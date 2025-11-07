EDITORIALE
Iulian Chifu: Cum a ajuns Rusia obiect în tranzacțiile de tip Big Bargaining între Marile Puteri
de Iulian Chifu*
Se spunea până recent că cel mai mare coșmar al Rusiei este să nu fie la masă atunci când se fac Marile Înțelegeri globale. Ei bine, nu numai că nu mai e la masă, dar mai nou, Rusia se trezește că a devenit obiect în marile tranzacții pe seama terților între Marile Puteri, am numit aici SUA și China. Recenta întâlnire din Coreea de Sud între Donald Trump și Xi Jinping, subliniază exact această realitate: Rusia nu mai e parte a marilor dezbateri și discuții globale, ba chiar se discută Ucraina (și Rusia) fără ca ea să aibă măcar un loc la masă. Pe baza dependenței excesive de China, Putin se poate aștepta la solicitări imperative de a închide conflictul, dacă SUA și China ajung la o concluzie, cu avantaje reciproce inclusiv pe seama Rusiei. De aceea, pentru a reintra în joc, Rusia recurge la retorica nucleară, exerciții nucleare și acuzații la adresa SUA, doar-doar e un domeniu în care cuvântul său să mai conteze și, pe această bază, să revină fie rechemată în locul unde se decid marile teme ale lumii.
De la două Superputeri, la două mari puteri, și niciuna nu e Rusia
Lumea s-a schimbat mult, iar principala schimbare este dispariția lumii bipolare odată cu prăbușirea Uniunii Sovietice, în 1991, după Războiul Rece. Și nici succesoarea la tratate, Rusia, nu a reușit să țină ritmul: PIB-ul său a scăzut sub Spania, iar cu războiul de agresiune împotriva Ucrainei, Putin și-a distrus propria țară, coborând și mai jos în criteriile capacității geopolitice. În schimb s-a ridicat China, la un nivel de 70% din economia SUA, de două ori mai mult, procentual, decât a avut vreodată Uniunea Sovietică. Și cum puterea în valoare absolută a scăzut, avem azi două Mari Puteri, și niciuna nu mai e Rusia.
Rusia nu mai intră în peisaj. A devenit tot mai mică, marginală, cu hidrocarburile tot mai puțin utilizabile în contextul încălzirii globale și a decarbonizării, în timp ce economia sa a rămas dependentă în priporție de 50% de producția de petrol și gaze. Urmează în eonomia sa produsele agricole și armamentele, deci vechea generație netehnologizată, și ambele domenii cu contribuții alterate de lipsa forței de muncă – trimisă pe front – și de nevoile proprii ale războiului, în cazul armamentelor. Iar pozițiile intransigente ale septuagenarilor din gruparea lui Putin, care nu pricep unde se află și nu separă propria propaganda de realitate, fac ca perspectivele încheierii războiului păstrând măcar ceea ce au ocupat să scadă dramatic. Desigur, nu întâmplător Serghei Lavrov, ministrul de Externe de peste 20 de ani al lui Putin, pare să-l urmeze pe Dmitri Kozak, adjunct al Administrației Peezidențiale ruse, contestatarul războiului, la o pensie în izolare.
Pentru că Marco Rubio nu a acceptat, nici nu a apreciat intransigența și pozițiile maximaliste ale Rusiei, prezentate într-un memorandul și o discuție telefonică tensionată de către Lavrov, motiv pentru care întâlnirea Putin-Trump de la Budapesta a fost anulată. Iar pierderea prim planului scenei publice prin summitul Putin-Trump a venit și cu sancțiunile la adresa Lukoil și Rosneft, care reprezintă 50% din exporturile Rusiei. Rezultatul a fost de netăgăduit: un eșec total, un calcul prost, o marginalizare cu costuri majore pentru Rusia lui Putin. Și asta atunci când “partenerul fără limite”, China, a ales și ea o formulă de negociere directă cu SUA în Coreea de Sud, marcată de suspendarea confruntării economice și amânarea cu un an a războiului dintre cele mai mari economii ale lumii, cu mici elemente de compromis. Deci cei doi mari negociază, Rusia nu e prezentă și află, la distanță de câteva zile, că s-a aflat și ea în meniu, obiect și nu subiect al pertractărilor celor dou[ mari puteri ale lumii.
Absența Rusiei lui Putin de la Marele Târg
Astfel, o eventuală îmbunătățire a relațiilor sino-americane riscă să însemne pentru Rusia un dezastru, odată ce prețul ar putea fi chiar presiunea Chinei de a încheia războiul. De a înceta focul. De a ieși din confruntări și a-și diminua drastic nivelul de ambiție în confruntarea cu Ucraina. Dependența Kremlinului de China poate să-și dovedească primele efecte secundare majore, critice, care să schimbe aspirațiile Rusiei. Izolarea Rusiei, oboseala războiului, costurile, economia stresată, inflația, rubla în tangaj, toate pot crea efecte majore acasă, în paralel cu opoziția internă tot mai importantă și mai vizibilă la adresa războiului. Iar sancțiunile americane nu au făcut decât să adauge probleme Kremlinului.
Întâlnirea Trump-Xi de la 30 octombrie și-a revelat secretele la scurt timp. În cele nici două ore de întâlnire, cei doi lideri au avut timp să discute Ucraina, cumpărarea de petrol de la Rusia și nevoia încheierii războiului, totul fără ca Rusia să fie prezentă și fără a fi luate în considerare interesele sale. Din contra, cei doi mari au considerat, în cadrul pertractărilor Marelui Târg, că sacrificarea Rusiei e un preț redus ce poate fi utilizat dacă aduce avantaje ambelor părți. Scăderea nivelului de influență al Rusiei la nivel internațional și dependența de China au făcut din Moscova victima propriilor erori și ambiții, luând act și nu participând la Târgurile Mari, nici măcar în cele care vizează elementele de prim și direct interes ale sale.
Asta pentru că Moscova e complet dependentă de Beijing ca niciodată, după declanșarea războiului și valurile repetate de sancțiuni: de la exporturile de produse energetice, care au screscut de la 28 la peste 50% din 2021 până azi până la ingradinentele și importurile rusești pentru industria de apărare, produse electronice, mașini, sisteme de comunicații, sisteme de comunicație și bunuri de consum . Mai mult, respectarea solicitărilor SUA privind tăierea achizițiilor de petrol din partea Chinei și Indiei o poate pune în dificultate și o poate lăsa și fără finanțarea mașinii de război, determinând un final al capacității de a impune soluția de a pace în Ucraina în termenii și condițiile Rusiei, Ar fi varianta cea mai rea cu care s-ar putea confrunta Putin.
