EDITORIALE
Iulian Chifu: Construirea unui studiu prospectiv pentru lumea de mâine
de Iulian Chifu*
Studiile prospective, evitarea surprizelor strategice și anticiparea evoluțiilor sunt aspirația unui număr de metodologii. Recent a apărut cartea realizată ca urmare a unui proiect major al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning de studii prospective despre lumea de mâine, pe baza unei metodologii românești pe care am introdus-o în urmă cu 12 ani. Obiectivul este de a separa evoluțiile între continuitate și schimbările dramatice și de a identifica indicatorii critici care conturează scenariile viitorului, fie că este vorba de scenarii de continuitate, de discontinuitate sau de cazuri de tip „lebădă neagră”. Certitudinile relative ne ajută să elaborăm scenariile de tip „lebădă neagră”, foarte improbabile, dar și cu un impact enorm. Rezultatele și concluziile aduc în prim-plan atât tehnologia, cât și maladiile democrației, împreună cu o epocă a militarismului în care șansa este de a evita războaiele cinetice prin atenuarea și gestionarea rivalităților și schimbărilor de putere în capacitatea geopolitică.
Am elaborat evaluarea luând în considerare patru domenii de interes:
Actori
Ne-am concentrat pe Rusia, Ucraina, UE, SUA, NATO, China, chiar dacă am evaluat că, în noua lume tehnologică, fiecare țară care deține o nouă tehnologie sau resurse de orice fel legate de o astfel de tehnologie ar putea juca un rol mai important decât cel recomandat de economia, cercetarea, armata și relevanța politică internațională a acesteia. Dar acest lucru este valabil pentru viitor. Evaluarea inițială se concentrează pe actorii mari existenți, actorii relevanți, capabili să perturbe ordinea mondială sau să aibă un cuvânt de spus în remodelarea acestei ordini.
Relații
Ne-am concentrat pe cele mai importante relații bilaterale care leagă marii actori relevanți. Din nou, alți actori sau relații ar putea afecta evoluția și intra în etapa relevantă, în viitor, dar în momentul inițial al analizei, evaluarea se concentrează pe cei existenți.
Războaie, conflicte, confruntări
Conflictele, războaiele și confruntările sunt indispensabile pentru evaluarea inițială și evoluția ordinii mondiale. Ne-am concentrat asupra războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, asupra confruntării dintre Israel/SUA și Iran, asupra conflictului din Orientul Mijlociu și posibilelor sale rezultate, asupra rivalității economice și militare dintre SUA și China, care ar putea degenera într-un conflict în Taiwan sau în regiunea Indo-Pacific, precum și asupra posibilei rivalități sau confruntări dintre Rusia și Europa/NATO (SUA?).
Schimbări dramatice
Există semnale ale unor evoluții care pot afecta ordinea mondială internațională prin schimbări dramatice și rupturi în continuitatea vieții de astăzi. Am identificat aici tehnologia ca agent al schimbărilor dramatice, impactul acesteia și evoluția independentă a societății umane, o criză globală disruptivă/urgență civilă, precum pandemia, și războiul (război pe scară largă, război cvasi-global).
Certitudini relative, incertitudini critice, scenarii
În cadrul studiului nostru, am organizat nouă sesiuni de brainstorming cu diferite grupuri de aproximativ 50 de experți de diferite vârste și studenți la masterat, pentru a absorbi idei noi. Subiectele sunt rezultatul analizei dinamicii ordinii mondiale internaționale și a factorilor care ar putea determina schimbări dramatice, pe baza tendințelor dezvoltate în domenii cu impact ridicat. Apoi am utilizat un sistem creat din certitudini relative, incertitudini critice pentru a determina indicatorii relevanți și scenariile posibile.
Certitudinile relative sunt faptele pe care 100% dintre experți le-ar considera adevărate. Am folosit certitudinile relative pentru a identifica și a juca scenarii black swan, cu probabilitate redusă și impact ridicat. Am identificat 10 certitudini relative, cu un orizont de timp pe termen scurt, mediu și lung, sau cu semnificație pentru toate orizonturile de timp luate în considerare.
Incertitudini critice – La fel cum au fost stabilite certitudinile relative, incertitudinile critice sunt legate de faptele și evoluțiile care schimbă regulile jocului sau, dacă acestea valorizează schimbările, schimbă dramatic și evoluția lumii de mâine. În aceste cazuri, am folosit și sesiunile de brainstorming și sesiunile de experți pentru a determina incertitudinile critice pe termen scurt, mediu și lung.
Pe baza incertitudinilor critice identificate, am stabilit sistemul de indicatori critici pe termen scurt, mediu și lung. Pe baza indicatorilor critici, am stabilit scenariile care vor fi analizate în cadrul studiului și ne limităm la scenariul optimist, scenariul pesimist și scenariul cel mai probabil pentru fiecare dintre cele trei perioade de timp – pe termen scurt, mediu și lung. Am adăugat un caz special de dezbatere a impactului tehnologic, adică scenariile care plasează tehnologia ca un factor de schimbare dramatică care conduce evoluția ordinii mondiale, și nu vorbim aici despre lanțurile de aprovizionare, ci despre impactul asupra omenirii și societății umane, precum și despre relevanța în dominarea lumii. Am adăugat la acestea cele 10 scenarii de tip „lebădă neagră”. În total, am avut 20 de scenarii jucate dintr-un total de 112 posibile – 88 de scenarii din indicatori și 24 de scenarii „black swan”.
Concluzii
După ce am analizat toate scenariile, am ajuns la o serie de concluzii care se impun și care vor fi decisive pentru viitorul ordinii mondiale, pentru viitorul UE/Europei ca actor global și pentru viitorul umanității.
