele reale între cele două maluri ale Atlanticului, dacă dăm jos componentele ideologice.
Mai întâi, democrația, ca principii și valori. Este principala diferență și conține cinci teme majore:
- Alegeri versus alegeri libere și corecte. Alegerile competitive, transparente, libere și corecte sunt preocuparea europenilor versus fetișizarea alegerilor indiferent cum se organizează și se desfășoară ele. Am mai văzut alegeri sau pseudo alegeri și în comunism, în Rusia și China sunt alegeri și astăzi, ba chiar în Iran, după filtrele privind eliminarea candidaților neconformi cu perceptele islamice. Mai e dezbaterea despre evitarea cumpărării alegerilor, respectiv controlul investițiilor în alegeri, limitarea sumelor prin decontarea de către stat potrivit rezultatelor obținute. Și în cazul României am văzut alegeri și pseudo-alegeri cu rezultate furate de către comuniști prin simpla inversare a coloanelor cu țărăniștii, după război, așa cum în istorie, am mai anulat alegeri furate, vezi chiar cazul divanelor ad hoc și a trădării/vânzării caimacamului de Moldova, Vogorîde, impulsionat de ruși și turci. Lecțiile învățate sunt că nu avem o frână a democrației pe care să o putem trage, dar nici nu putem lăsa ca Rusia să confiște cea mai importantă funcție în stat, vezi alegerile din 2024.
- Libertatea cuvântului. Aici diferența ar fi între Primul Amendament al Constituției americane, respectiv interpretarea MAGA privind libertatea absolută de expresie neîngrădită de nici o normă versus legea securității digitale europene(DSA), care limitează și antrenează responsabilitatea rețelelor sociale pentru mesajele transmise. În fapt, este o dezbatere despre limitele libertății în comunitate, limitată de libertatea celuilalt. Nu e o competiție în care cel puternic ia câtă libertate vrea iar cel slab ce poate exercita din libertățile sale. Concret, Administrația Trump, susținută în alegeri de marile rețele sociale, susține că responsabil e receptorul, eventual emitentul, la limită, în nici un caz rețeaua pe care se difuzează. Europenii antrenează răspunderea canalului media așa cum o fac în audiovizual și ei, și americanii. Și cer eliminarea mesajelor semnalizate ca false sau cu probleme diverse de discriminare, discurs de ură, anti-semit, de încălcare a drepturilor copilului sau accesului la datele cu caracter personal, ca și marcarea explicită a publicității electorale, blocată la supra multiplicare virală.
- Echilibrul și controlul reciproc al puterilor în stat versus preeminența Executivului. Europa a rămas la perceptele clasice ale democrației care îngrădesc excesele, concentrarea puterii, alunecarea spre autoritarism sau tentative de control de către Executiv a puterilor Legislativă și Juridică. În cazul Americii lui Trump, suveranismul profesat se întinde și la nivelul preeminenței puterii executive asupra celorlaltor puteri în stat(inclusiv mass media și societatea civilă) pe principiul că președintele a fost ales, deci e liber să-și impună, în mod absolut, ideile și politicile, nu să fie limitat de Congres, justiție sau de Curtea Supremă. Modul în care funcționează mecanismele democratice americane astăzi – lentoare, lipsa de reacție promptă și de capacitate de blocare a acțiunilor unilaterale și voluntariste – stârnește preocuparea îndreptățită a europenilor.
- Percepte ideologice progresiste integrate în pachetul democratic și exportate de Uniunea Europeană: America contestă ca reguli democratice încălzirea globală, migrația/schimb de populație, discriminarea pozitivă în defavoarea majorității, crearea de drepturi suplimentare și excesive pentru a justifica activitatea organizațiilor societății civile și ajutorul umanitar absorbit de activitățile ONG-urilor din domeniu. Aici Europa are un plan major de revizuire, corectare și adaptare, și poate în unele cazuri, prezența prea îndelungată a ecologiștilor și a progresiștilor în majoritățile europene a creat această alunecare ideologică spre stânga, cu un rol supra-dimensionat al progresiștilor la nivelul UE.
- Lumea bazată pe reguli versus politică de putere, de Mare Putere, pare să fie principala preocupare și diferență transatlantică. Una este să transmiți forță și să o folosești prin descurajare credibilă și forță de convingere, ca model de succes, alta să transformi relațiile internaționale în târguri, spațiile geografice în sfere de influență ale actorilor puternici, eludând egalitatea suverană, sau să obții interese strategice negociate pe seama altora. E o altă direcție în care diferențele sunt vizibile și trebuie clarificate, mai ales că unele încalcă fundamental dreptul internațional și Carta ONU la care toate statele în discuție sunt parte.
