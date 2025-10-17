EDITORIALE
Iulian Chifu: Business-Șah cu Trump și Putin. Și alba-neagra din fundal cu Ucraina lui Zelenski
de Iulian Chifu*
Președintele Donald Trump a anunțat, chiar în timp ce vorbea pe telefon, că e în discuții chiar când posta pe Truth Social, cu președintele Vladimir Putin. Ulterior a anunțat că discuția a fost foarte bună și că zona tehnică condusă de Marco Rubio se va întâlni cu omologii ruși pentru ca ulterior, la o dată ce va fi anunțată, el însuși se va întâlni cu Putin la Budapesta. Pentru a încheia războiul fără glorie din Ucraina. Cum discuția a intervenit în preziua primirii la Casa Albă, vineri, 17 octombrie, a lui Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Întregul mise en place a dat senzația unei alba-neagra cu Ucraina pe un fundal în care Trump și Putin joacă șah, mai exact un business șah așa cum îi place lui Trump.
Convorbirea intempestivă vine după un număr de schimburi de replici și amenințări care au culminat cu perspectiva livrării de rachete Tomahawk către Ucraina, după ce deja Pete Hagseth, secretarul Pentagonului, anunța o vânzare mare de armament către Ucraina și, pe de altă parte, cerea europenilor să cumpere armament mult și puternic destinat Kievului. Discuția vine și în contextul anunțării faptului că Putin va trebui să vadă daca mai are cu ce rafina petrol – ucrainenii distrugându-i multe din capacități iar livrarea de rachete urmând să lovească și ce a mai rămas, cu perspectiva de a muta cozile la gazolină care sunt mai peste tot prin Rusia în nemulțumirea absenței totale a posibilității de mișcare cu mașinile într-o țară producătoare de petrol, din lipsă de rafinării, oricum costisitoare și greu de reconstruit sau reparat după distrugeri produse de rachete de croazieră modificate.
Tot pe lista inițiativelor care au făcut titluri se numără constituirea fondului de sprijinire a Ucrainei din suprataxarea Chinei, fondul urmând să fie subiect al coeziunii transatlantice, respectiv al alăturării europenilor la sancțiunile și suprataxarea vizată de către Donald Trump. Altfel, obiectivul secundar și simbolic ar fi fost tot sprijinirea Ucrainei. Dacă adăugăm nemulțumirile privind Putin, verbalizate foarte des acum în ultimele zile de către Trump, avem peisajul complet al jocului de șah pe care-l joacă Trump.
Desigur, jocul e mai vechi, și a început cu mutarea lui Putin, care l-a adus la Anchorage pe Trump, ieșind din izolare și neoferind nimic la schimb. Și după rușinea care l-ar fi făcut să se ridice de la întâlnire, dar oricum l-a determinat pe președintele american să anuleze conferința de presă contra niște declarații de sub 15 minute, și masa cu delegațiile în plen, a urmat ambiguitatea, apoi refuzul Rusiei de a se întâlni la nivel de șefi de state Putin-Zelenski, în fine observația că spiritul de la Anchorage s-a pierdut și nu mai există fereastră de oportunitate, respectiv că Rusia vrea război.
De aici accelerarea jocului lui Trump, supărat că a fost păcălit fără temei și decis să ia runda a doua de la Putin. Aici au contat nemulțumirea profundă și cunoașterea situației critice economice pe care o traversează Putin și Rusia sa, dar și pe cea militară și de resurse de personal la fel de critică. Oricât ar fi bravat Putin, recrutarea fără mobilizare generală nu mai e fezabilă, oricât s-ar ridica sumele oferite, care oricum sunt prohibitive pentru regiunile ruse. Când a apărut și mesajul schimbului de informații și cel privind amenințarea livrării de rachete Tomahawk, cu ajutorul american spre a le utiliza, deja jocul s-a dus prea departe.
Zelenski urma să ajungă vineri la Washington, cu perspectiva de a pleca cu rachetele și cu apărarea Patriot. Pe un asemenea fond și cu asemenea amenințări credibile, Putin a fost nevoit să reacționeze ante fesum, respectiv să sune la Trump și să pună ceva pe masă, înainte de întâlnirea de vineri. Desigur, șahul l-a primit Zelenski, cu care cei doi mari par să joace alba-neagra. Dar care le permite poziționări și posturări, respectiv să extragă avantaje și profituri, dincolo de pacea din Ucraina(sperăm nu și pe seama Ucrainei și a Europei).
Astfel, întâlnirea de vineri Trump-Zelenski a fost compromisă substanțial, dar cu promisiunea păcii rapide. În ce condiții? Sigur nu cele ale lui Putin, dar cu o formulă de ieșire plauzibilă, adică și cu costuri pentru Kiev. Și cum Putin a dat șah, s-a devoalat parțial și cealaltă componentă a jocului, a mizelor, care fac să avem de-a face cu business – șah: schimburi economice și comerciale, investiții și afaceri în Rusia după încheierea conflictului. Și la Anchorage asta trebuia să fie o parte importantă, dar a fost escamotată și ruinată de partea politică a reuniunii. Și promisiunea că nu va exista nici o afacere cât timp războiul cu Ucraina nu este încheiat. Rezultatul: afaceri profitabile pe masă puse de Putin, cu câștiguri reciproce, dar și propuneri individuale și personale pentru Trump, așa cum știe să abordeze runda Vladimir Putin.
Desigur, schimbul de mișcări urmează să se consume mâine, mai întâi, apoi în săptămânile viitoare. Nu știm dacă va fi pace. Nu știm cât îl va costa pe Zelenski și Ucraina această pace, și cât va plăti, din partea sa, și Putin. Dar cert este că obiectivul major al lui Donald Trump, conștientizat sau nu, este afirmarea cu tărie și grav a capacității de descurajare a Statelor Unite și forța sa de actor global capabil să constrângă pe alții, inclusiv Rusia lui Putin, să respecte voința sa.
Chiar dacă pentru asta a trebuit să urle de durere China în perspectiva acțiunii lui Trump în sancțiuni coordonate cu UE, sau să înregistrăm presiunea Beijingului lui Xi asupra lui Putin să lase joaca și să îi dea satisfacție lui Trump. Mad Man Theory, teoria omului nebun pe care nu trebuie să-l contrariezi că nu știi ce e în stare să facă, pare să meargă în business-ul șah al lui Trump. Dar vom verifica rezultatul real în scurt timp. Ca și pretenția de a încheia războiul Rusiei în Ucraina, și de a intra pe turnantă pentru Premiul Nobel pentru Pace anul viitor, pentru Donald Trump.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
Despre Ziduri și Fundații
de Constantin Spînu, senior editor CaleaEuropeană.ro
Dacă președintele Putin spera, în februarie 2022, că armata sa va defila pe străzile Kievului, în haine de paradă, în maximum trei zile de la declanșarea invaziei, dacă liderii spațiului euro-atlantic se temeau că armata ucraineană nu va putea rezista mai mult de trei săptămâni, odată pornit tăvălugul cotropitor, iată că războiul de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei a depășit de mult pragul psihologic de trei ani și încă nu se întrevede, pentru cei realiști cel puțin, o soluție pentru a i se putea pune capăt prea curând.
Cu pierderi colosale, înregistrate de ambele părți, în vieți omenești și resurse militare sau economice, purtat cu mijloace de ultimă generație, dar din tranșee și poziții fortificate în stilul războaielor de uzură ale frontului de vest din Primul Război Mondial, această confruntare armată, care a pus față în față un Goliat lacom, dar cu mintea rătăcită și mușchii atrofiați și un David timorat și strâmtorat, însă solid pe picioare și ager la minte, pare că este departe de momentul în care armele vor tăcea, pentru a lăsa loc diplomației și negocierilor raționale.
Acest moment va veni, însă, în cele din urmă și, cu excepția minților încețoșate de propagandă și zgură ideologică, este evident pentru toată lumea că încheierea războiului în condițiile puse de agresor ar însemna o catastrofă nu doar pentru ucraineni ci și pentru restul Europei. Care ar trebui să învețe, dacă Vladimir Putin ar obține ce a dorit, să trăiască având la granițe un prădător înrăit de gustul de sânge proaspăt. Vestul colectiv nu are o altă opțiune rațională, care să îi servească și propriile interese de securitate, în afară de aceea de a rămâne de partea națiunii agresate. Pentru că, altfel, mârâielile ursului pe la gardurile euro-atlantice se vor transforma în atacuri – minore sau cu urmări serioase – pe la merinde și acareturi. Știm foarte bine, din experiența multor comunități montane de la noi, că urșii se adaptează permanent pentru a-și asigura surse de pradă facile. Vestul nu-și poate permite, așadar, să lase bunătăți apetisante la îndemâna fiarei și nici să ignore spărturile din gard.