În primul rând, tehnologia va juca un rol mai important, chiar critic în unele cazuri, pentru viitorul ordinii mondiale, cu condiția ca umanitatea să aibă posibilitatea de a începe să se adapteze la acest viitor chiar acum, pe termen scurt și mediu, cât mai curând posibil, pentru a evita tendințele negative care ar putea diviza complet umanitatea și societatea în indivizi incluși în triburi cognitive sau care ar lăsa o mare parte a umanității în urmă, la un nivel de analfabetism în ceea ce privește noile tehnologii, împiedicând integrarea cu mașinile și algoritmii.
În al doilea rând, așa-numiții dușmani interni din cadrul societăților democratice, care subminează regulile și le canalizează către forme autocratice de guvernare în care puterea, fizică și tehnologică, joacă cel mai important rol, vor afecta și chiar vor defini lumea de mâine și rolul UE/Europei ca actor global sau tendința de a izola comunitățile din interiorul statelor-națiune, predispuse la războiul dezinformării care modelează alegerile libere, testele și modul de viață, alterând libertatea și drepturile omului.
În al treilea rând, istoricii ne spun că orice schimbare de mare amploare între substanța și forma Ordinii Mondiale survine după un război, o confruntare cinetică la nivel global. Depinde de omenire și de liderii săi dacă vom rămâne într-un război cu spectru larg, fără un război cinetic la scară largă, sau dacă vom repeta istoria trecutului, distrugând părți din patrimoniul nostru, clădiri, oameni și diversitate.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
EDITORIALE
Iulian Chifu: Strategia Națională de Apărare a Țării – Independența solidară, un risc prezidențial asumat
de Iulian Chifu*
Strategia Națională de Apărare a Țării, emisă de noul președinte ales Nicușor Dan, în primele 6 luni de mandat, aduce câteva precedente și un risc important, dar asumat de către actualul deținător al fotoliului de la Cotroceni: acela de a-și lega postura politică de un document care trebuia să fie teoretic, tehnic, profesionist, suficient de formal. Față de precedentele ediții, în care Președintele personaliza doar o pagină de introducere, și aceea disputată între dimensiunea de securitate și comunicare publică a Administrației Prezidențiale, de această dată, Nicușor Dan își leagă numele direct de actuala Strategie. Fără precedent este și punerea sa în transparență înainte de adoptarea în CSAT și de prezentarea în Parlament. Așa cum fără precedent, inedit și risc prezidențial îl reprezintă situarea strategiei în jurul unui concept absolut nou, cel de independență solidară, fără echivalent la nivel internațional, european și fără a fi integrat în sistemul de securitate națională. Intro-ul de cinci pagini al strategiei și primul capitol conceptual nu se regăsesc în nici un document anterior. Un risc asumat de către Nicușor Dan, dar pe care nu l-aș fi recomandat unui președinte niciodată.
Independența solidară: între un “Prin Noi Înșine” de secol 21 și “România first!”
Noua Strategie merită apreciată pentru deschidere, transparență și curaj. Riscul asumat de către Președinte prin propunerea unui concept absolut nou, independența solidară, explicitat în cadrul documentului drept o combinație între apărarea interesului național și solidaritatea în cadrul instituțiilor europene, este remarcabil și prin simțul nevoii de asumare politică și proprietate intelectuală a Președintelui într-un domeniu în care, să fim cinstiți, nu excelează ca pregătire anterioară preluării funcției. Mai putem adăuga la elementele pozitive simțul nevoii de asociere a demersului documentului cu un concept cheie, o idee forță a lui, chiar dacă e nevoie de ceva timp, așezare, expertiză, și înțelegere a unor profesioniști pentru a desena contururile unui asemenea concept așezat, care să fie utilizabil în sistemul de politică externă și securitate al României și să poată fi comunicat coerent la nivel extern. Un exercițiu necesar, obligatoriu și deloc simplu.
Spuneam că nu aș fi recomandat un asemenea risc nici unui președinte, oricât de puternic și cu oricât de puternică personalitate și forță politică în societate. Chiar dacă un risc similar a fost asumat de către președintele Klaus Iohannis, un președinte profesor de fizică pe care reforma educației nu l-a răsplătit cu aprecieri în cadrul castei sale, sau Traian Băsescu, cel care și-a asumat să fie decidentul în criza răpirii jurnaliștilor în Irak, când consecințele ar fi dus la costuri enorme. Atunci nu eram consilier preidențial încă, iar ulterior președintele mi-a explicat că mobilizarea de forțe și acțiunea alături de aliați nu s-ar fi desfășurat cu asemenea forță și concentrare de resurse și nu ar fi dus la rezultatul recuperării jurnaliștilor dacă nu se implica președintele și rămânea dosarul, cum era normal, la Direcția Consulară a MAE.
Am citit mult despre cele comentate despre Strategia actuală de către analiști și profesioniști notorii ai relațiilor internaționale și ai studiilor de securitate, fără parti-pris-uri, și am văzut surpriza, oprobriul, dezamăgirea, refuzul de a accepta și interpretările asociate conceptului. De la calificarea lucrării drept inacceptabilă pentru cineva care dorește să intre la o facultate în domeniu, până la interpretările ca venind din zona suveranistă – se folosește independență ca să nu spună suveranitate, interes național ca gen proxim, autarhie, izolaționism, cu ceva solidaritate ca să sublinieze utilizarea partenerilor și aliaților ca instrumente pentru a atinge obiectivele egoiste naționale românești – până la acceptarea conceptului ca “interesant”, “inedit”, “nou” – o altă formă de a acoperi inadecvarea termenului, comentariile nu au fost deloc măgulitoare. MAGA cu iz românesc, România first în variantă soft sau edulcorată, toate caracterizările au împins spre o valoare de întrebuințare pur politică, legată de atragerea publicului partidelor numite suveraniste și celebra unitate – absolut necesară și lăudabilă – clamată de document care acoperă nevoia reclădirii coeziunii societale după alegeri și evenimentele din noiembrie-decembrie anul trecut.
