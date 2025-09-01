EDITORIALE
Iulian Chifu: Rusia lui Putin nu vrea nici o pace în Ucraina
de Iulian Chifu
Nu era un secret faptul că summitul ruso-american de la Anchorage a fost doar un test pentru ca Putin să dobândească o scenă pentru a se afirma și a ieși din izolare și pentru a testa dacă Trump nu-i poate oferi victoria la masa verde și capitularea Ucrainei, sau măcar cedarea liniilor sale principale de apărare din Donbas fără costuri. Dacă se putea ca relațiile bilaterale SUA-Rusia să fie reluate iar afacerile dintre ruși și americani să fie relansate, ar fi fost și mai bine. Că de sancțiuni ridicate era puțin probabil să fie vorba. Iată că, în final de săptămână, Rusia lui Putin a spulberat prin vocile ministrului de Externe, Serghei Lavrov și a ministrului Apărării, Andrei Belousov, și speranțele rămase la unii visători idealiști că s-ar putea ajunge repede la pace: Rusia e puternică, câștigă pe toate fronturile, se laudă Belousov, în timp ce extinde propagandistic realitatea factuală a câștigurilor armatei ruse, ascunzând pierderile și costurile enorme suferite, iar Lavrov explică faptul că Budapesta 1994 nu a fost despre garanții de securitate ci doar despre veto-ul rus în spațiul post-sovietic și că ucrainenii nu au voie să trăiască sau să aibă un stat decât dacă renunță la identitate, se recunosc parte a Lumii Ruse și capitulează voinței lui Putin, refăcând Imperiul. Doar că datele sunt reci și arată contrariu, la fel ca și ascunderea sau machiarea datelor reale.
Ministrul Belousov în fața Colegiului Ministerului Apărării – victoriile implacabile ale Armatei Ruse
Orchestrarea, la 29 august, a discursului programatic al Ministrului Apărării Naționale, Andrei Belousov în fața Colegiului ministerului a reprezentat un prim punct major de propaganda pentru a marca public, cu precădere în rândul personalului din domeniu, marile victorii ale Rusiei pe teren în Ucraina. Progresele anunțate de Belousov public sunt de 300-400 km pătrați pe lună, dar cu pretenția că azi a ajuns la 600-700 km pătrați ocupați în august. În mod real, maximul atins în luna august, după eforturi de a se plasa într-o poziția superioară în perioada posibilelor negocieri, nu a depășit 500 km pătrați, media lunară de la începutul anului fiind mult mai jos. În plus, este vorba despre zone de câmpie plate, fără mari localități și linii de apărare, de unde relativa ușurință a ocupației.
Asta reproduce un celebru banc despre împroprietărire când suprafața depășea de câteva ori pe cea a țării: așa și aici, la această rată, Rusia trebuia să se afle deja la Kiev, cel puțin, dimensiunea avansurilor fiind sensibil inferioară celei pretinse, chiar dacă am include aici suprafețe pierdute și recâștigate de mai multe ori sau zone de pătrundere prin infiltrare, niciodată controlate și pierdute ulterior. Chiar și acolo unde Rusia a reușit să găsească breșe în apărarea ucraineană și a infiltrat mici grupuri succesive de militari pe jos au cu mijloace de transport civile, precum motociclete și ATV-uri, aceste avansuri și infiltrări marginale nu au fost dublate de acțiuni cu capabilități mecanizate grele care să permită controlul și reținerea terenului unde pătrunsese și cucerirea lor reală, mai ales că migrarea de la vehicule grele la cele ușoare vine și cu această vulnerabilitate în fața acțiunilor de măturare rapidă a prezenței ruse la intervenția ulterioară a ucrainenilor.
Rusia a învățat din războiul primilor trei ani și jumătate că utilizarea vehiculelor blindate și a tancurilor aduce pierderi majore, într-un teatru de operații în care dronele sunt dominante și reușesc să distrugă masiv aceste resurse din ce în ce mai reduse numeric. Și dacă armata rusă preferă manevrabilitate și costurile reduse și Belousov pretinde că a cumpărat 22,725 motociclete și ATV-uri chineze, cifrele nu depășesc, de fapt, 40.000, iar promisiunea altor 200.000 motociclete și 60.000 de ATV-uri în 2025 e în aceeași proporție propagandă și fals. În plus, evaluarea stocurilor de tancuri și vehicule blindate de transport arată un declin major, nesustenabil astăzi la rata producției interne, oricât de susținută ar fi ea.
Raportul mai conține referiri la sistemele fără pilot atât aeriene, cât și terestre și acvatice, pe care Rusia dorește să le producă, să-și dezvolte forțele specializate și antrenate pentru a pilota la distanță și să realizeze comanda centralizată și controlul detașamentelor necesare, inclusiv a celor responsabile de procurare și producție. Și la capitolul conscripție și recrutare Armata rusă pretinde avansuri importante și incorecte, așa cum există susțineri importante privind digitalizarea recrutării și realizarea unui Sistem de Stat Unificat de Înregistrare Militară al cărui unic produs este, de fapt, trimiterea ordinului de incorporare prin email, fără să existe o statistică a eficientizării sistemului prin acest tip de convocări la oaste.
