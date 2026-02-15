EDITORIALE
Iulian Chifu: Lavrov și ambiția Rusiei de a domina Europa
de Iulian Chifu*
Securitatea egală a Rusiei: lipsa legitimității agresorului în a revendica garanții unilaterale
Amestecătura generală, turbulențe repetate și problematica reașezării lumii de secol 21 au estompat, pe bună dreptate, Rusia lui Putin care nu prea există pe nicăieri în dezbaterea generală asupra noii ordini mondiale, mai puțin în celebrele negocieri de pace în care ei se fac că negociază cerând capitulare, și restul lumii se face că-i crede impunând garanții de securitate ca amenințare și descurajare credibilă pentru viitoare agresiuni. Totuși în partea noastră de lume nu trebuie să uităm că Rusia e relevantă pentru că o Rusie slabă este una agresivă, iar un Putin prins cu spatele la zid va folosi violența, toate resursele statului și voința sa pentru a distruge ce poate pentru a-și asigura succesiunea printr-o formă dorită de victorie a la Pirus. Pentru că oricum și-a distrus țara și poporul pentru generații.
Lavrov, diplomatul ofensiv al lui Putin scos din nou de la naftalină cu falsuri propagandistice
Totuși dincolo de propagandă și tirade vituperate patriotic pe cadavrele a 30.000 de ruși morți și inabilitați în decembrie 2025 – de două ori mai mulți decât în 10 ani de Afganistan și un record de pierderi de la începutul războiului – persistă dorința de a câștiga la masa verde măcar pacea, dacă războiul e pierdut, pentru a avea ce să vândă populației. Iar victoria în negocierile de pace trece prin formulele de păcălire a lui Donald Trump și a lumii cu pretinse înțelegeri, angajamente și referințe false la orice aberație unilaterală emisă de administrația lui Putin, cu pretenție de document sau normă internațională. Iar aici, bătrânul și hârșîitul Lavrov este pionul scos la înaintare, că oricum nu are ce pierde.
Lavrov a fost într-un con de umbră până recent, retras și ascuns sub umbrele a mai mulți adjuncți, ba chiar s-a auzit că va fi înlocuit sau că el ar vrea, a nu știu câta oară, să plece. A revenit în prim plan cu 2-3 interviuri, două internaționale, pentru a marca faptul că Rusia nu a făcut nici un pas înapoi, nu renunță la nimic, are cerințe maximaliste și de la pacea din Ucraina, și de la postura sa de deținător al dreptului de veto în Europa și în securitatea sa. Astfel că, recursul lui Lavrov s-a făcut la cele două ultimatumuri din decembrie 2021, înaintea începerii războiului, așa-numite propuneri către OSCE și NATO, în care esența era consacrarea dreptului de veto al Rusiei pentru securitatea europeană și tot ce mișcă militar pe continent și revenirea la situația de după unificarea Germaniei, cu retragerea NATO din Europa Centrală și de Est, acolo unde Rusia să aibă influență egală cu Occidentul.
Cum s-a întâmplat acest lucru? Printr-un număr de eschive diplomatice și un recurs la pretinse documente și angajamente niciodată existente, dar care au fost introduse pe masă, în istorie, în diferite momente, de către ruși, și care sunt folosite astăzi ca referințe, reluate din memoria și arhivele rusești, care pot fi manevrate lesne în discuțiile cu diplomații și politicienii mai slabi de înger și greu ascultători de consilieri și de documentele propriilor servicii de informații și instituții diplomatice. Este motivul pentru care aceste referințe merită demitizate public.
„Acordurile” de la Istanbul și Anchorage și securitatea egală în Europa
Nivelul de ambiție al Rusiei este, evident, maximalist, o postură prin care dorește să-și atingă obiectivele neo-imperialiste la masa verde, prin iuțeală de mână și nebăgare de seamă a partenerilor de negociere, dacă pe câmpul de luptă a dispărut șansa de a câștiga repede- nici în 3 zile, cum era planificat blitzkriegul, nici în 5 ani care se vor împlini săptămâna viitoare, nici măcat în următorii 20 de ani, cum o indică viteza de înaintare și acaparare a teritoriului ucrainean. Dar nici America lui Trump nu stă doar într-o întâlnire sau într-un singur om, ca să nu mai vorbim despre faptul că președintele histrionic de la Casa Albă nu are cum să înghită vreodată păcăleala sau tentativa de a fi ridiculizat, așa cum s-a arătat la Anchorage, unde a oferit o scenă pentru un târg și a plecat cu o păcăleală a la Putin și bătaia de joc aferentă din social media.
