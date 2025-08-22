EDITORIALE
Iulian Chifu: Mitul Păcii – Rusia pierde bătălia imagologică despre cine vrea pacea
de Iulian Chifu*
Războiul Rece a fost cel care a introdus și dezvoltat imagologic la maximum Mitul Păcii. Bazat pe aspirațiile umanitariste și de civilizație despre oprirea războaielor și menit să contreze Teza Păcii Democratice (democrațiile nu fac războaie pentru că au alte metode de soluționare a conflictelor), Mitul Păcii a fost promovat cu deosebire de către Uniunea Sovietică și blocul comunist pentru a pune în dificultate Occidentul capitalist, asociindu-l cu militarismul, înarmarea și războiul. Tezele reducerilor unilaterale ale bugetelor Apărării statelor comuniste în anii 1986-1987 au fost parte a acestei bătălii imagologice. Kremlinul lui Stalin, ulterior Hrușciov și Brejnev au profitat de faptul că prima(și singura) bombă atomică a fost lansată în pereche de către SUA, la Hiroshima (6 august) și Nagasaki (9 august) pentru a-și aroga partida Păcii care se luptă, desigur, cu Partida Războiului, cea vopsită în culori sumbre.
Cine strigă „Hoțul!” ăla e criminal de război în serie
Kremlinul și statele comuniste ale epocii au îmbrățișat paradigma atât de puternic până la a consacra, oximoronic, Lupta pentru Pace, cu toate bancurile vremii în spațiul statelor comuniste (Vom lupta pentru pace până nu va mai rămâne din lume piatră peste piatră). Mai ales că URSS a fost exportator de sistem comunist, de luptă de clasă a muncitorilor și țăranilor cu asupritorii, totul făcut prin războaie în toate colțurile lumii – celebrele crize calde ale Războiului Rece, cum le numește Raymond Aron. Războaie provocate de fiecare dată de statele comuniste pentru a slăbi, a submina poziția adversarilor capitaliști ai democrației liberale, promovând imaginea superioară a așa-numitelor democrații populare – un nou joc de termeni de tipul orwellianului 1948, când adevărul e de fapt minciună iar pacea-război.
Unul din motivele acestei bătălii imagologice pentru a îmbrăca o haină pozitivă și acceptabilă publicului, pe temă lesne de promovat și apărat, a fost și gradul de penetrare și îmbrățișare a subiectului în spațiul intelectualilor de stânga din Occident. A fost modul în care s-au constituit, rând pe rând, pseudo-partidele comuniste, marxiste, guevariste, troțkiste sau maoiste de pe tot întinsul lumii, o combinație între utopismul comunist și sistemele democratice și prospere în care trăiau adepții, care preamăreau fără să cunoască Lagărul Sovietic, Închisoarea Națiunilor și Gulagul represiunii oricăror drepturi ale Omului.
Imperiul Comunist s-a prăbușit odată cu Zidul Berlinului, în 1989. Apoi a făcut implozie Imperiul Sovietelor, în decembrie 1991. Toată lumea a sperat că Rusia va îmbrățișa calea naturală a libertăților, într-o democrație imperfectă de tip Elțîn, în care privatizarea s-a transformat în jaf și dictatura comunistă în oligarhia siloviki, a potentaților din partid și din serviciile secrete, cei care au apucat pe rând resursele statului. Chiar și venirea tânărului fost maior KGB de la rezidența din Germania, Vladimir Putin, a fost văzută bine inițial pentru că era un om care trăise în Vest și care știa lumea occidentală, deci putea pune controlul pe jaful generalizat al avuției de stat, să controleze îmbogățiții de tranziție, și, în același timp, să cultive libertățile și construcția unui stat național al rușilor.
Nu a fost așa, iar Rusia a intrat pe panta autocratică, cu ambiții neo-imperiale, iar după declanșarea războiului de agresiune la adresa Ucrainei, la 24 februarie 2022, s-a transformat în dictatură de stat, ulterior în dictatură uni-personală a lui Putin, iar represiunea împotriva cetățenilor săi se accentuează zi de zi. O pot spune astăzi cei condamnați pentru postări pe Internet, oponenții războiului din Ucraina, cei care rămân zile în șir fără internet, și toată populația rusă blocată să acceseze convorbirile telefonice pe rețelele criptate, Whatsapp, Telegram, Vkontakte, așteptând intrarea pe rețeaua unică controlată de stat. Halal libertăți individuale, că despre drepturile omului nu mai putem vorbi după valul de asasinate și defenestrizări ale celor din companiile de stat și din interiorul regimului sau după episoadele asasinatelor Politkovska, Nemtsov, Navalnîi și mulți alții.
Lecțiile războiului de agresiune din Ucraina și a summitului Anchorage: SUA, UE și Ucraina înseamnă pace!
Summitul de la Anchorage a fost o încercare temerară, dar bine țintită, de a-l atrage pe Donald Trump de partea Rusiei și de a vopsi Ucraina și Europa – o temă recurentă de război informațional – în culorile sumbre ale Partidei Războiului. Mai ales că tema fusese cultivată masiv în perioada anterioară de propaganda rusă pe toate direcțiile, în Rusia și în toate statele democratice, fiind preluată de asociații pro-ruși din Occident, așa-numiții suveraniști dar și partidele anarhice de stânga pe care le plătesc și le dirijează Rusia în Europa și în lume. Rezultatul trebuia să fie dezastruos pentru Occident, într-o continuare a tradiției consacrare de Uniunea Sovietică.
Ce s-a întâmplat însă? A venit luni, 18 august la Casa Albă și desantul europenilor alături de Volodimir Zelenski. Și a mai contat realitatea factuală: Vladimir Putin a refuzat încetarea focului și uciderea oamenilor, mai mult, continuă atacurile susținute cu rachete și drone mult în spatele liniei de contact, în orașele ucrainene, acolo unde țintele sunt civilii, locuințele, grădinițele, spitalele, restaurantele și străzile unde vânează obiective fără legătură cu dimensiunea militară, cele care sunt menite să slăbească reziliența societală și hotărârea ucrainenilor de a susține lupta lor de apărare în linia întâi. Adică crime de război în fiecare zi!
Reuniunea de la Casa Albă și perspectiva întâlnirii Putin-Zelenski și cu Trump, fără precondiții, a determinat o schimbare masivă de paradigmă. Putin fuge de discuții de pace, tărăgănează negocierile și continuă războiul, cu încrederea că de fapt azi câștigă și victoria sa e aproape, că timpul e în favoarea sa. Dar făcând acest lucru, el a pierdut miza Mitului Păcii: pacea este astăzi asociată cu Trump, America, europenii, Ucraina, Zelenski, iar Putin e doar un agresor, care promovează războiul, evită pacea, fuge de pace și nu dorește sub nici o formă să încheie războiul pentru că îi este frică de pace și de confruntarea cu propria populație, a doua zi după război.
Pacea este deja apanajul evident, și tot mai vizibil, în perioada următoare, a Occidentului, a SUA, Europei, Ucrainei. Acum se vede cu adevărat cine vrea pace și cine se acoperea de sloganul păcii în mod fals, în agresiunea sa militară, cu aparența unei dorințe de pace, când accelera și amplifica războiul. Putin devine Stalin din perioada Luptei pentru Pace a comuniștilor. Nu e întâmplător că un bătrân de 75 de ani a fost condamnat la închisoare pentru că l-a hulit pe Stalin, simbolul reinstalat de Putin în prim planul panteonului său de referințe și pe care vrea să-l depășească ca durată a domniei sale la Kremlin și asupra Rusiei.
După ce a repurtat o victorie, Rusia pe cale să piardă războiul informațional cu Occidentul.
Reuniunea de la Anchorage a fost o mană cerească pentru Putin și mașinăria sa de zgomote care produce războiul informațional. El vesel, toți comentatorii săi de casă jubilau cum l-a păcălit Șefu’ pe Trump și cum i-a îngenunchiat pe europeni și pe Zelenski. Dar săptămâna următoare, această cultivare a Marelui Putin, egalul lui Trump, care a făcut din nou Rusia egalul Americii, cu care împarte lumea și decide despre pacea și securitatea în Europa, s-a dus în derizoriu, fiind înlocuită cu marea problemă a întâlnirii rapide cu Zelenski. Zelenski, actorașul, cel hulit și batjocorit. Cel nerecunoscut în legitimitatea sa democratică pe baza falsului și propagandei.
Acum Putin trebuie să-l întâlnească, să stea la aceeași masă cu el, să-l recunoască, să se confrunte cu el și să vină cu soluție de pace care să nu arate nici că pune precondiții pentru o banală întâlnire, nici că tărăgănează pentru a nu face pasul decisiv spre pace, nici că impune pe fond Războiul. Pentru că, pentru Putin, menținerea războiului – acesta sau unul viitor, testând articolul 5 și NATO în Europa – este existențială. Doar așa va putea să se mențină la putere. În caz contrar, chiar oligarhii săi, oamenii din cercul de putere, cu toții vor deschide tema relevanței și costurilor războiului din Ucraina pentru câștiguri minore.
Toți vorbesc despre reconstrucția Ucrainei, eventual cu banii Rusiei blocați în Occident. Nu s-a deschis încă tema despăgubirilor de război, de care Rusia a scăpat după Războiul Rece și care a făcut-o, poate, să recurgă din nou la război în plin secol 21, în Europa. Acum va plăti și despăgubirile, pentru ca lecția să rămână profund întipărită în memoria și buzunarele rușilor pentru ca să nu mai accepte vreodată războiul ca soluție pentru ambițiile excesive și nejustificate ale unui lider septuagenar, pregătit pentru pensionare, dacă nu mai rău.
Până atunci, pacea, lupta pentru a ajunge la un acord – pacea justă și durabilă, nu simulacrele de pace a la russe – sunt apanajul Occidentului. La Washington s-a discutat despre planificarea garanțiilor de securitate acordate Ucrainei, implicarea asumată deja a sprijinului și coordonării lor de către Statele Unite – celebrul BackStop, apoi sprijinul american pentru apărarea anti-aeriană – tradusă în vânzarea către Ucraina, via NATO, a 17-20 sisteme Patriot dotate cu muniție suficientă, care să apere teritoriul la Vest de Nipru și orașele ucrainene, precum și eliberarea și apărarea cerurilor de către aviația americană. Desigur, fără prezență americană pe teren, dar cu capabilități aviatice suficiente în țările NATO vecine, cu precădere România și Polonia.