Oricât de mult prețuim pacea, trebuie să înțelegem că perioada în care ne-am bucurat de ea fără griji s-a cam sfârșit. Rusia a declanșat cu mulți ani în urmă acțiuni prin care a transformat spațiul public și cel cibernetic ale comunității euro-atlantice în teatre de război hibrid. Provocările de securitate venite din partea Rusiei la adresa țărilor NATO (drone pătrunse în spațiul aerian, bruiajul semnalelor GPS, crearea de tensiuni la frontiere) au devenit mai frecvente de câteva luni, însă mașina de propagandă de la Kremlin, care a reușit să se înfiltreze în societățile noastre, folosește de peste un deceniu ca armă de luptă dreptul nostru fundamental de a ne exprima liber. Prezentându-se drept voci interne, legitime și care au dreptul să se exprime fără opreliști, agenții de influență aflați în solda Moscovei otrăvesc permanent orice temă legitimă de dezbatere cu minciuni și manipulări menite să ne îndepărteze și să ne separe pe linii emoționale și nu raționale. Unele dintre temele lor favorite încearcă să ne convingă că NATO nu mai poate îndeplini misiunea sa fundamentală: apărarea colectivă și că Uniunea Europeană, sufocată de birocrație și corupție va intra în colaps în curând. Rusia a stabilit ca miză supremă pentru operațiile sale de propagandă și dezinformare spulberarea coeziunii în interiorul NATO și Uniunii Europene, atât între statele membre – cu privire la rolul și misiunile celor două organizații și, la fel de important, cu privire la sprijinul pentru Ucraina, cât și în interiorul fiecăreia dintre națiuni, pe aceleași teme. Fără să se obosească să ascundă ambițiile neo-imperialiste ale stăpânilor, simbriașii Kremlinului ne îndeamnă să credem că „toți pentru unul și unul pentru toți” rămâne doar o lozincă din romanele de capă și spadă, aliații urmând a fi abandonați și lăsați să se descurce singuri în cazul în care „atotputernica” Rusie va decide, după „rezolvarea” problemei ucrainene, să treacă la nivelul următor și să se ocupe de țările NATO sau ale Uniunii Europene.
Trâmbițând permanent iminența unei asemenea apocalipse, propovăduind fără încetare dezbinarea și implozia Occidentului, este foarte posibil ca, testându-ne coeziunea și capacitatea de a ne coordona acțiunile, Rusia să ne fi făcut, în fapt, un serviciu. Țările libere au devenit din ce în ce mai conștiente că deznodământul războiului din Ucraina va influența în mod esențial evoluția și statutul Alianței și al Uniunii, care au nu doar datoria, ci și interesul vital de a impune și garanta, sub coordonarea Statelor Unite și cu implicarea consistentă a țărilor europene, o pace justă pentru Ucraina.
România, care a sprijinit Ucraina din prima zi a invaziei, se va afla, în orice scenariu, în prima linie de contact cu o zonă radioactivă geopolitic și militar, care va trimite permanent unde de instabilitate, incertitudine și amenințări de securitate. Acest articol nu este însă despre justețea deciziei țării noastre de a se poziționa ferm și fără echivoc de partea Ucrainei și cum se poate împăca asta cu frustrările noastre istorice legate de această țară vecină (rănile provocate de rapturile teritoriale sovietice, încordările recente, nu tocmai amicale, legate de statutul Insulei Șerpilor, de exploatarea Canalului Bâstroe și, chiar dureros, tratamentul Kievului față de minoritatea românească din Ucraina, considerat, multă vreme, injust).
Îmi propun astăzi, la debutul editorial în spațiul oferit cu generozitate de Calea Europeană, să privim către momentul când armele vor tăcea mai sus de granița noastră cu Ucraina. Cât de pregătiți suntem, ca stat de flanc al NATO și al Uniunii Europene, pentru gestionarea consecințelor războiului, indiferent care va fi deznodământul acestuia?
Mi-aș dori, de exemplu, să știm că avem deja stabilită o strategie cu privire la fructificarea eficientă a oportunităților generate de procesul de reconstrucție a țării vecine. Să nu ne facem iluzii: aceste oportunități nu ne vor fi oferite pe tavă, ci ele vor trebui câștigate în mod inteligent și eficient, prin maximizarea punctelor noastre forte și securizate prin valorificarea acestora.
Dar la fel de important este să înțelegem dacă și cum se pregătește România, din punct de vedere al securității și apărării, pentru momentul când armatele Moscovei și Kievului vor întrerupe ostilitățile, temporar – prin armistițiu sau pe termen lung – printr-o pace negociată și garantată de principalii actori interesați (în speță Statele Unite și aliații europeni). Despre cum vom fi pregătiți să descurajăm, atât din postura de stat membru al NATO și UE, dar și la nivel național, poziția agresivă a Rusiei, ale cărei frustrări vor crește, mai ales dacă pacea va fi justă pentru Ucraina.
Indiferent de scenariul care se va confirma, Rusia va rămâne principala amenințare de securitate din regiunea Mării Negre și pentru întregul continent european pentru următoarele decenii. Arătam, în introducere, că perspectivele unei asemenea realități au încetat de mult timp să fie doar subiecte de dezbatere academică și se manifestă cât se poate de concret în viața de zi cu zi. Incursiunile dronelor rusești – începute, de prin 2023, în spațiile aeriene ale României și Poloniei, au devenit o constantă și pentru țări aflate mult mai departe de linia frontului – vezi recentele incidente din Danemarca și Germania. Avioane de luptă rusești au testat recent reacția forțelor aliate prin forțarea spațiului aerian al Estoniei (a patra oară în acest an și pentru a opta oară de la începutul invaziei din Ucraina, așa cum arăta purtătorul de cuvânt al Ministerului estonian al Apărării), iar provocările vor continua, pe multiple planuri – aș sugera de exemplu, să fim cu ochii și pe subiectul flotei de petroliere fantomă operate clandestin pe mările și oceanele lumii nu doar cu misiunea de a face contrabandă cu petrol rusesc, ci și cu acțiuni de provocare și sabotaj împotriva țărilor aliate, ca platforme purtătoare de drone.
Așa cum declara recent președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, „să nu ne înșelăm. Incursiunile recente [ale forțelor Federației Ruse – n.n.] în spațiul nostru aerian fac parte dintr-un model de amenințări tot mai mari. Este timpul să spunem lucrurilor pe nume. Este vorba de un război hibrid. Europa trebuie să dobândească capacitatea de a răspunde și de a ne proteja spațiul aerian. Munca a început deja”.
Într-adevăr, „munca”, așa cum o numește șefa executivului european, a început încă de la declanșarea agresiunii ilegale a forțelor Armatei Roșii asupra Ucrainei, printr-o serie de măsuri strategice de natură politică, financiară, instituțională și operațională menite să întărească securitatea și capacitatea de apărare a statelor membre și să sprijine Ucraina luate la nivelul Uniunii Europene – pentru întărirea capacităților militare ale statelor membre și pentru sprijinirea Ucrainei, care au completat acțiunile de consolidare a posturii de apărare și descurajare desfășurate de NATO pe flancul estic.
Ne amintim că, imediat după declanșarea invaziei ruse, în martie 2022, liderii UE, luând act de faptul că Rusia constituie o amenințare majoră la securitatea europeană, au aprobat “Compasul Strategic pentru Securitate și Apărare”, un document strategic care a accentuat nevoia de creștere a capacităților militare interoperabile la nivelul statelor membre, care s-au angajat la cooperare accelerată în acest domeniu și au agreat măsuri importante destinate consolidării Pieței Europene a Apărării.
La începutul acestui an, UE a anunțat programul „ReArm Europe”, numit în prezent “Readiness 2030” / Security Action for Europe (SAFE). Acest mecanism de împrumuturi garantate de UE, care mobilizează un capital de 150 de miliarde de euro, permite statelor membre să suspende unele constrângeri fiscale și să direcționeze resurse către apărare și industrie militară. Programul este expresia solidarității europene față de nevoia unei apărări colective moderne și reziliente, prin stimularea cooperării industriale, reducerea fragmentării și crearea unei piețe unice eficiente pentru echipamente de apărare.