Este punctul în care trei argumente cvasi-legale să fie demitizate: pretinsa înțelegere de la Anchorage, pretinsul acord de la Istanbul 2022 invocat și recursul la principiul securității egale în Europa. Iar abordarea se bazează pe efectul și rezultatul obținut deja de Rusia privind pretinsul angajament făcut de americani Uniunii Sovietice în 1991 de a nu extinde NATO, după reunificarea Germaniei și menținerea statului unit în UE și mai ales în NATO. Dar această pretenție rusă, din epoca putinismului la Apus, nu avea nimic de a face cu realitatea, au spus-o toți participanții la reuniune atât timp cât erau în viață, inclusiv Mihail Gorbaciov și ministrul său de Externe Kozârev – care o spune și astăzi, alături de participanții americani și de documentele întrevederilor. Atunci era vorba despre situația Germaniei reunite și amplasării de armamente în est, după retragerea trupelor sovietice, lângă o zonă post-comunistă ieșită de sub controlul rusesc, și când nimeni nu punea problema extinderii NATO, și nici nu exista voința suverană afirmată a statelor ieșite de sub comunism să plece în această direcție. Altfel dreptul internațional și suveranitatea egală a statelor era valabilă și atunci și nu putea fi blocată de înțelegeri informale ale unor terți, fie ei și cele două foste superputeri ale Războiului Rece.
În noua realitate propagandistică rusă, patronată de Lavrov acum, merită să luăm pe rând originile problemelor. Mai întâi, falsa pretinsă înțelegere de la Istanbul se referă la negocierile tehnice ruso-ucrainene care au avut loc imediat după agresiunea rusă în Ucraina, din 24 februarie 2022. Nu a existat nici o asumare politică, nici un acord, nici o ieșire publică sau declarație comună, nimic. Nu există, în fapt, nici un acord sau înțelegere la Istanbul, la care Lavrov să facă referire, ci doar o testare de către ucrainenii aflați în poziție dificilă a nivelului de ambiție și așteptărilor ruse emise atunci de reprezentanții lui Putin. Să ne amintim că atunci eram și în altă realitate, cu trupele ruse abia măturate din jurul Kievului, oraș aflat încă sub amenințarea coloanei de tancuri de 50 km la nord de Kiev și cu parte din teritoriu ocupat(a fost eliberat Khersonul și Harkivul abia în vara acelui an). Azi nu mai e valabilă situația de pe teren, nici postura Ucrainei care-și revenea din șoc, nici capacitatea Rusiei de a intra în Ucraina pe teren, în forță. Nimic din ceea ce s-a discutat la Istanbul, unde, din nou, nu a fost nici o înțelegere, nu mai regăsim astăzi în realitatea situației de pe teren și de pe linia frontului.
Pe de altă parte, vedem recursul repetitiv și fals la o pseudo-înțelegere de la Anchorage care este, de asemenea, superflu. La Anchorage nu a fost nici o înțelegere, nici un acord, nici o promisiune. Din contra, a fost o propunere unilaterală rusă ca să i se dea tot ceea ce a anexat ilegal și unilateral prin lege internă – adică inclusiv întreg Donbasul – înainte de a discuta măcar orice acord de pace. Or atât reuniunea lui Trump cu europenii de la Casa Albă, la câteva zile, cât și acordul în 20 de puncte convenit de SUA-UE-Ucraina, nu vorbesc de pornire decât de la nivelul liniei actuale și în nici un caz de vreo recunoaștere a cuceririlor teritoriale. Pentru că Rusia, după ce că este agresor și a încălcat dreptul internațional, regulile și angajamentele luate, a revizuit întreaga legislație pe care a creat-o singură și de bunăvoie, astăzi vrea ca ilegalitatea sa să i se recunoască de către comunitatea internațională, dacă se poate și de către Ucraina, pentru a se așeza serios la masa de negociere.
