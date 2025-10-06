EDITORIALE
Iulian Chifu: Pacea în Gaza și singularizarea lui Putin în agresiunea din Ucraina
de Iulian Chifu*
Luni, 6 octombrie, la Cairo, încep negocierile prin intermediari pentru încheierea războiului din Gaza, după ce ambele părți, Israelul și Hamas, au fost de acord cu planul de pace în 20 de puncte al Președintelui Donald Trump. Dacă Benjamin Netanyahu a fost constrâns să accepte la Casa Albă planul, după redactarea unor puncte, Hamasul a venit cu un răspuns de tipul “da, dar…” care acceptă principalele puncte – eliberarea ostatecilor rămași și un guvern tehnocrat în Gaza, trece sub tăcere componenta de dezarmare și distrugerea armelor, ca și forța de securitate internațională și respinge eliminarea sa din afacerile din Gaza. Totuși, e de remarcat optimismul și abordarea pozitivă a lui Donald Trump, care a salutat perspectiva victoriei și menține presiunea pe ambele părți, în timp ce diferențele rămân substanțiale, însă este cea mai bună șansă oferită regiunii de la 7 octombrie pentru a rezolva sustenabil criza din Orientul Mijlociu, cu recunoașterea creării unui stat palestinian.
Presiunea majoră asupra premierului Netanyahu la Casa Albă
Vineri, 3 octombrie, când, după 5 zile de așteptare, a venit răspunsul Hamas pentru planul de pace, Președintele Donald Trump a anunțat victoria, continuând presiunile asupra ambelor părți să încheie acordul final. Planul său în 20 de puncte dădea rezultate, iar președintele a anunțat Hamas-ul să nu întârzie, tergiverseze sau amâne aplicarea planului care presupunea eliberarea ostatecilor. Dar principala presiune, ca și nemulțumirea președintelui Trump, s-a revărsat asupra premierului Benjamin Netanyahu. Setul de atacuri, bombardamente și ucideri ale civililor în Gaza, care a stârnit oprobiul internațional și a determinat succesiunea de recunoașteri ale Statului Palestinian la ONU, în cadrul Adunării Generale, a reprezentat tot atâtea elemente de presiune ca ororile din regiune să înceteze.
Chiar dacă răspunsul Hamas s-a oprit la câteva dintre punctele esențiale ale planului de pace al lui Trump și a cerut negocieri mai departe pentru celelalte puncte, ba chiar afirma ferm că Hamas va păstra un rol în privința viitorului Fâșiei Gaza și a vieții și guvernării palestinienilor din regiune, Donald Trump a transmis, într-o declarație video, mulțumirile sale personale unui număr de state, între care Qatar, Turcia, Arabia Saudită, Egipt, Iordania pentru eforturile lor în procesul de pace, fără a-l menționa, însă, pe premierul Netanyahu. Nemulțumirea în creștere a venit după atacul la adresa conducerii politice a Hamas și negociatorilor în Qatar, situație care a creat probleme profunde Americii în Golf, mai ales când Arabia Saudită a încheiat perepede înainte un acord militar cu Pakistanul. În replică, Washingtonul a trebuit să încheie un acord similar de tip articol 5 cu Qatarul, spre nemulțumirea unui număr de congresmani inclusiv republicani, reticenți și rezervați față de rolul statului din Golf în relația cu diferitele organizații militante și teroriste din regiune.
Membrii administrației Trump s-au arătat dezamăgiți de modul în care Israelul purta războiul în Gaza și costurile de imagine încasate de Trump pentru sprijinirea lui Netanyahu, în special cu veto, în Consiliul de Securitate. Loviturile, condamnate de către statele arabe, l-au determinat pe Trump să scoată planul în 20 de puncte și să impună propunerea sa celor doi actori beligeranți. În discuțiile de la Washington, atât Donald Trump cât și consilierii săi au fost extrem de clari și expliciți că este și cel mai bun, și ultimul plan, respectiv ultima șansă pentru un final negociat al războiului din Gaza, iar sprijinul președintelui Trump pentru premier și statul Israel ar putea fi retras dacă Netanyahu nu-l îmbrățișează. După ore de discuții și modificarea unor formulări din plan, Netanyahu a fost în final de acord. Modificările aduse nu au satisfăcut statele arabe implicate în obținerea acordului de încetare a păcii, dar și ele au trebuit să fie de acord cu nevoia de acceptabilitate a planului, în faza sa finală.
Nemulțumirile lui Trump față de Netanyahu s-au văzut și în modul în care președintele SUA a celebrat răspunsul Hamas, surprinzându-l de două ori pe premierul Netanyahu: mai întâi, răspunsul Hamas a fost privit la Tel Aviv drept o respingere a proiectului în 20 de puncte, în timp ce Donald Trump a subliniat și salutat faptul că Hamas e gata de pace durabilă. Apoi Donald Trump a ordonat Israelului, imediat după primirea răspunsului Hamas, al evaluării lui și a salutării acestuia, să înceteze imediat bombardamentele în Gaza, blocând asaltul Israelului asupra Gaza City. Din contra, a solicitat și obținut ordinul IDF, forțele de apărare israeliene, de a pregăti teritoriul și situația pentru aplicarea primei faze a planului de pace care conținea eliberarea ostatecilor și retragerea trupelor armate la o linie convenită. Totuși premierul israelian a realizat că nu mai e nimic de făcut decât să-l supere și să-l ostilizeze pe președintele american definitiv. Așa încât s-a conformat.
Planul lui Trump în 20 de puncte pentru Gaza
Planul de pace al lui Trump pentru Gaza, publicat luni, 29 octombrie, avea ca termen limită de acceptare din partea Hamas ziua de duminică 5 octombrie. Atunci trebuia ca Hamas să fie de acord cu formula, odată ce Israelul fusese de acord la Casa Albă. Planul înseamnă oprirea imediată și totală a confruntărilor armate, odată ce părțile au agreat propunerea de pace. Ostaticii urmează să fie eliberați după ce forțele israeliene urmau să se retragă în spatele unei linii stabilite anterior și să pregătească condițiile pentru eliberarea ultimilor ostateci. Contra celor 20 de ostateci considerați încă în viață, Israelul urmează să elibereze din închisori 250 de condamnați pe viață și alți 1700 locuitori din Gaza arestați după 7 octombrie 2023, în primul rând toate femeile și copiii deținuți în acest context. Apoi, pentru fiecare rămășițe pământești ale ostatecilor eliberate de Hamas, e vorba despre 28 de corpuri ale foștilor ostateci decedați, Israelul urmează să returneze câte 15 corpuri ale unor decedați din Gaza.
