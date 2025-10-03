EDITORIALE
Iulian Chifu: Acordul militar Arabia Saudită-Pakistan – un nou cui în talpa BRICS și a Tratatului de Neproliferare
de Iulian Chifu
A trecut cumva neobservat, în marele tumult global, iar în România evenimentul a fost complet acoperit de alegerile din Republica Moldova și agresiunea hibridă rusă. Dar acordul militar saudito-pakistanez este cea mai remarcabilă schimbare de echilibru global din secolul 21, până azi. La 9 septembrie, Israelul a atacat în Qatarul locul unde trebuiau să stea la hotel negociatorii Hamas pentru acordul de pace. La 17 septembrie, Arabia Saudită a semnat cu Pakistanul un acord militar în care se menționează că un atac asupra unuia dintre state va fi considerat un atac asupra ambelor, Pakistanul fiind singurul stat musulman dotat cu arma nucleară. Iar Statele Unite au semnat luni, 29 septembrie un acord cu Qatarul de apărare militară și garanții de securitate tip articol 5. Această succesiune de evenimente, la care mai putem aminti vizita premierului israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, pentru a patra oară în mandatul Trump, tot luni, 29 septembrie, în discuții privind proiectul de pace în Gaza, a determinat cutremurul în reașezarea ordinii în regiune și a creat precedente la nivel global. Despre atacul israelian, se spune că nu a fost susținut nici de Armată, nici de Mossad și că ar fi constituit o mare greșeală. Cert este că a tulburat profund pacea și înțelegerile de securitate din Golf și Asia de Sud, de unde precipitarea acestor acorduri făcute publice, cu conținut neclar și marcate, poate voit, de ambiguitate strategică.
Acordul care schimbă totul în Orientul Mijlociu, Golf și Asia de Sud
Acordul de apărare reciprocă dintre Arabia Saudită și Pakistan a stârnit cele mai mari temeri și semne de întrebare, deși relațiile militare între cele două state sunt vechi. Premierul pakistanez, Muhammad Shehbaz Sharif, a semnat la Riyadh, cu prințul Muhammed bin Salman al Saud, Acordul Strategic de Apărare Comună care notează, în binele cunoscut stil al Tratatului Nord-Atlantic, faptul că “orice agresiune asupra oricăreia din cele două țări va fi considerate o agresiune împotriva ambelor”, o prevedere care a ridicat din start probleme fundamentale privind posibilitatea descurajării nucleare extinse pe care Pakistanul ar oferi-o Arabiei Saudite, cu deschiderea largă a speculațiilor vizând un NATO al statelor musulmane, eventual în Golf, sau dezbaterea privind neproliferarea nucleară.
Chiar dacă ambele state au declarat că acest acord nu este îndreptat împotriva unui stat sau amenințări anume în privința securității lor, acordul a stârnit cel puțin ridicarea din sprâncene, dacă nu s-a trecut imediat la planificarea strategică de compensare, la New Delhi, în India, dar și în Tel Aviv, Teheran și la Sanaa, dar cel mai important, la Washington. Pentru că acordul, fără a fi o surpriză majoră știute fiind relațiile bilaterale dintre cele două state, a ridicat mult mai multe semne de întrebare: cuprinde el și umbrela nucleară? Semnalizează el neîncrederea în garanțiile de securitate acordate Regatului Saudit de către Statele Unite? Este un semn al lansării cursei diversificării parteneriatelor strategice în noi moduri de către statele care percep probleme de securitate și o scădere a implicării, dorinței sau voinței Statelor Unite de a acționa potrivit acordurilor existente?
Toate aceste întrebări arată complexitatea și consecințele atacului de la Doha și turbulențele stârnite la nivel global de o misiune pe care Benjamin Netanyahu a considerat-o în linie cu distrugerea conducerii Hamas, decimarea Hezbollahului libanez sau atacul său de 12 zile, însoțit de Statele Unite punctual, pentru distrugerea programului nuclear al Iranului. Atacul de la Doha a determinat o reacție blândă, de admonestare de către Casa Albă a lui Netanyahu, dublată și de reafirmarea sprijinului de securitate neclintit al Statelor Unite pentru statul Israel. Iar această succesiune a stârnit o adevărată alarmă în Golf, acolo unde tot eșafodajul de securitate se baza pe garanțiile de securitate oferite informal de către Statele Unite, și pe dușmanul comun Iran care apropiase monarhiile sunnite de Israel, inclusiv în Acordurile Abraham.