Mecanismul SAFE va funcționa ca o linie de finanțare “loans-for-arms”, care va permită statelor membre să finanțeze achiziții de echipamente militare comune (cu condiții de co-participare), în domenii considerate cheie pentru consolidarea apărării statelor UE în fața amenințărilor generate de postura agresivă a Rusiei: apărarea antirachetă / sisteme de combatere a dronelor, artilerie de precizie, muniții, drone, mobilitate militară, spațiu, infrastructură critică, inteligență artificială, sisteme de război electronic etc.
Cu 16,68 miliarde de euro, România a securizat a doua cea mai mare alocare din cadrul programului SAFE, pentru achiziții militare și creșterea capacității de apărare în UE, după Polonia. Guvernul de la București a anunțat că acești bani vor fi investiți în proiecte strategice de apărare și infrastructură. Împrumuturile sunt acordate în baza unui plan național de investiții în industria de apărare, aprobat de Comisia Europeană, iar fondurile pot fi utilizate până la data de 31 decembrie 2030.
Pe componenta de apărare împrumuturile contractate de România prin intermediul instrumentului SAFE vor finanța, în următorii cinci ani, achiziții de tehnică militară în parteneriat cu țări europene, fiind vizate în special proiecte care să faciliteze transfer de tehnologie pe teritoriul național: “vom putea dezvolta fabrici de tehnică militară și vom deveni parte a lanțurilor valorice ale industriei de apărare europene”, a comunicat Guvernul.
Componenta de infrastructură va asigura fonduri pentru proiecte de tip dual use, fiind selectate capetele autostrăzilor din nord-estul României: A7 și A8, Pașcani – Suceava – Siret, respectiv Pașcani – Iași – Ungheni, obiective de valoare strategică, prin care se asigură atât finalizarea unei rețele de mobilitate militară, cât și interconectarea cu Republica Moldova.
Este bine să subliniem încă o dată că SAFE reprezintă un mecanism de împrumuturi, care vor trebui rambursate de guvernul de la București, însă condițiile de finanțare sunt extrem de avantajoase, mai ales din poziția actuală a României pe piețele financiare, cu dobânzi mult mai avantajoase decât ar fi putut țara noastră obține pe cont propriu, cu perioadă de grație de 10 ani și termen de rambursare de 40 de ani.
Primele inițiative de consolidare a capacităților militare defensive ale țărilor UE încep să prindă contur. La începutul acestei luni, în Danemarca, liderii europeni reuniți într-un summit informal și-au anunțat susținerea pentru proiectul strategic “Eastern Flank Watch” (Supravegherea flancului estic), al cărui element central va fi “European Drone Wall” (Zidul european împotriva dronelor). Nivelul de ambiție stabilit de șefa executivului european este foarte ridicat: „acest proiect are ca scop contracararea întregii game de amenințări la frontierele noastre estice. Un element central va fi „zidul de drone”. Este vorba despre un sistem de detectare rapidă, interceptare și, dacă este necesar, neutralizare, pentru care ne bazăm în mare măsură pe expertiza Ucrainei și, prin urmare, trebuie să acționăm rapid – împreună cu Ucraina și în strânsă coordonare cu NATO”, a declarat Von der Leyen la finalul Summit-ului de la Copenhaga.
Prezent la această importantă reuniune, președintele României, Nicușor Dan, a confirmat că România va participa la realizarea proiectului, care, în condițiile generate de recentele evenimente care au implicat pătrunderea de drone rusești în spațiile aeriene ale mai multor țări europene, are șanse a fi implementat în câteva luni: „amenințarea cu drone nu mai este doar o chestiune legată de vecinătatea cu Rusia, iar zidul anti-drone ar putea fi operațional în câteva luni,” a președintele Dan, la 1 octombrie, la sosirea la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga.
Ridicarea iminentă a zidului împotriva dronelor ostile este o veste excelentă pentru opinia publică din România, care, după șocul provocat de căderea primelor resturi ale unei drone Geran 2 în Delta Dunării, în septembrie 2023, a devenit extrem de atentă și de sensibilă la fiecare dintre momentele similare – și nu puține! – care au urmat de atunci.
Lucrurile arată bine, deci: avem bani de cheltuit pentru înzestrarea militară cu tehnologie modernă – direct din bugetul apărării, fixat, în mod înțelept, la 2,5% din PIB sau prin fondurile asigurate de mecanismul SAFE, primul zid se ridică deja împotriva dronelor, n-ar mai fi nimic de adăugat, nu? Să ne apucăm de treabă, cum a îndemnat doamna Von der Leyen!
Și totuși…
La același Summit de la Copenhaga, Ursula Von der Leyen făcea o altă afirmație foarte importantă: „Avem nevoie de o industrie europeană a apărării dinamică, rezilientă și inovatoare [subl. ns]. Am lansat un set de proceduri de tip omnibus în domeniul apărării pentru a simplifica procedurile și a accelera întregul proces. Iar această industrie a apărării are nevoie de un ecosistem puternic, compus nu numai din industrie, desigur, ci și din start-up-uri tehnologice”.
Industria europeană de apărare se află, deci la un moment important. După decenii de stagnare și producție la nivelul de pace, este, iată, nevoie de schimbarea completă a paradigmei. Va urma o perioadă de injecții importante de capital, care să impulsioneze extinderea capacității actuale de producție, dar, mai ales, să creeze noi facilități, care să asigure necesarul de tehnologice atât pentru nevoile țărilor europene, cât și pentru Ucraina.
Ajungem, astfel, la tema principală a editorialului meu – perspectivele industriei de apărare a României și vă cer iertare dacă m-am lungit cam mult cu introducerea, însă stabilirea contextului mi s-a părut importantă.
În perioada următoare vom încerca să generăm o dezbatere consistentă cu privire la starea actuală a industriei noastre de profil – capacități de producție, disponibilitatea forței de muncă, potențialul de a participa la proiecte importante, oportunitățile de transfer de tehnologie (cum pot fi create și, mai ales, dacă și cum pot fi valorificate).
Prima – și cea mai importantă întrebare – la care vom încerca să obținem răspunsuri de la actorii relevanți ar fi: unde oare se situează industria de apărare a României în cadrul ecosistemului european de profil?
Este fundamental să înțelegem cât de dinamici, rezilienți și inovatori cred operatorii economici cu capital de stat care fac parte din Compania Naţională Romarm S.A că pot fi, în acest context extrem de important pentru viitorul industriei de profil? Ne referim la Romarm nu întâmplător, ci pentru că reprezintă, așa cum se prezintă chiar compania pe pagina proprie de internet, „principalul producător şi exportator direct de produse militare din România, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului”?
Cred că a sosit momentul să fim cinstiți cu noi înșine și să privim la industria de stat din domeniul apărării în mod obiectiv, fără să mai ascundem adevărurile incomode sub preș. Ne mai permitem oare să trăim din nostalgiile trecutului, să gravităm în jurul momentelor de maximă dezvoltare din deceniile trecute, când operatorii economici din România comunistă produceau la capacitate maximă tehnică militară proiectată în anii 1960-1970 și munițiile aferente, din care asigurau nevoile de înzestrare ale armatei române din ultimele decenii ale secolului trecut și exportau cu destul de mult succes și în alte țări? Câte oare dintre liniile de producție conservate din acea perioadă mai sunt cu adevărat viabile economic și ce se poate face pentru a reuși transferuri tehnologice de substanță, care să readucă o parte dintre acești operatori la nivelul tehnologic care să le permită să producă la nivelul tehnologic al momentului? Pe ce forță de muncă din companiile de stat – înalt calificată, în anii ’90, dar deprofesionalizată de lungile perioade de șomaj tehnic și îmbătrânită ne mai putem baza în prezent? Ce soluții realiste am avea pentru încadrarea noilor locuri de muncă ce vor putea fi create, în situația în care parteneriatele cu companii mari de profil de peste hotare ar putea fi concretizate în transferuri tehnologice în țară? De ce ar fi nevoie pentru o asemenea analiză și cine ar trebui să o facă? Putem spera că va fi voință politică pentru a gândi și pune în practică un asemenea proiect de țară?
