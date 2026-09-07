Iulian Chifu – Diplomația milimetrică și punctele câștigate în percepția publică: trimișii lui Trump la Moscova și Kiev

Vizita recentă a trimișilor speciali ai lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, la Kiev și Moscova nu a adus nimic nou: același balet cu Putin care-și reafirmă câștigurile propriei armate, inflexibilitatea pentru pozițiile sale maximale și hotărârea de a câștiga, în timp ce solicită abordarea “cauzelor profunde” ale războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina și etichetează drept naziști pe cei de la Kiev. Totuși, vizita a adus avantaje de imagine în percepția publică tuturor protagoniștilor, chiar dacă, pe substanță, avem o abordare mercantilă de tip clasic cu amenințare – mai redusă, apatică și sfioasă – și de premiere, cu viitoarele contracte și proiecte majore ce vor putea fi deblocate dacă se încheie pacea. În plus, vizita a fost folosită prin aducerea în prim-plan a vizibilității internaționale și mesajelor care ajută electoral Rusia lui Putin pentru Duma de Stat, pe Trump în alegerile mid-term, și care lasă Ucrainei, eventual, satisfacția primei vizite a negociatorilor americani la Kiev, deși Rusia a bombardat preventiv pistele aeroporturilor din Kiev ca să fie sigură că nu cumva trimișii lui Trump zboară în premieră în capitala Ucrainei. Un joc de-a șoarecele și pisica, dar nimic nou și substanțial pentru o soluție justă, durabilă și acceptabilă.

Trei ore cu Putin: discuții în loc de negocieri și o cină

Trimișii speciali ai președintelui american, Donald Trump, au ajuns la Moscova, pe aeroportul Vnukovo, sâmbătă, 5 septembrie. Steve Witkoff și Jared Kushner au venit la bordul unui Boeing C-32A, avion militar utilizat de către oficialii americani, inclusiv de către vicepreședintele JD Vance și de secretarul de stat Marco Rubio, pentru deplasări externe lungi. Ei au călătorit de la Miami via Helsinki la Moscova, fiind întâmpinați de către reprezentantul pentru cooperare economică al lui Putin, Kirill Dmitriev. Avionul celor doi a decolat din Moscova după miezul nopții, la ora 12:28, urmând ca negociatorii să ajungă a doua zi la Kiev, fără a se cunoaște ruta pe care se face deplasarea.

La întâlnirea care a avut loc la Kremlin, și a durat trei ore și zece minute, au participat, din partea rusă, consilierul pentru politică externă, Yuri Uskakov, și reprezentantul pentru cooperare economică, Kirill Dmitriev alături de președintele rus Vladimir Putin. Întâlnirea s-a desfășurat în spatele ușilor închise, iar detaliile au ieșit doar prin comunicatele oficiale ale părților, fără nimic concret sau specific. Tema principală a reuniunii a fost dezbaterea despre situația războiului și perspectivele de pace, respectiv idei pentru încheierea războiului. Potrivit părții ruse, discuțiile au fost constructive și directe, iar cei doi trimiși au prezentat idei specifice și au discutat proiecte economice bilaterale posibile. Dmitriev a vorbit despre “o vizită importantă pentru realizarea păcii”, iar Ushakov a remarcat “pregătirea serioasă” a celor doi trimiși speciali cu idei concrete pentru soluționarea conflictului.

În afara războiului din Ucraina, au fost aduse pe masă și discutate elemente de cooperare economică între cele două capitale și posibile proiecte investiționale majore, în beneficiul reciproc al celor două părți, inclusiv la nivel comercial. Ushakov a mai subliniat că președinții Donald Trump și Vladimir Putin intenționează să mențină contactele personale și canalele de lucru care îi implică pe cei doi emisari, Witkoff și Kushner, care vor rămâne activi în continuare. Și Casa Albă a subliniat că întâlnirea a fost relevantă, cu pași viitori ce urmează a fi anunțați și care vor avea loc săptămânile viitoare.

Spre deosebire de contactele anterioare, de această dată au apărut două premiere majore: mai întâi, vizita la Kiev a celor doi trimiși speciali, duminică, 6 septembrie, și o discuție anunțată de către președintele Volodimir Zelenski cu cei doi anterior vizitei la Moscova. Președintele ucrainean a declarat, de asemenea: “îi așteptăm pe Steve Witkoff și Jared Kushner și suntem pregătiți de o conversație substanțială”. Altfel, Putin a rămas pe aceleași poziții maximaliste, confirmând doar angajamentul de a continua căutarea unor soluții politice și diplomatice la conflictul din Ucraina împreună cu Statele Unite, în timp ce trimișii speciali ar fi promis că vor utiliza evaluările lui Putin în contactele de la Kiev.