Securitatea egală a statelor din Europa, în varianta înscrisă în preambulul documentului CSCE, Helsinki, 1975, este cea de a treia și cea mai recent folosită interpretare și referire pentru a introduce drepturi unilaterale pentru Rusia lui Putin. Dacă recursul la un pretins angajament american din 1991, făcut lui Gorbaciov că NATO nu se va extinde în vest a ținut pentru administrația Trump la începuturi, sau măcar a părut să fie crezută de președintele Donald Trump, Lavrov și Rusia au zis să recidivează, poate mai iese ceva măcar pentru propaganda pro-rusă, dacă nu pentru victoria în război, de pe teren. Dar mențiunea din preambul nu are nimic de a face cu corpul acordului sau cu vreun drept de veto pretins astăzi de Rusia de la Europa Unită sau de la SUA pentru orice se petrece pe continent.
Amenințări percepute versus preocupări legitime de securitate
În fapt, ceea ce merită să subliniem este fondul temei lansată de Rusia. Astfel, Rusia pretinde că percepția sa despre securitate, evident unilaterală, ar trebui să prevaleze peste suveranitatea egală a statelor. Aici ar trebui să sară ca arși adevărații suveraniști europeni dacă ar fi serioși și nu sub influențele și banii sau constrângerile Moscovei. Pentru că suveranitatea egală a statelor este fundamentul Cartei ONU și a dreptului internațional actual, în vigoare, alături de independența și integritatea suverană a statelor, deci fără posibilitatea ca aceasta să fie relativizată în vreo formă de suveranitate limitată sub nici un pretext.
Desigur, în cazul Ucrainei, Rusia a adăugat, după vreun an de cugetări și săpături după chicițe avocățești, o narațiune care să respecte și pretenția de a se ține de dreptul internațional, și pe cea de a explica agresiunea calificată din Ucraina, punerea sub semnul întrebării a legitimității guvernării de la Kiev – lovitură pretinsă de stat în 2014, Maidanul și alungarea/fuga lui Yanukovici, care ar justifica agresiunea militară și nerespectarea integrității teritoriale pe motivul că apără dreptul rușilor, rusofonilor și compatrioților – declarat tot unilateral prin lege internă a Rusiei.
După cum s-a demonstrat deja, și la Kiev a existat continuitate după fuga lui Yanukovici, postul fiind preluat constituțional de către președintele Radei Supreme, Parlamentul ucrainean, care era același, în continuitate, cu cel dinaintea fugii președintelui pro-rus, același Parlament care a votat noul guvern și a organizat alegeri prezidențiale. În plus, pe lângă continuitatea constituțională, Rusia însăși a recunoscut guverne ucrainene și președinți succesivi, s-a întâlnit și a avut acorduri și înțelegeri semnate, inclusiv acordurile de la Minsk I și II, care au pus capăt agresiunii militare din regiunile de Est ale Ucrainei în 2014. Deci guverne, puterea instalată și legitimitatea Kievului politic a fost recunoscută de către Rusia lui Putin.
Pretențiile mai recente despre existența unui principiu/acord convenit al securității egale în Europa întâmpină, însă, două probleme. Prima, este cea a amenințărilor percepute la adresa securității sale de către Rusia, evident unilaterale și abuzive. Ele ar trebui să fie satisfăcute de către toate statele europene, pretinde Lavrov, indiferent că sunt reinventate zilnic și pretențiile sunt crescute după bunul plac, scopul fiind refacerea imperiului sovietic după cea mai mare catastrofă a secolului 20, cum numește Putin desființarea URSS. A doua problemă juridică și de logică este dată de statutul de agresor al Rusiei în Ucraina, asumat mai întâi prin anexarea Crimeii în 2014, chiar prin decretul din martie 2014 de anexare, dar și prin războiul de agresiune, pe scară largă, de mare intensitate, pe termen lung a Ucrainei, declanșat în urmă cu aproape 4 ani, la 24 februarie 2022.
Noi vrem egalitate, dar nu pentru căței!
Lavrov cere astăzi garanții de securitate pentru Rusia, refuzând, în numele lui Putin, garanțiile de securitate pentru Ucraina. Pretenția sa vine pe baza pretinsului acord de la Helsinki al securității egale în Europa, respectiv al respectării amenințărilor percepute de Rusia, venite din partea Europei sau de la extinderea NATO. Nu este vorba aici despre pretenții legitime și așteptări împărtășite, ci despre o decizie unilaterală, individualistă, arbitrară și ilegală a Rusiei ca orice i se pare nepotrivit sau neconvenabil să fie declarat amenințare la adresa propriei securități. Evident că, nefiind comensurabile și acceptabile, pretențiile de această natură sunt lesne de respins pe baza dreptului internațional și a suveranității egale a statelor, libere să aleagă soluția de securitate sau prosperitate proprie, inclusiv alăturarea la Alianța nord- atlantică sau la UE.