Aprofundarea relațiilor de apărare comună – dincolo de nivelul simbolic și de realitatea preexistentă a bunelor relații Pakistan-Arabia Saudită încă din 1947, la fondarea statului saudit, bazate pe comunitatea sunnită ale celor două state – subliniază nevoia de a sublinia public existența acestuia și a construi cu el descurajarea credibilă de partea saudită. Deja între cele două state există un Tratat de Prietenie semnat în 1951, după rigorile epocii, și un acord din 1982 care permite staționarea trupelor pakistaneze în Regat pentru antrenamente, semnat la trei ani după Revoluția Islamică din Iran. Pe această bază au existat 12.000 de militari pakistanezi prezenți în Arabia Saudită, număr crescut la 20.000 în timpul primului Război din Golf, după invadarea Kuwaitului de către Irak.
“Acordul își propune să dezvolte aspectele cooperării în domeniul apărării între cele două state și să întărească descurajarea comună împotriva oricărei agresiuni”, și acoperă „toate mijloacele militare”, de la forțe armate la cooperarea nucleară și schimburile de intelligence, Sprijină autonomia de apărare saudită pe termen lung, vizând colaborarea industrială, transferul tehnologic, producția militară comună, creșterea capacității de apărare și antrenamentele, se mai menționează în pact. Programul nuclear pakistanez „va fi făcut accesibil” Arabiei Saudite, dacă va fi necesar. Dar transparent, acordul e menit să descurajeze Iranul și, în subsidiar, să prevină noi atacuri ale Tel Aviv-ului asupra statelor membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului(GCC), organism de cooperare și securitate comună prin care Arabia Saudită coordona, în cea mai mare măsură, securitatea din Golf.
Preocuparea nucleară și de descurajare extinsă
Rolul armelor nucleare în lumea contemporană nu este acela de a le utiliza sau de a lovi cu acestea vreun inamic. Ultimii ani au demonstrat foarte clar că, în cazul unui război implicând o putere nucleară, el se va dezvolta la nivel convențional iar deținătorul armei nucleare ar putea să și piardă. E cazul Statelor Unite, care nu au mai utilizat arme nucleare, dar și al altor state nucleare, India și Pakistan, China, chiar Rusia, deși există date care arată intenția și cel puțin planul utilizării unor lovituri militare tactice, în teatru, pentru a stopa postura defensivă a Rusiei în războiul de agresiune din Ucraina, în finalul lui 2022- începutul lui 2023.
Totuși descurajarea nucleară are două forme, cea clasică, care vizează statul cu populația, teritoriul și interesele sale, și cea extinsă, atunci când această umbrelă nucleară este împrumutată, oferită unor state aliate. Varianta clasică este cea din cadrul Alianței Nord-Atlantice, în care SUA joacă rolul de stat ce oferă descurajarea nucleară extinsă celor 32 de aliați, umbrelă la care participă Marea Britanie, iar Franța a păstrat descurajarea nucleară numai pentru teritoriul național – dar și acest lucru e în schimbare după propunerea lui Emmanuel Macron făcută statelor UE de schimbare a umbrelei nucleare americane, în cadrul formulelor succesive de propuneri privind autonimia strategică. Rusia a oferit această descurajare extinsă și umbrelă nucleară Belarusului și a amplasat capabilități nucleare pe teritoriul acestui stat – pe model american în Europa – dar descurajarea extinsă se poate face și fără prezență nucleară pe teritoriul acoperit, vezi cazurile SUA pentru Coreea și Japonia. Iar descurajarea extinsă e un instrument care să blocheze proliferarea nucleară.
Altfel, în istoria mai există asemenea cazuri, cu China și acoperirea oferită Coreii de Nord până la dobândirea propriei arme nucleare și testarea ei, spre nemulțumirea Chinei, care a refăcut relațiile bilaterale la nivel vizibil și asumat abia recent, la parada de 80 de ani de la ziua Victoriei din cel de-al Doilea Război Mondial, de la Beijing. Însă Coreea de Nord are garanții militare și din partea Rusiei, după acordul militar reciproc semnat odată cu participarea trupelor nord-coreene și livrarea de muniție și echipamente militare Rusiei în războiul său de agresiune împotriva Ucrainei, cu precădere în regiunea Kursk și pentru apărarea frontierei sale cu Ucraina, acțiune care a eliberat trupe ruse pentru agresiunea continua din statul ucrainean.
Arabia Saudită este statul cel mai bogat și mai ambițios din regiune, fiind liderul lumii musulmane sunnite. Alături de celelalte state din Golf, Arabia Saudită susține Pakistanul, instabil politic și distrus economic, oferind financiar anual 6 miliarde de dolari în împrumuturi și diferite depozite de garantare. Cum Pakistanul este singurul stat musulman cu arma nucleară, iar Arabia Saudită își dorește să dobândească arma nucleară odată ce Iranul ar ajunge în postură nucleară, acordul a stârnit îngrijorări îndreptățite, respectiv a vorbit, optimist, și despre un format de târg, descurajare extinsă oferită de Pakistan contra neproliferare nucleară în Arabia Saudită.
