Iulian Chifu: Întâlnirea Trump-Putin. Rusia a mai câștigat ceva timp cu o primă propunere de pace. Luptele însă nu s-au oprit
de Iulian Chifu*
Valurile diplomației și mai ales ale știrilor au fost deturnate miercuri cu celebra întâlnire Putin-Witkoff, trimsul special al lui Trump pentru Rusia, cu două zile înainte de aplicarea sancțiunilor de 100% pentru importurile/exporturile în Rusia și sancțiuni secundare pentru partenerii comerciali de produse strategice cu relevanță pentru războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina. Mai mult, întâlnirea intempestivă Trump-Putin, posibilă săptămâna viitoare miercuri, contrapropunere la formatul trilateral propus de Trump, poate fi un pas înainte sau doar un Putin care vrea să-l păcălească din nou pe liderul de la Casa Albă pentru a mai câștiga ceva timp. Totuși Putin știe că a împins lucrurile prea departe, inclusiv prin bătaia de joc de Trump și prin continuarea în forță a atacurilor, în ciuda morților nesfârșite, și că trebuie să pună ceva pe masă. De partea cealaltă, Putin știe sigur că, dacă încheie războiul, existența sa și conducerea grupului septuagenar din jurul său este pusă sub semnul întrebării în Rusia însăși.
Presiunea sancțiunilor își atinge scopul sau Putin îl păcălește din nou pe Trump?
Ar fi superficial să presupunem că Rusia a ajuns în punctul în care nu mai are resurse – poate oricând să taie de la populație și să redistribuie către efortul de război, cum a făcut-o întotdeauna în istorie, chiar dacă a epuizat Fondul de Bunăstare la finalul acestui an. Sau că presiunea viitoarelor sancțiuni directe, 100% taxe suplimentare pentru schimbul de mărfuri cu Rusia, sau mai ales secundare, către statele care fac comerț cu Rusia cu produse petroliere precum India și China, în special, ar fi dus la o răsturnare de abordări la Kremlin care să rezulte în acceptarea unei formule de încetare a focului. Putin vede în perspectiva unei întâlniri cu Trump (nu și cu Zelenski) o posibilitate de ieșire din izolare, aceasta fiind prima întâlnire la acest nivel din 2021, de la Geneva, când fusese introdus ultimatumul de șase luni al lui Biden(vedem cum reacționează în viitoarele 6 luni și ne vom pronunța după).
Putin poate dori o pauză pentru multiple valori de întrebuințare, în nici un caz pentru stoparea războiului. Formula „Stop and Go” este cea mai plauzibilă pentru că Rusia nu și-a modificat în nici un punct nivelul de ambiție, obiectivele inițiale maximale ale războiului, din contra consideră că câștigă și că le va obține. Asta și pentru că Putin nu dorește să încheie campania din Ucraina fără a prelua Ucraina însăși și fără amenințarea directă, în spatele Ucrainei, a flancului Estic al NATO pe care dorește să-l testeze, așa cum dorește să testeze articolul 5 și angajamentul american în zonă. Dar și planificatorii ruși așteaptă să vadă Revista Strategică a Apărării americane și ce mai rămâne din trupele SUA în Europa, pentru a putea planifica pasul doi, provocarea NATO, chiar înainte de a încheia Afacerea Ucraineană, adică cucerirea/capitularea Ucrainei, preluarea puterii de la Kiev și transformarea Ucrainei într-un instrument propriu contra Occidentului și a Europei.
Obiectivul final este controlul asupra temelor securității în Europa, adică asupra Europei în întregimea sa. Putin și-a dorit acest lucru dintotdeauna, de când a preluat de la Elțîn o Rusie slabă și destructurată, iar Elțîn însuși i-a cerut lui Clinton, ne arată cele mai recente dialoguri date publicității, să-i lase Rusiei controlul asupra Europei. Miza pentru blocarea extinderii NATO și pretenția că ar fi existat o înțelegere ruso-americană în acest sens – încălcată de SUA, fapt cumva achiesat de gruparea MAGA din rațiuni politice – nu este relativă la crearea unei zone tampon la frontierele fostei Uniuni Sovietice, pe care Putin vrea să o refacă într-un nou Imperiu rus, ci este crearea unei sfere de influență și control în Estul Europei prin reluarea controlului asupra fostelor state comuniste, sub o nouă formă, eventual prin guverne așa zis suveraniste, pro-ruse, și presarea pentru dominația Europei ca întreg, care să alimenteze cu tehnologie și bani mașinăria militară și politică rusă și cuceririle viitorului Imperiu rus.
Totuși Putin a realizat că a mers prea departe cu Trump. L-a păcălit, și-a bătut joc de el și acest lucru a fost realizat la Casa Albă. L-a lăsat pe Medvedev să fluture retorica nucleară dincolo de nivelul acceptabilității, și l-a ridiculizat prin refuzul complet de a accepta dialogul real și a pune ceva serios și acceptabil pe masă. Putin știe că trebuie să-i ofere lui Trump o formulă de ieșire și de victorie, la acest punct, fără a renunța la vreunul din obiectivele sale din planul strategic și nivelul de ambiție anunțat. Mai mult, dorește să folosească momentul ieșirii din izolare și al obținerii unor avantaje la masa verde care l-ar fi costat enorm pentru a ralia propriul public la sentimentul de victorie și a-l obișnui cu războiul etern și atacarea ulterioară a Estului European și a NATO, într-un război lansat pentru cel puțin un deceniu, care să-l mențină la putere la Kremlin.
De aceea varianta câștigurilor teritoriale în Ucraina versus o pauză de reînarmare cu precădere pentru Rusia îi convine astăzi, dacă îi sunt recunoscute cuceririle și anexările ilegale ale Crimeii și celor patru regiuni, Donetsk, Luhansk, Zaporoje și Kherson în întregime. Astăzi căderea teritoriilor pe care nu le controlează și a apărării întărite ucrainene din aceste regiuni nu este nici iminentă, nici obligatorie, iar costurile pentru un asemenea efort militar din partea Rusiei lui Putin ar crea mari probleme mașinăriei de război, economiei și populației Rusiei. Dacă Trump îi dă pe tavă această parte a victoriei, de ce să nu o accepte?
Zelenski anunță primele posibile propuneri serioase ale Rusiei lui Putin
Președintele Ucrainei pare să fie conștient de perspectivele Rusiei și să suțină planul lui Trump și întâlnirile în format bilateral cu cei doi beligeranți și, ulterior, în trei. Dar Rusia respinge orice întâlnire cu Zelenski în afara propriilor condiții, a capitulării și realizării propriei definiții a victoriei. Desigur, îmbrățișarea de către Donald Trump a unei versiuni pro-ruse a soluției va constitui un cost major față de propria populație, public și pentru postura sa de putere pe care o cultivă la nivel mondial, în primul rând față de europeni. Cel mai bine realizează acest lucru secretarul de stat, în același timp consilier pentru securitate națională, Marco Rubio(variantă care nu a mai existat de la Kissinger).
Marco Rubio a subliniat – contrar ambiției și voinței lui Trump de a-și construi întâlnirea bilaterală cu Putin și rolul de pacificator, cu relevanță pentru oportunități foto și premiul Nobel pentru Pace la care aspiră – faptul că e vorba despre concesii grele și greu de acceptat politic și militar de către Ucraina. Că pacea nu e aproape și că o întâlnire Trump-Putin ar putea să mai dureze până când partea tehnică a celor două părți nu face avansuri suficiente pentru a putea să justifice întâlnirea liderilor și complinirea punctelor dificile. În establishmentul american s-a pus chiar problema condiționării întâlnirii cu Putin de prezența lui Zelenski, deci întâlnirea în trei, dar Trump a negat varianta. Așa cum primele elemente ale încetării focului relevate de către surse poloneze au fost negate de către partea ucraineană, pe baza discuțiilor americano-europene și a briefingului făcut de către Witkoff liderilor după întâlnirea sau cu Putin.
Nu există certitudini vizând întâlnirea. Există doar un apropo făcut de Putin că ar avea loc în Emiratele Arabe Unite, Rubio și-a golit agenda pentru săptămâna viitoare iar The New York Times vorbește despre o întâlnire miercuri, 13 august. Dar toate sunt speculații, ca și cea care vorbește despre principala propunere și concesie a Rusiei, un moratoriu pentru lovituri aeriene în adâncime de ambele părți. Cam asta ar fi oferta rusă pentru Trump, o pauză limitată în lovituri aeriene, suficientă pentru refacerea stocului de către Rusia și conturarea noilor pachete de lovire a orașelor ucrainene în profunzime.
De asemenea, Rusia mizează pe o modificare sensibilă în ultima vreme și care a marcat o accelerare a câștigurilor teritoriale în linia întâi și care vizează combinația dintre drone și război electronic care pare să-i fi dat preeminența, dacă nu câștigul imediat în spatele liniilor ucrainene. La asta s-ar adăuga și testarea cu succes a dronelor Gerna 3 cu reacție și viteză superioară în adâncime, în lovirea țintelor din orașele ucrainene. Investiția în contra-măsuri și arme cu lovire directă de la sol, în cadență superioară și independente de războiul electronic de către ucraineni și europeni pare a fi obligatorie pentru menținerea liniei de contact.