Pe de altă parte, Rusia este agresorul, deci cea care are nevoie de garanții de securitate este Ucraina. Refuzul garanțiilor de securitate pentru Ucraina este o nouă acțiune de tip sferă de influență, politică de Mare Putere și de încălcare a suveranității Ucrainei. În plus, Rusia a insistat și are ambiția de a impune succesiunea acțiunilor eventuale în negocieri, cu declararea victoriei prin cedarea ante-festum a restului Donbasului, preluarea guvernului de la Kiev prin alegeri manipulate și alterate, inclusiv în Rusia și pe teritoriile ocupate și totodată prin păcălirea administrației Trump, care pare a consimți la o asemenea succesiune de dragul păcii cu orice preț, pacea de moment, nicidecum pacea justă și durabilă. Dar aici Rusia forțează bunul simț iar America are toate datele pentru a evita păcăleala. În plus, Rusia trebuie, în final, să plătească cheltuielile de război, așa cum trebuie să plătească și costul direct și moral generat de agresiune. În caz contrar, va recidiva: va lua o gură de aer, își va reconstrui forțele și va reporni războiul.
Si dacă s-a lămurit că Ucraina nu va cădea atât de repede, dacă nu reușește să preia puterea la Kiev falsificând, cumpărând și distorsionând alegerile, Rusia lui Putin oricum va testa Europa de Est și NATO, deopotrivă relația trans-atlantică, pregătirea armatelor NATO și capacitatea de reziliență a populației. Nu poate lua Ucraina, dar cum Putin are nevoie în continuare de un război, testul poate interveni în oricare din cele trei părți ale Flancului Estic – partea nordică, cu Finlanda, Suedia și Norvegia; central cu balticele și Polonia; sau partea sudică, cu România, Bulgaria sau chiar Turcia. Sau ar putea interveni oriunde altundeva pe teritoriul aliat, unde a identificat vulnerabilitatea și oportunitatea de a da lovitura.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
Călăreții fără Coif
Dan Cărbunaru
Coiful de la Coțofenești simboliza jumătate din istoria de 5.000 de ani invocată de Marco Rubio în deschiderea discursului său de la #MSC2026. Europa ar putea păți precum muzeul Drents, dacă nu își păzește moștenirea. Nu ai cum continua istoria dacă nu o cunoști, respecți, aperi.
Planul de apărare a eșuat în orășelul olandez pentru că breșele exploatate de atacatori, deși erau ușor de intuit, au fost tratate superficial. Așa cum încă superficial sunt tratate vulnerabilitățile de azi și de mâine ale muzeului Europa.
Aliații americani de ani de zile avertizează pe mai multe voci, pe tonuri diferite: întăriți-vă paza! De la Sud și Est de tot atâta vreme bubuie avertismentele și agresiunile: întăriți-vă paza! În societățile noastre se instalează tot mai intens otrava războiului cognitiv: întăriți-vă sistemul imunitar.
Aflăm, azi, de la președintele Finlandei, care ”umblă teleleu” prin Bavaria, că Finlanda apără flancul estic, alături de armatele unor țări dintr-o listă fără România. Poate îi dă o replică ministra de Externe, pe model Davos.
Muzeul România din rețeaua europeană rămâne printre primele fără exponate, în acest ritm.
V-Day la München: “Elefantul” a interpretat serenada afecțiunii pentru o Europă care face pasul de la oratorie la autonomie. Calea către recalibrare și reconstrucție transatlantică
Secretarul de stat american Marco Rubio a venit la Conferința de Securitate de la München cu serenada afecțiunii transatlantice. Avea în audiență o alianță transatlantică rănită profund pe coasta sa europeană și, indirect, pe coasta nord-americană. Așa că a interpretat o partitură cu verb articulat care a pendulat între cordial și reverențios – Statele Unite vor fi întotdeauna un copil al Europei – și tăios cu dublă bifurcație – culpa comună americană și europeană privind iluzia sfârșitului istoriei după Războiul Rece. Dar, într-o coajă de nucă geopolitică, care rămâne mesajul strategic din spatele cuvintelor diplomatice în acest veritabil V-Day (nu atât Valentine’s Day, cât originea alianței atlantice – Ziua Victoriei în Europa în al Doilea Război Mondial)?
