EDITORIALE
Iulian Chifu: 7 propuneri novatoare pentru Securitatea României
de Iulian Chifu*
Au trecut deja trei luni de mandat al Președintelui României și mai sunt încă trei până la termenul prezentării Strategiei Naționale de Apărare a Țării, care reprezintă strategia de securitate națională în formula și cu titulatura din legislația actuală. Spre deosebire de documentul de acum 5 ani, contextul internațional și lumea s-a schimbat dramatic, incluzând pandemia, războiul de agresiune pe scară largă al Rusiei în Europa, revenirea politicii de putere și a politicii de Mare Putere în prim planul relațiilor internaționale, care înlocuiesc tot mai mult lumea bazată pe reguli – utilizată doar ca bază de legitimare a acțiunilor realismului dur și pur. Am văzut revenirea în prim plan a păcii cu forța sau în forță, pacea prin constrângere, spre detrimentul păcii juste și durabile. Apoi apariția și transformarea prin mercantilizarea relațiilor internaționale, fenomen marcat de utilizarea afacerilor și gândirii în profituri în chestiuni ce țin de pace și război, respectiv profituri din postura de mare putere, din garanții de securitate și prezență militară pe teren, așa cum am văzut extragerea de profituri din postura de mediator în forță în conflictele internaționale. Desigur un context ar fi mult mai larg, pentru a surprinde trendurile actuale, dar vom folosi acest crochiu pentru a prezenta 7 propuneri novatoare pentru Securitatea României, într-o formă novatoare, creativă și adaptată la realitatea actuală ce se poate decanta în formula finală a documentului și în elementele particulare ale responsabilităților instituționale.
- Războiul cu spectru larg(Full spectrum warfare)
Prima modificare de substanță este acceptarea conceptului de război cu spectru larg și faptul că ofensiva, agresiunea rusă se desfășoară constant, de ani de zile, și că, în cazul Ucrainei, primul război de secol 21, o vedem în derulare. Moscova utilizează planificarea integrată și metode și instrumente multiple din tot spectrul, de la cele kinetice clasice, la cele hibride, atacuri de securitatea energetică, subversiune, spionaj, până la elementele de război informațional și cognitiv. Documentația specifică a fost deja publicată de noi în Gândirea Militară Românească (https://gmr.mapn.ro/webroot/fileslib/upload/files/arhiva%20GMR/2025/2/CHIFU%2C%20GRIGORE.pdf) și presupune nevoia de abordare, decriptare și reacție integrată care să vizeze planificarea integrată a apărării în acest caz, care excede dimensiunea militară, ba chiar și pe cea inter-instituțională(whole of the government)și merge chiar mai departe de cea care implică, deopotrivă, societatea și cetățenii(whole of the society). Menținerea la nivelul războiului hibrid arată, încă, sărăcie de înțeles și lipsă de capacități adecvate de răspuns.
Fundamentul pentru a îmbrățișa această abordare e multiplu: mai întâi, pentru că abordarea războiului din Ucraina demonstrează faptul că Rusia utilizează acest război. Ne-o demonstrează pe larg GFS – Global Strategic Foreseight și prezentarea în panelul de la Kiev Security Forum; apoi este vorba despre declarațiile asumate ale responsabilului administrației Președinției ruse pentru Ucraina(și Republica Moldova), Serghei Kirienko, care l-a înlocuit pe veteranul Dmitri Kozak(cel care a propus pacea în Ucraina față de prelungirea războiului și a fost marginalizat): acesta susține că, spre deosebire de războaiele convenționale care pot lua sfârșit, confruntarea în spațiul informațional va fi permanentă, motiv pentru care rolul presei pro-Kremlin, de dezinformare, precum și acțiunile războiului cognitiv-informațional devin tot mai importante. În iulie, Dmitri Peskov explicase introducerea cenzurii militare prin necesitatea de a contracara campaniile media care, potrivit Moscovei, urmăresc discreditarea Rusiei. (https://www.agents.media/kreml-predupredil-o-vechnoj-informatsionnoj-vojne-s-zapadom-na-vremya-kotoroj-vveli-voennuyu-tsenzuru/).
Aceste date trebuie să fie și un avertisment pentru România, cu atât mai mult cu cât am trecut deja printr-un experiment în noiembrie, acela al tentativei de preluare ostilă a funcției supreme în stat, cea de președinte, printr-o acțiune a propagandei de gherilă pe Tik Tok și rețelele sociale din partea Rusiei și a altor entități non statale. Desigur, nimeni nu neagă vulnerabilitățile pe care țara noastră și le-a creat singură și care reprezintă, 80% din motivația impactului acțiunii ruse, care a profitat de vulnerabilitatea manevrării imorale a voturilor pentru a dirija turul doi al alegerilor prezidențiale și a-l seta în favoarea unui anumit concurent și care s-a soldat cu rezultatele cu care se confruntă orice ucenic vrăjitor. Acest fapt, combinat cu acțiuni ale grupurilor de presiune din interior, cu forța de antrenare a unei mase de manevră largă, rezultat al eșecurilor politicilor din educație și lipsa de leadership politic în criză, au dus la situația care a demonstrat posibilitățile acestui război cu spectru larg asupra României și a lipsei de instrumente eficiente de contracarare, în primul rând cele legate de credibilitatea conducerii statului și forța de a angaja toate resursele societății în apărarea hibridă față de un asemenea atac la adresa democrației, stabilității, alegerilor și statului de drept.