Totuși, atât Vladimir Putin, cât și experții internaționali au fost mai puțin optimiști decât președintele Donald Trump, care a vorbit chiar despre o posibilitate reală de a realiza un pas major înainte, în cadrul acestei vizite. Chiar la începutul vizitei de sâmbătă, Putin a subliniat dificultatea discuțiilor, mulțumindu-i, diplomatic, lui Trump pentru eforturi: “Situația asupra căreia lucrăm astăzi este una dificilă, nu una simplă”. De partea cealaltă, comentatorii au subliniat pozițiile incompatibile ale părților și lipsa de flexibilitate a lui Putin, de unde lipsa oricărei posibilități ca discuțiile cu Witkoff și Kushner să ducă chiar la un pas relevant spre un acord diplomatic sau o pace justă și durabilă, acceptabilă ambelor părți. Ei au subliniat că suntem încă în faza de tatonări și pași minusculi, milimetrici, meniți mai degrabă să satisfacă nevoia de îmbunătățire a percepției publice legată de negocieri decât să privească substanța lor.

Încetarea focului, cu limite și voie de la Putin

Vizita celor doi trimiși speciali a venit și cu o formulă limitată de încetare a focului pentru a da spațiu suficient negocierilor. Astfel, chiar la începutul discuțiilor, Vladimir Putin a confirmat o pauză în loviturile care țintesc Kievul, dar a respins formal propunerea unei încetări a focului mai largă timp de trei zile. El a insistat asupra faptului că, încă de la miezul nopții de 5 septembrie, forțele ruse au încetat să tragă în capitala Kiev, o încetare limitată a focului realizată pe canale oficiale diplomatice și de intelligence. “Vom face tot ceea ce depinde de noi pentru a asigura siguranța procesului de negociere și a mediatorilor”, a susținut Putin, recunoscând și faptul că activitatea dronelor ucrainene asupra teritoriului rus a scăzut și ea dramatic.

Înaintea acestei întâlniri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a confirmat că a avut o discuție directă cu trimișii președintelui Trump și i-a asigurat că forțele ucrainene se vor abține de la lansarea loviturilor aeriene asupra Moscovei până la sfârșitul zilei de luni, 7 septembrie, pentru a proteja procesul diplomatic. În ciuda solicitării încetării focului și la linia de contact, forțele militare ucrainene au confirmat că, la nivelul primei linii, operațiunile de luptă au continuat peste tot, după ce Moscova a respins un asemenea aranjament.

De altfel, și Kirilo Budanov, șeful biroului președintelui Ucrainei, a declarat că Rusia nu a răspuns la propunerea de încetare a focului care să coincidă cu vizita emisarilor americani, propunere transmisă direct președintelui Putin. Totuși, și el a susținut că Moscova nu va lovi Kievul pe timpul vizitei celor doi, duminică, 6 septembrie. Potrivit raportului Statului Major al Forțelor Militare Ucrainene, rachetele și dronele ruse au continuat totuși să lovească Ucraina. Din această cauză, și partea ucraineană nu a putut asigura o încetare unilaterală a focului din cauza riscurilor la care ar fi expus propriul personal militar.

O rachetă balistică a lovit peste noapte o întreprindere industrială la Kamianske, Dnipropetrovsk, ucigând 5 oameni și rănind alți 5, iar mai multe drone au lovit supermarketul Epicentru din Mykolaiv, rănind doi civili și declanșând un incendiu. De altfel, în toată această perioadă, Ucraina și Kievul sunt în fața unui tir constant de rachete și drone, neîntrerupt, ziua și noaptea deopotrivă, fiind lovit vineri, 4 septembrie, chiar biroul directorului SBU, principalul serviciu de contra-informații al Ucrainei, situat în centrul orașului Kiev. Numeroase locuințe și obiective de infrastructură civilă, fără legătură cu activitatea militară, au fost lovite constant, cu precădere din cauza lipsei acute de interceptori pentru apărarea antiaeriană a Kievului, fapt ce a lăsat Ucraina vulnerabilă mai ales în fața atacurilor cu rachete balistice, dar și drone cu reacție.

Interesant este că duminică Witkoff și Kushner trebuiau să ajungă la Kiev și una dintre variantele fluturate semi-public era chiar zborul direct către Kiev. Iată însă că președintele Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă dimineața, că rușii au lovit cele două aeroporturi de lângă Kiev, respectiv Boryspil și Antonov-Hostomel, unde operau zborurile internaționale înainte de război. Azi zborurile aeriene sunt oprite în Ucraina. “Evident că loviturile ruse asupra aeroporturilor sunt o reacție legată de discuția și pregătirile pentru posibilitatea ca partea americană să utilizeze avionul la sosirea în Ucraina”, susține Zelenski, o eventualitate pe care Rusia a vrut să o excludă din fașă. De la începutul războiului, toate vizitele oficiale se fac cu avionul până la frontiera polono-ucraineană și de acolo cu trenul. Nu sunt cunoscute planurile exacte alternative pentru sosirea celor doi trimiși speciali la Kiev și, cel mai probabil, nu vor fi cunoscute până la ora părăsirii Ucrainei de către cei doi, din motive de securitate.