Cu o elasticitate ultra-testată, alianța transatlantică este departe a se rupe. Washington-ul dorește o recalibrare a scrie împreună următorul și capitalele europene doresc o reconstruire a încrederii. Această Conferință a debutat cu un elefant desenat pe coperta raportului preambulul al dezbaterilor pentru a însoți titlul unei ordini mondiale în curs de destrămare, cu administrația lui Donald Trump portretizată în elefantul din cameră și în demolatorul ordinii printr-o politică de tip buldozer.
Acesta a fost semnalul europenilor că parteneriatul transatlantic este în primejdie dacă Statele Unite continuă tirul furibund al criticilor precum discursul vicepreședintelui JD Vance de anul trecut, retorica escalatorie comercială sau pretențiile teritoriale la adresa Groenlandei, pentru a numi doar câteva.
Moderatul Marco Rubio din administrația care acuză Uniunea Europeană că este responsabilă pentru declinul civilizațional al Europei a venit la München să panseze, nu să inflameze, chiar dacă discursul lui a lipsit Uniunea Europeană, fiind preferată formula Europei și a națiunilor europene. Din discursul său atlantist au lipsit și Rusia și China. Iar șeful diplomației americane a fost în postura de a cânta o serenadă și datorită Europei.
Discursurile cancelarului Friedrich Merz și președintelui Emmanuel Macron de pe podiumul Conferinței nu au fost simple exerciții de oratorie, ci mostre de trezire strategică.
Cu o zi înainte, Merz decretase că „Europa s-a întors dintr-o vacanță de la istorie”. Ordinea mondială nu mai există în forma ei confortabilă. Epoca rivalității marilor puteri a revenit. Nici măcar SUA nu vor mai fi suficient de puternice pe cont propriu. Macron, la rândul său, a revendicat o „putere geopolitică în ADN-ul Europei”, insistând că această Europă va fi un aliat și un partener bun pentru SUA.
Între extreme – dependență totală sau autonomie iluzorie – există Europa mai independentă, cum a sugerat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Nu o Europă anti-americană, ci una capabilă să contribuie real la echilibrul Alianței.
Decorul pozițiilor liderilor a fost completat de premierul britanic Keir Starmer. La zece ani de la referendumul de ieșire din UE, Marea Britanie nu mai este aceeași țară din anii Brexit-ului, ci una care vede inseparabilă securitatea britanică de cea europeană. Și viceversa.
Într-o coajă de nucă geopolitică, recalibrarea văzută de Statele Unite este aceea în care americanii nu se retrag din alianța transatlantică, dar nu mai sunt dispuși să o susțină în forma ei comodă post-Război Rece. Reconstrucția încrederii dorită de europeni înseamnă că SUA recunosc continentul fondator al valorilor comune ca un partener și un aliat egal. Pentru asta, asistăm la trecerea de la oratorie politică la acțiuni de autonomie strategică.
Recalibrarea văzută de Statele Unite este dată de cel puțin trei referințe – strategia națională de securitate, strategia de apărare și discursul celui creditat ca arhitect al celei din urmă privind trecerea la NATO 3.0. Bref:
- O Europă care să îmbrățișeze o cale ideologică mai conservatoare și anti-migrație, inclusiv prin cultivarea unei rezistențe politice de către SUA în interiorul statelor europene față de actuala formă de conducere;
- O Europă capabilă să conducă apărarea convențională în teatrul european, sub umbrela garanțiilor nucleare americane;
- O Europă care să renunțe la reglementările digitale în raport cu marile platforme americane și în numele interpretării administrației americane asupra libertății de exprimare;
Recâștigarea încrederii pe care europenii o cer stă deja neclintită în dialogul cu partea americană. Bref:
- Franța, Germania și Marea Britanie pun bazele unui proces de gândire strategică extins la nivelul întregului continent pentru o arhitectură de securitate europeană care să pornească de la premisa că Rusia va rămâne agresivă indiferent de deznodământul războiului din Ucraina;
- Această gândire cuprinde și o articulare a doctrinei nucleare franceze, eventual și britanice, pentru a garanta o forță europeană de descurajare nucleară. Această dimensiune va acționa cu siguranță precum un nod în legământul transatlantic;
- O preferință clară pentru fabricat și achiziționat din Europa, de la competitivitate la securitate și apărare, întocmai din cauza oscilațiilor de tensiuni pe barometrul încrederii transatlantice;
- O respingere fără echivoc a relaxării unei legislații asupra spațiului digitale, care a devenit teatru de război cognitiv și hibrid al autocrațiilor împotriva democrației europene, inclusiv prin interferențe electorale;
Coexistența dintre recalibrare și reconstrucție transatlantică ar putea fi sintetizată astfel: În vreme ce Statele Unite vor continua să deșurubeze “iluzia” vechii ordini, Europa va căuta să pună în practică un realism lucid care să insereze multilateralism într-o lume multipolară. La confluența intereselor și valorilor, alianța transatlantică va funcționa. La intersecția viziunilor concurente, va oferi spațiu de speculă geopolitică Rusiei și de accelerare a influenței Chinei.