Războiul informațional al Kremlinului: Victoria inevitabilă a Rusiei
Efortul și obiectivele lui Belousov fac parte dintr-o planificare majoră a Kremlinului în materie de război informațional, menit să valorifice și percepțiile proiectate la nivelul statelor occidentale în perioada Anchorage, care marchează revenirea Rusiei ca Mare Putere, statutul de superputere și putere nucleară și rolul lui Putin de paritate cu Trump(și deci al Rusiei și Statele Unite). După ce a cultivat imaginea parității și a deciziei luate în doi despre întreaga lume, pe seama tuturor statelor și actorilor situați între Rusia și Statele Unite pe continental european, noua preocupare este aceea de a încetățeni percepția că Rusia câștigă, victoria în război este inevitabilă, nu există drum înapoi și că, oricum, Ucraina va fi înfrântă, deci pentru a salva vieți, unica șansă este cea a capitulării.
Deci strategia este similară celei care a determinat întâlnirea de la Anchorage, împreună cu profilarea lui Putin și imagini excelente pentru propagandă: de ce nu ar obține Rusia avantaje și câștiguri pe seama presiunii Americii lui Trump sau a Occidentului asupra Ucrainei, fără costuri umane și militare? Chiar dacă ar fi puțin probabil ca Ucraina însăși să cedeze, măcar se schimbă linia alianțelor și se poziționează America lui Trump și aliații occidentali ai săi mai degrabă de partea Rusiei și contra Ucrainei și, cel puțin, se adâncesc falii severe între partenerii transatlantici și în interiorul celor europeni, un alt obiectiv al războiului informational al Rusiei. Dar obiectivul nu a putut fi atins.
De data aceasta țintele au fost publicurile mai puțin informate din Occident, zona conservatoare trumpistă sau pro-trumpistă din Europa, dar și publicul din statele europene cu probleme multiple în materie de sărăcie și nerealizări la nivel economic, stagnare sau recesiune, sau cele care au devenit subiect de reforme și tăieri masive, cărora li se insuflă ideile potrivit cărora nu ar trebui ajutată Ucraina, nu ar trebui să plătească pentru apărarea la marginea Europei când au probleme interne grave. Pe aceeași linie de comunicare se înscrie și campania de blocare a investițiilor în apărare, pe principiul mai bine bați palma cu Rusia și le dai Ucraina, eventual controlul în Estul Europei pe care îl aveau în Războiul Rece, decât să investești în apărare. Iar narațiunea funcționează chiar dacă adepții sunt cei care promovează ideea că ei nu susțin Rusia ci pe Trump, iar președintele american este primul avocat al preluării responsabilităților de apărare a Europei de către europeni.
Promovarea posturii unui stat puternic, a unei armate cu capacitate și forță pe terenul de luptă și realizări constante este indisolubil legată de atingerea obiectivului de a portretiza în mod fals faptul că victoria Rusiei în Ucraina e inevitabilă. Și nu este: la ritmul actual întărit și accelerat, plătit cu victime multiple în format nesustenabil nici pentru Rusia, oricum ocuparea Ucrainei depășește jumătate de secol, peste 50 de ani – în scădere față de cei 89 de ani calculați inițial pe datele avansului din campania din 2024. În corul celor care s-au implicat în promovarea acestor elemente de propagandă s-a înscris și Valeri Gherasimov, șeful Statului Major al Apărării ruse, la 30 august. El a declarat că forțele ruse au preluat 3500 kilometri pătrați de teritoriu și 149 de localități din martie 2025, cu referire la date ce nu pot fi comparate direct cu afirmațiile lui Belousov și, deci, nici nu-l contrazic.
Dimensiunea amplificării de către Gherasimov a pretențiilor este și ea importantă, atunci când datele de pe teren ale Institutului pentru Studierea Războiului marchează pe teren, prin multiple verificări satelitare, o suprafață cu mai bine de o treime mai mică, adică cu 1200 km pătrați mai puțin, și circa 130 localități, majoritatea sate distruse și abandonate pentru că nu se justifica pierderea de soldați ucraineni în apărarea lor în vreun fel. De altfel, s-a putut decela înclinația Kremlinului de a utiliza în această campanie și de a lansa pe piața media, practic de a o inunda cu cantități enorme de date, de obicei fără posibilități de coroborare între ele, și în absența datelor statistice oficiale care ar putea să fie utilizate – și au fost utilizate în trecut – pentru a proba falsurile și incompatibilitățile direct din datele vehiculate de către oficialii ruși.
Pierderi umane nesustenabile pentru Rusia de azi, dar mai ales pentru cea de mâine
Desigur, li se adaugă absența completă a comentariilor despre pierderi suferite, materiale și de personal, pentru a evita o evaluare a costurilor pe care ar putea să o realizeze cineva direct utilizând aceste date și care să arate că rata avansurilor armatei ruse este mult sub nivelul oricărei planificări a unui război mecanizat modern, în timp ce pierderile sunt inacceptabile chiar și pentru un stat care nu e preocupat de viața oamenilor sau de demografia viitorului. Pentru că evaluarea actuală este că avansul este incredibil de lent la nivelul raportului de forțe dintre combatanți și că Ucraina a compensat prin inovație tehnologică, manevrabilitate și modernizare pierderile de oameni, chiar dacă este mult mai preocupată de pierderile omenești și deseori cedează teritoriu contra prezervării capacităților sale militare de apărare intacte.