Á propos, ați auzit vreodată de proiectele de tipul Next-Generation Combat Systems (NGCS), așa cum sunt ele dezvoltate de armata SUA, de exemplu, care gândește în prezent cum vor arăta avioanele de vânătoare, tancurile, mașinile blindate, navele de luptă de care va fi nevoie peste 20-30 de ani? Este evident că nu este suficient să găsim soluții pentru contracararea amenințărilor actuale, ci pentru cele viitoare. În cazul dronelor, de exemplu, războiul din Ucraina a arătate că tehnologia evoluează într-un ritm alert, ceea ce vă face ca soluțiile de astăzi să fie depășite într-un timp foarte scurt și să fie nevoie permanent de modernizări și abordări noi, care să asigure înzestrarea armatei cu cele mai eficiente echipamente. O astfel de flexibilitate nu poate fi atinsă importând permanent tehnologie, chiar de ultimă generație, ci prin dezvoltarea pe plan intern capacități de cercetare-dezvoltare și de producție la nivel mondial. Nu cred că este o așteptare exagerată, deși investiția în proiecte de cercetare-dezvoltare costă destul de mult. Avantajele unei asemenea abordări sunt cât se poate de evidente: folosirea resurselor de creativitate autohtone, prin granturi și legislație stimulantă, poate genera soluții de înalt nivel tehnologic, la costuri de producție semnificativ mai mici comparativ cu tehnologia importată sau produsă sub licență, iar banii rămân, în cea mai mare parte a lor, în țară. În plus, astfel de proiecte, dacă sunt încheiate cu succes, pot genera și exporturi.
Avem deja exemple de companii, cu capital privat, nu de stat, care dezvoltă – cu resurse de cercetare-dezvoltare proprii! – echipamente care ar putea reprezenta soluții viabile de înzestrare pentru Armata României, cum ar fi VLAH, primul autovehicul blindat proiectat și realizat 100% în România de BlueSpace Technology (proiect despre evoluția căruia, știm din surse apropiate companiei, vom avea informații importante în curând).
Premise pentru asemenea parteneriate, care să aducă la un loc companii românești cu capital de stat și privat și actori importanți de pe piața mondială există și ar trebui explorate și valorificate. Știu din experiența mea anterioară, ca ofițer activ, că între ministerele Apărării și Economiei există, de multă vreme, o coordonare permanentă pe zona planurilor de înzestrare, cu întâlniri la nivel de ministru de mai multe ori pe an, cu documente actualizate permanent între specialiștii celor două instituții. Ministrul Economiei, Radu Miruță, declara recent că „este că e o colaborare foarte funcțională cu Ministerul Apărării. Am primit lista de priorități de la Ministerul Apărării și ne uităm cum putem deservi pe teritoriul României această listă de priorități. Preocuparea e să extragem toată suma de bani din acest SAFE pe zona de Apărare, însă vă spun foarte deschis: nu mă voi bucura doar că s-a extras suma de bani. Preocuparea mea este să existe niște condiții avantajoase”. Aceste condiții avantajoase ar trebui văzute, în opinia mea, nu doar în plan financiar (prețul cel mai mic, în esență), ci și în cel al protejării intereselor naționale de securitate în derularea programelor de înzestrare, prin facilitarea și încurajarea accesului operatorilor naționali (cu capital de stat sau privat, deopotrivă) la aceste proiecte, asigurându-ne, astfel, că cea mai mare parte dintre aceste fonduri împrumutate vor fi injectate în economia națională și nu în cele ale altor țări. O viziune realistă ar trebui să plece nu de la arăta cu degetul către armată, care „nu cumpără suficient din producția autohtonă”, ci de la a înțelege ce anume pot furniza companiile din Romarm din lista lungă de echipamente de care este nevoie în următorii 20 de ani și, acolo unde nu sunt soluții în prezent, să se caute unele viabile pentru viitor. Ar fi interesant să aflăm părerea principalilor factori de decizie cu privire la acest subiect și vom crea, în edițiile următoare, condițiile pentru astfel de discuții, din care să înțelegem cum putem face pasul de la bune intenții la eficiente soluții.
La fel de important ar fi să ne lămurim cu privire la viziunea Guvernului României cu privire la rolul companiilor private care activează pe sectorul de securitate și apărare. Care sunt instrumentele – dacă există – prin care statul român sprijină aceste companii pentru a participa la eforturile de înzestrare ale Armatei României și a celorlalte instituții din sectorul de securitate națională, stimulând astfel dezvoltarea de soluții românești, care să fie dezvoltate acasă, cu forță de muncă românească și cu beneficii pe orizontala economiei?
În fine, o altă întrebare fundamentală se referă la stimularea capacității de inovare în domeniul tehnologiei de ultimă generație și la încurajarea start-up-urilor românești care au potențial de a propune soluții avansate în acest domeniu. Avem soluții legislative și procedurale pentru a gândi un set de măsuri prin care statul să încurajeze concret – cu fonduri, nu cu lozinci inserate inteligent prin programele de guvernare! – un sistem viabil de cercetare-dezvoltare? Realitatea este că puținele companii private care au dezvoltat produse și soluții de nivel înalt pentru sectorul de apărare și securitate au făcut-o cu fonduri proprii, asumându-și toate riscurile, într-un cadru legislativ al achizițiilor naționale care favorizează în principal achizițiile de la operatori internaționali.
Vom sta de vorbă cu astfel de întreprinzători, în perioada următoare, pentru a înțelege mai bine provocările cu care se confruntă și ce soluții întrevăd ei pentru a da șanse potențialului românesc de cercetare dezvoltare de a furniza soluții viabile aici, în țară, securizând integrarea întregului ciclu economic, producție-mentenanță-modernizare, în economia națională. După cum vom aduce aici și opiniile celor care au competențele legale de a decide viitorul industriei noastre de profil și, în egală măsură, obligația de a da socoteală cu privire la măsurile luate.
Vorbim, pe bună dreptate, de nevoia de a construi ziduri la granițele Uniunii Europene care să ne ferească de pericole și amenințări. „Zidul dronelor” ar putea fi un astfel de proiect care să contribuie în mod direct și la întărirea securității românilor. Vor urma și alte asemenea proiecte, la care sperăm că țara noastră va fi nu doar beneficiar, ci va și contribui la realizarea acestora. Un proverb românesc spune, cu evidentă înțelepciune, că „temelia bună ține casa dreaptă.” Niciun zid nu va dura dacă nu este construit pe fundații solide. Avem, iată, șansa de a începe să consolidăm temeliile industriei românești de apărare. Nu cu populisme ieftine, nu cu nostalgia unor vremuri și glorii iremediabil trecute, ci cu pragmatism și cu realism. Nu doar prin programul SAFE, ci prin valorificarea tuturor oportunităților oferite de măsurile fără precedent adoptate de NATO și de Uniunea Europeană pentru întărirea apărării comune și stimularea cooperării în țările membre, România are șansa de a se reconecta economic la ecosistemul de producție al continentului.
Avem atuuri importante: suntem una dintre cele mai pro-NATO și pro-UE națiuni ale continentului, avem o armată profesionistă, călită, în ultimele două decenii în misiuni desfășurate în teatrele de operații externe, avem un plan de înzestrare militară fără precedent în întreaga noastră istorie, bine acoperit cu resurse financiare în următorii ani, ceea ce aduce predictibilitate și stabilitate. Ar fi nedrept să ratăm șansa de a ne asigura liniștea strategică pentru situația – de nedorit, dar pe care nu o putem ignora – în care atunci când capacitatea noastră de apărare – la nivel aliat, dar și național! – ne va fi testată, vom putea să ne asigurăm nevoile de înzestrare cu echipamente și muniții esențiale produse pe teritoriul național, la adăpost de întreruperile de aprovizionare inerente în astfel de situații.
Vă invităm, de aceea, să ne rămâneți aproape pentru o serie de analize și interviuri care vor fi realizate cu onestitate și fără partizanat, în care sperăm să aducem cât mai multe răspunsuri la întrebările de mai sus și să explorăm soluțiile practice prin care să revigorăm industria de apărare a României – în ambele sale dimensiuni, cu capital de stat sau privat. Este timpul să ne apucăm cu adevărat să refacem fundațiile, dacă vrem să avem ziduri de apărare puternice.
Constantin Spînu este general-maior în rezervă. Absolvent al Institutului Militar de Artilerie și Rachete Antiaeriene „General Bungescu” din Brașov, în 1993, a activat, în ultimii 26 de ani ai carierei militare în domeniul jurnalismului și comunicării. A fost numit, în 2009, purtător de cuvânt al MApN, funcție pe care a îndeplinit-o, cu mici întreruperi, timp de peste 16 ani. În perioada 2016-2023 a condus Direcția informare și relații publice a instituției, iar în ultimii doi ani de activitate a fost consilier al ministrului apărării naționale pe probleme de comunicare strategică. În anul 2024 a obținut titlul de doctor în științele comunicării, la Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Este, în prezent, cadru didactic asociat la Universitatea București, Facultatea de Litere.