Paradoxul „părții interesate” și maturizarea diplomației diasporei
Editorial de Robert D. Marin
Paradoxul „părții interesate” și maturizarea diplomației diasporei În ultimele două decenii, diplomația românească a făcut pași importanți în adaptarea la realitățile tot mai complexe ale unei diaspore numeroase și diverse. Extinderea rețelei consulare și digitalizarea sistemelor au îmbunătățit semnificativ accesul cetățenilor români din străinătate la servicii consulare. În paralel, dialogul cu diaspora s-a consolidat ca practică constantă a activității diplomatice, orientată spre întărirea capacității instituționale a statului de a identifica și aborda mai eficient nevoile comunităților românești din străinătate (MAE, 2021). Această instituționalizare a dialogului cu diaspora poate fi analizată în cadrul conceptual mai larg oferit de diaspora diplomacy, definită în literatura de specialitate ca o formă de practică diplomatică situată la intersecția dintre politica internă și cea externă, caracterizată de implicarea unor actori multipli dincolo de cei statali (Ho și McConnell, 2017).
Tocmai pentru că dialogul a devenit o componentă centrală a praxisului diplomatic raportat la diaspora, devine necesară și oportună o reflecție asupra modului în care acesta este organizat și mai ales valorificat. Analizele academice arată că dialogul este o condiție esențială a guvernanței democratice și a legitimității instituționale, dar acesta nu este suficient în absența unor forme structurate care să conecteze consultarea de decizie și acțiune.
În acest context apare ceea ce poate fi definit drept paradoxul „părții interesate” , identificabil la intersecția mai multor concepte teoretice privind participarea, legitimitate organizațională și acțiune colectivă. În termeni generali, paradoxul „părții interesate” descrie tensiunea dintre legitimitatea procedurală obținută prin consultare largă și capacitatea reală a instituțiilor de a lua decizii clare și de a susține acțiunea colectivă. După cum arată Elinor Ostrom și Mark Suchman, participarea extinsă, deși esențială pentru legitimitate, nu conduce automat la claritate strategică sau la rezultate concrete atunci când nu este susținută de mecanisme clare de decizie și implementare (Ostrom, 1990, Suchman, 1995). Un element central al acestui paradox este iluzia reprezentativității, definită de Suchman ca „o percepție sau o presupunere generalizată conform căreia acțiunile unei entități sunt dorite, corecte sau adecvate” . Această căutare a legitimității se traduce frecvent prin adoptarea unor structuri și proceduri care semnalează conformitate, dar care sunt „decuplate” de la performanța reală (Meyer și Rowan, 1977).
Teoria acțiunii colective oferă o explicație suplimentară a acestui paradox, prin modul în care explică comportamentul actorilor în contexte participative largi (Olson, 1965). În grupurile mari, stimulentele pentru contribuția individuală la îndeplinirea unor obiectivele comune sunt reduse, iar interesele organizate tind să domine discursul, în timp ce majoritatea rămâne pasivă. După cum subliniază Elinor Ostrom, acțiunea colectivă devine sustenabilă doar acolo unde există „reguli clare, limite bine definite și mecanisme de responsabilizare” (Ostrom, 1990).
