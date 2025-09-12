EDITORIALE
Iulian Chifu: Agresiunea cu drone rusești în Polonia: cumpătare, proporționalitate și replica serioasă de descurajare credibilă a NATO
de Iulian Chifu*
În noaptea de 10 septembrie, în cadrul unui raid obișnuit cu rachete și drone asupra Ucrainei, un roi de 19 drone, potrivit părții poloneze, 24 drone, potrivit Kievului, a pătruns pe teritoriul Poloniei. Ca urmare a declanșării alarmei aferente, avioanele Poloniei și ale NATO, ulterior elicopterele de căutare, au interceptat și doborât 4 dintre drone, unele s-au prăbușit natural, din diferite motive – agățarea unei rețele electrice, epuizarea combustibilului – iar altele au părăsit teritoriul polonez revenind pe teritoriul Ucrainei. 7 drone au venit din spațiul aerian ucrainean iar alte 12/17 de pe teritoriul Belarusului. Ca urmare a acestei agresiuni asupra spațiului aerian al unui stat NATO, Polonia a recurs la procedurile aliate și, potrivit articolului 4, a considerat că amenințarea de securitate este suficient de importantă pentru a determina consultarea aliaților în cadrul Consiliului Nord-Atlantic la nivel de reprezentanți permanenți. Este cea mai importantă escaladare a acestui tip de agresiune asupra spațiului aerian NATO, și această acțiune crează presiuni majore pentru a avea o reacție adecvată. Însă reacțiile trebuie cumpănite, bine dozate, proporționale cu amenințarea și nu exagerate, în același timp trebuie calibrate pentru a constitui o replică solidă de descurajare credibilă pentru ca asemenea acțiuni să nu se repete.
Provocare, test, verificarea reacției aliate
Din identificările produse de către partea poloneză și din pozele și videourile prezentate pe rețelele de socializare, dronele utilizate nu au fost cele de luptă obișnuite, Geran și Shahed (ultimele de producție iraniană), ci Gerbera, cele care sunt considerate cele mai ieftine și sunt utilizate extensiv de către armata rusă pentru a suprasatura apărările anti-aeriene ucrainene și a camufla adevăratele ținte relevante, dronele cu încărcătură explozivă, de atac. Dronele Gerbera au capacitatea de a căra încărcături de 5 kilograme, care pot fi muniție explozivă, rezervoare suplimentare pentru alimentare, camere și dispozitive de luat vederi, cu observația că tot echipamentul acestora este mai puțin rezistent la interceptări și război electronic și că dronele de acest tip nu sunt din categoria celor ce pot fi dirijate.
Dronele au mai survolat teritoriul aliat și ajung chiar des dincolo de frontiera formală. Chiar în Polonia, două asemenea incursiuni au fost identificate chiar în săptămâna în curs. Dronele de acest tip își pierd legătura GPS sau sunt subiectul măsurilor de ascundere a poziției reale în spațiu, deci se pierd în altă arie decât cea în care sunt desemnate să funcționeze mult mai repede, și asta tocmai din cauza nevoii ca ele să fie ieftine pentru a constitui ținte fără valoare care să păcălească și să atragă tirurile utilizând sisteme antiaeriene costisitoare. Asemenea drone au fost întâlnite traversând Belarusul, Lituania sau Letonia. Dar niciodată la această scară, atât de multe, și într-o formațiune mai degrabă coordonată.
Evaluările făcute de către Polonia și Germania, prin ministrul de Externe polonez Radoslaw Sikorski și ministrul Apărării german Boris Pistorius, au fost că acțiunea nu este întâmplătoare, accidentală, nici ne-premeditată, ci că este vorba despre un test și o provocare, în același timp. Deoarece nu a fost vorba despre o amenințare cu explozii de mare amploare și posibilitatea distrugerilor importante, Polonia și NATO, prin capabilitățile implicate, au fost interesate să apere infrastructura critică și traseele de livrare a sprijinului pentru Ucraina, survolate de aceste drone, și să evite utilizarea unui echipament mai costisitor, care nu se justifica în acest context. Au fost utilizate pentru doborârea dronelor Gerberas în special rachete aer-aer AIM – 120, trase de avioane.
Incidentul a determinat un scandal internațional, dar și o reacție a autorităților poloneze, care au acuzat Rusia de act de agresiune și provocare pe scară largă. Partea rusă a dat asigurări că nu au fost planificate lovituri asupra teritoriului polonez, susține purtătorul de cuvânt al Armatei ruse, fără a nega proprietatea dronelor rusești. Dacă inițial narațiunea a fost cea a faptului că nu se poate demonstra că dronele sunt de proveniență rusă, sau utilizate de către armata rusă, explicațiile părții belaruse – pe unde au venit cea mai mare parte a acestor drone – a fost că dronele au pierdut legătura cu baza din cauza bruierii GPS. Altfel intenționat sau nu, încălcarea teritoriului aliat e agresiune calificată în orice caz.
Incoerența reacției și relativa surprindere a părții ruse a probat că nu se aștepta la o reacție atât de dură și fermă, inclusiv activarea articolului 4 al Tratatului Nord-Atlantic. Cererea de consultări presupune percepția Varșoviei că securitatea sa și integritatea sa teritorială este sub amenințare. Cum a doua zi începeau exercițiile Zapad în Belarus, cu un număr mare de forțe ruse și belaruse, iar valurile de migranți proiectați asupra frontierei polono-belaruse recent au determinat închiderea frontierei, contextul nu a permis decât un răspuns puternic, care să descurajeze repetarea acțiunii și să prevină o escaladare suplimentară. După ședința Consiliului Nord-Atlantic, Secretarul General al NATO, Mark Rutte a susținut că o evaluare completă a incidentului a fost ordonată și va fi prezentată cât mai curând, dar a insistat că, “ceea ce este clar, violarea teritoriului aliat de noaptea trecută nu este un incident izolat”. Pentru a evita noi testări și amplificarea amenințării, o asemenea acțiune trebuie descurajată.
Legitimarea reacțiilor mai hotărâte nu exclude proporționalitatea
Acțiunea rusă și reacțiile stârnite arată gradul de preocupare dar și hotărârea aliată de a nu lăsa testele și provocările de natură militară să definească în viitor acțiunile ruse în teritoriul aliat – ape teritoriale, spații aeriene și terestre, în egală măsură. Problema dozajului unui răspuns este legată de calibrarea unei reacții care să fie proporțională, fermă și suficientă pentru descurajare, fără a determina escaladarea tensiunilor sau recursul la instrumentar militar mai important, crescând riscurile la care este expusă populația.
Dacă una dintre drone a ajuns la peste 300 km distanță de frontiera polono-belarusă, prăbușindu-se pentru că a epuizat combustibilul, singurele distrugeri au fost cele suferite de o casă cu etaj din satul Wyryki-Wola, fără a produce victime umane. Între comunicările divergente ale Rusiei s-a numărat și o negare a capacității dronelor sale de a ajunge pe teritoriul polonez – un fals – dar și acuzarea Poloniei că a suprareacționat și încearcă să amplifice artificial tensiunile legate de “operațiunea specială”. Dar acțiunea Rusiei este mult mai insidioasă, cu multiple valori de întrebuințare și semnificații decât componenta directă de provocare și testare. Și probează faptul că războiul e departe de a se încheia, de a se apropia de o fază de negociere, ci escaladează dramatic și atrage tot mai mult statele NATO în confruntări.
Analiștii au discutat despre semnalul politic că sprijinul Ucrainei vine cu riscuri importante, deci statele democratice să abandoneze acest sprijin, despre verificarea cât de sigură și unită este Europa ca reacție la acest nivel de impact, despre extinderea unei zone gri, intermediare, cu nivel în creștere de insecuritate și amenințări spre Vest, pentru a împinge presiunea dincolo de Ucraina. Iar acțiunea agresivă legitimează reacții mai dure din partea occidentului, și pune o presiune suplimentară asupra Statelor Unite de a acționa prin deblocarea legii Lindsey Graham. Dacă Donald Trump anunța săptămâna trecută că e pregătit să înăsprească sancțiunile, cu precădere cele secundare către statele care fac afaceri și alimentează cu bani mașinăria de război rusă, acum presiunea de a acționa a crecut simțitor, cu relevanță și posibil impact asupra deciziilor sale de retragere a trupelor și încheierea proiectelor derulate în Estul Europei.
Premierul Donald Tusk a susținut că aliații NATO se confruntă cu o provocare pe scară largă a Moscovei, și că trebuie să impună costuri în creștere pe linia sancțiunilor punitive, în special asupra producției și livrărilor petroliere. Președintele Statelor Unite, Donald Trump a întrebat retoric ce caută dronele rusești în Polonia și că rușii „au făcut-o și pe asta”, cu referire la precedentul doborârii în premieră a unei arme ofensive pe teritoriul statelor aliate după cel de-al Doilea Război Mondial. Iar Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker a anunțat că America rămâne lângă aliații săi în fața violărilor spațiului aerian și că va apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO.
Altfel, solidaritatea și apărarea aliată desfășurată pe teren a funcționat pe deplin. Pentru interceptare au fost utilizare avioane poloneze F16 și cele neerlandeze F35, avioane de supraveghere italiene și un avion de realimentare al NATO, dar și elicoptere de căutare aliate. Și acesta este un răspuns important eventualei testări venită din partea Rusiei. Pe de altă parte, acțiunea este o lovitură directă la adresa președintelui American Donald Trump, care l-a primit chiar în această săptămână pe omologul său polonez, Karol Navrocki, pe care l-a susținut în recenta campanie electorală, și căruia i-a promis nu numai apărarea completă a teritoriului polonez și sprijinul american, dar chiar că nu va retrage nici un soldat american de pe teritoriul polonez prin viitoarea revistă strategică a apărării. Nu a trecut săptămâna, iar Rusia a provocat cea mai importantă acțiune militară agresivă împotriva unei țări NATO exact în Polonia.