De altfel, acesta este și rolul celorlalte două forțe de pace. Prima de reasigurare, 50.000 de oameni din statele europene și non-europene donatoare, prezente pe teren în Vestul Ucrainei(nu la linia de contact) cu rolul de a interveni dacă Rusiei îi mai trece vreodată prin cap să atace mai departe Ucraina. Apoi misiunea de monitorizare ruso-ucraineană, cu un terț stat acceptabil ambelor beligerante, alături de tehnologia necesară – drone de supraveghere, sateliți, inspecții pe teren ale observatorilor.
Cam acesta e planul de pace Occidental. Încercarea lui Lavrov de a se băga în poză, cu pretenția unui veto rus pe caracteristicile misiunii, a fost respinsă de președintele Finlandei, Alexander Stubb: cât timp agresorul e Rusia, garanțiile sunt împotriva, nu împreună cu Rusia. La fel și la nivel european: Rusia nu mai are ce căuta în securitatea Europei, după episodul Ucraina.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
Iulian Chifu: Mizele summitului Trump-Putin. Cine îl câștigă pe Trump și cine e de vină pentru continuarea războiului
de Iulian Chifu*
Summitul Trump-Putin a stârnit multe așteptări, majoritatea neîndreptățite, și are rezultate neclare sau complet absente. Totuși abordarea trebuie să rămână una precaută, odată ce nu știm ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise, cu evitarea extremelor și a abordării de competiție, cine a câștigat. Totuși e greu de negat sentimentul dominației ruse a summitului. Nu e Putin-Trump 1-0 decât la nivelul imagologic și al percepțiilor publice, cu precădere din cauza lucrurilor nespuse, cum nu există nici un temei real de speranță în privința păcii. Nu am înregistrat nici o victorie sau potențial acord. Aici duce dorința de a face pacea cu orice preț, nu pace justă și durabilă, element transformat în vulnerabilitate și folosit ca oportunitate la maximum de către Putin. Nu avem astăzi nici un semn de pas înapoi de la cererile maximaliste ale Rusiei. De aceea sunt greu de contrazis abordările care vorbesc despre Ucraina aruncată în brațele Rusiei sau Europa în seama veto-ul lui Putin pe teme de securitate. Evoluția de la Anchorage anunță o recuperare dificilă de prestigiu și imagine a Americii lui Trump, mai ales dacă nu există elemente concrete de cedare clară a Rusiei ce pot fi anunțate la un moment dat. Nu avem date despre conținut, oprit de la difuzare. Dar chiar dacă nu există acord, reuniunea nu e lipsită neapărat de perspective probabile de deblocare a unor elemente utilizabile într-un acord de pace, de negociat în perspectivă. Lecțiile învățate sunt însă cele mai dure: revenirea la politica de putere și politica de mare putere, ceea ce determină necesitatea de a avea argumente puternice militare, instrumente de putere, forță și reziliență a societății, înțelegere a diplomației de bussiness marca Trump și nevoia reformării Parteneriatului Strategic al României cu SUA prin validarea a ceea ce rămâne și e continuitate și ceea ce trebuie reformulat și adăugat în noii parametri pentru a menține țara pe un scaun din spate la o masă a deciziei și nu în meniul marilor puteri.
Premize, așteptări, aparențe și realități
Marele șoc a fost, probabil, întreaga punere în scenă a spectacolului de la Anchorage, acolo unde s-a văzut clar că Donald Trump și-a dorit mult această întâlnire și că e un adevărat fan al lui Vladimir Putin, nu numai prieten și lider politic deschis spre dialogul cu președintele rus. E emoțională și subliminală această postură și nu poate fi negată. Dincolo de captatio benevolentiae pe care l-a pregătit pentru a obține un rezultat, oferindu-i lui Putin mai tot ce și-ar fi dorit ca recunoaștere de mare putere și decident al destinelor lumii, trebuie să ne uităm în primul rând la o comparație între declarațiile lui Trump înaintea întâlnirii și la cele 5 principii convenite cu statele europene și Ucraina și la declarațiile sale la finalul summitului pentru a realiza dimensiunea neîmplinirii.
Simpla anulare a prânzului delegațiilor, scurtarea duratei reuniunii și o conferință de presă convenită și transformată într-o declarație începută de Putin, care și-a rostit toate elementele de propagandă tradiționale, ca să sublinieze că este tot la cererile sale maximale, dar și gesturile și alura lui Trump marchează definirea rezultatelor drept cel puțin nesatisfăcătoare. Dacă adăugăm toată presa americană, inclusiv cea republicană și pro-MAGA, precum și reacțiile politice interne, ca să nu vorbim despre cele europene, avem pe deplin calificarea rezultatelor reuniunii, așa cum s-au văzut din modul în care a fost gestionat summitul ce l-a scos din izolare pe Putin, l-a pus în lojă și chiar i-a dat postul de dirijor. Unde mai este pacea cu forța sau prin forță? Unde sunt argumentele și pârghiile Statelor Unite? Unde sunt sancțiunile? Poate vom reveni la ele în 2-3 săptămâni, ne spune Trump, dacă nu se mișcă lucrurile.
Compararea așteptărilor lui Trump cu realizările sale la summit, așa cum au fost pronunțate chiar de președintele american, sunt ilustrative. La capitolul bătăliei imagologice și de percepție, avem un învingător clar. Putin-Trump 1-0, spune Wolfgang Ishinger. Doar că abordarea trebuie făcută mai nunațat, chiar și europenii și Zelenski îi lasă încă un spațiu de lucru lui Trump, necriticându-l public, dacă cumva există vreo deschidere, pas în spate sau concesie a lui Putin care n-ar fi ajuns public sau nu a putut fi discutată prin comunicațiile din Air Force one. De aceea cred că e prea puțin să discutăm în termenii superficiali de victorie și înfrângere sau de speranțe neacoperite, mai ales că premizele și poziționările nu anunțau o schimbare dramatică drept probabilă la Anchorage. A fost un element, o deschidere, un spațiu de contact, ridicat prea mult ca așteptare și imagine, fapt ce l-a favorizat pe Putin. Deși Trump și America avea instrumentele și Putin era cel slab, constrâns să vină la negocieri cum ne-a spus-o chiar președintele SUA, comportamentul celor doi lideri a fost exact invers și a fost lesne de valorificat în războiul informațional al Rusiei.
Schimbarea lumilor și mizele summitului de la Anchorage: cine e de vină pentru continuarea războiului?
Pentru că, din punctul de vedere al lui Putin, miza summitului de la Anchorage a fost multiplă și a depășit argumentele pentru propria propagandă. Putin nu poate opri războiul sau un război de orice fel pentru că-și riscă puterea. Este o amenințare existențială stoparea războiului și lansarea discuțiilor despre costuri versus câștiguri în cercul de putere și de afaceri din jurul său, care contează. Putin și gruparea septuagenară din jurul său au distrus Rusia și viitorul țării prin acest război, au supt din resursele oligarhilor lui Putin și ale statului, nefiind în stare să depășească stagnarea din 2014, după anexarea Crimeii, și au făcut ca și războiul actual să se facă pe seama oligarhilor săi care plătesc direct, ca să nu mai spunem că plătesc prin reducerea sau împuținarea câștigurilor anterioare și a libertăților proprii. Iar represiunea pornită contra populației – ultima decizie a fost eliminarea convorbirilor prin Whatsapp, Telegram sau alte rețele criptate – nu se putea rezolva așa de lesne și lin fără război.
Deci pe aceste premize, pentru Putin era esențial să-l câștige pe Trump de partea sa, îndepărtându-l de principiile convenite cu europenii și cu Zelenski. Nu mai e încetarea focului drept condiție, ci doar un mers către un virtual acord de pace în timp ce războiul continuă. Nu mai sunt principii și lumea bazată pe reguli, ci dreptul forței și cât de mult realizezi pe teren. Schimbarea frontierelor prin forță. Premierea celui puternic. (Elemente cu care par să fi căzut, nuanțat, de acord și cei din Coaliția de Voință pro-ucraineană, potrivit comunicatului post-summit). Iar de aici la a întoarce presiunea către Zelenski, să capituleze în termenii lui Putin, nu a fost decât un pas. Miza majoră a lui Putin fiind să paseze răspunderea pentru cine e de vină pentru nerealizarea păcii cu orice preț. Pentru că respingerea condițiilor inacceptabile ale lui Putin de către Zelenski înseamnă consemnarea dreptului său de a continua războiul, eventual făcă susținerea lui Trump pentru Ucraina, fără arme și muniție, mutând tot efortul financiar pe Europa și Coaliția de Voință și prelungind războiul.
În subtext, reuniunea de la Anchorage marchează schimbarea fundamentală a lumii lui Trump în plin secol 21. Nu mai avem lumea liberală, bazată pe dreptul internațional, pe principii și valori, ci am intrat într-o lume a politicii de putere, unde războiul devine instrument ca și constrângerile tarifelor și taxelor sau alte formule de blocaje ale accesului la resurse vitale precum pământurile rare. Orice instrument de putere e bun, iar singurele argumente posibile sunt cele de forță ale statelor, altfel ele devin obiect în tranzacțiile Politicilor de Mare Putere, care fac negoț pe seama statelor mici. Ca să fim corecți, lumea democrat-liberală post Război Rece se raporta formal la principii și valori dar ținea cont, firește, pragmatic, de raportul de forțe și de argumentele de putere ale actorilor implicați. Azi avem o schimbare de sens: totul e politică de putere și în forță, a celor mari, iar principiile și valorile sunt eventual folosite pentru a justifica și legitima acțiunile de forță, revizionismul, revenirea la sfere de influență și interese privilegiate, la împărțirea lumii.