Totuși experții care îmbrățișează această formulă modernă de reacție la problemele de Securitate nu trebuie să uite nici faptul că Pakistanul nu este membru al Tratatului de Neproliferare NPT, iar arma nucleară a dobândit-o într-un format ilicit, prin rețeaua AQKhan, părintele programului nuclear, care a procurat și adus prin contrabandă și pe bucăți elementele programului nuclear pakistanez, cu acordul tacit, cel puțin, al unor state nucleare, dar care ulterior a încercat proliferarea spre terțe state precum Coreea de Nord-reușită, Libia și Irak – transferuri expuse public de către liderul libian Muamar al Khadafi în momentul marei împăcări cu lumea occidentală, de după atentatul de la Lokerbie, când a renunțat la componentele dobândite din programul nuclear și a fost de acord să predea atentatorii atentatului către Marea Britanie.
Pakistanul deține circa 200 arme nucleare, toate amplasate pe teritoriul național, într-o singură zonă securizată, și e exclus ca acestea să fie deplasate pe teritoriul saudit. Însă cunoașterea despre armele nucleare, antrenarea și pregătirea specialiștilor saudiți în materie de arme nucleare, inclusiv pe zona de producție de arme nucleare, poate fi oricând o componentă a acordului, nescrisă. Altfel, după ce au confirmat oficial că ar putea fi cazul, desigur, și despre capabilități nucleare, oficialii pakistanezi implicați în scurgerea dirijată inițială au retractat public această componentă, lăsând să planeze ambiguitatea pe care cele două state semnatare și-au propus-o inițial pentru a amplifica relevanța descurajării pe care o incumbă acest acord militar.
Consecințe pentru India, Statele Unite și Israel. Acordul SUA-Qatar pentru contracararea costurilor
Semnalele date de Arabia Saudită prin semnarea acestui acord hiper-mediatizat au fost enorme pentru echilibrele globale de securitate. Mai întâi, Riyadh-ul a semnalizat lipsa de încredere și incomoditatea privind lipsa unui acord militar și de securitate cu Statele Unite, negociat de multă vreme și niciodată asumat, chiar dacă există un nivel informal de garanții oferite de Statele Unite, dar și pentru statele din Golf, cu precădere Emiratele Unite și Qatarul. Dacă Emiratele au trecut imediat la negocierea și semnarea unui asemenea acord cu India, din nevoia de individualizare și echilibru, nu înseamnă că statele din Golf, nici măcar Arabia Saudită, ar fi renunțat vreodată la garanțiile americane, ci doar că este o formulă complementară propusă, de reasigurare către direcțiile unde SUA ar avea rezerve de aplicare a acordului. Și ideea de a diversifica garanțiile de securitate la distanță de marii jucători globali, SUA și China, arată și deschide o nouă tendință contemporană prin care multipolaritatea marchează dispariția alinierilor totale și permite jucătorilor cu ambiții la nivel global să își diversifice acordurile și să acționeze în interesul propriu pentru a-și securiza statele.
Cât privește atacul de la Doha, acesta a fost cu atât mai neașteptat pentru că a încălcat cel puțin două reguli nescrise ale cutumelor globale: atacul la adresa mediatorilor într-un conflict, a negociatorilor sau ambasadorilor unui stat, ceea ce s-a întâmplat prin lovitura israeliană și expunerea Statelor Unite care au fost puse să aleagă între aliați, obligate să cauționeze și să apere Israelul în detrimentul altui aliat cel puțin la fel de important, Arabia Saudită și Golful. Pentru Qatar, care găzduiește baza americană de la al Udeid, a fost o lovitură și mai importantă: statul acorda protecția sa Hamasului și trimișilor săi încă prezenți la Doha – deși o mutare a ramurii politice în Turcia e posibilă – servea drept mediator, și a fost ținta a două atacuri pe teritoriul său: la 23 iunie, ca urmare a atacului american la adresa programului nuclear iranian, ca retorsiune din partea Teheranului, vizată fiind baza americană – atac anunțat și mai degrabă simbolic – și atacul Israelului din 9 septembrie. În ambele cazuri a fost necesară reasigurarea americană dar, de această dată, a fost nevoie chiar de mai mult.