Un alt risc este cel al trimiterii în derizoriu, cu costuri politice importante pentru Președinte, a documentului. E strategia președintelui. Fără alte comentarii. S-a mai întâmplat în al doilea mandat Traian Băsescu, cu celebra strategie ce marca (corect astăzi, dar prematur și cu o formulare prea directă și nefericită, comentată răuvoitor) vulnerabilitatea pe care o reprezenta războiul informațional și manipularea – directă sau în orb – a mass mediei tradiționale sau social media. Din acel document – altfel bine făcut și conceput – nu a mai rămas decât faptul că “mass media e o vulnerabilitate”, fără ca măcar fraza din textul acela să fie dusă la bun sfârșit și formularea complet publicată. Așa și aici, riscul este ca din strategie să nu rămână decât independența solidară, comentată în fel și chip și subiect de atacuri, trimitere în derizoriu și postări pe Tik Tok(vedeți-le, e plin).
Abordarea pe care o văd pentru salvarea conceptului, care ar putea totuși suferi o modificare chiar și formală a asocierii de vocabule care îl reprezintă, este mai degrabă una asociată perceptului liberal clasic Prin Noi Înșine, adus în realitatea și modernitatea secolului 21: lumea se schimbă, crizele împing statele să fie orientate mai mult spre sine, spre propriile preocupări și probleme, poate mult mai egoist, suntem cu un război la frontieră și un partener strategic care-și revizuiește și el propriile politici internaționale, după ce ne-a atacat direct la început de an, deci va trebui să ne uităm în oglindă și să asumăm mult mai mult din responsabilitățile și atribuțiile de securitate, apărare și politică externă prin noi înșine, singuri în cea mai mare măsură(vezi articolul 3 al Tratatului Nord-Atlantic), apoi să venim cu acest aport și valoare adăugată alături de aliați și parteneri, pentru a proba că ne asumăm partea de responsabilitate, și a solicita componenta rezultată din prevederile de solidaritate incluse în documentele de Alianță și de apartenență la Uniunea Europeană și menționate în parteneriatele strategice, în primul rând cel cu Statele Unite.
Deci independența solidară ar putea fi o traducere a sintagmei din Tratat potrivit căreia apărarea începe acasă, iar soluțiile în materie de apărare, securitate și relații externe trebuie să fie prin noi înșine, alături de aliați. Documentul, cu preponderență primele 5 pagini de introducere personală și personalizată, subliniază caracteristicile noului mandat, marcat clar de teme care vin din spațiul mai degrabă conservator, de la plecarea din partid pentru susținerea familiei tradiționale, la apropierea și reverența față de religie, precum și o istorie legată de locurile de naștere ale Președintelui în zona Făgăraș, acolo unde au supraviețuit cel mai mult luptătorii din opoziția armată față de comuniști.
Conceptul său cheie mai poate însemna, firește, și componenta de maturitate a națiunii, care s-a ridicat din copilăria și inocența, de ce nu, în materie de democrație asumată și profesată și realizează că trebuie să devină real contribuitor efortului națiunilor cu aceleași abordări privind lumea bazată pe reguli, statul de drept, drepturile omului și democrația. Să marcheze dobândirea conștiinței de sine a nevoii de a deveni izvor și susținător de idei și proiecte pe care să le poată exporta la nivel internațional pentru a ajuta la adaptarea, flexibilizarea și nuanțarea evoluțiilor și accentelor proporțional cu nevoia de a naviga prin turbulențele lumii de azi. Cu plusuri și minusuri, cu dorințe, aspirații, niveluri de ambiție de înțeles, dar resurse, capacități și putirință proporțională cu economia care, la rândul ei, a devenit nu un vehicul de antrenare, ci o vulnerabilitate importantă, ba chiar un risc de a altera starea de securitate în care ne aflăm.
Aprecieri și critici ale formulărilor din Strategie: idei utile, discutabile, reprobabile
La capitolul elementelor pozitive (pun deoparte pro-contra-discutabil în cazul conceptului deja analizat mai sus) aș reține prezentarea situației internaționale, inclusiv saltul de la cea mai bună și sigură situație a României din punctul de vedere al apărării și securității – prevedere regăsită în ultimele trei strategii – la asumarea faptului că suntem în cea mai complicată și periculoasă situație internațională din ultimii 30 de ani. Incertitudinea și impredictibilitatea sunt corect notate drept elemente definitorii ale lumii de azi și de mâine. Ca și nevoia de a realiza încheierea epocii iluziilor și de a trece la un program serios, solid, rapid și profesionist de adaptare pentru apărarea și descurajarea de natură militară de secol 21, la reziliența societală necesară, adecvată amenințării războiului pe scară largă, de mare intensitate, pe termen lung, care se desfășoară deja în Ucraina vecină. Aici trebuie subliniat că ar fi meritat menționate elementele de studii prospective necesare a fi susținute și dezvoltate pentru a le integra în planificare și a evita surpriza strategică în aceste vremuri tectonice.
