Iulian Chifu: Republica Moldova sub guvernare pro-rusă – amenințare de securitate pentru România, Ucraina, UE și NATO
de Iulian Chifu*
Perioada preelectorală a adus în prim plan o temă și mai importantă, și mai stringentă chiar decât securitatea și prosperitatea cetățenilor Republicii Moldova. Scenariile prin care se urmărește modelarea cum ar arăta lumea dacă se realizează scenariul rus, dincolo de informațiile despre proiectul plăsmuit la Kremlin și implementat cu bani și prin forță la Chișinău, arată o realitate dură: în condițiile unei guvernări pro-ruse, Republica Moldova se transformă într-o enclavă amenințare de Securitate pentru România, Ucraina, UE, NATO. Cu toate consecințele privind militarizarea statului, importul de militari și crearea unei mari baze rusești, crearea în stânga Prutului a unei plăci turnante, o platformă de lansare a agresiunii militare asupra tuturor.
Republica Moldova – bază rusă împotriva Occidentului și în spatele Ucrainei
Ca de obicei, Rusia a dezvăluit ea însăși propriul plan. Și a făcut-o cum știe mai bine, întorcând oglinda. Un procedeu al războiului informațional care presupune proiectarea asupra celorlalți a unor acuzații despre ceea ce vrei tu să faci. Dacă propaganda rusă și pro-rusă de la Chișinău a utilizat tema că votul pro-european aduce războiul în Republica Moldova, și aruncă statul dintre România și Ucraina în prim planul confruntărilor între Rusia și Occident, ei bine, proiectul real arată că exact Rusia vrea să împingă Republica Moldova în conflict, să o utilizeze în războiul său de agresiune asupra Ucrainei, prin crearea unei enclave pro-ruse în spatele Ucrainei aflate deja în război, dar și în acțiunile sale hibride și sub radar împotriva flancului Estic al NATO și a statelor din prima linie ale UE, respectiv a României.
Asupra acestui aspect a avertizat săptămâna trecută, în conferința din 18 septembrie de la Universitatea de Stat din Moldova, organizată de către Atlantic Council of the US și Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning ambasadorul John Herbst. Perspectiva unei asemenea enclave deranjează planurile americane, un motiv în plus pentru care directorul Centrului Eurasia al Atlantic Council a recomandat menținerea drumului pro-european al Republicii Moldova și tandemul cu Ucraina pentru a parcurge negocierile de aderare la UE. Dar avertismentele în acest sens abundă și se acumulează.
Astfel, chiar miercuri, 24 septembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat, de la tribuna Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, faptul că Europa nu-și poate permite să lase Republica Moldova să revină pe orbita Rusiei. Declarațiile președintelui ucrainean vin în ziua în care presa a publicat mărturia fostului președinte Vladimir Voronin în legătură cu fostul său consilier din 2003, Mark Tkaciuk, azi rival politic în Blocul pro-rus Alternativa, că i-a propus și a refuzat întorcându-l pe Vladimir Putin de la scara avionului, să semneze Memorandumul Kozak, care presupunea ca trupele ruse din regiunea separatist nistreană să se transforme într-o bază militară rusă pe teritoriul Republicii Moldova, fără acordul statului gazdă, pentru 20 de ani, cu drept de prelungire sine die, firește.
Reacția lui Voronin a apărut după un interviu al lui Tkaciuk care a răscolit istoria și a redeșteptat morții afirmând că trebuia semnat Memorandumul Kozak, după părerea sa. Reacția vehementă a veteranilor războiului de pe Nistru a dus la o relativă retractare și schimbare a poziției, dar răul era făcut: am aflat ceea ce era de aflat, intenția structurilor pro-ruse de a determina un eventual guvern pro-rus de la Chișinău de a chema trupe ruse pentru propria apărare și Securitate și, în fapt, pentru a crea o bază și a se implica în acțiunile militare împotriva Ucrainei și cele hibride împotriva României, UE, NATO. Asta după ce tabere de pregătire din Bosnia Herzegovina (Republica Sârbska), Serbia, lângă Moscova și în Transnistria au făcut pregătire militară, paramilitară și anti-jandarmerie pentru preluarea cu asalt prin violență a clădirilor instituțiilor din Republica Moldova, provocarea de ciocniri și victime, după un plan pe care l-a încercat și gruparea paramilitară a lui Potra în România.