- Amenințări, riscuri, vulnerabilități și pericole
România a funcționat întotdeauna pe baza conceptelor din studiile de securitate care erau definite de triada amenințări-riscuri-vulnerabilități. Desigur, formula este clasică și are drept alternativă, la acest moment, varianta provocări / amenințări. Dacă încadrarea originară e corectă, totuși ea nu mai este de actualitate atunci când ai un război la frontiere, respectiv războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina, și amenințări directe proferate la diverse momente și formulate împotriva României de către Rusia – Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului, în mai mică măsură, Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, cel mai des, Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate – nu atât de des, dar cu cele mai acide abordări – Serghei Lavrov, Ministrul rus de Externe, sau atunci când ai avut acțiuni ofensive din spectrul războiului hibrid sau, mai nou, al războiului cu spectru larg – agresiunea cu prilejul ingerinței în alegerile prezidențiale. Dacă mai adăugăm și acțiunile împotriva intereselor românești în Republica Moldova sau chiar în Ucraina, avem imaginea completă de ce nu este de ajuns abordarea actuală și avem nevoie să adăugăm un termen nou: pericolele la adresa României.
În ceea ce privește amenințările ruse la adresa țării noastre, cele vocale, pronunțate explicit, să reamintim câteva:
Vladimir Putin: România și Bulgaria au contribuit la tensiunile care au dus la războiul din Ucraina.
Un documentar propagandistic difuzat de televiziunea de stat din Rusia reia declarațiile lui Vladimir Putin de la Conferința de Securitate de la Munchen, din 2007, în care acesta acuza extinderea NATO și amplasarea de baze militare ale alianței pe teritoriile României și Bulgariei. Contextul în care este plasată declarația e legat de războiul din Ucraina și sugerează ce cele două țări au contribuit la tensiunile care au dus la conflict. Documentarul difuzat de televiziunea Rossiya-1 este realizat de propagandistul Pavel Zarubin, scrie Meduza, și e intitulat „Rusia. Kremlinul. Putin. 25 de ani”. În filmul de 90 de minute, Putin justifică anexarea Crimeei de către Rusia și invazia pe scară largă a Ucrainei, critică „valorile occidentale”, meditează la cine l-ar putea înlocui într-o zi și spune că „speră” că nu va trebui să folosească arme nucleare.
Dmitri Peskov: “Suntem atenţi la România şi Bulgaria”
“Desigur, prezenţa concentrată a navelor NATO – acordăm atenţie Bulgariei şi României, statele de coastă care sunt membre ale alianţei (NATO) – desigur că aceasta reprezintă o ameninţare suplimentară pentru Federaţia Rusă, mai ales în situaţia actuală”, având în vedere implicarea mai directă a statelor NATO în conflictul din jurul Ucrainei, a declarat Peskov reporterilor, citat de Reuters.
„Europenii au vrut să ne învețe despre democrație, așa că au început să-l critice tot timpul pe Putin. Cine a dat lecțiile? România, Franța, Moldova! În România, un candidat câștigă alegerile prezidențiale, dar e obligatoriu să fie un candidat prost în măsura în care e dispus să discute cu Rusia. Ca urmare, este înlăturat. Cine a condamnat România pentru asta?”
Serghei Lavrov: Politicieni din România au pretenții teritoriale față de Ucraina
Mai multe țări din Uniunea Europeană, în special România, încep să spună că au pretenții asupra teritoriului ucrainean, a declarat ministrul rus de Externe Serghei Lavrov. „Există astfel de discuții”, a declarat Lavrov, conform agenției ruse de stat TASS.„Și politicienii români au vorbit despre acest lucru nu cu mult timp în urmă”, a mai spus ministrul rus de Externe.
Lavrov susține că autoritățile române l-au exclus pe Călin Georgescu din cursa electorală, în ciuda unei decizii favorabile a Curții Constituționale. „S-a stabilit ca, în România, Călin Georgescu să nu candideze la președinție, în ciuda faptului că Curtea Constituțională a țării a înlăturat orice suspiciune referitoare la el. Cu toate acestea, Biroul Electoral Central a declarat: „Nu ne pasă de Curtea Constituțională; Președintele ne-a ordonat să nu-i permitem acestuia să continue, pentru că nu îl denunță pe Vladimir Putin și Rusia”, a declarat Lavrov într-un interviu pentru Vesti
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, afirmă că regiunea separatistă transnistreană trebuie să aibă drept de autodeterminare, dacă Republica Moldova renunţă la neutralitate sau decide să se unească cu România
Dmitri Medvedev: „Românii, după cum știți, nu sunt o națiune, ci un mod de viață”.
