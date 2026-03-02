EDITORIALE
Iulian Chifu: Apusul regimului Ayatollahilor – În Iran, un război de referință pentru Orientul Mijlociu
de Iulian Chifu
De sâmbătă dimineața a inundat ecranele televizoarelor războiul lansat de Statele Unite și Israel contra Iranului, urmare a eșecului vizibil și previzibil al negocierilor prin intermediari de la Geneva. Intervenția masivă a depășit și cele mai pesimiste evaluări despre amplitudinea intervenției. Israelul a anunțat deja schimbarea majoră și istorică în Orientul Mijlociu, în timp ce declarația președintelui Donald Trump arată clar nivelul de ambiție, care este schimbarea de regim. Desigur, nici Iranul nu e un adversar ușor și, cel puțin în faza inițială, cât are încă controlul asupra statului și resurse de retaliere va trage unde poate. Însă perspectiva primelor două zile arată iremediabil încheierea epocii regimului Ayatollahilor în Iran, apusul teocrației și un drum sub o formă de secularism guvernamental tradițional oriental, cu toate ingredientele regiunii.
De la arma nucleară la schimbarea de regim în Iran
În faza originară a negocierilor, Statele Unite au venit cu pretenții pe trei dimensiuni: distrugerea programului nuclear și zero uraniu îmbogățit, distrugerea programului rachetelor balistice cu rază medie și controlul celor cu rază scurtă și tăierea sprijinului financiar al milițiilor șiite pro-ireaniene din întreg Orientul Mijlociu, pe care Iranul le folosește pentru controlul diferitelor state și presarea Israelului. Contra-oferta iraniană a fost un fel de acord JCPOA 2.0., acordul nuclear semnat la origine de Barack Obama cu Iranul, în care nu ceda nici uraniul îmbogățit la nivel de utilizare militară, 60%(estimat la 600 kg), accepta o limitare a numărului de centrifuge, dar nu anularea programului, dar accepta să reducă nivelul de îmbogățire al rezervei deținute sub 20%, printr-o formă de diluare/reducere a concentrației radioactive. În faza finală, a transmis că ar fi de acord să-l aducă și la 3,6%, nivelul convenit originar în JCPOA. Din trei puncte, nici măcar unul nu era satisfăcător pentru negociatorii americani.
Nemulțumirea lui Donald Trump a fost evidentă. Transparentă. Publică. Și a urmat amenințarea cunoscută. Desigur, la aceste trei condiții se adăuga una tăcută, cea a represiunilor împotriva populației care nu s-a oprit nici un moment după protestele masive din ianuarie. Și angajamentul lui Trump că va ajuta populația iraniană era prezent în întreaga ecuație de analiză a variantelor de reacție la sfidarea iraniană. În consecință, planificarea a venit cu varianta încheierii definitive a dosarului iranian problematic, tărăgănat încă din 1979, de la Revoluția islamică. Iar fereastra de oportunitate a venit din supravegherea liderilor și din adăugarea la program a eliminării conducerii iraniene, decapitarea teocrației la toate nivelurile relevante și luarea revanșei față de cei care au sfidat America și Israelul și le-au amenințat cu moartea, arzându-le steagurile în piața publică, între care fostul președinte Mahmoud Ahmadinejad.
În discursul lui Donald Trump după începutul operațiunii, au reieșit foarte clar obiectivele: eliminarea conducerii, distrugerea a ceea ce a mai rămas din programul nuclear iranian, distrugerea a cât mai mult din programul balistic – depozite, lansatoare, centre de comandă și control, radare – și terminarea apărării antiaeriene câtă a fost refăcută după atacul din iunie 2025 și războiul de 12 zile Israel-Iran, cu intervenția americană a bombelor anti-buncăr. Programul vizează, mai departe, degradarea capacităților de apărare ale Iranului și atacul și eliminarea elementelor din represiunea regimului împotriva populației – miliții Basij, forțe de menținere a ordinii locale, Gardienii Revoluției Islamice și elemente ale Armatei. Și distrugerea flotei a intrat în agendă, odată cu amenințarea blocării strâmtorii Hormuz, o flotă implicată nu o dată în deturnări și rețineri de vase sau amenințarea și lovirea unora dintre ele.
Războiul urât, cu victime civile colaterale, va dura câteva zile.
Intrarea în război vine cu costuri și victime colaterale importante, oricât de puternică ar fi armata și cât de bine dotată cu capabilități majore. Așa s-a întâmplat cu lovirea în Iran a unei școli de fete în proximitatea unei baze militară – la origine clădirea era chiar parte a bazei. Cele câteva sute de victime civile anunțate pe parcursul a două zile de atacuri sunt, totuși, un număr restrâns față de nivelul de atacuri purtate, dovadă a exercițiului Coaliției de a evita victimele civile. Apoi au căzut victime, și probabil că vor urma și altele, până la degradarea substanțială a capabilităților militare iraniene de rachete, din tot Orientul Mijlociu. Dacă apărarea anti-aeriană a fost practic decimată, nefiind probleme întâmpinate de avioanele de atac, nici cu vreo forță de protecție împotriva loviturilor americano-israeliene, totuși amenințarea rachetelor de atac va rămâne una substanțială, chiar dacă numărul lor se va reduce pas cu pas, în funcție de modul de disimulare și camuflare de către regim și de capacitatea de distrugere a rachetelor din partea Coaliției.
Pe de altă parte, loviturile de retaliere iraniene s-au îndreptat către ținte militare, însă cum acolo era o apărare substanțială anti-rachetă, țintele nu au fost atinse sau au suferit pagube marginale, care nu sunt în măsură să afecteze statusul lor operațional. Au fost anunțate și victime militare, trei militari americani morți și un număr de câteva zeci răniți, fără detalii. Și în cazul Israelului, cel mai pregătit să se confrunte cu atacurile aeriene, interceptările au fost majore și fără victime colaterale în faza inițială, singurele rachete care au trecut au fost cele care se duceau în deșert, fără obiectiv. Însă tot duminică, o sinagogă din apropiere de Ierusalim a fost lovită: oricât de bun și puternic ar fi un sistem de apărare, se poate ca și aici să dea greș o secvență și un eveniment tragic să aibă loc, din când în când.