După vizita președintelui Trump în mai în statele din Golf, Secretarul de Stat Marco Rubio s-a întâlnit cu reprezentanții din Golf în marja reuniunii Adunării Generale anuale a ONU de săptămâna trecută. Asigurările nu au fost suficiente, de unde nevoia unui acord de cooperare militară cu Qatarul care reia formula din articolul 5 al alianței nord-atlantice. A fost nevoie ca America să echilibreze situația din Golf și să reintre în forță pentru restabilirea echilibrelor strategice din regiune, reafirmându-și rolul cel puțin în ceea ce privește Iranul. Pierderea rolului de garant de securitate ar fi fost prea costisitor, deja suspiciunea și lipsa de încredere costă America, iar asigurările că Israelul nu va mai repeta vreodată un asemenea atac nu au fost suficiente, odată ce ierarhia privilegiilor și parteneriatelor sale a fost expusă, iar Arabia Saudită, Qatarul și Emiratele Arabe Unite știu deja că Israelul este preferatul și aveau nevoie de apărare și securitate și în privința acestei amenințări percepute din partea Israelului. Impactul atacului israelian asupra Acordurilor Abraham sau al păcii din Orientul Mijlociu sunt doar subiecte de speculații, dar realitatea vine din urmă și vom vedea adevărata dimensiune a costurilor acestor evoluții pentru America și Israel în viitor.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
EDITORIALE
Iulian Chifu: Vot cu furie și protest împotriva ingerinței ruse în alegerile din stânga Prutului. R. Moldova a trecut testul confruntării cu Rusia
de Iulian Chifu*
Un efort comun, enorm, a dus la rezultatul greu predictibil pentru mulți, după 4 ani de guvernare care au însemnat deconstrucție unui sistem, reforme și reconstrucția începută în cheie europeană pentru Republica Moldova, toate acestea în vremuri de pandemie și război de agresiune al Rusiei cu refugiați și blocarea tranzitului de gaze prin Ucraina. PAS, partidul Maiei Sandu, singurul partid pro-european veritabil rămas în cursa electorală cu șanse, a reușit să obțină o majoritate confortabilă în Parlament de 54 de fotolii din 101, anunțând efortul viitor al deschiderii negocierilor de aderare pe capitole și al drumului european asumat de societatea din Republica Moldova și înscris în Constituție, după referendumul de anul trecut.
După ce a anunțat victoria sa cu surle și trâmbițe și a convocat proteste de stradă pentru a apăra, zice-se, această victorie, fostul președinte pro-rus Igor Dodon, lider al așa-numitului Bloc Patriotic, a trebuit să se mulțumească cu doar 27 de locuri de deputați, pe care trebuie să le împartă cu cumoniștii lui Vladimir Voronin și cu Vasile Tarlev, fostul premier agrarian din anii 90, în timp ce Inima Moldovei, a patra componentă a blocului, nu va putea trimite parlamentari fiind exclusă din scrutin, întreaga listă parlamentară fiind scuturată și pe criteriul proporției de gen, 4 femei la fiecare 10 locuri de pe listă.
Nici Ion Ceban, primarul de Chișinău, și Alternativa sa nu sunt prea fericiți cu 8 locuri în Parlament, dar cel mai important, cu doar 14,48 procente luate în municipiul Chișinău și poziția a treia, după majoritarul PAS. Perspectiva alegerilor locale anunță deja probleme majore pentru actualul primar și posibilitatea marginală de a continua încă un mandat, așa cum arată perspectiva unui consiliu municipal pro-european al PAS. Asta în timp ce în diaspora s-a păstrat dominația PAS, cu 78%, în ciuda investițiilor Rusiei în cumpărare de voturi, mecanism care nu a mai dat rezultate, pe măsură ce arestările din ultimele două săptămâni și confiscările de bani au jucat un rol major de descurajare credibilă și au determinat un impact major în antrenarea votului pro-european, un vot de furie și protest explicit împotriva ingerințelor Rusiei în alegeri și în viața de zi cu zi.
Tot diaspora a dat locul doi Partidului Nostru, al lui Renato Usatâi, lăsând la coadă Blocul Patriotic și Alternativa, partidele pro-ruse, primul reușind, totuși 5%. În schimb, protagonistul care a apărut din spuma algoritmilor, așa cum s-a întâmplat în celelalte alegeri din regiune, a fost PPDA, Partidul Democrația Acasă a lui Vasile Costiuc, partenerul AUR și al lui George Simion, care a luat locul trei în diaspora și a intrat în Parlament cu 6 locuri de deputați, fapt care nu a fost scontat de nimeni și nu are urme în nici un sondaj de opinie, în condițiile în care AUR în Republica Moldova a concurat fără acordul lui Simion, cel care i-a cerut retragerea din cursă, și a înregistrat un penibil 0,10%. Un zero virgulă înregistrat de toate partidele care nu au intrat în Parlament, prin concentrarea votului util.