Diplomația diasporei oferă un cadru pertinent pentru a analiza această tensiune dintre deschidere și capacitatea de acțiune. Conceptualizarea propusă de Ho și McConnell caracterizează diplomația diasporei ca fiind un proces polilateral, implicând o pluralitate de actori, niveluri și canale de interacțiune (Ho și McConnell, 2017). Această structură consolidează legitimitatea, dar generează o reconfigurare a raportului dintre consultare și decizie, punând presiune asupra capacității instituționale de a transforma pluralitatea vocilor în priorități operaționale. După cum subliniază Raluca Moise, analizând comunitatea românească din Marea Britanie, „diaspora nu funcționează ca un public omogen, ci prin actori intermediari care traduc interesele comunității în relația cu statul” (Moise, 2023). Implicarea nu are loc uniform la nivelul comunității, ci prin moduri distincte de angajare, precum medierea, reprezentarea și advocacy, exercitate de actori diferiți, cu niveluri inegale de legitimitate și capacitate. Comunitățile românești sunt fragmentate social, economic și generațional, iar vocile care ajung la instituții nu sunt întotdeauna reprezentative. Natura polilaterală a „părților interesate” acoperă un spectru extins de actori și niveluri de interacțiune, de la cetățeni din diaspora și organizații sau lideri comunitari, până la elite profesionale, instituții ale statului de origine, autorități din statul de reședință și actori politici sau transnaționali, fiecare operând cu interese proprii, resurse distincte și grade diferite de influență asupra dialogului și procesului decizional. Dacă aceste diferențe nu sunt recunoscute, consultarea nestructurată nu produce contribuții relevante pentru politici publice. Întâlnirile largi acumulează teme și revendicări, fără a distinge clar între probleme sistemice, situații recurente și interese individuale.
Acest context este amplificat, așa cum argumenta convingător Alina Dolea, de presiune emoțională și riscurile reputaționale, identificate de asemenea la nivelul diplomației diasporei românești în Marea Britanie, de natură să reconfigureze acțiunea misiunilor diplomatice într-un registru mai degrabă reactiv și defensiv decât strategic (Dolea, 2024). În acest cadru, atât excluderea, cât și prioritizarea unor „părți interesate” ajung să fie percepute ca având costuri politice ridicate, iar consultarea largă funcționează mai degrabă ca o strategie anticipativă de prevenire a criticii decât ca un instrument de guvernanță orientat spre rezultate.
Astfel, aplicat diplomației diasporei, paradoxul „părții interesate” ar putea fi definit ca fiind situația în care extinderea nediferențiată a consultării cu diaspora, menită să consolideze legitimitatea și incluziunea instituțională, conduce în practică la diluarea responsabilității, la dificultăți de agregare a intereselor și la scăderea capacității misiunilor diplomatice de a transforma dialogul în priorități clare, decizie și acțiune susținută.
Depășirea acestui paradox presupune instituirea unor mecanisme structurale, care să ofere selecție transparentă, continuitate și responsabilizare, permițând astfel transformarea dialogului în rezultate urmărite în timp. Un model practic, cu precedente comparabile, ar fi instituționalizarea unor structuri consultative în cadrul rețelei diplomatice românești, o soluție deja testată, în forme diferite, de mai multe state europene. Acest model corespunde logicii propuse de Ho și McConnell în care diplomația diasporei funcționează prin „asamblaje” de actori care necesită coordonare pentru a produce rezultate concrete (Ho și McConnell, 2017).
Franța oferă un prim exemplu de structurare a dialogului la nivel de circumscripție consulară prin consilii consulare și reprezentanți ai francezilor din străinătate. Reforma din 2013 a consolidat cadrul de reprezentare și a ancorat consiliile consulare în arhitectura de consultare și lucru cu misiunile diplomatice (République Française, 2013). In mod similar, Italia folosește o infrastructură complementară, centrată pe organisme reprezentative ale italienilor din străinătate. Comites sunt definite ca organe de reprezentare în raport cu autoritățile diplomatice/consulare, iar Consiglio Generale degli Italiani all’Estero funcționează ca organism consultativ pentru Guvern și Parlament pe temele majore ale italienilor din străinătate (Parlamento Italiano, 2003).
Polonia adaugă o dimensiune comparabilă cu contextul diasporei românești la nivelul misiunilor diplomatice. Lesińska și Wróbel descriu existența unor Polish Community Consultative Councils în țările de destinație, formate din 10–15 experți nominalizați de ambasador sau consul general, cu rol de cooperare pe teme importante pentru diaspora și cu recomandarea de a se reuni cel puțin anual (Lesińska și Wróbel, 2020). Chiar dacă procesul nu este obligatoriu și depinde de decizia șefului de misiune, modelul oferă o soluție pragmatică pentru a crea continuitate, selectivitate și responsabilizare.