Ce câștigă părțile din negocierile la milimetru

Rusia nu a clipit, iar Putin a făcut toate acțiunile pentru a sublinia inflexibilitatea, lipsa de nuanțe și menținerea solicitărilor maximale din partea Ucrainei, echivalente cu capitularea deplină necondiționată. În timpul conversației cu Stephen Witkoff și Jared Kushner, liderul rus a insistat pe toate solicitările sale maximaliste, reiterând și invectivele și etichetele la adresa conducerii politice de la Kiev. După ce a lăudat succesele de pe teren ale Armatei Ruse, cu precădere forțele sale armate din Districtul Militar de Centru, Putin a subliniat încrederea sa în atingerea obiectivelor “operațiunii militare speciale”, un discurs mai degrabă pentru camerele de luat vederi și televiziunea rusă decât pentru a reflecta situația de fapt sau a avansa vreo negociere.

De altfel, întreaga operațiune de imagine a fost orchestrată de Putin pentru a transmite publicului așteptat la urne peste două săptămâni, pentru Duma de Stat, că Rusia nu este izolată, că există contact și bune relații cu Statele Unite și că Moscova câștigă pe teren, contrar a ceea ce spun alte surse, respectiv că obiectivele sunt neschimbate. El a vorbit din nou despre “cauzele fundamentale ale conflictului”, cu referire la multiplele apropouri la extinderea NATO și prinderea Rusiei slabă pentru ca Occidentul să se apropie de frontierele sale, în timp ce partea americană a trebuit, de asemenea, să ia notă de afirmația lui Putin că “regimul de la Kiev nu-și mai ascunde adevărata natură, începând să arate că este unul nazist”. Această componentă arată clar că Putin nu se gândește la negocieri, ci doar la propria propagandă.

Totuși, în ciuda escaladării atacurilor cu rachete balistice, de croazieră și cu drone cu reacție, și a resurselor reduse de interceptoare PAC-3 pentru sistemele Patriot, loviturile în clădirile rezidențiale și infrastructura civilă nu au schimbat hotărârea ucrainenilor de a rezista și situația din prima linie a frontului, acolo unde avansurile s-au desfășurat milimetric, în cea mai mare parte a conflictului, și cu pierderi enorme. Rusia pierde 30-35-40 mii militari lunar în ultima perioadă, și are luni întregi în care are pierderi teritoriale, nicidecum câștiguri nete. Pretențiile publicate sunt mai degrabă rezultatul nevoii de propagandă în perspectiva alegerilor decât o reflectare a realității. De altfel, în ambele cazuri cu probleme ale suprapunerii cu situația reală, partea americană susține că “ia notă” și “va transmite”, nicidecum nu-și asumă evaluările ruse.

Dacă Rusia a acceptat și folosit momentul vizitei pentru propriile interese, în situația unei creșteri a conștientizării și costurilor de război la nivelul populației, o situație economică dezastruoasă și un nivel de încredere scăzut dramatic în Vladimir Putin, partea ucraineană are propriile sale avantaje din această vizită: cei doi negociatori vin în premieră la Kiev, dacă vizita se făcea pe cale aeriană era o premieră a utilizării spațiului aerian ucrainean de către zborurile civile ale oficialităților și, mai mult, Președintele Zelenski așteaptă angajarea în discuții și argumentație cu Witkoff și Kushner pentru a le transmite propriile evaluări și limite dar, mai mult, pentru a realiza la zi care sunt pozițiile lui Putin, dimensiunea de flexibilitate, temerile și reacțiile la prezentarea de către trimișii americani a evaluărilor la zi asupra situației reale economice, politice, militare și sociale a Rusiei.

“Obiectivul nostru este să avem vizita negociatorilor cu partea americană care să fie pe cât de constructivă și substanțială pe cât posibil. Avem nevoie să privim la opțiunile realiste asupra modului în care am putea să încheiem războiul”, a declarat Zelenski. În ciuda lipsei interceptorilor, Ucraina a încercat în ultima vreme să restabilească o situație de descurajare a loviturilor, încercând să lovească, la rândul său, lansatoarele rachetelor și dronelor rusești, împreună cu ținte de infrastructură economică și mai ales instalațiile petroliere. Ushakov declarase că discuțiile au fost utile și că partea americană a exprimat interesul de a încheia ostilitățile cât mai repede posibil, un anunț menit să ajute și partea legată de percepția publică în America despre eforturile administrației Trump pentru pace.

Casa Albă i-a lăudat pe cei doi trimiși speciali ca excelenți negociatori. Președintele Trump a subliniat că au în tolbă elemente care ar putea avansa procesul de negociere, în timp ce Președinția americană a comentat după întâlnirea de la Moscova faptul că ambele părți au discutat planuri substanțiate pentru viitorii pași, care se anunță în viitoarele săptămâni. Dincolo de rezerva unei noi reapropieri ruso-americane și a unor noi presiuni asupra Kievului pentru a face concesii, acțiunea celor doi trimiși speciali ajută în această perioadă a alegerilor mid-term. Perspectivele sunt de-a dreptul complicate, cu amenințarea câștigării masive a Camerei Reprezentanților de către democrați și a unei situații mult mai puțin avantajoase, dacă nu chiar de-a dreptul catastrofală, după lansarea războiului comercial și economic cu Canada și blocarea podului și a trecerii dintre Michigan și Ontario, cu două curse electorale cheie pentru senatori și reprezentanți în statul Michigan.