Planul de pace conține și situația în care Hamas refuză să accepte sau să aplice planul, atunci când Israelul ar continua ofensiva din Gaza și ar transmite gradual controlul asupra teritoriului către o forță interimară de securitate alcătuită din state arabe. Este pentru prima dată, cu acest plan, când Israelul acceptă public la retragerea în final din părți din Gaza și transferul controlului teritoriului către o terță forță de securitate. Planul menționează, de altfel, explicit faptul că Israelul nu va ocupa sau anexa Gaza. Tot astfel, planul de pace menționează creșterea accesului ajutorului umanitar în Gaza chiar dacă propunerea este respinsă de către Hamas, iar acest ajutor va fi asigurat de către ONU și Semiluna Roșie, fără a face nici o mențiune despre Fundația Umanitară din Gaza.
Planul calmează multe temeri și revine asupra unor propuneri mai vechi și controversate făcute a la legere de către Donald Trump. Astfel, planul prevede că nimeni nu va fi forțat să părăsească Gaza, și cei care aleg să plece pot să revină liber oricând. Astfel, dispare temerea privind dislocarea totală și definitivă a populației din Gaza și transmiterea către SUA a dreptului de proprietate asupra Fâșiei pentru a transforma enclava într-o Rivieră a Orientului Mijlociu. Planul conține și așa-numitul Planul lui Trump pentru Dezvoltare Economică, de reconstrucție și energizare a Gaza, care va fi creat de către un grup de experți specializați în Orientul Mijlociu și care “au făcut miracole moderne în orașe din Orientul Mijlociu” cărora le-au organizat dezvoltarea.
Planul de pace al lui Trump mai descrie două niveluri de guvernare interimară, unul reprezentat de un organism internațional, altul de un comitet palestinian apolitic și tehnocratic care va guverna Gaza. Organismul internațional se va numi Boardul Păcii, și va fi prezidat de Donald Trump însuși, având drept membri șefi de state și guverne și personalități între care fostul prim-ministru britanic, Tony Blair. Tot Statelor Unite le va reveni sarcina de a discuta cu statele arabe și parteneri internaționali pentru a dezvolta o Forță Internațională de Stabilizare temporară, spre a fi dislocată imediat în Gaza. Această forță urmează să antreneze forțele de poliție palestiniene în Gaza și se va consulta pe această temă cu Iordania și Egiptul. Această forță va fi soluția pe termen lung pentru securitatea internă în Gaza.
Tot între prevederile principale ale planului în 20 de puncte se află prevederi privind faptul că un guvern de tranziție tehnocrat palestinian va guverna Gaza până când Autoritatea Palestiniană va încheia un program de reformă propriu și va putea prelua ea însăși controlul în Gaza. De asemenea, se menționează faptul că Hamasul nu va avea nici un rol în guvernarea Fâșiei Gaza. Același plan menționează și asumă faptul că există posibilitatea înființării unui stat palestinian, care este recunoscut drept aspirație a poporului palestinian, dar nu menționează vreo perspectivă de recunoaștere a acestui stat din partea SUA. În același timp, trupele și membrii Hamas se angajează să respecte pacea și să predea armele, primind în schimb amnistie, iar membrii Hamas care vor dori să părăsească Gaza vor avea un coridor liber de trecere.
Răspunsul Hamas: da, dar…
Perspectivele păcii nu pot fi analizate dacă nu privim direct ceea ce a acceptat și ce nu Hamasul. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a susținut că nu va tolera nici o amânarea din partea Hamas în acceptarea planului. Israelul a acceptat o linie de retragere convenită, chiar dacă hărțile publicate par să fie schimbate și, în orice caz, diferite de situația originar convenită, cu mai mult teritoriu rămas sub control israelian, pentru mai mult timp, în Gaza. Hamas a fost sub presiune să accepte planul de pace, de aceea a preferat să spună “Da”, cu ostaticii și acceptarea guvernării tehnocrate în prim plan, fără a menționa eventuala dezarmare și respingând ieșirea completă din guvernarea viitoare. De aici și optimismul precaut al analiștilor față de rezultatele acestor eforturi, marcate de implicarea personală a lui Donald Trump. Totuși blocajele anterioare par să rămână în continuare, inclusiv solicitarea maximalistă a Hamas de retragere completă a Israelului din Fâșie, în timp ce Israelul susține că nu va începe să se retragă cât timp ostatecii nu sunt liberi.
Negocierile cerute de Hamas pentru celelalte puncte și detalii nu știrbesc, totuși avansul și dezvoltările pozitive care sunt date de răspunsul pozitiv și acordul Hamas de eliberare a ostaticilor, deși aceștia erau considerați garanții de securitate și eliberarea lor ar putea să se facă doar atunci când alte garanții israeliene echivalente ar putea fi oferite în schimb. Desigur, Hamas ar putea să fi acționat astfel din motive existențiale, de a evita eradicarea sa și reacțiile dure ale palestinienilor din Gaza ca urmare a continuării războiului, sau pentru a câștiga timp în fața presiunii americane, mutând prin răspunsul preponderent pozitiv formulat presiunea spre partea israeliană și cabinetul premierului Benjamin Netanyahu. De altfel, acordul propus a fost respins chiar în puncte fundamentale, acordul fiind împărțit, practic, de Hamas în două, prima parte fiind un acord de încetare a focului și eliberarea ostatecilor, a doua reprezentând-o aranjamentele politice și de securitate dintre părți.
În filosofia sa de a vedea partea plină a paharului la orice întâlnire și de atragere a elementelor pozitive, Donald Trump ar putea fi excesiv de optimist și nerealist în privința unor elemente din acord, în schimb pasând toată responsabilitatea pentru aplicarea planului său de pace pe seama Israelului și Hamasului. Neînțelegere a realității sau dorință disperată de a încheia războiul cu orice preț sunt alte caracterizări ale reacției Casei Albe la răspunsul Hamas. Tot așa cum partea israeliană ar trebui să știe că solicitarea și insistența chiar ca Hamas să fie dezarmată să fie printre condițiile care nu vor putea fi vreodată acceptată de grup, sau ar putea fi subiect de impunere a unor condiții în oglindă, care să genereze avantaje reciproce.