Iulian Chifu: Testare, provocare, amenințare, pregătire de război – Rusia și presiunea asupra Flancului Estic
de Iulian Chifu
Rusia nu se va opri în Ucraina. A devenit deja un fapt achiesat la nivelul planificării NATO și a statelor membre. Mai mult, Rusia nu va aștepta încheierea agresiunii din Ucraina și atingerea obiectivelor sale până să testeze NATO și articolul 5, cu precădere pe flancul estic, într-unul din statele din linia întâi. Până atunci testează, provoacă și amenință în mult mai multe state, și nu toate din linia întâi. Germania, Danemarca, Norvegia se adaugă incidentelor sub nivelul de alertă de agresiune militară similare celor care au avut drept ținte Suedia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia sau România. Noi provocări vizează Estonia în timp ce testările de reacții sunt la ordinea zilei, în varianta războiului cu spectru larg. Rusia se află în faza zero a pregătirii psihologice a unui viitor atac asupra NATO, în timp ce Europa și lumea încearcă să asigure descurajarea și apărarea credibilă pentru a evita confruntarea ce se anunță cu Rusia lui Putin.
Afacerea provocării din Estonia. Cea mai recentă formă de amenințare a statelor din prima linie
Estonia a fost întotdeauna considerată unul dintre statele cele mai lesne de vizat de către un atac al Rusiei sau o provocare pe flancul Estic, între statele din prima linie. A și fost ținta numeroaselor presiuni, mai întâi prin intermediul minorității ruse fără cetățenie pe care o are în interior, apoi prin prisma proximității coridorului Suwalki, care face legătura între statele baltice și Polonia, pe de o parte, apoi între exclava rusă Kaliningrad și Rusia, o țintă strategică a oricărui război posibil sau probabil în câmpia nordică europeană.
Provocările au fost multiple, de la cele în Marea Baltică, la recentele încălcări de către avioanele rusești a teritoriului național, presiunea migrației ilegale orientate de către Rusia și prăvălită asupra Europei sau mișcarea voită a balizelor pe râul Narva și împingerea teritoriului rus dincolo de linia de frontieră care separă cele două state. Acum ziua de vineri, 10 octombrie, a fost momentul unei noi provocări, de data aceasta pe linia unei traversări libere pe o șosea ce leagă puncte de pe teritoriul estonian dar trece, pe o distanță de un kilometru, pe teritoriul Federației Ruse, la Saatse Boot. Aici, trupe militare regulate ruse au fost desfășurate de-a lungul șoselei, apoi au blocat șoseaua, cu automatele la ele și amenințând cetățenii estonieni care traversau acel teritoriu rus.
Poliția de frontieră estoniană a realizat amenințarea și a avertizat cetățenii de ambele capete ale traversării pe teritoriul rus să evite trecerea și să utilizeze o rută alternativă, insistând că acolo, în zona de pasaj, nu au autoritate și nu pot interveni dacă trupele ruse amenințătoare, cu fețele acoperite și mascate, au gesturi inamicale, deschid focul, opresc mașinile sau îi ridică pe șoferi și călători pentru a-I duce spre o destinație în interiorul Rusiei. Circulația a fost întreruptă și va rămâne așa cel puțin până marți, 14 octombrie, trupele ruse retrăgându-se la scurt timp după întreruperea traficului.
Saatse Boot este situată în sud-estul Estoniei și reprezintă o arie de 115 hectare în Rusia care pătrunde adânc în teritoriul estonian. Potrivit acordurilor dintre cele două state și dintre UE și Rusia, cetățenii pot traversa liniștiți regiunea, acel km de șosea aflat pe teritoriul rus, atât timp cât nu staționează în acest răstimp. Autoritățile de frontieră ruse pot opri mașinile și verifica ceea ce consideră necesar pentru propria securitate. Totuși cei care au intervenit vineri nu erau nici trupe de frontieră, grăniceri, nici poliția de frontieră rusă, ci trupe regulate de forțe speciale. 10-12 persoane au alcătuit cordonul de blocaj al șoselei, cu arme automate, fapt ce a determinat stoparea traficului pentru protejarea cetățenilor estonieni și a altor cetățeni ce traversează Estonia în acea regiune.
Sâmbătă, 11 octombrie, poliția de frontieră estoniană a dat publicității filmarea momentelor când soldații ruși, care-și acopereau fețele, au flancat șoseaua pentru ca, ulterior, să o blocheze, ridicând amenințător armele automate îndreptate către potențialii călători aflați în mașini. După stoparea traficului, când poliția de frontieră estoniană și-a întrebat omologii ruși ce se întâmplă, au primit răspunsuri liniștitoare, că nu e vorba despre nimic, un simplu exercițiu de rutină, Și la solicitarea autorităților centrale estoniene, cele ruse au repetat un mesaj liniștitor de aceeași natură, respingând orice formă de activitate amenințătoare sau specială pe care ar fi derulat-o trupele sale.
Testarea NATO și evaluarea reacțiilor la provocări diverse, sub nivelul de pericol de agresiune militară
Există, firește, un itinerar ocolitor care evită drumul dintre localitățile Varska și Ulitina care traversează teritoriul rus, respectiv prin Värska, Treski, Matsuri și Sesniki, ocolire utilizată până marți de către estonieni. Incidentul nu a determinat o ridicare a nivelului de alertă, nici nu a declanșat o alarmă de orice fel pentru a se evita escaladarea. Totuși testări constante, sub diferite forme, ale situației la frontiera ruso-estoniană au loc constant, sub diferite forme, provocări care încep cu furtul și dispariția bornelor de frontieră, blocaje și crearea de cozi artificiale la frontiera comună, GPS spoofing și GPS jamming, proceduri prin care semnalul este alterat sau mutat artificial în cu totul altă zonă, acțiune coordonată de către Rusia. Mai nou, iată această provocare cu forțe înarmate care derulează așa numite operațiuni de rutină, cu arme automate, firește acțiuni neanunțate în prealabil.
The Varska-Ulitina road in south Estonia passes through Russian territory twice, the largest section is known as Saatse Boot. Source: Helen Wright/ERR/OSM
Ministrul de Interne Estonian, Igor Taro, a declarat sâmbătă seară că gruparea militară rusă a părăsit regiunea, potrivit ultimelor informații, totuși din prevedere, traficul nu va fi reluat prin enclava rusă de pe drum până marți. Acolo există control de frontieră care nu afectează traficul, este înarmat, chiar dacă de această dată pare să fie vorba despre altceva acum, la Saatse Boot. Polițiștii de frontieră și grănicerii ruși nu au mai procedat niciodată așa cum au făcut-o acum aceste trupe ruse. Și nu e cazul ca vreun cetățean estonian sau european să fie ridicat și să ajungă în închisoarea rusă de la Pskov.
În fapt, întâmplarea de la Saatse Boot a fost considerată o nouă provocare și testare a reacției statului estonian și a NATO la acest gen de provocare. Analiștii militari o văd ca parte a unei strategii pe termen lung de destabilizare a liniei de contact dintre Rusia și statele din prima linie, pentru a vedea reacția și posibilitățile de escaladare sau din contra, de ignorare a provocărilor, pe motiv de evitare a escaladării. Orice reacție e bună pentru a vedea care e gradul de nervozitate al autorităților de frontieră și a provoca, eventual, răspunsuri de altă natură, utilizabile ulterior pentru escaladare sau, din contra, dacă nu cumva o breșă permite ca testul să fie ridicat ca amploare și să se poată transforma, când va fi cazul, într-un atac nescontat și neanticipat de către partea occidentală.
Nici perspectiva de blocare și întărire a frontierei între Rusia și statele membre NATO nu e lipsită de interes pentru Kremlin în acest moment. Deși situația e calmă, o eventuală creștere a nervozității la aducerea de trupe de partea rusă a frontierei poate determina închiderea ei și, deci, blocarea traversării către Kaliningrad, o altă formulă de casus beli pentru Rusia. Contracararea acțiunilor hibride de această natură reclamă amplasarea de senzori avansați, culegerea de informație și suprevegherea în adâncime în Rusia, dincolo de frontieră, pentru a alerta apropierea de trupe și prevenirea, respectivei acțiuni de contracarare prin poziționare la frontieră, de partea estoniană, a trupelor proprii și blocarea oricărei tentative de infiltrare pe teritoriul aliat. Incursiunile cu drone și alterarea semnalului GPS reclamă reacții legate de instrumentar anti-dronă și de război electronic amplasat în proximitatea frontierei.