Rusia va testa NATO și provoacă nevoia unei zone de interdicții aeriene pe teritoriul ucrainean
Rusia lui Putin a realizat că înfrângerea Ucrainei este dificilă, va dura și va costa bani și vieți și alte nenumărate costuri politice. Chiar dacă a părut că acționează mai rapid și cu mai puține costuri umane și materiale pe finalul verii, pierderile ruse au revenit pe măsura reacției ucrainene și oricum se mențin foarte ridicate, pentru un sezon de război care se apropie de final odată cu sosirea toamnei și a ploilor care limitează drastic acțiunile kinetice. Dar Rusia pregătește testarea concomitentă a aliaților și a articolului 5 în multiple moduri deja, și o poate face chiar și militar și mult mai dur în multiple locuri de pe teritoriile aliate.
Mai întâi, este vorba despre barajele de drone, utilizarea dronelor în proximitatea frontierelor statelor aliate, cu creșterea presiunii și a disconfortului cetățenilor. Apoi despre debriuri de drone și rachete care cad întâmplător pe teritoriul aliat – cu două victime umane în Polonia, de la începutul războiului de agresiune din Ucraina. Apoi există acțiuni hibride sau sub radar care testează diferite zone aliate. Dar cel mai important, Rusia vrea să testeze la un anumit punct solidaritatea aliată de tip articol 5, pe principiul că, dacă SUA se retrage din Europa sau anumite zone aliate și europenii se codesc sau întârzie ca reacție, forța de descurajare a apărării comune aliate ar putea fi distrusă.
Pe de altă parte, dacă SUA și Donald Trump sunt împinse să reacționeze – cu livrarea unor sisteme Patriot și anti-dronă complexe pentru proximitatea frontierei din Flancul Estic, adoptarea sancțiunilor economice explozive sau măcar mai substanțiale și livrarea de capabilități militare de lovire în profunzime – se conturează o altă nevoie aliată, apărarea înaintată, respectiv în fața propriului teritoriu, pe teritoriul statelor vecine consimțătoare sau a zonelor maritime internaționale, respectiv revine tema introducerii unei no flying zone, de interdicție aeriană militară, în Vestul Ucrainei și, de ce nu, deasupra Republicii Moldova.
O zonă de interdicție aeriană poate fi asigurată de pe teritoriul aliat cu elemente de apărare anti-aeriană, alături de sisteme livrate Ucrainei – cele 17 sisteme solicitate a fi cumprate de către Ucraina, dar dotate cu suficientă muniție pentru a purta actualul război și a confrunta pachetele de rachete și drone care o copleșesc astăzi. Lor li se alătură și escadrile de avioane de luptă pentru interceptarea acestor ameninări, alături de celebrul back-stop american, ce presupune asigurarea spatelui celor implicați direct în spațiul aerian ucrainean de pe teritoriile aliate vecine, respectiv amplasarea de capabilități aeriene de suport și intervenție americane în Polonia și România, chiar dacă poliția aeriană și contracararea atacurilor se realizează de către aeronave ale statelor aliate europene.
Accesarea articolului 4 deschide calea spre surprize majore pentru Rusia, care a realizat – lucru demonstrat prin confuzia de mesaje și lipsa de pregătire a reacției – că e conștientă că a depășit limitele și că e posibil să trebuiască să plătească prețul acțiunilor din Polonia inclusiv prin apariția acestei zone de interdicție în Vestul Ucrainei. Acțiunea și încercarea de a impinge nesiguranța și războiul către Vest, inclusiv prin blamarea NATO și a statelor democratice pentru pretinsa lovitură de stat din cadrul EuroMaidanului, ca și ignorarea solicitărilor lui Trump de a lansa un proces de negociere cu Ucraina, pot duce la reacția opusă și acțiunea clară de delimitare a oricărei acțiuni Rusiei în Vestul Ucrainei. Și acesta ar fi un pas legitim, odată ce acțiunea de miercuri din Polonia amenință spațiul aliat.
Dar decantarea acțiunii, noile misiuni aliate necesare și valorificarea planului Coaliției de Voință le vom vedea pe viitor. Totuși până atunci, trebuie luat în calcul că Rusia poate testa NATO pe linia articolului 5 în multiple locuri: pe Narva și în Estonia, acolo unde a mutat recent balizele de frontieră; în Marea Baltică, acolo unde nave chineze au rupt cu ancora târâtă pe fund cablurile de comunicații și conducte de aprovizionare; în Arctica, Marea Neagră sau Balcanii de Vest. Fără a ignora retorica etichetării ca naziști a elementelor din spațiul post- sovietic care neagă preeminența rusă și alipirea la Imperiu sau pe cea revizionistă recentă la adresa Finlandei, prin anunțarea denunțării sau măcar a nerespectării acordurilor internaționale care definesc frontiera, cu tot cu Karelia anexată, pe modelul Ucrainei și a Memorandumului Budapesta 1994. Și această pregătire și prevenire revine ca responsabilitate tot Alianței Nord-Atlantice, iar declanșatorul recursului la articolul 4 poate fi un bun catalizator în acest sens.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
EDITORIALE
Iulian Chifu: Axa globală anti-sistem a Chinei – Rusia, Coreea de Nord, Iran și, mai nou, India
de Iulian Chifu*
Descindere masivă de lideri politici și manifestație gălăgioasă de forță la Tianjin și Beijing, la chemarea Chinei, care se afirmă ca lider al viitoarei lumi multipolare a lui Xi. O lume așezată pe ierarhia autoritaristă dominantă și pe eliminarea lumii bazate pe reguli, a tot ceea ce este rezultat al Războiului rece și marchează revenirea la sferele de putere de după al Doilea Război Mondial, dar cu alți actori și în format multipolar, nu bipolar, cu China în prim plan. Provocarea Occidentului și geometria variabilă a alianțelor Chinei arată atât fragilitatea construcției, cât și pericolul anarhiei dominate de controlul pe care-l impune China lumii, dar și de schimbul între dezvoltare și bani și obediență, prin eliminarea drepturilor omului și a libertăților individuale din orice act internațional și din geopolitica globală.
Provocarea Occidentului: construcția unei noi Axe Globale anti-sistem a lumii
Reuniunile în lanț din China au avut multiple valori de întrebuințare și s-au dovedit utile ca tribune pentru multiplii actori implicați în provocarea ordinii globale actuale și a dreptului internațional în vigoare prin relativizare, interpretare și preeminența politicilor de putere. China, Rusia și alți membri ai Organizației Cooperării de la Shanghai(OCS), mai întâi, ulterior nu mai puțin de 26 de state au fost prezente, prin reprezentanții lor oficiali, la reuniuni, fără urmă de democrații euro-atlantice(mai puțin accidentele unor invitați individuali, în nume propriu). Sub haina eurasianismului dominant, China și Xi Jinping au folosit momentul pentru a propune un model alternativ de guvernanță globală care să le permită, în fapt, celor mai sancționate economii să scape din vizorul responsabilităților și actorilor prezenți să se ascundă în spatele solidarității autocraților pentru a sprijini această evitare a regulilor și sancțiunilor Coreii de Nord, Rusiei sau Iranului.
Astfel, SCO – Organizația Cooperării de la Shanghai – a decis, la inițiativa Chinei, să înființeze o bancă de dezvoltare proprie, diferită de Banca BRICS – un nou instrument pentru alterarea regulilor economice și susținerea unei competiții neloiale pe piața împrumuturilor și creditelor, cu impact major asupra îndatorării globale și a preluării ostile a infrastructurii critice a datornicilor de către China. Apoi statele membre au primit o garanție verbală privind protecția împotriva bullying-ului unilateral al Americii, cu referire la suprataxările Trump dar și la regulile și sancțiunile anterioare ale lumii euro-atlantice. Fără a produce o ruptură totală și segregare ideologică a globalizării, noul aranjament permite, totuși, insularizarea proscrișilor și construcția instrumentelor alternative de evitare a sancțiunilor, inclusiv prin anunțata reducere a dependenței de dolar pentru schimburi și acceptarea schimburilor jumătate în dolari și jumătate în monedă națională – după eșecul anterior de cultivarea globală a remnibi sau a unei monede virtuale ne-dolarizată ca alternativă.
La Beijing, obiectivul a fost celebrarea celei de-a 80-a aniversări de la terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, cu o istorie reinterpretată și aducând în prim plan Rusia și China, dar eliminând complet statele europene și America. Xi Jinping a profitat, în trecere, de recentele taxe introduse de Trump tuturor partenerilor pentru a încerca să rupă India din spațiul statelor democratice și să o alăture grupării Axei nou create. Totuși Narendra Modi a fost la Tianjin, a dat semnale de refacere a relației bilaterale cu China – rămasă, în final, în aceiași termeni divergenți chiar și fără ostilitate explicită afișată de lideri – dar nu a mai venit la parada lui Xi din piața Tienanmen, altfel un loc istoric relevant și pângărit de actualele festivități, după recunoașterea anterioară de către Partidul Comunist Chinez a erorii uciderii protestatarilor pașnici în 1989.