Toate acestea subminează imaginea Kremlinului despre sine și nivelul de ambiție de a fi un centru independent de putere, din contra, reflectă schimbarea echilibrului și dependența de partenerul său sensibil superior, China. Chiar dacă nu există date și elemente vizând evantuale acorduri între Washington și Beijing în legătură cu Rusia și comportamentul său în războiul de agresiune din Ucraina, suntem departe de a putea spune pe deplin ce au stabilit părțile exact și care au fost tonurile utilizate în acest efort de presiune spre încetarea focului dorită de Trump. Oricum evoluțiile exclud veștile bune pentru Kremlin și libertatea sa de acțiune independentă în Ucraina.
Recursul la retorică nucleară pentru a reveni în joc
Putin s-a trezit complet izolat și fără argumente, după sancțiunile președintelui Trump, și cu acordul Pentagonului pentru livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, oferindu-i liderului de la Casa Albă instrumente majore de presiune asupra Rusiei. De aici recursul la ultima armă din arsenalul de negocieri de putere al Rusiei – arma nucleară. Astfel, trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev a fost cel care a amintit, în vizita din 24 octombrie la Washington, despre “armele care pot duce la anihilarea totală a umanității”, pentru ca Putin însuși, trădând descumpănirea, să aibă o succesiune de reuniuni care au salutat racheta Burevestnik cu propulsie nucleară, torpilele nucleare Poseidon sau care au marcat ordonarea efectuării de teste nucleare ca reacție, zice-se, la anunțul lui Trump privind perspectiva reluării testelor nucleare de către Statele Unite.
În reuniunea televizată din 5 noiembrie a Consiliului de Securitate al Rusiei, fără Lavrov prezent, Putin a primit sfatul ministrului Apărării, Andrei Belousov, privind nevoia unui test nuclear complet, în timp ce a cerut public serviciilor sale, Externelor și Apărării să obțină informații despre perspectiva testului nuclear pe care le-ar pregăti Statele Unite – un alt gest ostentativ, de comunicare publică internă și, indirect, cu Washingtonul. Până la această oră, SUA nu a denunțat tratatul de netestare nucleară și a testat doar purtătoarea, racheta purtătoare Minuteman III. Asta pe când Rusia testează din 2019 arme nucleare cu încărcătură nucleară redusă, încălcând ea însăși Tratatul Excluderii Testelor Nucleare Comprehensive.
Recursul la retorica nucleară, apoi la gesturi cu relevanță în acțiunile legate de armele nculeare, urmate de pasarea vinei pentru încălcarea Tratatului de excludere a Testelor Nucleare, nu face decât să sublinieze starea de disperare a lui Putin, ironizată la București de către Secretarul General al NATO, Mark Rutte și la Washington de către Donald Trump. În plus, ignorarea ostentativă a lui Putin și marginalizarea sa în favoarea discuțiilor sino-americane crează nesiguranță vizibilă și-l împing pe Putin către recursul la ultimul argument pe care-l mai deține pentru a reveni în joc.
Dar, cu cât forțează această perspectivă, Putin își expune vulnerabilitatea extremă și pierderea zonei sale de confort care presupunea veto-ul Rusiei asupra tuturor acțiunilor strategice și de Securitate la nivel global, pe baza deținerii fotoliului de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU și a arsenalului nuclear. Liderul rus descoperă, cu toată neplăcerea, faptul că azi nuclearul nu mai oferă același rol și poziție infailibilă Rusiei nu numai la nivel global, dar nici în afacerile și securitatea europeană, ba chiar azi nici măcar în temele și agenda legate de Ucraina, în fostul spațiul sovietic.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
Iulian Chifu: Guvernul Alexandru Munteanu. Premier nou, priorități constante, recuperări importante
de Iulian Chifu*
Am văzut un guvern nou votat în Republica Moldova. Guvernul Alexandru Munteanu. Guvernul unui partid majoritar, PAS, nu al tuturor partidelor intrate în Parlament. Ceea ce nu exclude nevoia ca, cel puțin în Legislativ, să existe o discuție și o înțelegere măcar formală pentru funcționalitatea actului de legiferare, mai ales că mandatul e lung, 4 ani, și înțelegeri punctuale trebuie să mai existe. De remarcat, însă, o bilă albă pentru noul premier, desfășurarea de consultări reale, pe diferite organizații și categorii sociale, lideri și elite, grupuri profesionale, investitori și întreprinzători. Cu un premier înclinat să asculte părțile, să absoarbă idei și să le și integreze în activitatea guvernamentală.
Avem de a face cu un premier și un guvern înclinat spre priorități economice. Dezvoltare economică, prosperitate, integrare europeană, desigur. Cu angajament pentru 2028, probabil ceva cam îndrăzneț, mai ales având în vedere blocajul actual. Comisia Europeană și președintele Consiliului European fac eforturi pentru a debloca votul Ungariei pe principiul de compromis că negocierile trebuie să înceapă și să se deruleze, chiar dacă perspectiva noilor candidați va fi cea de a fi membri fără drept de vot. Oricum urmează alegeri în Ungaria, și la cum arată sondajele, este foarte posibil ca viitorul premier Peter Magyar să fie un adept entuziast al extinderii europene și al susținerii Ucrainei, fapt ce poate schimba oricând situația în cea de membru cu drepturi depline pentru noii admiși din Est, inclusiv Ucraina, atunci când va îndeplini condițiile pe deplin. Altfel, oricum integrarea se face pe merite individuale ale fiecărui stat aspirant în parte.
Am văzut și un program guvernamental serios (nu foaie de parcurs, nu buget, ci un program de guvernare pe 4 ani de mandat, cu aspirații și viziuni). Deși par că lipsesc din prim plan, preocupările de securitate trebuie să rămână și să fie apanajul unui vicepremier din Guvern, având în vedere amenințarea rusă care continuă, investițiile masive ale Rusiei și aspirațiile de mărire ale noului curator de la Kremlin, Serghei Kirienko, dar și presiunea constantă a lui Șor care de la Moscova se face tot mai util patronului său de la Kremlin în evitarea sancțiunilor în comerțul internațional. Dacă la nivelul tranzacțiilor financiare se poate descurca, livrările de petrol și gaze nu le poate suplini, totuși. Dar postura relevantă a lui Șor amenință cu presiuni și probleme Republica Moldova, și relevanța unui responsabil pe probleme de securitate este importantă.
Interesantă reacție a celor consultați, la fiecare etapă. Și la nivel politic, a existat tentația de a se insinua în decizia majorității, de a influența punctele de vedere chiar dacă în față este un guvern monocolor. Totuși e relevant acest exercițiu și al premierului, și al partidului majoritar, PAS, pentru că arată deschidere și generozitate, un pas important pentru reconfigurarea și reclădirea coeziunii societale, puternic zdruncinată după alegeri. Faliile trebuie estompate și nu trebuie uitat că și votanții opoziției sunt cetățeni ai Republicii Moldova, deci abordarea trebuie să fie inclusivă, cu nuanțe pentru atragerea și convingerea perdanților pentru faptul că majoritatea a făcut o alegere justă.