Recuperarea banilor pentru 35 de ani de gaz rusesc în Transnistria pe seama cetățenului din dreapta Nistrului și, eventual, din Europa
De altfel, arestările în cazul pregătirii luptelor de stradă și protestelor violente plătite au loc în ultimele zile la Chișinău în mod masiv, cu 11 persoane arestate deja și un dosar enorm care conține și un portofel de cripto-monede de 107 milioane de dolari care finanța acțiunea printr-o persoană implicată deja în România în acțiunile care au dus la anularea alegerilor și ulterior, în încercarea de provocare a tulburărilor și vărsării de sânge care să scoată lumea în stradă împotriva guvernului pro-european. Ideile legate de cererea făcută către Rusia pentru a aduce trupe în Republica Moldova s-a regăsit în nenumărate postări și luări de poziții ale structurii și forțelor pro-ruse și e parte a scenariului prin care Kremlinul dorește să-și recupereze banii investiți în afectarea integrității alegerilor, a corectitudinii lor, a libertății de a allege a cetățenilor Republicii Moldova.
După cum am aflat de la Șeful Poliției de la Chișinău, Viorel Cernăuțeanu, lucru observat și în diferite state europene, inclusiv în România, Rusia a declanșat o campanie pe scară largă care implică racolarea și plata voturilor diasporei pentru a altera votul, mobilizare, transport cu mașini și avioane chiar la urne și copleșirea cu voturi cumpărate. De altfel, fenomenul combină o altă tendință aflată în România prin care partidele așa numit suveraniste din România funcționează în diaspora cu sprijinul partidelor locale și ale așa-zișilor voluntari pentru mobilizarea în vederea votării terțelor partide minuscule, cu precădere Democrația Acasă a lui Vasile Costiuc. Avertismentele arată un scenariu similar AUR și Călin Georgescu.
Tot la capitolul recuperarea plăților pentru alegeri, Rusia a pregătit un alt subiect, care s-a aflat pe masa de nenumărate ori deja, cu Coaliția Patriotică și Igor Dodon în prim plan, gata să satisfacă și această doleanță: preluarea la datoria de stat a Republicii Moldova a pretinsei datorii a regiunii separatiste nistrene față de Gazprom, o datorie niciodată recunoscută, între Gazprom și el însuși(Moldova Gaz) și fără o contabilizare, măsurare, validare și achiesare din partea Republicii Moldova însăși. Să plătească Europa dacă vrea Republica Moldova, se aude pe culoarele Kremlinului de la noul omnipotent înlocuitor al lui Dmitri Kozak, Sergei Kirienko. Și aici perspectiva suveranistă fără suveranitate subliniază aberațiile din programele și acordurile ascunse ale acestor partide.
Votul, unica șansă! Nu pot ei fura, cumpăra, șantaja, controla cât putem noi vota!
Încotro va merge Republica Moldova? Unde va decide singură, cu proprii săi cetățeni votanți. Încotro va stabili ea însăși, prin vot, la 28 septembrie, în condițiile în care autoritățile Republicii Moldova, cu sprijinul tuturor partenerilor democratici, al României în primul rând, încearcă să prevină furtul și cumpărarea de voturi, alterarea alegerilor libere și corecte, așa cum a făcut-o, în cea mai mare parte, cu finanțarea ilegală a partidelor politice. Dar votul este cel care contează. Deci mobilizarea la vot a tuturor cetățenilor, în primul rând la nivel intern, apoi din diaspora, este cel care contează. Deci, la vot!
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
Why our world is better and how it would change if we accepted theirs
By Dan Cărbunaru
The manipulations and disinformation eroding Western society are casting us adrift, into a drift that democracy seems poised to internalize, replacing the dynamics of civic engagement. In other words, precisely the bond without which the elected and the elector can remain connected only through the resigned necessity of maintaining appearances
For years, legitimate criticisms of the imperfections of the democratic system have been assembled and woven into narratives of hostile hybrid techniques, in which psychological influence methods have already led to the shaping of a veritable cognitive war.