Parada de 70 de minute, la care au participat 50.000 de spectatori, trupe și armament în defilare, a marcat o premieră fiind prima apariție publică a liderilor Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un împreună în această manifestare de solidaritate împotriva Statelor Unite și a aliaților săi, într-un bloc iliberal și autocratic în creștere. Noua Axă contestă regulile democrației occidentale în vigoare, achiesate, cuantificate în acorduri din care fac parte statele componente, în cea mai mare alianță revizionistă declarată a lumii, menită să provoace preluarea puterii globale. China a profitat de spectacolul militar pentru a-și afirma forța globală și a afișa noile realizări tehnologice și arme proprii, anunțând, de fapt, că lumea merge spre război, chiar dacă pretinde că propriile arme sunt pur defensive. Desigur, cu valoare de întrebuințare internă, Xi Jinping și-a reafirmat controlul asupra armatei, acolo unde a schimbat din motive de corupție nenumărați lideri și unde se văd probleme majore în capacitatea de luptă și experiența unei armate care nu a mai luptat vreodată în ultima jumătate de secol.
Afirmarea Chinei ca lider global alternativ al SUA, “marea renaștere a națiunii chineze care este de neoprit”, susținută de “armata de clasă mondială” cu rachete hipersonice, arme nucleare, sisteme de apărare aeriană, prezentate în defilare, nu avea cum să treacă neobservată de către președintele SUA, Donald Trump, care a lansat, ironic, “cele mai calde urări lui Vladimir Putin și Kim Jong Un cu care conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”. Un Trump furios și resentimentar care a remarcat, altfel, corect, că soldații americani au eliberat China și au învins în cel de-al Doilea Război Mondial în Pacific Japonia Imperială, nicidecum China ocupată sau Uniunea Sovietică distrusă în războiul cu Germania Nazistă.
Această nemulțumire marcată miercuri, 3 septembrie, însoțește valorificarea cu profit a acțiunilor Americii lui Trump, cea mai mare pierdere fiind India, dar și state din așa-numitul Sud Global. China și Rusia și-au aliniat pozițiile la nivelul inoculării unei istorii alternative a propriei lor mândrii și victorii în Al Doilea Război Mondial, transmițând propagandistic, pe toate canalele, și faptul că Occidentul și America nu mai sunt relevante și că tocmai China și aliații săi reformează ordinea globală, de unde apelul subliminal către lumea a treia de a se alinia în spatele Chinei. O Chină eternă cum și-ar dori și liderii săi și ai Rusiei, prinși de microfoanele deschise vorbind despre perspectiva de a trăi 150 de ani pe baza cercetărilor medicale neetice cu transplanturi repetate de organe și metode neconvenționale de reîntinerire a liderilor relevanți și bogați, pe care le realizează cu precădere China.
Geometria variabilă a lumii alternative a Chinei
Noua Inițiativă Globală de Guvernanță a Chinei lui Xi, anunțată la summitul SCO de luni, 1 septembrie, promite să ofere o formulă mai justă și echitabilă de gestionare a sistemului mondial, care s-ar alinia și mai bine la interesele Chinei comuniste. Xi a prezentat cele patru pincipii fondatoare:
– egalitatea suverană – consemnată deja în Dreptul Internațional, dar acum subliniind că aceasta va oferi o voce mai puternică țărilor în curs de dezvoltare;
– aplicarea egală a regulilor și dreptului internațional;
– multilateralismul;
– abordarea centrată pe popoare și concentrarea pe acțiuni reale în favoarea oamenilor.
Evident că abordarea trebuia să aibă și un dușman, “mentalitatea de tip Război Rece, hegemonismul și protecționismul”, diatribe obișnuite ale criticii Chinei împotriva Statelor Unite. Între problemele actualului sistem sunt înregistrate trei: sub-reprezentarea severă a Sudului Global, subminarea autorității ONU prin soluții și sancțiuni unilaterale care ocolesc deciziile în structurile organismului mondial și lipsa de eficacitate a ONU și a organismelor sale în a aborda problemele globale precum dezvoltarea durabilă și schimbările climatice. Între vorbitorii care au andosat imediat proiectul se numără președinții din Rusia, Belarus, Pakistan și Venezuela. Desigur, bunele intenții și recursul la centralitatea ONU ocultează totalitarismul asociat de Axa autocraților organizației – nimic nu poate avea loc la nivel internațional în alte formate și organizații regionale sau globale specifice, în afara organizației, pentru că acolo Rusia și China nu sunt în Consiliul de conducere cu drept de veto și nu pot bloca aceste inițiative după bunul plac. Deci gândirea lui Xi e nu numai una de dominație, a lumii sale, ci și una de blocare și supervizare/control al întregii lumi, o idee împrumutată creativ de la Putin.
De altfel, Rusia și China au format un binom complementar care e în miezul noii Axe a autocraților din jurul Chinei optează pentru introducerea arhitecturii de securitate euroasiatică alternativă celei euroatlantice actuale, acuzată de reminiscențe a Războiului Rece și unilateralism. Apoi alianța reunește în jurul binomului (și-ar dori mai ales Rusia) sau a polului China, în viziunea lui Xi, a popoarelor care gândesc la fel și care sunt angajate pentru o ordine multipolară mai corectă, care să înlocuiască modelele eurocentrice și euroatlantice depășite, potrivit lui Putin, o marcă evidentă de revizionism, nicidecum de respectare a regulilor sau a dreptului internațional. Declarația de la Tianjin, punctul de cotitură al ordinii Mondiale actuală și cel de naștere al proiectului Axei globale a autocraților, semnată de membrii SCO, anunță construirea arhitecturii de securitate în Eurasia, pe domeniile contra-terorismului, contra-extremismului, aplicarea legii și securitatea la frontieră.
China vrea un sistem multipolar global, susține Xi(cu sfere de influență evidente). Adunarea SCO a votat un plan pe 10 ani de dezvoltare a lumii de mâine sub amprentă chineză. Superioritatea lumii propuse, excepționalismul chinez (probabil și rus), marea responsabilitate a celor două state ca membri permanenți în Consiliul de Securitate al ONU ar constitui legitimitarea noii ordini mondiale alternative a lui Xi. Putin a subliniat o arhitectură de securitate euroasiatică nedefinită, în primăvara lui 2024, din care se remarcă doar subminarea Occidentului, a democrației și a NATO. Altfel, noua geometrie variabilă a Axei mai conține Coreea de Nord – în triada de la defilare, cu scoaterea în onorabilitatea internațională a lui Kim Jong un, apoi Iranul – încă preocupat de război și schimbarea partenerului și furnizorului său militar, de la Rusia la China, după supărarea cronică la adresa Rusiei care nu l-a ajutat în război – și India – în continuare reticentă, căreia nu i s-a oferit nimic concret de către o Chină care acordă preeminență parteneriatului său cu Pakistanul, totuși absent în miezul structurii propuse de China.
Dacă Coreea de Nord a fost fericită să vină în prim plan, după o perioadă de răcire a relațiilor cu China din cauza testelor balistice, a apropierii de Rusia și prezenței în războiul cu Ucraina, dar și a transferurilor de know how din partea Moscovei, pe la spatele Chinei, în cazul Iranului, rolul major al atractivității reuniunii l-a reprezentat contracararea acțiunilor grupului E3(Franța, Marea Britanie și Germania, semnatari ai JCPOA, acordul comprehensiv de control al neproliferării nucleare, încă în vigoare) care a anunțat activarea sancțiunilor pentru Iran dacă în 30 de zile nu reintră în cooperarea nucleară cu AEIA- Agenția Internațională pentru Energia Atomică și nu-și asumă încetarea programului nuclear. Sprijinul a doua state membre ale Consiliului de Securitate contează enorm în această față pentru Iran.
Cât despre India, prezența la SCO a reprezentat mai degrabă o formulă de poziționare în vederea negocierilor cu SUA a taxelor, după reducerea voluntară a achizițiilor de petrol rusesc de la 1,4 milioane la 1,2 milioane de barili de petrol pe zi. Pentru că, altfel, între India și China stau probleme istorice grave:
- Disputa în legătură cu Dalai Lama, sucesiunea sa și Tibetul;
- Confruntările de frontieră soldate cu morți, în Valea Galwan, urmare a resentimentelor războiului de frontieră nesoluționat din Himalaya, din 1962;
- Blocarea zborurilor directe, a aplicațiilor de software chineze, inclusiv Tik Tok în India, a companiilor de stat Huawei și ZTE.
- Nemulțumirea Indiei penru supraproducția manufacturieră chineză de produse ieftine care o afectează în piața internă și în propriile capacități manufacturiere.
- Relațiile parteneriale ale Chinei cu Pakistanul și aspirațiile de primat militar ale Chinei în Indo-Pacific.
Toate acestea nu s-au schimbat după reuniunea de la Tianjin
Rivalitate și dependențe ruso-chineze
Nici binomul Rusia-China nu este foarte stabil și absolut imbatabil, în ciuda elementelor clare probate care arată că dependența lui Putin de Xi și face imposibilă o schimbare de tabere inversă celei din anii 70, când China s-a apropiat de Washington, la acea vreme, din postura de partener minor. Dacă aparența de parteneriat fără limite și extrem de profitabil a dominat întâlnirile multilaterale și mai ales pe cea bilaterală sino-rusă, totuși rezultatele sunt discutabile. Astfel, Rusia și China au anunțat, în marja summitului SCO, 22 de acorduri cu precădere în domeniul energetic și al facilitării evaziunii din sancțiuni prin achizițiile indirecte de produse internaționale și a celor cu dublă utilizare furnizate de China. Vedeta reuniunii a fost conducta de gaz Puterea Siberiei 2, de 50 mld metri cubi pe an capacitate, care traversează Mongolia. Cele două părți au anunțat semnarea unui memorandum cu forță juridică privind construcția conductei, anunțat de partea rusă dar ignorat complet în comunicare de partea chineză.