Maturitatea politică cerută de la guvernare trebuie să se vadă și la nivelul partidelor de opoziție. Doar a face poze cu liderii majorității și a combate pe baza a ceea ce afli nu e neapărat încurajator pentru eventuale discuții ulterioare și acorduri cadrate și punctuale. E nevoie de încredere și deschiderea și a dezbaterilor așezate ale unor teme sensibile, care privesc Republica Moldova la nivel național, pentru a acoperi faliile deja create în societate. Confruntările din campanie s-au estompat, dar nu au dispărut. Totuși campania s-a încheiat, iar lumea trebuie să revină la treburile curente. Pozițiile contondente, antagoniste și incorecte nu au cum să fie uitate și grevează pe o situație curentă a posturii partidelor și a noului guvern. Totuși pași substanțiali spre reconciliere națională sunt necesari.
Primul ministru trebuie să abordeze noul mandat cu câteva priorități. Susținut de partid, trebuie să încerce să-și construiască și să aibă o identitate proprie și să o consolideze, ca o plus valoare ce poate fi adăugată în timp partidului ce-l susține, pentru a putea menține PAS în prim plan. Dacă identitatea sa este legată de PAS, trebuie să trateze cu maximă atenție această relație dar, din nou, pentru a putea sprijini ulterior, în timp, partidul, cu relevanța electorală proprie, trebuie să-și construiască identitatea distinctă bazată pe propriile realizări.
Temele fundamentale ale mandatului trebuie, deci, să fie reconcilierea și creșterea coeziunii societale, integrarea europeană a Republicii Moldova, prosperitatea și nivelul de trai al cetățenilor, creșterea economiei Republicii Moldova, reforme și reconstrucția instituțională a RM, atragerea resurselor umane pregătite. Pe profilul de om de afaceri, probabil este o așteptare crescută pentru a determina atracția Republicii Moldova pentru investitori, deși nivelul de ambiție rămâne modest, la acest moment, din cauza criteriile obiective greu de îndeplinit astăzi și a contextului normative instituțional așteptat de investitori.
Noul premier trebuie să se preocupe de realizarea unei piețe competitive adecvate, și în perspectiva integrării europene, și a celei necesare reducerii prețurilor și costurilor, și a atragerii investitorilor. Atragerea resurselor de capital interne și externe se leagă de creșterea încrederii în acțiunea guvernamentală, fapt cerut și de investitorii străini, care-și doresc o piață competitivă și fără blocaje, nu însă, fără criterii și instituții de reglementare corecte, serioase și solide. Acestea trebuie să facă față presiunilor marilor jucători statali și economici pe toate piețele.
Construcția unui model economic este o altă prioritate, și poate avea loc pe baza unui program elaborat de o Comisie de relansare economică alcătuită din cei mai prestigioși economiști, care să propună soluții și modele de reformă, relansare și atragere de investiții, cu promisiunea, în viitorul previzibil(mandatul actual) al unor locuri de muncă bine plătite în economie reală și competitivă.
Șantierul este extrem de vast și va presupune o muncă asiduă. Și, trebuie spus, reforme importante. Principala și cea mai urgentă este reforma administrativ teritorială: dacă nu se face la început de mandat, nu se va mai face niciodată, iar șansa unui guvern coerent al unui singur partid majoritar nu va reapărea curând la Chișinău. Reducerea numărului entităților administrative de nivelul doi și trei este obligatorie pentru a crește eficiența și a reduce costurile, în paralel cu debirocratizarea și digitalizarea eficientă și nediscriminatorie, care nu lasă pe nimeni în urmă.
În al doilea rând, este nevoie de un efort susținut și un salt relevant pentru a încheia cu succes reforma judiciară. Dacă nivelul de ambiție a ridicat așteptările în primul mandat pro-european, acum lecțiile învățate și experiența dobândită deja pot fi relevante pentru perspectiva viitoare. Mai mult, un mandat ar putea fi suficient ca zorii noii organizări juridice și activitatea anti-corupție, anti-infracțională și pentru protecția proprietății cetățenilor să fie vizibile. Și numai acest aspect ar fi mai mult decât relevant pentru un mesaj pozitiv de speranță pentru viitor.
Republica Moldova a reușit deconstrucția și angajarea în piața liberă europeană, rupând dependența e Imperiu, de Moscova și de costurile politice impuse pentru gazul și petrolul ieftin. Acum e momentul ca aceste ajustări să înceapă să ofere competitivitate și stabilitate și să asigure relansarea economică serioasă. Partenerii de dezvoltare vor saluta, fără dubii, un asemenea program complex care este și eficient, iar cetățenii vor fi primii care vor profita de o asemenea evoluție pe viitor. Un optimism precaut e o atitudine minimală corectă și cinstită în fața pornirii la drum a noului Guvern al Republicii Moldova.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
Iulian Chifu: Xi versus Trump – armistițiu temporar, confruntare fără război economic total
de Iulian Chifu*
Mult așteptata reuniune Xi-Trump de la baza aeriană Gimhae din Busan, Coreea de Sud, de joi, 30 octombrie, a durat mai puțin de două ore. Ea a marcat o pauză importantă în controlul dur al metalelor rare impus de China și a revelat pentru întreaga lume, pentru SUA în special, că se confruntă azi cu o China mult mai puternică și mai asertivă decât în precedentul mandat Trump, care folosește restricțiile la export pentru a-și soluționa obiective strategice. E doar o pauză, un moment de respirație, nu o soluție, iar durabilitatea pauzei temporare de un an e subiect al numeroaselor turbulențe și divergențe ce vor veni în următoarele 3-6 luni între statele cu cele mai mari schimburi comerciale ale lumii. Trump a acceptat să suspende și el tarifele de 100% pe care urma să le aplice la 1 noiembrie mărfurilor chineze, dar avantajele sunt strict temporare pentru comerțul, tehnologia, securitatea globală ce nu au fost abordate pe deplin prin negocierile tactice de joi privind precursorii de droguri artificiale – fentanyl, mai exact – achiziția de soia, privatizarea Tik-Tok sau măsuri vizând cipurile avansate.