Faza Zero a unui război Rusia-NATO. Provocări, testări și spionaj
Organizația neguvernamentală americană Institutul de Studiere a Războiului – ISW a fost cea care a concluzionat că Rusia este implicată tot mai mult într-o acțiune acoperită și directă de atacuri împotriva flancului estic și a statelor din linia întâi care reprezintă o adevărată “Fază zero” a unui război viitor purtat de Rusia cu Occidentul, o fază dominată de acțiuni de natură informațioanlă și psihologică. Iar cotidianul Financial Times a relatat că, la 9 octombrie, oficialii NATO discută că statele membre ar trebui să aibă reacții mai puternice și mai hotărâte în fața acțiunilor provocatoare rusești. Ele privesc în special înarmarea dronelor de observare din proximitatea teritoriului rus, culegerea de informații asupra activităților militare ruse de orice factură în proximitatea granițelor NATO, reducerea limitelor de acțiune și angajare a piloților din statele aliate, care să poată doborî orice țintă care reprezintă o amenințare aeriană la adresa alianței, și desfășurarea de exerciții de pregătire și poziționare în proximitatea frontierelor aliate.
În altă ordine de idei, după incursiunile multiple cu drone asupra teritoriului aliat, există dezbateri evoluate privind schimbarea regulilor de angajare asupra obiectelor aeriene care reprezintă amenințări nu numai prin contact vizual direct, care poate fi irelevant deseori, cât direct pe baza semnalelor radar. Angajarea în cazul unui obiect zburător se poate face în funcție de viteză și direcție, dacă se îndreaptă spre teritoriul aliat și reprezintă o amenințare. Astfel ar provoca Rusia să asume clar acțiunile care ies din spațiul sub nivelul de alertă și se definesc ca potențială agresiune.
Serviciile de informații ucrainene au identificat, potrivit unei declarații ale președintelui Volodimir Zelenski, din 9 octombrie, că mare parte din flota din umbra de circa 500 de tankere ale Rusiei sunt însoțite de unități ale intelligence-ului militar rus GRU și sunt platformele de pe care se lansează roiurile de drone care supraveghează, cartografiază și raportează despre elemente de infrastructură și unități militare, așa cum a fost cazul navei Borocay abordată de Franța în operațiunea de identificare, la 30 septembrie, a sursei de drone care sunt legate de blocarea aeroportului din Copenhaga, la 22 septembrie, căpitanul fiind arestat. Dacă autoritățile europene, cu precădere daneze, suedeze, chiar germane, au mai făcut asemenea abordaje pentru transferul ilegal de petrol în larg, pentru ocolirea sancțiunilor și amenințând mediul în Marea Baltică, abordajul pentru motive mai serioase precum zborurile ilegale cu drone și spionajul militar este un precedent.
Aceste zboruri continuă să fie raportate, fiind vorba despre roiuri de drone sau drone izolate neidentificate care traversează spațiul european, cu precădere deasupra facilităților militare. Astfel, cea mai recentă relatare e din 10 octombrie, atunci când șeful statului major general al armatei cehe a comunicat, prin purtătorul său de cuvânt, Zdeňka Košvancová, despre detectarea unui set de incidente tot mai mare implicând drone neidentificate care au survolat infrastructura cehă, cu precădere facilitățile militare, Ziarul german Der Spiegel a relatat la 9 octombrie despre detectarea de către armata germană a unei drone neidentificate care a intrat în perimetrul de securitate al bazei de la Geilenkirchen, în seara de 8 octombrie, aceasta fiind baza aeriană care găzduiește avioanele de avertizare timpurie AWACS care joacă un rol critic pe flancul estic al Alianței. Deși autoritățile germane nu au atribuit vina Rusiei, ISW consideră cea mai probabilă sursă și integrată în provocările de tip Faza Zero derulate acum de armata lui Putin în statele NATO, chiar dincolo de prima linie.
Apărarea aliată la Est sub test
Această suită de incidente care vizează apărarea aeriană crează un mediu de securitate complex cu precădere pe flancul estic. E vorba despre o combinație de activitate a dronelor și survol al avioanelor în sau în proximitatea frontierelor aliate, cu intrarea pe termen scurt pe teritoriu și provocarea apărării antiaeriene, testarea protocoalelor și timpilor de reacție, inclusiv cu drone neatribuite și cu transponderele la aeronave militare dezactivate, îngreunând atribuirea provocării și care permite interpretări diverse, încadrări diferite în seturile de amenințări și reacții la fel de imprevizibile din partea aliată la diversele provocări rusești.
În același timp, intrarea Rusiei în faza zero de pregătire a unui război cu Occidentul este susținută amplu și de probe din zona sabotajelor, recunoașterilor cu drone a bazelor militare aliate, a infrastructurii critice din Europa și crearea premizelor pentru condiționare informațională și psihologică a publicurilor statelor din prima linie și nu numai, pregătind o eventuală campanie militară și angajare a forțelor militare aliate în viitor. Acestor elemente de avertizare directă li se adaugă argumente ce provin din dezvoltarea capabilităților de lovire de la distanță(cu mai multă sau mai puțină acuratețe) și producerea dronelor, ca și crearea rezervelor strategice de personal care exced nevoile pentru războiul din Ucraina, acolo unde aceste plusuri nu aduc modificări substanțiale pe termen scurt.
NATO a încercat să contracareze prin creșterea nivelului de pregătire și a promptitudinii de reacție în cazul acestor provocări, dar și creșterea transparenței, comunicării și mecanismelor de management al crizelor de această factură pentru evitarea confruntării și lansarea elementelor de descurajare credibilă. Tot așa cum, la 9 octombrie, Parlamentul European a votat rezoluția de condamnare a acțiunilor escalatorii de violare a spațiilor aeriene ale Poloniei, Estoniei, Lituaniei, Letoniei și României, care au declanșat la nivel NATO consultări pe articol 4 și au determinat pregătirea zidului anti-dronă. Rezoluția a fost aprobată cu 469 voturi pentru, 97 împotrivă și 38 abțineri, în timp ce au fost denunțate și acțiunile din Danemarca, Suedia și Norvegia, chiar dacă rezoluția nu a menționat și aeroportul din Munchen, blocat în două reprize, acțiune pusă mai nou de autoritățile germane tot pe seama Rusiei.
Rezoluția a încurajat acțiunile directe pentru protejarea spațiului aerian, inclusiv prin doborârea oricărui obiect amenințător, insistând pe inițiativa europeană de a ridica Zidul anti-dronă în Flancul Estic precum și inițiativa Eastern Flank Watch, de supraveghere a spațiului aerian. Rezoluția încurajează și creșterea substanțială a cooperării cu Ucraina, mai ales pe dimensiunea tehnologică și contra-măsuri anti-drone. Iar sancțiunile urmează a fi îndreptate împotriva unor entități chineze care furnizează produse cu dublă utilizare esențiale producției ruse de drone și rachete, dar și acțiuni punitive împotriva Belarusului, Coreii de Nord și Iranului care ajută agresiunea rusă în Ucraina. Rezoluția numește activitățile hibride ale Rusiei și cele de sabotaj drept terorism de stat, chiar dacă se situează sub limita unui atac armat.
Pregătirea Rusiei pentru atacul către Vest
Există numeroase argumente, evocate mai sus, privind pregătirea Rusiei pentru testarea apărării NATO pe flancul estic. Începând cu exercițiul Zapad 2025, desfășurat în Belarus la 12-16 septembrie, care marchează schimbări în postura Rusiei. Deși anunțat ca exercițiu de apărare, cu participarea a 13.000 de militari, exercițiul a avut numeroase activități în afara părții declarată ca scop și obiectiv de pregătire și care a vizat desfășurarea de capabilități militare de nivel mare în regiune, inclusiv aeriene și de rachete, sisteme de război electronic, platforme de lovire cu precizie și zone avansate de comandă și control. Ele au fost văzute ca aplicare a lecțiilor învățate din războiul de uzură din Ucraina și antrenarea altor elemente necesare în ofensiva asupra Kievului, dar și ca elemente de pregătire a proiectării forței spre statele baltice și Polonia, dacă ar fi nevoie.