Alexei Miller, șeful Gazprom, a anunțat acordul cu compania chineză National Petroleum Cooperation inclusiv pentru creșterea capacității conductei existente de la 38 miliarde metri cubi la 44 miliarde pe an. Acordul prevede achitarea contravalorii jumătate în ruble, jumătate în yuani, dar recunoaște că nu sunt stabilite detaliile de preț și de costuri, lăsate pentru un acord ulterior. Din pachetul de acorduri mai face parte și cel între companiile industriei nucleare civile, Rosatom și Agenția de stat pentru Energie Atomică a Chinei.
Din datele publice reiese că Rusia a fost nevoită să facă un set de concesii majore pentru a semna memorandumul cu China în privința conductei de gaz, Rusia fiind cea mai motivate de a avea unde să vândă gaz după sancțiunile occidentale și detașarea Europei de furnizorul rus, în timp ce China dorește să evite sancțiunile secundare care ar putea apărea. Acordul a revenit în atenția Beijingului după atacurile la adresa Iranului, China fiind interesată de o sursă alternativă sigură, dar în condițiile sale, fiind în discuție și cantitățile, și prețul. Gazul livrat prin conductă ajută Rusiei să ocolească sancțiunile, dar prețul pare a fi derizoriu, de multe ori neacoperind tranzitul și costul conductei, susțin experții, în timp ce China evită să se angajeze să plătească pentru construcția conductei și acest lucru ridicând puternic prețurile prin creditele care astăzi se pot contracta în Rusia cu 25% dobândă. Nu mai vorbim despre timpul necesar construcției, care nu ar aduce beneficii Rusiei pe termen scurt. China, în primul rând, dar și India, profită la maximum de slăbiciunea și dependența Rusiei, de nevoia de bani pentru război pentru a extrage cât mai multe avantaje și concesii în orice achiziție.
Vorbind despre obstacolele în construcția conductei, “proiectul cu cel mai mare capital și intensivitate din domeniul gazelor” cum îl prezintă Miller – conducta Puterea Siberiei 2 – ar trebui să fie și o acoperire pentru actualele evitări de sancțiuni occidentale prin exportul rus de LNG – gaz natural lichefiat. Acordul e atât de improbabil și prin lipsa de finanțări în Rusia pentru proiecte ne-militare, pentru absența din Memorandum a termenelor, bugetelor, detaliilor de finanțare a construcției, toate subliniind cât de fragilă și nesigură rămâne înțelegerea ruso-chineză. Mai mult, chiar construită și cu conducta Puterea Siberiei 1 adusă la o capacitate amplificată, cele două nu ar acoperi nici jumătate din cele 200 miliarde metri cubi de gaz livrate de Rusia înaintea războiului statelor europene. Discounturi majore, împrumuturi nefavorabile, termene de cumpărare și cantități nesigure, cererea neclară, toate aceste elemente din acord ar afecta în primul rând veniturile Rusiei.
Lipsa sprijinului explicit al SCO pentru agresiunea în Ucraina
Construcția gazoductului Puterea Siberiei 2 ar urma să coste, probabil, circa 400 miliarde investiții, iar realizarea sa în timp nu ar duce la atingerea obiectivelor Rusiei de a tripla exporturile sale în următorii 5 ani, deci acordul e mai degrabă un Memorandum a la Pyrus. Iar dacă la cel mai mediatizat aspect Rusia nu a avut mari realizări, iată că nu a obținut nici susținerea politică sau declarativă măcar în privința războiului său purtat în Ucraina: declarația finală a summitului SCO nu conține nici o referire la Ucraina, ci reuniunea a permis doar declarația națională a lui Putin din summit care s-a referit la război și la anunțul versiunii sale. Devine clar că nu există perspectivele oricărei negocieri sau dorințe de a înceta focul, un punct tot mai evident și face tot mai greu de contracarat acuzațiile la adresa Rusiei și de asociat Rusia cu pacea, ca aspirație general a umanității, un obiectiv pe care Rusia reușise să-l realizeze prin confiscarea propagandistică și imagologică a conceptului, până de curând.
Astfel, pentru Putin, criza din Ucraina a provenit din lovitura de stat provocată de Occident în Ucraina în 2014 – referire la Euromaidan și la Revoluția Demnitării ucrainene – și nu a fost rezultatul atacului Rusiei în Ucraina, deci a agresiunii consacrată și confirmată fără drept de apel. Occidentul vrea să aducă Ucraina în NATO, ceea ce reprezintă pentru Putin o amenințare directă la securitatea Rusiei – aici Putin ascunzând că susținerea pentru aderarea la NATO a Ucrainei era de 17% în februarie 2014, înainte de anexarea Crimeii, iar susținerea copleșitoare actuală este exact rezultatul amputării teritoriale și a războiului lansat în regiunile de est ale Ucrainei, Donetsk și Lughansk, în 2014, și ulterior a agresiunii generale din februarie 2022. După Putin, lovitura de stat a îndepărtat liderii pro-ruși și anti-NATO, o referire la fostul președinte Yanukovici, refugiat în Rusia, și scos de la naftalină cu un interviu în aceiași termeni chiar concomitant cu declarația de la Tianjing, la doi ani de la apariția publică anterioară.
Putin reia iar și pretinsele cauze fundamentale sunt precondiție pentru orice negocieri de pace respectiv pretinsa discriminare a rușilor și rusofonilor în Ucraina – în fapt readucerea limbii ruse ca limbă oficială dominant și netezind identitatea ucraineană – și extinderea NATO – cu referire la statele Europei Centrale și de Est, despre care Rusia pretinde inversarea aderării și revenirea NATO la nivelul reunificării Germaniei, pe motiv că atunci Rusia era slabă și a consimțit greșit și constrânsă la această extindere. Conținutul ultimatumurilor sub formă de propuneri de acorduri, din decembrie 2021, către OSCE și NATO sunt reiterate aici, în paralel cu cererile de schimbare de regim, pe motivul ilegitimității lui Zelenski prin lipsa alegerilor prezidențiale la termen și a succesiunii sale la o lovitură de stat, respectiv a “procesului de denazificare” cum îl numește Rusia lui Putin, un proces pe care și-l dorește și care se traduce prin instalarea unui guvern marionetă la Kiev.
China și India doresc să se mențină, formal, neutre în privința agresiunii din Ucraina, de aceea evită la maximum vânzări de armament și cumpără petrolul pentru a profita la maximum de slăbiciunile de moment ale Rusiei. Chiar Rusia a oprit o serie de afaceri cu India când s-a umplut de rupii cu care nu avea ce face contra petrolului, de unde nevoia de a reveni, în cea mai mare parte, la dolar. Cât despre China, a fost mai intersată să-și alinieze aliații pentru a anunța susținerea pentru edificarea propriului proiect al lumii de mâine, chiar dacă a trebuit, în contra-partidă, să ofere câte ceva fiecărui participant. China provoacă direct SUA și partenerii săi, arătând că are capabilitățile să proiecteze forța la nivel global și are instrumentele pentru a schimba înțelegerile globale actuale într-unele anti-Occident și anti-democrație, și să atragă terții către sine și propriul proiect, distrugând lumea bazată pe reguli așa cum o știm.
SUA și Occidentul sunt cei blamați pentru faptul că nu au reușit, cu ordinea controlată de ei, să evite confruntările și conflictele, menținând “mentalitatea de Război rece” și confruntările între blocuri – o abordare pe care China însăși o construiește acum formal și dorește să o realizeze în 10 ani. “Mentalitatea de tip Război Rece, confruntările blocurilor și practicile de bullying, împreună cu unilateralismul” ar fi cauzele nefuncționării azi a lumii, și Beijingul oferă în schimb “ca toate statele și națiunile să fie tratate ca egali, să coexiste în pace una cu alta, să realizeze securitate comună și să eradicheze cauzele fundamentale ale războaielor” care sunt individualismul, libertățile și drepturile omului, în viziunea lui Xi Jinping. Ați avut lumea democratică, acum e vremea autoritarismelor și conducerii ce impune voința populației sale contra dezvoltare și bunăstare, dar fără libertate. Așa ar fi lumea lui Xi mai “democratică”.
Desigur, schimbările se referă nu numai la instituții politice și reguli, ci și la finanțe, comerț, sancțiuni și guvernarea oceanelor sau a schimbărilor climatice, la cheremul Chinei și a partenerilor săi din Sudul Global. Tot sistemul dominat de Occident trebuie schimbat pentru că “a fost condus necinstit și excesiv” de o parte a lumii (lipsește referirea la colonialism, în mod ciudat, din acest discurs al lui Xi) iar noul sistem preconizat va fi fără alianțe occidentale, fără drepturile omului și libertăți individuale și toate înlocuite doar de dezvoltare a la China. Nivelul de ambiție al Chinei va fi atins cu ajutorul dezvoltării tehnologie, inclusiv neetice – mutații genetice, biomedicină, a.i. necontrolat – dar în primul rând de capabilitățile ofensive militare enorme și de capacitatea deosebită a Chinei de a produce arme și de a face transfer de cunoaștere controlat către ceilalți membri ai Axei, într-o formă de solidaritate a sistemelor autoritariste ale lumii. O acțiune care e menită a pune Europa de două ori la treabă pentru a se apăra singură cât mai bine și obligă America lui Trump să-și regândeacă politicile față de parteneri și aliați, cu cazul test Ucraina în prim plan.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
EDITORIALE
Iulian Chifu: Marea confuzie a relaționărilor strategice, cu certitudinile UE, NATO și amenințarea rusă. Rezultatele Sondajului GLOBSEC
de Iulian Chifu*
Înaintea lansării oficiale, reprezentanții Globsec au distribuit în premieră rezultatele sondajului făcut în Europa Centrală și de Est, în statele din linia întâi, din flancul estic al NATO și UE. Un sondaj extrem de informativ, care subliniază confuzia stârnită de valul suveranist și creșterea influenței maligne ruse în social media din regiune. De aceea am crezut util să trecem în revistă principalele evaluări ale cercetării, lucrurile inedite și poziția României în această suită de sondaje și ierarhii naționale din regiune. Astfel, țara noastră este campioană, cu 91%, cea mai mare cotă a noastră din istoria măsurătorilor, în susținerea NATO, are cea mai mare încredere în teoriile conspirației, consumă în proporție de 50% media convenționale dar aceste sunt principala sursă de informații pentru doar 10% dintre români. Lecții de învățat, elemente îngrijorătoare și, în mod dominant, incoerențe, contradicții și confuzii ale cetățenilor din regiune, pentru care Rusia își freacă mâinile.