Acordul prezumat e doar o blocare a escaladării
În prima sa întâlnire față în față cu liderul chinez din ultimii 6 ani, președintele Donald Trump a proclamat o notă de 12 pentru calitatea discuțiilor care au vizat comerțul, controlul exporturilor de tehnologii avansate, livrările de precursori pentru fentanyl în SUA și situația rețelei sociale TikTok în SUA, într-o înțelegere care include prevederi despre proprietate și algoritmi. SUA și China s-au îndepărtat de prăpastia unui război economic și comercial total, care ar fi zguduit lumea și ar fi scufundat cele mai puțin reziliente economii. De asemenea, întâlnirea a reușit să stabilizeze relația bilaterală, pentru moment.
SUA anunțase că, de la 1 noiembrie, urma să aplice o creștere cu 100% a tarifelor la importurile de produse din China, decizie care nu a fost anulată ci doar amânată cu un an. În contrapartidă, și China a amânat cu un an regimul dur de control al exporturilor de metale rare și produse asociate. China a promis din nou să reducă exporturile de chimicale precursoare ale producției de fentanyl, drog responsabil de decesul a peste 50.000 de americani în 2024, în timp ce SUA a redus la jumătate, de la 20 la 10%, tarifele suplimentare pentru exporturile chineze legate de aceste produse chimice. Să vedem dacă, de această dată, China chiar respectă acordul, spre deosebire de modul în care a reacționat anterior, la precedentul angajament.
În cadrul discuțiilor, China a fost de acord să cumpere din nou soia de la americani, SUA urmând să exporte 12 mln tone în acest an și câte 25 mln tone în următorii 3 ani, în condițiile în care în 2020 comerțul atinsese 34 mln tone iar anul acesta doar 1,8 mln tone de soia au ajuns în China, consumul fiind acoperit de piețele din Argentina și Brazilia. Acțiunea va sprijini fermierii americani și va ajuta la restabilirea canalelor de distribuție în China. De asemenea, părțile au fost de acord să lucreze pe dosarul Tik Tok, fără a semna acordul convenit și față de care partea chineză nu și-a dat încă pe deplin acordul.
Este vorba despre transferul a peste 50% din acțiuni către un consorțiu american și predarea algoritmului rețelei către SUA, concomitent cu controlul asupra datelor personale ale cetățenilor americani care folosesc rețeaua, fapt care ar avea o consecință majoră în evitarea ingerințelor de natură electorală ale Chinei și actorilor tolerați să utilizeze acest canal. Acordul final fusese deja anunțat de două ori, dar nu și-a găsit încă concretizarea. La aceste înțelegeri se adaugă o vagă intenție a Chinei de a cumpăra și alte mărfuri agricole din SUA precum și LNG din Alaska, în timp ce SUA a fost de acord să ridice sancțiuni pentru vasele sub pavilion chinez în porturile americane – măsura de retorsiune chineză fiind mai puțin relevantă pentru vasele americane.
O dezbatere relevantă rămâne pe tema liberalizării regulilor pentru controlul exporturilor americane care privește produse cu dublă utilizare precum chip-uri sofisticate, necesare în competiția tehnologiilor avansate și cea militară. China nu a adus subiectul pe masă, fiind vorba despre tradiția separării celor două negocieri, cea comercială civilă și cea cu dublă utilizare și militară care ține de temele de securitate, vizând cu precădere tehnologiile critice asupra căreia SUA aplică politici de prevenire ca să cadă în mâinile competitorilor și adversarilor, care sunt subordonate dezbaterilor de securitate națională și nu preocupărilor din zona comercial-economică. De reținut, totuși, faptul că în luna august, SUA a fost de acord cu exporturile chip-urilor H20 ale Nvidia către China, care reprezintă 15% din veniturile exporturilor americane.
Subiectele care nu au fost abordate: miezul disputelor sino-americane
SUA și China au lansat o nouă epocă a confruntărilor în materie de lanțuri de furnituri vizând cele mai importante produse, transferând competiția între marile puteri pe tărâm geoeconomic global. Cu această ocazie, a devenit și mai clară dominația Chinei asupra acestor lanțuri vizând mineralele critice. Totuși asimetriile și dezechilibrele strategice din relația celor doi mari actori, SUA și China, rămân neschimbate: China păstrează o pârghie importantă de influență vizând metalele rare, la nivel de rafinare și procesare, în timp ce SUA continuă să mențină instrumentele de securitate și protecție pentru a salvgarda controlul asupra tehnologiilor critice, emergente și disruptive.
Este clar, însă, că relația dintre cele două cele mai mari economii ale unor state individuale din lume (UE ca atare este exclusă din discuție) nu se rezumă la un drog ilegal, un număr restrâns de mărfuri exportate sau o platformă social media. Agenda este mult mai largă, și conține strategia extinsă a Chinei de a proteja industria autohtonă, furturile de proprietate industrială(care continuă și nu s-au întrerupt odată cu dezvoltarea propriei producții tehnologice), subvenționarea capacităților de producție în exces, strategia ofensivă de exporturi în condiții de dumping, subminind capacitatea de producție manufacturieră a altor state și confiscând cât mai mari părți ale lanțurilor de producție globale.
Nici în plan politic, suntem departe de temele precum angajarea reformelor interne necesare pentru a rebalansa economia, promovarea cererii interne ca motor de creștere versus injectarea resurselor pentru creșterea pe baza exporturilor și asumarea unui rol mai constructiv la nivelul economiei globale. Din contra, consumul intern al Chinei se situează undeva la un irelevant 39% din PIB, față de o medie de 58% pentru statele cu venituri mari ale lumii. O stabilizare a piețelor, comerțului global și a echilibrelor nu poate avea loc fără o reechilibrare sistematică și substanțială internă a economiei chineze.
Ori Xi Jinping a continuat să accentueze varianta contrară, la prezentarea recentă a celui de-al 15-lea plan cincinnal al Partidului Comunist Chinez vizând creșterea economică pe baza exporturilor, fără nici un semn de reformă a economiei bazată pe creșterea consumului intern. Din contra, Xi a accentuat nevoia de a folosi fereastra actuală de oportunitate pentru a consolida și extinde elementele avantajoase pe care China le deține, să rupă blocajele și punctele obligatorii de trecere și să depășească slăbiciunile pentru a câștiga inițiativa strategică în actuala competiție internațională intensificată.
O altă temă relevantă și neabordată este cea a spionajului chinez în SUA. Chiar dacă a existat vreo aluzie, nu a fost în prim planul dezbaterilor și nu încăpea în cele două ore ale întâlnirii. Operațiunile de spionaj și activități în domeniul culegerii de informații împotriva SUA și a aliaților săi rămâne o provocare de netăgăduit și o amenințare serioasă la adresa securității naționale și economice. Țintele sunt identificate de către instituțiile specializate americane și vizează infrastructura de securitate, personalul și infrastructura critică. Breșele de securitate ale unor actori chinezi, precum firma de telecomunicații Salt Typhoon, au permis extragerea datelor personale a fiecărui american și a afectat peste 80 de state la nivel global. Pe același model, China identifică breșe cibernetice la sistemele de infrstructură critică ale furnizării de apă, energie, tranzit și altele.