Pacificatorul ultimei șanse sau cedarea unor avantaje gratuite Rusiei lui Putin?
Combinația dintre avantaje militare directe și creșterea substanțială a producției și sofisticării în domeniul dronelor, realizată cu sprijin masiv chinez și iranian, pare să fie motivul pentru care și America lui Trump ar încerca o variantă de stabilizare, chiar dacă opțiunea sa și cea europeană vine cu garanții pentru Ucraina, forța de reasigurare europeană introdusă la Vest de Nipru și o misiune mixtă de monitorizare a liniei de contact, toate pentru a marca împărțirea teritoriului Ucrainei în zone de contreol Est-Vest, ruso-europene – în varianta împărțirii Germaniei – și stabilizarea pe termen lung a acestei frontiere întărite – varianta Coreană.
Desigur, acestea ar fi dublate de creșterea rolului Ucrainei de apărător al frontierelor europene, urmând ca Europa să plătească pentru această pregătire și susținere a menținerii frontului pe Nipru, și cu eliberarea trupelor ucrainene pentru a acoperi frontiera cu Belarusul, cu Transnistria și mai ales pentru a acționa singure la Est de Nipru, în apărarea liniei de contact rămase, dar și acoperit și subversiv în teritoriile ocupate – creând rezistența, insurgența și atacuri împotriva ocupației ruse.
Rămâne pe masă sancțiunea cu taxele la adresa Indiei și disputa vizând achizițiile de petrol rusesc, sancțiunile la adresa BRICS(dar și pierderea probabilă a Indiei din tabăra democratică pro-occidentală, Modi plecând în premieră la Beijing în curând) și menționarea într-un ordin executiv al lui Trump a agresiunii ruse drept „o amenințare extraordinară la adresa Americii”. Nu e clară aplicarea sancțiunilor la termenul ultimatumului, din 8 august, probabil termen prorogat de Trump pentru după întâlnirea cu Putin.
Dar substanța și simbolismul nu se află pe aceeași treaptă a relevanței în privința acestor acte fără precedent care riscă să reașeze lumea într-o formulă complet nepotrivită și detrimentală Americii lui Trump, mai ales în perspectiva viitoarei confruntări cu China. Oportunitatea foto și sacrificarea Ucrainei și a lui Zelenski pentru pace cu orice preț, în fapt pentru o formă de încetare a focului precară, neclară și instabilă, ar putea determina o prăbușire a frontului oricând, dacă apărarea ucraineană ar părăsi pozițiile întărite și pregătite din Est pentru o apărare pe Nipru neclară, pe o linie de contact la fel de lungă. Mai ales dacă cedarea Kersonului înseamnă și capul de pod dincolo de Nipru, în drumul spre Odessa.
De altfel, prăbușirea frontului fusese prognozată în mod fals de Rusia pentru 2-3 luni, fără o bază reală. Nu există date care să arate că, pe termen scurt și mediu, apărarea ucraineană ar putea ceda sau avansul rus să dobândească forță și viteză reală de ocupație. Din contra, trupele ruse introduse pe teren sunt tot mai nepregătite și încadrate pe bază de prime financiare tot mai mari și mercenari recrutați din toată lumea, în timp ce nivelul pierderilor omenești de partea rusă fac atacurile și avansurile pe termen lung cvasi-imposibile.
Totuși, în mod paradoxal, perspectiva prăbușirii frontului de partea ucraineană pare să fi fost acceptată de Trump ca o posibilitate, de unde graba de a încheia un acord, chiar știind că nu poate fi menținut și apărat de către Europa singură. Trupele europene pe teren în Vestul Ucrainei și garanțiile și apărarea măcar aeriană, eventual asigurată din afara teritoriului ucrainean de către Statele Unite, celebrul back stop, devin obligatorii.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
Iulian Chifu: Putin-Trump. Ciocnirea voințelor și confruntarea alfa strong macho man
de Iulian Chifu*
La 8 august expiră ultimatumul dat de Donald Trump Rusiei pentru a încheia pacea în războiul său de agresiune în Ucraina. Toată lumea știe azi că Putin nu va ceda și nu va înceta războiul, cu riscul să piardă mai mult și să se expună unor reacții de nemulțumire, chiar dacă nu încă de eliminare, din partea sistemului de putere din jurul său. Iar provocarea retoricii nucleare și sarcasmului lui Dmitri Medvedev a dus la reacția concretă de mutare a submarinelor americane în proximitatea Rusiei, la început de august. O reacție de forță, asociată cu acțiunile similar sovietice din timpul crizei rachetelor din Cuba, din 1962, dar pe fondul unei ciocniri de voințe cu Putin, care încearcă să câștige maximum, chiar dacă recursul la retorica nucleară e un gest de slăbiciune, minimalizarea efectelor sancțiunilor o încercare disperată de descurajare a ceea ce vine din partea lui Trump iar recursul la tehnologia de lovire mai repede și mai puternic în profunzime, în spatele frontului, o tentativă de subminare a rezilienței societale ucrainene. Trump are trei soluții: să clipească și să spună că nu e războiul său, a încercat, nu merge, nu-l poate opri – dar asta l-ar arăta slab, fapt inacceptabil; să dezescaladeze și să nu aplice amenințarea cu sancțiunile dure – dar această direcție e imposibilă după ce Putin și gașca sa și-au bătut joc și l-au ridiculizat la nivel internațional pe președintele american; să meargă înainte cu amenințările și impunerea păcii cu forța și în cazul Rusiei, cu sancțiuni și livrări consecutive masive de armament către Ucraina, care să oblige Rusia să renunțe la război, încasând costuri mai mari decât dacă ar fi acceptat propunerile inițiale ale lui Trump.
Escaladare și provocare cu răspuns obligatoriu: măsura celui mai puternic
Când vorbim despre masculi alfa, oameni cu imagine și dependenți de percepția publică și nevoia de a apărea puternic față de propriul public și în fața întregii lumi, ciocnirea de voințe este inevitabilă și se soldează cu costuri majore pentru perdant. O asemenea confruntare e prezentă deja, chiar dacă nu a existat un schimb de replici direct între Trump și Putin, doar cel prin reprezentanți, cazul Medvedev fiind relevant aici. Nu e Putin, e Medvedev, fost președinte, suficient de important pentru a lovi puternic prin retorica sa împotriva lui Trump, suficient de marginal în decizie pentru a evita escaladarea, credea planificatorul confruntării de la Kremlin, responsabilul de strategie, Sergei Kirienko. De partea cealaltă, la Casa Albă, gândirea Trump este că nu poți arăta slăbiciune față de nimeni și că, atunci când ești atacat de la orice nivel, trebuie o replică solidă nimicitoare, fără rest. Care duce la escaladare, e adevărat, dar care este un răspuns necesar, obligatoriu și așteptat de proprii adepți pe care nu poate să nu-i mulțumească Președintele Trump, cu orice risc.
Este motivul pentru care schimbul de replici în social media dintre Președintele SUA, Donald Trump și fostul președinte, actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, la 31 iulie, a determinat reacția faptică directă și ofensivă de mutare a două submarine nucleare americane în proximitatea Rusiei, fără ca poziția ocupată să fie dezvăluită, dar cu anunțul că ordinul președintelui Trump a fost îndeplinit, în weekend. De ce ar fi escaladat Trump retorica nucleară a lui Medvedev? Medvedev care nu este la primul său episod, el asumându-și, în cadrul administrației Putin, rolul de actor care-și asumă o abordare extremă și vocală a oricărui subiect, în ciuda opoziției acestui comportament cu postura cunoscută a sa când era în administrație, cel de moderat, o schimbare menită tocmai să arate lui Putin loialitatea sa inițial, ulterior pentru că i-a fost imposibil să mai refuze rolul atribuit în războiul informațional al Rusiei cu lumea.
Trump a considerat că amenințările nucleare la adresa Americii și a cetățenilor săi sunt inacceptabile, că trebuie să primească un răspuns dur, în logica sa de putere. De aceea, la 1 august, a declarat că a ordonat repoziționarea a două submarine nucleare în proximitatea Rusiei pentru a-i arăta lui Medvedev că nu trebuia să abordeze astfel subiectul, cu “declarații provocatoare excesive.” După ce i-a spus că a depășit limita și să aibă grijă ce vorbește, Trump a reacționat la menținerea posturii ațoase a lui Medvedev printr-un act de forță, mutarea submarinelor, “ca nu cumva declarațiile nebunești, provocatoare și inflamatoare ale lui Medvedev să se dovedească mai mult de atât.” Pentru că nu s-a abținut și nici nu a retractat după ce i-a certut să “aibă grijă ce vorbește” pentru că “intră într-un teritoriu foarte periculos”, acțiunea de răspuns a lui Trump a devenit obligatorie, în jocul de cocoși în care s-a angajat și din care nu mai poate ieși altfel decât pierzându-și credibilitatea.