Deci vom avea o majoritate pro-europeană și continuitatea la Guvernare, alături de președintele Maia Sandu, toate ingredinentele pentru a duce la bun sfârșit integrarea europeană accelerată, atât timp cât Ucraina va rămâne pavăză și va reuși să ecraneze Republica Moldova în fața războiului, Drumul pro-european va fi garantat, în tandem, iar victoria de ieri este și o înfrângere pentru personajul malefic cheie de la Kremlin: după ce s-a luptat să-i ia atribuțiile și să-l elimine pe Dmitri Kozak, vechiul prieten al lui Putin și autor al planului de federalizare al Republicii Moldova: Serghei Kirienko, vicepreședinte al Administrației Prezidențiale va trebui să răspundă în fața lui Putin pentru neaplicarea planului său ambițios de preluare a Republicii Moldova la pro-ruși, prin plasarea unui ghimpe în spatele Ucrainei care ar fi avut rolul de a crea premizele unui apel pentru sosirea trupelor ruse în regiune și al creării unei baze permanente ruse în republică, o bază pe care noul deputat al Alternativei, Mark Tkaciuk, pe atunci consilier al președintelui Voronin, nu a reușit să o impună în 2003.
Dar victoria realizată cu sprijinul larg al întregii Europe, al tuturor statelor democratice, al României, în primul rând, a fost obținută mai greu decât o arată scorul, cu multă muncă și impactul emoțional al acțiunilor de ingerință ale Rusiei care-și dorea să câștige și a investit sume importante pentru asta. Miza a fost enormă, iar actuala situație reclamă o regândire solidă a perspectivelor și modului de lucru de mâine al noului guvern și partidului majoritar PAS, alături de societate, de grupurile de elită, de profesioniști, cei care au adus votul care a trecut pragul majorității. Și unioniști, și pro-europeni dezamăgiți, și nemulțumiți, și perdanți în diferitele segmente ale politicilor de cadre ale pro-europenilor în primul mandat. PAS trebuie să arată, așa cum a făcut-o după alegerile prezidențiale, că a învățat lecția. Că poate să revadă abordările și poate să deschidă dialogul susținut cu societatea din postura pe care o are, cu generozitate și forță, cu diplomație și deschidere, cu corectitudine și părăsind pornirile arogante ale unora dintre membrii săi.
Și Guvernul are nevoie de o restructurare solidă. În ultimii 4 ani, PAS a reușit să testeze cadrele, să-și reformeze parțial instituțiile statale, și să realizeze pe cine se poate bizui. Reconstituirea unui număr de funcționari publici profesioniști, fără înclinații spre corupție și îmbogățire ilicită, poate ajuta mult dimensiunea politică. O poate susține și ajuta în realizarea și aplicarea proiectelor pe care aceasta le gândește, în mod eficient și la timp. Iar integrarea europeană de până la aderare, dar mai ales procesul ulterior nu se pot realiza fără această pătură importantă care poate proveni, de ce nu, din tinerii plecați la studii și atrași, ulterior, în țară.
Rezultatul alegerilor din 28 septembrie vor avea un impact major și în Găgăuzia. Dacă azi Blocul Patriotic are 82,35%, înlocuind gruparea criminală a lui Ilan Șor, Alternativa lui Ceban vine și ea cu 11,47% în fața PAS-ului care a luat 3,19%. Și aici o reașezare este posibilă și probabilă în viitorul așpropiat, mai întâi pentru stabilizarea administrației, ulterior pentru a putea începe transformările pe care populația să le resimtă și care să se vadă în viața de zi cu zi și în votul care să nu mai fie cumpărat, ci liber exprimat de locuitorii regiunii, care să-și poată conserva limba și tradițiile de origine turcică, după ce renunță la presiunea rusificării. Desigur, învățând, cei mai mulți, în zona activă și tânără, și limba română, limba de stat, care să le permită oportunități la Chișinău.
Și Transnistria va fi influențată de rezultatul de la alegeri. Asta mai ales că în secțiile rezervate cetățenilor Republicii Moldova din stânga Nistrului, Blocul Patriotic a luat doar 51%, în timp ce PAS a ajuns la aproape 30%, 29,89% mai exact, o afirmație clară a locuitorilor de acolo că-și doresc și ei drumul european. E un mesaj și pentru autoritățile din regiune, care vor trebui și ele să se plieze pe nevoile populației și pe înfrângerea înregistrată de către Rusia și să obțină beneficiile integrării europene deopotrivă cu pașii spre reintegrarea regională și retragerea trupelor ruse din Transnistria. În paralel cu retragerea armamentelor de la Colbasna și a instrumentelor Rusiei de pe teren, cele care blochează aspirația și magnetismul natural care impinge spre reintegrarea teritorială în paralel cu integrarea europeană.