- Pace cu orice preț versus pace justă și durabilă, cu o notă specială în cazul Ucrainei. Dar și cu implicații prin abordarea tranzacționistă americană a relațiilor internaționale, cu preeminența actorilor în funcție de puterea simbolică demonstrată sau percepută. Avem în premieră și faptul că terțul și mediatorul american extrage avantaje din negociere, nu injectează fonduri pentru a obține acordul post-conflict, în condițiile în care e vorba despre state aflate în război care oricum pierd major(Ucraina și acordul pe minerale, tentativa de preluare a centralei Zaporoje, Armenia și Azerbaidjan cu coridorul Zangezur denumit Trump, etc). Așa cum e vorba despre impunitatea agresorului pe criterii de putere, sau despre premierea acestuia, eventual cu teritorii, doar pentru a marca atingerea păcii(agresiunea rusă în Ucraina). E diferența între pacea bună și pacea rea, între pacea cu orice preț care pregătește viitorul război mai distrugător și pacea justă și durabilă, care convenită așează lucrurile.
Avantaje nepotrivite în războiul informațional rus: pro-rușii au devenit brusc pro-americani, pro Trump
Desigur, Europa mai reclamă avantaje în război informațional oferite de Trump Rusiei prin susținerile sale, cu costuri majore pentru europeni. După cum este cunoscut, doctrina Gherasimov construiește războiul hibrid și războiul cognitiv-informațional prin valorificarea oportunităților considerând principiile și valorile democratice drept vulnerabilități ale societăților democratice și având drept scop subminarea acestora prin construirea instrumentelor necesare.
Or în acest context, comportamentul lui Donald Trump și discursurile sale critice la adresa Europei, democrației, lumii, ca și dorința sa de a reseta ordinea globală, toate ajută revizionismul rus. În plus, orice discurs și conținut pro-rus este machiat astăzi și ascuns sub un discurs pretins pro-american, pro – Trump, pro MAGA. Nu mai există, deci, pro-ruși, ci doar suveraniști, susținători ai lui Donald Trump în Europa. Un alibi care ajută în statele unde Rusia este privită motivat cu mare suspiciune, dar America este apreciată.
Cea mai clară dovadă pe care o aduce România este implicarea directă a serviciilor secrete în alegerile din România și Republica Moldova. De exemplu, termenii în care este scris Comunicatul SVR din martie 2025 relativ la candidatul Călin Georgescu și la alegerile din România poate fi lesne regăsit ca limbaj, formulări și substanță în draftul de raport al staffului din Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților (ca și în pseudo-raportul despre “furtul alegerilor” distribuit de AUR în America). Sunt acestea coincidențe sau o linie comună? Care e sursa? Dacă e România și reprezentanții unei părți a electoratului, nu are nimeni a comenta opțiuni legitime și preocupări ale populației. Desigur, în acest caz, autorul și purtătorul mesajului e mai puțin legitim în demersul său, odată ce a participat deja la alegerile repetate, a pierdut alegerile reluate.
Dacă sursa originară e SVR, asta devine o mare problemă. Și pentru România, și pentru SUA. Și pentru relația bilaterală, mai ales că SUA știe azi cum stau lucrurile, așa cum au știut-o românii inclusiv prin comunicările făcute de americani ca urmare a scrisorii lui Anthony Blinken, despre care am aflat din aceeași sursă, AUR. De altfel, după Munchen 2025 și preluarea controlului CIA și a comunității de informații de către noua administrație Trump, nu a mai existat luare publică de poziție care să critice alegerile din România de către administrația executivă Trump.
Transferul de lecții învățate și nuanțări necesare dialogului și coeziunii transatlantice
Pe aceeași linie, ambele părți trebuie să învețe că un eventual război cultural sau ideologic este inutil între cele două maluri ale Atlanticului, pentru că va fi un război fără învingători. Unul care erodează democrația și relația transatlantică. Așa cum partea europeană poate învăța de la americani, pe relația directă, că atât corectitudine politică cât și ambiguitatea strategică devin un cost și nu este un beneficiu, atunci când vrei să clarifici lucrurile, tot așa cum partea americană trebuie să evite să transforme realpolitik-ul și comunicarea directă în instrument de bullying, jignire și rănire a partenerului, atunci când e inutil și neproductiv.