Interesantă este și acceptarea faptului că românii au, pe medie, dreptate. Poate transpare prea mult însă, idea responsabilității instituțiilor, nu a românilor(mulți lucrează în aceste instituții) și deloc a politicienilor și clasei politice care trebuie reformată și transformată meritocratic și profesionist – despre merit există o singură referință frugală în document, din păcate. Obligațiile instituțiilor de a livra servicii și vina pe stat nu sunt o soluție când evităm privirea în oglindă. Chiar și readucerea muncii ca valoare importantă în societatea românească ar fi fost utilă. Iar senzația unei detașări a președintelui și politicului de aceste responsabilități și presarea, în schimb, a zonei funcționarilor este, de asemenea inutilă: legile și reforma nu o fac funcționarii, deja subțiați într-un proces care tinde să alunge profesioniștii – care au alternative – și pe cei fără protecție în favoarea re-politizării sistemului. Participarea și implicarea cetățenilor în treburile societății sunt ținte importante de recalibrat, ca și controlul societății civile asupra aspectelor guvernării – și nu formularea nefericită de control al cetățenilor, care a fost lesne de caricaturizat drept revenire la tribunalele poporului.
O referință pozitivă și pentru asumarea(chiar nesubliniată) a ideii că România are de confruntat deja pericole – amenințări existențiale și iminente – care trebuie definite dincolo de componenta hibridă din războiul informațional. Apreciez și diplomația din formularea problemelor de context majore care dau turbulențele actuale – războiul și politicile MAGA americane, nenumite ca atare, ci doar ca eufemism sub forma provocărilor mai de departe sau mai de aproape. De salutat și raportul dintre continuitate și schimbare propus și asumat. Și așezarea cetățenului în centru strategiei(a fost valabil și în documentele anterioare, și în neterminatul Proiect de Țară) e de salutat ca și notarea exigențelor îndreptățite ale cetățenilor față de instituțiile lor, care ar trebui să însemne și respect, și încredere (în ele și în conducătorii lor) și resurse, și un statut respectat pentru cei care le populează. Vezi cu precădere finanțarea diplomației românești.
Interesantă este și asumarea obiectivelor legate de pace, deși nu sunt exclusiv dependente de România sau de președintele ei, de aceea aș fi utilizat poate mai mult ideea că problemele păcii și ale războiului au revenit în prim plan, pentru a evita un nivel de așteptare nerealist din partea populației. Pacea este un deziderat, reclamă costuri și investiții, precum și pregătirea pentru apărare și descurajare. Poziționarea de continuitate în triada Parteneriat strategic cu SUA, NATO, UE este corectă, ca și numirea agresiunii Rusiei sau definirea soluției în Ucraina ca pace justă și durabilă, nu doar pace cu orice preț. Salut și (re-)introducerea corupției ca amenințare de securitate – care necesită nuanțările din experiența trecutului, dar un nou impuls de actualitate.
Aș fi preferat ca punctul de pornire al analizei stării de fapt să depășească(tot vorbim despre maturizarea națiunii) Revoluția din decembrie și să treacă măcar la intrarea României în NATO și UE și procesul de integrare a sa euro-atlantică deplină. Acumulările economice sunt evidente, dar la capitolul acumulărilor sociale, e de explicat mai ales că sondajele arată mai degrabă o anumită fragmentare și individualizare, deloc coeziune și identitate asumată. Sensul abordării cumva externe, perceput în text, a problematicii instituțiilor și a statului, raportul neclar între siguranță și securitate, pe alocuri, preamărirea cetățeanului român, cadorisit cu toate atributele pozitive dar neasumând munca și propriile responsabilități în cadrul statului și a instituțiilor nu sunt neapărat abordări avantajoase în document. În fapt trebuie transmis clar faptul că statul cu instituțiile sale suntem noi, românii, cetățenii săi, Parlamentul ne reprezintă pe noi. Discutabilă, cel puțin, este și inducerea ideii că cetățenii nu ar îndeplini responsabilitatea de a-și apăra țara pentru că o consideră coruptă. Tot așa cum o formulare precum „adecvarea României la propria vocație istorică” este mai degrabă o tiradă jurnalistică din alte epoci, fără conținut și semnificație directă, nicidecum o formulă care revelează idei sau asumă acțiuni concrete.
Altfel Strategia e un document mult mai bun decât catastrofa prezentată de detractorii săi și oponenții politici de pe toate spectrele ideologice actuale, dar promitea mai mult și putea fi perfecționată substanțial înainte de publicarea sa. Desigur, încrederea președintelui în autorii din anturajul și aparatul său contează, ca și profesionalismul consilierului responsabil care trebuia să aibă suficient timp și suficiente consultări cu specialiștii pentru a putea ajusta, rotunji colțurile și propune un document mult mai solid conceptual, mai coerent și aplicabil practic și mai puțin utilizabil pentru interpretări și critici răuvoitoare. Vom vedea varianta finală și susținerea sa în Parlament, ca și șantierul deschis pentru reajustarea conceptului său fundamental și construcția documentelor ce decurg din Strategie. E un prim test major pentru Președinte, după cel al creării coaliției și limitarea deficitului sau al relansării relației cu SUA precum și atragerea fondurile europene și formula noului buget al UE.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
EDITORIALE
Combinatorii
de Dan Cărbunaru
Nici cu gândul nu gândeau militarii români care și-au lăsat sângele sau chiar viața în Irak și Afganistan că pe brațele sau picioarele lor smulse de explozii se vor ridica isaili, bogosi, îmbogățiți nesătui care vor mai mult, mai mult.
Zecile de miliarde de euro revărsate în anii ce au trecut de la intrarea în NATO și UE, bani europeni, americani, fonduri de la Bruxelles sau pur și simplu investiții străine au transformat țara noastră din capra slabă de odinioară într-o vacă numai bună de muls. Dacă ai intrare.