Ideological narratives have succeeded in convincing an increasing number of Western citizens that democracy is corrupt, while simultaneously favoring the far right, after conservatives shifted toward the center.
While leaders prepare for the ever more probable confrontation with Russia, citizens’ readiness to defend democratic rights seems far behind their preparedness to defend their own territory.
Strengthening the mass media, education, and critical thinking are frequently on the lips of theorists and, at times, politicians, yet the results are slow to appear. Meanwhile, disinformation continues, growing ever more sophisticated, and exposure to conspiracy theories and manipulations deepens levels of mistrust, confusion, and disengagement.
Beyond this baseline, propaganda begins to bear fruit, influencing the population to act—for example, steering not only their perception but also their vote in a particular direction.
Although disinformation is easier to carry out, it is only a first stage. After values are relativized and citizens disoriented, opinions are then channeled toward action.
With a population increasingly disconnected from leaders they no longer identify with, leaders who have been subjected to a campaign of discrediting, an attack on elites becomes, in turn, an attack on those different from oneself as an individual.
How can one distinguish truth from falsehood, defend the Constitution, and yet not undermine democracy?
Today, we see ever more clearly how the Russians use weapons from the hybrid warfare arsenal, tools we either do not know well enough or do not fully understand, while simultaneously threatening with the military arsenal we are familiar with.
Drones, aircraft, ballistic missiles, launched alongside narratives that twist the minds of audiences—first-generation weapons.
After the failure to conquer Ukraine in three days, it took more than a year to fabricate justifications for horrors unseen since World War II. Then, after crafting messages to justify the crimes, the targeting of civilians, and the invasion, the messengers exploited the outcome of the U.S. elections. These gave them an opportunity to pose as pro-American by echoing certain ideas promoted by the victorious U.S. conservatives. And this is how Europe found itself antagonized—branded as progressive in contrast with the Democratic camp in the United States, and with the self-styled new conservative knights of the East.
And so, the battle between autocrats and democrats has intensified. Unfortunately, mercantilism has turned the confrontation of values into negotiation and barter. Somehow, in a sad irony, this mirrors the blindness of Europeans who continued doing business with the Russians even after the illegal annexation of Crimea. The shift from democracy to autocracy through mercantilism, and the legitimization of pro-Russian sentiment through conservatism, has allowed the ongoing relativization and blending of values, thereby making it even harder to grasp the fundamental stakes.
Meanwhile, the quality of the political class is declining, creating a problem that goes beyond the continuity of leadership in autocracies.
But in the end, why should citizens believe in democracy more than their leaders do? Leaders discredited by smear campaigns, by their own political battles, grounded in realities already known to the public. Under such conditions, the watchdog of democracy unintentionally amplifies the impact of hybrid campaigns—confirming corruption in the system, discrediting leaders, all against a backdrop of missing positive projects, of construction and hope.
What is happening at the level of European leadership? Leaders are isolated and divided, both from one another and from their citizens. We no longer have popular leaders who are not, at best, mere populists.
Meanwhile, those left behind, whether through lack of education, inadequate preparation, or any form of marginalization, feel abandoned in the midst of an economic and social transformation unfolding under the pressure of various challenges: inflation, structural shifts in the economy, digitalization, green policies, and migration.
What remains of the inclusive society, one that should not leave people abandoned in the course of progress?
How long can democracy withstand this cocktail of mistrust, fear and disengagement?
Populist leaders claim to be the only ones who know the solution, tolerating no challengers. Don’t get involved in politics, it’s for others. The discouragement of participation in the democratic game has strengthened an alternative in which extremists are rising in the polls, in votes won, and perhaps soon in power.
With citizens discouraged and disconnected from the stakes of functional democracy, and with states either unable or unwilling to manage the psychological warfare waged against society, are we left to await direct confrontation, a conventional war? Or will our democracies surrender, one by one, like the towers of a fortress collapsing from within?