Relevante sunt și dezbaterile despre dezarmarea Hamas și secvențialziarea în acord a relației între eliberarea ostatecilor și retragerea forțelor israeliene din Gaza sau cea vizând natura forței internaționale de pace propusă post-război și cine va participa la ea. Totuși acordul reprezintă un angajament față de suveranitatea palestiniană și revenirea Autorității Palestiniene în Gaza, un alt punct contencios cu precădere pentru aliații lui Netanyahu din extrema dreaptă.
Nici perspectiva ca Hamas să joace un rol pe termen lung în modul în care Fâșia e condusă nu ar trebui să fie un precedent important, Hamasul schimbând responsabilitatea directă de guvernare cu un control indirect și parțial asupra noii conduceri tehnocrate. Iar dacă Hamas acceptă să scoată armele din prim plan, nu înseamnă că avem de a face cu un acord cu bună credință sau cu o încercate de a prelungi negocierile prin tragere de timp. Deci răspunsul Hamas a fost unul condiționat, cu omisiuni. Hamas nu se pronunță deloc pe tema celebrului Board al Păcii care urmează să supervizeze guvernarea palestiniană, așa cum rpămâne fără răspuns privind dezarmarea și cu multe ambiguități și lipsă de claritate în pozițiile sale vizând alte puncte din plan.
Spre negocierile de la Cairo
La Cairo urmează să meargă trei delegații principale și mediatorii gazdă. Din partea Israelului, delegația va fi condusă de către Ministrul pentru Afaceri Strategice, Ron Dermer, însoțit de Gal Hirsch, coordonatorul israelian pentru cei captivi și dispăruți, de generalul maior Nitzan Alon, șeful unității pentru ostateci militari și de un reprezentant al Shin Bet, serviciile de informații interne israeliene. Hamasul a trimis deja o delegație la Cairo, de sâmbătă seara, în timp ce Statele Unite sunt reprezentate de către trimisul special al președintelui în Orientul Mijlociu, Steve Witkoff și de ginerele președintelui Trump, Jared Kushner. În marjă, dar separat, vor fi organizate de către gazda Egipt, consultări și dialog intra-palestinian, o conferință care reunește diferitele facțiuni palestiniene și urmează să dezbată viirorul statului palestinian.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat și el faptul că speră ca în zilele următoare să anunțe eliberarea tuturor ostaticilor ținuți în Gaza. Într-o declarație televizată către publicului israelian, el a insistat totuși că Hamasul va fi dezarmat și Gaza va fi demilitarizată, într-un fel sau altul, în varianta ușoară sau mai grea și complicată, dar obiectivul va fi atins. Asta în timp ce trupele israeliene ale IDF au anunțat public ordinul de a pregăti implementarea primei faze a planului de pace al lui Trump referitor la eliberarea ostatecilor, în timp ce premierul Netanyahu a reafirmat că siguranța trupelor IDF este prioritatea de prim rang a armatei israeliene.
Altfel, principala problemă a negocierilor de la Cairo rămâne vulnerabilitatea Hamas după predarea ostatecilor, de unde solicitarea unor asigurări de securitate solide în compensare, înainte de a renunța la această asigurare și de a proceda la eliberarea tuturor ostatecilor. Între timp, războiul a redus Gaza în cele mai multe locuri ale sale la munți de moloz în ultimii doi ani, iar Hamas se gândește să nu intre într-o capcană, respectiv ca Israelul să-și recupereze ostatecii și să repornească războiul și vânătoarea membrilor săi. Totuși majoritatea văd negocierile de la Cairo și planul în 20 de puncte ca o oportunitate de a încheia războiul de doi ani. Fără a fi excesiv de optimiști, se așteaptă la runde de negocieri asupra detaliilor, la tiruri israeliene care mai pot lovi Gaza, așa cum s-a întâmplăt sâmbătă, 4 octombrie, de trei ori, chiar în Gaza City.
Nu trebuie uitat faptul că totul a pornit de la atacul terorist al Hamas din sudul Israelului soldat cu moartea a 1200 de oameni și răpirea altor 251, deveniți ostateci. Acest eveniment declanșator a fost acoperit între timp de nenumărate grozăvii petrecute în Gaza iar Israelul pare să fi pierdut bătălia imagologică și să fi fost izolat în mod substanțial pentru aceste excese, care acoperă aproape total punctul de pornire al războiului. De asemenea, în Gaza populația a fost strămutată aproape în întregime de câteva ori, a fost expusă foametei și penuriei de alimente, medicamente și lipsei de asistență medicală, în timp ce mai mult de 90% din clădirile din Fâșie au fost distruse. În Israel, acuzațiile la adresa premierului Netanyahu merg în direcția sabotării cu bună știință a eforturilor anterioare de pace și prelungirea războiului din motive politice: partidul său este susținut la guvernare de partidele de extremă dreaptă care amenință cu părăsira coaliției dacă războiul nu se încheie cu distrugerea completă a Hamas.