29 septembrie nu mai poate fi zi de protest sau de savurare a rezultatelor ingerinței în alegeri pentru Moscova sau pentru acoliții săi de la Chișinău. Nici de proteste violente, când rezultatele sunt atât de clare. Nu cred că Dodon se va retrage, după înfrângere, așa cum nu cred că la Chișinău, lucrurile se vor schimba peste noapte, cu un Consiliu Local incoerent și fără majoritate stabilă, dar blocant pe afacerile încercate dincolo de executivul primăriei. Însă cred, în schimb, că instituțiile statului Republica Moldova și-au dat examenul de absolvire și că, de astăzi, lucrurile vor merge în sensul restabilirii legalității la toate nivelurile. Iar unii dintre vinovați chiar să ajungă în spatele gratiilor, după ce și justiția fragilă reformată va mai căpăta ceva curaj și ceva forță.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
EDITORIALE
Iulian Chifu: Republica Moldova sub guvernare pro-rusă – amenințare de securitate pentru România, Ucraina, UE și NATO
de Iulian Chifu*
Perioada preelectorală a adus în prim plan o temă și mai importantă, și mai stringentă chiar decât securitatea și prosperitatea cetățenilor Republicii Moldova. Scenariile prin care se urmărește modelarea cum ar arăta lumea dacă se realizează scenariul rus, dincolo de informațiile despre proiectul plăsmuit la Kremlin și implementat cu bani și prin forță la Chișinău, arată o realitate dură: în condițiile unei guvernări pro-ruse, Republica Moldova se transformă într-o enclavă amenințare de Securitate pentru România, Ucraina, UE, NATO. Cu toate consecințele privind militarizarea statului, importul de militari și crearea unei mari baze rusești, crearea în stânga Prutului a unei plăci turnante, o platformă de lansare a agresiunii militare asupra tuturor.
Republica Moldova – bază rusă împotriva Occidentului și în spatele Ucrainei
Ca de obicei, Rusia a dezvăluit ea însăși propriul plan. Și a făcut-o cum știe mai bine, întorcând oglinda. Un procedeu al războiului informațional care presupune proiectarea asupra celorlalți a unor acuzații despre ceea ce vrei tu să faci. Dacă propaganda rusă și pro-rusă de la Chișinău a utilizat tema că votul pro-european aduce războiul în Republica Moldova, și aruncă statul dintre România și Ucraina în prim planul confruntărilor între Rusia și Occident, ei bine, proiectul real arată că exact Rusia vrea să împingă Republica Moldova în conflict, să o utilizeze în războiul său de agresiune asupra Ucrainei, prin crearea unei enclave pro-ruse în spatele Ucrainei aflate deja în război, dar și în acțiunile sale hibride și sub radar împotriva flancului Estic al NATO și a statelor din prima linie ale UE, respectiv a României.
Asupra acestui aspect a avertizat săptămâna trecută, în conferința din 18 septembrie de la Universitatea de Stat din Moldova, organizată de către Atlantic Council of the US și Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning ambasadorul John Herbst. Perspectiva unei asemenea enclave deranjează planurile americane, un motiv în plus pentru care directorul Centrului Eurasia al Atlantic Council a recomandat menținerea drumului pro-european al Republicii Moldova și tandemul cu Ucraina pentru a parcurge negocierile de aderare la UE. Dar avertismentele în acest sens abundă și se acumulează.
Astfel, chiar miercuri, 24 septembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat, de la tribuna Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, faptul că Europa nu-și poate permite să lase Republica Moldova să revină pe orbita Rusiei. Declarațiile președintelui ucrainean vin în ziua în care presa a publicat mărturia fostului președinte Vladimir Voronin în legătură cu fostul său consilier din 2003, Mark Tkaciuk, azi rival politic în Blocul pro-rus Alternativa, că i-a propus și a refuzat întorcându-l pe Vladimir Putin de la scara avionului, să semneze Memorandumul Kozak, care presupunea ca trupele ruse din regiunea separatist nistreană să se transforme într-o bază militară rusă pe teritoriul Republicii Moldova, fără acordul statului gazdă, pentru 20 de ani, cu drept de prelungire sine die, firește.
Reacția lui Voronin a apărut după un interviu al lui Tkaciuk care a răscolit istoria și a redeșteptat morții afirmând că trebuia semnat Memorandumul Kozak, după părerea sa. Reacția vehementă a veteranilor războiului de pe Nistru a dus la o relativă retractare și schimbare a poziției, dar răul era făcut: am aflat ceea ce era de aflat, intenția structurilor pro-ruse de a determina un eventual guvern pro-rus de la Chișinău de a chema trupe ruse pentru propria apărare și Securitate și, în fapt, pentru a crea o bază și a se implica în acțiunile militare împotriva Ucrainei și cele hibride împotriva României, UE, NATO. Asta după ce tabere de pregătire din Bosnia Herzegovina (Republica Sârbska), Serbia, lângă Moscova și în Transnistria au făcut pregătire militară, paramilitară și anti-jandarmerie pentru preluarea cu asalt prin violență a clădirilor instituțiilor din Republica Moldova, provocarea de ciocniri și victime, după un plan pe care l-a încercat și gruparea paramilitară a lui Potra în România.