Apărare, securitate amenințări și relații internaționale
După sondajele din regiune, calibrarea a arătat preocupări pe 4 teme ale populației regiunii: o apărare mai puternică, o pregătire întărită de a face față crizelor și amenințărilor, un angajament crescut pentru reziliență colectivă și o susținere solidă pentru menținerea principiilor democratice la nivelul respondenților, deci caracteristici comune dominante la nivelul regiunii, indiferent de stat. Altfel, în Europa Centrală și de Est s-a înregistrat o lipsă a conștientizării reale a amenințărilor( asta și pentru că nu li se spune de către politicieni, nu-și asumă, mențin dirijarea spre dezvoltare economică și avantaje sociale în locul alocărilor reale spre apărare) o susținere publică importantă pentru investiții în pregătire și apărare, pentru creșterea cheltuielilor militare, pentru extinderea serviciului voluntar ca și pentru programe de contracarare a amenințărilor hibride.
Evaluarea arată că există o dezvoltare a cunoașterii și conștientizării situației reale, o convergență între sentiment public și imperativele reale de securitate ale regiunii. Se poate discuta deschis, mai direct, mai exact, fără panică și exagerări cu populația, de către lideri responsabili, ponderați dar realiști. Acest fapt deschide oportunitatea de a merge spre acțiune. Încrederea în NATO crescută în regiune, Alianța fiind principalul contributor la securitatea europeană. Se menține un sprijin solid pentru apărarea colectivă iar vestea bună este că, cel puțin declarativ, se probează dorința de a-și apăra țara în caz de agresiune. Această creștere înlocuiește apatia, ambivalența și îndeamnă spre o transformare către reziliență civică și maturitate.
Înregistrăm, astfel, în premieră, conștientizarea faptului că apărarea nu e doar responsabilitatea instituțiilor, ci și a societății și a fiecărui individ, pentru că noile amenințări sunt atât de mari și insidioase încât statele nu pot face față singure acestor amenințări fără sprijinul public. Situația sprijinului față de autorități este însă neclar și divers, variind în diferite state și momente de evaluare în funcție de evoluțiile politice interne. Totuși se remarcă perceperea nevoii de a combina planificat reziliența societală, voința politică, angajamentul publicului în apărarea țării, susținerea instituțiilor democratice, inclusiv mass media și organizațiile societății civile.
Principalele rezultate identificate: teme și răspunsuri
- Întărirea securității și apărării
73% susțin creșterea cheltuielor de apărare
66% creșterea pregătirii naționale prin serviciu militar voluntar
78% vor apăra aliații, pe articol 5
Forțele armate rămân instituția cu cea mai mare încredere
68% sunt gata să-și apere propria țară, în cazul unui atac
- Rusia este o amenințare percepută, dar incomplet înțeleasă
Amenințările specifice principale rămân manipularea prin social media, consideră 73%, spionaj rusesc, 50%, dependența energetică de Rusia e amenințare, inclusiv în privința petrolului și combustibilului nuclear, nu numai a gazului.
- China rămâne o amenințare redusă, chiar dacă preocupările specifice sunt în creștere
34% consideră China amenințare de securitate
58% sunt preocupați de achiziții de infrastructură critică și 56% de invetițiile chineze în mass media
Realitatea este că atât prezența, cât și influența malignă a Chinei în regiune, în materie de securitate, a crescut, e mult mai sofisticată, identificabilă doar la studiul detaliilor.
- Bani, pragmatism și mercantilism versus valori
39% dintre cetățenii statelor din flancul estic sunt de acord cu cooperarea cu statele care aduc beneficii economice, dar
doar 30% ar menține relațiile dacă partenerul comercial ar ataca un alt stat.
- Societatea și democrația
60% consideră că Guvernul ar trebui să susțină societatea civilă în mai mare măsură
84% susțin democrația, drepturile omului, statul de drept
Teoriile conspirației sunt, însă, în prim-plan și prind în regiune: 47% consideră că elite ascunse controleză afacerile globale 42% cred că forțe ascunse lucrează în secret pentru o lume totalitară globală
Particularități și extreme: singularitatea Ungariei
- Susținerea pentru NATO:
România e campioană, cu 91%, cea mai mare cotă a noastră din istoria măsurătorilor
Ungaria este doar la 31%, Slovacia la 41%, acestea fiind și singurele state sub majoritatea absolută.
- Amenințările din Rusia și China
Cehia singura țară cu peste 50% percep amenințarea Rusia și China deopotrivă
Letonia consideră faptul că China nu e nici partener, nici dușman – 26% e amenințare și tot atâta partener; se înregistrează și multă indiferență și necunoaștere. În schimb 59% văd achiziția de infrastructură critică de către China drept amenințare și 50% la fel în cazul achiziției de mass media.
Bulgaria este singura țară în care Rusia e amenințare doar pentru 30% și acțiuni concrete ale Rusiei sunt considerate amenințări în proporție de 45%, cu precădere zona hibridă concretă.
Polonia vede Rusia amenințare în proporție de 86%, dar doar 67% identifică amenințări specifice venind de la Rusia. Rămâne în vârful sentimentelor antagoniste față de Rusia.
Slovacia consideră Rusia amenințare în proporție de 50%(față de doar 20% înainte de război) și 32% dintre cetățenii slovaci o consideră partener(în creștere, sub 50% înainte de război)
- Informația – clasic versus social media
Slovacia – doar 20% dintre slovaci cred în informația media clasică, 25% iau informația de la rude și prieteni personali. Social media rămâne dominantă
Ungaria e și ea o extremă, cu 63% dintre unguri care își iau informațiile din social media, cea mai mare proporție a regiunii(asta și din cauza controlului media clasică pe linie guvernamentală și de partid)
În România, 50% au încredere în media mainstrem, deși o utilizează doar în proporție de 10% ca sursă principală de informații, cel mai jos procent din UE. Tot aici se înregistrează cea mai mare încredere în teoriile conspirației, 57%
- Încrederea în autorități
Lituania înregistrează cea mai mare încredere(și e singurul stat din regiune în această postură) în guvern și propriile instituții: 85% lituanieni susțin democrația, 45% au încredere în guvern(creștere de la 33% într-un an), 29% au încredere în parlament. Aceasta e o vulnerabilitate în privința rezilienței societale și naționale.
- Alianțe nesigure
Două state baltice au înregistrat incertitudine publică sau schimbare de alianțe.
Estonia, cu doar 29% văd SUA în primii doi parteneri de securitate, în scădere de la 44%. Germania a scăzut de la 45% la 28%. 25% nu știu cine e partenerul de securitate cel mai important, cel mai mare procent înregistrat în regiune la această categorie.
Letonia înregistrează susținerea pentru SUA ca principal partener, dar aceasta a scăzut de la 50% la 27%, Germania la fel, de la 56% la 41%. Au crescut Marea Britanie și Franța(încredere dublată într-un an, la 30%). Dar pentru letoni, SUA a crescut ca amenințare de securitate de la 16% la 29%, cea mai importantă creștere din regiune.
- Raportarea la Ucraina:
În Polonia, a scăzut susținerea pentru Ucraina, 48% merg pe susținere totală militară față de 91% acum un an. 40% văd avantaje economice din apartenența Ucrainei la UE, 77% identifică probleme pentru fermierii europeni prin abundența de produse ieftine ucrainene.
În Ungaria, 48% dintre cetățeni consideră că Ucraina trebuie să dea teritoriu pentru pace, cel mai mare procent, iar 33% sunt de acord cu intrarea în UE, și 37% cu intrarea în NATO a Ucrainei, aproape cele mai mici scoruri.
În Bulgaria, doar 34% consideră că NATO trebuie să dea ajutor Ucrainei pentru a câștiga războiul și sub 33% că intrarea în NATO și UE ar fi benefică Bulgariei, cele mai joase scoruri din regiune.
- Pragmatism și principialitate
România s-a singularizat în materie de relație între pragmatism și principii: 49% dintre respondenți consideră că ar trebui menținute relații cu statele autoritare, chiar dacă declanșează războaie cu vecinii. Dacă aceste relații aduc beneficii economice și sociale, procentul crește la 55%. Ambele procente sunt cele mai mari în această materie din regiune, România fiind și singurul stat cu asemenea susțineri majoritare!
România în sondaje
Am spicuit și rezultatele României înregistrate la diferitele întrebări din sondaj:
Trebuie crescute cheltuielile pentru apărare, pentru modernizarea armatei consideră 86%, locul 2 după Polonia
Serviciu militar voluntar trebuie crescut spun 83% (locul doi după Polonia)
Sunt gata de a-și apăra țara în caz de atac 76% dintre români, situându-se undeva la mijloc, după Polonia, Cehia, Ungaria.
În ceea ce privește încrederea în forțele armate actuale, România se situează tot la mijloc, cu 78%, după Polonia, Cehia și Letonia. Încrederea în Poliție este la 66%, în a doua jumătate a clasamentului, cu Cehia și Estonia pe primele locuri.