Mai gravă este atacarea – voită, întâmplătoare, din defecțiuni tehnologice sau ca urmare a interceptărilor – unor ținte civile din statele din Golf care găzduiesc baze americane. Locuințe, un hotel, Burj al Arab cu resturi de dronă care au incendiat fațada exterioară pe o parte a ei, lovituri pe aeroporturile civile, în mai toate statele regiunii, toate au subliniat nu atât o planificare iraniană și o realizare militară deosebită, cât o disperare a Iranului de a da mesaje de retaliere, imagini cu foc, distrugeri și victime și de a sublinia că lovește ceva și el, mai ales că avea 48 de lideri uciși în nici un minut la atacurile israeliano – americane din prima zi, inclusiv șeful statului, Liderul Suprem Religios, Ayatollahul Ali Khamenei. Războiul va continua, iar degradarea capabilităților iraniene se va face în timp, în zile întregi, dacă nu săptămâni. Vedem dacă succesorii foștilor conducători ai regimului vor fi și ei țintiți și îndepărtați, forțându-se imaginea haosului și a statului fără lideri, cam cum s-a întâmplat cu Hamasul și Hezbollahul libanez pro-iranian.
Zonele de amenințatre și riscuri majore care vin
La capitolul amenințări, principalele vin din partea Iranului și a războiului de rachete. Până la degradarea totală a resursei, eliminarea depozitelor sau a lansatoarelor și reducerea dramatică a acestei capabilități de a lansa rachete balistice cu rază medie, care să atingă Israelul și statele Golfului, amenințarea va persista, probabil la nivel de zile, în formă substanțială. Apoi există problematica protestelor și reacțiilor pro-iranienilor sau șiiților ce respectau postura și îndreptările Ayatollahului Khamenei. Nu degeaba am avut proteste în Baghdad, din partea milițiilor pro-iraniene șiite din regiune, dar și în Pakistan, la Karachi și Lahore, cu atacul la adresa consulatului SUA și ciocnirile între forțele de ordine și protestatari, soldate cu peste 9 morți și mulți răniți. Nu punem aici susținerile de natură politică și declarative ale Rusiei și Chinei, cu eventuala susținere în Consiliul de Securitate, la o eventuală dezbatere a atacului.
O altă zonă de amenințări reale și riscuri majore vine din partea retalierii milițiilor pro-iraniene, proxy ale Teheranului, din diferitele zone ale Orientului Mijlociu. Hamas e mai puțin capabil, Hezbollahul este decimat, dar nu poate fi respinsă a priori perspectiva unei acțiuni împotriva Israelului. În ordinea pericolului, urmează milițiile șiite irakiene care au mai atacat bazele americane din Irak, inclusiv pe cele din Kurdistanul irakian, acolo de unde nu au fost retrași soldații americani. În plus, Al Houthi își poate relua atacurile la adresa petrolierelor din strâmtoarea Bab el Mandeb, din Marea Roșie spre canalul de Suez și Mediterana, inclusiv din largul porturilor israeliene, așa cum a mai făcut-o.
Nu sunt de ignorat nici măcar problemele pe care le pot stârni celulele dormante teroriste iraniene din America și din lume, cu ținte vizând interesele americane. Aici componenta contra-teroristă a luat măsuri în SUA pentru a ridica nivelul de alertă teroristă. Altfel, nici efectele economice și prețul barilului de petrol nu va fi o bucurie: existența războiului e de ajuns ca prețul să crească brusc, iar hotărârea OPEC Plus de a compensa creșterea de preț crescând producția de petrol nu va ajuta mult, până când partea activă a conflictului privind cu precădere retalierea iraniană și efectele asupra transportului din regiune nu se va fi oprit. SUA au scufundat deja un vas iranian, există atacuri la adresa porturilor Gardienilor Revoluției din apropierea strâmtorii și a capabilităților de lovire anti-navă, dar am înregistrat și un petrolier lovit în largul coastelor Omanului, altfel mediatorul de la Geneva.
Dar acum nu mai contează nici rolul Omanului, nici neutralitatea Emiratelor sau înțelegerea strategică a Iranului cu Arabia Saudită, înțelegere mediată de China, chiar de Xi Jinping. Acum e nevoie de sânge, de revanșă, de a arăta că regimul ayatollahilor nu pleacă fără luptă. Chiar și bătălia aparențelor se duce, pe câmpul războiului informațional, după ce iranienii au ieșit public să se bucure după atacuri și eliminarea ayatollahilor, și regimul s-a mobilizat duminică pentru a scoate adepții în stradă și a începe doliul de 40 de zile în legătură cu moartea Ayatollahului și a celorlalți “martiri”. Tot aici se înscrie comunicatul că Iranul a trimis patru rachete spre portavionul American Abraham Lincoln, dar nu numai că nu au ajuns niciodată să lovească, dar SUA a trebuit să acuze de minciună regimul pentru că nici măcar nu lansase rachetele cu care se lăuda.
Iranul își joacă ultimele cărți înaintea încetării capacității de a lovi, pe fondul continuării degradării totale a resurselor și capacităților sale militare de apărare, a celor de represiune, până când lumea va inunda liber și neîngrădit strada. Ce urmează? Nu știu dacă o planificare poate include succesiunea. Nu suntem în cazul Venezuelei, acolo unde lucrurile s-au derulat prin cooptarea elementelor regimului în tranziție, cu mișcarea către o formulă de reprezentativitate și legitimitate viitoare. Aici e vorba despre schimbare de regim, dar un regim osificat și înrădăcinat de 47 de ani în întreaga societate iraniană, cu un Corp al Gardienilor Revoluției Islamice care a acaparat putere, resurse, economie, comerț, reprezentare externă, și care va fi dificil de dislocat, și acest lucru numai în timp îndelungat. Dar o soluție se va găsi din interiorul protestelor de stradă, pentru a mulțumi revoluționarii. Iar eliminarea sancțiunilor și relansarea economică va da o bază puternică evoluțiilor și reușitei regimului secular ce se va instala, urmând teocrației actuale.
Dar până atunci, costurile, ororile războiului, tragediile și durerea nu s-au încheiat, iar războiul va mai dura.
Iulian Chifu: Patru teme de reflecție pentru momentul de liniște electorală al Republicii Moldova
de Iulian Chifu*
Perioada de liniște post-electorală a Republicii Moldova a ajuns să depășească cele 100 de zile ale Guvernului Munteanu. După perioada sărbătorilor pe nou și pe vechi, revenirea la activitate aduce și numeroase teme de dezbatere, unele vizând reformele – cea administrativ teritorială trebuie angajată solid, cea din justiție trebuie dusă la bun sfârșit, cea de profesionalizare a funcționarilor publici trebuie reașezată pe termeni reali. De asemenea, o preocupare reală trebuie să revină identificării unui model economic de dezvoltare sustenabil, după recuperarea din precedentul mandat a diferențelor față de prețurile de piață la produsele energetice, în primul rând a gazului.