Pacea cu orice preț ca vulnerabilitate și veștile bune de la Anchorage
Pacea cu orice preț, ca și pacea cu forța sau în forță nu are nimic de a face cu pacea justă și durabilă, pacea consimțită sau „pacea bună”. Acordurile de încetare a focului sau de pace sunt doar instrumente de putere pentru marcarea câștigurilor de etapă și relansarea următoarei faze a războiului, în varianta stop and go!. Și nici cele mai importante puncte umanitare nu au fost acceptate și asigurate de către Rusia drept elemente de reconstrucția încrederii, înainte de lansarea unui process real de pace: cu schimburile de prizonieri am ajuns la cel de-al 67-lea, singura realizare tehnică bilaterală ruso-ucraineană, dar, altfel, nici scrisoarea Melaniei Trump către Putin nu conține solicitările așteptate de eliberare a copiilor ucraineni răpiți, cu nume schimbat și dați spre înfiere familiilor ruse, motiv pentru care Vladimir Putin are un mandat de arestare al Curții Penale Internaționale(la care SUA nu este parte) în așteptarea condamnărilor pentru crime de război, crime zilnice pe care le săvârșește atacând civilii la sute de kilometri în spatele frontului.
Am avut, deci, de a face cu un spectacol, un balet și multă butaforie, mult show de producție americană care să acopere tăcerea sau puținătatea conținutului, cu atât mai mult a celui real. Rămâne întrebarea fără răspuns – dar cu răspuns prezumat – Ce a cedat Putin? Ce i-a pus lui Trump pe masă? A dovedit flexibilitate măcar în spatele ușilor închise? Prezumția negativă e logică, nu însă și definitivă.
Altfel, singura veste bună este cea legată de garanțiile de securitate post-conflict, post soluționare și acord de pace, garanții în care Statele Unite conveniseră să intre înainte de summit și care au fost reafirmate de lângă Putin de către președintele Trump. Dacă ele sunt cele evocate de Georgia Meloni – la propunerea sa Trump ar fi achiesat la înlocuirea admiterii Ucrainei în NATO cu garanții similare articolului 5 – e deja un pas important înainte. Cum relevantă, chiar dacă cu jumătate de gură, rămâne perspectiva marilor afaceri ruso-americane despre care s-a vorbit mult dar care, spune azi Trump, nu vor fi pornite până când nu se soluționează chestiunea Ucrainei. Această condiție ar putea însă să dispară în timp, mai ales dacă Ucraina “este vinovată” de neîncheierea păcii în termenii lui Putin.
Inovațiile diplomației de bussiness: Mercantilizarea relațiilor internaționale
Pe aceeași linie a politicilor și marilor schimbări globale, trebuie să remarcăm marea inovație a lui Trump: Diplomația de bussiness. Preocupat de afaceri și prosperitate pentru americani, pentru marile companii americane și, de ce nu, pentru propriile afaceri, Donald Trump a introdus inovații care vorbesc deopotrivă despre abordarea neconvențională, curajoasă și inedită, dincolo de orice reguli, desigur, și despre cea legată de afaceri, de bussiness, care să deblocheze marile conflicte și încleștări care nu au putut să fie soluționate prin abordările clasice ale diplomației, studiilor de securitate și studiilor strategice. Liderii lumii democratice i-au lăsat lui Trump spațiu pentru această încercare temerară, care pare să fi adus rezultate în unele cazuri.
O altă premiză a lui Trump este că nu trebuie să plătești ca să fii mare putere, ci trebuie să încasezi din acest statut. De aici abordarea mercantilă, pragmatică, cinică altfel, motiv de nenumărate analize în care cuvintele trădare și abandon, ruperea înțelegerilor și a garanțiilor de securitate, nerespectarea cu bună credință a angajamentelor sunt prezente. O regăsim și în privința articolului 5 al NATO și al temerilor retragerii garanțiilor de securitate ale Europei, motiv pentru celebra relansare a temelor autonomiei strategice a lui Macron, în fapt o altă formă de politică de putere cu un lider european, de această dată, cu relevanță, resurse și forță mult mai reduse.
E motivul pentru care Trump a discutat, și în primul mandat, și în cel actual, despre costurile menținerii forțelor sale armate prin lume, despre faptul că statele care beneficiază de aceste servicii de apărare și securitate, de garanții pentru liniștea proprie, ar trebui să plătească. Pentru că banii eliberați din aceste responsabilități sunt utilizați în competiția cu America, lucru incorect, ne spune Trump. O regăsim în costurile staționării trupelor și angajamentele unor state – Polonia, Estonia, etc – de a plăti direct pentru prezența unor trupe, dincolo de angajamentele statului gazdă care, oricum, presupune costuri de statut, găzduire, infrastructură, aprovizionare și alte elemente conexe. Iar abordarea amenință să continue, ba chiar să se accentueze, cu prilejul Revistei Strategice a Apărării pe care Trump o va primi spre aprobare de la Pete Hegseth, Secretarul Pentagonului, până la sfârșitul anului.
Mai mult, Trump aduce în prim plan o altă inovație: cea a câștigurilor mediatorului. Dacă până acum cel care media un conflict trebuia să injecteze resursele proprii sau cele colectate la nivelul populației interesate și a actorilor globali pentru a soluționa un conflict, Trump a ajuns să extragă câștiguri din soluționarea conflictului pentru mediator, negociator, chiar și pentru cel ce impune pacea cu forța. Desigur, abordarea e reprobabilă pentru că ea presupune că mediatorul va face totul pentru a obține pacea cu orice prețm pentru că ea înseamnă câștiguri și bani. Avem de a face, astăzi, cu o mercantilizare a policii internaționale, în detrimentul păcii juste și durabile, corecte, pe bază de reguli, consimțământ și drept internațional. Altfel avem prezmiza unei reluări a confruntărilor peste un timp, cu prima ocazie, de către partea care se consideră dezavantajată. Cam ceea ce invocă Rusia azi-era slabă și s-a profitat de ea în anii 90, iar elementele convenite atunci trebuie inversate.
Așa putem explica celebrul acord pentru exploatarea metalelor rare SUA-Ucraina, inclusiv pretenția lui Trump de a obține rambursarea contribuțiilor americane pentru susținerea Ucrainei. Așa putem explica propunerea – inițial respinsă, dar posibil a reveni în atenție – a preluării de către SUA și o companie americană a Centralei Nuclearo-Electrice de la Zaporoje, cea mai mare din lume, cea care producea 19% din energia electrică a Ucrainei. Trump a propus ca producția să fie distribuită și în Ucraina, teritoriile sub controlul autorităților legitime, și în teritoriile ocupate de Rusia din Ucraina, în egală măsură. În contextul marilor afaceri din spatele pretinsei păci din Ucraina, tema ar putea să revină iar concesia lui Putin ar fi minoră pentru a obține capitularea Ucrainei mediată de America lui Trump, fără noi pierderi de militari și tehnică. Și tot în această suită se numără acordul americano-armeano-azer din 8 august vizând preluarea de către SUA pentru 49-99 de ani a coridorului Zengezur, administrarea trecerii dintre teritoriile eliberate de Azerbaidjan după războiul din Nagorno Karabakh de 44 zile, din 2020, și enclava azeră Nakhchivan, coridor care trece pe teritoriul armean, cu respectarea legislației și suveranității armene.
Războiul informațional și imagologic: Putin-Trump 1-0
La nivelul de ambiție, orgoliu și gestiune publică, imagologică a imaginii, nu putea lipsi la Anchorage geopolitica simbolurilor. Iar această geopolitică a definit multe din elementele prezente la spectacolul dat de Trump, cu elemente rare de costuri majore acceptate de către președintele SUA. Astfel, de la covorul roșu întins la propriu de soldați americani în genunchi, la scara avionului lui Putin, la aplauzele și gesturile ultra-familiare și informale ale lui Trump, dincolo de orice protocol, până la renunțarea la postura de mediator între două părți – evident inferioare ca poziție în geometria politică- Rusia și Ucraina – și acceptarea summitului ca reuniune între egali, cu Putin și Trump, respectiv Rusia și Statele Unite pe același plan, toate elementele imagologice au avut un efect major.
Astfel, Trump are de anunțat ca realizări doar faptul că l-a angajat pe Putin, eventual că a acesta a făcut niște concesii – lucruri cu care ne-am înțeles, aș spune majoritatea, susține Trump – și că are încă speranțe reale pentru pacea cu orice preț. Care nu este obiectiv în sine. Dacă problema erau morții zilnici și atacurile agresorului rus, nu se punea problema ca reuniunea să nu se încheie cu o încetare solidă, pe termen mai lung, a focului pe linia de contact și în spatele frontului, acolo unde ținte sunt în cea mai mare parte civilii. Trump a trecut peste oferirea scenei unui criminal de război, a agresorului la adresa unui vecin, ba chiar l-a lăsat pe Putin să-și recite poezia punctelor propagandistice pregătite de acasă, care să reia nivelul său de ambiție maximal, inclusiv punctele despre “cauzele fundamentale” ale conflictului, explicând în maniera sa de ce a pornit războiul cu “frații slavi”, dar revendicând astfel nu numai întreaga Ucraină, dar și Europa, prin retragerea NATO la nivelul unificării Germaniei și revendicarea dreptului de veto la adresa securității și apărării Europei – vezi ultimatumurile sub forma unor propuneri adresate NATO și OSCE în decembrie 2021.
În fapt, Putin nu a cedat aparent nimic. Nu a făcut nici un pas în spate în spațiul public, nu a achiesat la nimic ireversibil și nu a renunțat la război și la cuceriri viitoare. Cât despre pretinsul schimb de teritorii, el nu ar urma să se facă între teritoriile deținute legal de două state, în deplină înțelegere, ci între teritoriile Ucrainei aflate sub controlul autorităților legitime de la Kiev și cele ucrainene aflate sub ocupația rusă. O aberație din punctul de vedere al legitimității, al dreptului internațional și al premierii agresorului, un precedent inacceptabil. Iar conducerea de către Putin a declarațiilor de presă – ce a mai rămas din conferința de presă anunțată – deși nu era gazdă, precum și faptul că a vorbit de două ori mai mult lângă un Trump cel puțin mâhnit, dacă nu obosit, fără chef și umilit de formula rezultatului, e ilustrativă pentru această componentă a războiului imagologic și informațional.