Încrederea în capacitatea de descurajare a NATO este la 75% la români, situându-se în a doua jumătate(Ungaria și Polonia pe primele locuri)
Susținerea apărării colective este de 77%, din nou în a doua jumătate a clasamentului, protagoniste fiind Polonia, Cehia și Ungaria.
NATO e organizație agresivă, un instrument de dominație al SUA asupra altor state, e afirmație crezută în proporție de 39% în România, locul 3 după Bulgaria și Slovacia, în creștere de la 29% în 2020.
Susținerea militară a Ucrainei – 43% optează pentru sprijin militar complet, 74% pentru livrare echipamente și arme. La coadă e Bulgaria, Slovacia și Ungaria, cu România în a doua jumătate a acestui clasament. Campioane sunt statele baltice, Cehia și Polonia.
Livrarea de echipamente va prelungi războiul e considerată adevărată de 62% dintre români și 53% consideră că acest fapt va provoca Rusia. România e pe locul doi după Slovacia la susținerea narativelor acestea.
Altfel, Ucraina e normal să reacționeze la agresiune spun 60% din respondenți români, situându-se la mijlocul clasamentului, după baltici și Polonia. Iar teritoriul ar trebui să fie predat contra pace spun 45% și resping alți 45% din respondenți în România, Slovacia și Ungaria depășindu-ne aici. Totuși prezența Ucrainei în UE ar fi benefică pentru 52% dintre români – pe podium, după Lituania și Letonia. Și 41% consideră același lucru în cazul NATO, România fiind tot pe același podium. Dar produsele agricole ieftine afectează fermierii cred 75% dintre români, pe locul doi după Polonia.
Românii sunt campioni în ceea ce privește opinia despre nevoia apartenenței la UE, cu 91%, în creștere de la 83% într-un an. UE dictează statelor ce să facă acceptă ca adevărat 61% dintre români, cifră în scădere de la 71%, dar care ne plasează pe podium, după Bulgaria și Lituania.
Cel mai important partener al statelor rămâne SUA, cu 40%, al treilea an de scădere, urmată de Marea Britanie, 23% în creștere, Germania, 49% în scădere și Franța 23% în creștere, cu Rusia la 15%. România e pe locul doi în aprecierea SUA ca partener, după Polonia, cu 56%, 37% dintre români susțin Germania pe primul lor, penultima susținere din regiune pentru acest partener, și susțin de pe prima poziție ca partener strategic Franța, cu 32%. SUA apare ca amenințare pentru 17% dintre români, în creștere, cu o Românie din nou la coada podiumului acesta. Cei mai preocupați rămân slovacii, 35%, letonii și bulgarii.
În privința Rusiei, doar 7% dintre români susțin că e un partener, totuși peste polonezi, lituanieni și letoni. Campioni sunt bulgarii cu 36%, urmați de slovaci și unguri. Rusia e amenințare pentru 64% dintre români, la mijlocul clasamentului după Polonia, baltici și Cehia.
Iar în cazul Chinei, suntem pe ultimul loc în a considera că ne sunt parteneri, cu doar 5%, campioană fiind Ungaria cu 22%, urmată de Bulgaria și Slovacia. China e amenințare pentru 27% dintre români, în topul negativ, dar la capitolul amenințărilor specifice ajungem la 48%, tot în podiumul de la coada clasamentului.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
EDITORIALE
Iulian Chifu: Rusia lui Putin nu vrea nici o pace în Ucraina
de Iulian Chifu
Nu era un secret faptul că summitul ruso-american de la Anchorage a fost doar un test pentru ca Putin să dobândească o scenă pentru a se afirma și a ieși din izolare și pentru a testa dacă Trump nu-i poate oferi victoria la masa verde și capitularea Ucrainei, sau măcar cedarea liniilor sale principale de apărare din Donbas fără costuri. Dacă se putea ca relațiile bilaterale SUA-Rusia să fie reluate iar afacerile dintre ruși și americani să fie relansate, ar fi fost și mai bine. Că de sancțiuni ridicate era puțin probabil să fie vorba. Iată că, în final de săptămână, Rusia lui Putin a spulberat prin vocile ministrului de Externe, Serghei Lavrov și a ministrului Apărării, Andrei Belousov, și speranțele rămase la unii visători idealiști că s-ar putea ajunge repede la pace: Rusia e puternică, câștigă pe toate fronturile, se laudă Belousov, în timp ce extinde propagandistic realitatea factuală a câștigurilor armatei ruse, ascunzând pierderile și costurile enorme suferite, iar Lavrov explică faptul că Budapesta 1994 nu a fost despre garanții de securitate ci doar despre veto-ul rus în spațiul post-sovietic și că ucrainenii nu au voie să trăiască sau să aibă un stat decât dacă renunță la identitate, se recunosc parte a Lumii Ruse și capitulează voinței lui Putin, refăcând Imperiul. Doar că datele sunt reci și arată contrariu, la fel ca și ascunderea sau machiarea datelor reale.
Ministrul Belousov în fața Colegiului Ministerului Apărării – victoriile implacabile ale Armatei Ruse
Orchestrarea, la 29 august, a discursului programatic al Ministrului Apărării Naționale, Andrei Belousov în fața Colegiului ministerului a reprezentat un prim punct major de propaganda pentru a marca public, cu precădere în rândul personalului din domeniu, marile victorii ale Rusiei pe teren în Ucraina. Progresele anunțate de Belousov public sunt de 300-400 km pătrați pe lună, dar cu pretenția că azi a ajuns la 600-700 km pătrați ocupați în august. În mod real, maximul atins în luna august, după eforturi de a se plasa într-o poziția superioară în perioada posibilelor negocieri, nu a depășit 500 km pătrați, media lunară de la începutul anului fiind mult mai jos. În plus, este vorba despre zone de câmpie plate, fără mari localități și linii de apărare, de unde relativa ușurință a ocupației.
Asta reproduce un celebru banc despre împroprietărire când suprafața depășea de câteva ori pe cea a țării: așa și aici, la această rată, Rusia trebuia să se afle deja la Kiev, cel puțin, dimensiunea avansurilor fiind sensibil inferioară celei pretinse, chiar dacă am include aici suprafețe pierdute și recâștigate de mai multe ori sau zone de pătrundere prin infiltrare, niciodată controlate și pierdute ulterior. Chiar și acolo unde Rusia a reușit să găsească breșe în apărarea ucraineană și a infiltrat mici grupuri succesive de militari pe jos au cu mijloace de transport civile, precum motociclete și ATV-uri, aceste avansuri și infiltrări marginale nu au fost dublate de acțiuni cu capabilități mecanizate grele care să permită controlul și reținerea terenului unde pătrunsese și cucerirea lor reală, mai ales că migrarea de la vehicule grele la cele ușoare vine și cu această vulnerabilitate în fața acțiunilor de măturare rapidă a prezenței ruse la intervenția ulterioară a ucrainenilor.
Rusia a învățat din războiul primilor trei ani și jumătate că utilizarea vehiculelor blindate și a tancurilor aduce pierderi majore, într-un teatru de operații în care dronele sunt dominante și reușesc să distrugă masiv aceste resurse din ce în ce mai reduse numeric. Și dacă armata rusă preferă manevrabilitate și costurile reduse și Belousov pretinde că a cumpărat 22,725 motociclete și ATV-uri chineze, cifrele nu depășesc, de fapt, 40.000, iar promisiunea altor 200.000 motociclete și 60.000 de ATV-uri în 2025 e în aceeași proporție propagandă și fals. În plus, evaluarea stocurilor de tancuri și vehicule blindate de transport arată un declin major, nesustenabil astăzi la rata producției interne, oricât de susținută ar fi ea.
Raportul mai conține referiri la sistemele fără pilot atât aeriene, cât și terestre și acvatice, pe care Rusia dorește să le producă, să-și dezvolte forțele specializate și antrenate pentru a pilota la distanță și să realizeze comanda centralizată și controlul detașamentelor necesare, inclusiv a celor responsabile de procurare și producție. Și la capitolul conscripție și recrutare Armata rusă pretinde avansuri importante și incorecte, așa cum există susțineri importante privind digitalizarea recrutării și realizarea unui Sistem de Stat Unificat de Înregistrare Militară al cărui unic produs este, de fapt, trimiterea ordinului de incorporare prin email, fără să existe o statistică a eficientizării sistemului prin acest tip de convocări la oaste.
Războiul informațional al Kremlinului: Victoria inevitabilă a Rusiei
Efortul și obiectivele lui Belousov fac parte dintr-o planificare majoră a Kremlinului în materie de război informațional, menit să valorifice și percepțiile proiectate la nivelul statelor occidentale în perioada Anchorage, care marchează revenirea Rusiei ca Mare Putere, statutul de superputere și putere nucleară și rolul lui Putin de paritate cu Trump(și deci al Rusiei și Statele Unite). După ce a cultivat imaginea parității și a deciziei luate în doi despre întreaga lume, pe seama tuturor statelor și actorilor situați între Rusia și Statele Unite pe continental european, noua preocupare este aceea de a încetățeni percepția că Rusia câștigă, victoria în război este inevitabilă, nu există drum înapoi și că, oricum, Ucraina va fi înfrântă, deci pentru a salva vieți, unica șansă este cea a capitulării.
Deci strategia este similară celei care a determinat întâlnirea de la Anchorage, împreună cu profilarea lui Putin și imagini excelente pentru propagandă: de ce nu ar obține Rusia avantaje și câștiguri pe seama presiunii Americii lui Trump sau a Occidentului asupra Ucrainei, fără costuri umane și militare? Chiar dacă ar fi puțin probabil ca Ucraina însăși să cedeze, măcar se schimbă linia alianțelor și se poziționează America lui Trump și aliații occidentali ai săi mai degrabă de partea Rusiei și contra Ucrainei și, cel puțin, se adâncesc falii severe între partenerii transatlantici și în interiorul celor europeni, un alt obiectiv al războiului informational al Rusiei. Dar obiectivul nu a putut fi atins.