Identitatea și Mitropolia Basarabiei: coeziunea societală, libera alegere în materie de culte și separarea bisericii de politică
Dar prioritățile Guvernului, cele mai așteptate de populație pentru componenta nivelului de trai, nu sunt neapărat și cele mai acute pentru zona de securitate, politică externă și apărare a Republicii Moldova. În contextul tumultului global, pe baza unor realizări indiscutabile la precedentele runde de alegeri, e cazul ca, fără presiunea unor alegeri, și beneficiind de o majoritate solidă în Parlament, să fie abordate marile teme restante la nivelul statului Republica Moldova, cele care poartă mai departe probleme și tare care se răsfrâng în acțiuni la orice pas.
Prima temă de importanță este problema identitară. După declarația de credință a președintei Maia Sandu privind votul său la eventualul referendum pentru unire, dar nuanțată de realismul situației curente, este cazul ca problemele de natură identitară să fie marcate și date la spate. Este vorba, evident, în primul rând despre o declarația parlamentară, a Președintei și a oficialilor de la Chișinău privind faptul că identitate majorității populației, că se autoidentifică moldoveni sau români, este aceeași. Există moldoveni ca identitate regională și în România, chiar de două ori mai mulți decât în Republica Moldova. Nu își pierde nimeni dreptul de a se autoidentifica cum își dorește. Iar majoritatea rămâne solidă, de peste 78%.
Valoarea de întrebuințare a unei asemenea declarații este multiplă: mai întâi, închide un subiect istoric și trimite la uitare teoria moldovenismului sovietic, a lui Artiom Lazarev, care vorbea despre existența a două popoare distincte, unul român și unul moldovenesc. Cu toate incoerențele și confuziile istorice pe care le stârnește. Apoi răspunde unei așteptări a unioniștilor care au ales să meargă la alegeri și să voteze PAS, convinși fiind de votul util, chiar dacă obiectau că nici un reprezentant al lor nu s-a regăsit pe liste. În fine, o asemenea declarație, dublată de un eventual un atac la Curtea Constituțională care ar închide subiectul, ar încheia un capitol lesne de valorificat în campaniile electorale și ar reface coeziunea societală, ajutând la construcția rezilienței Republicii Moldova. Nu e un panaceu, dar e un lucru de făcut pentru a închide această fereastră de speculație și divizare.
La capitolul identitar, se numără și tema Mitropoliei Basarabiei, care trebuie adusă la nivelul Mitropoliei Moldovei. Ca statut, sediu, relevanță, Sigur, există o întreagă tematică asociată, inclusiv prin implicări politice, dar am văzut cât a costat absența acestei așezări egale la nivel oficial a celor două biserici. Ține de libertatea de conștiință și dreptul de exercitare liber al credinței ca fiecare credincios și parohie să-și aleagă drumul și apartenența, din nou printr-o separare de politic și evitare a repetării ciocnirilor recente. Nimeni nu interzice vreo biserică. Cu atât mai puțin Mitropolia Moldovei, chiar în varianta sub ascultarea Bisericii Ortodoxe Ruse, care reprezintă cetățeni ai Republicii Moldova, atât timp cât respectă separarea credinței de stat, de politică. Această egalizare de statut doar restabilește libertatea de a alege cei mai buni parohi și slujitori într-ale celor sfinte.
Securitatea cu trei piloni: soluție și garanții de securitate, Transnistria și Găgăuzia
Pentru a reasigura publicul și cetățenii Republicii Moldova, preocupați de numeroase componente vehiculate de atacuri informaționale și dezinformări, statul Republica Moldova trebuie să-și stabilească o soluție de securitate. De ce nu, să obțină și garanții de securitate de la parteneri. Neutralitatea constituțională este un fapt, dar experiența Ucrainei care era nealiniată și totuși a fost atacată și cu teritoriul ocupat de Rusia, deși nu mai avea clar perspectivă de integrare în NATO, arată dificultatea considerării unei asemenea soluții. Și în cazul anexării Crimeii, aceasta a venit după fuga lui Yanukovici și protestele vizând refuzul de a urma solicitarea populației de semnare a acordurilor de asociere la Vilnius. Nimic despre NATO sau componentă militară în 2014, când a fost anexată Crimeea și declanșată agresiunea din regiunile de răsărit ale Ucrainei.
Transnistria rămâne o problemă pendinte, cu sau fără posibilitatea reintegrării treptate, naturală în Republica Moldova. Trupele ruse din regiune, armamemntul, prezența militară formală, câtă este ea, sunt elemente care nu ajută, chiar dacă vedem un proces de dezintegrare și capotare la responsabilități din partea autorităților de la Tiraspol. Dependența de Moscova continuă să fie importantă, iar ofertele alternative europene pentru aprovizionarea cu gaz au fost respinse. Dar colapsul regiunii poate să aibă loc oricând, cu vărsarea locuitorilor ei, cetățeni ai Republicii Moldova, în responsabilitatea Chișinăului. Și pentru acest moment, și pentru celelalte scenarii și posibile evoluții, Republica Moldova trebuie să planifice și să acționeze din timp, pe liniște, nu în momentul de turbulență și sub presiune majoră.
În fine, nu putem să ignorăm Găgăuzia. Aici s-au petrecut un set de procese de reașezare vizibilă. Desigur, lucrurile sunt încă trepidante și în evoluție, dar o soluție pentru alegeri libere și corecte, pentru un bașcan care să poată reveni în Guvernul de la Chișnău și cu care să se poată discuta relația Chișinău-Comrat și relevanța drepturilor individuale ale găgăuzilor, în primul rând învățământ în limba maternă, devine importantă pentru perspectiva de stabilitate și securitate a Republicii Moldova. Și, desigur, pentru perspectiva de integrare europeană a statului Republica Moldova.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
Iulian Chifu: 4 ani de război. Ucraina rezistă, se transformă, câștigă!
de Iulian Chifu*
Ucraina a intrat în cel de-al cincilea an de război. Un război de uzură purtat de Rusia deja dincolo de lungimea petrecută în cel de-al Doilea Război Mondial, de la operațiunea Barbarossa și invazia Germaniei Naziste. Ca orice război, acesta e o tragedie, cu atât mai mare cu cât, în imposibilitatea de a înainta înlinia întâi, Rusia încearcă să distrugă hotărârea populației ucrainene de a susțineefortul de război și voința soldaților din linia întâi de a-și apăra țara, văzând cărudele lor rămase acasă sunt ucise în casă, pe stradă, în restaurant, creșe, școli, în timp ce rachetele rusești distrug căldura și energia electrică, într-un adevărat genocid, crimă de război calificată împotriva populației civile.