The relativization of democracy and the drift toward autocracy demobilize the effort of defense. What are we defending? What sense does it make to defend a form of social organization portrayed as inefficient, immoral, and corrupt, ultimately not so different from autocracy? Does autocracy bring dialogue and peace? What kind of peace? One that redraws the moral map?
It is of little use that the Western economic model, the one that won the First Cold War, remains functional and unbeatable, or that technological progress and innovation continue to be powerful assets in global competition, if the social fabric is so vulnerable and so difficult to protect or regenerate through democratic means when faced with the instruments activated by autocracies.
Unfortunately, the vulnerabilities being exploited are rooted in mistakes and realities; they are not activated in an empty aquarium.
And those who come to see the resolution of their real or imagined problems through means that weaken or even call into question democratic mechanisms become supporters of the very plan through which our democracies can be transformed into autocracies. The image of a Russia as savior, capable of delivering us from the dangers loudly painted across social media, as a liberator from oppressive elites, is a false representation of the real solutions Western societies need in order to regain balance.
It is true, hybrid warfare is nothing new. Nearly three millennia ago, Sun Tzu wrote that to fight and win all battles is not the ultimate excellence, but rather to subdue the enemy’s resistance without fighting. Cognitive warfare is what leads to surrender, to submission through fear.
Will we develop immunity in time? Will it be a herd immunity? A vaccine? Or will we ignore this immense existential challenge facing our democracies?
De ce este mai bună lumea noastră și cum s-ar schimba dacă o acceptăm pe a lor
de Dan Cărbunaru
Manipulările și dezinformările care macină societatea occidentală ne aruncă într-o derivă pe care democrația se pregătește să o interiorizeze, înlocuind dinamica angajamentului civic. Adică exact legătura fără de care cel ales și cel care alege nu pot rămâne alături decât din resemnata nevoie a asigurării aparenței.
De ani de zile, criticile legitime privind imperfecțiunile sistemului democratic sunt asamblate și integrate în narative ale tehnicilor ostile hibride, în care tehnicile de influențare psihologică au condus deja la conturarea unui adevărat război cognitiv.
Narativele ideologice au reușit să convingă tot mai mulți cetățeni occidentali că democrația e coruptă, în paralel cu favorizarea extremei drepte, după ce conservatorii au migrat spre centru.
În timp ce liderii fac pregătiri pentru tot mai probabila confruntare cu Rusia, pregătirea cetățenilor pentru apărarea drepturilor democratice pare să fie mult în urma celei pentru apărarea propriului teritoriu.
Consolidarea Mass-Media, Educația, Gândirea critică sunt curent pe buzele teoreticienilor și uneori ale oamenilor politici, dar rezultatele întârzie să apară. Dezinformarea continuă, tot mai sofisticată, expunere la teorii ale conspirații și manipulări adâncesc, între timp, nivelul de neîncredere, confuzia, lipsa de angajare.
Peste acest nivel, propaganda începe să dea roade și să determine populația să facă ceva – de exemplu să își orienteze într-o anumită direcție nu doar percepția, ci și votul.
Deși dezinformarea e mai ușor de realizat, este doar o etapă. După relativizarea valorilor, dezorientarea cetățenilor, urmează canalizarea opiniilor către acțiune.
Cu o populație tot mai decuplată de lideri cu care nu se mai identifică, lideri intrați sub tirul decredibilizării, un atac la adresa unor elite sub care indivizii au tendința să se sub-poziționeze.
Atacul asupra elitelor devine, și pe această cale, un atac la adresa celor diferiți de tine, ca individ.
Cum să arăți diferența dintre adevăr și minciună, să aperi Constituția fără să afectezi democrația?
Vedem, azi, tot mai clar cum rușii folosesc arme din panoplia războiului hibrid pe care nu le știm suficient sau nu le înțelegem pe deplin și amenință cu arsenalul militar pe care îl știm.
Drone, avioane, rachete balistice, lansate împreună cu narative care sucesc mințile audienței – arme de primă generație.