Nici dezbaterea despre responsabilitățile premierului și a guvernului său pentru evenimentele din 7 octombrie nu s-a făcut, chiar dacă anul viitor, în 2026, au loc alegeri la termen. Majoritatea israelienilor susțin, potrivit sondajelor, acordul cu Hamas și eliberarea ostatecilor, precum și încheierea războiului, societatea israeliană rămânând profund divizată, extenuată de război și izolată din ce în ce mai mult la nivel internațional. Toate acestea vor conta în viitoarele alegeri. Ca și perceputa agățare de scaunul de premier a lui Netanyahu și longevitatea sa considerată excesivă și nemeritată ca premier. De altfel, sâmbătă, 4 octombrie seara, o mare de 120.000 de oameni au ieșit să protesteze și să fie alături de rudele ostatecilor, cum au făcut-o în fiecare sâmbătă, de luni întregi. Societatea rămâne divizată odată ce planul de pace a fost criticat de către ministrul pentru Securitate Națională, Itamar Ben Gvir, de extremă dreapta, care a numit acordul o adevărată “înfrângere națională”.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
Iulian Chifu: Acordul militar Arabia Saudită-Pakistan – un nou cui în talpa BRICS și a Tratatului de Neproliferare
de Iulian Chifu
A trecut cumva neobservat, în marele tumult global, iar în România evenimentul a fost complet acoperit de alegerile din Republica Moldova și agresiunea hibridă rusă. Dar acordul militar saudito-pakistanez este cea mai remarcabilă schimbare de echilibru global din secolul 21, până azi. La 9 septembrie, Israelul a atacat în Qatarul locul unde trebuiau să stea la hotel negociatorii Hamas pentru acordul de pace. La 17 septembrie, Arabia Saudită a semnat cu Pakistanul un acord militar în care se menționează că un atac asupra unuia dintre state va fi considerat un atac asupra ambelor, Pakistanul fiind singurul stat musulman dotat cu arma nucleară. Iar Statele Unite au semnat luni, 29 septembrie un acord cu Qatarul de apărare militară și garanții de securitate tip articol 5. Această succesiune de evenimente, la care mai putem aminti vizita premierului israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, pentru a patra oară în mandatul Trump, tot luni, 29 septembrie, în discuții privind proiectul de pace în Gaza, a determinat cutremurul în reașezarea ordinii în regiune și a creat precedente la nivel global. Despre atacul israelian, se spune că nu a fost susținut nici de Armată, nici de Mossad și că ar fi constituit o mare greșeală. Cert este că a tulburat profund pacea și înțelegerile de securitate din Golf și Asia de Sud, de unde precipitarea acestor acorduri făcute publice, cu conținut neclar și marcate, poate voit, de ambiguitate strategică.
Acordul care schimbă totul în Orientul Mijlociu, Golf și Asia de Sud
Acordul de apărare reciprocă dintre Arabia Saudită și Pakistan a stârnit cele mai mari temeri și semne de întrebare, deși relațiile militare între cele două state sunt vechi. Premierul pakistanez, Muhammad Shehbaz Sharif, a semnat la Riyadh, cu prințul Muhammed bin Salman al Saud, Acordul Strategic de Apărare Comună care notează, în binele cunoscut stil al Tratatului Nord-Atlantic, faptul că “orice agresiune asupra oricăreia din cele două țări va fi considerate o agresiune împotriva ambelor”, o prevedere care a ridicat din start probleme fundamentale privind posibilitatea descurajării nucleare extinse pe care Pakistanul ar oferi-o Arabiei Saudite, cu deschiderea largă a speculațiilor vizând un NATO al statelor musulmane, eventual în Golf, sau dezbaterea privind neproliferarea nucleară.
Chiar dacă ambele state au declarat că acest acord nu este îndreptat împotriva unui stat sau amenințări anume în privința securității lor, acordul a stârnit cel puțin ridicarea din sprâncene, dacă nu s-a trecut imediat la planificarea strategică de compensare, la New Delhi, în India, dar și în Tel Aviv, Teheran și la Sanaa, dar cel mai important, la Washington. Pentru că acordul, fără a fi o surpriză majoră știute fiind relațiile bilaterale dintre cele două state, a ridicat mult mai multe semne de întrebare: cuprinde el și umbrela nucleară? Semnalizează el neîncrederea în garanțiile de securitate acordate Regatului Saudit de către Statele Unite? Este un semn al lansării cursei diversificării parteneriatelor strategice în noi moduri de către statele care percep probleme de securitate și o scădere a implicării, dorinței sau voinței Statelor Unite de a acționa potrivit acordurilor existente?
Toate aceste întrebări arată complexitatea și consecințele atacului de la Doha și turbulențele stârnite la nivel global de o misiune pe care Benjamin Netanyahu a considerat-o în linie cu distrugerea conducerii Hamas, decimarea Hezbollahului libanez sau atacul său de 12 zile, însoțit de Statele Unite punctual, pentru distrugerea programului nuclear al Iranului. Atacul de la Doha a determinat o reacție blândă, de admonestare de către Casa Albă a lui Netanyahu, dublată și de reafirmarea sprijinului de securitate neclintit al Statelor Unite pentru statul Israel. Iar această succesiune a stârnit o adevărată alarmă în Golf, acolo unde tot eșafodajul de securitate se baza pe garanțiile de securitate oferite informal de către Statele Unite, și pe dușmanul comun Iran care apropiase monarhiile sunnite de Israel, inclusiv în Acordurile Abraham.
Aprofundarea relațiilor de apărare comună – dincolo de nivelul simbolic și de realitatea preexistentă a bunelor relații Pakistan-Arabia Saudită încă din 1947, la fondarea statului saudit, bazate pe comunitatea sunnită ale celor două state – subliniază nevoia de a sublinia public existența acestuia și a construi cu el descurajarea credibilă de partea saudită. Deja între cele două state există un Tratat de Prietenie semnat în 1951, după rigorile epocii, și un acord din 1982 care permite staționarea trupelor pakistaneze în Regat pentru antrenamente, semnat la trei ani după Revoluția Islamică din Iran. Pe această bază au existat 12.000 de militari pakistanezi prezenți în Arabia Saudită, număr crescut la 20.000 în timpul primului Război din Golf, după invadarea Kuwaitului de către Irak.
“Acordul își propune să dezvolte aspectele cooperării în domeniul apărării între cele două state și să întărească descurajarea comună împotriva oricărei agresiuni”, și acoperă „toate mijloacele militare”, de la forțe armate la cooperarea nucleară și schimburile de intelligence, Sprijină autonomia de apărare saudită pe termen lung, vizând colaborarea industrială, transferul tehnologic, producția militară comună, creșterea capacității de apărare și antrenamentele, se mai menționează în pact. Programul nuclear pakistanez „va fi făcut accesibil” Arabiei Saudite, dacă va fi necesar. Dar transparent, acordul e menit să descurajeze Iranul și, în subsidiar, să prevină noi atacuri ale Tel Aviv-ului asupra statelor membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului(GCC), organism de cooperare și securitate comună prin care Arabia Saudită coordona, în cea mai mare măsură, securitatea din Golf.
Preocuparea nucleară și de descurajare extinsă
Rolul armelor nucleare în lumea contemporană nu este acela de a le utiliza sau de a lovi cu acestea vreun inamic. Ultimii ani au demonstrat foarte clar că, în cazul unui război implicând o putere nucleară, el se va dezvolta la nivel convențional iar deținătorul armei nucleare ar putea să și piardă. E cazul Statelor Unite, care nu au mai utilizat arme nucleare, dar și al altor state nucleare, India și Pakistan, China, chiar Rusia, deși există date care arată intenția și cel puțin planul utilizării unor lovituri militare tactice, în teatru, pentru a stopa postura defensivă a Rusiei în războiul de agresiune din Ucraina, în finalul lui 2022- începutul lui 2023.