Privind la granițe cum se aprind cerurile de focul nimicitor revărsat din cumplita încleștare ruso-ucraineană, ai zice că teama și grija ar putea înfrâna pornirile lacome ale celor care cred că afacere înseamnă a face o combinație.
Cum descoperim, totuși, cu ajutorul procurorilor și echipelor pe care le coordonează că nu ne aflăm în această situație, putem trage concluzia că apărarea noastră nu mai ține doar de câte drone putem doborî și nici de câte zile am rezista la un eventual asalt rusesc.
Putem fi siguri că sumele amețitoare ce sar din dosarele de corupție o adaugă la vulnerabilitățile generate de polarizarea societății, de dezvoltarea economică inegală între regiuni, între sate și orașe sau de lipsa reformelor care ar putea transforma statul într-un bolnav mai suplu, care poate fi cărat mai ușor între saloane de contribuabil.
De aceea, devine absolut necesară blocarea combinațiilor și combinatorilor și tragerea la răspundere a acestora.
Cu un PIB de aproape zece ori mai mare decât la căderea regimului comunist, România arată că poate oferi cetățenilor săi o soartă mai bună.
Fără furturi, sancționând combinațiile și traficarea puterii publice, societatea noastră va putea respira un aer mai curat, în care generațiile de acum și mai ales cele care vin să simtă că economia de piață care de secole generează prosperitate în Occident are șanse să prindă rădăcini acasă la noi.
Nici Semestrul European, nici PNRR, nici OCDE nu vor avea puterea unei JUSTIȚII FUNCȚIONALE.
EDITORIALE
Iulian Chifu: Intrarea în forță a lui Trump în bătălia pentru influență și resurse din Asia Centrală
de Iulian Chifu*
Statele Unite s-au lansat în forță în competiția tot mai acerbă pentru a bloca rivalii în inima propriilor lor rute și parteneriate intangibile până de curând. Asia Centrală revine azi în prim-plan, după retragerea americană cvasi-totală după finalul părții de intervenție în Afganistan care necesita diversificarea rutelor de acces. În miezul fiefului de dominație securitară și dependențe economice ale Rusiei și a celui economic și energetic dominat de China, SUA au intrat puternic în afacerile Asiei Centrale, cele cinci state denumite generic Stan-uri, vecine cu Rusia, China și Iran. Relevanța geopolitică a mișcării depășește relațiile economice și comerciale, accesul la resurse sau chiar deblocarea cvasi-monopolului chinez asupra metalelor rare: e vorba despre o pătrundere relevantă și scurt-circuitarea tuturor categoriilor de acorduri ale regiunii în chiar spațiul vecinilor direcți ai celor trei state considerate problematice pentru securitatea și reașezarea lumii secolului 21.
Marele Joc din Asia Centrală
Există un Mare Joc în Asia Centrală? Altădată aici era centrul de greutate al centurii energetice globale și al relației dintre statele producătoare de petrol și gaze și cele consumatoare majore atât în nord-vestul european cât și în sud-estul asiatic. O centură în formă de semilună care pornea din Rusia Oceanului Înghețat, coborând spre cea siberiană și mergând spre Golf, și de acolo spre Sahelul dintre strâmtoarea Bab el Mandeb și Sahara Occidentală, la Atlantic. Astăzi postura se menține, doar că Asia Centrală a dobândit valențe și atribute noi, în creștere ca valoare geopolitică față de ceea ce era odată raportul pe linia hidrocarburilor: astăzi noul petrol sunt metalele rare, după pornirea Chinei de a bloca exporturile celor 90% de resurse de acest fel pe care le controlează, tot așa cum conectivitatea și rutele alternative valorează echivalentul în aur, odată ce evită dușmanii și competitorii direcți, ba chiar subminează puternic proiectele lor – vezi Coridorul de Mijloc Asia-Caucaz-Europa în fața proiectelor chineze Belt and Road.
Astfel că devine cu atât mai importantă întâlnirea din 6 noiembrie a președintelui american Donald Trump, în Biroul Oval, cu președinții celor 5 state din Asia Centrală – Kazahstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kârgâzstan și Turkmenistan – pentru prima dată în istorie, o perspectivă de negândit într-o administrație democratică sau una republican bazată pe valori, de tip neo – conservator. Pragmatismul, tranzacționismul și abordarea angajantă indiferent de sistemul de guvernare au determinat această premieră, cu reverberații și posibile efecte majore asupra reașezării lumii de mâine inclusiv pentru Europa, care are propriile abordări ale celor cinci state.
Dacă Xi Jinping i-a primit pe cei 5 în iunie pentru a-și potența proiectul Belt and Road de interconexiuni și infrastructură iar Putin i-a strâns pe toți în Tajikistan în octombrie, pentru exerciții militare, Trump a pus pe masă și a avansat propriile proiecte și noua Mare Strategie americană pentru regiuni, o variantă adaptată de instituțiile americane care pare a fi și prima mișcare strategică a lui Donald Trump din actualul mandat, cu valoare de întrebuințare multiplă în perspectiva anilor viitori: 12,4 miliarde de dolari acorduri comerciale, crearea coridorului Drumul Trump între Asia Centrală-Caucazul de Sud și Europa, pe linia statelor turcice moderat musulmane și competiția deschisă cu drumurile și căile ferate susținute de China.