Dar după 4 ani, Ucraina rezistă. Și nu numai că rezistă, se transformă, se adaptează, își construiește cu migală și ingeniozitate viitorul. A construit ceamai bine pregătită, mai dotată și mai solidă armată din Europa, versată șiobișnuită deja cu tehnologia de secol 21 și cu integrarea rapidă a noilordescoperiri în capabilitățile militare în transformare. Veteranii săi sunt solicitațisă antreneze trupele europene (germane, de exemplu, iar multiple state produc împreună cu Ucraina drone și testează tehnologie de ultimă oră pe front, de la UAV-uri și FPV-uri, la rachete, război electronic sau tipologii diverse de bruiaj. Iar Ucraina are armata care a absorbit tehnologia, trainingul și armamentelepentru a folosi cele mai diverse arme produse în Europa, America și în întreagalume, deci a experimentat funcționarea și utilizarea lor în condiții concrete de război cu intensitate mare.
Și da, Ucraina câștigă. Indiferent câtă durere, câte tragedii umane, câte pierderisuferă pe front și pe tot întinsul țării, Ucraina a câștigat prestigiu și respect, a dobândit susținere cvasiunanimă și perspectiva de a intra, fără nici un votformal, în rândul statelor membre NATO și UE, ca principal pilon în securitateaEuropei Centrale și de Est. A câștigat prin depășirea barierelor și rezervelor fațăde multe din reformele pe care, iată, a reușit să le dezvolte chiar în timpulderulării războiului. Inclusiv cele legate de combaterea corupției sau a cumpărării de voturi în Parlament, pentru a bloca numirile în Guvern. O capacitate care, dezvoltată și ajustată potrivit, poate asigura locul Ucrainei întrestatele care pot apăra Europa și pot sta pavăză în fața revărsării Estului și al Rusiei pe continent.
Drumul nu a fost simplu, dar și războiul pare să fi ajutat. Chiar în preajmacomemorării începutului agresiunii militare, tăvălugul mașinii de tocat oameni a Rusiei, metru cu metru, pare să fi dat rateuri, iar forțele ucrainenen nu numai căau oprit formele recente de înaintare – cu cai, motorete și vehicule improvizatepe două roți – dar au reușit să și inverseze direcția dezvoltării războiuluieliminând zona gri din spațiul din jurul liniei de contact, neclară și în ceață, înfavoarea sa.
Doar că perspectiva păcii nu e deosebit de aproape. Negocierile de pace au avutca valoare de întrebuințare majoră alinierea pozițiilor Ucrainei, SUA și UniuniiEuropene pe planul în 20 de puncte. Negocierile care implică Rusia nu pot fi eficiente atât timp cât conducerea rusă vede războiul ca pe o necesitatestrategică, chiar existențială, pentru Putin și grupul de septuagenari din jurul săucare, în cazul încheierii războiului, a oricărui război, vor trebui să decontezecosturile și pierderile enorme generate de această aventură. Președintele rus Vladimir Putin prioritizează, deci, continuarea războiului și redirecționareamasivă a resurselor economice spre efortul militar. S-a ajuns la epuizarearezervelor financiare și la introducerea taxelor și creșterea TVA cu 2 punctepentru a acoperi efortul care a ajuns la peste 50% din buget și o sumă relevantădin PIB. De aceea Ucraina nu va putea încheia și spera la o pace justă șidurabilă atât timp cât Vladimir Putin rămâne la putere.
Nu există semne imediate că războiul din Ucraina se va încheia printr-un acordde pace, în special atât timp cât președintele rus Vladimir Putin rămâne la putereși continuă să dedice resurse semnificative efortului militar. Pretențiile Rusieilui Putin de a i se recunoaște legalitatea acaparării teritoriilor ocupate șineacceptarea responsabilității pentru agresiune sunt obstacole majore în caleaoricărei soluții diplomatice sustenabile. Aceste poziții îl mențin pe Putin și pe alți lideri din Kremlin într-un ciclu de conflict perpetuu, în pofida consecințelordevastatoare asupra populației și economiei ruse. Practic Putin își distrugenațiunea pentru câteva decade de aici înainte. Deja avea probleme demograficeîn special cu componenta majorității etnice ruse, războiul a adăugat prindistrugerea unei importante cohorte de tineri și maturi la vârsta activității utile șicreative.
Nu va exista o pace reală cât timp Putin rămâne în poziția de a deturna resursecivile către efortul de război și să trateze conflictul ca pe o prioritate absolută a regimului său. Putin are nevoie de război în continuare. Putin, dacă s-a oprit, vatrebui să deconteze, în primul rând oligarhilor care plătesc. De ce a pornitrăzboiul, de ce a irosit aceste resurse? Pentru ce? Pentru un teritoriu distrus pe care l-a ocupat? Sacrificând numai în luna decembrie de două ori mai mulțioameni decât a pierdut Uniunea Sovietică în Afganistan în zece ani, între 1979 și 1989? În luna ianuarie, Rusia a pierdut în premieră mai mulți oameni decât a recrutat, cu toată obligativitatea semnării de contracte pentru 90% dintre ceicare termină serviciul militar obligatoriu.
Deci formulele de încheiere a războiul din Ucraina se vor decanta abia dupăeliminarea lui Vladimir Putin de la putere sau atunci când se vor epuizaresursele utile, iar altele de la populație nu vor mai putea fi stoarse. Atunci, cel mai probabil, grupul din jurul Kremlinului se va hotărî să îl îndepărteze sau să-lpensioneze. Dar așteptarea poate fi de durată, într-o dictatură unipersonală, maiales că infrastructura represivă este extrem de puternică. Iar scoaterea lui Putindin zona de putere, cu speranța relansării negocierilor și a dialogului cu Occidentul, nu va fi deloc simplă: istoria Rusiei ne arată că eliminarea în cazulliderilor ruși, cu excepția celor doi care aveau înclinații democratice, s-a petrecut într-o formă mult mai violentă.
Atunci abia vor fi utile și aplicabile planurile de pace convenite trilateral de SUA, Uniunea Europeană și Ucraina, odată ce în Rusia se va fi petrecut o schimbare substanțială în una din cele două direcții – eliminarea liderului și a grupului său, epuizarea resurselor și o presiune în creștere din partea populațieiîn raport cu dirijarea resurselor către front, fără nicio motivație și fără nicioperspectivă. Este foarte important planul convenit în 20 de puncte, așa cum sunt foarte importante și celelalte înțelegeri bilaterale, garanțiile de securitate sauînțelegerile cu Statele Unite privind prosperitatea sau elementele de reconstrucție post-conflict. Acestea pot susține efortul de război, moral, prinprisma menținerii speranței că Ucraina are viitor.
Războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina, ca atare, nu a modificat în sine echilibrul geopolitic, însă existența războiului a determinat o alertă cel puțin pe Flancul Estic al NATO și UE, acolo unde preocuparea pentru apărare, descurajare și înarmare a devenit majoră. Polonia este campioană la investiție, dotare, înarmare, creșterea forțelor armate, în timp ce Suedia și al Finlanda, state istoric neutre, au aderat la Alianța Nord-Atlantică.
Și, imediat după aceea, combinat cu discuția privind transferul de responsabilități pe zona de securitate și apărare europeană dinspre Statele Unite spre Europa, am avut o dublă alertă, îmbrățișată de Uniunea Europeană, de Coaliția de Voință – aici trebuie să punem și Marea Britanie și ceilalți actori – cu scopul de a sprijini Ucraina să oprească Rusia și să se apere, și în al doilea rândpentru a pregăti Europa pentru apărare și descurajare în condițiile în care StateleUnite păstrează, potrivit strategiei naționale de apărare proprie, doar umbrelanucleară și elemente critice, după cum se spune acolo, de sprijin pentru Europa. Aceeași Strategie Națională de Apărare a SUA marchează faptul că, evident, Articolul 5 rămâne valabil, deci, dacă este nevoie, Statele Unite vor fi prezentealături de aliați în condițiile existenței unui atac asupra unui aliat.
Nu putem, desigur, nega faptul că există o anumită fragmentare în Europa înceea ce privește susținerea Ucrainei. Putem să izolăm Ungaria și, probabil, altestate, în opoziție, care nu poate fi aici decât pro-rusă și pro-Putin, dar regăsimasemenea opinii în interiorul mai tuturor statelor europene, la anumite categoriide forțe politice – în general în zonă populistă, extremistă, așa-numit suveranistăși, hai să spunem, mai nou pro-trumpistă, o etichetă lesne de împrumutat șiutilizat care, de fapt, acoperă pro-rusismul acestor forțe – care se opunresurselor de susținere a Ucrainei și chiar a supraviețuirii Ucrainei în fațaatacului rus.
Trebuie, deci, tot mai multă atenție la eticheta pro-trumpistă și pro-americană de azi care este utilizată prin abuz și îmbrățișată de pro-ruși de toate facturile. Pentru că dă bine, relația cu America e mult mai bine văzută și atunci, dacăînlocuiești pro-rusismul cu pro-americanismul, pro-trumpismul, ai o formă de prestigiu, de acceptabilitate mai bună la nivelul propriilor populații. Și ajută, fără drept de apel, la toată ribambela de atacuri cognitiv– informaționale care se urzesc astăzi împotriva populațiilor europene.
Am văzut, totodată, că sancțiunile impuse Federației Ruse au funcționat pe termen lung. Ne uităm la situația economică. Mai întâi sancțiunile, după aceeaplafonarea prețurilor la petrol, renunțarea la gaze, cât de curând complet la petrol din Rusia. Au venit ulterior accentuarea sancțiunilor secundare, vezi pe cele pe care același Donald Trump le-a lansat împotriva Indiei, pentrucumpărarea petrolului din Rusia, apoi ofensiva împotriva flotei din umbră care transportă acest petrol. Probabil că suma acestor lucruri are un efect major, înprimul rând, pe resursa financiară rusă, dar sigur presează în mod substanțialefortul Rusiei de a câștiga, de a atinge obiectivele sale maximaliste, formulate de Vladimir Putin. La nivelul sancțiunilor, punctul cel mai important estereducerea substanțială a resurselor care vin din petrol și gaze, ceea ce însemnaînaintea războiului, în anul 2021, 50% din bugetul Federației Ruse.
Războiul este deci parte din viața ucrainenilor. Putin l-a adus la ușa fiecărui rus.Dar dacă Rusia vizează centrale electrice și termoelectrice cu rachetele sale, Ucraina distruge rafinării, depozite de petrol, noduri de cale ferată sau conductecritice. În primul caz, iarna va trece în curând. Ucrainav a putea să le repare, săle transforme în surse mobile, să-și reface aprovizionarea cu energie electrică. În schimb Rusia pierde pentru câțiva ani la fiecare lovitură care vizează un deposit militar sau o conductă majoră de transfer de carburanți, o fabric de producție de capabilități militare sau, să nu uităm, o tremie din flota sa de avioane strategice. Pe aceastea nu le poate reface peste noapte, în câtevasăptămâni sau luni, ci ani. Și cu costuri pe care nu și le mai permite.
Astfel câștigă Ucraina, făcând câștigurile teritoriale ruse pe fiecare metru de pământ ucrainean, distrus cu totul, extrem de costisitor. Când câștigi un orășelîn câte un an, și te mai și întorci din drum la poziția inițială, asta nu mai sunădeloc a câștig. Ca atunci când amenințți prea des cu arma nucleară pentru căcele convenționale și armata ta capotează la efortul de război. Un nou an, cu o nouă istorie, dar cu o Ucraină care a rezistat mult mai bine decât s-ar fi așteptatvreodată Putin. Unde sunt cele trei zile de blitz krieg până la parada victoriei pe Hreșciatik?
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
Iulian Chifu: Război în Iran. SUA și atacul de constrângere pentru negocierile prin intermediari
de Iulian Chifu*
Iranul se pregătește de război. După negocierile de la Geneva care par să nu ducă nicăieri, un ultimatum de 10 zile – două săptămâni se consumă în aceste zile, cu Teheranul reușind să pună pe masă doar o propunere de scădere de la 60% îmbogățire la 20% pentru cele 300 kg material radioactiv pe care-l dețin, refuzând să-l exporte. Nici celelalte ținte ale negocierilor Statelor Unite (și Israelului) – limitarea programului balistic și a producției de rachete, a razei de acțiune a acestora sau respingerea sprijinirii milițiilor pro-iraniene din Orientul Mijlociu nu sunt acceptate ca elemente ale detensionării, ci doar un acord JCPOA 2.0. care ar limita și nu ar interzice complet îmbogățirea uraniului. Altfel, principala întrebare este ce va face armata americană deplasată în Golf, cu un potențial enorm de atac și apărare a propriilor baze și nave, și mai ales când va veni decizia politică de a o utiliza și a distruge țintele planificate în așa fel încât atacul să atingă obiectivul de constrângere a Iranului la negocieri prin intermediari, în momentul de față Omanul, dar și să reenergizeze iranienii de rând în a contesta regimul și, eventual a-l răsturna ca efect al intervenției americane de la distanță.