Nu în ultimul rând, capabilitățile cibernetice chineze trădează intențiile disruptive și coercitive ce pot viza orice stat, în primul rând Statele Unite, în timp ce accelerarea exponențială a proiectelor de artificial intelligence ridică miza la nivel tehnologic, acolo unde SUA este în urmă și are nevoie să-și crească instrumentele și avantajele comparative față de China. Pe de altă parte, la reuniune nu s-a discutat nici tema Taiwan, care ar putea deveni în viitor punct de presiune și pertractare atunci când America ar pierde alte argumente și pârghii relevante de presiune asupra Beijingului. Așa cum China anunță că nu respinge utilizarea forței pentru a prelua controlul în Taiwan, tot așa rămâne în spațiul ambiguității perspectiva ca anumite chip-uri de înaltă tehnologie să fie totuși oferite în cantități limitate spre export în China pentru a menține dependența de SUA și să păstreze un anumit nivel de pârghii, cel puțin atât timp cât China însăși nu a suplinit această slăbiciune în producția proprie. Iar tema achizițiilor de petrol ale Chinei din Rusia și impactul asupra războiului de agresiune asupra Ucrainei nu a apărut în nici un comunicat sau declarație a părților.
Poziția de forță a Chinei și recursul la presiunea “nucleară” a metalelor rare
În privința metalelor rare, utilizarea de către China a temei cvasi-monopolului privind pământurile și metalele rare în constrângerea privind tarifele este un recurs la „instrumentul nuclear” pe care-l deține și trădează și nivelul mizei, poate mai mult decât și-ar dori-o, și absența altor instrumente de negociere în forță cu SUA. Trump a renunțat la adăugarea unui tarif de 100% peste cele existente și a redus la jumătate taxele legate de exporturile precursorilor de fentanyl, dar taxele rămân la un nivel de 47% pentru aproape toate produsele chinezești. China domină lanțurile de furnizare globale în privința metalelor rare, controlând 85% din procesare și 92% din producția magneților, cruciali în industria auto, a semiconductoarelor și în producția militară americană.
Republica Populară Chineză deține circa 70% din piața de extracție de metale rare și cam tot 70% din importurile de metale rare ale SUA, în anul 2024. În plus, China este angajată, potrivit propriilor planuri cincinale, în menținerea unui control strict asupra resurselor strategice ale lumii, cu precădere cele legate de dezvoltarea tehnologică, în ciuda acestei suspendări temporare a controlului exporturilor. Acest control constant și nivelul de ambiție al Beijingului reprezintă o amenințare de securitate națională pentru SUA, care păstrează încă în doctrina sa militară recursul la forță pentru a marca accesul la resursele strategice necesare.
Pe de altă parte, acordurile nu au abordat și controlul exporturilor strategice la alte produse introduse de China anterioare deciziilor de retorsiune din 9 octombrie, respectiv cele care vizează gallium-ul și germanium-ul, materii prime esențiale pentru semiconductori. Chiar și pentru celelalte metale rare, China cere încă firmelor să dobândească licențe de export pentru anumite produse și magneți, cerință care nu a fost eliminată în recentul acord. În plus, nici acordul propriu zis încă nu există și nu a fost semnat de ambele părți, a fost doar o înțelegere verbală, de afaceri, între cei doi lideri politici care trebuie transformată în realitate prin acord și prin decizii de implementare, odată ce părțile vor conveni pe această direcție.
China are o poziție de dominație masivă în materie de lanț de aprovizionare a părții celei mai relevante și strategice a metalelor rare, cele grele, folosite în sistemele de apărare avansate, un avantaj mult mai greu de dislocat decât alte componente din industria de metale rare. Sunt multe elemente pozitive ale acordului înregistrat, inclusiv identificarea dorinței Chinei de a se menține în poziție de putere în cadrul negocierilor, dar și dorința sa de a nu rupe pe deplin această relație. Pe termen mediu și lung, însă, diferențele foarte serioase între cei doi competitori vor răbufni, cu posibilă destabilizarea chiar și a acestui acord, în următoarele 3-6 luni.
Apoi președintele Donald Trump a pariat pe faptul că Beijingul are nevoie de piața americană mai mult decât SUA are nevoie de China. Totuși dacă exporturile chineze în SUA au scăzut cu 20%, față de anul trezut, totuși surplusul comercial al Chinei la nivel global merge spre planificatul 1,2 trilioane de dolari. În timp ce SUA poate să reușească să păstreze anumite exporturi chineze cu prețuri mai mari, China a reușit deja să găsească alte piețe de export al produselor, reducându-și dependența față de importatorii americani. Astfel, China a descoperit că are cu adevărat o pârghie importantă împotriva Statelor Unite privind mineralele critice și, potențial, și alte produse precum bateriile, unele pentru care Americii îi vor trebui ani pentru a le înlocui. Dacă momentan lucrurile au fost rezolvate parțial, pe perioadă scurtă de timp, e nevoie de abordări strategice mult mai importante, alături de aliați, pentru a putea determina o schimbare reală a raportului de forțe cu China.
Perspectivele instabile ale unui Mare Târg
Chiar dacă China pare să aibă o poziție dominantă în această confruntare comercială, nu totul e roz în perspectivele sale. Și nu mă refer aici doar la situația economiei chineze, în mare, sau a curbării substanțiale a creșterii sale. Chiar și în situația actuală, exportatorii chinezi se confruntă cu tarife de aproape 50% la mărfurile lor, considerând doar tarifele deja introduse. Este una dintre cele mai ridicate rate impuse oricărui stat și substanțial mai mare decât cele ale statelor din regiune. Pe tema reechilibrării deficitului cu China, SUA pare să fi atins acest deziderat, ca și în cazul altor state, deși se vorbește în continuare despre exportarea costurilor către consumatorul american.
Apoi, chiar fără a face obiectul comunicării publice, Beijingul pare să fi făcut concesii reale și pe alte teme, nefiind vorba doar despre a da înapoi un nivel al tarifelor stabilit deja și gata de a fi introdus. Blocajele Chinei pentru accesul la chip-uri de mare tehnologie rămân valabile, cu întârzierile aferente unei asemenea situații, chiar dacă se fac progrese în cercetarea internă, combinată cu spionajul economic și furtul de idei din SUA. Ocolirea sancțiunilor prin inventarea noilor firme nu mai pare să fie o soluție, SUA introducând pe lista neagră a blocării accesului la tehnologii sensibile americane pentru nu mai puțin de alte 20.000 de noi companii, iar evaluarea continuă.