Desigur, nimeni nu poate nega principalul motor al acțiunii lui Trump, care se referă la metalele rare și la recenta descoperire de către Kazahstan a unor rezerve proaspete care depășeșsc 20 milioane de tone de metale rare, regiunea întreagă reprezentând un izvor pentru ceva între 180 și 250 miliarde de dolari echivalent metale rare de extras în următorii 10 ani, materie primă pentru semiconductori, vehicule electrice, arme sofisticate sau sisteme de inteligență artificială. Iar acordul e menit să spargă condiționările Chinei, recent edulcorate prin înțelegerea din Coreea de Sud reprezentând amânarea cu un an a războiului economic tarife americane versus blocaje ale livrărilor de metale rare controlate de China, după restricțiile pentru 7 metale rare din aprilie și alte 5 din octombrie, între care rămân problematice și astăzi, după acord, Galliu și Germaniu.
Astfel, azi, la 10 ani de la lansarea formatului C5+1, între statele Asiei Centrale și Statele Unite, aceasta s-a transformat dintr-o formulă diplomatică într-o platformaă de competiție majoră între marile puteri cu influență în regiune, motiv pentru statele din regiune de a căuta noi rebalansări de influențe și dependențe între acestea și evitarea dominației ruse originare, a constrângerilor chineze ancombrante pentru o ieșire față de un actor global depărtat, care poate ajuta, alături de relațiile cu UE, la menținerea independenței și dezvoltării celor cinci. Desigur, nu e vorba despre o alegere, e greu de ieșit din controlul rus dat prin umbrella de Securitate sau din piața enormă chineză pentru resurse energetice, dar echilibrarea raportului a venit prin eliminarea constrângerilor post-sovietice și deschiderea Asiei Centrale dintr-o periferie spre centralitatea pe care o merită la nivelul intereselor americane prin rolul pivotal în bătălia pentru producerea de tehnologie de ultimă generație. Aici Statele Unite sunt ferite și recomandate de postura non-colonială și lipsa de interese date de proximitate pe care le exercită concomitant Rusia și China asupra regiunii.
Ambiguitatea morală și tranzacționismul lui Trump pentru profituri
Și pentru că vorbim despre bătălia pentru metale rare, trebuie să remarcăm aici o altă prioritate strategică a Americii lui Trump, obligată de funcționarea relațiilor comerciale actuale să găsească alternative dependențelor de competitorul său numărul unu, China. Și a făcut-o începând cu acordul pe metale rare cu Ucraina, în aprilie, pentru metale rare și litiu, în iunie cu Congo și Rwanda, după asigurarea încheierii păcii, prin acces la cel mai mare depozit de cobalt și tantal, valorificând din nou politica nouă de câștiguri pentru mediatorul conflictelor. Și în Groenlanda ținta erau cele 31 din 34 minerale critice considerate esențiale de către UE, care fusese motivul anunțurilor privind separarea de Danemarca și unificarea cu SUA. Asta în timp ce acordul semnat cu Australia din octombrie, pentru 3 miliarde de dolari lega direct cooperarea de Securitate de accesul la metalele rare. Au urmat Japonia și Coreea de Sud, Malaezia și Tailanda, cu aranjamente similare.
Dacă America a fost forțată de situația existentă și fereastra îngustă de oportunitate, de doar un an, să treacă la obținerea de metale rare pentru orice putea oferi, de la ajutoare, acces la piața americană și până la Securitate, e adevărat și nevoia de a depăși limitele morale ale cooperării cu autocrați, lideri care-și oprimă populația și folosesc pe larg represiunea, într-o formă de ambiguitate morală, o strategie de compromis care să permită ieșirea din constrângerile Chinei asupra lanțurilor de furnizori. Această strategie coerentă este apanajul lui Trump, pe care doar el ar fi putut să o pună în operă și să o accepte. Și asta pentru o producție cu un nivel ridicat de poluare. Dar și Uniunea Europeană a încercat propria strategie în relație cu Asia Centrală printr-un parteneriat strategic în cadrul summitului din Uzbekistan din aprilie, inclusiv un program de investiții de 13,8 miliarde de dolari.
Acordurile individuale sunt de asemenea relevante: Kazahstanul este cel mai mare funizor global de uraniu, cu exporturi de 40% din piață în 2024 și Uzbekistanul în top 5, ambele putând să înlocuiască cele 205 importuri americane din Rusia. Apoi compania americană Cove Kaz Capital Group va administra extracția și importul de tungsten pe bani guvernului kazah, preluând 70% din mina Kairakty de Sus a resurselor valorând 1,1 miliarde de dolari. SUA a suspendat tarifele de 25% pentru Kazahstan impuse la jumătatea lui 2025. În plus, în septembrie 2025, Kazahstanul a semnat un acord de 4,2 miliarde de dolari cu intreprinderea americană Wabtec pentru modernizarea flotei de locomotive și dezvoltarea coridoarelor regionale care leagă Asia Centrală de Europa prin Caucazul de Sud.
Uzbekistanul va investi mai mult de 100 miliarde de dolari în următorii 10 ani în sectoare cheie pentru Statele Unite, inclusiv minerale critice, piese de schimb pentru automobile și aviație. Din 2016 Uzbekistanul a făcut reforme, a liberalizat comerțul, a deschis piețele și a atras investiții străine după 25 de ani de izolare, vizând investiții americane de miliarde de dolari în parteneriatul de infrastructură cu firma Clack Rock și în schimburi extinse educaționale și profesionale cu SUA. Kârgâzstanul e interesat în investițiile în modernizarea hidrocentralelor Toktogul și Kambarata, fiind producător a 90% din energie din hidrocentrale și exportator regional, dar cu o tehnologie sovietică învechită și multiple întreruperi de curent electric.