Negocierile de la Geneva încotro?
Negocierile de la Geneva nu duc nicăieri, un lucru care trebuia să fie evident de la început. Amplasarea primului portavion și grupul din jurul său în proximitatea Golfului a fost interpretată drept simplu element de presiune și tratat cu reacții prin exerciții de descurajare credibilă, nicidecum cu un răspuns în planul negocierilor. Sosirea celui de-al doilea grup cu portavion a agravat situația și a pregătit o altă greutate militară în zonă. Pesimismul de la Geneva s-a transmis în declarația lui Donald Trump la 19 februarie, când a anunțat că va decide dacă Statele Unite vor lovi Iranul în 10 zile.
În replică, Iranul a găzduit în aceeași zi exerciții navale comune Rusia-Iran în Golful Oman și în partea sudică a Golfului Persic pentru a marca solidaritatea rusă și a exersa manevre ofensive și defensive în jurul strâmtorii Hormuz. A fost exersată detectarea și eliberarea vaselor comerciale deturnare prin operațiuni coordonate din aer, pe mare și cu forțele de operațiuni speciale, practicând și metode de comandă și control, răspuns rapid și asalturi combinate. Exercițiile au fost destinate contracarării amenințărilor la adresa securității maritime, întărirea cooperării în operațiuni contra-terorism și interacțiunile navale bilaterale ruso-iraniene.
Dincolo de limbajul comunicatelor, e vorba despre a încerca o descruajare cât de cât credibilă a forțelor americane. În același mod, la 17 și 18 februarie, forțele navale ale Gardienilor Revoluției Islamice au desfășurat exerciții de tragere închizând parțial strâmtoarea Hormuz pentru a semnaliza perspectiva blocării căii navale pentru exporturile de petrol din Golf. Dar mesajele de descurajare nu au cum să fie relevante atât timp cât negocierile nu duc nicăieri iar o nouă confruntare cu Iranul e din ce în ce mai probabilă, unii ar putea deja spune inevitabilă. Statele Unite au adus mai multă putere navală și aeriană în regiune decât în 2003, la invadarea Irakului, iar perspectiva este mai degrabă cea a unui război prelungit pe câteva săptămâni, cu multiple opțiuni pentru conducerea politică americană.
Război sau lovitură simbolică: opțiunile Americii lui Trump în Iran
Analiza de opțiuni ale președintelui Trump subliniază trei direcții: un atac pentru a forța negocierile, un atac pentru a degrada și a decapita conducerea iraniană, inclusiv pe Ayatollahul Ali Khamenei și pe fiul său, virtual succesor sau lovituri militare simbolice pentru a acoperi promisiunea președintelui de sprijin către populația iraniană care s-a revoltat la început de an. Atacul simplu la Khamenei ar putea să-l transforme în martir, succesorul său ar veni din interiorul regimului, deci nu va fi o variantă mai bună, și ar putea determina o raliere în jurul steagului, formula prin care populația este pornită să-și apere țara chiar dacă nu este de acord cu propriul conducător. În schimb atacul la adresa forțelor de securitate este unul care ar fi perceput ca sprijin și ca imbold pentru populație pentru a se revolta mai departe, mai ales dacă nu va antrena multiple victime colaterale civile.
Desfășurarea de forțe este impresionantă, mai ales având în vedere că nu s-a pus problema unui atac la sol sau ocupație teritorială ca-n Irak – invazie pe teren, reprimarea și schimbarea de regim, controlul complet al teritoriului. În cazul acesta, nu există elemente care să indice pregătirea pentru o descindere într-o operațiune pe scară largă la sol, ci mai degrabă avem o combinație de capabilități aeriene și navale pentru o campanie intensă dar limitată, care să dureze, să poată fi repetată și să funcționeze sub atacurile constante iraniene. Forțele desfășurate permit variații de intensitate, atacuri pe faze diverse, ajustări și escaladări în funcție de reacții, necesități sau opțiuni în evoluția războiului. Aceste capabilități pun conducerea iraniană sub o presiune constantă și în tensiune crescută, fapt ce ar putea duce și la riscul unor percepții și reacții greșite. Structura de forțe nu permite menținerea nivelului de pregătire înalt pentru multă vreme, dacă nu e cunoscut deja faptul că aceste forțe americane dislocate vor fi utilizate în curând. Deci vom avea lovituri în Iran.
Și ca în butada lui Cehov – dacă apare pistolul în actul unu se va trage cu el în actul trei – nivelul forțelor desfășurate sunt un alt argument solid pentru declanșarea operațiunii militare susținute: două portavioane cu grupuri complete de lovire, numeroase distrugătoare cu sisteme de apărare anti-aeriene și anti-rachetă și un submarin dotat cu rachete de croazieră subliniază că nu este vorba despre o demonstrație de forță de paradă, pe termen scurt, ci o configurație de luptă solidă, care poate susține lovituri pe perioada mai multor săptămâni, sub atacul inamic. Totul depinde de momentul lansării deciziei de atac. Cât despre o eventuală decizie de retragere a unei asemenea forțe, ar deveni extrem de costisitoare financiar, militar și politic.
Portavioanele nu au fost niciodată desfășurate doar pentru a arăta o încordare de mușchi, ci au fost întotdeauna utilizate, fiind adevărate baze aeriene mobile care permit zboruri continue ale avioanelor de luptă fără a depinde de aeroporturi terestre. Ele nu sunt utilizate pentru o singură lovitură, ci pentru continuitatea loviturilor pe o perioadă lungă, Distrugătoarele lovesc ținte terestre, asigură protecția flotei și ajută la suprimarea apărării antiaeriene a inamicului. Superioritatea aeriană și distrugerea antiaerienei iraniene ar fi primii pași. Apoi prezența submarinelor complică planificarea apărării pentru că există o incertitudine a direcției și momentului atacului care provine de la această capabilitate, fapt ce necesită alocarea unor resurse mari în apărare. Deci sistemul desfășurat permite observarea, lovirea, apărare și adaptarea la reacțiile inamicului.
Pregătirea este mult mai amplă și probează și ea perspectiva războiului și a loviturilor susținute: distribuirea forțelor aeriene în întreaga regiune, selectarea bazelor din Golf și din regiunea mai largă pentru a permite și acoperi zboruri de atac continuu, întărirea rapidă și continuarea operațiunilor chiar sub atacul inamic. Forțele americane pot să lanseze lovituri în adâncime, pot face recunoaștere și să repete atacurile cât este nevoie pentru degradarea forțelor inamice, în același timp protejându-și bazele și spațiul aerian. Astfel, după faza inițială de distrugere a observării, senzorilor și apărării anti-aeriene inamice, atacurile succesive permit reducerea permanentă a capabilităților militare iraniene și nu o încercare de distrugere completă la un atac singular. Mai ales că forța desfășurată e menită să mențină superioritatea aeriană și protecția bazelor și navelor ca prioritate absolută.