2025 se dovedește anul cu cei mai mulți morți în armata rusă de după cel de-al Doilea Război Mondial, chiar dacă luăm în considerare doar declarațiile formale, oficiale. În declarația sa în fața activului de comandă al Ministerului Apărării, Belous a susținut că forțele ruse au suferit pierderi de 938 de oameni pe zi în august 2025, în perioada pretenției avansului cel mai rapid, cu tempo-ul cel mai important din război. În plus, el susține – în mod real, confirmat de sursele independente – că 97% dintre răniți în confruntări se reîntorc în linia întâi după îngrijiri. Statistica nu-i cuprinde pe cei dispăruți și nici pe cei răniți grav, incapacitați și incapabili să revină în luptă. Desigur, există date din diferite momente și locuri ale luptelor vizând faptul că soldații răniți sunt uciși de comandanți și abandonați sau că nu ajung să mai fie tratați decât cei care pot să se miște împreună cu trupele și ajung la amplasamentele tratamentelor militare din spatele liniei frontului cu propriile forțe. Nu există imagini cu sanitari care vin între trupele din linia întâi să ia răniți, tărgi, răniți grav cărați de trupele ruse înapoi în propriile linii.
Pe de altă parte, instituțiile specializate în evaluarea deceselor, cu precădere Meduza, Mediazona, BBC și altele, au identificat dimensiunea dezastrului în materie de personal ucis în război în 2024, de exemplu, care se ridică la 93.000 de oameni (practic dublul față de 2023, când erau aproximativ 50.000 identificați), în condițiile în care sistemul nu poate înregistra pe deplin dimensiunea reală a deceselor. Deja în 2025, până la 29 august când a apărut raportul bi-anual, muriseră 56.000 de oameni. Așa a putut fi identificat nivelul deceselor la finalul lui 2024, ultimele luni trecând de la 2000 de morți săptămânal la 3000 în decembrie, pe baza datelor de la solicitanții de succesiune din curțile de justiție rusești. Totalul până astăzi de decese probate din surse multiple depășește 220.000 de oameni.
Dificultatea vine din faptul că din începutul verii, Rosstat, serviciul statistic de stat al Federației Ruse, a încetat să mai dea publicității datele mortalității în Rusia, după ce a observat cum erau utilizate aceste date pentru a decela care este nivelul victimelor din război. La acea dată, se făceau verificări pe rețelele sociale și în publicațiile care conțineau anunțurile de deces și pentru înmormântări. Verificările încrucișate, mergând până la discuții cu membrii familiilor, continuă și astăzi, doar că numele sunt luate din Registrul pentru moșteniri. Aici există date despre femei și bărbați, care pot fi lesne comparate cu cele dinaintea războiului și identificate, cu o distanță de 6 luni față de momentul anunțului decesului în sine, pentru că legea permite 180 de zile de la deces pentru a cere realizarea succesiunii. Desigur, aceste date promovate vor determina o reacție a autorităților ruse și la nivel legislativ, și la nivel administrativ, pentru a interzice mai departe aceste estimări.
Desigur, estimările acestea sunt minimale. Dar lor li se adaugă o nouă categorie de date ce provin din numele celor dispăruți care sunt declarați morți prin instanță. Evaluarea acestor cazuri este, de asemenea, foarte relevantă pentru estimarea numărului victimelor, mai ales că în registre se află data nașterii și cea estimată a dispariției, care permite acțiunea în justiție de declarare a deceselor, cu un anumit interval de timp distanță între cele două. Aceste statistici, comparate cu cele anterioare în perioadă de pace și cu datele vârstelor în cauză, arată că, la mijlocul lui 2025, numărul acestor cazuri de dispăruți a crescut la peste 2000 pe săptămână, iar estimarea pentru perioadele în cauză până la final de 2024 arată că la numărul de decese anterioare se adaugă deja cel puțin toți atâția dispăruți care sunt declarați morți prin justiție.
Datele nu sunt absolute, nu sunt perfecte, cei dispăruți fără a avea familii nu mai sunt subiecți ai acestor procese de declarare a deceselor, nici a celor de succesiune, dar statistica este relevantă față de dimensiunea majoră a pierderilor de vieți a militarilor ruși în acest război – și nu-i includem aici pe combatanții străini și mercenarii importați din Coreea de Nord, statele africane sau din Serbia și Europa. La această oră, există 1.082.140 victime de la începutul războiului potrivit datelor înregistrate de către autoritățile militare ucrainene – morți, răniți, prizonieri, incapacitați, dezertori, personal care a schimbat tabăra.
Rusia uber ales! Formula lui Putin și Lavrov a Russia first!
Dar poate cea mai clară dovadă a refuzului explicit de a negocia pacea a venit din interviul oferit de către Sergei Lavrov postului de televiziunea NBC direct în engleză, ca să nu existe confuzii sau interpretări posibile. Lavrov a citat 6 cauze și condiții pentru care Rusia nu dorește să negocieze, nu va înceta focul și nu se va opri din război, așa cum nu dorește să-și modifice cererile maximaliste în orice discuție cu oricine, inclusiv cu Președintele Donald Trump. Pentru a ascunde față de președintele și publicul American refuzul direct de a negocia, refuz anunțat prin interviu, Lavrov a continuat să dea vina pe Zelenski pentru că nu există acord, cerându-i, din nou, nu numai capitularea, dar și subordonarea statului și negarea identității ucrainene, care ar fi parte a identității ruse și a Lumii Ruse, a imperiului refăcut pe care trebuie să-l conducă în continuare Putin.
- Cauzele fundamentale ale războiului:
Obiectivele de război nu se schimbă pentru că extinderea NATO a reprezentat o violare a intereselor de securitate ale Rusiei(care sunt absolute!!!) și această primă cauză fundamentală a războiului face pacea propusă imposibilă și reclamă o negociere NATO-Rusia, de unde și imposibilitatea apartenenței Ucrainei la NATO, ba chiar și statele din estul Europei trebuie excluse până la nivelul Germaniei reunificate. Rusia vrea să îndepărteze amenințările la adresa sa venite de pe teritoriul ucrainean și să protejeze drepturile rușilor și rusofonilor care aparțin culturii și istoriei ruse. Neutralitatea Ucrainei e evidentă, ca și eliminarea discriminării rusofonilor, adică subordonarea identității și limbii ucrainene celei ruse și refacerea imperiului.