Takjikistanul e interest de proiectele de Securitate, controlul frontierei și lupta antiteroristă, proiecte abandonate în ultimii ani, fiind vecin cu Afganistanul, cu o graniță de peste 1300 km, confruntat cu contrabanda și ISIS Khorasan. În plus, deține resurse importante de antimoniu, utilizat în baterii și semiconductori, dar și litiu și uraniu. Și aici barajul de la Rogun, pe râul Vakhsh, devine relevant pentru producția de energie electrică. Turkmenistanul era cel mai izolat dintre cele 5 state, cu politica sa de neutralitate strictă, livrând 80% din producția sa enormă de gaz în China. Își dorește reluarea susținerii conductei subacvatice transcaspice către Azerbaidjan și livrarea de gaz în Europa, dar și investiții în infrastructură și digitalizare în timp ce SUA își dorește rerutarea traficului internet printr-o rețea departe de controlul rus de acum.
Alegerile statelor Asiei Centrale: pragmatism și balansarea intereselor marilor puteri
Regiunea este una vastă și slab populată, potrivit criteriilor europene. Cu 84 milioane de oameni, deține depozite de uraniu, cupru, aur, metale rare și alte resurse strategice precum antimoniu și tungsten. Cât timp Rusia e absorbită în războiul de agresiune împotriva Ucrainei, statele au realizat din amenințările pe care le-au perceput că au nevoie de alternative. China a pus deja mâna deasupra lor și a comunicat Rusiei că nu sunt de atins, creând o formă de condominium. Rusia e supusă sancțiunilor, o altă modalitate de a produce bani ajutând-o să le ocolească, dar fără a implica marile firme de stat. Dar varianta propusă acum de americani e mai lucrativă și mai atrăgătoare, pe trei dimensiuni: minerale, conectivitate și securitate. Dar SUA are și alte profituri, vezi în primul rând acordul cu Boeing pentru 37 avioane noi, 15 numai în Kazahstan, restul în Tajikistan și Uzbekistan.
Desigur, competiția nu e ușoară. China e înrădăcinată în Asia Centrală la nivel economic și domină de la distanță prezența economică rusă. În plus, are o bază militară în Tajikistan, supraveghind frontiera sudică cu Afganistanul pentru a nu permite intrarea celulelor teroriste către regiune și, mai departe, în Xin Jiang, în zona uigură. Apoi prezența financiară e dominantă, cu proiecte de mai mult de 120 miliarde de dolari în întreaga regiune, dintre care 75 miliarde investite în rețele energetice, drumuri, infrastructură, logistică și producție manufacturieră. Numai în Kazahstan susține investiții de peste 66 miliarde de dolari, pentru perioade cu durată de viață a capacităților sale între 25 și 40 de ani, deci o durabilitate enormă.
Nici influența rusă, așa slabă, preocupată pe alte meridiane și absorbită de război, nu e de ignorat, odată ce milioane de cetățeni din zonă lucrează în Rusia și transmit remitențe ce susțin finanțele propriilor state, iar pregătirea structurilor de Securitate din regiune se face în continuare în Rusia, protocoalele de frontieră sunt învățate în Rusia, ca și formulele de distribuție a gazului sau vocabularul etnic și instituțional care vin tot din Rusia. Altfel e adevărat că cea mai vorbită limbă comună nu mai este rusa, ci engleza de computer, iar tânăra generație din toate aceste state nu mai învață rusa, ci limbile locale.
Prin sosirea lui Trump în regiune și noile acorduri, Statele Unite intră în această rivalitate și oferă statelor din regiune o alternativă, diversificare și un actor de echilibrare a intereselor în toate ariile, de la Securitate la resurse, investiții, dezvoltare și chiar acces la tehnolgie înaltă. Această ingerință este cu adevărat strategică și reală, chiar dacă pragmatismul local mergând până la cinism respectă regulile celui care oferă mai mult și constrânge mai puțin. Schimbarea politicilor externe americane de la valori, democrație, drepturile omului la avantaje economice, cu toată critica îndreptățită a organizațiilor globale care avertizează asupra efectelor secundare în regiune a unei asemenea abordări, care desfac limitările auto-impuse de mulți dintre autocrați, are meritul de a fi readus America în cărți și a-i fi deschis calea compensării unor deficite de acces la resurse critice asupra căreia nu s-a aplecat până astăzi.
Efectele secundare ale politicilor SUA în Asia Centrală: Kazahstanul intră în Acordurile Abraham
Un efect secundar al ultimelor evoluții și semnături date la Casa Albă de cei șase președinți din statele Asiei Centrale depășește însă accesul la resurse, mergând pe două direcții de geopolitică pură. Cea mai importantă și directă, insinuarea Americii în miezul Imperiului post-sovietic dorit de Rusia pentru a-și reface grandoarea și puterea de altădată. Refacerea fostului Imperiu Sovietic sub control rus este unul din planurile de readucere a Rusiei în prim plan și la masa celor două Mari Puteri, singurele rămase astăzi în prim plan. În plus, iată că o altă evoluție atrage atenția și subliniază planul major al Marii Strategii Americane: semnarea de către Kazahstan a Acordurilor Abraham, intrând în marea familie a statelor majoritar islamice care susțin pacea în Orientul Mijlociu dar, chiar dincolo de aceasta, intră în familia și structura globală nouă concepută de Statele Unite pentru a extinde formele de influență la nivel global. Biden avea comunitatea democrațiilor, admițând și democrații fragile sau incipiente, Trump a inventat Acordurile Abraham, sau mai degrabă le-a dat relevanță globală, de aliniere cu SUA, Israelul și interesele globale americane.