Rusia a folosit exercițiile pentru a arăta puterea și a liniști propriul public, dar a folosit momentul pentru a exersa și războiul hibrid, predominarea electronica și coordonarea loviturilor la distanță mare, elemente pentru escaladarea bruscă în ofensivă, în competiția cu NATO. Dincolo de anunțurile despre acțiuni defensive și testarea de doctrine ofensive și incursiuni rapide în teritoriul aliat, Rusia a jucat și elemente de management al percepțiilor în linia întâi și pe spațiul aliat de lângă frontieră, cu componenta psihologică și informațională evidentă. Scopul este evitarea trecerii liniilor roși și a acțiunilor escalatorii dar care să creeze presiune și neliniște în rândul populațiilor statelor vecine, din spațiul euro-atlantic.
Altfel relatări ale organizației Frontelligence Insight au vizat publicarea de documente ale celui mai important producător de tancuri ruse, Uralvagonzavod (UVZ), la 11 octombrie, care arată intenția de creștere substanțială a producției de tancuri T-90, cele main oi, cu peste 80% în 2028. Și cum utilizarea de tancuri pe teren în Ucraina este mult redusă sau inutilă, e vorba despre producție destinată umplerii depozitelor și rezervelor ruse. Chiar dacă tancurile sunt încă folosite pe teren, au o altă utilizare tactică acum, în era dronelor, chiar dacă rămân instrumente importante de control a zonelor ocupate. Desigur, nivelul de ambiție arătat de documente este de cel puțin două ori maximum pe care-l poate spera fabrica, dacă ar avea forță de muncă și cipurile necesare, precum și alte tehnologii occidentale. Utilajele de producție occidentale sunt obținute, potrivit serviciului militar de informații ucrainean GUR, prin ocolirea sancțiunilor, de obicei prin intermediul partenerilor Rusiei. Și acestea sunt argumente pentru concluzia intrării în Faza Zero a pregătirilor unei eventuale confruntări cu NATO.
În plus, actuala capacitate de producție și industria de război lansată de către Rusia permite ca, imediat după orice formă de stopare a confruntărilor în Ucraina, încetare a focului sau acord de pace, producția să fie suficientă, la nivel de luni, pentru a deține necesarul lansării unei campanii împotriva NATO, având în vedere nivelul capabilităților deținute azi de alianță, în primul rând de statele din linia întâi. Cu excepția Poloniei, toate celelalte state au dificultăți majore în a genera creșterea necesară a producției militare, în ciuda angajamentelor în cadrul NATO, finanțărilor și proiectelor la nivelul UE. Pe termen scurt și mediu, această perspectivă nici nu poate fi atinsă.
Iar termenul pentru lansarea unei provocări ruse la adresa Alianței nu așteaptă anul 2036 sau nici măcar 2030, ci poate să devină realitate mult mai devreme pe flancul estic, la distanță de luni după încetarea focului în Ucraina. Nici măcar reconstituirea forței de luptă la nivel de personal nu este un impediment pentru Rusia pentru a provoca NATO, odată ce presiunea și pierderile din Ucraina sunt eliminate. Deci perspectiva pare sumbră și necesită măsuri direct la nivel european pentru a descuraja și contracara asemenea amenințări acum și în viitor.
Iulian Chifu: Pace în Gaza? Optimism moderat și blocaje persistente în perspectiva acordului complet
de Iulian Chifu*
Joi, 9 octombrie, la două zile de la împlinirea a doi ani de la atacul terorist al Hamas în Sudul Israelului, soldat cu uciderea a circa 1200 de persoane și răpirea altor 251, Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat încheierea acordului pentru faza întâi a planului său de pace în 20 de puncte. Acordul a fost confirmat și salutat, în egală măsură, de către premierul israelian Benjamin Netanyahu și de către liderii Hamas. Desigur, un optimism moderat însoțește această realizare deosebită, mai ales că planuri de pace nu au reușit să fie aplicate anterior, la final de 2023 și la începutul acestui an, blocajul intervenind în continuarea primei faze de după eliberarea ostaticilor și la trecerea la problemele fundamentale ale Orientului Mijlociu care țin de dezarmarea Hamas și a grupurilor insurgente, cine guvernează Gaza, cine o reconstruiește și dacă va fi înființat un stat palestinian, potrivit rezoluțiilor repetate ale Consiliului de Securitate al ONU.
Ce s-a convenit. Acordul pentru faza întâi a planului de pace Trump
Într-adevăr, prima piesă a planului de pace pare să fi fost aprobată după acordul dat de ambele părți, Israel și Hamas, în cadrul negocierilor indirecte din Cairo. Partea americană la negocieri a sosit miercuri la Cairo, respectiv trimisul special pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și ginerele președintelui, Jared Kushner, la timp pentru a vedea ultimele diferențe între părți depășite. Partea israeliană a fost condusă de către ministrul Afacerilor Strategice, Ron Dermer, iar delegația Hamas a fost alcătuită din reprezentanții care au scăpat din atacul israelian în Doha, pentru care premierul Benjamin Netanyahu a trebuit să-și ceară scuze, în timpul vizitei la Casa Albă.
Acest pas a readus la masă și mediatorii statului Qatar, care se retrăseseră după atac, Primul Ministru Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani participând alături de delegația turcă condusă de către șeful MIT, serviciului de informații turc, Ibrahim Kalin și de reprezentanții egipteni, pe post de moderatori și facilitatori ai negocierilor. Cu ajutorul lor, părțile au convenit asupra a trei puncte fundamentale ale primei faze a acordului: încetarea focului în Gaza, schimbul ostaticilor, se estimează 20 la număr, și a rămășițelor celor uciși, 28 dar care nu au fost toți identificați din cauza evoluțiilor luptelor de pe teren, contra deținuți palestinieni cu sentințe pe viață, deci parte a unor atacuri teroriste soldate cu moartea cetățenilor israelieni; și retragerea trupelor israeliene ale IDF, până la limita convenită, deci fără a părăsi complet Fâșia Gaza.
Desigur, pentru atingerea acordului, a fost nevoie de creșterea presiunii internaționale și de implicarea președintelui american, Donald Trump. Mai întâi, presiunea familiilor ostaticilor, cei eliberați deja și cei încă deținuți în Fâșia Gaza, a dus la proteste masive și un impact major asupra guvernului, cu manifestații masive săptămânale pentru eliberarea ostaticilor. Apoi opoziția israeliană a intrat în jocul politic, preluând tema și introducând prioritatea eliberării ostaticilor înainte de a soluționa chestiunile strategice legate de Hamas. Apoi un rol extrem de important l-a jucat presiunea internațională respectiv reacția la modul în care a fost purtată campania în Fâșia Gaza, cu orori care au ajuns să acopere imagologic și chiar să facă uitată grozăvia atacului terorist de la 7 octombrie, în opinia publică occidentală.
De aceea a intervenit suita de propuneri în Consiliul de Securitate, blocate prin veto de către Statele Unite, aliatul Israelului, dar cu măsuri care au atins limita costurilor pe care își permitea să le asume Washingtonul, și care au ajuns să fie resimțite la Casa Albă. De aici supărarea lui Donald Trump, presiunile la adresa premierului Netanyahu, inclusiv forțarea acordului chiar dacă Hamas a acceptat condiționat, spre negociere ulterioară, o mare parte a planului în 20 de puncte. Dacă la Tel Aviv se aștepta ca Statele Unite să marcheze faptul că Hamas a respins, de fapt, planul, supriza a fost faptul că, din contra, a fost salutat acordul de către Casa Albă, doritoare de a soluționa definitiv blocajul din Orientul Mijlociu și de a scoate de pe agendă un punct spinos, care mâncase deja foarte multe resurse diplomatice și de timp.
Acordul înseamnă, însă, mult mai mult decât faza întâi. Și au mai fost două cazuri când propuneri anterioare negociate și achiesate au căzut după faza inițială a planului, care presupunea eliberarea ostaticilor. Deci precedentele există, chiar dacă actuala presiune este incomparabilă cu cele impuse anterior. Totuși perspectiva acordului de pace presupune atenția și angajamentul american și al președintelui Trump în continuare, și presiunea la adresa Israelului, pentru a nu ieși din acord și a presa în continuare concesiile pentru viitoarele puncte, chiar dacă acest lucru înseamnă renunțarea la pozițiile maximaliste pronunțate de către ambele părți. Așa cum presiunea trebuie menținută de către statele arabe asupra Hamas și palestinienilor, inclusiv asupra Autorității Palestiniene care, pentru a prelua controlul în Gaza, ar urma să treacă printr-o reformă profundă solicitată de către partea israeliană.
