Iulian Chifu: Republica Moldova sub guvernare pro-rusă – amenințare de securitate pentru România, Ucraina, UE și NATO

Perioada preelectorală a adus în prim plan o temă și mai importantă, și mai stringentă chiar decât securitatea și prosperitatea cetățenilor Republicii Moldova. Scenariile prin care se urmărește modelarea cum ar arăta lumea dacă se realizează scenariul rus, dincolo de informațiile despre proiectul plăsmuit la Kremlin și implementat cu bani și prin forță la Chișinău, arată o realitate dură: în condițiile unei guvernări pro-ruse, Republica Moldova se transformă într-o enclavă amenințare de Securitate pentru România, Ucraina, UE, NATO. Cu toate consecințele privind militarizarea statului, importul de militari și crearea unei mari baze rusești, crearea în stânga Prutului a unei plăci turnante, o platformă de lansare a agresiunii militare asupra tuturor.

Republica Moldova – bază rusă împotriva Occidentului și în spatele Ucrainei

Ca de obicei, Rusia a dezvăluit ea însăși propriul plan. Și a făcut-o cum știe mai bine, întorcând oglinda. Un procedeu al războiului informațional care presupune proiectarea asupra celorlalți a unor acuzații despre ceea ce vrei tu să faci. Dacă propaganda rusă și pro-rusă de la Chișinău a utilizat tema că votul pro-european aduce războiul în Republica Moldova, și aruncă statul dintre România și Ucraina în prim planul confruntărilor între Rusia și Occident, ei bine, proiectul real arată că exact Rusia vrea să împingă Republica Moldova în conflict, să o utilizeze în războiul său de agresiune asupra Ucrainei, prin crearea unei enclave pro-ruse în spatele Ucrainei aflate deja în război, dar și în acțiunile sale hibride și sub radar împotriva flancului Estic al NATO și a statelor din prima linie ale UE, respectiv a României.

Asupra acestui aspect a avertizat săptămâna trecută, în conferința din 18 septembrie de la Universitatea de Stat din Moldova, organizată de către Atlantic Council of the US și Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning ambasadorul John Herbst. Perspectiva unei asemenea enclave deranjează planurile americane, un motiv în plus pentru care directorul Centrului Eurasia al Atlantic Council a recomandat menținerea drumului pro-european al Republicii Moldova și tandemul cu Ucraina pentru a parcurge negocierile de aderare la UE. Dar avertismentele în acest sens abundă și se acumulează.

Astfel, chiar miercuri, 24 septembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat, de la tribuna Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, faptul că Europa nu-și poate permite să lase Republica Moldova să revină pe orbita Rusiei. Declarațiile președintelui ucrainean vin în ziua în care presa a publicat mărturia fostului președinte Vladimir Voronin în legătură cu fostul său consilier din 2003, Mark Tkaciuk, azi rival politic în Blocul pro-rus Alternativa, că i-a propus și a refuzat întorcându-l pe Vladimir Putin de la scara avionului, să semneze Memorandumul Kozak, care presupunea ca trupele ruse din regiunea separatist nistreană să se transforme într-o bază militară rusă pe teritoriul Republicii Moldova, fără acordul statului gazdă, pentru 20 de ani, cu drept de prelungire sine die, firește.

Reacția lui Voronin a apărut după un interviu al lui Tkaciuk care a răscolit istoria și a redeșteptat morții afirmând că trebuia semnat Memorandumul Kozak, după părerea sa. Reacția vehementă a veteranilor războiului de pe Nistru a dus la o relativă retractare și schimbare a poziției, dar răul era făcut: am aflat ceea ce era de aflat, intenția structurilor pro-ruse de a determina un eventual guvern pro-rus de la Chișinău de a chema trupe ruse pentru propria apărare și Securitate și, în fapt, pentru a crea o bază și a se implica în acțiunile militare împotriva Ucrainei și cele hibride împotriva României, UE, NATO. Asta după ce tabere de pregătire din Bosnia Herzegovina (Republica Sârbska), Serbia, lângă Moscova și în Transnistria au făcut pregătire militară, paramilitară și anti-jandarmerie pentru preluarea cu asalt prin violență a clădirilor instituțiilor din Republica Moldova, provocarea de ciocniri și victime, după un plan pe care l-a încercat și gruparea paramilitară a lui Potra în România.