E de ajuns ca Trump să vadă presa rusă de după summit, în care a fost de-a dreptul ridiculizat, miștocărit și considerat preșul lui Putin, liderul adevărat care a condus reuniunea și a obținut tot ceea ce a vrut. Putin cel mare, cel puternic, a stat față în față și și-a bătut joc, manipulându-l ordinar pe Trump, bufonul american narcisist și îngâmfat, păcălit de Putin. Asta reflectă presa de stat, oficială și oficioasă a Rusiei. Dacă Trump ar primi cu adevărat o revistă a presei reală, ar fi exact în situația din momentele sale de extremă mânie pe Putin, când spunea public că nu poți avea încredere în președintele rus, că vorbește numai prostii, că va fi strivit de forța și instrumentele Americii dacă nu face pace imediat cu Ucraina și nu rezolvă problemele pe care le-a creat în lume. În rest, presa mondială e plină de referiri la Yalta 2 și la Munchen 1938 redivivus, calificări deloc reverențioase la adresa liderului de la Casa Albă.
Până atunci, până la iluminare și găsirea unei soluții de ieșire pentru Trump și America, Ishinger are dreptate cel puțin la nivel imagologic: Putin-Trump 1-0. În plus, toată desfășurarea de la Anchorage este material și constituie argumente majore pentru tot războiul informațional dus de Rusia în propria curte, liniștind mișcările anti-război în creștere, formate după reacțiile asociațiilor soțiilor veteranilor de război morți în Ucraina, dar mai ales presând și lovind direct în Ucraina, în Republica Moldova, în tot spațiul post-sovietic. Nu întâmplător, acțiunile de război informațional se extind în Europa și capătă glas tot mai mult nu numai pro-rușii din Ucraina, câți or mai fi, sau din Republica Moldova, înaintea alegerilor generale din 28 septembrie, ci din tot Estul Europei, jubilând că vine Rusia și Trump și-i aduc la putere. Pentru mafiile și afacerile locale nu contează cine conduce statul, Trump sau Putin, atât timp cât pot plăti tainul și nu pierd averile și libertatea în fața regulilor și a dreptului, într-un stat de drept care cultivă inclusiv politicile anticorupție.
Desigur, trebuie să remarcăm momentul adresării întrebării privind uciderea civililor lui Putin, la începutul întâlnirii trei la trei. Aici Putin și răspunsul său mimat au fost revelatoare, iar imaginile au făcut ocolul pământului din punct de vedere mediatic. Scepticii ar spune că e o mângâiere slabă pentru ucraineni și apărătorii democrației și a lumii bazate pe reguli, așa cum pot invoca faptul că secvența nu a mai avut vizibilitate din spatele summitului bilateral și al victoriei de imagine a lui Putin. Totuși secvența trebuie remarcată și convenită ca element de relativ câștig pentru Trump și lumea democratică, deopotrivă, punându-l pe Putin în dificultate. Tot așa cum referirea la întâlnirea viitoare la Moscova, adresată în engleză de Putin, și reacția spontană a lui Donald Trump, că o asemenea perspectivă ar stârni controverse și l-ar pune în dificultate, au relevanța lor în ecuația de imagine, simbolică, a summitului.
România în furtuna începutului de secol 21
Evoluțiile de la Anchorage vin și cu multiple lecții învățate pentru România și pentru toate statele mici ale lumii, virtual subiecte ale unor negocieri ulterioare pe seama lor. Mai întâi, este vorba despre nevoia de a crea argumente de putere, instrumente care să acopere capacitatea de apărare și descurajare și să permită invitarea, dacă nu tolerearea la masa de decizie, sau măcar obligarea celor mari să țină cont de actorul solid constituit. Instrumentul militar este primordial aici, dimensiunea forței, armată pregătită, antrenată, mult mai numeroasă, cu rezervă solidă, dotată cu armamente convenționale clasice și moderne – probate în confruntări reale din prima confruntare majoră de secol 21, războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina. O capacitate de producție de piese de schimb, realizare a mentenanței și producție de muniție pentru echipamentele utilizate în propria țară sau în imediata apropiere, pe teritorii aliate, pe termen lung.
Apoi este vorba despre reziliența societală și forța societății și a cetățenilor care se pot implica în apărarea țării. Aici pornim de la banalele elemente de încredere în conducerea aleasă a statului și de patriotism, voința și dorința de a-ți apăra țara. Desigur, nu sunt vremuri prielnice pentru aceste elemente, lipsesc multe dintre ingredientele de care am avea nevoie iar Polonia e unică în această parte de lume pe această dimensiune: a pornit la timp cu aceste schimbări și a ajuns la un grad real și înalt de dezvoltare a forței și capabilităților sale, a pregătirii rezervelor și voluntarilor. Iar despre încrederea în conducere, suntem probabil la un nivel dintre cele mai scăzute, în plină procedură de deficit excesiv și ajustări structurale, ca să nu vorbim despre politici de austeritate pe termen scurt și mediu. Dar asta nu exclude perspectiva ca, în condiții de pericol sau măcar amenințare existențială la adresa statului român, să existe conștiința și perspectiva ralierii în jurul steagului a tuturor românilor, pentru a obține coeziunea și acțiunea unitară pentru apărare și descurajare.
Nu în ultimul rând, vorbim despre adaptarea la noua lume a lui Trump și a mercanistilismului relațiilor internaționale, respectiv a diplomației de bussiness. E nevoie ca Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite să fie evaluat, să vedem ce mai e viabil și în continuitate, ce putem faca ca să îmbunătățim lucrurile și să relansăm parteneriatul strategic în Epoca Trump. În plus, trebuie să identificăm argumentele și atractivitatea pentru investiții americane care să permită să dezvoltăm argumente solide pentru a angaja și America lui Trump, adaptându-ne, totodată, la noile reguli, sau la lipsa de reguli a relațiilor internaționale de secol 21.
Nu în ultimul rând, trebuie să decidem la nivel național opțiunea între libertate versus prosperitatea emulilor sistemului autocratic. Trebuie să decidem, prin consens, dacă libertatea și democrația e parte indispensabilă a Constituției noastre și dacă, pentru a apăra aceste valori, nu trebuie să decidem ca cei care propăvăduiesc autocrația, dictatura de grup sau unipersonală, tirania de orice fel, distrugerea elementelor societății civile și a instrumentelor de manifestare liberă a cetățenilor nu ar trebui să fie supuși oprobiului public sau chiar vizați de instrumentele statului. Democrația este libertatea de a îmbrățișa orice opinie vrei. Dar susținerea agendei unui stat străin, Rusia, sau apărarea intereselor anti-naționale, de distrugere a suveranității, independenței, integrității teritoriale a României sau nostalgiile după regimuri extremiste apuse, fasciste sau comuniste, nu este și acesta un motiv de respingere, izolare sau chiar sancțiune din partea statului și a societății care aspiră și apără constituțional libertatea și democrația? Desigur, subiectul rămâne deschis.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
Iulian Chifu: Înainte de Anchorage – miza unei întâlniri definitorie pentru război, pace și reașezarea lumii lui Trump
de Iulian Chifu*
Reuniunea Trump-Putin de la Anchorage a dobândit semnificații majore globale, chiar fără legătură cu războiul de agresiune al Rusiei din Ucraina și eventuala stopare a ostilităților. Donald Trump își joacă credibilitatea, existând elemente de diplomație de afaceri pe care le invocă pentru a transmite idea că există o șansă ca Putin să accepte pași în spate de la cererile sale maximale. Pe de altă parte, Putin maximizează profiturile în războiul informational global cu care îmbracă puterea sa și postura egală cu Trump, ieșirea din izolare și jocul tip Yalta al celor mari și relevanți pentru a acoperi imaginea proastă, presiunea internă anti-război și costurile tot mai ridicate după acest an al oricărei formule de continuare a războiului în regim de sancțiuni. Măsura în care Putin pune ceva pe masă la Anchorage pentru a-l mulțumi pe Trump și a arăta bunăvoință va determina soarta războiului, dar și soarta Rusiei post-război, cât va mai rămâne din ea și cât va costa aventura din Ucraina care este considerată în continuare existențială pentru puterea lui Putin și a grupării din jurul său.
Discuții pentru încetarea temporară a focului cu obiective maximaliste ale Rusiei
La Anchorage nu se discută despre pace în Ucraina. Ci doar despre încetare a focului, în condițiile în care Rusia își menține obiectivele maximale, fapt subliniat explicit de către MAE, Duma de Stat, președinție. Practic Kremlinul a folosit intermediari pentru a sublinia că Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, a înțeles greșit discuția bilaterală cu Putin. Rusia ar fi interesată să câștige la masa verde ceea ce nu poate câștiga prin luptă, eventual fără pierderi: preluarea centurii întărite din Donbas, construită de ucraineni începând cu 2014, după anexarea Crimeii și agresiunea militară rusă din Donetsk și Lughansk, întărită puternic după declanșarea războiului de agresiune din 24 februarie 2022.
Pe fond, poziția anunțată arată că Putin nu e interesat să desfășoare negocieri de pace serioase, chiar dacă anturajul său numește drept concesie faptul că nu mai cere o soluție finală, ci acceptă și o încetare parțială, temporară a focului. Iar mesajul oficial, remis prin toate vocile din media și oficiale este că nimic nu s-a schimbat de la anunțul din 14 iunie 2024, acolo unde sunt marcate condițiile privind acceptarea încetării focului, care sunt maximalist și egale cu capitularea Ucrainei și îndeplinirea condițiilor maximale pentru care Rusia a început războiul.
Mai mult, toată lumea subliniază, de asemenea, că acestea sunt doar cererile prealabile pentru o încetare temporară a focului, nicidecum pentru pace, aici urmând să mai intervină și alte doleanțe, din pachetul denumit codificat “eliminarea cauzelor fundamentale ale conflictului”, care privesc SUA, NATO și Europa și presupun un veto rus pe toate problemele de securitate ale Europei și revenirea la situația de după reunificarea Germaniei, fără extinderea NATO începând din 1997, cu care Rusia nu a achiesat niciodată și s-a realizat și a fost recunoscută pentru că Rusia era slabă atunci.