Acordul verbal la care au ajuns cei doi lideri rămâne fragil și poate fi oricând supus tensiunilor, mai ales că marile teme profunde de divergență nu au fost abordate și nici o soluție de durată nu a fost propusă. Ciclurile conflictuale rămân o vulnerabilitate a acordurilor ca și predictibilitatea și planificarea economică legată de acești factori. Președintele Donald Trump rămâne agresiv-pragmatic în materia relațiilor cu China, așa încât înțelegerea actuală reflectă simplu pârghiile pe care părțile le-au expus și le dețin una asupra celeilalte, pentru moment.
Pe fond, influența asupra comportamentului Chinei a avut rezultate modeste în istorie, și exact o schimbare de comportament e necesară pentru a stbiliza relația bilaterală cu adevărat. SUA e înclinată să identifice și să valorifice mai degrabă pârghiile pe care le poate controla și, în paralel, să încerce să depășească China în competițiile parțiale tactice în care este angajată, formând coaliții cu aliați în domeniile economice și militare care să detroneze China și să o descurajeze în abordarea tuturor prin constrângere în ceea ce privește cele mai sensibile teme și produse sau piețe. De partea cealaltă, China încearcă o strategie de presiune cu răbdare, presiune pentru o nouă înțelegere vizând strâmtoarea Taiwan, presiune pentru a relaxa controlul exporturilor asupra tehnologiilor de vârf americane, presiune pentru a impune un anumit grad de primat și dominație a Chinei în regiunea Indo-Pacificului.
O greșeală fatală ar fi aceea ca părțile să confunde un acord sau chiar un Mare Târg între părți cu o Mare Strategie a relațiilor bilaterale. Riscul de a căuta un nou acord cu China pe termen lung riscă să pună în bătaia puștii marile interese strategice americane precum Taiwanul contra unor promisiuni efemere pe termen scurt pentru anumite exporturi de mărfuri, oricât ar fi ele de importante. În materie de interese fundamentale, părțile sunt în profundă divergență, Partidul Comunist Chinez al lui Xi fiind revizionist și anti-american prin doctrină și proiecte, ignorând libertăți, drepturile omului și alegerile neconstrânse ale opțiunilor diferitelor state. Totuși SUA și China pot coexista, fără nici o capitulare și fără a recurge la război kinetic. Iar competiția trebuie să se desfășoare în spațiul marilor puteri revenind la barierele dintre comerț și securitatea națională, cu Pentagonul și baza industrială americană care să nu depindă de mineralele critice aflate sub controlul Chinei, dezvoltând acorduri și noi resurse precum cele cu Japonia și Australia.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
Iulian Chifu: Un duș rece – Amenințare și oportunitate în gestionarea crizei retragerii trupelor americane din România
de Iulian Chifu*
Miercuri, 29 octombrie, România a primit un duș rece. A aflat despre decizia de retragere a 800 militari americani din România(600 după alte surse). O mișcare anticipabilă(eu însumi vorbeam generic despre această perspective din martie în reuniuni închise). Pentru că criza de orice fel, reală sau doar percepută, este amenințare și oportunitate, acest duș rece este și el bun, pentru că aduce sfârșitul iluziilor și trezirea la realitate. E o oportunitate să schimbăm lucrurile și să facem și ceea ce trebuie, nu numai ceea ce ne dorim.
Celor care justifică, cu argumente impoortante, faptul că nu ar fi, în mod real o criză, trebuie să le amintesc faptul că percepția ia locul realității, criza e la fel de reală dacă se desfășoară în spațiul imagologic ca și în cel factual, militar, real. Mai ales că ne-am construit, vrând- nevrând, o vulnerabilitatea auto-impusă, pe care au promovat-o constant și politicienii noștri, atunci când aveau un răspuns invariabil la temele apărării și securității noastre: ne apără americanii! O dovadă în egală măsură superficială, de încredere în aliați dar și de dezangajare.
Este probabil momentul să ne vindecăm. Avem această oportunitate dacă facem minimul de exercițiu al privirii în oglindă. Să vedem ce ne asumăm noi înșine, ce punem pe masă în apărarea și securitatea colectivă, care este nivelul nostru de ambiție și dacă e conform cu efortul propriu, ce argumente avem și cât suntem sau cum putem deveni importanți, relevanți și interesanți pentru analizele pragmatice, la sânge ale instituțiilor americane, caracteristice acestei etape a reașezărilor lumii. Cum ne asumăm responsabilitățile în cazul propriilor greșeli și cum facem să nu le mai repetăm iar și iar. Cum nu ne mai furăm singuri căciula spunându-ne că suntem minunați și apoi ne dăm de ceasul morții să prindem hoțul sau să recuperăm paguba.
Sumar tehnic în criza retragerii trupelor americane din Europa: preeminența percepției
Orice criză are două componente majore: aspectele de conținut, faptice, și imaginea crizei, percepția despre criză, amplificată de criza de comunicare și credibilitate. Cea de-a doua componentă tinde să ocupe, în zilele de astăzi, cea mai mare întindere și relevanță publică, 80%, mai ales prin virulența cu care funcționează rețelele sociale, ingerințele și alterările pe care le introduc legitim sau malign diferiții actori preocupați, unii interni, alții direct interesați în polarizare, fragmentare și determinarea de confruntări interne în societatea românească, procese care subminează reziliența.
Dacă este să discutăm la rece, tehnic, profesional, faptic, așa cum o propun ca soluție unii dintre jucătorii pe spațiul public, retragerea are relevanță simbolică și de imagine, dar nu de substanță: se retrag trupe de infanterie prezente în exerciții și pregătire, într-un moment în care România nu este amenințată de nimeni pe această dimensiune și când nu ajută în nici un fel în plus la apărarea imediată pentru că lipsește amenințarea iminentă pe dimensiune terestră. SUA rămân angajate în Europa, inclusiv prezente în România cu aproape 1000 de militari, asumă în continuare scutul respectiv umbrela nucleară pentru Europa, NATO menține angajamentele asumate, la care suntem parte, respectiv faptul că nici un centimetru din teritoriul aliat nu va fi abandonat.
Da, există o redistribuire internă a responsabilităților – se retrage SUA, vin alți aliați europeni să preia responsabilității apărării și decurajării aliate. Este și un proces de adaptare la amenințările concrete existente, rezultat și al lecțiilor învățate în Ucraina. Tehnic, avem un schimb de instrumente între infanteriști versus tehnologie anti-dronă, anti-bruiaj, componente moderne de război electronic. Elemente mai utile azi la Marea Neagră, în partea sudică a flancului estic. Dacă adăugăm dotarea cu rachete anti-navă și componente de apărare maritimă, România ar fi chiar mai apărată astfel. Pe partea nordică a Flancului Estic, a statelor din linia întâi, acolo unde avem vecinătate pe dimensiunea terestră a virtualului agresor, infanteria este mult mai utilă. Se pot menține aceste trupe, ba chiar prezența poate fi amplificată pe zona apărării terestre.