Decizia la Donald Trump: care va fi amploarea atacului
Dacă acum s-a reunit în regiune cea mai fantastică forță militară americană din istoria Orientului Mijlociu, și cum Israelul nu va rămâne nici el de o parte într-o asemenea confruntare, e de așteptat o reacție de amploare cu obiective ce pot merge până la eliminarea regimului și înfrângerea Iranului până la capitulare. Totuși decizia e profund politică, iar președintele Donald Trump a vorbit că evaluează perspectiva unei lovituri militare limitată în Iran, scopul fiind acela de a-i presa pe liderii iranieni să cadă de acord asupra unei înțelegeri care să stopeze programul nuclear iranian. Asta chiar dacă Iranul și-a nuanțat nivelul de ambiție de la a produce arma nucleară – în percepția sa singura șansă de a se apăra și a apăra regimul – la a putea îmbogăți și menține uraniu îmbogățit pe teritoriul său, chiar dacă partea americană merge pe solicitarea maximală de zero uraniu îmbogățit în Iran.
Statele Unite susțin că Iranul se apropie de dezvoltarea unei arme nucleare, în ciuda distrugerii programului său nuclear în iunie-iulie anul trecut, în campania israeliană de 12 zile și intervenția americană cu bombe anti-buncăr. Iranul a negat întotdeauna această perspectivă, chiar dacă nu poate justifica obsesia sa și producerea de uraniu îmbogățit 60%, care mai are nevoie de un simplu salt pentru a fi utilizabil în construirea unei arme nucleare. Propunerea lansată vineri de către ministrul de Externe iranian Abbas Araghchi către trimisul special Steve Withkoff vizează doar o limitare a gradului de îmbogățire a uraniului, respingând celelalte teme de iritare puse pe masă de către partea americană: rachetele – care amenință Israelul – și finanțarea milițiilor șiite pro-iraniene din regiune.
Trump are în regiune cea mai mare navă a lumii, portavionul USS Gerald R Ford, care a venit acolo unde se afla deja portavionul USS Abraham Lincoln, împreună cu desfășurarea de distrugătoare, nave de luptă și avioane de luptă. Iranul și-a întărit capabilitățile și facilitățile militare, distruse în urmă cu șase luni, și continuă să amenințe forțele americane în diferite moduri, de la ieșiri vocale la zboruri de drone și tentative de a reține nave comerciale pentru a testa intervenția armatei americane.
Președintele Donald Trump preferă să nu divulge intențiile sau o decizie finală chiar încă nu a fost luată. Joi, 19 februarie, el a declarat că va exista cu certitudine un acord la final, într-un fel sau altul. Oficialii militari americani i-au prezentat un set larg de opțiuni până la nivelul unei campanii de mai multe săptămâni. Altfel, lui Trump îi plac surprizele și folosește adesea termene limită pentru a presa ținta aleasă, termene pe care nu întotdeauna le respectă. Astfel, la atacul din cadrul operațiunii Midnight Hammer din iulie, oficialii americani și Donald Trump vorbeau încă de negocieri și de perspectiva unei decizii în două săptămâni chiar cu o zi înainte de atac.
În orice caz, America are nevoie de a stabili și defini un scop al intervenției în Iran care să fie lesne de absorbit și susținut de publicul american și occidental și, mai ales, să poată fi o replică a modelului atacului decisiv, puternic și care nu duce la prelungirea conflictului. Or lovitura asupra Iranului, gândită la nivel de săptămâni, nu are cum să repete isprava implicărilor unice de câteva ore în războiul de 12 zile israelian din iunie 2025 și nici operațiunea de extragere a lui Maduro într-o noapte. O opțiune convenabilă va trebui imaginată și selectată de președintele Trump pentru a putea menține modelul său și acceptabilitatea publică, în primul rând în baza sa MAGA în an electoral mid-term. Astăzi 70% dintre americani se opun unei intervenții în Iran.
Reacția Iranului: proporționalitate, intermediari, război total și blocada strâmtorii Hormuz
Iranul nu este un adversar fără mijloace și incapabil să reacționeze sub un atac. Chiar dacă precedentul războiului de 12 zile cu Israelul nu a arătat forțe bine pregătite, lecțiile învățate au fost transpuse în capabilități și pregătire și e posibil ca, de această dată, confruntarea să nu fie la fel de simplă. Iranul ar putea să desfășoare un adevărat război asupra intereselor americane de jur împrejurul Golfului și al Orientului Mijlociu. Până în prezent, Iranul și-a calibrat atacurile mai degrabă proporțional, iar dacă percepția sa va fi cea a unui atac american formal, pentru a îndeplini promisiunea de sprijinire a opoziției, Teheranul se va preocupa mai mult de protestele interne decât de atacarea armadei sau a bazelor militare americane din regiune.
Totuși Iranul ar putea face erori de calcul sub presiune și să reacționeze greșit, considerându-se sub un atac existențial, atunci când nu va fi cazul. Perspectivele erorilor de calcul sunt foarte prezente, și o lovitură simbolică americană ar putea fi interpretată greșit și să determine un atac pe scară largă pe multiple ținte americane, nu în primul rând navele americane de unde se produce atacul. Ele ar putea viza, în egală măsură, aliații americanilor din Golf cât și statul Israel. Mai mult, chiar dacă evaluarea va fi clară despre un atac simbolic, gândirea militară iraniană ar putea opta pentru un atac solid și masiv în replică pentru a restaura descurajarea credibilă în regiune, iar într-un asemenea atac să fie implicate și milițiile pro-iraniene, cu precădere Hezbollah-ul libanez și forțele yemenite. Din punctul de vedere al Teheranului, o reacție mai lejeră și formală ar determina o perspectivă a continuării atacurilor americane și israeliene oricând și-ar dori-o.
Iranul își face propriile calcule politice, de asemenea. Dacă rezistă unui nou atac și reușește să provoace ceva pierderi importante Statelor Unite, atunci acest fapt ar întări poziția sa de negociere din viitor. S-ar putea să avem de a face aici cu o percepție greșită, care să împingă Iranul la catastrofă, dar diferențele de viziune ale părților sunt majore: Iranul dorește să negocieze doar un plan de acțiune 2.0 pentru îmbogățirea uraniului, în timp ce partea americană așteaptă mai degrabă ceva mai aproape de capitulare și respectarea condițiilor maximale impuse de Washington. De aici și diferențele de abordare și percepție care pot duce la distrugerea Iranului și prăbușirea regimului, odată cu intrarea în noua aventură confruntațională cu Statele Unite.