- Revendicarea Imperiului rus-țarist-sovietic al Lumii Ruse care trece peste Ucraina
Lavrov susține că Ucraina are dreptul de a exista dar doar dacă respectă limba rusă ca limbă de stat, dacă decide că aparține culturii ruse, Lumii Ruse conduse de Putin. Dar mai încolo, tot el vorbește despre denazificare, eliminarea conducerii alese a Ucrainei și subordonarea față de Moscova prin numirea unui șef de stat marionetă. Acestor ambiții li se adaugă refacerea teritoriului Rusiei kievlene, a Regatului moscoviților, a Imperiului Țarist, a Uniunii Sovietice dimpreună, totul sub conducerea lui Putin, noul imperiu care să facă Rusia din nou superputere la porțile Europei. Opțiunea e nenegociabilă și nediscutabilă, iar nevoile oricărui alt stat sau securitatea în Estul Europei nu contează față de primatul intereselor și al dorințelor Rusiei, care are drept de veto și e membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, ca urmare a câștigării Războiului al Doilea Mondial, fapt adjudecat deja și care nu poate fi retras.
- Zelenski e piedică și nu e legitim conducător al Ucrainei
Zelenski este o piedică în fața negocierilor, susține Lavrov pentru că nu va soluționa solicitările Kremlinului și, deci, pacea dorită de Trump pentru că nu va ceda teritoriile așa cum i se cere. Zelenski e împotriva lui Trump și pentru că vrea în NATO sau vrea garanții tip articol 5, o altă cauză fundamentală a războiului. O întâlnire Zelenski-Putin e inutilă: Putin nu dorește să-l întâlnească decât dacă vine și-i oferă satisfacție cedând cererilor inițiale care au generat războiul, respectiv să-i ofere capitularea militară, politică și culturală a Ucrainei!
Pe de altă parte, Lavrov nu s-a putut abține să nu submineze încă o dată legitimitatea lui Zelenski pentru a justifica de ce nu au loc negocieri: Zelenski e doar un șef de stat de facto al Ucrainei, nu un lider legitim, de aceea nu se poate semna nimic cu el. De altfel nici nu e ales și și-a epuizat mandatul (Ucraina în război nu poate organiza alegeri libere și corecte ca, dealtfel, nici un stat democratic, fapt consemnat de Constituție). Kremlinul îl întâlnește doar în capacitatea sa de facto dar nu semnează acte legale cu el pentru că nu este un lider legitim al Ucrainei. Un motiv, nu o cauză pentru a nu se întâlni și a nu face pacea!
- Memorandumul Budapesta dă veto Rusiei asupra Ucrainei
Partea cea mai interesantă, dar și reprobabilă, scandaloasă și discutabilă a discursului lui Lavrov din interviu este interpretarea dată dreptului internațional, acordurilor internaționale la care Rusia e parte și, în consecință, bunei credințe cu care un stat ar trebui să privească înțelegerile sale internaționale. Lavrov a inventat dreptul de veto al Rusiei asupra Ucrainei, inclusiv negând că Rusia ar fi încălcat tratate sau drept internațional în 2014 sau 2022, considerând că face ordine pe partea sa de lume, acolo unde are drept de veto conferit de statutul său din Consiliul de Securitate.
În interviu nu mai apare nici măcar pretenția că Occidentul a abuzat de Rusia în anii 90 când era slabă, ci pur și simplu susține că Memorandumul de la Budapesta din 1994 este doar angajamentul tuturor semnatarilor de a nu utiliza arma nucleară asupra Ucrainei(???) și că Ucraina a încălcat memorandumul când nu a respectat drepturile omului în 2014 (preeminența limbii de stat ruse). Pe această bază, Lavrov respinge și garanțiile de securitate occidentale în Ucraina, subiect al veto-ul său. Nimic despre angajamentul de a respecta independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei din Memorandum, un avertisment pentru orice stat care are orice tip de acord cu Rusia, cu precădere a celor din spațiul post-sovietic.
- Lovitura de stat occidentală în 2014 a permis anexarea Crimeii și combaterea naziștilor de la Kiev
În același stil, Lavrov a reiterat susținerile propagandei ruse că în 2014 a avut loc o lovitură de stat a Occidentului care au susținut naziștii din guvernarea de la Kiev face ca toate statele occidentale să nu poată fi responsabile de securitatea Ucrainei post-război, susține ministrul rus de Externe, propagandist șef acum în interviul dat în SUA. Uciderea pe stradă, la 30 august, a lui Andrei Parubii președintele Radei Supreme de atunci și președinte interimar până la alegerea lui Petro Poroshenko, e doar o coincidență temporală, firește, cu campania actuală a Kremlinului. Deci Rusia respinge în tot orice garanție de securitate reală pentru Ucraina împotriva sa, ba chiar solicită drept de veto în tot ceea ce privește teritoriul ucrainean actual și Ucraina din viitor.