Desigur, argumentele nu acoperă realitatea completă. Mai ales în privința percepției publice a vulnerabilității. Neîncrederea cetățenilor în propriile eforturi, propriul stat și propria apărare. Și conștiința că aceasta nu este perfectă. Ne-o spun și militarii, eforturile trebuiau să înceapă mult mai devreme. Adică Polonia a dublat, practic, numărul militarilor în ultimii 5 ani, începând mult înainte de război, a ajuns la 4,8% din PIB pentru Armată mult înainte de prevederile summitului de la Haga, s-a dotat cu armament și producție internă din timp și are argumente serioase și prin înființarea Camp Trump și propria investiție în staționarea trupelor americane din primul mandat, așa cum a valorificat și componenta ideologică a noii orientări de la Casa Albă. Asta pentru cei care forțează comparațiile.
Vulnerabilitatea autoimpusă: pleacă americanii!
Nimeni de bună credință nu poate, însă, nega realitatea crizei create de anunțul intempestiv, surprinzător pentru populație și nepregătit prin comunicare strategică al retragerii (parțiale!) a trupelor americane. Simbolic, în percepția populației, în modul în care s-a aflat(din surse ucrainene), în modul în care nu s-a comunicat, dar nici nu s-a pregătit perpectiva prin comunicarea de context și pregătirea spațiului public în așteptarea anunțului iminent al retragerii parțiale de trupe. Nu spune nimeni că la Pentagon nu există tendințe repetate de a aplica voluntarist măsuri când președintele nu e acasă sau de a anunța asemenea măsuri intempestiv, vezi episodul anunțului retragerii sprijinului militar pentru Ucraina. Dar pregătirea publicului era necesară, chiar obligatorie, pentru a preîntâmpina supriza.
Realist vorbind, nici discuția la nivel de miniștri de externe nu cred că a fost denaturată – era prezentă o întreagă delegație acolo, la întâlnirea cu Marco Rubio – nici înțelegerea comunicării concomitente a deciziei la nivelul ministerelor Apărării nu cred că nu e complet adevărată. Dar se putea crea comunicarea din timp și gestiona așteptarea ca momentul anunțului să nu cadă cu un asemenea impact al senzației de surpriză strategică pentru populație. Iar metode există, fără a divulga vreun crâmpei din decizia care vine din timp. De exemplu, era suficient ca politicienii să-și fi asumat mesajele concrete existente pe care, în timp, să le fi reluat și să fi avertizat despre această schimbare care vine. Informația nu a fost absentă din spațiul public, dar a fost ascunsă printre mesaje, ocultată și, da, neasumată de decidenți și politicieni pentru a nu strica altor obiective de moment.
Această stare de fapt a determinat deturnarea obiectivului: în loc să vorbim serios despe securitatea și apărarea României, subiectul impus – din greșeală sau cu intenție – a fost că pleacă americanii! Astfel a fost declanșată criza pe componenta de percepție, imagologică, transformată într-o criză politică majoră, încă nerezolvată. Care reclamă responsabili și sacrificii ritualice. Există impact, desigur, nu poate fi negat. Dar trebuie explicat. Eșecul temporar al comunicării este greu de ignorat, dar asta ne permite să trecem la valorificarea dușului rece, al folosirii amenințării ca oportunitate, și să administrăm aceste mesaje, perspective, scenarii posibile mult mai deschis și cinstit în raport cu românii. Atât politicienii, cât și purtătorii secundari de mesaj. Nu că experții – mă număr printre ei – nu ar fi avertizat public despre această posibilitate și perspectivă probabilă.
Partea cea mai importantă(și periculoasă) a dușului rece pe care l-am primit este simbolistica pentru Moscova. Rusia lui Putin marșează pe direcția manevrării .i desenării percepțiilor și citește simboluri. E expertă în a transmite și lectura, așa cum vrea ea, simbolurile din spatele evenimentelor factuale, dar mai ales de a le interpreta și amplifica prin propagandă și fake. Un semnal precum retragerea unei părți a trupelor americane din România poate fi lecturată, chiar greșit în esență, printr-o scădere a interesului și a nivelului descurajării, care-și diminuează credibilitatea, chiar și dacă urmează un proces de compensarea în cadru aliat a numărului de forțe de pe teren venite de la alți aliați.
Dar poate mai grav, modul în care am gestionat acest anunț, ca sistem politic și stat serios, poate fi considerat un test, un examen care a fost picat miercuri de către România cu brio. Modul de reacție este amplificator de vulnerabilități poate în mai mare măsură decât faptul în sine: unii au încercat valorificarea politică – și nu mă refer la relația putere – opoziție parlamentară, ci chiar în reașezările din cadrul coaliției – în timp ce am activat, concomitent, vulnerabilitatea perenă auto-impusă legată de faptul că ne apără americanii, ca și cum noi nu am avea nici o responsabilitate (articolul 3 vine înaintea articolului 5 al apărării colective din Tratatul NATO, adică primul respondent în criză este statul în cauză). La nivel public, a rămas percepția(și frica aferentă): ce ne facem fraților, pleacă americanii!
Transferul de responsabilitate pentru apărarea și securității Europei de la preeminența americană la asumarea răspunderii
Statele Unite nu fac nimic nou sau neanunțat. Din timp. Încă din perioada Obama se discută despre pivotarea spre Asia și așa-numita Defense Pledge, respectiv despre asumarea responsabilității egale pentru apărarea Europei între americani și europeni. Peste 80% din apărarea UE era asigurată de state din afara organizației – SUA, Marea Britanie, Turcia, Canada, Norvegia etc. Administrația Biden avertizase despre încheierea unor programe de apărare europeană începând cu 2027. Parteneriatul presupune și faptul că alianța trebuie să fie simetrică. Iar administrația Trump a venit cu cererea de reciprocitate la nivel de securitate și comerț între aliați și parteneri.
Are loc, începând cu summitul NATO de la Haga – dar pe un plan anunțat din campania prezidențială americană, ca să nu vorbim despre avertismentele în primul mandat Trump – un transfer de responsabilitate pentru apărarea, descurajarea și reziliența europeană de la SUA la Europa, prin asta înțelegând alternativ și conjugat pilonul european al NATO, UE, Coaliția de voință pentru susținerea Ucrainei sau orice nouă formă de organizare europeană asumată pe viitor. Iar aici este relevant să ne întrebăm despre propriile acțiuni în domeniul securității și cum suntem deturnați – voit, prin politicieni mai puțin inspirați, sau nevoit, prin lipsa acceptabilității la nivel public a unor acțiuni necesare – de la reașezarea și consolidarea propriei apărări, a propriilor capacități militare. Și să ne gândim la propria contribuție și propriul rol în proiectele europene de preluare, complementară cu NATO, a apărării continentului.