Putin este atât de obsedat și concentrat pe război și pe Ucraina încât a eliminat din preajmă, a tăiat responsabilitățile și a marginalizat pe oricine a venit cu idei privind încheierea războiului. Este cazul lui Dmitri Kozak, partenerul său de cursă lungă, adjunct al șefului Administrației Prezidențiale, care a pierdut responsabilitățile pe Ucraina (și Republica Moldova, deopotrivă) pe motiv că ar fi propus un acord și încheierea războiului, considerat existențial de către Putin. În locul său, atribuțiile au fost preluate de un alt adjunct, Sergei Kiriyenko, mult mai belicos și adept al rezultatelor maximaliste pe principiul și presupunerea că Rusia câștigă războiul, e aproape de victorie și Occidentul va capota, de aceea nu trebuie să facă nici o concesie pe nici un dosar.
Pe acest fond se desfășoară reuniunea de la Anchorage, care a pornit de la un nivel de ambiție foarte înalt, încheierea războiului, a coborât obiectivele la încetarea completă a focului și oprirea uciderilor, pentru a ajunge, în final, la un summit de ascultare, înțelegere dacă Putin vrea pacea, dacă există vreo formulă de pace și ce ar urma. De aici și reformulările administrației în privința multor elemente vizând întâlnirea Trump-Putin și care acoperă inițierea de pe poziții nesigure și fragile, într-o situație fragilă și care aducea riscuri pentru imaginea președintelui Trump dacă e prins și exploatat incorect de către Putin, așa cum se anunță deja.
Principiile comune SUA-UE-NATO pentru abordarea lui Putin
Astfel, administrația a comunicat că SUA nu urmărește nici un acord cu Rusia privind aranjamentele de pace în Ucraina, nu negociază chestiuni teritoriale cu Putin, încearcă să-l convingă pe președintele rus să se angajeze în încetarea focului – chiar dacă e nesigur că Putin va accepta această încetare necondiționată – și doar Zelenski poate negocia chestiuni teritoriale, de unde nevoia unei întâlniri rapide în trei chiar săptămâna următoare.
Tammy Bruce, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că summitul din Alaska nu e o negociere. Că Trump îi va informa imediat pe Zelenski și liderii europeni despre întâlnirea sa cu Putin. Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a declarat că scopul lui Trump este să înțeleagă mai bine cum să încheie războiul din Ucraina și că, pentru el, este un exercițiu de a asculta cealaltă parte, pe Putin. Negocierile de pace vor necesita o întâlnire trilaterală între Rusia-Ucraina și Statele Unite. Iar Secretarul de Stat Marco Rubio a declarat că Trump dorește să-l simtă pe Putin, ca să poată lua decizii ulterioare cum să încheie războiul. Rubio a insistat pe angajamentul Rusiei în război probat de dimensiunea victimelor admise, peste 60.000 numai în luna iulie și peste un million de la începutul anului.
Un singur avertisment de constrângere și forță a fost emis de către Donald Trump, probabil un răspuns față de zgomotul creat de presa rusă că Witkoff nu a înțeles ce i s-a spus de către Putin(deși deschiderea spre o soluție a fost confirmată miercuri de discuția Rubio-Lavrov): Rusia se va confrunta cu consecințe foarte severe dacă Putin nu se angajează serios în negocieri de pace cu Ucraina după summitul din Alaska.
Trump este cu adevărat frustrat, furios și supărat pe Putin, și avertizează să nu mai fie luat peste picior sau să se încerce păcălirea sa cu un summit care să nu aducă, din nou, nimic, doar eventuala sa nouă ridiculizare. Pentru că nimic nu l-a înfuriat pe Trump mai mult decât bătaia de joc a presei ruse – amplificată mediatic și viralizată global, sau schimbul neserios, excesiv și neproductiv de replici pe social media cu fostul președinte, actual vicepreședinte al Consiliului Național de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev și retorica sa nucleară.
Nu mai puțin relevant este consensul obținut în discuția online cu o parte din liderii europeni și președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, miercuri, 13 august, în pregătirea summitului cu Putin, acolo unde europenii au cerut să nu se discute concesii pe securitatea Europei fără europeni și Zelenski să nu se discute Ucraina fără prezența Ucrainei la masă. Președintele Donald Trump a acceptat, în cadrul discuțiilor, inclusiv perspectiva nevoii unei garanții de Securitate comune SUA-UE pentru Ucraina, singura excepție fiind cele care implică apartenența la NATO a Ucrainei.
Între principiile comune convenite în perspectiva negocierilor cu Rusia, se numără:
– orice privește Ucraina va fi discutat cu Ucraina;
– părțile trebuie să organizeze o întâlnire trilaterală între Zelensky, Trump și Putin; – părțile vor accepta o încetare a focului înaintea oricăror discuții mai largi despre un acord de pace;
– Occidentul va acorda garanții de securitate de încredere, solide, Ucrainei;
– Rusia nu poate fi lăsată să dețină un veto asupra potențialei accederi a Ucrainei în UE sau NATO;
– Toți cei angajați vor întări sancțiunile împotriva Rusiei dacă Putin refuză o încetare a focului după summitul din Alaska.
Războiul informațional al lui Putin cu lumea: profit maxim din întâlnirea de la Anchorage
O componentă extrem de importantă a perspectivei întâlnirii de la Anchorage a fost alimentarea mașinii de propagandă, dezinformare și a războiului informațional al Rusiei la nivel global. Până să deconteze orice tip de posibilă înțelegere sau, din contra, ridicarea de la masă a lui Trump după 2 minute, cum a invocat, și accentuarea sancțiunilor, Rusia a vrut să profite din plin de partea de imagine, percepție publică și a desenat deja victoria pe care ar fi repurtat-o prin simpla întâlnire cu Trump pe teritoriul american.
Astfel, narațiunile le continuă pe cele consacrate, dar adaugă noi argumente, nuanțe și reformulează poziții în spațiul public. Mai întâi, ultimele trei zile au fost alimentate de mesaje cu speranțe pentru pace, o formulă de liniștire a valului de mișcări anti-război din Rusia însăși. Apoi s-a insistat pe faptul că Rusia poate să ducă confruntarea cu Occidentul în special pe baza susținerii partenerilor săi în economie și efortul de război – cu China, Coreea de Nord, Iranul, fiecare pe alte dimensiuni, de la produse cu dublă utilizare și ocolirea sancțiunilor, vânzări de petrol direct în larg mergând până la o nouă tranșă de 11.000 soldați din forțele speciale nord-coreene și muncitori pe post de sclavi în economia rusă, la nivelul cel mai de jos, continuând cu fabrica de drone iraniene din Tatarstan și alte elemente de sprijin militar – în ciuda nemulțumirii Teheranului pentru sprijinirea formală în timpul atacurilor israeliene și americane asupra siturilor sale nucleare.
O altă linie a propagandei este sublinierea stabilității economice a Rusiei, cu precădere vizată aici fiind audiența internă. Pentru cea externă, reuniunea de la Sankt Petersburg a dat o notă de realism, fiind permise evaluările negative de către oficialii ruși. Rusia a aplicat metode de politică monetară și politici economice care să deghizeze problemele sale economice, a alterat sau blocat informațiile publice despre economia sa, dar toate intervențiile de formă și pentru aparențe nu au făcut decât să exacerbeze instabilitatea economică reală și lipsa capacității de reechilibrare a economiei.
Sublinierea constantă a lipsei dorinței de a face compromisuri pentru că Rusia e în poziție de forță, avansează și e victorioasă în Ucraina poate fi și acesta un subiect de război informațional, mai degrabă decât o bravadă publică și element de propagandă, odată ce realitatea de pe teren o contrazice cel puțin în privința pierderilor inacceptabile de tehnică militară și personal, și al dezechilibrului vizibil între pierderile ruse și ucrainene, care se ridică cam 1:3 la tehnică și 1-5 la oameni(morți, răniți, prizonieri și incapacități). Acest pas și referința la cauzele fundamentale ale conflictului pot fi mai degrabă elemente de propagandă care să acopere o poziție reală mult mai slabă și o dorință de compromis și încheierea conflictului, de unde optimismul moderat al întâlnirii SUA-UE-NATO în privința șanselor unui rezultat la Anchorage. Recursul la politicile lingvistice din Ucraina, cele religioase și statutul Bisericii Ortodoxe Ruse alături de referirile la denazificare-schimbarea de regim de la Kiev – și demilitarizare par a fi tot parte, prin nerealismul lor, din campania de propagandă rusă, nu din puncte reale de agenda pentru întâlnirea lui Putin cu Trump.
Dar poate cea mai periculoasă linie dezvoltată de Rusia în propaganda legată de moment a fost asocierea reuniunii de la Anchorage cu cea de la Yalta, din 1945. Motivele sunt multiple, dar principalul este că Rusia devine egala Statelor Unite, Putin egalul președintelui american Donald Trump, capabil să împartă lumea cum a fost odată pe vremea Uniunii Sovietice a lui Stalin. Mesajele sunt că Yalta a fost cea care a dus la Victoria în cel de-al Doilea Război Mondial, în timp ce reuniunea Trump-Putin de la Anchorage previne cel de-al Treilea Război Mondial. Imaginea duce din nou la sfere de influență exclusive și puterea majoră a Rusiei lui Putin, pentru că Statele Unite și Rusia discută azi ca doi prieteni. Excesele pe această direcție au mers până la invitația formulată de lideruld de facto al administrației din Crimeea ocupată, Serghei Aksionov, ca Trump să viziteze Crimeea pentru a fi de acord cu noua pace de la Yalta.