Medvedev i-a numit pe liderii europeni idioți, slabi și proști și a remarcat că decizia lor de a susține din nou cererile României a provocat nedumerire. El a reluat versiunea Rusiei despre tezaur și a spus că, de fapt, România nu are nimic de primit, pentru că Moscova nu a cerut niciodată despăgubiri pentru acțiunile Bucureștiului în Rusia din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Medvedev și-a încheiat mesajul spunând că pe „diverși idioți din Parlamentul European i-a apucat pofta”.
„În România, statul paralel a îngropat efectiv democrația. Ce ar trebui să facă oamenii cu un astfel de guvern? Să-l accepte fără probleme? Actualele autorități române sunt mult mai bune decât Nicolae Ceaușescu. Sunt amabile și corecte”, a scris Medvedev, într-o postare pe X, adăugând un emoticon care înfățișează un clovn în dreptul cuvintelor despre „autoritățile române”.
Maria Zaharova: „autoritățile române nu par dispuse să se gândească la riscuri”
Este evident că încurajarea aventurilor bandei lui V.A. Zelenski nu face decât să accentueze degradarea catastrofală a securității europene”
Reacția isterică a Bucureștiului la tema intens mediatizată a „resturilor de UAV-uri rusești” care, din motive necunoscute, s-au trezit pe teritoriul român.
„În paralel, continuă vizitele în Moldova ale politicienilor şi funcţionarilor occidentali care militează deschis pentru opţiunea europeană. Pe 4 octombrie anul acesta, la Chişinău, premierul român Marcel Ciolacu a îndemnat conducerea moldoveană să lucreze mai activ pentru ca cetăţenii «să înţeleagă clar că viitorul Moldovei este în UE». Dar de ce a fost el timid? Ar fi trebuit să spună aşa: nu în UE, ci în România. Asta este ceea ce vor ei” – a spus Maria Zaharova.
- Consiliul Național de Securitate în subordinea Președintelui României.
România are nevoie de crearea unui Consiliu Național de Securitate în subordinea Președintelui României, după modelul Statelor Unite și, mai recent, al Germaniei, ca instrument de sprijin în subordinea CSAT pentru evaluarea politicilor în domeniul securității naționale și pentru adoptarea eficientă și cu celeritate a deciziilor urgente, necesare actualei situații în care se dezvoltă pericolele la adresa țării noastre. Instituția trebuie să înglobeze comunitatea de informații și să asigure abordările integrate din partea MAE, MApN, serviciilor de informații a opțiunilor în cazul diferitelor amenințări de securitate și cu precădere pericole de securitate la adresa României.
- Starea de vigilență: între pace și război.
Era logică împărțirea realităților, în condiții de pace, între pace și război. Capacitatea de pregătire în fața amenințării unui război pe termen lung, pe scară largă, de mare intensitate – care trebuie să se regăsească în panoplia de amenințări la adresa României pentru care autoritățile să planifice reacția concertată și integrată a țării – reclamă ca faza de pregătire de război să conțină etapa intermediară de vigilență, care să permită transformarea industriei și a armatei pentru a se pregăti de eventuala perspectivă de a intra într-o stare de război. Adoptarea conceptului și a strategiei incluzând vigilența și trecerea la această stare ajută la apărarea și descurajarea României. Acest fapt reclamă ajungerea la măcar jumătatea arsenalului, producției de război, capabilităților, pregătirii personalului și a rezervelor și a producției de muniție față de momentul declanșării unui război și acest lucru pentru apărare și descurajarea perspectivelor de a avea lupte pe teritoriul național.
- Triada responsabilității civice cetățenești:
Perspectivele apărării și descurajării în condițiile pericolelor la adresa securității României și a stării de război la frontiere, în statul vecin, reclamă, de asemenea, o schimbare fundamentală în reevaluarea și consolidarea responsabilităților civice ale românilor legate de statutul de cetățean. Acest lucru ar trebui să privească, cu precădere, următoarea triadă:
A. Noua atractivitate a funcției militare.
Nevoia de a construi un mecanism de încredere și variante alternative moderne în exercitarea funcției militare care să sporească atractivitatea funcției militare la nivelul vârstelor optime de recrutare precum zona IT, operatori de drone, electroniști și ingineri de materiale, specialiști în studii strategice, etc. Trebuie reconstruită încrederea generală a populației în capacitatea de lidership și apărare, susținerea publică și implicarea pentru conștientizarea nevoii și a dorinței de a te opune agresiunii, de a-ți salvgarda valorile și modul de viață, reconstrucția solidă a indicatorilor intengibilelor de război – dorința și voința de a te apăra, patriotismul, motivația apărării teritoriului și a concetățenilor, valoarea identitară și culturală a țării, etc.
B. Noile caracteristici ale rezilienței societale.
O a doua direcție o reprezintă construcția rezilienței și integrarea rezilienței societale asociată războiului cu spectru larg, care reclamă angajarea tuturoir resurselor individuale și colective ale societății civile, companiilor private, organizațiilor civice, alături de instituții ale statului credibile, în contracararea principalelor elemente de amenințări, riscuri și vulnerabilități, dar cu precădere cele ce implică pericolele la adresa securității României. Între altele, acțiunea reclamă, firește, revizuirea operațiunilor de agresiune deja derulate la adresa țării noastre în perioadă electorală, pe dimensiunile de subminare a democrației și statului de drept, subversiune și utilizarea violenței, identificarea, expunerea publică și aducerea în fața legii a responsabililor și celor care au acționat în sprijinul ofensivei ruse în alegerile din noiembrie și ulterior, prin planificarea și recursul la violență și agresiune, cu precădere a celor care au lucrat în instituțiile de forță ale statului și au primit pregătire de specialitate, eventual au fost sub jurământ.