- Ucraina la dispoziția Rusiei pentru schimbare de regim și continuarea ocupației
Pe această bază, Lavrov solicită – așa cum au făcut-o numeroși oficiali și întreaga propaganda de la Kremlin – capitularea deplină a Ucrainei în fața cerințelor Rusiei, iar actul să aibă loc anterior oricărei discuții privind pacea. Deci Lavrov și Rusia lui Putin își doresc schimbarea după bunul plac a conducerii Ucrainei, fapt care anunță bătălia la alegerile viitoare post-război. Cu atât mai mult devine periculoasă manipularea în timpul războiului și interpretarea că alegerile eventuale derulate se referă doar la teritoriul controlat de trupele ucrainene, nicidecum la întreaga Ucraina, ceea ce permite Rusiei să mențină ocupația și să nu discute decât despre viitoare noi teritorii pe care să le ceară în acordul de pace și noi avantaje pe care dorește să le obțină, pe seama Ucrainei. Nici nu se pune problema de garanții occidentale, trupe străine sau menținerea unei armate ucrainene solide. Ci, în prezentarea lui Lavrov, Ucraina trebuie lăsată la cheremul Rusiei și în sfera sa de influență, ca parte a Lumii Ruse, sub Putin, nicidecum să fie lăsată să decidă singură sau să rămână în siajul democrației occidentale.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
EDITORIALE
Iulian Chifu: 7 propuneri novatoare pentru Securitatea României
de Iulian Chifu*
Au trecut deja trei luni de mandat al Președintelui României și mai sunt încă trei până la termenul prezentării Strategiei Naționale de Apărare a Țării, care reprezintă strategia de securitate națională în formula și cu titulatura din legislația actuală. Spre deosebire de documentul de acum 5 ani, contextul internațional și lumea s-a schimbat dramatic, incluzând pandemia, războiul de agresiune pe scară largă al Rusiei în Europa, revenirea politicii de putere și a politicii de Mare Putere în prim planul relațiilor internaționale, care înlocuiesc tot mai mult lumea bazată pe reguli – utilizată doar ca bază de legitimare a acțiunilor realismului dur și pur. Am văzut revenirea în prim plan a păcii cu forța sau în forță, pacea prin constrângere, spre detrimentul păcii juste și durabile. Apoi apariția și transformarea prin mercantilizarea relațiilor internaționale, fenomen marcat de utilizarea afacerilor și gândirii în profituri în chestiuni ce țin de pace și război, respectiv profituri din postura de mare putere, din garanții de securitate și prezență militară pe teren, așa cum am văzut extragerea de profituri din postura de mediator în forță în conflictele internaționale. Desigur un context ar fi mult mai larg, pentru a surprinde trendurile actuale, dar vom folosi acest crochiu pentru a prezenta 7 propuneri novatoare pentru Securitatea României, într-o formă novatoare, creativă și adaptată la realitatea actuală ce se poate decanta în formula finală a documentului și în elementele particulare ale responsabilităților instituționale.
- Războiul cu spectru larg(Full spectrum warfare)
Prima modificare de substanță este acceptarea conceptului de război cu spectru larg și faptul că ofensiva, agresiunea rusă se desfășoară constant, de ani de zile, și că, în cazul Ucrainei, primul război de secol 21, o vedem în derulare. Moscova utilizează planificarea integrată și metode și instrumente multiple din tot spectrul, de la cele kinetice clasice, la cele hibride, atacuri de securitatea energetică, subversiune, spionaj, până la elementele de război informațional și cognitiv. Documentația specifică a fost deja publicată de noi în Gândirea Militară Românească (https://gmr.mapn.ro/webroot/fileslib/upload/files/arhiva%20GMR/2025/2/CHIFU%2C%20GRIGORE.pdf) și presupune nevoia de abordare, decriptare și reacție integrată care să vizeze planificarea integrată a apărării în acest caz, care excede dimensiunea militară, ba chiar și pe cea inter-instituțională(whole of the government)și merge chiar mai departe de cea care implică, deopotrivă, societatea și cetățenii(whole of the society). Menținerea la nivelul războiului hibrid arată, încă, sărăcie de înțeles și lipsă de capacități adecvate de răspuns.
Fundamentul pentru a îmbrățișa această abordare e multiplu: mai întâi, pentru că abordarea războiului din Ucraina demonstrează faptul că Rusia utilizează acest război. Ne-o demonstrează pe larg GFS – Global Strategic Foreseight și prezentarea în panelul de la Kiev Security Forum; apoi este vorba despre declarațiile asumate ale responsabilului administrației Președinției ruse pentru Ucraina(și Republica Moldova), Serghei Kirienko, care l-a înlocuit pe veteranul Dmitri Kozak(cel care a propus pacea în Ucraina față de prelungirea războiului și a fost marginalizat): acesta susține că, spre deosebire de războaiele convenționale care pot lua sfârșit, confruntarea în spațiul informațional va fi permanentă, motiv pentru care rolul presei pro-Kremlin, de dezinformare, precum și acțiunile războiului cognitiv-informațional devin tot mai importante. În iulie, Dmitri Peskov explicase introducerea cenzurii militare prin necesitatea de a contracara campaniile media care, potrivit Moscovei, urmăresc discreditarea Rusiei. (https://www.agents.media/kreml-predupredil-o-vechnoj-informatsionnoj-vojne-s-zapadom-na-vremya-kotoroj-vveli-voennuyu-tsenzuru/).