De data aceasta țintele au fost publicurile mai puțin informate din Occident, zona conservatoare trumpistă sau pro-trumpistă din Europa, dar și publicul din statele europene cu probleme multiple în materie de sărăcie și nerealizări la nivel economic, stagnare sau recesiune, sau cele care au devenit subiect de reforme și tăieri masive, cărora li se insuflă ideile potrivit cărora nu ar trebui ajutată Ucraina, nu ar trebui să plătească pentru apărarea la marginea Europei când au probleme interne grave. Pe aceeași linie de comunicare se înscrie și campania de blocare a investițiilor în apărare, pe principiul mai bine bați palma cu Rusia și le dai Ucraina, eventual controlul în Estul Europei pe care îl aveau în Războiul Rece, decât să investești în apărare. Iar narațiunea funcționează chiar dacă adepții sunt cei care promovează ideea că ei nu susțin Rusia ci pe Trump, iar președintele american este primul avocat al preluării responsabilităților de apărare a Europei de către europeni.
Promovarea posturii unui stat puternic, a unei armate cu capacitate și forță pe terenul de luptă și realizări constante este indisolubil legată de atingerea obiectivului de a portretiza în mod fals faptul că victoria Rusiei în Ucraina e inevitabilă. Și nu este: la ritmul actual întărit și accelerat, plătit cu victime multiple în format nesustenabil nici pentru Rusia, oricum ocuparea Ucrainei depășește jumătate de secol, peste 50 de ani – în scădere față de cei 89 de ani calculați inițial pe datele avansului din campania din 2024. În corul celor care s-au implicat în promovarea acestor elemente de propagandă s-a înscris și Valeri Gherasimov, șeful Statului Major al Apărării ruse, la 30 august. El a declarat că forțele ruse au preluat 3500 kilometri pătrați de teritoriu și 149 de localități din martie 2025, cu referire la date ce nu pot fi comparate direct cu afirmațiile lui Belousov și, deci, nici nu-l contrazic.
Dimensiunea amplificării de către Gherasimov a pretențiilor este și ea importantă, atunci când datele de pe teren ale Institutului pentru Studierea Războiului marchează pe teren, prin multiple verificări satelitare, o suprafață cu mai bine de o treime mai mică, adică cu 1200 km pătrați mai puțin, și circa 130 localități, majoritatea sate distruse și abandonate pentru că nu se justifica pierderea de soldați ucraineni în apărarea lor în vreun fel. De altfel, s-a putut decela înclinația Kremlinului de a utiliza în această campanie și de a lansa pe piața media, practic de a o inunda cu cantități enorme de date, de obicei fără posibilități de coroborare între ele, și în absența datelor statistice oficiale care ar putea să fie utilizate – și au fost utilizate în trecut – pentru a proba falsurile și incompatibilitățile direct din datele vehiculate de către oficialii ruși.
Pierderi umane nesustenabile pentru Rusia de azi, dar mai ales pentru cea de mâine
Desigur, li se adaugă absența completă a comentariilor despre pierderi suferite, materiale și de personal, pentru a evita o evaluare a costurilor pe care ar putea să o realizeze cineva direct utilizând aceste date și care să arate că rata avansurilor armatei ruse este mult sub nivelul oricărei planificări a unui război mecanizat modern, în timp ce pierderile sunt inacceptabile chiar și pentru un stat care nu e preocupat de viața oamenilor sau de demografia viitorului. Pentru că evaluarea actuală este că avansul este incredibil de lent la nivelul raportului de forțe dintre combatanți și că Ucraina a compensat prin inovație tehnologică, manevrabilitate și modernizare pierderile de oameni, chiar dacă este mult mai preocupată de pierderile omenești și deseori cedează teritoriu contra prezervării capacităților sale militare de apărare intacte.
2025 se dovedește anul cu cei mai mulți morți în armata rusă de după cel de-al Doilea Război Mondial, chiar dacă luăm în considerare doar declarațiile formale, oficiale. În declarația sa în fața activului de comandă al Ministerului Apărării, Belous a susținut că forțele ruse au suferit pierderi de 938 de oameni pe zi în august 2025, în perioada pretenției avansului cel mai rapid, cu tempo-ul cel mai important din război. În plus, el susține – în mod real, confirmat de sursele independente – că 97% dintre răniți în confruntări se reîntorc în linia întâi după îngrijiri. Statistica nu-i cuprinde pe cei dispăruți și nici pe cei răniți grav, incapacitați și incapabili să revină în luptă. Desigur, există date din diferite momente și locuri ale luptelor vizând faptul că soldații răniți sunt uciși de comandanți și abandonați sau că nu ajung să mai fie tratați decât cei care pot să se miște împreună cu trupele și ajung la amplasamentele tratamentelor militare din spatele liniei frontului cu propriile forțe. Nu există imagini cu sanitari care vin între trupele din linia întâi să ia răniți, tărgi, răniți grav cărați de trupele ruse înapoi în propriile linii.
Pe de altă parte, instituțiile specializate în evaluarea deceselor, cu precădere Meduza, Mediazona, BBC și altele, au identificat dimensiunea dezastrului în materie de personal ucis în război în 2024, de exemplu, care se ridică la 93.000 de oameni (practic dublul față de 2023, când erau aproximativ 50.000 identificați), în condițiile în care sistemul nu poate înregistra pe deplin dimensiunea reală a deceselor. Deja în 2025, până la 29 august când a apărut raportul bi-anual, muriseră 56.000 de oameni. Așa a putut fi identificat nivelul deceselor la finalul lui 2024, ultimele luni trecând de la 2000 de morți săptămânal la 3000 în decembrie, pe baza datelor de la solicitanții de succesiune din curțile de justiție rusești. Totalul până astăzi de decese probate din surse multiple depășește 220.000 de oameni.
Dificultatea vine din faptul că din începutul verii, Rosstat, serviciul statistic de stat al Federației Ruse, a încetat să mai dea publicității datele mortalității în Rusia, după ce a observat cum erau utilizate aceste date pentru a decela care este nivelul victimelor din război. La acea dată, se făceau verificări pe rețelele sociale și în publicațiile care conțineau anunțurile de deces și pentru înmormântări. Verificările încrucișate, mergând până la discuții cu membrii familiilor, continuă și astăzi, doar că numele sunt luate din Registrul pentru moșteniri. Aici există date despre femei și bărbați, care pot fi lesne comparate cu cele dinaintea războiului și identificate, cu o distanță de 6 luni față de momentul anunțului decesului în sine, pentru că legea permite 180 de zile de la deces pentru a cere realizarea succesiunii. Desigur, aceste date promovate vor determina o reacție a autorităților ruse și la nivel legislativ, și la nivel administrativ, pentru a interzice mai departe aceste estimări.
Desigur, estimările acestea sunt minimale. Dar lor li se adaugă o nouă categorie de date ce provin din numele celor dispăruți care sunt declarați morți prin instanță. Evaluarea acestor cazuri este, de asemenea, foarte relevantă pentru estimarea numărului victimelor, mai ales că în registre se află data nașterii și cea estimată a dispariției, care permite acțiunea în justiție de declarare a deceselor, cu un anumit interval de timp distanță între cele două. Aceste statistici, comparate cu cele anterioare în perioadă de pace și cu datele vârstelor în cauză, arată că, la mijlocul lui 2025, numărul acestor cazuri de dispăruți a crescut la peste 2000 pe săptămână, iar estimarea pentru perioadele în cauză până la final de 2024 arată că la numărul de decese anterioare se adaugă deja cel puțin toți atâția dispăruți care sunt declarați morți prin justiție.
Datele nu sunt absolute, nu sunt perfecte, cei dispăruți fără a avea familii nu mai sunt subiecți ai acestor procese de declarare a deceselor, nici a celor de succesiune, dar statistica este relevantă față de dimensiunea majoră a pierderilor de vieți a militarilor ruși în acest război – și nu-i includem aici pe combatanții străini și mercenarii importați din Coreea de Nord, statele africane sau din Serbia și Europa. La această oră, există 1.082.140 victime de la începutul războiului potrivit datelor înregistrate de către autoritățile militare ucrainene – morți, răniți, prizonieri, incapacitați, dezertori, personal care a schimbat tabăra.
Rusia uber ales! Formula lui Putin și Lavrov a Russia first!
Dar poate cea mai clară dovadă a refuzului explicit de a negocia pacea a venit din interviul oferit de către Sergei Lavrov postului de televiziunea NBC direct în engleză, ca să nu existe confuzii sau interpretări posibile. Lavrov a citat 6 cauze și condiții pentru care Rusia nu dorește să negocieze, nu va înceta focul și nu se va opri din război, așa cum nu dorește să-și modifice cererile maximaliste în orice discuție cu oricine, inclusiv cu Președintele Donald Trump. Pentru a ascunde față de președintele și publicul American refuzul direct de a negocia, refuz anunțat prin interviu, Lavrov a continuat să dea vina pe Zelenski pentru că nu există acord, cerându-i, din nou, nu numai capitularea, dar și subordonarea statului și negarea identității ucrainene, care ar fi parte a identității ruse și a Lumii Ruse, a imperiului refăcut pe care trebuie să-l conducă în continuare Putin.