Concomitent, Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a minimalizat, în răspunsul său dat jurnaliștilor, nivelul real de amenințare creat de amenințările fostului președinte rus, ca și gravitatea sau amenințarea pe care cuvintele lui Medvedev o reprezintă atunci când se referă la perspectiva de a utiliza arma nucleară. Rubio a apărat, totodată, reacția virulentă a președintelui Trump despre care a spus că era obligatorie și nu se putea ca un președinte american să ignore postura provocatoare și impardonabilă îmbrățișată de fostul președinte rus în actuala încleștare verbală. Tocmai postura sa de membru de prim plan, chiar vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei face ca “și cuvintele sale că aibă un impact” precum un “provocator”, de aceea nu poate fi ignorat și nu se poate trece peste aceste cuvinte.
Retorica nucleară: scut și spațiu de egalitate strategică SUA-Rusia
Retorica nucleară este o constantă din partea rusă, revenită în repetate rânduri în timpul războiului pe scară largă, de mare intensitate, pe termen lung al Rusiei asupra Ucrainei. Recursul la acest procedeu nu este deloc un act ce exprimă putere, din contra, așa cum nici nu e în măsură să creeze baze de descurajare credibilă pentru Rusia lui Putin: este un gest de slăbiciune, care demonstrează clar că forța convențională a armatei ruse, blocată de trupele ucrainene să ia Kievul, nu mai e de ajuns pentru a crea descurajare și nu-i e la îndemână Rusiei să o utilizeze pentru a avea o victorie rapidă și copleșitoare în război; că actuala retorică e doar o încordare de mușchi excesivă, provocatoare și inadmisibilă, neprofesională și iresponsabilă, de tip șantaj, care reclamă reacție și expunerea jocului la cacealma al Rusiei pe temele nucleare; și că recursul la retorica nucleară arată dorința Rusiei de a se afirma într-un domeniu în care mai poate transmite o formă de paritate cu America lui Trump, pentru a compensa asumetriile evidente în materie militară față de SUA și disparitatea cu aceasta.
Din punctul de vedere al Rusiei, retorica nucleară ar fi trebuit să funcționeze la nivel simbiolic, cu tușe ostentative, dar o amenințare suficient de subtilă, dar și vizibilă și amplificată de propagandă, pentru a contura postura de actor puternic a Rusiei față de propriul public și cel international. Este și motivul pentru care, după referințele lui Medvedev, la 1 august, Putin a vorbit de lângă Lukashenko, liderul Belarusului la care se afla în vizită, pentru a promova narațiunile Moscovei prin presa oficioasă inclusiv retorica nucleară, dar pe care a lăsat-o din nou în seama celui de lângă el. Astfel că Lukashenko l-a criticat pe Trump și mai ales eforturile sale de a aduce Rusia la masa negocierilor pentru a încheia războiului, insistând că președintele american trebuie să acționeze cu atenție și că Trump nu poate să “dicteze regulile” în recenta confruntare militară ruso-ucraineană numită convențional operațiune militară specială rusă, mai ales când în fața sa stă o putere nucleară.
Retorica nucleară a fost încercată în mod repetat ca parte de tip control reflexiv al Rusiei pentru a obține decizii de care să beneficieze Rusia. Și utilizarea lui Lukashenko lângă Putin sau indirect, în absența președintelui rus, pentru a livra amenințări nucleare subtile este o practică curentă. Exact așa cum ieșirile virulente ale lui Medvedev precum cea din 31 iulie sunt parte a aceluiași joc, chiar dacă nivelul de credibilitate și relevanță a lui Medvedev rămâne suficient de marginală. Așa cum anumite momente din război au fost marcate de dispariția totală a oricărei retorici nucleare, așa și momentele de izbucnire ale lui Medvedev și amplificarea inflamatorie de către propaganda rusă a retoricii sale a fost destinată creării panicii la nivelul cetățenilor occidentali, neobișnuiți cu acest nivel de retorică publică iresponsabilă. Iar la nivel oficial, simplul fapt că Putin putea interveni și defini nivelul retoricii lui Medvedev e suficient pentru a transmite subtil și indirect mesajul privind supărarea sau hotărârea președintelui rus care a autorizat această luare de poziție.
Reacțiile la mutarea lui Trump de a aduce submarinele nucleare în preajma Rusiei nu au întârziat, și ele generate de dorința de replica și poziționare vizibilă și cât mai solidă, care să indice postura de putere dar, totodată, și un anumit tip de avertisment și dorință de dezescaladare. Iar direcțiile propagandei au fost: mai întâi critica de a diminua relevanța acțiunii lui Trump, solicitarea către propriul guvern de a reacționa cu putere la amenințare, critica potrivit căreia acest comportament nu duce către pacea dorită de Trump, ba chiar Serghei Markov a subliniat o altă retorică tradițională, că Trump și-a pierdut mințile când a trecut la mișcarea submarinelor nucleare. Altă direcție a reamintit episodul Cuba solicitând ca și armele nucleare ruse să plece din nou către Havana, acolo unde au fost într-o misiune în iunie 2024, cu aceleași valențe de comunicare strategică ofensivă la adresa SUA. Toate mesajele sunt concomitente în așa fel încât să se creeze confuzie, frică și să se evite așezarea evaluărilor occidentale pe o singură direcție definită ca reacție a regimului la ordinul lui Trump.
Statele Unite sunt bune doar dacă Trump ajută la atingerea obiectivelor fără luptă, forțând Ucraina să capituleze necondiționat.
Pe fond, Rusia a continuat să joace rolul de a sublinia că obiectivele sale din război nu s-au schimbat, chiar dacă are pretenția, în același timp, că înaintează cu negocierile tehnice care s-au soldat doar cu schimburi de prizonieri și corpuri ale celor uciși în război. Rusia e dezinteresată de orice formă de încheiere a războiului pentru că aceasta s-ar transforma într-o amenințare existențială la adresa lui Putin și a echipei septuagenare din jurul său, care s-ar confrunta cu solicitări și presiuni de a părăsi puterea, odată ce nu mai livrează pentru zona propriilor oligarhi și au adus numeroase costuri întregii elite de siloviki care-i înconjoară. De aceea Putin nu dorește nici o formă de încetare a confruntării, punând acest refuz pe frica de a nu permite Ucrainei să se înarmeze mai bine în orice pauză a războiului la care ar achiesa.
Este de înțeles că această poziție l-a înfuriat pe Donald Trump, mai ales când a fost însoțită, la diferite niveluri, de sarcasm, mișto-uri, bătaie de joc la adresa sa sau când a provocat prejudicii imaginii sale și posturii sale de putere la nivel internațional. Și cum are la îndemână instrumentul comercial și al sancțiunilor, președintele american nu va ezita să-l folosească, el explicând publicului american că nivelul afacerilor cu Rusia e, practic, irelevant, așa cum e și cu India, unul dintre actorii care va pătimi din cauza sancțiunilor secundare la adresa celor care susțin Rusia, cumpărând petrolul său. Trump dorește să dea o lovitură substanțială și BRICS, organizație pe care o consideră o amenințare după ce a luat în discuție renunțarea la referențialul dolar ca valută în comerțul dintre statele membre.
Putin a reluat, la 1 august, aceleași cerințe pe care le avea la începutul războiului, dovedind că nu a făcut nici un compromis spre pace și că nu a învățat nimic din război, în ciuda pierderilor relevate de oficialii americani, care depășesc 110 mii de morți numai de la începutul anului, cu un ritm al pierderilor enorm, greu acceptabil oricărui stat. De lângă Lukashenko, Putin a anunțat că forțele ucrainene trebuie să se retragă complet de pe teritoriile controlate în regiunile anexate ilegal de Rusia, în Luhansk, Donetsk, Zaporijia, și Kherson. Apoi că Ucraina trebuie să renunțe la ambiția sa de a deveni vreodată membru al NATO. Aceste condiții sunt doar începutul, precondiții pentru a începe negocierile.
Desigur, Putin a reiterat întreaga retorică vizând așa-numitele “cauze fundamentale” ale războiului, cele puse pe seama Occidentului – inclusiv extinderea NATO dincolo de acordul pentru Germania reunificată, dar și condiția veto-ului rus pe toate temele de securitate din Europa. Li se adaugă condițiile “de-nazificării”, respectiv cele de utilizare a limbii ruse ca limbă oficială în Ucraina și restabilirea preeminenței Patriarhatului Bisericii Ortodoxe Ruse în Ucraina. Rezultatul acestei retorici a fost revelat de Marco Rubio care a subliniat încă din 31 iulie că SUA nu au văzut nici un progres și nici un “interes sincer” al Rusiei de a încheia războiul și că președintelui Trump îi revine rolul de a decide cum dorește să continue eforturile pentru asigurarea păcii” dacă una dintre cele două părți se dovedește complet dezinteresată”.