Aceste date trebuie să fie și un avertisment pentru România, cu atât mai mult cu cât am trecut deja printr-un experiment în noiembrie, acela al tentativei de preluare ostilă a funcției supreme în stat, cea de președinte, printr-o acțiune a propagandei de gherilă pe Tik Tok și rețelele sociale din partea Rusiei și a altor entități non statale. Desigur, nimeni nu neagă vulnerabilitățile pe care țara noastră și le-a creat singură și care reprezintă, 80% din motivația impactului acțiunii ruse, care a profitat de vulnerabilitatea manevrării imorale a voturilor pentru a dirija turul doi al alegerilor prezidențiale și a-l seta în favoarea unui anumit concurent și care s-a soldat cu rezultatele cu care se confruntă orice ucenic vrăjitor. Acest fapt, combinat cu acțiuni ale grupurilor de presiune din interior, cu forța de antrenare a unei mase de manevră largă, rezultat al eșecurilor politicilor din educație și lipsa de leadership politic în criză, au dus la situația care a demonstrat posibilitățile acestui război cu spectru larg asupra României și a lipsei de instrumente eficiente de contracarare, în primul rând cele legate de credibilitatea conducerii statului și forța de a angaja toate resursele societății în apărarea hibridă față de un asemenea atac la adresa democrației, stabilității, alegerilor și statului de drept.
- Amenințări, riscuri, vulnerabilități și pericole
România a funcționat întotdeauna pe baza conceptelor din studiile de securitate care erau definite de triada amenințări-riscuri-vulnerabilități. Desigur, formula este clasică și are drept alternativă, la acest moment, varianta provocări / amenințări. Dacă încadrarea originară e corectă, totuși ea nu mai este de actualitate atunci când ai un război la frontiere, respectiv războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina, și amenințări directe proferate la diverse momente și formulate împotriva României de către Rusia – Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului, în mai mică măsură, Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, cel mai des, Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate – nu atât de des, dar cu cele mai acide abordări – Serghei Lavrov, Ministrul rus de Externe, sau atunci când ai avut acțiuni ofensive din spectrul războiului hibrid sau, mai nou, al războiului cu spectru larg – agresiunea cu prilejul ingerinței în alegerile prezidențiale. Dacă mai adăugăm și acțiunile împotriva intereselor românești în Republica Moldova sau chiar în Ucraina, avem imaginea completă de ce nu este de ajuns abordarea actuală și avem nevoie să adăugăm un termen nou: pericolele la adresa României.
În ceea ce privește amenințările ruse la adresa țării noastre, cele vocale, pronunțate explicit, să reamintim câteva:
Vladimir Putin: România și Bulgaria au contribuit la tensiunile care au dus la războiul din Ucraina.
Un documentar propagandistic difuzat de televiziunea de stat din Rusia reia declarațiile lui Vladimir Putin de la Conferința de Securitate de la Munchen, din 2007, în care acesta acuza extinderea NATO și amplasarea de baze militare ale alianței pe teritoriile României și Bulgariei. Contextul în care este plasată declarația e legat de războiul din Ucraina și sugerează ce cele două țări au contribuit la tensiunile care au dus la conflict. Documentarul difuzat de televiziunea Rossiya-1 este realizat de propagandistul Pavel Zarubin, scrie Meduza, și e intitulat „Rusia. Kremlinul. Putin. 25 de ani”. În filmul de 90 de minute, Putin justifică anexarea Crimeei de către Rusia și invazia pe scară largă a Ucrainei, critică „valorile occidentale”, meditează la cine l-ar putea înlocui într-o zi și spune că „speră” că nu va trebui să folosească arme nucleare.
Dmitri Peskov: “Suntem atenţi la România şi Bulgaria”
“Desigur, prezenţa concentrată a navelor NATO – acordăm atenţie Bulgariei şi României, statele de coastă care sunt membre ale alianţei (NATO) – desigur că aceasta reprezintă o ameninţare suplimentară pentru Federaţia Rusă, mai ales în situaţia actuală”, având în vedere implicarea mai directă a statelor NATO în conflictul din jurul Ucrainei, a declarat Peskov reporterilor, citat de Reuters.
„Europenii au vrut să ne învețe despre democrație, așa că au început să-l critice tot timpul pe Putin. Cine a dat lecțiile? România, Franța, Moldova! În România, un candidat câștigă alegerile prezidențiale, dar e obligatoriu să fie un candidat prost în măsura în care e dispus să discute cu Rusia. Ca urmare, este înlăturat. Cine a condamnat România pentru asta?”
Serghei Lavrov: Politicieni din România au pretenții teritoriale față de Ucraina
Mai multe țări din Uniunea Europeană, în special România, încep să spună că au pretenții asupra teritoriului ucrainean, a declarat ministrul rus de Externe Serghei Lavrov. „Există astfel de discuții”, a declarat Lavrov, conform agenției ruse de stat TASS.„Și politicienii români au vorbit despre acest lucru nu cu mult timp în urmă”, a mai spus ministrul rus de Externe.
Lavrov susține că autoritățile române l-au exclus pe Călin Georgescu din cursa electorală, în ciuda unei decizii favorabile a Curții Constituționale. „S-a stabilit ca, în România, Călin Georgescu să nu candideze la președinție, în ciuda faptului că Curtea Constituțională a țării a înlăturat orice suspiciune referitoare la el. Cu toate acestea, Biroul Electoral Central a declarat: „Nu ne pasă de Curtea Constituțională; Președintele ne-a ordonat să nu-i permitem acestuia să continue, pentru că nu îl denunță pe Vladimir Putin și Rusia”, a declarat Lavrov într-un interviu pentru Vesti
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, afirmă că regiunea separatistă transnistreană trebuie să aibă drept de autodeterminare, dacă Republica Moldova renunţă la neutralitate sau decide să se unească cu România
Dmitri Medvedev: „Românii, după cum știți, nu sunt o națiune, ci un mod de viață”.