Comentariile au abundat pe această direcție în media rusă după anunțul privind iminența întâlnirii: oamenii cu influență reală asupra proceselor globale vor fi la masa din Alaska, cu Rusia având poziții mult mai puternice diplomatice, militare și economice decât Occidentul care o acceptă drept egal, și a repurtat o victorie prin simpla realizare a întâlnirii pe tărâm american, ieșind din izolare și fiind așezată la masa deciziei globale, acolo unde îi este locul, alături de Statele Unite, dar fără Europa. Dacă Rusia forțează asocierea cu Yalta și egalitatea, din contra, Statele Unite s-au îndepărtat cu toate ieșirile recente de perspectiva împărțirii fie și măcar a Ucrainei, și au împins spre formula înțeleptului Trump care ascultă ca să găsească o soluție la un război pe care nu l-a provocat și care arată clar că Trump este deasupra beligeranților, organizând o întâlnire între Rusia și Ucraina săptămâna următoare, cu Trump așezat mult deasupra și impunând pacea între cei doi rivali cumva egali, Rusia și Ucraina. O cu totul altă imagine, care așează Rusia la locul ei, ca o putere regională în scădere constantă prin război.
Nu trebuie uitată, însă, o altă tendință a războiului informațional rus, cel de pregătire a condițiilor pentru a putea contesta orice acord pe seama lipsei de relevanță, legitimitate, statut a celor implicați. Dacă discuția vizându-l pe Zelenski e clasică, invocându-se lipsa alegerilor și nerecunoașterea sa de către propriul popor, au apărut elemente de contestare a posturii președintelui American Donald Trump, care este doar o persoană temporară, pentru că mandatul prezidențial e redus și se încheie oricum cel de-al doilea, pentru că există precedente(poate doar Trump) că președinții americani nu mai recunosc angajamentele predecesorilor lor, că Trump se reprezintă pe sine și administrația sa, nu întreaga Americă în aceste acorduri, și că, în final, e vorba despre un simplu moratoriu, nu despre un acord de pace iar războiul va reporni imediat ce Rusia va decide să-l reia pentru a-și atinge toate obiectivele.
Diplomația afacerilor în viziunea Witkoff-Trump. Constrângerile lui Putin
Narațiunea de partea americană e sensibil diferită, și mult mai aproape de realitate, pe temele verificabile. Astfel, a fost Putin cel care a solicitat discuția cu Witkoff, ulterior întâlnirea cu Trump, și asta imediat ce Trump a impus restricții economice împotriva Rusiei și sancțiuni secundare împotriva partenerilor comerciali ai Rusiei, cu precădere India. Abordarea subliniază două lucruri: faptul că sancțiunile americane(și europene) au cu adevărat efect important și că Rusia a realizat că trebuie să-i pună ceva negociabil pe masă lui Trump. Iar un set de elemente de nuanțare a poziției maximaliste cunoscute au apărut și în spațiul public după întâlnirea Putin-Witkoff și briefingul făcut de cel din urmă liderilor politici europeni.
De altfel președintele Trump a subliniat public faptul că Putin se teme de impactul sancțiunilor americane asupra Rusiei și a partenerilor economici ai Rusiei de unde propunerea, declicul fiind realizat de creșterea la 50% la tarifele pe mărfuri din India, pe motiv că achiziționează petrol rusesc. Este chiar posibil ca Rusia să fi oferit niște garanții partenerilor săi că nu vor fi ținte, eventual pe discuții anterioare cu Trump. Astăzi, ne spune Trump, totul e pregătit pentru implementarea unor constrângeri și restricții economice și mai puternice. Pentru că, potrivit lui Trump, economia rusă este vulnerabilitatea cea mai importantă pe care Statele Unite, Europa și Ucraina o pot valorifica, o pârghie importantă pentru a bloca capacitatea Rusiei de a continua războiul din Ucraina.
În ceea ce privește elementele unor modificiri de poziție a Rusiei, Trump a semnalat că SUA își doresc să returneze unele dintre teritoriile ucrainene semnificative economic și strategic în timpul procesului de negociere, între care Zaporoje și Kherson, acolo unde se află resurse, ba chiar și centrala nucleară de la Zaporoje, cea mai mare din Europa, pentru care Trump a mai folosit oferta de a o administra printr-o firmă americană care să dea curent și în Ucraina, și în teritoriile ocupate de Rusia. Centrala acoperea o cincime din consumul de energie electrică al Ucrainei înainte de război.
Între teritoriile primordiale vizate de Trump s-ar afla cele care asigură Ucrainei o ieșire mai importantă la Marea Neagră, la Gurile Niprului și la râul Nipru, folosind râul ca barieră naturală și linie ce poate fi apărată în perspectiva viitoarelor asigurări de securitate. Pentru că astăzi, la linia de contact din cele două regiuni sudice, Niprul constituie o barieră cât timp funcționează atacurile constante cu drone ucrainene pe linia respectivă pentru a bloca orice avans, însă în vremuri de pace dispare adâncimea strategică și accesul la forțarea râului și înaintarea rusă e mult mai lesne de realizat. De aici au venit ideile schimbului de teritorii, dar care se pot face între teritorii recunoscute internațional, nu între cele ucrainene sub controlul autorităților legitime și cele sub control rusesc. De altfel, atât Ucraina cât și Rusia au respins această perspectivă, invocând propriile constituții.
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a anunțat că SUA e gata să crească sancțiunile împreună cu statele europene, în funcție de rezultatul de la summitul din Alaska. Tot el a venit cu propuneri de afaceri care să-l tenteze pe Putin, precum accesul la acordul privind metalele rare ale Ucrainei, ridicarea temporară a unei părți a sancțiunilor americane privind aviația civilă rusă – care este în mare suferință din lipsa pieselor de schimb și a mentenanței – sau deschiderile privind accesul la metalele rare exploatabile în Alaska însăși. Dar și Putin are în portofoliul său propuneri de afaceri precum accesul la metalele rare din marele Nord sau din zona arctică pe care le-ar exploata cu americanii.
O altă temă tradițională de deturnare a atenției – așa cum s-a întâmplat în summitul de la Geneva cu Biden, în iulie 2021 – este acordul de control al armamentelor nucleare. Rusia și Putin invocă deschideri spre o formă a START, eventual atrăgând și China care aleargă spre paritatea nucleară cu cele două mari puteri nucleare ale momentului, contra unor avantaje în Ucraina. Se vorbește despre continuarea respectării, ba chiar a relansării Tratatului Forțelor cu rază medie în Europa – INF, potrivit secretarului de stat în Externele ruse, Sergei Ryabkov. Astfel, dacă administrația Trump a părut mai optimistă că ar putea ajunge la o formă minimală de acord, pe baza argumentelor de mai sus, comunitatea americană de informații rămâne sceptică iar Europenii se situează pe poziții precaut optimiste.
Războiul – condiție existențială pentru Putin
Putin este obligat să-și mențină pozițiile maximaliste și obiectivele nerealiste cu care a început războiul și prin prisma unei soluții existențiale a sa: el trebuie să câștige războiul, sau măcar să poată anunța o victorie la final, asta pentru a-și putea menține puterea. Presiunea crește, generația septuagenară din jurul său nu devine mai tânără, iar presiunile pentru încheierea cu bine și ieșirea din război cresc mai ales pentru a explica de ce s-a lansat în Aventura de peste trei ani și jumătate deja.
De aceea pare că joaca de-a încetarea focului este destinată extragerii unor concesii palpabile, atât teritoriale, condiții acceptabile și ușurarea sancțiunilor, dar și o eventuală pauză strategică pentru a-și reface forțele și a-și reconstrui rezervele de personal și umplerea depozitelor de echipament și muniție pentru o nouă repornire a războiului. Condițiile sale neschimbate sunt interdicția ca Ucraina să se alăture vreodată NATO și ca trupe străine occidentale sau ale statelor membre NATO să nu pășească vreodată pe teritoriul ucrainean.
Pe de altă parte, e adevărat că Putin crede în continuare că câștigă astăzi, că nu are nici un motiv să renunțe sau să facă pași în spate, consideră cei mai sceptici. De altfel, preocupările principale ale ucrainenilor și europenilor este ca nu cumva Casa Albă să fie manipulată de Putin, și pe această bază să negocieze avantaje pentru Putin care i-ar da o victorie nemeritată, l-ar premia pentru agresiunea militară sau măcar l-ar sprijini imagologic prin găzduirea sa pe pământ american, fără președintele Zelenski și prin imaginile în tete a tete cu Trump, eventual cuvinte frumoase de speranță la final care ar fi utilizate informațional. Există însă credința că Trump chiar ar putea ajunge la un acord, dacă premizele discutate sunt reale, mai ales pe baza nemulțumirii reale exprimată de Trump public pentru continuarea războiului și ignorarea voinței sale.
Chiar dacă războiul este existențial pentru Putin, ca și controlarea Ucrainei vecine, care rămâne condiție pentru supraviețuirea regimului său, s-ar putea ca, pe termen scurt, idea unei pauze concomitent cu marcarea câștigului să fie relevantă și extrem de importantă pentru menținerea angajată a opiniei publice ruse pentru reluarea ulterioară a războiului. În plus, ridicarea sancțiunilor, fie și parțială, și eventuale alte acorduri economic ar fi de bun augur în situația economică actuală a Rusiei. În plus, Putin consideră că poate specula și profita de goana lui Trump după încheierea rapidă a confruntărilor.
Altfel, un lucru e cert și definitoriu pentru încercarea unei negocieri de pace definitive în Ucraina: Putin crede că, dacă Rusia nu câștigă războiul din Ucraina, nici el nu va mai fi în funcție prea multă vreme, susține Angela Stent, fost ofițer de intelligence American responsabil pe Rusia la Departamentul de Stat. El nu se pregătește decât conjunctural de o încetare a focului și în nici un caz de sfârșitul războiului. El dorește să facă din actuala întâlnire de la Anchorage o victorie personală cât mai vizibilă global, să profite la maximum. În plus, nici termenul pentru o pauză nu e prea generos: Putin consideră că, dacă nu câștigă războiul din Ucraina anul acesta, va fi înlăturat din funcție.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
Iulian Chifu: Trump și pacea în Caucazul de Sud. De la Coridorul Zangezur la TRIPP, sau cum poți face afaceri din politică
de Iulian Chifu*
Vineri, 8 august, președintele american Donald Trump a scris istorie prin găzduirea șefilor de stat azer, Președintele Ilham Alyiev, și a premierului armean, Nikol Pashinyan care au semnat un set de documente între care o Declarație de încheiere a confruntărilor, normalizare a relațiilor în inițierea acordului de pace bilateral. Relevanța majoră a acestui act a fost intrarea în forță a Americii în Caucazul de Sud, între Iran și Rusia, în geopolitica și securitatea regiunii, în paralel cu preluarea coridorului Zangezur, care leagă Azerbaidjanul redobândit în războiul de 44 de zile din 2020 și exclava sa Nakhchivan, devenit TRIPP, Ruta Internațională pentru Pace și Prosperitate Trump, închiriată pentru cel puțin 50 de ani și administrată de o companie americană, în limitele jurisdicției naționale armene, fără componentă militară la granița cu Iranul. Consecințele sunt multiple, dar cele mai importante vizează perspectiva retragerii trupelor ruse de la frontiera armeano-iraniană, retragerea bazei militare ruse de la Gyumri, din Armenia, ieșirea din CSTO a Armeniei și relansarea rutei comerciale numite Coridorul Mijlociu, cea mai scurtă din China via Asia Centrală către Turcia și Europa.