C. Drepturi și obligații față de stat, noua recalibrare a cetățeniei române. Garantarea libertății și democrației.
Garantarea libertății și democrației în România, pentru toți cetățenii, precum și securitatea locuitorilor reclamă o recalibrare și aducere la zi a responsabilităților și drepturilor cetățenilor, inclusiv cele legate de obligațiile față de statul căruia aparții și care este obligat, la rândul său, și ținut de Constituție să garanteze drepturile de proprietate, de securitate și funcționalitate a serviciilor fundamentale pentru cetățeni. Reafirmarea și întărirea pachetului democratic și european al drepturilor și obligațiilor față de stat ale fiecărui cetățean întărește, firește, reziliența societală și sunt menite să reconstruiască încrederea față de semeni, în condițiile livrării de către stat a serviciilor naturale, consimțite în Constituție și a unui lidership și conducere politică a cărei prestații și posturi să atragă susținerea și încrederea publică.
- Sinergia culturilor pentru noua apărare națională. Reforma și primatul culturii cazone a ierarhiei.
Atractivitatea funcției militare și angajamentul pentru creșterea cheltuielilor militare la 5% din PIB în 2035, potrivit Declarației finale a summitului NATO de la Haga, reclamă și atractivitatea funcției militare, dar și reforma apărării naționale, capabile să integreze atât sinergia culturilor necesare pentru noua armată din plin secol 21, cât și să discute și să stabilească primatul culturii cazone a ierarhiei stricte în armată în sinergie cu flexibilitatea interfeței cu zona civilă, profesionistă, de cercetare și elaborare de adaptări tehnologice, strategice și de capabilități. Un asemenea pas este necesar și pentru creșterea încrederii publicului în perspectivele controlului democratic și al eficienței activității în domeniul apărării și descurajării moderne, în care am ales să investim chiar și în perioada reformelor structurale și a relansării unui nou tip de economie pentru dezvoltare și pentru reglarea deficitului excesiv al României.
- Convenția competenței profesioniste: atunci când politicienii lasă locul profesioniștilor
Dezbaterea antitetică politic-tehnocrat/birocrație, mai ales de pe pozițiile populismului, este în curs la nivel european și internațional și se perpetuează în direcții neclare și, deseori, nepotrivite pentru dorința de întărire a rezilienței, apărării și descurajării, respectiv a pregătirii pentru situațiile cele mai complicate precum crizele și războiul. Totul pleacă de la neîncredere și de la suspiciunile față de clasa politică, căreia îi e mai lesne să dea vina pe birocrație și tehnocrați decât să se reformeze. Nevoia de a reduce cheltuielile statului vine și cu efectele secundare ale pierderii expertizei, deprofesionalizării și reducerii meritocrației la nivel instituțional în favoarea politizării aparatului tehnic, înlocuirea experienței și a cunoașterii acumulate cu loialități de partid și datorii politice.
În condițiile perspectivei perioadelor dificile, a unor crize ce vor veni și a iminenței confruntărilor de război cu spectrul larg, a nevoii de a evita războiul kinetic, e nevoie să stopăm tiradele propagandistice populiste de înfierare a elitelor și a tehnocraților printr-o Convenție a competenței profesioniste: politicienii acceptă că, în condiții de pericole în perspective, au nevoie ca opțiunile și deciziile să fie selectate dintre alternative evaluate profesionist și prezentate de către tehnocrați cu competențe validate, discutate cu elitele și validate la nivelul societății, cu legitimitate și credibilitate pentru toți cetățenii, și nu să fie subiectul alegerilor aleatorii, netransparente, ideologizate și politizate de către persoane ajunse în funcții publice alese sau numite, dar fără competențe în zonele în care se pronunță.
E nevoie de viziuni largi, strategii și abordări profesioniste. Timpul politicianismelor și al experimentelor a trecut, pericolele și amenințările existențiale reclamă atragerea tuturor resurselor intelectuale, tehnice și strategice de gândire ale României, așa cum avem nevoie să reclădim speranța, ca element de reziliență societală obligatorie pentru a relansa încrederea în capacitatea proprie de a face față vremurilor complicate pe care le traversăm. România nu poate intra în depresie totală sau să recurgă la opțiunea părăsirii frontierelor naționale a celor care pot, abandonând cetățenii, responsabilitățile și apărarea teritoriului național pentru soluții individuale. Cu evaluarea și consacrarea unui just echilibru între românii care trăiesc în țară, în jurul României și în diaspora și străinii, europeni sau nu, care au ales să trăiască aici, în România, alături de noi.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
EDITORIALE
Opriți demonii urii de rasă!
de Dan Cărbunaru
Un nou tip de violență izvorăște din valul de ură din rețelele sociale, alimentat cu sârg de unii care au jurat să reprezinte interesele României. După mașinile aruncate în aer în atentate mafiote, după clanurile interlope care se vânează pe stradă cu săbii, topoare sau pistoale, după ce femeile sunt sluțite, bătute și chiar ucise de partenerii lor, iată că în Capitala țării avem un cetățean din Bangladesh, un om care muncea, lovit în față de un tânăr care credea că astfel pune capăt invaziei și își eliberează patria.