Totuși descurajarea nucleară are două forme, cea clasică, care vizează statul cu populația, teritoriul și interesele sale, și cea extinsă, atunci când această umbrelă nucleară este împrumutată, oferită unor state aliate. Varianta clasică este cea din cadrul Alianței Nord-Atlantice, în care SUA joacă rolul de stat ce oferă descurajarea nucleară extinsă celor 32 de aliați, umbrelă la care participă Marea Britanie, iar Franța a păstrat descurajarea nucleară numai pentru teritoriul național – dar și acest lucru e în schimbare după propunerea lui Emmanuel Macron făcută statelor UE de schimbare a umbrelei nucleare americane, în cadrul formulelor succesive de propuneri privind autonimia strategică. Rusia a oferit această descurajare extinsă și umbrelă nucleară Belarusului și a amplasat capabilități nucleare pe teritoriul acestui stat – pe model american în Europa – dar descurajarea extinsă se poate face și fără prezență nucleară pe teritoriul acoperit, vezi cazurile SUA pentru Coreea și Japonia. Iar descurajarea extinsă e un instrument care să blocheze proliferarea nucleară.
Altfel, în istoria mai există asemenea cazuri, cu China și acoperirea oferită Coreii de Nord până la dobândirea propriei arme nucleare și testarea ei, spre nemulțumirea Chinei, care a refăcut relațiile bilaterale la nivel vizibil și asumat abia recent, la parada de 80 de ani de la ziua Victoriei din cel de-al Doilea Război Mondial, de la Beijing. Însă Coreea de Nord are garanții militare și din partea Rusiei, după acordul militar reciproc semnat odată cu participarea trupelor nord-coreene și livrarea de muniție și echipamente militare Rusiei în războiul său de agresiune împotriva Ucrainei, cu precădere în regiunea Kursk și pentru apărarea frontierei sale cu Ucraina, acțiune care a eliberat trupe ruse pentru agresiunea continua din statul ucrainean.
Arabia Saudită este statul cel mai bogat și mai ambițios din regiune, fiind liderul lumii musulmane sunnite. Alături de celelalte state din Golf, Arabia Saudită susține Pakistanul, instabil politic și distrus economic, oferind financiar anual 6 miliarde de dolari în împrumuturi și diferite depozite de garantare. Cum Pakistanul este singurul stat musulman cu arma nucleară, iar Arabia Saudită își dorește să dobândească arma nucleară odată ce Iranul ar ajunge în postură nucleară, acordul a stârnit îngrijorări îndreptățite, respectiv a vorbit, optimist, și despre un format de târg, descurajare extinsă oferită de Pakistan contra neproliferare nucleară în Arabia Saudită.
Totuși experții care îmbrățișează această formulă modernă de reacție la problemele de Securitate nu trebuie să uite nici faptul că Pakistanul nu este membru al Tratatului de Neproliferare NPT, iar arma nucleară a dobândit-o într-un format ilicit, prin rețeaua AQKhan, părintele programului nuclear, care a procurat și adus prin contrabandă și pe bucăți elementele programului nuclear pakistanez, cu acordul tacit, cel puțin, al unor state nucleare, dar care ulterior a încercat proliferarea spre terțe state precum Coreea de Nord-reușită, Libia și Irak – transferuri expuse public de către liderul libian Muamar al Khadafi în momentul marei împăcări cu lumea occidentală, de după atentatul de la Lokerbie, când a renunțat la componentele dobândite din programul nuclear și a fost de acord să predea atentatorii atentatului către Marea Britanie.
Pakistanul deține circa 200 arme nucleare, toate amplasate pe teritoriul național, într-o singură zonă securizată, și e exclus ca acestea să fie deplasate pe teritoriul saudit. Însă cunoașterea despre armele nucleare, antrenarea și pregătirea specialiștilor saudiți în materie de arme nucleare, inclusiv pe zona de producție de arme nucleare, poate fi oricând o componentă a acordului, nescrisă. Altfel, după ce au confirmat oficial că ar putea fi cazul, desigur, și despre capabilități nucleare, oficialii pakistanezi implicați în scurgerea dirijată inițială au retractat public această componentă, lăsând să planeze ambiguitatea pe care cele două state semnatare și-au propus-o inițial pentru a amplifica relevanța descurajării pe care o incumbă acest acord militar.
Consecințe pentru India, Statele Unite și Israel. Acordul SUA-Qatar pentru contracararea costurilor
Semnalele date de Arabia Saudită prin semnarea acestui acord hiper-mediatizat au fost enorme pentru echilibrele globale de securitate. Mai întâi, Riyadh-ul a semnalizat lipsa de încredere și incomoditatea privind lipsa unui acord militar și de securitate cu Statele Unite, negociat de multă vreme și niciodată asumat, chiar dacă există un nivel informal de garanții oferite de Statele Unite, dar și pentru statele din Golf, cu precădere Emiratele Unite și Qatarul. Dacă Emiratele au trecut imediat la negocierea și semnarea unui asemenea acord cu India, din nevoia de individualizare și echilibru, nu înseamnă că statele din Golf, nici măcar Arabia Saudită, ar fi renunțat vreodată la garanțiile americane, ci doar că este o formulă complementară propusă, de reasigurare către direcțiile unde SUA ar avea rezerve de aplicare a acordului. Și ideea de a diversifica garanțiile de securitate la distanță de marii jucători globali, SUA și China, arată și deschide o nouă tendință contemporană prin care multipolaritatea marchează dispariția alinierilor totale și permite jucătorilor cu ambiții la nivel global să își diversifice acordurile și să acționeze în interesul propriu pentru a-și securiza statele.