Deschiderea instituțională reprezintă una dintre marile realizări ale diplomației diasporei românești din ultimii ani. Acestea reflectă o capacitate reală de adaptare la complexitatea comunităților din afara granițelor și o disponibilitate autentică de a asculta. Provocarea care se conturează este aceea de a consolida aceste practici prin mecanisme care să lege dialogul de prioritizare, respectiv prioritizarea de responsabilitate și responsabilitatea de rezultate.
Astfel, pe măsură ce diplomația românească își continuă procesul de modernizare, se conturează oportunitatea valorificării mai eficiente a practicii consultării și a dialogului prin forme de coproducere structurată și prin instrumente de lucru orientate spre transformarea participării în impact. Aceasta nu presupune adoptarea unor soluții prestabilite, ci o reconfigurare graduală a dialogului instituțional, astfel încât să depășească formatul larg, strict consultativ, și să evolueze către mecanisme mai structurate, orientate spre dezvoltarea și implementarea de soluții. Membrii acestor mecanisme, selectați pe baza expertizei și a capacității de a genera intervenții concrete, pot contribui direct la elaborarea și implementarea unor proiecte care răspund priorităților identificate în dialogul cu diaspora. O asemenea abordare deplasează accentul de la simpla consultare către responsabilitate partajată și transformă dialogul într-un instrument operațional de facilitare a parteneriatelor și a obținerii unor rezultate măsurabile, fără a substitui rolul statului, ci prin întărirea capacității sale de acțiune.
Extinderea rețelei consulare, modernizarea serviciilor și frecvența dialogului reprezintă infrastructura în timp ce acest format de coproducție ar putea constitui mecanismul instituțional prin care această infrastructură este operaționalizată și orientată către elaborarea și implementarea unor măsuri cu impact sustenabil asupra identificării și abordării nevoilor diasporei. În acest sens, reflecția asupra paradoxului „părții interesate” trebuie citită ca o invitație la dezvoltare și rafinare instituțională. O diplomație care reușește să îmbine deschiderea cu asumarea și dialogul cu implementarea își consolidează nu doar legitimitatea, ci și capacitatea de a răspunde durabil nevoilor reale ale diasporei.
Robert D. Marin activează la intersecția dintre diplomație, practică instituțională și cercetare, cu un focus pe cooperarea internațională și pe vulnerabilitățile care afectează diaspora românească. În prezent, este Consul General al României la Londra, Președintele Corpului Consular străin acreditat la Londra și membru fondator al Asociației Corpului Consular Român. Opiniile exprimate în acest articol aparțin autorului și reflectă o analiză personală.
Zelenski și “curajosul” popor ucrainean, laureații premiului ”Ewald von Kleist” al Conferinței de Securitate de la München la patru ani de război al Rusiei în Ucraina
BREAKING Nicușor Dan anunță că România acceptă invitația lui Trump: Va participa la Washington la prima reuniune a Consiliului Păcii, în calitate de observator
Ministrul apărării: Cine spune că România suferă în relația cu SUA s-ar bucura să avem relații de prietenie cu Rusia. Relația cu SUA – vie, consistentă și în creștere
Ministrul apărării, despre criticile că România ar cumpăra armament second-hand din Germania și Franța: “Este un narativ rusesc, deranjat că România se mișcă”
EXCLUSIV Reacția României la “NATO 3.0” propus de SUA: Există NATO. Nu se pune problema “întreruperii podului transatlantic, ci a extinderii acestui pod”
EXCLUSIV România și Ucraina continuă discuțiile pentru producția de drone pe teritoriul României pentru armatele ambelor țări, afirmă ministrul apărării
EXCLUSIV INTERVIU cu Ministrul Apărării, la München: Europa acționează, nu așteaptă, dar nu se poate vorbi de NATO fără SUA. România pune în mișcare 10 miliarde de euro pentru înzestrare și apărare
Iulian Chifu: Lavrov și ambiția Rusiei de a domina Europa
“Noi câștigăm, ei pierd” în cazul unei invazii a Rusiei în Polonia, răspunde Sikorski la München, cerând un loc al Europei la negocierile de pace pentru Ucraina: Încheierea războiului ține de “cine va ceda primul”
România achiziționează Portul Giurgiulești din Republica Moldova, cu miză strategică la Dunăre și Marea Neagră și în reconstrucția Ucrainei
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