România este atât de liberă, iar cetățenii săi atât de liberi, încât cineva, oricine, își poate permite să pocnească un om pentru că are altă culoare, pentru că livrează mâncare, pentru că i-a ieșit în față. Să ne înțelegem – cei o sută de mii de cetățeni extracomunitari acceptați legal să acopere, anual, lipsa de forță de muncă pe care angajatorii români o resimt de multă vreme, îndeplinesc toate condițiile în conformitate cu procedurile garantate de statul român. Ei nu răpesc niciun loc de muncă al românilor, așa cum nici ajutoarele pentru refugiații ucraineni nu lasă flămând vreun român.
A da vina pe cel diferit a dus la genocid și exterminare în secolul trecut. Nu are unde duce în altă parte nici azi. Perioada care vine va pune sub mare presiune țesutul nostru social, din cauza măsurilor de austeritate, creșterii taxelor și impozitelor și inflației. Cu cât apele vor fi mai tulburi, cu cât ura se va impregna în mințile și sufletele românilor, cu atât mai vulnerabili vom deveni ca țară.
Stimați politicieni – opriți răspândirea urii. Nu asistați indiferenți la propagarea ei. Demonii urii de rasă nu au ce căuta într-o societate europeană, în care valorile fundamentale țin de respectarea deminității umane și mai ales a celui diferit de noi – ca piele, religie, convingeri, statut social.
EDITORIALE
Op-ed | Vasile Asandei, director general ADR Nord-Est: România în noul exercițiu financiar 2028-2034 – Cum aducem Europa mai aproape de comunități
de Vasile Asandei,
Director General ADR Nord-Est
Președinte ROREG – Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România
România are acum o șansă unică: să transforme noul exercițiu financiar european într-un adevărat plan de dezvoltare pentru comunități și pentru întreaga țară. Noul cadru financiar european 2028–2034 nu este doar o discuție despre cifre și bugete, ci o șansă reală de a schimba felul în care se dezvoltă comunitățile noastre.
Salut inițiativa președintelui României, domnul Nicușor Dan, de a deschide un proces intern de reflecție privind direcțiile de dezvoltare ale țării noastre în următorul exercițiu financiar, în paralel cu negocierile pentru viitorul buget multianual al Comisiei Europene. Este un moment de răscruce pentru România și cred că este responsabilitatea noastră să venim cu soluții clare, eficiente și realiste.
În iulie 2025, Comisia Europeană a publicat propunerile pentru cadrul financiar 2028–2034. România are în față un buget de aproximativ 60 miliarde de euro și, mai ales, șansa de a juca un rol cheie la masa deciziilor. Aceasta nu este doar o cifră, ci și o oportunitate strategică de a construi un viitor mai bun pentru oameni și comunități. Acest exercițiu financiar se va baza pe un plan unic de țară denumit: Parteneriat Național- Regional. Asta înseamnă că va trebui să gândim foarte bine prioritățile noastre de dezvoltare, nevoile de finanțare ,… toate acestea într-o complementaritate bine structurată între nevoile și prioritățile naționale strategice și cele regionale, respectiv ale comunităților locale.
Cred că această șansă trebuie abordată prin prisma a trei direcții esențiale:
1. Alinierea la prioritățile strategice naționale – care dau consistență viziunii de dezvoltare a țării.
2. Dezvoltarea comunităților locale – care au nevoie de resurse și reguli simple pentru a implementa proiecte ce schimbă viața oamenilor.
3. Sprijinirea antreprenorilor și a sectorului privat – pentru că fără IMM-uri dinamice și inovatoare, nu putem vorbi despre creștere sustenabilă.
Din experiența noastră regională, am învățat că atunci când comunitățile sunt nevoite să alerge între programe și finanțatori, energia lor se disipă, fiind o provocare pentru o primărie, spre exemplu sau pentru un consiliu județean, care, pe de o parte, trebuie să aibă o strategie și o listă de proiecte prioritare, iar pe de altă parte, trebuie să alerge după diverse programe, linii de finanțare, regulamente, instituții diferite care le gestionează, etc.
De aceea, propun să gândim diferit acest proces și să pornim de la firul ierbii, ajutând comunitățile să-și definească o strategie clară, indicatorul fiind: „cum vrem să arate localitatea noastră peste 7 ani?” – și să le oferim acces la finanțare unitară (pe cât posibil un singur finanțator sau un număr foarte redus de finanțatori), predictibilă și simplificată.