- Cauzele fundamentale ale războiului:
Obiectivele de război nu se schimbă pentru că extinderea NATO a reprezentat o violare a intereselor de securitate ale Rusiei(care sunt absolute!!!) și această primă cauză fundamentală a războiului face pacea propusă imposibilă și reclamă o negociere NATO-Rusia, de unde și imposibilitatea apartenenței Ucrainei la NATO, ba chiar și statele din estul Europei trebuie excluse până la nivelul Germaniei reunificate. Rusia vrea să îndepărteze amenințările la adresa sa venite de pe teritoriul ucrainean și să protejeze drepturile rușilor și rusofonilor care aparțin culturii și istoriei ruse. Neutralitatea Ucrainei e evidentă, ca și eliminarea discriminării rusofonilor, adică subordonarea identității și limbii ucrainene celei ruse și refacerea imperiului.
- Revendicarea Imperiului rus-țarist-sovietic al Lumii Ruse care trece peste Ucraina
Lavrov susține că Ucraina are dreptul de a exista dar doar dacă respectă limba rusă ca limbă de stat, dacă decide că aparține culturii ruse, Lumii Ruse conduse de Putin. Dar mai încolo, tot el vorbește despre denazificare, eliminarea conducerii alese a Ucrainei și subordonarea față de Moscova prin numirea unui șef de stat marionetă. Acestor ambiții li se adaugă refacerea teritoriului Rusiei kievlene, a Regatului moscoviților, a Imperiului Țarist, a Uniunii Sovietice dimpreună, totul sub conducerea lui Putin, noul imperiu care să facă Rusia din nou superputere la porțile Europei. Opțiunea e nenegociabilă și nediscutabilă, iar nevoile oricărui alt stat sau securitatea în Estul Europei nu contează față de primatul intereselor și al dorințelor Rusiei, care are drept de veto și e membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, ca urmare a câștigării Războiului al Doilea Mondial, fapt adjudecat deja și care nu poate fi retras.
- Zelenski e piedică și nu e legitim conducător al Ucrainei
Zelenski este o piedică în fața negocierilor, susține Lavrov pentru că nu va soluționa solicitările Kremlinului și, deci, pacea dorită de Trump pentru că nu va ceda teritoriile așa cum i se cere. Zelenski e împotriva lui Trump și pentru că vrea în NATO sau vrea garanții tip articol 5, o altă cauză fundamentală a războiului. O întâlnire Zelenski-Putin e inutilă: Putin nu dorește să-l întâlnească decât dacă vine și-i oferă satisfacție cedând cererilor inițiale care au generat războiul, respectiv să-i ofere capitularea militară, politică și culturală a Ucrainei!
Pe de altă parte, Lavrov nu s-a putut abține să nu submineze încă o dată legitimitatea lui Zelenski pentru a justifica de ce nu au loc negocieri: Zelenski e doar un șef de stat de facto al Ucrainei, nu un lider legitim, de aceea nu se poate semna nimic cu el. De altfel nici nu e ales și și-a epuizat mandatul (Ucraina în război nu poate organiza alegeri libere și corecte ca, dealtfel, nici un stat democratic, fapt consemnat de Constituție). Kremlinul îl întâlnește doar în capacitatea sa de facto dar nu semnează acte legale cu el pentru că nu este un lider legitim al Ucrainei. Un motiv, nu o cauză pentru a nu se întâlni și a nu face pacea!
- Memorandumul Budapesta dă veto Rusiei asupra Ucrainei
Partea cea mai interesantă, dar și reprobabilă, scandaloasă și discutabilă a discursului lui Lavrov din interviu este interpretarea dată dreptului internațional, acordurilor internaționale la care Rusia e parte și, în consecință, bunei credințe cu care un stat ar trebui să privească înțelegerile sale internaționale. Lavrov a inventat dreptul de veto al Rusiei asupra Ucrainei, inclusiv negând că Rusia ar fi încălcat tratate sau drept internațional în 2014 sau 2022, considerând că face ordine pe partea sa de lume, acolo unde are drept de veto conferit de statutul său din Consiliul de Securitate.
În interviu nu mai apare nici măcar pretenția că Occidentul a abuzat de Rusia în anii 90 când era slabă, ci pur și simplu susține că Memorandumul de la Budapesta din 1994 este doar angajamentul tuturor semnatarilor de a nu utiliza arma nucleară asupra Ucrainei(???) și că Ucraina a încălcat memorandumul când nu a respectat drepturile omului în 2014 (preeminența limbii de stat ruse). Pe această bază, Lavrov respinge și garanțiile de securitate occidentale în Ucraina, subiect al veto-ul său. Nimic despre angajamentul de a respecta independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei din Memorandum, un avertisment pentru orice stat care are orice tip de acord cu Rusia, cu precădere a celor din spațiul post-sovietic.
- Lovitura de stat occidentală în 2014 a permis anexarea Crimeii și combaterea naziștilor de la Kiev
În același stil, Lavrov a reiterat susținerile propagandei ruse că în 2014 a avut loc o lovitură de stat a Occidentului care au susținut naziștii din guvernarea de la Kiev face ca toate statele occidentale să nu poată fi responsabile de securitatea Ucrainei post-război, susține ministrul rus de Externe, propagandist șef acum în interviul dat în SUA. Uciderea pe stradă, la 30 august, a lui Andrei Parubii președintele Radei Supreme de atunci și președinte interimar până la alegerea lui Petro Poroshenko, e doar o coincidență temporală, firește, cu campania actuală a Kremlinului. Deci Rusia respinge în tot orice garanție de securitate reală pentru Ucraina împotriva sa, ba chiar solicită drept de veto în tot ceea ce privește teritoriul ucrainean actual și Ucraina din viitor.
- Ucraina la dispoziția Rusiei pentru schimbare de regim și continuarea ocupației
Pe această bază, Lavrov solicită – așa cum au făcut-o numeroși oficiali și întreaga propaganda de la Kremlin – capitularea deplină a Ucrainei în fața cerințelor Rusiei, iar actul să aibă loc anterior oricărei discuții privind pacea. Deci Lavrov și Rusia lui Putin își doresc schimbarea după bunul plac a conducerii Ucrainei, fapt care anunță bătălia la alegerile viitoare post-război. Cu atât mai mult devine periculoasă manipularea în timpul războiului și interpretarea că alegerile eventuale derulate se referă doar la teritoriul controlat de trupele ucrainene, nicidecum la întreaga Ucraina, ceea ce permite Rusiei să mențină ocupația și să nu discute decât despre viitoare noi teritorii pe care să le ceară în acordul de pace și noi avantaje pe care dorește să le obțină, pe seama Ucrainei. Nici nu se pune problema de garanții occidentale, trupe străine sau menținerea unei armate ucrainene solide. Ci, în prezentarea lui Lavrov, Ucraina trebuie lăsată la cheremul Rusiei și în sfera sa de influență, ca parte a Lumii Ruse, sub Putin, nicidecum să fie lăsată să decidă singură sau să rămână în siajul democrației occidentale.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Iulian Chifu: Agresiunea cu drone rusești în Polonia: cumpătare, proporționalitate și replica serioasă de descurajare credibilă a NATO
Oana Țoiu a discutat cu ambasadorii statelor membre ale Organizației pentru Cooperare Islamică despre conflictul și criza umanitară din Fâșia Gaza
Ministerul Sănătății vrea să crească producția internă de medicamente cu 50% în următorii doi ani
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE după violarea spațiului aerian al Poloniei: România denunță și atacurile anterioare care “afectează securitatea națională și respectarea suveranității la gurile Dunării”
Merz solicită servicii de spionaj puternice care să înfrunte atacurile hibride ale Rusiei: Rareori în istoria postbelică situația de securitate a fost atât de gravă. Fundamentele arhitecturii europene de securitate au devenit fragile
Bolojan a discutat cu omologul bulgar despre îmbunătățirea navigației pe Dunăre, al doilea pod Giurgiu-Ruse și securitatea maritimă la Marea Neagră
“Nu vom ceda în fața intimidărilor Rusiei”. Macron anunță că Franța trimite avioane de vânătoare pentru a proteja Polonia și flancul estic al Europei după incursiunile dronelor rusești
Țările baltice cer Congresului SUA să salveze Inițiativa de Securitate Baltică: „Dacă America iese, Rusia intră”
Eurodeputatul Dan Motreanu: Parlamentul European condamnă încercările repetate ale Federației Ruse și ale oligarhilor pro-ruși de a destabiliza Republica Moldova
Parlamentul European își exprimă profunda îngrijorare cu privire la criza umanitară „catastrofală” din Gaza și solicită UE să ia măsuri urgente
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei: „Împreună cu Franța, pregătim noi măsuri pentru a ne întări” apărarea
Din Ucraina, președintele Consiliului European anunță că o echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a discuta cu „prietenii americani” despre sancțiuni suplimentare contra Rusiei
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
Trending
- ROMÂNIA3 days ago
Negocieri finale cu CE pentru maximizarea accesului României la fonduri cruciale pentru modernizarea apărării. Nazare: Achizițiile din cadrul SAFE sunt scutite de TVA, iar împrumuturile garantate de UE
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Raport: Investiții militare record în UE, cu România între statele care și-au majorat bugetul cu peste 10%. În 2025, UE va investi în premieră peste 2% din PIB pentru apărare, dar fragmentarea persistă față de SUA, China și Rusia
- NATO1 week ago
“Vom ajuta Polonia să se apere”, îl întâmpină Trump la Casa Albă pe noul președinte polonez, aflat la prima vizită externă: Vom crește prezența militară SUA dacă Polonia dorește
- ENERGIE1 week ago
Guvernul a adoptat un memorandum cu măsuri de reformă privind reducerea etapizată a prețului la energia electrică
- CHINA1 week ago
Trump îi salută sarcastic pe Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un care “conspiră împotriva SUA” la parada militară de la Beijing și cere onorarea “sângelui” vărsat de SUA în victoria Chinei în cel de-al Doilea Război Mondial