Recuperarea banilor pentru 35 de ani de gaz rusesc în Transnistria pe seama cetățenului din dreapta Nistrului și, eventual, din Europa

De altfel, arestările în cazul pregătirii luptelor de stradă și protestelor violente plătite au loc în ultimele zile la Chișinău în mod masiv, cu 11 persoane arestate deja și un dosar enorm care conține și un portofel de cripto-monede de 107 milioane de dolari care finanța acțiunea printr-o persoană implicată deja în România în acțiunile care au dus la anularea alegerilor și ulterior, în încercarea de provocare a tulburărilor și vărsării de sânge care să scoată lumea în stradă împotriva guvernului pro-european. Ideile legate de cererea făcută către Rusia pentru a aduce trupe în Republica Moldova s-a regăsit în nenumărate postări și luări de poziții ale structurii și forțelor pro-ruse și e parte a scenariului prin care Kremlinul dorește să-și recupereze banii investiți în afectarea integrității alegerilor, a corectitudinii lor, a libertății de a allege a cetățenilor Republicii Moldova.

După cum am aflat de la Șeful Poliției de la Chișinău, Viorel Cernăuțeanu, lucru observat și în diferite state europene, inclusiv în România, Rusia a declanșat o campanie pe scară largă care implică racolarea și plata voturilor diasporei pentru a altera votul, mobilizare, transport cu mașini și avioane chiar la urne și copleșirea cu voturi cumpărate. De altfel, fenomenul combină o altă tendință aflată în România prin care partidele așa numit suveraniste din România funcționează în diaspora cu sprijinul partidelor locale și ale așa-zișilor voluntari pentru mobilizarea în vederea votării terțelor partide minuscule, cu precădere Democrația Acasă a lui Vasile Costiuc. Avertismentele arată un scenariu similar AUR și Călin Georgescu.

Tot la capitolul recuperarea plăților pentru alegeri, Rusia a pregătit un alt subiect, care s-a aflat pe masa de nenumărate ori deja, cu Coaliția Patriotică și Igor Dodon în prim plan, gata să satisfacă și această doleanță: preluarea la datoria de stat a Republicii Moldova a pretinsei datorii a regiunii separatiste nistrene față de Gazprom, o datorie niciodată recunoscută, între Gazprom și el însuși(Moldova Gaz) și fără o contabilizare, măsurare, validare și achiesare din partea Republicii Moldova însăși. Să plătească Europa dacă vrea Republica Moldova, se aude pe culoarele Kremlinului de la noul omnipotent înlocuitor al lui Dmitri Kozak, Sergei Kirienko. Și aici perspectiva suveranistă fără suveranitate subliniază aberațiile din programele și acordurile ascunse ale acestor partide.

Votul, unica șansă! Nu pot ei fura, cumpăra, șantaja, controla cât putem noi vota!

Încotro va merge Republica Moldova? Unde va decide singură, cu proprii săi cetățeni votanți. Încotro va stabili ea însăși, prin vot, la 28 septembrie, în condițiile în care autoritățile Republicii Moldova, cu sprijinul tuturor partenerilor democratici, al României în primul rând, încearcă să prevină furtul și cumpărarea de voturi, alterarea alegerilor libere și corecte, așa cum a făcut-o, în cea mai mare parte, cu finanțarea ilegală a partidelor politice. Dar votul este cel care contează. Deci mobilizarea la vot a tuturor cetățenilor, în primul rând la nivel intern, apoi din diaspora, este cel care contează. Deci, la vot!

* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.