Pe de altă parte, pentru mediul privat, soluția ar fi crearea unor fonduri regionale de investiții – adevărate One Stop Shop pentru antreprenori în care aceștia și-ar putea găsi răspunsuri și soluții la provocările prezentului și viitorului – care să cumuleze mai multe surse de finanțare, sau chiar toate existente pentru sectorul privat, combinând finanțarea europeană, cu sprijin din alte perspective, la fel de importante, precum pătrunderea pe noi segmente de piață, digitalizare, marketing, inovare și internaționalizare. Un parteneriat real pentru dezvoltare pe termen lung!
Mesajul meu este clar: România are nevoie de o strategie de țară, dar aceasta trebuie să fie construită pornind de la oameni și comunități. Ar trebui să aibă la bază complementaritatea între sursele de finanțare și să facă din parteneriatul public-privat un motor al dezvoltării. Dacă vom reuși să facem acest lucru, noul exercițiu financiar european nu va fi doar despre alocări bugetare, ci despre transformarea profundă a regiunilor și despre un viitor mai bun pentru fiecare cetățean.
EDITORIALE
Iulian Chifu: Nemultumiți, dezamăgiți, absenteiști. Ura suicidară în politică și alegeri
de Iulian Chifu*
Republica Moldova se apropie de alegeri cruciale la 28 septembrie. Această perspectivă, alături de evoluțiile interne și dificultățile procesului de de-construcție a sistemului oligarhic post-sovietic și a dependenței de Rusia – reforme democratice și pentru statul de drept – reconstrucție instituțională democratică rezilientă a creat nenumărați perdanți interni, dar și un număr mare de nemulțumiți, dezamăgiți și absenteiști la viitorul scrutin. Cum decizia privind orientarea geopolitică viitoare a Republicii Moldova – spre Vest, spre România, Uniunea Europeană, Occident, civilizație și democrație – sau spre Est – înapoi în Imperiu, în străfundurile Siberiei, în Gulag și la cheremul Rusiei neo-imperiale – merită să analizăm fiecare categorie în parte pentru a vedea resorturile de înțeles dar și pornirile suicidare pe care ura față de o persoană, o conducere de instituție, o nedreptate particulară este extinsă la respingerea sau chiar sancțiunea la adresa unui partid și unui viitor propriu și a concetățenilor.
Nemulțumiții
Nemulțumirea este o emoție puternică. Nu fundamentală, dar suficient de puternică încât să altereze rațiunea și să determine reacții de protest și să dea impulsuri pentru acțiuni revendicative și vindicative, de răzbunare și sancțiune pentru cei prezumați responsabili pentru această stare neplăcută. Nemulțumiții vin din diferite zone ale spectrului politic, orientărilor, opțiunilor și identităților în Republica Moldova: fostul lidership rus și pro-rus, membri ai administrației expulzați în zona privată, asociați ai partidelor pro-ruse și nostalgici ai comunismului sau al afacerilor de cangrenare a statului pentru opțiuni personale.
Desigur, la capitolul nemulțumiților nu putem să-i ignorăm pe românii unioniști, pe pro-europeni care nu suportă actuala conducere din varii motive, pentru acțiuni particulare. Pe cei care au bucăți din familie nevoite să plece în România și în Occident pentru o viață mai bună, care sunt întreținuți de banii veniți de la rude din diaspora, care se simt inutili și desconsiderați, care sunt nemulțumiți, pe fond, de propria viață și de faptul că nu pot să trăiască lângă ai lor în Republica Moldova însăși. Sau că au fost uitați acasă. Și tot la capitolul nemulțumiți – cu toții justificat și legitim – se află și membrii din elita Republicii Moldova ignorată și izolată, neconsultată de cei la hățurile puterii, izolați pe diferite considerente nu rareori pur politice sau partinice. Dar și cei oportuniști, care au prins un val suveranist, trumpist și își doresc să aștepte venirea la putere pe un asemenea val.
Nemulțumiții au manifestări distincte la vot. Majoritatea se refugiază în votul de protest, cu câteva componente: sancțiunea prin votul cu cel mai mare oponent al guvernării pro-europene identificat; votul cu partide marginale, micuțe, ca să fie altfel, să nu se ducă voturile nici la PAS, nici la pro-ruși și troglodiți, chiar dacă aceste voturi se pierd și se distribuie proporțional exact la cei evitați. Și mai există cei care stau acasă ca formă de protest, fie invocând faptul că nu au cu cine vota, fie că așa protestează față de starea de fapt, sancționând guvernarea curentă și pe președintele ales mai anul trecut.
Dezamăgiții
Dezamăgiții sunt înrudiți cu nemulțumiții. Doar că dezamăgiții așteptau mai mult. Credeau mai mult, sunt votanți direcți în alte scrutine sau susținători mai vechi ai actualei puteri pro-europene. Împărtășesc, în mare măsură, opinia conducerii pro-europene, a PAS și Maiei Sandu. Chiar dacă nu au fost la vot în primul tur sau la referendum, s-au dus în al doilea, doar nu erau să-l lase pe Stoianoglu președinte. Dar nu s-au cumințit. Nu s-au învățat minte. Deși s-au confruntat mental cu perspectiva ca Republica Moldova să o ia anapoda, aiurea, către ruși, s-au trezit târziu, dar azi tot către anbsenteism. Doar că acum nu mai e timp, nu există un al doilea tur, o revenire. Și tot aceștia se duc, ca o a doua opțiune, către un vot de sancțiune.