Prezentarea negocierilor tehnice ruso-ucrainene ca fiind pozitive de către Putin nu a fost decât o încercare de a proba publicului că încă se negociază, că nu blochează el aceste eforturi, chiar dacă e vorba doar de chestiuni tehnice, nicidecum de negocieri politice substanțiale. Așa cum a pus eventualele dezamăgiri ale lui Trump privind viteza de negociere pe seama “așteptărilor excesive” ale acestuia. Ultimele declarații ale președintelui Zelenski, care nu vede posibilitatea încheierii războiului cât timp Putin e la conducerea statului rus, au fost utilizate retoric pentru a reclama că Ucraina vrea schimbare de regim la Kremlin, în condițiile în care Putin însuși nu recunoaște conducerea aleasă democratic a statului ucrainean și dorește schimbarea lui Zelenski înaintea oricărei negocieri la acest nivel.
Stabilitatea economică rusă care nu există: descurajarea sancțiunilor
O altă linie a retoricii ruse, întărite la conferința comună de presă Putin-Lukashenko, a fost aceea că sancțiunile nu influențează economia rusă – un fals deja contrazis chiar de Rusia, la Sankt Petersburg, acum două luni, când oficialii ruși, inclusiv Putin, au recunoscut stagnarea și intrarea în recesiune, concomitent cu epuizarea Fondului de Bunăstare care a asigurat resursele pentru industria militară rusă până astăzi. Motivul de schimbare a sensului retoricii, evident aprobat de Putin, este tocmai perspectiva întăririi sancțiunilor de către Putin și creșterea cu 100% a taxelor vamale reciproce, dar în special a celor secundare, față de statele ale căror companii sprijină economia rusă, cumpără petrol sau ajută la ocolirea sancțiunilor inițiale și susțin economia sa și efortul de război.
Puterea militară dominantă și stabilitatea economică, ca teme majore ale celor doi, ajută și la menținerea unui nivel de încredere, fie și marginal, la nivelul propriei populații, care experimentează deja probleme economice, de aprovizionare, de inflație și costuri, de lipsuri de produse, la care se adaugă dispariția bărbaților întreținători de familii și revenirea criminalilor din război, cu o creștere exponențială a crimelor violente în societate. În plus, opțiunea lui Putin de a recompensa veteranii de război și de a-i pune în funcții de conducere, schimbând elita țării, nu a avut decât un rezultat negativ în toate locurile în care această procedură a fost încercată, neexistând nici un caz fericit, pozitiv, lesne de arătat și multiplicat public de către propagandă, nu mai spunem lesne de adus în prim planul puterii centrale ca exemplu, alături de Putin.
Din contra, retorica celor doi șefi de state din Uniunea statală Rusia-Belarus susține că sancțiunile și ajutorul militar acordat Ucrainei nu va schimba rezultatul războiului, și că Trump ar trebui să renunțe să mai încerce să soluționeze războiul, care merge fără drept de apel spre victoria Rusiei, Trump era bun dacă asigura, la masa verde, atingerea obiectiveloir Rusiei așa cum au fost ele formulate, inclusiv capitularea Ucrainei, dar nu se pune problema de vreo concesie pe care să o facă Rusia. Putin s-a lăudat cu intrarea în serviciu a sistemelor de rachete hipersonice Oreshnik, ce urmează a fi amplasate în Rusia și Belarus, în 2026, pentru a sublinia puterea militară rusă. Lukashenko a lăudat Rusia ca fiind un tezaur de tehnologii și resurse inepuizabile, care asigură avantajul militar acum și în viitor, dar a subliniat și că rușii și belarușii nu trebuie să se preocupe de sancțiunile occidentale pentru că împreună au cu ce supraviețui și depăși Occidentul. Și, bineînțeles, proba ar fi faptul că sancțiunile nu au afectat deloc economia rusă.
Nu în ultimul rând, acțiunile legale ale Rusiei și represiunea continuă, transformarea Rusiei dinainte de război, o autocrație a unei grupări din jurul lui Putin bazată pe resursele energetice spoliate în interes propriu, care construiește o ideologie a inevitabilității puterii lui Putin, care a trecut spre o formă de dictatură unipersonală a lui Putin, cu eternizarea la conducerea statului rus a grupării sale septuagenare, care nu va ieși decât biologic din funcții. Prevenirea sentimentelor anti-război care devin tot mai prezente în Rusia, la nivelul populației, pe măsură ce se prelungește războiul, perspectiva angajării într-un război cu statele membre NATO pentru a testa articolul 5 al alianței – cu sau fără legătură cu încheierea războiului în Ucraina – au determinat măsuri tot mai dure privind controlul internetului.
Astfel, Rusia a mers până la pedepsirea “căutărilor neintenționate a conținutului extremist” sau “încălcarea procedurilor prin folosirea VPN-urilor”, pedepsirea ofenselor la adresa autorităților sau “justificarea sau propaganda terorismului” – cu referire directă la tot ceea ce nu este agreat de propaganda oficială. Apoi este vorba despre revocarea cetățeniei. Toate aceste elemente împing cenzura la dimensiuni dincolo de cele din perioada sovietică, consolidând controlul. Interzicerea WhatsApp în viitor și mutarea comunicării și a fluxului de date pe platforma MAX controlată de Kremlin, inclusiv prin înlocuirea platformelor precum Telegram, toate merg spre represiune, coerciție și mișcarea disctaturii Putin spre totalitarism și tiranie directă, prin obligarea la muncă în folosul statului, de fapt al lui Putin, inclusiv la participare la război printr-o viitoare mobilizare generală, cea care ar reprezenta punctul de inflexiune care va marca această schimbare definitivă a sistemului dictatorial rus al lui Putin.
Bătălia tirurilor cu rază lungă: subminarea rezilienței societale ucrainene
Toată această competiție dublează o altă confruntare cu caracteristici militare și tehnologice, respectiv capacitatea de a lansa tiruri cu rază lungă de acțiune. Și dacă Ucraina utilizează operațiunile sale creative pentru a distruge aglomerări de trupe, centre de comandă și control, baze de aprovizionare, avioane strategice, armament, carburanți, transporturi sau infrastructură logistică cu relevanță strategică, pentru aprovizionarea războiului, Rusia folosește la rândul său această tehnologie pentru a distruge sau măcar a submina reziliența societală ucraineană. Pentru că roiurile de drone și rachete precum și acțiunile directe asupra orașelor situate departe, în spatele liniei de contact și liniei frontului nu au nici o relevanță militară alta decât înfrângerea voinței de a lupta a ucrainenilor, a sprijinului la adresa propriei armate pe care Rusia încearcă să le altereze.
Astfel, Rusia continuă inovațiile vizând dronele cu rază lungă de acțiune care lovesc și provoacă victime civile în Ucraina, precum recenta utilizare a dronelor cu reacție Geran-2, analogul rus al Shahedului 238 iranian, care atinge viteze de până la 800 km pe oră și pare să funcționeze ca o rachetă de croazieră. Acest tip de dronă a fost utilizată la 8 ianuarie într-un pachet împotriva Kievului cu scopul de a supraîncărca sistemele de apărare ucrainene și aduce victime civile multiple, inclusiv din lipsa timpului de avertizare. O asemenea capabilitate crează avantaje pentru subminarea rezilienței societale a Ucrainei, cu precădere în orașele dens populate. Institutul de Studiere a Războiului consideră că Rusia nu poate produce acum în masă aceste drone din cauza dependenței de Iran și China pentru motoarele turbojet utilizate.
Probabil acesta este motivul pentru care Pentagonul a anunțat că va vinde AMRAAM – Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles Ucrainei, rachete cu rază medie care ar fi capabile să doboare aceste noi drone cu reacție. Anunțul a venit la 31 iulie și a vizat un contract de 3,5 miliarde de dolari cu Raytheon, compania care produce rachetele AMRAAM, sistemele de telemetrie AMRAAM și alte activități inginerești de sprijin pentru aceste categorii de armament. Documentul Departamentului american al Apărării arată că vânzările se pot face către Ucraina și către alte state occidentale.
Așadar bătălia privind loviturile țintite la distanță, în spatele liniei frontului, pare cea mai activă și relevantă astăzi în perspectiva oricărui avans în război în privința ambelor părți. Dacă SUA a optat să sprijine Ucraina pe această dimensiune, Rusia se poate sprijini, la rândul său, pe ajutorul Iranului și Chinei, fără garanții în privința părții care va avea supremația și cât de mult va ajuta acest pas în ecuația războiului care continuă.
Iulian Chifu: Veștile bune. Închiderea marilor conflicte contemporane în războaiele lungi
de Iulian Chifu*
Cele mai complicate conflicte de soluționt rămân războaiele lungi. Este vorba despre cele cu durată mare, acolo unde generații succesive nu au intrat vreodată într-o formă de reconciliere, ci doar au adunat nemulțumiri, tensiuni și au moștenit tensiunile și momentele tragice din istoria înaintașilor lor, din războaie vechi cu soluții nepotrivite și inacceptabile pentru părțile aflate în confruntare. Azi suntem în pragul unei schimbări majore de paradigmă în care multe din războaiele lungi sunt pe cale de a se stinge natural, ca urmare a negocierilor sau a confruntărilor care au schimbat dramatic situația pe teren și în realitatea imediată. Dacă după căderea Zidului Berlinului, veștile bune au fost Dayton pentru Bosnia Herzegovina, Oslo și Camp David pentru pacea neterminată din Orientul Mijlociu și mai ales Columbia – FARC, ultimul război lung care rezistă cu soluție sustenabilă, epoca Trump, cu toate neajusurile sale, a atins puncte majore de inflexiune în multiple războaie lungi.