Cât privește atacul de la Doha, acesta a fost cu atât mai neașteptat pentru că a încălcat cel puțin două reguli nescrise ale cutumelor globale: atacul la adresa mediatorilor într-un conflict, a negociatorilor sau ambasadorilor unui stat, ceea ce s-a întâmplat prin lovitura israeliană și expunerea Statelor Unite care au fost puse să aleagă între aliați, obligate să cauționeze și să apere Israelul în detrimentul altui aliat cel puțin la fel de important, Arabia Saudită și Golful. Pentru Qatar, care găzduiește baza americană de la al Udeid, a fost o lovitură și mai importantă: statul acorda protecția sa Hamasului și trimișilor săi încă prezenți la Doha – deși o mutare a ramurii politice în Turcia e posibilă – servea drept mediator, și a fost ținta a două atacuri pe teritoriul său: la 23 iunie, ca urmare a atacului american la adresa programului nuclear iranian, ca retorsiune din partea Teheranului, vizată fiind baza americană – atac anunțat și mai degrabă simbolic – și atacul Israelului din 9 septembrie. În ambele cazuri a fost necesară reasigurarea americană dar, de această dată, a fost nevoie chiar de mai mult.
După vizita președintelui Trump în mai în statele din Golf, Secretarul de Stat Marco Rubio s-a întâlnit cu reprezentanții din Golf în marja reuniunii Adunării Generale anuale a ONU de săptămâna trecută. Asigurările nu au fost suficiente, de unde nevoia unui acord de cooperare militară cu Qatarul care reia formula din articolul 5 al alianței nord-atlantice. A fost nevoie ca America să echilibreze situația din Golf și să reintre în forță pentru restabilirea echilibrelor strategice din regiune, reafirmându-și rolul cel puțin în ceea ce privește Iranul. Pierderea rolului de garant de securitate ar fi fost prea costisitor, deja suspiciunea și lipsa de încredere costă America, iar asigurările că Israelul nu va mai repeta vreodată un asemenea atac nu au fost suficiente, odată ce ierarhia privilegiilor și parteneriatelor sale a fost expusă, iar Arabia Saudită, Qatarul și Emiratele Arabe Unite știu deja că Israelul este preferatul și aveau nevoie de apărare și securitate și în privința acestei amenințări percepute din partea Israelului. Impactul atacului israelian asupra Acordurilor Abraham sau al păcii din Orientul Mijlociu sunt doar subiecte de speculații, dar realitatea vine din urmă și vom vedea adevărata dimensiune a costurilor acestor evoluții pentru America și Israel în viitor.
Iulian Chifu: Vot cu furie și protest împotriva ingerinței ruse în alegerile din stânga Prutului. R. Moldova a trecut testul confruntării cu Rusia
de Iulian Chifu*
Un efort comun, enorm, a dus la rezultatul greu predictibil pentru mulți, după 4 ani de guvernare care au însemnat deconstrucție unui sistem, reforme și reconstrucția începută în cheie europeană pentru Republica Moldova, toate acestea în vremuri de pandemie și război de agresiune al Rusiei cu refugiați și blocarea tranzitului de gaze prin Ucraina. PAS, partidul Maiei Sandu, singurul partid pro-european veritabil rămas în cursa electorală cu șanse, a reușit să obțină o majoritate confortabilă în Parlament de 54 de fotolii din 101, anunțând efortul viitor al deschiderii negocierilor de aderare pe capitole și al drumului european asumat de societatea din Republica Moldova și înscris în Constituție, după referendumul de anul trecut.
După ce a anunțat victoria sa cu surle și trâmbițe și a convocat proteste de stradă pentru a apăra, zice-se, această victorie, fostul președinte pro-rus Igor Dodon, lider al așa-numitului Bloc Patriotic, a trebuit să se mulțumească cu doar 27 de locuri de deputați, pe care trebuie să le împartă cu cumoniștii lui Vladimir Voronin și cu Vasile Tarlev, fostul premier agrarian din anii 90, în timp ce Inima Moldovei, a patra componentă a blocului, nu va putea trimite parlamentari fiind exclusă din scrutin, întreaga listă parlamentară fiind scuturată și pe criteriul proporției de gen, 4 femei la fiecare 10 locuri de pe listă.
Nici Ion Ceban, primarul de Chișinău, și Alternativa sa nu sunt prea fericiți cu 8 locuri în Parlament, dar cel mai important, cu doar 14,48 procente luate în municipiul Chișinău și poziția a treia, după majoritarul PAS. Perspectiva alegerilor locale anunță deja probleme majore pentru actualul primar și posibilitatea marginală de a continua încă un mandat, așa cum arată perspectiva unui consiliu municipal pro-european al PAS. Asta în timp ce în diaspora s-a păstrat dominația PAS, cu 78%, în ciuda investițiilor Rusiei în cumpărare de voturi, mecanism care nu a mai dat rezultate, pe măsură ce arestările din ultimele două săptămâni și confiscările de bani au jucat un rol major de descurajare credibilă și au determinat un impact major în antrenarea votului pro-european, un vot de furie și protest explicit împotriva ingerințelor Rusiei în alegeri și în viața de zi cu zi.
Tot diaspora a dat locul doi Partidului Nostru, al lui Renato Usatâi, lăsând la coadă Blocul Patriotic și Alternativa, partidele pro-ruse, primul reușind, totuși 5%. În schimb, protagonistul care a apărut din spuma algoritmilor, așa cum s-a întâmplat în celelalte alegeri din regiune, a fost PPDA, Partidul Democrația Acasă a lui Vasile Costiuc, partenerul AUR și al lui George Simion, care a luat locul trei în diaspora și a intrat în Parlament cu 6 locuri de deputați, fapt care nu a fost scontat de nimeni și nu are urme în nici un sondaj de opinie, în condițiile în care AUR în Republica Moldova a concurat fără acordul lui Simion, cel care i-a cerut retragerea din cursă, și a înregistrat un penibil 0,10%. Un zero virgulă înregistrat de toate partidele care nu au intrat în Parlament, prin concentrarea votului util.
Deci vom avea o majoritate pro-europeană și continuitatea la Guvernare, alături de președintele Maia Sandu, toate ingredinentele pentru a duce la bun sfârșit integrarea europeană accelerată, atât timp cât Ucraina va rămâne pavăză și va reuși să ecraneze Republica Moldova în fața războiului, Drumul pro-european va fi garantat, în tandem, iar victoria de ieri este și o înfrângere pentru personajul malefic cheie de la Kremlin: după ce s-a luptat să-i ia atribuțiile și să-l elimine pe Dmitri Kozak, vechiul prieten al lui Putin și autor al planului de federalizare al Republicii Moldova: Serghei Kirienko, vicepreședinte al Administrației Prezidențiale va trebui să răspundă în fața lui Putin pentru neaplicarea planului său ambițios de preluare a Republicii Moldova la pro-ruși, prin plasarea unui ghimpe în spatele Ucrainei care ar fi avut rolul de a crea premizele unui apel pentru sosirea trupelor ruse în regiune și al creării unei baze permanente ruse în republică, o bază pe care noul deputat al Alternativei, Mark Tkaciuk, pe atunci consilier al președintelui Voronin, nu a reușit să o impună în 2003.