Dacă Ucraina e singurul loc relevant în care interesul și dorința de reconciliere transatlantică se poate demonstra cu fapte de către Casa Albă, tot războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina s-a dovedit singurul război în care perspectiva păcii, care eludează o fază preliminară de încetare a focului ca precondiție, duce la și mai multe victime, și mai mare suferință umană la nivelul civililor pentru că Rusia încearcă să obțină o poziție mai bună rapid, indiferent de costurile în militari. Acțiunile lui Putin și acceptarea de către Donald Trump a presiunii, constrângerilor și distrugerea voinței de a lupta a ucrainenilor prin lovirea sistematică a civililor din spatele frontului, a infrastructurii energetice și a surselor de încălzire, sunt inacceptabile, frizând crima împotriva umanității și crimele de război.
Pe aceeași logică, divergențe apar, evident, și în ceea ce privește abordarea președintelui american Donald Trump de presare a Ucrainei să cedeze teritorii contra păcii, inclusiv cele pe care Rusia nu le-a cucerit și care sunt cele mai bine întărite și apărate, în Donbas. Rusia nu mai trebuie iertată și trebuie să plătească pentru crimele sale, ca și pentru agresiune, în nici un caz nu poate fi acceptată premierea agresorului cu teriotorii. Cum nu e acceptabil ca agresorul să scape fără să răspundă din nou, ca după Războiul Rece, pentru a recidiva în agresiunea pentru că beneficiază de impunitate la nivel internațional. Sancționarea agresorului e necesară și pentru a bloca reluarea războiului sau crearea unui model de cuceriri teritoriale sub radar, contrar dreptului internațional. Și aici, cele două maluri ale Atlanticului trebuie să-și regleze percepțiile și abordările care astăzi sunt sensibil diferite.
Iulian Chifu: Ramura de măslin la Munchen – SUA vrea reformarea și nu distrugerea Occidentului colectiv
de Iulian Chifu*
SUA a realizat că a întins prea tare coarda. De aceea, dintre cei trei reprezentanți majori ai administrației – histrionicul Trump, criticul JD Vance, reconciliatorul Rubio – l-a trimis la Munchen pe Secretarul său de Stat, Marco Rubio, din nevoia de a reconstrui relația transatlantică și de a evita, pe cât se poate, pierderea de aliați. Iar suma mesajelor sale au întregit dezbaterea la vârf, indirectă, de la Munchen, dar a constituit și o replică la raportul Conferinței, lansat cu câteva zile în urmă de ambasadorul Wolfgang Ishinger, președintele forumului organizator.
Distrugătorul Trump și reasigurarea transatlantică a lui Rubio
Nu-i mai puțin adevărat că și raportul conferinței este unul critic, dur, excesiv, poate, reflectarea momentelor Munchen 2025 și Davos 2026, dar și a tensiunilor privind Groenlanda și a discursurilor critice și acuzatoare la adresa Europei, venite de peste Ocean, cu diferite ocazii, unele poate cu îndreptățire, dar exprimate nepoliticos, ofensiv, superior, cu duritate și desconsiderare pentru aliați, alte subiecte fiind politizate și parte a expresiei unor divergențe ideologice cu mainstreamul democratic liberal de pe continent. Dar Ishinger și ceilalți autori au făcut și artă cu intenție, orientând raportul și îngroșându-i unele tușe a la Trump, am putea spune.
Raportul a pus ștampila de Distrugător președintelui american Donald Trump. Un distrugător al ordinii internaționale, al regulilor și drepturilor, al conținuturilor și înțelesurilor democratice dar, în subsidiar, și al relației transatlantice. Tot acel raport a tratat, în mare măsură, Statele Unite ca posibil rival, cu acțiuni neprietenești în curtea europenilor și acțiuni distructive împotriva democrației și a ordinii liberale pe care a creat-o America dinaintea administrației actuale și chiar împotriva Uniunii Europene însăși.
Rubio a venit să schimbe atmosfera și să recupereze ceea ce se poate înaintea altor încercări, fără a evita să sublinieze temele care au determinat excese la nivel european, excese progresiste care au marcat diferențele între cele două țărmuri ale Atlanticului și din partea europeană, și chiar a marcat temerea credibilă de perspectiva Marii Rupturi, parțial acceptate deja de Europa ca posibilă. Rubio a venit la Munchen conciliator ca să spună că SUA nu-și dă mâna cu Rusia ca să distrugă Europa, și nici nu concurează cu China pentru a avea UE alături în propriul mod de reconstruire a lumii, cum vorbesc în șaradele lor analiști și politicieni de mainstream europeni.
Secretarul american de Stat a spus explicit că relația transatlantică rămâne fundamentală, definitorie, legătură de neignorat a istoriei comune și valorilor comune, dar că trebuie reformată solid, atât relația în sine și responsabilitățile celor două componente ale sale, cât și relevanța partenerului european, care trebuie să fie un partener puternic, inclusiv militar, transformând Europa într-o putere ieșită din complezență și bunăstare lascivă și inertă.