Veștile bune: acțiunile Statelor Unite, Israelului, Turciei. Pacea prin forță/cu forța
Un război se oprește atunci cand părțile își epuizează resursele cu care să se lupte, când dispare voința de a lupta sau motivațiile acestor confruntări, sau atunci când, prin intervenția unui terț, se schimbă dramatic situația și contextul în care se derula războiul și raportul dintre foștii combatanți. Ultimii ani au demonstrat foarte clar că abordarea de tip pacea prin forță sau pacea cu forța lansată de Trump a fost cea mai importantă componentă care a determinat schimbările majore inclusiv pe teren în multiple războaie lungi. Iar abordarea lasă încă deschise posibilități de soluționare în curs a conflictelor de pe multiple meridiane.
Spre deosebire de războaiele lungi din Afganistan, Irak sau Libia, acolo unde turbulențele sunt departe de a se fi oprit și tentația schimbărilor de regim sau impunerea de modele de organizare și-au dovedit limitele și efectele secundare, nu același lucru s-a întâmplat într-o altă categorie de războaie, legată de acțiuni conjugate ale principalilor actori exerni care și-au dorit schimbarea de cadru sau au obținut-o ca efect secundar al propriilor acțiuni de prezervare a securității și a apărării propriului stat. Trei exemple sunt elocvente, cele ale Statelor Unite, Israelului și al Turciei, fiecare cu caracteristicile, nuanțele și elementele sale definitorii.
- Statele Unite: acordurile Abraham, presiunile Orientul Mijlociu. Ucraina pe masă.
Primul mandat Trump a adus în prim plan o schimbare de paradigmă în Orientul Mijlociu, bazată pe o idee, o presiune și o forțare, inclusiv constrângere și premiere a celor implicați: acordurile Abraham, ca formulă de soluționare a conflictului din Orientul Mijlociu. Fundamentele le-au reprezentat recunoașterea statului Israel de către state arabe majoritar sunite contra cooperare economică, comercială și investiții cu beneficii mutuale. Cu lăsarea în subsidiar a ambițiilor palestiniene dominante, dar cu menținerea legitimă a unui stat Palestinian ca perspectivă de pace.
Încheierea confruntării prin acordul Arabia Saudită-Israel nu s-a concretizat încă nici astăzi, dar pași majori au fost făcuți pe direcțiile potrivite și cu perspectivă, în condițiile evitării eliminării de pe teren sau epurării populației palestiniene arabe din Gaza și Cisiordania sub motivul eliminării terorismului sau al islamului politic ori a grupărilor islamiste teroriste tip Hamas. Desigur, nu vorbim despre Egipt sau Iordania, state arabe tradițional înclinate spre a realiza o soluție și care au recunoscut deja statul Israel.
Presiunile din al doilea mandat Trump pentru abordurile Abraham, acceptarea intermedierii qatareze și egiptene între Israel și Hamas și momentele de presiune asupra Israelului, după consumarea războiului din Gaza și eliminarea majorității combatanților și a administrației Hamas, inclusiv aplicarea marii părți a acordurilor semnate prin intermediari au determinat pentru Statele Unite un premiu aproape livrat, soluția din Orientul Mijlociu. Nemulțumirea rămâne legată de excesele israeliene din Gaza, care tulbură liniaritatea atingerii soluției în regiune, precum și obiectivul maximal de eliminarea completă a Hamas și recuperarea răpiților la 7 octombrie, dar și semnalele și proiectele eliminării componentei arabe palestiniene din Cisiordania și Gaza respectiv a creșterii coloniilor în Cisiordania, toate având ca efect eliminarea perspectivei soluției celor două state.
Semnalizarea de către un grup de state europene a perspectivelor inacceptabile ale soluției maximale israeliene, respectiv recunoașterea statului palestinian în septembrie, la Adunarea Generală a ONU, poate avea fie un efect de balansare și echilibrare a soluției, fie unul de relansare a confruntării sub forma acțiunilor teroriste și asimetrice generale în teritoriile ocupate. Eliminarea totală a Hamas ca atare pare improbabilă și, oricum, în ambele cazuri, vorbim despre forma finală a soluției, nicidecum despre o prelungire, sub vreo formă, a conflictului care merge spre încheiere prin epuizarea elementelor fundamentale care l-au menținut: finanțarea și traficul de arme(preponderent din Iran în ultimii ani) ca și dominația Hamas pentru controlul Fâșiei Gaza.
Ucraina rămâne pe masă, și vom vedea încotro va duce tipul de politici aplicate pe actori mici și cu relevanță regională atunci când metoda e utilizată în cazul unei ținte care se numește Rusia. Premizele pot fi favorabile, instrumentele relevante, soluțiile propuse privind forța de reasigurare și cea de monitorizare sunt idei bune, dar concretizarea e dificil de anticipat astăzi. În primul rând pentru că nu cunoaștem situația și reacțiile Statelor Unite și a hotărârii de a merge mai departe și în privința Rusiei.
- Israelul: Hezbollah, Hamas, Iran
Cele mai importante acțiuni le-a realizat Israelul, indiferent de criticile și dezbaterea privind dreptul internațional și acțiunea preemptivă când este vorba despre securitatea națională israeliană. Mai ales când atacul terorist de la 7 octombrie și ralierea Axei Rezistenței pro-iraniene din regiune, în frunte cu Hezbollahul libanez, sub coordonare cu Iranul, în atacarea Israelului și intereselor sale sub diferite forme au permis aplicarea regulilor vizând legitima apărare articol 51 al Cartei ONU.
Mai întâi, putem vorbi despre cvasi-eliminarea Hamas ca element absolut de putere în Fâșia Gaza, chiar dacă o administrare alternativă nu a putut fi înființată. Hamasul este decimat și redus la nivelul de simbol, etichetă și o rezistență subterană, care menține încă un număr de ostatici în viață și trupuri ale celor decedați – ca instrument de presiune, constrângere și negociere macabră. În al doilea rând despre acțiunile succesive și impetuoase asupra Hezbollahului libanez, soldate cu incapacitarea organizației la nivelele operative prin celebra acțiune a pagerelor și apoi distrugerea repetată a conducerii sale in situ, în locul unde se reunise pentru a alege și planifica mai departe. Rezultatul fundamental a fost eliminarea sau măcar restrângerea dramatică a impactului său în sudul Libanului, dar și în politica și acțiunile miliției șiite pro-iraniene în Liban, acolo unde Armata Libaneză a preluat controlul militar iar premierul se pregătește de dezarmarea miliției pentru prima oară după războiul din Liban.
În fine, dar nu în ultimul rând, acțiunea de impact major a reprezentat-o cea dusă împotriva Iranului, cu distrugerea apărării anti-aeriene, apoi a centrelor de comandă și control și a liderilor militari de top vizați(inclusiv ai Gardienilor Revoluției Islamice) iar în final a programului nuclear iranian, creând premizele, prin preluarea controlului spațiului aerian profund în adâncimea Iranului, pentru bombardarea cu bombe anti-buncăr de către Statele Unite a programului nuclear adânc ascuns în munții din Iran. Rezultatul a avut efecte asupra acordului nuclear, cu Iranul presat mult mai convingător de semnatarii europeni E3 – Franța, Germania, Marea Britanie – dar și prin presiunile interne la adresa stabilității regimului Ayatollahilor și amenințările directe de reluare a acțiunii de către SUA dacă se încearcă refacerea programului nuclear.
Iranul a dobândit, între timp, după dezastru, sisteme anti-aeriene S400 rusești pentru a-și reconstrui apărarea antiaeriană, dar echilibrul intern este profund tulburat, Liderul Suprem slăbit și a fost presat și constrâns de propria administrație să accepte faza finală a acordului, iar perspectivele sunt încurajatoare mai ales în privința diminuării drastice a ingerinței iraniene în regiune și programul său balistic. Iar căderea Iranului și a Hezbollahului libanez, combinate cu efecte ale acțiunii Statelor Unite, dar în primul rând al opoziției siriene susținute și a statelor arabe sunite, au dus la căderea regimului Al Assad din Siria, fuga de aici și refugiul în Rusia și reașezarea Siriei pe noi direcții de pacificare, un alt plus al reacției combinate a actorilor implicați.
- Turcia: PKK, Nagorno-Karabakh, Siria.
Turcia este al treilea actor implicat – și nu am făcut un clasament privind importanța sa în diferitele soluții ale conflictelor lungi. Turcia a reușit să închidă practic – sau să facă pași majori spre a încheia – războiul lung cu PKK, după acțiunile lui Ocealan și depunerea armelor de către gherila kurdă. Apoi acțiunile sale în Siria au limitat acțiunile YPG/PYD kurde, afectate și de pacea cu PKK, dar au permis în special preluarea puterii la Damasc practic peste noapte, prin combinarea acțiunilor cu cele ale SUA și Israelului precum și cu eforturile statelor arabe sunnite din Golf.