Starea constantă de incertitudine nu e de bun augur, de asemenea, pentru claritatea percepțiilor și a intențiilor părților, care să ajute un calcul mai rațional. Prezența navală solidă afectează calculele iraniene, și nu întotdeauna în sensul pozitiv al aducerii sale la masa de negociere cu o soluție și concesii serioase, care să permită abandonarea intențiilor de lovituri serioase, repetate și constante asupra liderilor, centrelor de comandă și control și a capabilităților militare iraniene. Iranul se gândește la lovituri asimetrice pe scară largă în întregul Orient Mijlociu și exploatarea amestecului potrivit de rachete de diverse tipuri pe care le deține alături de drone în atacurile sale din regiune.
De asemenea, Iranul pariază pe introducerea unor costuri majore la nivelul asigurărilor, limitarea tranzitului cu nave și instabilitate pe piețele energetice globale. Vulnerabilitățile americane sunt conoscute – baze terestre fixe și mari ca întindere, hub-uri logistice și rute maritime, toate fiind lesne subiectul atacurilor iraniene și ale milițiilor pro-iraniene din regiune, ale rachetelor sale și dronelor Shahed. La fel de expusă este Strâmtoare Hormuz, care nu trebuie neapărat închisă, e de ajuns ca traficul pe aici să se simtă nesigur și acest fapt să afecteze costurile petrolului mondial.
O altă preocupare majoră a autorităților iraniene sunt protestele propriei populații. Un atac cu țintirea corectă și cât mai puíne victime colaterale, țintele fiind structurile de securitate și potentații regimului, poate duce la antrenarea susținerii publice. Ieșirea în stradă e cu atât mai probabilă cu cât deja protestele au fost realuate pe străzi. Altfel, trebuie să ținem cont că iranienii nu au răspuns la apelurile externe de a protesta, lansate în timpul războiului de 12 zile, ci au protestat după propriul calendar, când s-a prăbușit cursul de schimb al rialului. Deja au fost înregistrate cele mai multe proteste de la 11 ianuarie, la valul anterior, chiar pe 19 februarie, cu 5 proteste mari de peste 1000 de oameni și 14 alte proteste, cu motivații diverse, principala fiind finalul perioadei de doliu de 40 de zile de la moartea inițială a protestatarilor uciși de regim la 8-9 ianuarie. Mișcările de protest vin în primul rând pentru că oficialii iraniani nu s-au ocupat de motivele fundamentale care au generat protestele masive din ianuarie.
Efectele electorale ale unei acțiuni de câteva săptămâni în Iran
Un alt element care ar putea conta în alegerea și decizia lui Trump este situația internă și măsura în care și-ar permite efecte secundare precum o creștere dramatică a prețurilor la barilul de petrol. Astăzi sondajele nu sunt tocmai favorabile și americanii resping modul în care președintele a gestionat problemele imigrării și a economiei. Pe acest fond, un război de uzură cu victime multiple, care ar dura câteva săptămâni, ar putea îndepărta o parte importantă din baza MAGA a administrației căreia Trump îi promisese în campanie că va evita confruntările externe și războaiele lungi.
Pe de altă parte, un atac în Iran ar putea trimite prețurile la benzină și motorină la niveluri inacceptabile pentru populație, deja lovită de creșterea prețurilor prin taxe și inflația generată de această creștere. Dacă și prețul carburantului sare în aer, reacția americanilor la urne ar putea fi dură și costisitoare. Iranul controlează, astfel, o tremie din rezervele dovedite de petrol și una dintre cele mai importante căi de transport maritim al acestuia prin strâmtoarea Hormuz. Prețul la petrol a crescut marți, 17 februarie cu 7% și a atins 70 dolari barilul miercuri, pentru prima oară după atacul Israelului din iunie. Și în Statele Unite, prețul barilului a crescut cu 10 dolari față de luna trecută.
Trump și partidul său Republican sunt vulnerabili politic în perspectiva alegerilor mid-term. Iar unele dintre soluțiile iraniene de retaliere pot fi și mai dureroase pe această direcție. Blocarea temporară a exporturilor de petrol, sau distrugerea unor depozite sau rafinării, sau chiar puțuri de petrol pot crea probleme majore prețurilor și aprovizionării cu petrol. Prin strâmtoarea Hormuz, cu o lățime de 21 de mile marine, trec zilnic 20 milioane de barili de petrol, circa o cincime din producția și consumul global. Este și singura cale de extragere a petrolului din regiunea Golfului. Când a închis strâmtoarea parțial, la 19 februarie, pentru trageri, prețul barilului de petrol a crescut cu 5 dolari, iar o întrerupere prelungită a traficului prin strâmtoare poate impinge prețul și la 100 de dolari barilul.
Desigur, nu e simplu de menținut un moment de blocaj: Iranul ar trebui să controleze strâmtoarea și să susțină blocada în timp ce este sub atac. Altfel, și Iranul ar pierde masiv resurse, fiind dependent în proporție de 10-15% din PIB de exporturile de petrol și pentru circa 50% din bugetul său. Pe de altă parte, s-a dovedit că, în trecut, orice asemenea atac a dus la o revenire rapidă a prețurilor. De exemplu, atacul din 2018 asupra facilităților saudite de la Aramco din Abqaiq, care a afectat 5% din producția de petrol saudită, nu a durat mai mult de câteva săptămâni și apoi prețurile au revenit. Ele sunt din ce în ce mai elastice și pe fondul întoarcerii spre energie verde a unei mari părți a Europei și a lumii.
Prețuri mari pe o durată substanțială, în an de alegeri mid-term, nu sunt o veste bună pentru administrația Trump. De aceea alegerea și decizia este motivată fundamental de opțiuni politice. Cu cât instabilitatea, așteptarea și conflictul se prelungesc, cu atât piețele încep să-și afirme nervozitatea pe baza volatilității prețurilor la energie și transporturi. Chiar și numai distrugeri fizice limitate asupra infrastructurii petroliere sau portuare din regiune pot fi interpretate drept impredictibilitate permanentă și criză și să determine o creștere a prețurilor importantă pentru consumatorul american și reacții ale bursei care pot afecta încrederea investitorilor și, desigur, vor afecta votul în noiembrie.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