Recuperarea banilor pentru 35 de ani de gaz rusesc în Transnistria pe seama cetățenului din dreapta Nistrului și, eventual, din Europa
De altfel, arestările în cazul pregătirii luptelor de stradă și protestelor violente plătite au loc în ultimele zile la Chișinău în mod masiv, cu 11 persoane arestate deja și un dosar enorm care conține și un portofel de cripto-monede de 107 milioane de dolari care finanța acțiunea printr-o persoană implicată deja în România în acțiunile care au dus la anularea alegerilor și ulterior, în încercarea de provocare a tulburărilor și vărsării de sânge care să scoată lumea în stradă împotriva guvernului pro-european. Ideile legate de cererea făcută către Rusia pentru a aduce trupe în Republica Moldova s-a regăsit în nenumărate postări și luări de poziții ale structurii și forțelor pro-ruse și e parte a scenariului prin care Kremlinul dorește să-și recupereze banii investiți în afectarea integrității alegerilor, a corectitudinii lor, a libertății de a allege a cetățenilor Republicii Moldova.
După cum am aflat de la Șeful Poliției de la Chișinău, Viorel Cernăuțeanu, lucru observat și în diferite state europene, inclusiv în România, Rusia a declanșat o campanie pe scară largă care implică racolarea și plata voturilor diasporei pentru a altera votul, mobilizare, transport cu mașini și avioane chiar la urne și copleșirea cu voturi cumpărate. De altfel, fenomenul combină o altă tendință aflată în România prin care partidele așa numit suveraniste din România funcționează în diaspora cu sprijinul partidelor locale și ale așa-zișilor voluntari pentru mobilizarea în vederea votării terțelor partide minuscule, cu precădere Democrația Acasă a lui Vasile Costiuc. Avertismentele arată un scenariu similar AUR și Călin Georgescu.
Tot la capitolul recuperarea plăților pentru alegeri, Rusia a pregătit un alt subiect, care s-a aflat pe masa de nenumărate ori deja, cu Coaliția Patriotică și Igor Dodon în prim plan, gata să satisfacă și această doleanță: preluarea la datoria de stat a Republicii Moldova a pretinsei datorii a regiunii separatiste nistrene față de Gazprom, o datorie niciodată recunoscută, între Gazprom și el însuși(Moldova Gaz) și fără o contabilizare, măsurare, validare și achiesare din partea Republicii Moldova însăși. Să plătească Europa dacă vrea Republica Moldova, se aude pe culoarele Kremlinului de la noul omnipotent înlocuitor al lui Dmitri Kozak, Sergei Kirienko. Și aici perspectiva suveranistă fără suveranitate subliniază aberațiile din programele și acordurile ascunse ale acestor partide.
Votul, unica șansă! Nu pot ei fura, cumpăra, șantaja, controla cât putem noi vota!
Încotro va merge Republica Moldova? Unde va decide singură, cu proprii săi cetățeni votanți. Încotro va stabili ea însăși, prin vot, la 28 septembrie, în condițiile în care autoritățile Republicii Moldova, cu sprijinul tuturor partenerilor democratici, al României în primul rând, încearcă să prevină furtul și cumpărarea de voturi, alterarea alegerilor libere și corecte, așa cum a făcut-o, în cea mai mare parte, cu finanțarea ilegală a partidelor politice. Dar votul este cel care contează. Deci mobilizarea la vot a tuturor cetățenilor, în primul rând la nivel intern, apoi din diaspora, este cel care contează. Deci, la vot!
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
EDITORIALE
Why our world is better and how it would change if we accepted theirs
By Dan Cărbunaru
The manipulations and disinformation eroding Western society are casting us adrift, into a drift that democracy seems poised to internalize, replacing the dynamics of civic engagement. In other words, precisely the bond without which the elected and the elector can remain connected only through the resigned necessity of maintaining appearances
For years, legitimate criticisms of the imperfections of the democratic system have been assembled and woven into narratives of hostile hybrid techniques, in which psychological influence methods have already led to the shaping of a veritable cognitive war.
Ideological narratives have succeeded in convincing an increasing number of Western citizens that democracy is corrupt, while simultaneously favoring the far right, after conservatives shifted toward the center.
While leaders prepare for the ever more probable confrontation with Russia, citizens’ readiness to defend democratic rights seems far behind their preparedness to defend their own territory.
Strengthening the mass media, education, and critical thinking are frequently on the lips of theorists and, at times, politicians, yet the results are slow to appear. Meanwhile, disinformation continues, growing ever more sophisticated, and exposure to conspiracy theories and manipulations deepens levels of mistrust, confusion, and disengagement.