Ce spun și ce nu acoperă acordurile de la Casa Albă
Armenia și Azerbaidjanul au căzut de acord încă din luna martie a acestui an asupra termenilor unui acord de pace care să încheie conflictul din Nagorno-Karabakh, cu două momente de vârf: 1988-1994, când Armenia a preluat de pe teritoriul RSSAzerbaidjan regiunea Nagorno-Karabakh locuită majoritar de armeni, dar și 7 districte azere din jur pe care le-a golit de populație, le-a transformat în districte militare și a construit o apărare întărită cu 7 linii de apărare față de Azerbaidjan; 2020 pentru 44 zile, timp în care Azerbaidjanul și-a recucerit teritoriul, lăsând capitala Stepanakert/Hankendi populată de armeni și coridorul Lachin de legătură cu Armenia neocupate – pentru a evita o posibilă acuzație de epurare etnică și alte efecte secundare ale războiului să-i afecteze prestigiul; 2023 când, în 24 de ore, a fost preluat Stepanakert-ul iar cvasi-totalitatea armenilor din Karabakh au ales să se refugieze în Armenia ca să nu rămână sub administrația azeră.
Între cele două momente, au fost circa 25 de ani de negocieri între o Armenie puternică și un Azerbaidjan care a început pas cu pas să se întărească și care a ajuns la finalul perioadei să aibă o armată cu un buget mai mare decât tot bugetul Armeniei. Erevanul nu a acceptat să cedeze nimic, deși avea ocazia să păstreze fără probleme Karabakhul și coridorul de trecere dacă făcea pasul la timp. Cert este că Armenia a pierdut totul într-un război dus fără sprijinul Rusiei, a membrilor CSTO-Organizația Tratatului Securității Colective condusă de Rusia, pe motiv că acțiunea se petrecea pe teritoriul recunoscut al Azerbaidjanului și nu era un atac asupra teritoriului Armeniei.
Acordul de pace a lăsat un set de teme nerezolvate, și care erau pendinte: modificarea Constituției Armene care menționa încă responsabilitatea pe toate teritoriile locuite de armeni, o interpretare care presupunea revendicări teritoriale de la Azerbaidjan; încheierea formală a activității Comisiei de la Minsk, un format de mediere condus de Rusia, Franța și SUA, sub egida OSCE, și care nu se putea încheia fără acordul Rusiei decât prin acordul părților beligerante; deschiderea coridorului Zangezur, o legătură terestră pe teritoriul Armeniei, lângă frontiera iraniană, pe 32 de km, între Azerbaidjanul întregit și exclava sa Nakhchivan; recunoașterea integrității teritoriale a Azerbaidjanului de către Armenia(și invers); teama Armeniei ca Azerbaidjanul să nu mai lanseze vreun atac prea curând.
Pentru a fi întreg, acordul de pace mai lăsa câteva teme fără soluții directe: situația și statutul celor circa 100.000 de refugiați armeni după ofensiva din 2023; situația prizonierilor de război, unii declarați teroriști și condamnați de Azerbaidjan; protecția siturilor culturale relevante armenești din Nagorno – Karabakh. Pe aceste teme pendinte a fost blocată semnarea finală a acordului de pace și încheierea formală și deplină a ostilităților. Aici a intervenit proiectul lui Donald Trump, care a avut la bază soluția pentru coridorul Zangezur, rebotezat Trump Route for International Peace and Prosperity – TRIPP, și care urmează să fie administrat de o companie americană, care să permită pe de o parte Azerbaidjanului să aibă legătura terestră cu exclava sa (tranzitul feroviar și auto se realiza prin Iran) și Armeniei să conserve suveranitatea asupra teritoriului respectiv, sub jurisdicție armeană. O întreprindere cu atât mai complicată cu cât frontiera Armeniei cu Iranul(și Turcia) este controlată și apărată de FSB-ul rus(moștenire din perioada sovietică), iar Iranul vecin nu e deloc fericit ca, dincolo de frontieră să se afle interese americane, cum nu a fost de acord ca Turcia să gestioneze acest coridor.
La Casa Albă, vineri, 8 august, principalul punct semnat a fost o Declarație de încheiere a ostilităților permanent și normalizare a relațiilor dintre Armenia și Azerbaidjan, care presupune restabilirea comerțului, călătoriilor, relațiilor diplomatice și respectul reciproc pentru suveranitate și integritatea teritorială, inclusiv constituirea coridorului Zangezur prin închirierea pe minimum 49 de ani a acestuia către SUA. Apoi Miniștrii de Externe au semnat inițierea acordului de pace cu toate componentele, ce urmează a fi negociat în perioada următoare; părțile au semnat o scrisoare comună de retragere din formatul de la Minsk, înființat în 1992, care rămâne fără obiect – Rusia fiind, astfel, respinsă din toate treburile legate de conflict.
În același timp, Statele Unite au semnat două acorduri bilaterale, al căror conținut nu a fost dat publicității pe deplin, și care prevăd cooperarea în domeniul energetic, comercial, tehnologic, inclusiv a.i. cu ambele state dar și ridicarea restricțiilor de vânzare de armament către Azerbaidjan și drepturi de dezvoltare exclusivă a coridorului Zangezur prin Caucazul de Sud. În acordurile bilaterale s-ar mai putea afla și alte prevederi, de exemplu retragerea Armeniei din CSTO(procedură inițiată deja), cererea pentru retragerea trupelor ruse din Armenia – atât cele de frontieră, cât și baza militară de la Gyumri – sau aderarea Azerbaidjanului la Acordurile Abraham, în Orientul Mijlociu. Sau chiar propunerea – anunțată public – de susținere a decernării premiului Nobel pentru Pace pentru Donald Trump, alături de alte state.
Trump și patentarea unei abordări mercantile și pragmatice în soluționarea conflictelor
Punctul central al acordului – care este și un premiu pentru Casa Albă, care a mediat acordul, dar și o soluție pentru diferențele de viziune privind funcționarea coridorului, menționat în Declarația trilaterală între Armenia-Azerbaidjan și Rusia care a încheiat confruntările celor 44 de zile, în 2020 – este preluarea, administrarea, atragerea investițiilor și dezvoltarea economiilor Armeniei și Azerbaidjanului prin dezvoltarea coridorului Zangezur. Preluarea de către SUA crează în același timp o problemă, și o soluție: frontiera cu Iranul de lângă coridor e păzită de trupele ruse, iar eliminarea/retragerea acestor trupe ar putea fi mult mai dificilă decât expulzarea de către Armenia, anul trecut, a controlului făcut de ruși la aeroportul internațional din Erevan; Teheranul se trezește izolat de ruta Nord-Sud, din Rusia prin Georgia și Armenia spre Iran, preocupat mai ales de posibilitatea eventuală de a asigura securitatea coridorului prin prezență militară americană.
Aici documentul este foarte clar, nu presupune garanții de securitate pentru Armenia, prezență militară americană pentru securitizarea coridorului, ci doar atributul unei companii comerciale, respectând suveranitatea și legile armene, pentru a asigura fluența circulației și dezvoltarea coridorului. Simpla prezență americană pare suficientă, așa cum consideră Donald Trump, pentru a evita orice ingerință străină, rusă sau iraniană. Așa a considerat și în cazul centralei nucleară-electrice de la Zaporoje, când a propus administrarea ei de către o companie americană și livrarea de curent și în Ucraina, și în Rusia. Sau atunci când a semnat acordul pentru exploatarea mineralelor cu Ucraina, deci prezența companiilor americane ca soluție de securitate fără prezență militară americană pentru pacea între Rusia și Ucraina. Pentru că un eventual atac la adresa acestor afaceri americane ar antrena, automat, reacția Statelor Unite care ar fi în drept să-și protejeze cetățenii și bunurile, proprietățile, companiile în aceste locuri.
De lângă președintele Donald Trump, în biroul Oval, alături de premierul armean Pashinyan, președintele azer Ilham Alyiev a remarcat “o mare oportunitate și o mare responsabilitate,” pentru Washington în această formulă de pace. Drepturile exclusive ale proiectului TRIPP, realizat sub legislația armeană, permit ca SUA să închirieze, la rândul său, unei companii private americane construcția și managementul coridorului, împreună cu atragerea de investiții și gestionarea tranzitului. Sistemul tranzitului multi-modal și conectivității fără blocaje între Azerbaidjan și exclava sa, cu respectarea suveranității Armeniei, a fost depășită, așa cum Azerbaidjanul nu a mai insistat pe modificarea Constituției, condiție prealabilă acordului de pace, acceptând formula anunțată de Pashinyan de modificare în 2027, la un an după alegerile din Armenia de anul viitor.