Astfel, Karzagstanul a anunțat că se va alătura Acordurilor Abraham, cele care marchează recunoașterea Israelului și sprijinul pentru pacea americană și acordul între Israel și națiunile sunnite. Jazahstanul are relații cu Israelul de mai bine de 33 de ani, dar e deja un salt calitativ dincolo de simbolism. A făcut-o și Marocul, deși are legături diplomatice cu Israelul din anii 90. Desigur, este o favoare și un element de captatio benevolentiae pentru Trump, dar e mai mult de atât, este extinderea acordurilor și alianțelor Americii cu statele arabe și islamice dincolo de Orientul Mijlociu, iată, în Asia Centrală, și relansează formatul ce conține Egiptul, Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Maroc prin proiecte de cooperare în domenii precum comerțul, apărarea, sănătatea, energia, educația, tehnologia și turismul care implică statul Israel.
Practic America a găsit un nume pentru blocul său global, dincolo de relația arabo-israeliană, pe această bază. Desigur, un asemenea bloc e realist dacă chiar va exista pacea din Gaza și mai larg, dintre israelieni și palestinieni, extinzând influența geostratefică și economică în statele majoritar musulmane din Asia, Africa și Eurasia. Aceasta este miza, anunțată deja de cuprinderea în cadrul acordurilor de Pace de la Sharm El-Sheikh din Egipt, de la 13 octombrie, state precum Indonezia și Pakistan. Rolul inițial în stabilizarea regiunii și dividendele din implicarea în pacea regională prin acorduri regionale și globale sub amprenta Statelor Unite crează adevăratul bloc Abrahamic al SUA (și Israel).
Mai mult, odată cu intrarea Kazahstanului, și celelalte state turcice din Asia Centrală sunt îndemnate să se alăture, cu precădere Azerbaidajnul și Uzbekistanul care au deja relații solide și avantaje din relația cu Israelul, mai mult, care-și doresc îndepărtarea ușoară de Rusia și Iran și situarea mai aproape de SUA și Israel. Pentru Statele Unite, asta deschide ușa pentru zona caspică și crează pana care separă Rusia de Iran și presează asupra Moscovei și Beijingului deopotrivă. Cel puțin, pentru moment, Washingtonul contestă puternic poziția dominantă într-o regiune considerată tradițional sfera de interese ruso-chineză, aducând argumente pentru pace regională, independență și reechilibrare de interese precum și integrare economică globală în eventuala perspectivă a rivalităților sino-americane dintr-un eventual război comercial viitor.
Pentru că e dificil de ignorat aici valoarea de întrebuințare globală și regională a recentelor acorduri, care vizează Rusia, Iranul, dar cu precădere China. Îndiguirea Chinei nu se poate face doar în Indo-Pacific, odată ce construiește tot mai multe rute terestre de tranzit, comerț și coridoare terestre către Europa și lume. Astfel că Asia Centrală devine critică în perspectiva unei asemenea inițiative eventual în viitor, a unui nou instrument în rivalitatea de secol 21 care se anunță cu China lui Xi și a succesorilor săi, care amenință reașezarea lumii de mâine și perspectivele libertății, democrației, drepturilor omului și posibilităților de a alege ale statelor, dacă e să ne uităm la proiectele globale chineze de astăzi.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Victorie diplomatică pentru administrația Trump: Consiliul de Securitate al ONU aprobă rezoluția SUA pentru o forță internațională în Gaza
Vicecancelarul german cere Chinei să se implice mai mult pentru a pune capăt războiului rus din Ucraina: Beijingul poate juca un rol decisiv
Extinderea UE în Balcanii de Vest reprezintă o prioritate strategică, susține șeful diplomației germane
UE sărbătorește 30 de ani de la aderarea Austriei, Finlandei și Suediei. Antonio Costa: un model de unitate și prosperitate
ICI București, prezent la cea de-a treia ediție a Congresului Național de Îmbătrânire Activă cu un stand dedicat inovării tehnologice
Macron și Merz, alături de miniștri europeni și lideri de afaceri, vor discuta astăzi la Berlin despre reducerea dependenței tehnologice de companiile non-europene
”Antibioticele nu sunt bomboane”, avertismentul Comisiei Europene de Ziua europeană de conștientizare privind utilizarea antibioticelor
Ștefan Radu Oprea: România, ”hub-ul logistic perfect” pentru proiectul de reconstrucție a Ucrainei
Iulian Chifu: Construirea unui studiu prospectiv pentru lumea de mâine
Redresarea economiei europene depinde de angajamentul UE și al statelor membre de a înlătura barierele din calea pieței unice și sarcinile administrative
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Trending
- ROMÂNIA5 days ago
Profesorul universitar Sorin Costreie, de la Universitatea din București, va fi noul consilier pentru educație al președintelui Nicușor Dan
- COMUNICATE DE PRESĂ1 week ago
Fundația Progress invită părinții și copiii pasionați de știință și robotică în 15 noiembrie la Târgul Național de Știință CODE Kids 2025 organizat la Politehnica București
- COMISIA EUROPEANA2 days ago
Comisia Europeană ia în calcul introducerea unui „micro-impozit la nivelul UE” pe alimentele procesate. Banii generați ar fi utilizați pentru programe de sănătate
- PARLAMENTUL EUROPEAN4 days ago
Siegfried Mureșan a obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru fermierii din România și din UE în noul buget multianual al Uniunii Europene
- ROMÂNIA1 week ago
Centrul de Screening pentru depistarea timpurie a cancerului a fot inaugurat astăzi la Institutul Oncologic București, anunță ministrul Sănătății