În rândul dezamăgiților se află cei care credeau în puterea actuală, dar sunt supărați că reformele s-au făcut lent, că justiția nu funcționează, că, în ciuda injecțiilor financiare majore, nu a explodat economia și nu s-au umplut de locuri de muncă și investiții marile orașe din Republica Moldova. Sunt nerăbdători, o parte, alții dezamăgiți de promisiuni neîndeplinite, de faptul că, cred ei, unii s-au complăcut să continue băltirea în care a funcționat Republica Moldova până azi, nu au găsit vinovații furtului miliardului și nici nu au rezolvat problema identitară din Republica Moldova, asumându-și că sunt majoritari români. Sau sunt nemulțumiți de persoane individuale din siajul puterii.
Altfel, dezamăgiții au încă o șansă să fie aduși la urne și să realizeze încotro se îndreaptă, mai bine, Republica Moldova, ajutând efortul comun. Pot învăța din votul la prezidențiale și din referendumul pe muchie, acceptând că ceea ce s-a întâmplat în acest mandat trecut e doar un început, că e nevoie să continue reformele. Asta chiar dacă pot să rămână cei mai exigenți susținători ai unei guvernări sub control civic critic, care să fie monitorizată, sancționată și apostrofată de fiecare dată când nu se mișcă, nu se schimbă, rămâne imobilă în fața provocărilor diverse și a vieții de zi cu zi.
Absenteiștii
Absenteiștii sunt o masă suficient de mare care alimentează indirect opțiunea pro-rusă prin defetism, neparticipare și respingerea politicului de orice fel. Și asta trebuie învățată: orice vot lipsă e un vot pentru adversar. Înseamnă că-ți lași soarta în mâna altora, cei care, ei, merg la vot. Pentru că au o miză. Și să trăiești schimbarea de regim pe care să o regreți, eventual, pentru că ai refuzat să-ți exerciți un drept, cel de vot, câștigat cu greu după ani de Gulag, represiune, oprimarea pe criterii etnice și lingvistice în fosta Uniune Sovietică. Riscând să validezi revenirea înapoi, în străfundurile Siberiei lui Putin.
Desigur, și aici avem multiple categorii de votanți, ca pregătire, vârstă, opțiuni și identitate distinctă. Cea mai numeroasă este cea a celor care consideră că nu-i interesează și nu-i afectează politicul. Trăiesc peste hotare sau au rude acolo, pot pleca oricând, au alternative, au o meserie, se pricep la ceea ce fac, se mișcă lesne în spațiul capitalist competitiv și își găsesc oricând de muncă în Republica Moldova, în România sau aiurea, în lume. Sunt cetățeni europeni și ai Lumii. Nu sunt afectați de guvernare decât colateral și nu au probleme cu mutarea în altă țară. Sunt dezinteresații. Nu sunt legați de glie de nici un fel.
Alții sunt absenteiști din nepăsare, din delăsare, din necunoaștere, din plictis. E marea masă amorfă a celor care, fie nu înțeleg care le sunt interesele, fie nu le leagă de vot, fie nu cred că și ei pot influența ceea ce urmează, după vot. În toate cazurile, sunt cei mai lesne de convins, în mod pragmatic, să vină la vot și să voteze pentru continuarea drumului pro-european, al reformelor și al vieții în democrație și libertate. Și lor trebuie să li se ofere niște garanții că cei prezenți, guvernanții, vor veni constant în noul mandat, nu numai acum, când le cer votul, la judecata lor, vor ține cont de părerile, nemulțumirile și reacțiile lor. Astfel vor susține reformele dacă sunt convinși că fiecare e legitimă, îi ajută și nu crează privilegii și privilegiați. Avantajați de soartă prin votul lor. O muncă solidă, dar care se poate face.
Alternativa patrioților Back in the USSR!
Partea cea mai importantă a unei campanii electorale este credibilitatea. Iar reformatorii nu sunt niciodată fericiți: uitați-vă la Traian Băsescu și drumul său urcând Golgota după criza economico-financiară globală, când a trebuit să taie otova salariile și să treacă prin reformă structurală și austeritate. Din păcate nu a fost o lecție învățată: au venit alții care au aruncat cu bani în populație contra voturi, populist și iresponsabil, iar efortul acelei generații din 2008 a fost pierdut. E de refăcut 17 ani mai târziu, iar acum cu un alt protagonist, Bolojan, care și-a asumat această sarcină. Cu mai puțină carismă și forță politică decât fostul președinte, cu un guvern de coaliție, care trebuie să treacă prin văpaia nemulțumirilor publice.
Desigur, la Chișinău reformele nu au fost atât de dure. Dar ruperea de Imperiu, independența energetică și înscrierea în regulile pieței, fără a mai plăti costurile politice ale dependenței de Rusia, de gazele și toanele sale, câștigarea adevăratei independențe și suveranități se face cu greu. Reforma are nevoie de două mandate, după deconstrucția vechiului sistem. Desigur, dacă comunicarea e bună, empatică, dacă lipsesc infatuarea, înfumurarea și suficiența, superioritatea și cinismul, e cu atât mai ușor. Bine ar fi fost și vreo câțiva dintre corupții lăsați pe drum sau dați afară să fi ajuns în instanță sau la hotărârea definitivă și irevocabilă.