După eșecul cuceririi în trei zile a Ucrainei, a durat mai bine de un an fabricarea justificărilor pentru grozăvia nemaivăzută de la al Doilea Război Mondial. Iar apoi, după pregătirea mesajelor care să justifice crimele, atacarea civililor, invazia, mesagerii au speculat rezultatul alegerilor din SUA. Care le-au oferit ocazia de a poza in pro-americani prin clamarea unora dintre ideile promovate de conservatorii câștigători peste ocean. Și iată cum Europa s-a trezit antagonizată ca progresistă în oglindă cu tabăra democrată în State și cu noii cavaleri pretinși conservatori de la Est.
Și astfel, bătălia dintre autocrații și democrații s-a întețit. Din păcate, mercantilismul a transformat confruntarea valorilor în negociere și mezat. Cumva, ca o tristă ironie, în oglindă cu orbirea europenilor care făceau afaceri cu rușii chiar și după anexarea ilegală a Crimeei. Trecerea de la democrație la autocrație prin mercantilism și legitimarea pro-rusismului prin conservatorism a permis continuarea relativizării, amestecului valorilor și ca atare a sporit dificultatea înțelegerii mizelor fundamentale.
Iar între timp, calitatea clasei politice scade, ceea ce generează mai mult decât problema continuității liderilor in autocrații.
Dar, până la urmă, de ce să creadă cetățenii în democrație mai mult decât liderii lor? Lideri decredibilizați prin campanii de denigrare, bătăliile politice dintre ei, bazate pe realități cunoscute public. Câinele de pază al democrației în aceste condiții amplifică, fără voie, impactul campaniilor hibride – confirmă corupția din sistem, decredibilizează liderii, pe fondul lipsei proiectelor pozitive, de construcție și speranță.
Ce se întâmplă la nivelul leadership-ului european? Izolarea și dezbinarea liderilor între ei și între ei și cetățeni. Nu mai avem lideri populari care să nu fie în cel mai bun caz populiști.
Între timp, cei rămași în urmă din cauza educației, pregătirii sau marginalizării de orice fel se simt abandonați, într-o transformare economică și socială derulată sub presiunea diverselor provocări – inflație, schimbări structurale în economie, digitalizare, politici verzi, imigrație.
Ce a rămas din societatea incluzivă, care nu trebuie să lase în urmă oameni abandonați în cursul progresului?
Cât mai poate rezista democrația acestui cocktail de neîncredere, frică, dezangajare?
Liderii populiști spun că sunt singurii care știu soluția, nu vor contestatari. Nu vă băgați în politică, e pentru alții. Descurajarea participării la jocul democratic a întărit o alternativă în care extremiștii cresc în sondaje, în voturi obținute, curând poate și în putere.
Având cetățeni descurajați și decuplați de la mizele democrației funcționale, cu state incapabile sau nedoritoare să gestioneze războiul psihologic îndreptat asupra societății, rămâne să așteptăm confruntarea directă, războiul convențional? Sau democrațiile noastre se vor preda, una câte una, ca turnurile unei cetăți năruite din interior?
Relativizarea democrației și apropierea de autocrație demobilizează efortul de apărare. Ce apărăm? Ce rost are să apărăm o formă de organizare socială care e prezentată ca fiind ineficientă, imorală, coruptă, în orice caz nu atât de diferită de autocrație? Autocrația aduce dialog și pace? Ce fel de pace? Una care redefinește harta morală?
Degeaba modelul economic vestic, cel care a câștigat Primul Război Rece, rămâne funcțional și imbatabil, degeaba progresul tehnologic și inovarea rămân atuuri în competiția globală, dacă țesutul social este atât de vulnerabil și dificil de protejat sau regenerat prin mijloace democratice, în fața instrumentelor pe care autocrațiile le activează.
Din păcate, vulnerabilitățile exploatate se raportează la greșeli, la realități, nu sunt activate într-un acvariu gol.