“Prin încheierea acordului și drumului spre pace, are loc și eliberarea întregului potențial al regiunii Caucazului de Sud pentru comerț, tranzit și fluxurile energetice”, a declarat și secretarul de presă al Casei Albe, Anna Kelly. Deschierea coridorului va crește legăturile cu Asia Centrală și China, dar și cu Turcia și Europa ca alternativă la tranzitul prin Rusia, blocat de la războiul de agresiune lansat împotriva Ucrainei. Acest lucru dezvoltă Coridorul Mijlociu dintre China și Europa, prin Asia Centrală, chiar dacă e doar la debutul unei formule departe de controlul rusesc și de pașii făcuți deja de Rusia în Georgia. Nici în Armenia influența rusă puternică pe principalele dimensiuni energetice, de producție și comerciale, fără a mai vorbi de trupe ruse, nu e încheiată, dar e un pas important înainte pentru echilibrarea influențelor rusă și iraniană în statul ce-și dorește, la rândul său, un drum european alături de Republica Moldova și Ucraina.
Pe de altă parte, președintele Trump patentează abordarea sa de pace prin/cu forța, impunerea păcii combinată cu un câștig – și nu costuri – pentru mediator, rezolvând o problemă complex politică prin transformarea într-o afacere comercială și de administrare potrivită la nivel de companii, cu implicare americană. Discuțiile pentru această soluție între Armenia și Azerbaidjan au început printr-o vizită la sfârșit de februarie a trimisului special Steve Witkoff, urmată de alte cinci vizite secrete în regiune a unor reprezentanți americani, care au constatat fezabilitatea proiectului și acordul celor doi lideri. Statele Unite au profitat și de contextul geopolitic actual cu Rusia și Iranul prinși în propriile războaie – unul la alegere, de agresiune al Rusiei în Ucraina, celălalt urmare a distrugerii programului nuclear de către Israel și SUA, o oportunitate unică pentru “un pas curajos” către pace, formalizată “cât mai așproape posibil de ireversibilitate.”
Acordurile semnate pentru măcar 50 de ani, crearea grupurilor de lucru ale TRIPP chiar de săptămâna această, cu termene stricte impuse de președintele Trump pentru diferitele componente tehnice, fac din SUA partenerul credibil și obligatoriu ambelor părți, care să impună respectarea angajamentelor. Desigur că partea americană este conștientă de existența unor “detalii importante” care nu au fost soluționate, dar strategia a fost mai întâi să aducă părțile să semneze un acord, să aibă avantaje reciproce, să câștige, apoi să construiască o atmosferă care, alături de presiunea americană, să ducă la rezolvarea problemelor aflate încă în contencios. Un precedent pe care s-ar putea să-l vedem repetat.
Înfrângerea strategică a Rusiei: realități și limite ale influenței în Caucazul de Sud
Abordarea americană cu iz mercantil și pragmatic s-ar putea să meargă, odată ce diplomații și politicienii au cedat locul oamenilor de afaceri pentru a vedea cum se poate utiliza și o altă formulă, care să spargă blocajele existente. Însă acum, odată încheiată înțelegerea – și cu sprijinul diplomaților – urmează punctul major de încercare al durabilității și sustenabilității acestor acorduri, mai ales că ele nu sunt inclusive și lasă în afară un set de perdanți. E adevărat, varianta clasică este aceea a respectării suveranității statelor membre implicate, nicidecum de a ține cont de ingerințele și interesele terților – în cazul de față Rusia și Iranul, cel puțin. Dar aici tocmai acest pas curajos și cu un grad înalt de aventurism ar putea determina o schimbare majoră geopolitică în regiune și o reechilibrare a influențelor, dacă nu neapărat excluderea unui actor exterior regiunii.
Caucazul de Sud s-a dorit întotdeauna o regiune care să excludă ingerințele externe. Totuși acest pas nu a fost posibil și nu a dus la pace între cele trei țări ale regiunii, Armenia, Azerbaidjan și Georgia. De aceea, abordarea care s-a impus până la acest acord a fost un format de facto 3+3: cu Rusia, Turcia și Iranul puteri regionale cu interese alături de cele trei state din regiune. Formatul nu a putut fi oficializat pentru că, pe rând, l-a respins ba Armenia, ba Georgia. Apariția coridorului administrat de SUA în regiune reprezintă o schimbare majoră și aneantizarea oricărui proiect de acest tip. Uniunea Europeană a încercat diferite abordări și implicări în regiune, inclusiv prin parteneriatul strategic energetic cu Azerbaiadjanul, dar nu a reușit până astăzi să se impună în varianta în care au pătruns Statele Unite. Un rol preeminent al Franței de apărător exclusiv al Armeniei în context a afectat o poziție mai importantă a Europei în soluționarea conflictului. Însă Uniunea Europeană se poate manifesta astăzi din nou în regiune.
Coridorul nu numai că introduce abrupt Armenia în comerțul inernațional care o ocolea, dar anunță clar redeschiderea frontierelor cu Azerbaidjanul, ca și normalizarea relațiilor cu Turcia și deschiderea frontierei închise încă din 1993. Acest lucru aduce potențial major de dezvoltare pentru statul sud-caucazian, chiar dacă acțiunea marchează clar o pierdere majoră de influență a Rusiei în regiune, o dată prin absența intereselor sale în acord, apoi prin absența totală a Rusiei în ecuație și la masă și izolarea sa de noul coridor. Un coridor care e o speranță pentru toate statele foste sovietice din regiune de a avea alternative spre vest și China și posibilități de a prospera fără a depinde de Rusia, care s-a dovedit din 2014, dar mai ales din 2022, rapace, violentă și agresivă chiar cu un partener de frăție slavă. De unde temerea pentru ce ar putea face mai departe față de restul statelor ale căror cetățeni sunt ținta represiunilor și a acțiunilor xenofobe în Rusia, că vin din Caucaz sau din Asia Centrală. Acum au un coridor propriu, independent, de comerț cu China și Europa.
Războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina se dovedește că a afectat grav reacțiile fostelor state sovietice. Și direct, prin ocuparea teritoriului unui vecin, și indirect, prin efectele negative ale pierderii de prestigiu și credibilitate prin calitatea dovedită a armelor și a armatei ruse, incapabile să ducă la bun sfârșit ocupația. În plus, în cazul Armeniei, neintervenția Rusiei în apărarea armenilor din Karabakh, în 2020-2023, și inacțiunea CSTO pe care o conduce a fost relevantă pentru societatea armeană, care a realizat că mitul Marei Rusii se prăbușește cu această ocazie, ca și frăția dintre cele două popoare. În cazul Azerbaidjanului, tot două acțiuni ale Rusiei – doborârea avionului azer asupra căruia s-a tras cu antiaeriana deasupra Ceceniei și arestarea și omorârea liderilor diasporei azere din Ekaterinburg – au alterat substanțial relațiile bilaterale. Pentru că acordul inventat de către Trump și trimisul său special, om de afaceri și el, este și rezultatul conjuncturii, oportunităților dar și a momentului ales de Președintele american pentru a interveni decisiv și pentru a schimba echilibrele preexistente pe teren în Caucaz, în beneficiul său.
Redesenarea spațiului post-sovietic: distrugerea aspirațiilor neo-imperiale ale Rusiei
Redesenarea spațiului post-sovietic fusese prognozată și de noi la începutul războiului din Ucraina. Costurile intervenției, chiar dacă avea să fie reușită, în forță și în doar trei zile, cum se aștepta inițial Putin, aveau să fie enorme, dincolo de acest fapt împlinit. Statele independente din spațiul post-sovieitc au fost departe de a aprecia acțiunea, și au folosit orice ocazie posibilă pentru a se sprijini și a-și afirma solidaritatea. Numai în iulie anul acesta Azerbaidjanul a început să livreze gaz de origine azeră Ucrainei prin ruta trans-balcanică, deci mai mult decât solidaritatea și sprijinul umanitar manifestat anterior, alături de alte state precum Kazahstanul sau chiar Georgia, ci un sprijin strategic. Recenta alterare/ “otrăvire” a petrolului azer receptată de România este și ea o reacție (neprobată) a Rusiei pentru blocarea acestor circuite de aprovizionare.
Caucazul de Sud a fost schimbat dramatic și de războiul Rusiei în Ucraina, dar și de acțiunea Israelului și SUA în Iran, așa cum a contat și susținerea Azerbaidjanului de către Turcia și Israel în războiul său din Karabakh, dar și susținerea inversă și perspectiva alăturării Azerbaidjanului la Acordurile Abraham. În fiecare caz se probează că abordările proprii fiecărei țări, în orice moment, contează enorm în definirea posturii proprii, ca și în identificarea perspectivelor de deschidere și parteneriat ale lor, acțiuni care devin definitorii în viitoarele posibile acorduri și remodelări. Așa au ajuns Armenia și Azerbaidjanul să profite de propriile lor poziții independente și de fermitatea conducătorilor în abordarea chestiunilor geopolitice, de unde pivotarea lor ușoară.
Nu-i vorba, rolul Rusiei, Iranului și chiar al Chinei în regiune va rămâne pe termen lung. Nu e vorba despre rupturi definitive, a anunțat-o și președintele Aliyev după semnarea acordului în ceea ce privește relațiile energetice cu Rusia. De altfel, statele precum Azerbaidjan, Kazahstan, Georgia, Turcia și Armenia au fost implicate în timp și în evitarea sancțiunilor occidentale și ajutarea Rusiei, inclusiv prin rafinarea și re-exportarea produselor petroliere rusești. Marea Britanie a sancționat, dealtfel, compania de stat azeră de navigație și alte entități asociate pentru exportul de petrol și gaze rusesc.
Totuși evoluțiile recente printre care expulzarea spionilor ruși din Azerbaidjan și închiderea și scotocirea sediului din Baku al agenției de stat și propaganda Sputnik a adus semnale concrete și necesare privind opțiunea Azerbaidjanului și orientarea geopolitică aleasă. Toate acestea au dus la intervenția de vineri, 8 august de la Casa Albă, care are relevanță mult mai mare decât soluția la conflictul din Nagorno-Karabakh sau pacea între Armenia și Azerbaidjan. Semnarea Declarației subliniază faptul că abilitatea Rusiei de a-și domina vecinătatea se deteriorează vizibil. Ca și susținerea cetățenilor statelor independente din spațiul post-sovietic pentru agenda sa, în detrimentul propriilor interese. Pentru că vineri, noul imperiu subtil pe care-l construia Rusia post-sovietică a lui Putin s-a prăbușit.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