Însă și la guvern sunt oameni, cu diferite trecuturi și educație, cu caractere și porniri diferite. Și aici e dificil să treci prin deșert și să te înjure toți concetățenii tăi, alteori rudele, ca să nu mai spunem de protestatarii năimiți de Moscova. Presiunea asupra celor aflați în funcții publice, plătiți mizerabil potrivit salariului mediu al tuturor și al situației economice lăsată de cei care au furat miliardul și multe alte miliarde, e mare. Iar lupta anti-corupție a fost sufient de înceată și superficială din cauză lipsei de profesioniști și de experiență în sistemul juridic, dar și a unui sistem judiciar care se mișcă greoi și fără curaj.
Interesantă este, însă, alternativa. Și ilustrativă. Cei care vor să readucă Republica Moldova în Imperiul rus. Back to USSR. Cei care s-au săturat de democrație și vor un Tătuc și lipsa libertăților. Mafioții și noii oligarhi pentru care nu contează cui îi plătesc aldămașul, doar să poată fura în liniște, fără să fie trași la răspundere. Sau partidul kulioacelor, cum se mai spune la Chișinău la mita în pungă, cash, pe care oligarhii sau oamenii de afaceri o aduc politicienilor de vârf, pentru a-și păstra privilegiile.
Desigur, nimeni nu îi va judeca și condamna. Nu sunt probe, zice-se. Doar că nici nu mai e nevoie: o știe toată lumea, a fost pe televizor, și Doamne Ferește să vină și Plahotniuc mai repede și să o spună sub jurământ, în instanță, eventual cu probe, martori și filmări. Alternativa la pro-europenii Maiei Sandu e și mai gravă. Spoliere de bani publici, șmecherie și furt, corupție endemică și căutarea salvării departe de statul de drept și de Europa, pentru că aștia te bagă la închisoare. Episodul Voronin este edificator. Dacă Dodon și ai săi au fost atât de hrăpăreți încât să-l pună pe fostul președinte comunist doar pe locul 50, fără perspective de a intra în Parlament, iată răsplata.
Republica Moldova încotro?
Desigur, urmează votul. Credibilitatea candidaților, încrederea în ei și în ceea ce au promis și făcut. Nu e perfectă situația în nici o tabără. Nu există opțiuni ideale, lumea politică reflectă viața de zi cu zi din societate, cu bune și cu rele. Dar măcar perspectiva europeană rămâne una de vindecare, de încheiere a reformelor și de reconstrucție a statului. Iar alternativa e dezastruoasă. Polarizarea e greu de combătut. Deci Republica Moldova încotro?
Desigur, comportamentul relevant rămâne cel al mobilizării propriilor votanți. Furtul de voturi, cumpărarea, alterarea realităților prin război informațional de către Rusia, toate sunt elemente care pot altera rezultatul real la urne și voința liber afirmată a cetățenilor. Dar miza reală rămâne, cred eu, dialogul cu nemulumiții, dezamăgiții, absenteiștii. Și convingerea lor că este în propriul interes să vină la vot. Că este suicidar și contrar propriilor interese să stai acasă, să abdici de la propria decizie electorală și să te lași pe seama celorlalți concetățeni. Sau să validezi prin orice mijloc – absenteism, vot de protest sau vot marginal – transformarea din nou în colonie a noului Imperiu al lui Putin, a noii Uniuni Sovietice.
Desigur, nu e simplu. Mesajul general strategic trebuie să discute și de ce să votezi cu un partid, și ce te așteaptă dacă votezi alternativă, această iluminare și explicare care trece spre votanți doar atunci când emoția nu întunecă rațiunea. Când pragmatismul și argumentul nu sunt înfrânte de populism, de credințe nou create, de dezinformare determinantă cu rădăcini la Kremlin și de păcălirea auditorului de către falși profeți. Acolo unde emoția nu e dominantă. Când fenomenul urei sinucigașe în domeniul politicii și alegerilor este expusă public și se poate vindecă pentru o parte din cei vizați de explicațiile mecanismului.
Desigur, efortul trebuie dublat de garanții că lucrurile pot merge și în altă direcție. Că fiecare votant contează, și că el va fi ascultat pe linie de partid și de către deputatul care-l reprezintă, dar și de guvernul pro-european care, eventual, se va vota după alegeri, tot timpul, nu numai de alegeri. Astfel ca, oricine e dispus să judece singur, cu mintea lui, care nu e subiectul dezinformărilor și al condiționărilor cu bani și vot cumpărat, care nu e orbit de ură și dorința de răzbunare, poate să decidă și să voteze în cunoștiință de cauză. Că vor exista mecanisme de sancțiune și redirijare a politicilor nepotrivite sau excesive, a celor neeuropene, de accelerare a reformelor și reconstrucției solide a unui sistem instituțional democratic și european care să garanteze soarta în viitor.
Deci, la treabă!
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