Iar cei care ajung să-și vadă rezolvarea problemelor reale sau inventate prin mijloace care slăbesc sau chiar pun sub semnul întrebării mecanismele democratice devin susținătorii planului prin care democrațiile noastre se pot transforma în autocrații. Imaginea unei Rusii salvatoare, capabile să scape de pericolele zugrăvite strident pe rețelele sociale, ca eliberator de sub elitele asupritoare este o falsă reprezentare a soluțiilor reale, de care societățile occidentale au nevoie pentru a-și regăsi echilibrul.
E adevărat, războiul hibrid nu e nou. Acum aproape trei milenii, Sun Tzu spunea că a lupta și a cuceri în toate bătăliile nu este excelența supremă, ci înfrângerea rezistenței inamicului fără a lupta. Războiul cognitiv e cel care duce la predare, la supunere prin frică.
Ne vom imuniza la vreme? Va fi o imunizare de turmă? Va fi un vaccin? Vom ignora această provocare existențială uriașă pentru democrațiile noastre?
Iulian Chifu: Votul unioniștilor în vremuri de alegeri existențiale pentru Republica Moldova
de Iulian Chifu*
Sunt ieșean, moldovean și român în același timp. Și țin la identitatea mea națională, regională și locală în egală măsură – chiar dacă sunt în București deja de 25 de ani. Și nu le amestec niciodată, ba chiar sunt un critic acerb al glisării spre a spune Moldova în loc de Republica Moldova – numele consacrat și recunoscut de către România al statului vecin, cel de-al doilea stat românesc – sau de a caracteriza drept moldoveni doar pe cei ce trăiesc la stânga Prutului, când e mai multă Moldova în România actuală, ca teritoriu și populație, decât rămasă dincolo de hotare. Nu încape discuție pentru nimeni că sunt unionist – de altfel a recunoscut-o și făcut-o public la Chișinău chiar fostul președinte Traian Băsescu cu care am avut privilegiu să lucrez. De aceea îmi permit o reflecție pentru cei care gândesc ca mine la Chișinău, sunt unioniști mai noi sau mai vechi – fără hainele de împrumut pro-ruse pentru a distruge curentul, a-l perverti sau a-l deturna. Cei care au rămas sau au devenit unioniști din convingerea că neamul românesc trebuie să se regăsească odată în granițele firești, fie și parțiale, ale reîntregirii.
Unioniștii și cetățenoi români nu pot fi, natural, decât pro-europeni
Alegerile care vin la 28 septembrie au ridicat mari probleme pentru unioniști, am văzut-o. Probleme de credibilitate, de alegere, de opțiuni. Am avut o dezbatere în mijloc de iulie la Chișinău cu zona unionistă și a elitei culturale, istorice și spirituale a Republicii Moldova. Cu eterna problemă a lipsei unei majorități în Republica Moldova care să-și dorească unirea, cu ajutorul de neclintit al României, în ultimii 35 de ani pentru cetățenii Republicii Moldova, dacă au fost probleme cu conducerea vremelnică de la Chișinău, vreodată – fie a declarat personae non gratae pe ambasadorul și numărul doi din Ambasada României la Chișinău(Voronin) fie a abordat postura anti-românească și a primit ajutoarele pe sub poduri prin Chișinău să nu se vadă(Dodon), asta deși părinții săi sunt români-români, au lucrat la mutarea bisericii din Sadova la Mitropolia Basarabiei, mama e profesoară de limbă română și Dodon însuși vorbește o română mai bună decât jumătate din cei din generația sa.
Totuși, în virtutea acestui fapt, un cuvânt de la București este evident, rostit pe multiplele voci oficiale care au venit la Chișinău – cei care au încă libera circulație și nu intră pe listele de interziși: alegerile din 28 septembrie sunt cruciale, sunt existențiale, deci trebuie mers la vot și votată continuarea drumului european al Republicii Moldova. Dacă nu e suficient, pentru unioniști, cu atât mai mult, pentru urmașii deportaților și celor pierduți în Siberia sau Karaganda, pentru toți cei care au fost elita României interbelice, opțiunea este cu atât mai clară și de netăgăduit, iar îndemnul e fără echivoc: votați drumul european al Republicii Moldova.