Nu în ultimul rând, acțiunile Turciei, combinate cu cele ale Azerbaidjanului, ulterior cu propunerile economico-comerciale ale Armeniei au dus la încheierea conflictului din Nagorno-Karabakh. Un acord de pace e pe drum, părțile beligerante s-au întâlnit deja la Doha, mai nou întâlnirea Pashinyan-Erdogan de la Istanbul pare să restabilească coridorul Zangezur, fosta legătură din epoca sovietică între Azerbaidjan și exclava sa Nakhchivan, care are relevanță majoră în comerțul global și în coridoarele de transport regionale, cu avantaje economice substanțiale pentru toți actorii, cu precădere pentru includerea Armeniei în coridoarele de transport majore și profitabile.
Nu e o soluție totală, nu e definitivă, și poate chiar soluția finală să nici nu fie neapărat pe aproape. Dar s-au făcut pași importanți în regiune și un război lung, care a traversat finalul epocii sovietice, cu greutățile date de relevanța inter-etnică și inter-religioasă a confruntării, a ajuns să fie adus în pragul soluției definitive inclusiv cu împăcarea sustenabilă a părților și avantaje pentru perdantul care poate câștiga din noua situație de pace. Dacă adăugăm eforturile și rolul Turciei în Libia, premizele și angajamentul său ca și direcțiile reașezării raportului de forțe interne, perspectivele sunt extrem de importante și Turcia își afirmă un rol relevant în aceste elemente de pace cu/prin forță. E adevărat, perdantul este, de fiecare dată, poate neîntâmplător, Federația Rusă.
Ucraina, perla coroanei. Rusia în rolul Armeniei înainte de pierderea Karabakhului?
Niciodată soluțiile în războaiele lungi nu sunt perfecte. Cu atât mai mult atunci când soluția vine prin forță/cu forța, dar prin schimbarea dramatică a contextului și condițiilor actorilor politici care fac și acceptă pacea impusă natural, consimțită de comunități și sustenabilă. De aceea e nevoie, poate, ca soluția celor două state să rămână vie și fezabilă în perspectivă, în Orientul Mijlociu, contra unei păci impuse unilateral cu condiții maximale. Sau de ce Siria rămâne deschisă furtunilor și tensiunilor interetnice/intersectare, or Israelul controlează sudul și relația cu druzii, dar permițând structurilor oficiale militare siriene – chiar încă incomplet ascultătoare guvernului central – să se ocupe de amenințările teroriste chiar în zona tampon pe care Tel Avivul și-o dorește controlată. Soluțiile ad hoc se reașează și se complinesc în timp scurt, neașteptat de bine.
Desigur, marea provocare rămâne războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina. Aici tentativele de aplicare a doctrinei Trump – a păcii prin sau cu forța, au dat parțial rezultate pentru actorul mai slab, dar acum e timpul ca administrația americană să-și dovedească forța de convingere și de presiune asupra unui actor cu altă carură, cu altă greutate strategică și altă portanță precum Rusia lui Putin. Mizele sunt enorme iar consecințele pot fi multiple, principala putând să fie chiar eliminarea lui Putin și a elitei septuagenare care a adus Rusia în război. O eliminare din interior, din chiar cercul puterii și al oligarhilor săi, cu eventuala implozie a Rusiei după modelul fostei URSS. Și cu consecințele respective, ce trebuie gestionate.
Premizele sunt pe masă: ultimatumul de 50 de zile, redus la 10 zile odată ce s-a dovedit inutilă așteptarea, în urma reacțiilor lui Putin, Lavrov sau Medvedev de respingere și a dorinței enunțate de a continua războiul neabătut, cu obiectivele maximale stabilite; sancțiuni și tarife americane dure asupra Braziliei și Indiei, beneficiari ai comerțului cu Rusia și finanțatori ai războiului indirect, prin aceste acte comerciale; perspectiva tarifelor dure asupra Rusiei și a exporturilor și partenerilor săi comerciali secundari, la 100%, după 8 august; formulele de livrare de armamente și sprijinire a Ucrainei pentru a-și apăra teritoriul. Acțiunea lui Trump vine după cea mai bună ofertă pe care ar fi putut-o primi Putin, recunoașterea unilaterală de către America a anexării Crimeii la Rusia și menținerea de facto a teritoriilor controlate contra oprirea războiului, acceptarea unei Ucraine independentă, apărată prin contribuția occidentală și cu o forță de reasigurare europeană pe teritoriul său, în timp ce o forță mixtă va monitoriza linia de contact existentă, în varianta coreeană.
Refuzul de a accepta la timp, la momentul oportun, a variantei celei mai avantajoase pentru sine, pe baza ambițiilor și a dorinței de a realiza obiectivele maximale – cucerirea deplină a Ucrainei, refacerea Imperiului post-sovietic și presiunea asupra flancului estic al NATO și UE – ca să nu mai vorbim despre condiția existențială a imposibilității opririi războiului care l-ar costa pe Putin și echipa sa eliminarea din fruntea puterii statului rus, ar putea duce la cea mai proastă variantă, repetarea greșealii Armeniei. Armenia a deținut Nagorno Karabakhul și 7 districte azere din jurul regiunii locuite majoritar de armeni mai bine de 25 de ani, fără a accepta o formulă de pace finală când era puternică, pentru a pierde totul în 2020 în 44 de zile și în 2023 în 24 de ore în cazul capitalei Stepanakert/Hankendi. Totul pentru că nu a vrut să renunțe la nivelul său de ambiție exagerat și la dorința unei victorii maximale.
Rusia pare a călca pe urmele belicoșilor armeni dintre cele două războaie din Nagorno-Karabakh, 1994-2020, pentru că evită să facă compromisuri, iar soluțiile lui Trump s-ar putea să nu-i placă deloc. Iar enervarea lui Trump, bătaia de joc și abordările sarcastice la adresa sa nu ajută Moscova și Kremlinul, chiar ascunsă în spatele armelor sale nucleare, sprijinită de trupele și muniția nord-coreană, de dronele Shahed iraniene, de finanțarea și comerțul produselor cu dublă utilizare venite din China sau de petrolul vândut în larg către China, India sau terțe state. Perspectivele le așteptăm în derulare după 8 august – zi fatidică în 2008, în urmă cu 17 ani, pentru Georgia – iar substanța și forța lor, gradul real de impact și determinarea aplicării hotărârilor luate de administrația Trump vor determina perspectiva și formula încheierii probabile și a războiului pe scară largă, de mare intensitate, pe termen lung al Rusiei în Ucraina.
Iulian Chifu: Ambasadorul Lipaev și războiul informațional al Rusiei în România și Republica Moldova
de Iulian Chifu*
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a dat un interviu ce s-a vrut incendiar, dar nu a atras prea multă atenție, iar reacțiile au vizat componenta pseudo-istorică a discursului său. Dar replica meritată vizează implicarea sa în război împotriva României, războiul informaional ca parte a războiului hibrid declanșat de Rusia împotriva țării noastre, așa cum o face cu toate democrațiile. Că nu știe (sau nu vrea să știe) istorie, nu e nimic diferit față de predecesorii săi, alții mai radicali chiar și cu alte haine cu grade mari pe sub cea de diplomat. Dar implicarea în războiul informațional al Rusiei împotriva României și Republicii Moldova nu face parte din atribuțiile de ambasador, de constructor al relațiilor bilaterale, de facilitator al acestor relații și principal susținător al eforturilor de a le îmbunătăți. Mai ales știind sensibilitățile statului acreditar și, mai ales în perioada electorală în Republica Moldova. Iar demersal ales(sau impus) îl expune unei chemări la MAE și avertismentului ultim să-și pregătească bagajul și plecarea la Moscova data viitoare când deschide public gura cu asemenea obiective destructive și reprobabile pentru orice diplomat.
Provocări și testări ale reacției României
Orice analiză a unui demers public al unui ambasador începe cu identificarea motivației, oportunității, momentului, contextului și instrumentului media ales pentru transmiterea mesajelor sale, pentru a decripta obiectivul, ținta și titularul unui gest profund inamical pus pe seama unui purtător de mesaje responsabil de îmbunătățirea relațiilor, nu de subminarea acestora. Și concluziile sunt multiple, ele începând cu existența certă a unui sprijin politic, ba chiar a unei indicații de acasă pentru acest interviu la o agenție de presă oficioasă rusă, nicidecum la un instrument de presă independent din România – ar fi apărut întrebări reale și solide care ar fi deraiat atacul la adresa României – sau a unui portal “prieten” al Rusiei la București, fapt care ar fi subminat credibilitatea mesajului și motivația sa sau ar fi expus componentele Coloanei a cincea a Moscovei la București.