Nici distrugerea de instituții atribuită SUA nu e corectă: după ce Trump a spus că ONU e necesară și nu și-a atins potențialul, atunci când a lansat Bordul/Consiliul Păcii, și Rubio a folosit același exemplu al forumului mondial, al blocajelor și inerției, lipsei de acțiune și imobilism în marile probleme ale lumii, care e una reală, nu ideală și bucolică, așa cum par să o fi privit europenii. Aici a trebuit să intervină direct Statele Unite pentru a depăși stagnarea și a realiza aplicarea hotărârilor Consiliului de Securitate sau a face dreptate în condițiile blocajului instituțional. Și aici, tot reformarea și adaptarea e necesară. Apelul la realism și adaptare la evoluțiile și turbulențele reale, se referă și la excesele care au dus la schimbări fundamentale în Europa, care nu mai este cea cunoscută de americani, așa cum este necesară, în opinia americanilor, și echilibrarea și ieșirea din politicile excesive ale Europei care-i reduc vitalitatea și forța de acțiune.
Inerție, complezență și trai bun. Numele tău e Europa
Da, Europa avea nevoie de cutremurul Trump. Și dacă SUA a mers prea departe la Davos pe tema Groenlandei și la Munchen încearcă reconcilierea, și Europa trebuie să realizeze că ieșirea din inerție trebuie făcută rapid iar adaptarea la realitățile de azi reclamă o concentrare majoră și resurse, chiar dacă asta înseamnă să se scuture și să se apuce de treabă, să trăiască mai prost, dar mai activ și mai orientat spre eficiență și obiective cheie, în beneficiul propriei populații. Rubio critică excesele de natură progresistă, de la mediu, migrație, globalizare și piață necontrolată, de care profită restul globului, așa cum critică America lui Trump lipsa controlului strict al frontierelor și incapacitatea de a fagocita populațiile migratoare și de a le impune modelul civilizational al spațiului în care au venit. Însă Rubio nu se pronunță deloc împotriva Uniunii Europene sau a modului în care vor să se organizeze europenii, pe națiuni sau împreună. O primă concesie vizibilă a Americii față de UE.
Din contra, mesajul este clar și fără echivoc, un mesaj distinct în conținut și ton față de diatribele lui JD Vance de anul trecut, și complet opus, cu mandat, discursului președintelui Donald Trump de la Davos, deși deja cu un grad de acceptare a pasului în spate față de doleanțele vizând Groenlanda dinaintea vizitei în Elveția. Acceptând că nu o va putea dobândi, că voința și bătutul din picior nu e suficient, iar amenințarea cu forța și actul unilateral este profund contraproductivă. Rubio a venit să lanseze reconcilierea de pe poziții decente și coerente, să panseze, să reformuleze și să edulcoreze mesajele extrem de agresive și vituperante, aducându-le și pe acestea la realitate, din extrema în care se refugiase postura americană, de a obține ce-și dorește cu forța sau prin forță.
Deci Rubio a anunțat că reconstrucția lumii începe împreună cu europenii, a fluturat ramura de măslin și a definit comunalitatea valorilor euro-atlantice, așa cum a amintit că lucrurile s-au mișcat atunci când America a acționat, că discursurile moraliste și principialitatea nu funcționează în lumea răbufnirilor și ambițiilor autocratice de tot felul și a recursului la război, dobândire de arme nucleare, lansarea rachetelor distructive cu rază medie și lungă și a curselor unor actori regionali de a-și construi imperii și sfere de influență. Rubio a fost unul dintre cei mai europeni vorbitori, dacă e să comparăm cu tonul raportului Conferinței și cu discursurile Macron și Merz sau acțiunile europenilor care au ajuns să discute serios inclusiv despre umbrela nucleară proprie. Iar aici, odată ce a pornit Europa, America lui Trump ar trebui să fie atentă la ceea ce-și dorește, că s-ar putea să și obțină: o Europă puternică și autonomă.
Reconstrucția încrederii și adaptarea Europei la agresivitatea Rusiei și la lumea emergenței noilor actori globali ce vin.
Pentru că, de partea cealaltă, încrederea în America lui Trump a fost fundamental și puternic zdruncinată. Reconstrucția acestei încrederi și a credibilității Americii ca aliat nu se poate face peste noapte, cu un discurs al lui Rubio la Munchen. Rănile deschise și încordarea generală determinate de poziționările Americii nu pot fi vindecate doar prin de asigurări diplomatice, ci trebuie dublate de acțiune, de poziții susținute de gesturi directe ale președintelui american și, în mod coerent și clar, ale întregii administrații americane actuale.