Dificultăți vor apărea și atunci când se vor evalua posibilitatea și acceptabilitatea altor puncte din acord, care nu vizează neapărat cele două părți. Nu este cunoscută formula și statele care vor alcătui forțele de securitate internaționale, care vor asigura aplicarea legii în Gaza în perioada interimatului, așa cum nu e necunoscută astăzi formula și posibilele persoane care ar putea alcătui Autoritatea Internațională de Tranziție din Gaza, ce urmează să fie condusă de către fostul premier britanic, Tony Blair. Mai ales că cele două instituții ar trebui pregătite imediat iar soarta lor s-ar putea să fie distinctă de tranziția liniștită anticipată.
Dacă Hamas-ul e de acord cu depunerea armelor, cu cedarea controlului, s-ar putea ca lucrurile să meargă lin, dar cele două organisme trebuie să fie pregătite cu varianta opusă și nevoia de a intra și administra părțile din Fâșia Gaza care nu mai sunt sub control Hamas sau chiar de a trece la înlocuirea grupării din alte zone, pentru a trece la reconstrucția fizică și socială, dacă Hamas refuză să aplice până la capăt aceste prevederi. Totul pentru a evita revenirea forțelor de apărare israeliene IDF în Fâșie.
Perspectivele de continuare a aplicării planului în 20 de puncte. Hamas i-a mulțumit lui Trump
Auspiciile sunt bune în privința primei faze a acordului, chiar dacă se pot anticipa și anumite probleme. Guvernul israelian s-a întâlnit joi în jurul orei 14 la Ierusalim, pentru a aproba formal acordul, fapt ce permite trecerea la retragerea trupelor, eliberarea ostaticilor de către Hamas și eliberarea deținuților palestinieni din închisorile israeliene. Temerea aici era ca nu cumva reprezentanții partidelor de extremă dreapta, Belalel Smotrich, Ministrul Finanțelor și Itamar Ben Gvir, Ministrul Securității Naționale, să nu se opună acordului sau să introducă constrângeri privind dezmembrarea și eradicarea Hamas, fapt care ar bloca fazele următoare ale acordului.
Hamas, cel care a confirmat acordul pentru faza întâi, a anunțat, totuși, că nu a primit lista finală a prizonierilor ce urmează a fi eliberați luni, 13 octombrie, concomitent cu ostatecii israelieni. Preocuparea și așteptarea Hamas vizează cu precădere doi prizonieri palestinieni, Marwan Barghouti și Ahmed Saadat, condamnați la cinci sentințe pe viață pentru uciderea cetățenilor israelieni în atacuri teroriste. În cazul lui Barghouti, acesta este fostul lider al Fatah, arestat în 2002, cel care a planificat atacul din cea de a Doua Intifadă, care a dus la uciderea a cinci civili, este foarte popular între palestinieni și poate să reprezinte o provocare și rivalitate chiar pentru actualul șef al Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas. Veștile sunt contradictorii despre perspectiva eliberării sale.
După aprobarea sa în Guvernul israelian, acordul pentru faza întâi intră în vigoare, ca și încetarea focului, iar trupele israeliene încep retragerea în timp ce primele camioane din cele 400 pentru primele 5 zile ale acordului intră în Fâșia Gaza. În circa 24 de ore trupele vor termina retragerea la linia stabilită din interiorul Gaza, urmând ca, ulterior, în 72 de ore, Hamas să elibereze ostatecii. Termenul ar fi luni, 13 octombrie, chiar dacă Hamas ar putea să devanseze momentul, odată ce condițiile de transfer vor fi implementate pe teren.
Momentul este cu adevărat semnificativ, chiar dacă nu există garanții perfecte și totale pentru a încheia și războiul definitiv, așa cum a anunțat președintele Trump pe Trouth Social. Problema principală este faptul că Hamas renunță la scutul uman și la garanțiile sale de securitate și nu primește formal, în fapt, nimic relevant. E adevărat că păstrează încă armele, dar de partea cealaltă, nu există nici o garanție asupra faptului că, odată ostatecii și rămășițele celor uciși vor ajunge la familiile lor, Israelul nu va relua ocupația.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat acordul drept “un succes diplomatic și o victorie națională morală a țării noastre”. În același timp, Hamas i-a mulțumit formal și public lui Donald Trump și mediatorilor implicați în realizarea acordului, Qatar, Egipt și Turcia. Presat de către Donald Trump și amenințat cu distrugerea completă, Hamas a fost sub presiune intensă în primul rând internă, din Gaza, din partea populației nemulțumite, dar și din partea susținătorilor din statele arabe și musulmane, care au salutat planul de pace. Așa cum Israelul va avea dificultăți dacă întrerupe procesul de pace convenit, tot așa Hamasul ar putea să își creeze probleme, fiind catalogat drept principala piedică în realizarea unui acord, dacă stopează aplicarea acordului sau blochează ajungerea la o înțelegere finală, justă și durabilă.
Marile probleme nesoluționate ale Acordului: Soluția celor două state.
Dacă faza întâi este mai degrabă achiesată, chiar dacă există unele rezerve privind aplicarea prevederilor sale conform planului, există preocupări în privința prevederilor ulterioare, subiect al negocierilor ulterioare. Astfel, Hamas nu dorește să se dezarmeze și dorește să fie parte a viitorului din Gaza, în timp ce Israelul nu a dorit retragerea completă din Fâșia Gaza și nu este de acord nici cu revenirea Autorității Palestiniene la conducerea regiunii, nici cu crearea unui stat palestinian.
Dezarmarea a fost lăsată pentru o fază ulterioară din mai multe motive, principalul pentru că ar fi tărăgănat soarta ostatecilor și ar fi putut crea condițiile de invocare a unei imposibilități de aplicare a acordului, dacă rămâne fără autoritatea dată de arme. Aici rachetele, sistemul de tuneluri, brigăzile armate, atât cât a mai rămas din ele, trebuie să-și afle o soartă în noul acord, inclusiv componenta de producție de armamente subterană, disimulată sau ascunsă și nedistrusă de război.
Perspectiva regrupării organizației sau cea a replierii ca organizație insurgentă sau teroristă rămâne importantă. Cu atât mai mult cu cât nici un guvern arab nu va fi de acord să investească în reconstrucția Gaza dacă perspectiva revenirii Hamas și a distrugerilor ulterioare israeliene în căutarea membrilor săi. E adevărat că, astfel, Hamas s-ar afirma definitiv drept obstacolul încheierii acordului de pace și și-ar pierde toată susținerea și sponsorii. Hamasul ar putea, totuși, agrea dezarmarea măcar parțială dacă există garanții pe care președintele Trump le-ar oferi privind blocarea Israelului de a relua ofensiva după eliberarea ostatecilor.
În privința viitoarei guvernări a Fâșiei Gaza, Hamas a agreat renunțarea la control și o prezență a unui guvern tehnocrat, nu însă și cu supervizarea de către un organism internațional de tranziție, îmbrățișând varianta egipteană a situării sub umbrela Autorității Palestiniene, în schimb. Punctul acesta ar contrazice în sine planul de pace în 20 de puncte al președintelui Statelor Unite. Aici partea israeliană ar trebui să renunțe la pozițiile maximaliste. Tot așa cum există așteptarea ca acest plan de pace să determine independența Palestinei, a statului palestinian, o perspectivă respinsă de către premierul Netanyahu. Și acesta ar putea fi un blocaj pentru ultima fază a acordului, oricând ar interveni ea.
Președintele american Donald Trump urmează să călătorească în curând în Orientul Mijlociu, vizitând Israelul, în legătură cu o invitație lansată de premierul Netanyahu la întrevederea de la Casa Albă și care ar urma să se soldeze cu un discurs în fața Knessetului, parlamentul israelian. Ar fi și ocazia de a calma obiectivele maximale israeliene, în primul rând eradicarea deplină a Hamas, slăbită azi, diminuată ca relevanță, incapabilă să mai atace Israelul dar prezentă în Gaza, și care, în caz de ofensivă totală, poate intra oricând în subteran, între palestinieni, și să se transforme din nou în mișcare care planifică doar atacuri asimetrice și teroriste. Tot așa cum Hamas-ul trebuie să renunțe la pretenția ca IDF să părăsească complet Gaza, când faza întâi este despre retragerea limitată, iar o fază ulterioară care să asigure ieșirea totală din Gaza a IDF este improbabilă. Doar așa planul de pace originar, eventual nuanțat cu acordul părților, ar putea fi acceptat și aplicat pe deplin.