Care este, totuși, motivul atacului? Și de ce tocmai acum, după un început de mandat mai degrabă calm și sub radar al noului ambasador la București? Motivația Ambasadorului și a Rusiei, în spatele său, pare să fie una profund politică, electorală și pe deplin legată de războiul informațional declanșat de Rusia în și împotriva României, a intereselor sale. Iar referirea la evenimentele din noiembrie-decembrie anul trecut(de care Rusia nu e străină) afectează cu atât mai mult relațiile și leagă cele două evenimente, așa cum o leagă direct și de evoluția pre-electorală din Republica Moldova. Cu riscul de a revela, și chiar a sublinia, faptul că Rusia a declanșat un adevărat război asupra României și Europei la Chișinău, după ce a chemat la picior forțele politice proruse din stânga Prutului și le-a ordonat să se unească într-un bloc pentru a orchestra furtul, deturnarea alegerilor și schimbarea orientării geopolitice de la Chișinău, împreună cu un puternic atac la adresa identității românești a cetățenilor Republicii Moldova.
Provocare pentru ruperea legăturilor? Crearea de tensiuni artificiale și de scandal pentru uz electoral la Chișinău? Atac la adresa României? Atac direct la Republica Moldova? Ce să-l fi mânat în luptă pe orchestratorul acțiunii și interviului lui Lipaev? Sau să citim aici o schimbare de ton și nevoia probării unei nuanțări de atitudine de la preluarea de către Kirilenko, mai tânăr și mai vivace, a responsabilităților readucerii Republicii Moldova în Imperiul rus, după pensionarea din acest dosar a bătrânului Dmitri Kozak? Adică față de toate motivațiile valide de mai sus – toate, fără excepție – mai trebuie să intrăm și în hățișul bătăliilor interne și a posturării administrativ-politice a deținătorilor de putere de la Kremlin față de șeful lor, Putin, pentru a înțelege de ce s-a trezit vorbind ambasadorul rus la București.
Răbdare strategică și toleranță cu limite ale României în perspectiva interferențelor Rusiei în alegerile de la Chișinău
Desigur, Lipaev știa foarte bine în ce țară a fost acreditat, care sunt regulile diplomatice și care e spațiul său de mișcare, așa cum știa și câte chemări la MAE au venit pentru predecesorul său retras intempestiv din România. Așa cum este foarte bun cunoscător, probabil, și al gradului înalt de răbdare strategică manifestat de România în privința menținerii unei normalități a relației, în ciuda numeroaselor provocări venite pe filieră rusă – spionaj, ingerință în activitatea politică, subversiune, război informațional, infracționalitate, găzduirea unor fugari infractori, finanțarea cumpărării de voturi la Chișinău (și, probabil, București, cu lideri politici cu totul). Știa bine și gradul și limitele de toleranță, dar avea și proba directă a faptului că România nu va capitula, nu va ceda nimic din interesele sale în fața Rusiei și, în fapt, în fața nimănui.
Pentru că, recent, România a acceptat o înrăutățire substanțială a dosarului său electoral și a reacționat fără precedent, procedând la anularea alegerilor, pentru a bloca preluarea de către Rusia a funcției supreme în statul român. Și asta ca pretinsă răzbunare pentru că Rusia a pierdut cursa prezidențială la Chișinău prin realegerea Maiei Sandu și referendumul pentru drumul european al Republicii Moldova pentru care a investit enorm. România a demonstrat că este un stat serios, că știe să-și protejeze postura, interesele și propriul viitor, că nu este în nici un caz Afganistanul care a făcut implozie la presiunea talibană asupra Kabulului, înaintea datei convenită a retragerii trupelor internaționale, și nu capitulează doar pentru a da satisfacție unor planificatori noi veniți la Moscova la butoane.
Românii nu au ridicat mâinile în aer pentru a se preda și a se oferi pe tavă, fie și numai prin fraudarea și preluarea ostilă a funcției supreme în stat, acțiunilor Rusiei. Instituțiile statului român, coloana sa vertebrală au rezistat și în fața presiunilor Rusiei, și în fața dificultăților rămânerii fără decident de prim plan viabil și credibil, care să mobilizeze populația împotriva atacului – rezultat al contextului electoral al primului tur din alegerile prezidențiale. A strâns din dinți și asigurat traziția prin alegerea conducerii Parlamentului și suplinirea funcției de președinte prin președintele ales, credibil și legitim al Senatului.
Iar siguranța cu care Lipaev vorbește despre lipsa de probe se referă, probabil, fie la dorința de a provoca dezvăluiri și a punerii celor știute la București pe masă, pentru a le putea extrage, relansând discuția. Speculează, de asemenea, lipsa acestei explicații publice complete de către noua administrație, agitând periodic și populația, și opoziția numit suveranistă pe care o gestionează. Fie este vorba despre faptul că Rusia consideră că nu a lăsat urme substanțiale în operațiunea sa, mai ales când reproșurile prealabile lansate au venit și din capitala partenerului strategic, până la lămurirea datelor primite de la instituțiile abilitate ale sale care au dobândit credibilitate după numirea șefilor de către noua administrație.
Rusia nu are încă acces la datele complete în procesele declanșate, nici din zona procurorilor, de aceea forțează și în privința candidatului la Președinție îmbrățișat în noiembrie, și a datelor deținute de România privind întâlniri periculoase și vinovate de la Viena sau cele montate anii trecuți la Cernăuți sau Chișinău. Rusia nu știe cât știu românii, cât au primit informări și schimburi de intelligence de la partenerii occidentali, inclusiv SUA, cât au descoperit ei înșiși și cât instituțiile responsabile de evaluarea evoluțiilor internetului și social media. Și atunci încearcă să provoace o criză, să readucă subiectul în prim plan, chiar dacă meciul e deja pierdut și ciclul parlamentar și prezidențial a început deja. Fără drum de-ntors, chiar dacă continuă finanțarea campaniei devenită caducă Turul II înapoi.
Ce caută un ambasador la București în a expune războiul pregătit de Rusia împotriva României la Chișinău
Desigur, și conținutul interviului merită analizat cu lupa, pentru ceea ce spune și ceea ce nu spune, locurile unde tace. Desigur, sunt prezente toate tezele de propagandă tradiționale în istoriografia sovietică și rusă, pornind cu inventarea identității moldovenești diferită de cea românească – și purtătorii de cuvât din RSS Moldovenească de la Artiom Lazarev, Vasili Stati, mergând până la politicieni ca Dodon – mergând la toate falsurile istorice decriptate deja și până la utilizarea confuziei identitare nedecantată încă în Republica Moldova. Desigur, suma elementelor de propagandă, a falsurilor și elementelor de atac informațional reprezenta un conglomerat de lucruri așteptate, clasice în ideologia rusă, și noi creații adaptate și aduse la zi. Totuși, foarte interesant, multe elemente încercau să cultive răspunsuri la acțiuni ostile purtate recent de Rusia la adresa României, de unde scriptul evident din spatele interviului, despre care se poate crede că a avut poate doar aprobarea formală a Ambasadorului, dacă l-o fi văzut măcar înainte de apariție, pentru că nu conține elemente personale sau profesionale identitare ale acestuia.
Ambasadorul Lipaev mai susține că relațiile româno-ruse s-au deteriorat din cauza României care e solidară total cu UE și NATO(nu membru, deci participant la decizia originară, referire subtilă și subliminală la teza propagandei cu sclavia față de UE, faptul că România e servant și dominat de occidentul putred, nicidecum parte consimțătoare, conștientă a deciziei). Nimic nu apare în interviu despre războiul de agresiune, despre regulile dreptului internațional și acordurile încălcate de Rusia, despre suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei. Doar referire la regimul criminal de la Kiev, un eufemism care înlocuiește, totuși, mai uzualul naziștii de la Kiev, care au dat lovitura de stat, elemente caracteristice propagandei obișnuite a lui Putin dar absente în interviu pentru că ar fi decredibilizat demersal din start în fața publicului de la București.
România continuă să se implice activ în conflictul din Ucraina, spune Lipaev, prin livrări de arme și muniții, instruiește militari ai forțelor armate ucrainene, oferă sprijin financiar, logistic și de altă natură. Lipaev adaugă elemental de război informațional insistând că sprijinul este realizat în detrimentul propriei stabilități economice. Dar el recunoaște că dialogul politic dintre țările noastre este înghețat, iar cooperarea bilaterală este suspendată în toate domeniile. Temele au mai fost vehiculate unele de către celebra Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, iar scoaterea lui Lipaev ar putea avea ca motivație absența portanței susținerilor și atacurilor din conferințele Zaharovei.
Cum se ascune Rusia după deget și pretinde că nu o vede nimeni
Nu putea lipsi referirea la ingerința rusă în alegeri. Dar în varianta rusă: referirea la Sistem era obligatorie(aici sub forma partidelor sistemice) care au fost învinse în primul tur al alegerilor prezidențiale – o aberație cand la o săptămână raportul în parlamentare a fost peste două treimi pentru partidele pro-europene, democratice(numite sistemice de Lipaev). Acțiunea anulării alegerilor este pusă pe pericolul pierderii puterii – un fals, puterea rămânea a majorității parlamentare, cu toată dificultatea de a avea un Președinte pro-rus sau al Rusiei la Cotroceni, un președinte care putea fi îndiguit de proceduri constituționale, care îl putea face, la o limită extremă, să nu vadă interiorul palatului decât la preluarea mandatului, fiind suspendat succesiv sine die. Pentru că Președintele de la București nu este autocratul devenit dictator la Kremlin, Vladimir Putin, cu puteri absolute și necontestate de nimeni, pentru care Constituția Rusă este doar un instrument pentru transferul spre tiranie absolută.