Dar victoria realizată cu sprijinul larg al întregii Europe, al tuturor statelor democratice, al României, în primul rând, a fost obținută mai greu decât o arată scorul, cu multă muncă și impactul emoțional al acțiunilor de ingerință ale Rusiei care-și dorea să câștige și a investit sume importante pentru asta. Miza a fost enormă, iar actuala situație reclamă o regândire solidă a perspectivelor și modului de lucru de mâine al noului guvern și partidului majoritar PAS, alături de societate, de grupurile de elită, de profesioniști, cei care au adus votul care a trecut pragul majorității. Și unioniști, și pro-europeni dezamăgiți, și nemulțumiți, și perdanți în diferitele segmente ale politicilor de cadre ale pro-europenilor în primul mandat. PAS trebuie să arată, așa cum a făcut-o după alegerile prezidențiale, că a învățat lecția. Că poate să revadă abordările și poate să deschidă dialogul susținut cu societatea din postura pe care o are, cu generozitate și forță, cu diplomație și deschidere, cu corectitudine și părăsind pornirile arogante ale unora dintre membrii săi.
Și Guvernul are nevoie de o restructurare solidă. În ultimii 4 ani, PAS a reușit să testeze cadrele, să-și reformeze parțial instituțiile statale, și să realizeze pe cine se poate bizui. Reconstituirea unui număr de funcționari publici profesioniști, fără înclinații spre corupție și îmbogățire ilicită, poate ajuta mult dimensiunea politică. O poate susține și ajuta în realizarea și aplicarea proiectelor pe care aceasta le gândește, în mod eficient și la timp. Iar integrarea europeană de până la aderare, dar mai ales procesul ulterior nu se pot realiza fără această pătură importantă care poate proveni, de ce nu, din tinerii plecați la studii și atrași, ulterior, în țară.
Rezultatul alegerilor din 28 septembrie vor avea un impact major și în Găgăuzia. Dacă azi Blocul Patriotic are 82,35%, înlocuind gruparea criminală a lui Ilan Șor, Alternativa lui Ceban vine și ea cu 11,47% în fața PAS-ului care a luat 3,19%. Și aici o reașezare este posibilă și probabilă în viitorul așpropiat, mai întâi pentru stabilizarea administrației, ulterior pentru a putea începe transformările pe care populația să le resimtă și care să se vadă în viața de zi cu zi și în votul care să nu mai fie cumpărat, ci liber exprimat de locuitorii regiunii, care să-și poată conserva limba și tradițiile de origine turcică, după ce renunță la presiunea rusificării. Desigur, învățând, cei mai mulți, în zona activă și tânără, și limba română, limba de stat, care să le permită oportunități la Chișinău.
Și Transnistria va fi influențată de rezultatul de la alegeri. Asta mai ales că în secțiile rezervate cetățenilor Republicii Moldova din stânga Nistrului, Blocul Patriotic a luat doar 51%, în timp ce PAS a ajuns la aproape 30%, 29,89% mai exact, o afirmație clară a locuitorilor de acolo că-și doresc și ei drumul european. E un mesaj și pentru autoritățile din regiune, care vor trebui și ele să se plieze pe nevoile populației și pe înfrângerea înregistrată de către Rusia și să obțină beneficiile integrării europene deopotrivă cu pașii spre reintegrarea regională și retragerea trupelor ruse din Transnistria. În paralel cu retragerea armamentelor de la Colbasna și a instrumentelor Rusiei de pe teren, cele care blochează aspirația și magnetismul natural care impinge spre reintegrarea teritorială în paralel cu integrarea europeană.
29 septembrie nu mai poate fi zi de protest sau de savurare a rezultatelor ingerinței în alegeri pentru Moscova sau pentru acoliții săi de la Chișinău. Nici de proteste violente, când rezultatele sunt atât de clare. Nu cred că Dodon se va retrage, după înfrângere, așa cum nu cred că la Chișinău, lucrurile se vor schimba peste noapte, cu un Consiliu Local incoerent și fără majoritate stabilă, dar blocant pe afacerile încercate dincolo de executivul primăriei. Însă cred, în schimb, că instituțiile statului Republica Moldova și-au dat examenul de absolvire și că, de astăzi, lucrurile vor merge în sensul restabilirii legalității la toate nivelurile. Iar unii dintre vinovați chiar să ajungă în spatele gratiilor, după ce și justiția fragilă reformată va mai căpăta ceva curaj și ceva forță.
Iulian Chifu: Republica Moldova sub guvernare pro-rusă – amenințare de securitate pentru România, Ucraina, UE și NATO
de Iulian Chifu*
Perioada preelectorală a adus în prim plan o temă și mai importantă, și mai stringentă chiar decât securitatea și prosperitatea cetățenilor Republicii Moldova. Scenariile prin care se urmărește modelarea cum ar arăta lumea dacă se realizează scenariul rus, dincolo de informațiile despre proiectul plăsmuit la Kremlin și implementat cu bani și prin forță la Chișinău, arată o realitate dură: în condițiile unei guvernări pro-ruse, Republica Moldova se transformă într-o enclavă amenințare de Securitate pentru România, Ucraina, UE, NATO. Cu toate consecințele privind militarizarea statului, importul de militari și crearea unei mari baze rusești, crearea în stânga Prutului a unei plăci turnante, o platformă de lansare a agresiunii militare asupra tuturor.
Republica Moldova – bază rusă împotriva Occidentului și în spatele Ucrainei
Ca de obicei, Rusia a dezvăluit ea însăși propriul plan. Și a făcut-o cum știe mai bine, întorcând oglinda. Un procedeu al războiului informațional care presupune proiectarea asupra celorlalți a unor acuzații despre ceea ce vrei tu să faci. Dacă propaganda rusă și pro-rusă de la Chișinău a utilizat tema că votul pro-european aduce războiul în Republica Moldova, și aruncă statul dintre România și Ucraina în prim planul confruntărilor între Rusia și Occident, ei bine, proiectul real arată că exact Rusia vrea să împingă Republica Moldova în conflict, să o utilizeze în războiul său de agresiune asupra Ucrainei, prin crearea unei enclave pro-ruse în spatele Ucrainei aflate deja în război, dar și în acțiunile sale hibride și sub radar împotriva flancului Estic al NATO și a statelor din prima linie ale UE, respectiv a României.