Cum să fie credibil acest mesaj când Rubio zboară de la Munchen la Budapesta pentru a-l susține, în numele lui Trump, pe Viktor Orban? Desigur, la Budapesta nu a plecat Trump, iar conținutul mesajului transmis s-ar putea să fie mult mai neutru decât și-ar dori Orban, pentru că după AfD susținut anul trecut la alegerile din Germania de către JD Vance, Trump nu și-ar dori să fie asociat cu o nouă înfrângere și în Ungaria, mai ales făcută prin antagonizarea europenilor. Și asta în anul alegerilor mid-term.
În plus, relația transatlantică mai are o problemă. Dacă europenii trebuie să-și regândească și să-și modereze pozițiile – fie și sub haina nevoii de competitivitate, reducerea prețului la energie și nuanțarea politicilor certificatelor de emisie, așa cum trebuie să-și nuanțeze și adapteze și politicile de migrație, și pe cele ale pieței libere și mult prea permeabile la acțiunile de dumping și supraproducție din exterior – și America lui Trump are nevoie să reafirme democrația.
Iar revenirea la reguli a celei mai importante democrații a lumii se face fie prin instrumentele democratice propria – Congresul, Curtea Supremă de Justiție și administrațiile statale, care să readucă voluntarismul lui Trump în limitele controlului constituțional, fie prin nuanțările de temperare a acțiunilor în forță care ies din regulile acțiunii interne asupra propriei populații. Aici câțiva pași au început să se facă, după ce sondajele și Bursa deopotrivă au început să bată în roșu stabil și cu tentă negativă, iar audierile din Congres au expus golurile democratice și slăbiciunile unora dintre oamenii și opțiunile actualei administrații.
Testul Ucraina pentru credibilitatea discursului conciliator al lui Rubio
Doar revenirea la o înțelegere comună a perceptelor democratice, dar și a înțelesurilor distincte, nunațate ideologic, de către fiecare parte a Atlanticului, cu propriile argumente, o reconturare a valorilor lumii de mâine care să țină cont de realitate dar să nu elimine criterii și reguli pentru a face față exclusiv forței, politicii de putere și politicii de Mare Putere, doar acestea pot garanta reașezarea unității Occidentului Colectiv și cooperarea în redesenarea ordinii mondiale de mâine. Iar acest pas comun se poate face prin transformare și adaptare, reluarea hainelor și argumentelor de putere care să dubleze posturarea legitimității democratice, într-o lume în care drepturile să fie cele legitime și nu unele excesive în detrimentul altora, iar descurajarea războaielor să fie credibilă pe fiecare meridian, așteptând apusul Rusiei fără să ia în propria prăbușire jumătate de lume, dar și schimbarea ierarhiilor globale economice și a rebalansărilor noilor veniți în prim planul ierarhiilor globale, China și India.
Deci Rubio ne spune, cum o spune și Strategia Națională de Securitate și Strategia Națională de Apărare a SUA, că Marea Ruptură nu va avea loc, iar lumea va fi reconfigurată de ambele maluri ale Atlanticului. Doar că reconstrucția încrederii va costa mult mai mult și va dura generații după Trump, în timp ce Europa însăși va trebui să se schimbe și să se adapteze, reacționând la efectele secundare ale politicilor pe care le-a practicat excesiv, poate, prin formatele coalițiilor de care a depins în ultimele mandate.
Iar hârtia de turnesol rămâne Ucraina. Sprijinul Ucrainei, presarea Rusiei despre care Rubio a recunoscut că America nu știe dacă e serioasă în negocieri, în timp ce e preocupată de cursul distructiv al războiului, asigurarea garanțiilor de securitate pentru ca Ucraina să reziste, chiar dacă nu se ajunge la o formulă de pace justă, durabilă și acceptabilă, aceastea sunt cea mai bună dovadă că asumarea reconcilierii lansată de Rubio e îmbrățișată pe deplin la Washington și la Casa Albă și că demersul Americii de la Munchen este unul serios.
Optimismul moderat e cel potrivit pentru a evita așteptările excesive și mai ales pentru a continua eforturile de adaptare la lumea de mâine. Pentru că nici Europa nu poate rămâne în complezență și imobilism. Dar aici consensul pare să fi fost atins: lumea se schimbă, o afirmă toți participanții europeni din conferința de la Munchen, și așa nu se mai poate, spune și cancelarul german Fredrich Merz.