Cam la fel arată regulile democratice și separarea puterilor în stat în percepția interviului semnat Lipaev, atunci când vorbim despre partidele sistemice care au deschis un dosar penal împotriva câștigătorului primului tur, Călin Georgescu, pentru a-l împiedica să participe la alegerile următoare. De ce se preocupă de infracțiunile unui cetățean român, dacă nu ar fi băgat atâtea resurse să-l scoată președinte? Narațiunea rusă spune că, pentru a-și păstra imaginea, a fost inventată legenda unei ingerințe externe (cu referire la Rusia) în procesul electoral. Desigur, nu existau și nici nu puteau exista dovezi, ne mai spune Lipaev.
În aceeași cheie de bagatelizare și întoarcere a oglinzilor – procedeu clasic de război informațional care vizează să proiectezi și să reproșezi celuilalt ceea ce ai făcut tu – este tratată și declararea persona non grata a celor doi diplomați militari ai Ambasadei Rusiei, utilizând prim planul asumat de generalul-maior aviator în retragere Radu Theodoru, în vârstă de 101 ani, utilizat în orb special pentru a acoperi acțiunea foarte serioasă și profund ilegală a Rusiei derulată în spatele său, cu planul loviturii militare, schimbarea ordinii constituționale, preluarea controlului asupra guvernului și redenumirea țării în „Geția”. Tonul ireverențios la adresa României și mișto-urile ieftine caracteristice GRU și nu diplomației ruse a lui Lavrov – mult mai subtil în formulări, cel puțin înainte de război – descalifică diplomatul încă ambasador al Rusiei la București și trasează foarte clar dimensiunea provocării pe care o lansează.
Ambasador în funcție cu înjurături la adresa statului în care e acreditat
Lipaev mai scapă printre pseudo-ironii caracteristice, probabil, bețiilor cu vodcă ale oficialilor ruși și elemente de atac directe la adresa României de tipul comerțul său exterior este slab diversificat din punct de vedere geografic iar stabilitatea financiară depinde în mare măsură de subvențiile și creditele europene. Un alt fals, care caricaturizează situația de deficit excesiv, dar evitând prezentarea situației economice reale, evoluția sa și paritatea puterii de cumpărare a României. Totul venind de la un stat intrat de bunăvoie în război, care a înregistrat regres economic în trimestrul doi al anului acesta(în ciuda injecțiilor din Fondul de Bunăstare în zona militară) și care va anunța recesiunea la finele trimestrului 3, lucru revelat deja, cu acordul lui Putin, desigur, la Sankt Petersburg chiar de Guvernatoarea Băncii Centrale, ministrul Finanțelor și al Economiei sau de șeful Sberbank, German Gref, fostul consilier economic al lui Putin la unul din primele sale mandate din sfertul de secol în care a condus Rusia la război și prăbușire economică și socială.
Nu putea lipsi legătura între situația economică și deficitul excesiv, respectiv perioada de austeritate curentă și cheltuielile pentru apărare. Desigur, Rusia ne-ar dori fără apărare, iar România este acuzată de militarizare și linie agresivă față de Rusia, desigur, împreună cu celelalte state membre ale Uniunii Europene. Nici o probă la această enormitate, ca și cum nu Rusia a încălcat dreptul internațional și a declanșat un război de agresiune, pe scară largă, împotriva unui stat suveran, amenințându-le pe toate cele din spațiul post-sovietic – cătrora Putin nu le mai recunoaște independența – și pe cele din spațiul fost comunist din Estul Europei, inclusiv România. O acuzație făcută mai întâi prin cele două ultimatumuri din decembrie 2021, sub forma propunerilor de acorduri cu OSCE și NATO, apoi în mod direct, anunțând ambiția Rusiei de a interveni în spațiul UE/NATO în flancul Estic, în ciuda asigurărilor contrare pe care le tot promovează Lavrov.
Firește că interviul nu se putea încheia fără să atingă și marea durere a Rusiei și motivul interviului: alegerile viitoare din Republica Moldova. Unde e nemulțumirea Kremlinului evidențiată de pseudo-interviul de propagandă ofensivă de război informațional? Păi în primul rând, faptul că emisarii români vizitează practic non-stop Republica Moldova, o singularizare proastă când toți oficialii europeni și de pe toate meridianele o fac, fapt care oricum nu ar trebui să privească Rusia. Apoi nemulțumirea este pentru sprijinul deplin pentru președintele Maia Sandu și așa-numita alegere proeuropeană, în opoziție cu cea pro-rusă.
Pe urmele lui Kuzmin: diplomația pusă în cui pentru a participa ca ostaș la războiul informațional
Deci acesta e baiul mare al Rusiei, care a determinat apariția enormității numită interviu al unui ambasador. Un motiv dezvăluit explicit prin acest recurs la desemnarea situației din Republica Moldova drept o confruntare Est versus Vest, Europa versus Rusia, ca să nu spunem România versus Rusia: Lipaev spune că un număr semnificativ de lideri moldoveni, inclusiv președintele, dețin pașapoarte românești, insinuând, ca întreaga propaganda rusă, că România ar conduce la Chișinău, sau măcar că acesta e inamicul cu care se confruntă Rusia în Republica Moldova. Ba, ne lămurește doct Lipaev, în realitate, Republicii Moldova i se impune astăzi o alegere antinațională, care duce la pierderea identității naționale și a suveranității statale!
Păi suveranitatea statală vine tocmai din apărarea identității sale și a drumului european, chiar de către cei criticați de Rusia prin Lipaev, nicidecum din supunerea la vrerea Rusiei, subliniată la Congresul Moldovenilor organizat la Moscova de fugarul infractor Șor. Pro-rușii de la Chișinău optează pentru a reveni la Rusia mamă, deci la neoimperiul creat de Putin, acolo unde pseudo-suveraniștii pro-ruși vor să târască din nou spațiul dintre România și Ucraina. Apropo, nici un cuvânt de atac despre unionism, după expunerea publică a unioniștilor de serviciu pro-ruși infiltrați de Moscova în politica Republicii Moldova pentru a compromite mișcarea națională a românilor basarabeni care a determinat independența de stat acum 34 de ani.
În schimb nu a scăpat de criticile lui Lipaev procesul de românizare al Republicii Moldova, aflat acum în plină desfășurare. Legăturile între românii basarabeni și România, renașterea națională din anii 80—90 au creat nemulțumiri profunde, Rusia însăși uitând și ocultând propriile spasme și ruptura lui Elțîn cu comunismul și cu Imperiul Sovietic, cu idea de Imperiu în sine, în efortul de creare a unei națiuni democratice, moderne, europene ruse, în locul imperialismului retrograd, revizionist și belicos al Rusiei, singurul stat care a readus războiul în Europa în secolul 21.
Ba mai mult, de data asta perfect imputabil unui ambasador, Lipaev subliniază că identitatea românească a majorității din stânga Prutului are un caracter artificial, în mare parte forțat, și că procesul urmărește integrarea Republicii Moldova – economică, asimilarea ca o anexă demografică și lichidarea specificului național. Numai această susținere ar fi suficientă pentru a determina declararea ca persona non grata, atât la București cât și la Chișinău și în întreaga Europă, a ambasadorului care face asemenea afirmații. Sprijinul economic masiv european, dezvoltarea Republicii Moldova, ruptura față de dependențele bolnave de gazele rusești, lipsesc.
Tot așa cum lipsește și asumarea abandonării Transnistriei, fără nici un cuvânt despre tergiversarea acordului pe gaze și sprijinul obținut de la Chișinău de cei din regiunea separatist orchestrată tot de ruși în Republica Moldova, acolo unde încă mențin trupe de ocupație, fără acordul statului gazdă. Lipsesc, firește, și referințele la rusificarea Basarabiei ocupate, desigur, la deportări și surghiun, la mutarea elitei în Siberia și transmutarea minorității ruse la conducerea statului pentru aproape jumătate de secol. În schimb Moscova și Lipaev sunt preocupați de lichidarea specificului național, care o fi ăla, altul decât cel românesc.
Interviul publicat de RIA Novosti reprezintă o schimbare radicală de profil, comportament și abordare a actualului ambasador al Rusiei la București, care o ia pe urmele lui Valeri Kuzmin, predecesorul său. Ingerința în campania electorală din Republica Moldova, prin interviul acordat unei agenții de presă ruse, arată acțiunea concertată din toate gurile de tun pe care o face Rusia și miza enormă pe care o pune în alegerile din 28 septembrie de la Chișinău, pe care și le dorește deturnate și, dacă nu câștigate de o coaliție prorusă, măcar să blocheze orice formulă de coaliție cu pro-europenii și de prezență a componentei pro-europene la putere, post-electoral. Un mesaj ce relevă miza reală și anunță nori negri în Republica Moldova.