America lui Trump a anunțat și faptul că retragerea e parte a unei recunoașteri a acțiunilor făcute deja de partea europeană a aliaților săi din NATO pentru a prelua responsabilitățile apărării europene. E de remarcat, altfel, nivelul de ambiție al Foii de parcurs pentru 2030 pentru menținerea păcii și pregătirea pentru apărare, adoptată la 16 octombrie ca document al Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant pentru Politică Externă și de Apărare al UE. Nivelul de ambiție este de a asigura capacitatea de mobilitate la nivelul lui 2027 și pregătirea deplină pentru apărare în 2030 pe toate domeniile-terestru, maritim, aerian, cibernetic, spațial. În premieră, se menționează că această pregătire va viza inclusiv conflictele de mare intensitate, care iată că pot trece, în planificare, cel puțin pentru statele din linia întâi, de la amenințare la pericol, adică o amenințată deopotrivă iminentă și existențială.
Desigur că trebuie să discutăm serios despre nivel de ambiție european și despre realism. O fabrică de armament, de muniție pentru artilerie, de exemplu, își atinge nivelul proiectat de producție în 2 ani. O armă produsă și incorporată este absorbită și integrată în sistemul militar al unei țări în 5 ani. Desigur, nevoia e cel mai bun dascăl, și ne-o arată astăzi Ucraina. Dar e inacceptabil ca măcar să gândim că nu putem asigura apărarea și descurajarea înainte ca Rusia să testeze NATO și articolul 5. Și încă ceva, un punct pe care se feresc, feciorelnic, să-l atace politicienii: dacă mâine Rusia mută balizele de pe râul Narva și Estonia recurge la articolul 5, suntem în război. Da, și România intră automat în război, ca toți aliații NATO. Alianța nu vine doar cu sprijin, ajutor, susținere, ci și cu responsabilități, dar asta e o parte care nu se mai comunică public, pentru a nu panica populația!
Europa a venit cu ReArm Europe, Resilience 2030. A venit cu Inițiativa de apărare împotriva dronelor-zidul de drone, cu Eastern Flank Watch, cu Scutul aerian european, cu Scutul spațial european. Proiecte pe care le finanțează prin Instrumentul SAFE de 150 mld. euro și prin instrumentul toleranței la limitele stricte ale politicii de coeziune – 3% din PIB deficit, care poate fi depășit cu cheltuielile investite în apărare, provenite de la creșterea de la 2% (sau nivelul curent al investiției statelor în Apărare) la 5%, angajamentul din cadrul NATO, totul reprezentând 650 mld. euro. Din nou, trebuie să discutăm serios despre nivelul de ambiție prin strategia asumată și realismul capacității de a o aplica. Dar trebuie să pornim de undeva.
România și testul analizei în oglindă
De la Titulescu citire, este cunoscută formularea ”Dați-mi o bună politică internă ca să pot face o bună politică externă”. Învățătura se aplică și astăzi, până să cerem minuni sau lucruri fantastice unei diplomații subfinanțate și subminate ca recunoaștere, statut și respect public – uitați-vă la bugetul său, care acoperă deopotrivă Centrala și misiunile, în perioadă de război la vecini, când ar trebui să zbârnâie. Să ne uităm, deci, cu testul oglinzii, la ceea ce am făcut noi pentru propria apărare și, implicit, pentru a menține interesul și prezența americană în România și substanța Parteneriatului Strategic. Care este nivelul de ambiție al nostru față de parteneriatul cu americanii, și ce capacități, resurse, argumente – militare, economice, politice – am adus în această relație. Că despre Chevron și Exxon știm deja cum am procedat, și dacă marii giganți au pățit-o, cum ar fi încurajați investitorii medii și mici să umple avioanele în drum spre România?
Cel mai important argument al României a fost participarea militarilor români în teatrele de operații internaționale, în Irak, Afganistan, ca și cum am fi fost de pe atunci membri ai NATO. Argumentul sângelui militarilor români, al prezenței în coaliții de voință alături de americani cu ce am putut, ne-a servit drept pavăză și element de forță pentru Parteneriatul Strategic cu SUA în ultimii 20 de ani. Desigur, poziția geopolitică a fost multiplicator de atracție a interesului american pentru acest parteneriat, de unde și relevanța intrinsecă a României legată de interesul de proiecție a forței SUA în proximitate-Orientul Mijlociu, Caucaz, Asia Centrală. Ucraina.
Argumentul multiplicatorului de interes rămâne, chiar dacă a mai pălit în ultima vreme, dar avem nevoie de argumentele de profunzime. Cele intrinseci, construite în timp, nu cele conjuncturale, de oportunitate, cum au fost răspunsurile la evenimentele din 11 septembrie sau cele legate de Saddam Hussein. Este vorba să demonstrăm constanța și soliditatea ca partener. Coeziune, dialog, responsabilitate, coerență a ideilor, strategiilor, politicilor, acțiunilor la nivel național. Continuitatea în raportarea la principii și valori, la relația cu partenerii și aliații sau, din contra, cu adversarii, constanța în asocierea faptelor la vorbe și angajamente. Profesionalizarea deciziilor fundamentate pe bază de expertiză și experiență. Să demonstrăm că am devenit un stat serios, care promovează dincolo de vorbe meritocrația reală, practicată de politicieni care trebuie să-și asume nivelul de ambiție potrivit propriilor cunoștiințe și abilități și chiar să facă un pas în spate atunci când nu au pregătirea necesară unei poziții publice oferite.
Trăim vremuri complicate și periculoase chiar. Nu avem timp de experimente și improvizații. Nu mai e vremea încercărilor și calificării în funcție publică, a pălăriilor mai mari și a funcțiilor care îl fac pe omul care le ocupă. Ca să fim credibili și să menținem interesul partenerului strategic, trebuie să demonstrăm că putem manifesta coeziunea societală, că suntem conștienți de momentul pe care îl traversăm, că am învățat lecțiile dușului rece. Că suntem dispuși și am înțeles că e nevoie să atragem toate resursele interne disponibile, de expertiză și profesionalism, pentru a ne putea confrunta cu situațiile dificile pe care ni le rezervă lumea contemporană. Este timpul oamenilor serioși, și epoca sfârșitul iluziilor. Astfel devenim credibili și atractivi, cu argumente solide și profunde pentru Parteneriatul Strategic cu Statele Unite.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