Medvedev i-a numit pe liderii europeni idioți, slabi și proști și a remarcat că decizia lor de a susține din nou cererile României a provocat nedumerire. El a reluat versiunea Rusiei despre tezaur și a spus că, de fapt, România nu are nimic de primit, pentru că Moscova nu a cerut niciodată despăgubiri pentru acțiunile Bucureștiului în Rusia din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Medvedev și-a încheiat mesajul spunând că pe „diverși idioți din Parlamentul European i-a apucat pofta”.
„În România, statul paralel a îngropat efectiv democrația. Ce ar trebui să facă oamenii cu un astfel de guvern? Să-l accepte fără probleme? Actualele autorități române sunt mult mai bune decât Nicolae Ceaușescu. Sunt amabile și corecte”, a scris Medvedev, într-o postare pe X, adăugând un emoticon care înfățișează un clovn în dreptul cuvintelor despre „autoritățile române”.
Maria Zaharova: „autoritățile române nu par dispuse să se gândească la riscuri”
Este evident că încurajarea aventurilor bandei lui V.A. Zelenski nu face decât să accentueze degradarea catastrofală a securității europene”
Reacția isterică a Bucureștiului la tema intens mediatizată a „resturilor de UAV-uri rusești” care, din motive necunoscute, s-au trezit pe teritoriul român.
„În paralel, continuă vizitele în Moldova ale politicienilor şi funcţionarilor occidentali care militează deschis pentru opţiunea europeană. Pe 4 octombrie anul acesta, la Chişinău, premierul român Marcel Ciolacu a îndemnat conducerea moldoveană să lucreze mai activ pentru ca cetăţenii «să înţeleagă clar că viitorul Moldovei este în UE». Dar de ce a fost el timid? Ar fi trebuit să spună aşa: nu în UE, ci în România. Asta este ceea ce vor ei” – a spus Maria Zaharova.
- Consiliul Național de Securitate în subordinea Președintelui României.
România are nevoie de crearea unui Consiliu Național de Securitate în subordinea Președintelui României, după modelul Statelor Unite și, mai recent, al Germaniei, ca instrument de sprijin în subordinea CSAT pentru evaluarea politicilor în domeniul securității naționale și pentru adoptarea eficientă și cu celeritate a deciziilor urgente, necesare actualei situații în care se dezvoltă pericolele la adresa țării noastre. Instituția trebuie să înglobeze comunitatea de informații și să asigure abordările integrate din partea MAE, MApN, serviciilor de informații a opțiunilor în cazul diferitelor amenințări de securitate și cu precădere pericole de securitate la adresa României.
- Starea de vigilență: între pace și război.
Era logică împărțirea realităților, în condiții de pace, între pace și război. Capacitatea de pregătire în fața amenințării unui război pe termen lung, pe scară largă, de mare intensitate – care trebuie să se regăsească în panoplia de amenințări la adresa României pentru care autoritățile să planifice reacția concertată și integrată a țării – reclamă ca faza de pregătire de război să conțină etapa intermediară de vigilență, care să permită transformarea industriei și a armatei pentru a se pregăti de eventuala perspectivă de a intra într-o stare de război. Adoptarea conceptului și a strategiei incluzând vigilența și trecerea la această stare ajută la apărarea și descurajarea României. Acest fapt reclamă ajungerea la măcar jumătatea arsenalului, producției de război, capabilităților, pregătirii personalului și a rezervelor și a producției de muniție față de momentul declanșării unui război și acest lucru pentru apărare și descurajarea perspectivelor de a avea lupte pe teritoriul național.
- Triada responsabilității civice cetățenești:
Perspectivele apărării și descurajării în condițiile pericolelor la adresa securității României și a stării de război la frontiere, în statul vecin, reclamă, de asemenea, o schimbare fundamentală în reevaluarea și consolidarea responsabilităților civice ale românilor legate de statutul de cetățean. Acest lucru ar trebui să privească, cu precădere, următoarea triadă:
A. Noua atractivitate a funcției militare.
Nevoia de a construi un mecanism de încredere și variante alternative moderne în exercitarea funcției militare care să sporească atractivitatea funcției militare la nivelul vârstelor optime de recrutare precum zona IT, operatori de drone, electroniști și ingineri de materiale, specialiști în studii strategice, etc. Trebuie reconstruită încrederea generală a populației în capacitatea de lidership și apărare, susținerea publică și implicarea pentru conștientizarea nevoii și a dorinței de a te opune agresiunii, de a-ți salvgarda valorile și modul de viață, reconstrucția solidă a indicatorilor intengibilelor de război – dorința și voința de a te apăra, patriotismul, motivația apărării teritoriului și a concetățenilor, valoarea identitară și culturală a țării, etc.
B. Noile caracteristici ale rezilienței societale.
O a doua direcție o reprezintă construcția rezilienței și integrarea rezilienței societale asociată războiului cu spectru larg, care reclamă angajarea tuturoir resurselor individuale și colective ale societății civile, companiilor private, organizațiilor civice, alături de instituții ale statului credibile, în contracararea principalelor elemente de amenințări, riscuri și vulnerabilități, dar cu precădere cele ce implică pericolele la adresa securității României. Între altele, acțiunea reclamă, firește, revizuirea operațiunilor de agresiune deja derulate la adresa țării noastre în perioadă electorală, pe dimensiunile de subminare a democrației și statului de drept, subversiune și utilizarea violenței, identificarea, expunerea publică și aducerea în fața legii a responsabililor și celor care au acționat în sprijinul ofensivei ruse în alegerile din noiembrie și ulterior, prin planificarea și recursul la violență și agresiune, cu precădere a celor care au lucrat în instituțiile de forță ale statului și au primit pregătire de specialitate, eventual au fost sub jurământ.