E o mare nemulțumire la Chișinău la nivelul unioniștilor. Nu a stat nimeni dintre autorități de vorbă cu noi, nici Maia, nici Recean, nici partidul. Nu a pus pe nimeni dintre noi pe listele lor electorale. Ignoră o întreagă elită românească nu numai prin suflet și cetățenie, dar prin carte, cultură, istoria și orientare, apărată în anii Independenței, majoritatea fiind și parte a artizanilor acestei independențe de stat a Republicii Moldova, pe care și-ar fi dorit-o mai degrabă reunificare cu România. Consideră că au fost păcăliți în august 1991, cu mesajul de la București sau Chișinău(încă le e neclar, deși s-ar putea să fie direct de la Moscova) care a cerut ca declarația de reintegrare adoptată în Parlament să devină Declarație de Independență, privită ca un pas intermediar în perspectiva unirii. Își doresc să revină la partia mamă în timpul vieții, dar fără să-și părăsească baștina din Basarabia, ci prin unire.
Amenințarea existențială rusă la adresa românismului din Basarabia
Toate aceste nemulțumiri, justificări, motive – altfel demne de respect – au însă, astăzi un argument mult mai important care stă deasupra ca sabia lui Damocles, gata să cadă: soarta Republicii Moldova și chiar a României vecine. Ce ar însemna alunecarea din nou sub controlul rusesc, după ce abia s-a reușit – și cu câtă trudă și costuri, cu ce preț – deconstrucția unui stat captiv față de oligarhi și dependent de Rusia prin gaz și energie, prin costuri politice enorme pe care le plătea Chișinăul în fiecare zi? Nimic altceva decât o enclavă rusă-pro-rusă în spatele Ucrainei, care se apără și apără Republica Moldova și Europa în războiul de agresiune al Rusiei, și la frontiera NATO, UE, a Flancului Estic, a statelor din prima linie. Acesta e viitorul pe care și-l doresc unioniștii pentru statul în care trăiesc?
În fața unei amenințări existențiale pentru românismul din stânga Prutului, în fața blocării unei aspirații majoritare, devenită constituțională, a Republicii Moldova, de integrare europeană, un ideal tangibil – contrar propovăduririlor marilor guru ai spațiului românesc care spuneau că niciodată Republica Moldova nu se va integra în UE, nu va fi primită cu Transnistria separatistă, nu va fi lăsată de Rusia etc – ei bine astăzi răspunsul este unul singur: partiticiparea la vot, angajarea absenteiștilor, nedumeriților și nehotărâților, convingerea reticenților și votarea drumului european al Republicii Moldova. O poziție activă, nu contemplativă, care vizează pe toți semenii, rudele, prietenii, vecinii, nicidecum doar o opțiune individuală, eventual ascunsă celor din jur.
Nu mai este vorba astăzi despre celebra sintagmă a votului util. Votați pe cei care ajung în Parlament, pentru a nu pierde voturi către pro-ruși, prin redistribuire. Și cu replica dispariției unor curente politice relevante în cazul unui asemenea vot util. Mâine acestea vor dispărea oricum, dacă vin Putin și acoliții săi la frâiele puterii de la Chișinău, vor dispărea deopotrivă cu libertatea, libera exprimare, partidele diverse, românismul și opțiunile unioniste. Diapare totul. Acum alegerea este existențială, de aceea nu mai e timp de pași înapoi.
Miza Rusiei e enormă, drept probă stau miliardele băgate în finanțări de partide, cumpărări de voturi, dezinformare, antrenarea trupelor de asalt care să se bată cu Poliția și să ia cu asalt instituțiile statului, preoți instruiți să facă o campanie deșănțată, chiar dacă i-a costat sufletul și alunecarea în trădarea propriului neam în varianta trădării lui Iuda Iscarioteanul față de Iisus. Drumul e fără întoarcere, iar conștientizarea imperativului de neam al momentului este o obligație de conștiință a unioniștilor români din stânga și din dreapta Prutului, din lumea largă: drumul european e șansa de a trăi împreună toți românii cu cele patru libertăți, cu un nivel de trai cumva comparabil, în Europa, așteptând perspectiva realizării, dacă va fi posibil, și a idealului nostru unionist.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