Asupra acestui aspect a avertizat săptămâna trecută, în conferința din 18 septembrie de la Universitatea de Stat din Moldova, organizată de către Atlantic Council of the US și Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning ambasadorul John Herbst. Perspectiva unei asemenea enclave deranjează planurile americane, un motiv în plus pentru care directorul Centrului Eurasia al Atlantic Council a recomandat menținerea drumului pro-european al Republicii Moldova și tandemul cu Ucraina pentru a parcurge negocierile de aderare la UE. Dar avertismentele în acest sens abundă și se acumulează.
Astfel, chiar miercuri, 24 septembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat, de la tribuna Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, faptul că Europa nu-și poate permite să lase Republica Moldova să revină pe orbita Rusiei. Declarațiile președintelui ucrainean vin în ziua în care presa a publicat mărturia fostului președinte Vladimir Voronin în legătură cu fostul său consilier din 2003, Mark Tkaciuk, azi rival politic în Blocul pro-rus Alternativa, că i-a propus și a refuzat întorcându-l pe Vladimir Putin de la scara avionului, să semneze Memorandumul Kozak, care presupunea ca trupele ruse din regiunea separatist nistreană să se transforme într-o bază militară rusă pe teritoriul Republicii Moldova, fără acordul statului gazdă, pentru 20 de ani, cu drept de prelungire sine die, firește.
Reacția lui Voronin a apărut după un interviu al lui Tkaciuk care a răscolit istoria și a redeșteptat morții afirmând că trebuia semnat Memorandumul Kozak, după părerea sa. Reacția vehementă a veteranilor războiului de pe Nistru a dus la o relativă retractare și schimbare a poziției, dar răul era făcut: am aflat ceea ce era de aflat, intenția structurilor pro-ruse de a determina un eventual guvern pro-rus de la Chișinău de a chema trupe ruse pentru propria apărare și Securitate și, în fapt, pentru a crea o bază și a se implica în acțiunile militare împotriva Ucrainei și cele hibride împotriva României, UE, NATO. Asta după ce tabere de pregătire din Bosnia Herzegovina (Republica Sârbska), Serbia, lângă Moscova și în Transnistria au făcut pregătire militară, paramilitară și anti-jandarmerie pentru preluarea cu asalt prin violență a clădirilor instituțiilor din Republica Moldova, provocarea de ciocniri și victime, după un plan pe care l-a încercat și gruparea paramilitară a lui Potra în România.
Recuperarea banilor pentru 35 de ani de gaz rusesc în Transnistria pe seama cetățenului din dreapta Nistrului și, eventual, din Europa
De altfel, arestările în cazul pregătirii luptelor de stradă și protestelor violente plătite au loc în ultimele zile la Chișinău în mod masiv, cu 11 persoane arestate deja și un dosar enorm care conține și un portofel de cripto-monede de 107 milioane de dolari care finanța acțiunea printr-o persoană implicată deja în România în acțiunile care au dus la anularea alegerilor și ulterior, în încercarea de provocare a tulburărilor și vărsării de sânge care să scoată lumea în stradă împotriva guvernului pro-european. Ideile legate de cererea făcută către Rusia pentru a aduce trupe în Republica Moldova s-a regăsit în nenumărate postări și luări de poziții ale structurii și forțelor pro-ruse și e parte a scenariului prin care Kremlinul dorește să-și recupereze banii investiți în afectarea integrității alegerilor, a corectitudinii lor, a libertății de a allege a cetățenilor Republicii Moldova.
După cum am aflat de la Șeful Poliției de la Chișinău, Viorel Cernăuțeanu, lucru observat și în diferite state europene, inclusiv în România, Rusia a declanșat o campanie pe scară largă care implică racolarea și plata voturilor diasporei pentru a altera votul, mobilizare, transport cu mașini și avioane chiar la urne și copleșirea cu voturi cumpărate. De altfel, fenomenul combină o altă tendință aflată în România prin care partidele așa numit suveraniste din România funcționează în diaspora cu sprijinul partidelor locale și ale așa-zișilor voluntari pentru mobilizarea în vederea votării terțelor partide minuscule, cu precădere Democrația Acasă a lui Vasile Costiuc. Avertismentele arată un scenariu similar AUR și Călin Georgescu.
Tot la capitolul recuperarea plăților pentru alegeri, Rusia a pregătit un alt subiect, care s-a aflat pe masa de nenumărate ori deja, cu Coaliția Patriotică și Igor Dodon în prim plan, gata să satisfacă și această doleanță: preluarea la datoria de stat a Republicii Moldova a pretinsei datorii a regiunii separatiste nistrene față de Gazprom, o datorie niciodată recunoscută, între Gazprom și el însuși(Moldova Gaz) și fără o contabilizare, măsurare, validare și achiesare din partea Republicii Moldova însăși. Să plătească Europa dacă vrea Republica Moldova, se aude pe culoarele Kremlinului de la noul omnipotent înlocuitor al lui Dmitri Kozak, Sergei Kirienko. Și aici perspectiva suveranistă fără suveranitate subliniază aberațiile din programele și acordurile ascunse ale acestor partide.
Votul, unica șansă! Nu pot ei fura, cumpăra, șantaja, controla cât putem noi vota!
Încotro va merge Republica Moldova? Unde va decide singură, cu proprii săi cetățeni votanți. Încotro va stabili ea însăși, prin vot, la 28 septembrie, în condițiile în care autoritățile Republicii Moldova, cu sprijinul tuturor partenerilor democratici, al României în primul rând, încearcă să prevină furtul și cumpărarea de voturi, alterarea alegerilor libere și corecte, așa cum a făcut-o, în cea mai mare parte, cu finanțarea ilegală a partidelor politice. Dar votul este cel care contează. Deci mobilizarea la vot a tuturor cetățenilor, în primul rând la nivel intern, apoi din diaspora, este cel care contează. Deci, la vot!