Beyond this baseline, propaganda begins to bear fruit, influencing the population to act—for example, steering not only their perception but also their vote in a particular direction.
Although disinformation is easier to carry out, it is only a first stage. After values are relativized and citizens disoriented, opinions are then channeled toward action.
With a population increasingly disconnected from leaders they no longer identify with, leaders who have been subjected to a campaign of discrediting, an attack on elites becomes, in turn, an attack on those different from oneself as an individual.
How can one distinguish truth from falsehood, defend the Constitution, and yet not undermine democracy?
Today, we see ever more clearly how the Russians use weapons from the hybrid warfare arsenal, tools we either do not know well enough or do not fully understand, while simultaneously threatening with the military arsenal we are familiar with.
Drones, aircraft, ballistic missiles, launched alongside narratives that twist the minds of audiences—first-generation weapons.
After the failure to conquer Ukraine in three days, it took more than a year to fabricate justifications for horrors unseen since World War II. Then, after crafting messages to justify the crimes, the targeting of civilians, and the invasion, the messengers exploited the outcome of the U.S. elections. These gave them an opportunity to pose as pro-American by echoing certain ideas promoted by the victorious U.S. conservatives. And this is how Europe found itself antagonized—branded as progressive in contrast with the Democratic camp in the United States, and with the self-styled new conservative knights of the East.
And so, the battle between autocrats and democrats has intensified. Unfortunately, mercantilism has turned the confrontation of values into negotiation and barter. Somehow, in a sad irony, this mirrors the blindness of Europeans who continued doing business with the Russians even after the illegal annexation of Crimea. The shift from democracy to autocracy through mercantilism, and the legitimization of pro-Russian sentiment through conservatism, has allowed the ongoing relativization and blending of values, thereby making it even harder to grasp the fundamental stakes.
Meanwhile, the quality of the political class is declining, creating a problem that goes beyond the continuity of leadership in autocracies.
But in the end, why should citizens believe in democracy more than their leaders do? Leaders discredited by smear campaigns, by their own political battles, grounded in realities already known to the public. Under such conditions, the watchdog of democracy unintentionally amplifies the impact of hybrid campaigns—confirming corruption in the system, discrediting leaders, all against a backdrop of missing positive projects, of construction and hope.
What is happening at the level of European leadership? Leaders are isolated and divided, both from one another and from their citizens. We no longer have popular leaders who are not, at best, mere populists.
Meanwhile, those left behind, whether through lack of education, inadequate preparation, or any form of marginalization, feel abandoned in the midst of an economic and social transformation unfolding under the pressure of various challenges: inflation, structural shifts in the economy, digitalization, green policies, and migration.
What remains of the inclusive society, one that should not leave people abandoned in the course of progress?
How long can democracy withstand this cocktail of mistrust, fear and disengagement?
Populist leaders claim to be the only ones who know the solution, tolerating no challengers. Don’t get involved in politics, it’s for others. The discouragement of participation in the democratic game has strengthened an alternative in which extremists are rising in the polls, in votes won, and perhaps soon in power.
With citizens discouraged and disconnected from the stakes of functional democracy, and with states either unable or unwilling to manage the psychological warfare waged against society, are we left to await direct confrontation, a conventional war? Or will our democracies surrender, one by one, like the towers of a fortress collapsing from within?
The relativization of democracy and the drift toward autocracy demobilize the effort of defense. What are we defending? What sense does it make to defend a form of social organization portrayed as inefficient, immoral, and corrupt, ultimately not so different from autocracy? Does autocracy bring dialogue and peace? What kind of peace? One that redraws the moral map?
It is of little use that the Western economic model, the one that won the First Cold War, remains functional and unbeatable, or that technological progress and innovation continue to be powerful assets in global competition, if the social fabric is so vulnerable and so difficult to protect or regenerate through democratic means when faced with the instruments activated by autocracies.
Unfortunately, the vulnerabilities being exploited are rooted in mistakes and realities; they are not activated in an empty aquarium.
And those who come to see the resolution of their real or imagined problems through means that weaken or even call into question democratic mechanisms become supporters of the very plan through which our democracies can be transformed into autocracies. The image of a Russia as savior, capable of delivering us from the dangers loudly painted across social media, as a liberator from oppressive elites, is a false representation of the real solutions Western societies need in order to regain balance.
It is true, hybrid warfare is nothing new. Nearly three millennia ago, Sun Tzu wrote that to fight and win all battles is not the ultimate excellence, but rather to subdue the enemy’s resistance without fighting. Cognitive warfare is what leads to surrender, to submission through fear.
Will we develop immunity in time? Will it be a herd immunity? A vaccine? Or will we ignore this immense existential challenge facing our democracies?