C. Drepturi și obligații față de stat, noua recalibrare a cetățeniei române. Garantarea libertății și democrației.
Garantarea libertății și democrației în România, pentru toți cetățenii, precum și securitatea locuitorilor reclamă o recalibrare și aducere la zi a responsabilităților și drepturilor cetățenilor, inclusiv cele legate de obligațiile față de statul căruia aparții și care este obligat, la rândul său, și ținut de Constituție să garanteze drepturile de proprietate, de securitate și funcționalitate a serviciilor fundamentale pentru cetățeni. Reafirmarea și întărirea pachetului democratic și european al drepturilor și obligațiilor față de stat ale fiecărui cetățean întărește, firește, reziliența societală și sunt menite să reconstruiască încrederea față de semeni, în condițiile livrării de către stat a serviciilor naturale, consimțite în Constituție și a unui lidership și conducere politică a cărei prestații și posturi să atragă susținerea și încrederea publică.
- Sinergia culturilor pentru noua apărare națională. Reforma și primatul culturii cazone a ierarhiei.
Atractivitatea funcției militare și angajamentul pentru creșterea cheltuielilor militare la 5% din PIB în 2035, potrivit Declarației finale a summitului NATO de la Haga, reclamă și atractivitatea funcției militare, dar și reforma apărării naționale, capabile să integreze atât sinergia culturilor necesare pentru noua armată din plin secol 21, cât și să discute și să stabilească primatul culturii cazone a ierarhiei stricte în armată în sinergie cu flexibilitatea interfeței cu zona civilă, profesionistă, de cercetare și elaborare de adaptări tehnologice, strategice și de capabilități. Un asemenea pas este necesar și pentru creșterea încrederii publicului în perspectivele controlului democratic și al eficienței activității în domeniul apărării și descurajării moderne, în care am ales să investim chiar și în perioada reformelor structurale și a relansării unui nou tip de economie pentru dezvoltare și pentru reglarea deficitului excesiv al României.
- Convenția competenței profesioniste: atunci când politicienii lasă locul profesioniștilor
Dezbaterea antitetică politic-tehnocrat/birocrație, mai ales de pe pozițiile populismului, este în curs la nivel european și internațional și se perpetuează în direcții neclare și, deseori, nepotrivite pentru dorința de întărire a rezilienței, apărării și descurajării, respectiv a pregătirii pentru situațiile cele mai complicate precum crizele și războiul. Totul pleacă de la neîncredere și de la suspiciunile față de clasa politică, căreia îi e mai lesne să dea vina pe birocrație și tehnocrați decât să se reformeze. Nevoia de a reduce cheltuielile statului vine și cu efectele secundare ale pierderii expertizei, deprofesionalizării și reducerii meritocrației la nivel instituțional în favoarea politizării aparatului tehnic, înlocuirea experienței și a cunoașterii acumulate cu loialități de partid și datorii politice.
În condițiile perspectivei perioadelor dificile, a unor crize ce vor veni și a iminenței confruntărilor de război cu spectrul larg, a nevoii de a evita războiul kinetic, e nevoie să stopăm tiradele propagandistice populiste de înfierare a elitelor și a tehnocraților printr-o Convenție a competenței profesioniste: politicienii acceptă că, în condiții de pericole în perspective, au nevoie ca opțiunile și deciziile să fie selectate dintre alternative evaluate profesionist și prezentate de către tehnocrați cu competențe validate, discutate cu elitele și validate la nivelul societății, cu legitimitate și credibilitate pentru toți cetățenii, și nu să fie subiectul alegerilor aleatorii, netransparente, ideologizate și politizate de către persoane ajunse în funcții publice alese sau numite, dar fără competențe în zonele în care se pronunță.
E nevoie de viziuni largi, strategii și abordări profesioniste. Timpul politicianismelor și al experimentelor a trecut, pericolele și amenințările existențiale reclamă atragerea tuturor resurselor intelectuale, tehnice și strategice de gândire ale României, așa cum avem nevoie să reclădim speranța, ca element de reziliență societală obligatorie pentru a relansa încrederea în capacitatea proprie de a face față vremurilor complicate pe care le traversăm. România nu poate intra în depresie totală sau să recurgă la opțiunea părăsirii frontierelor naționale a celor care pot, abandonând cetățenii, responsabilitățile și apărarea teritoriului național pentru soluții individuale. Cu evaluarea și consacrarea unui just echilibru între românii care trăiesc în țară, în jurul României și în diaspora și străinii, europeni sau nu, care au ales să trăiască aici, în România, alături de noi.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
EDITORIALE
Opriți demonii urii de rasă!
de Dan Cărbunaru
Un nou tip de violență izvorăște din valul de ură din rețelele sociale, alimentat cu sârg de unii care au jurat să reprezinte interesele României. După mașinile aruncate în aer în atentate mafiote, după clanurile interlope care se vânează pe stradă cu săbii, topoare sau pistoale, după ce femeile sunt sluțite, bătute și chiar ucise de partenerii lor, iată că în Capitala țării avem un cetățean din Bangladesh, un om care muncea, lovit în față de un tânăr care credea că astfel pune capăt invaziei și își eliberează patria.
România este atât de liberă, iar cetățenii săi atât de liberi, încât cineva, oricine, își poate permite să pocnească un om pentru că are altă culoare, pentru că livrează mâncare, pentru că i-a ieșit în față. Să ne înțelegem – cei o sută de mii de cetățeni extracomunitari acceptați legal să acopere, anual, lipsa de forță de muncă pe care angajatorii români o resimt de multă vreme, îndeplinesc toate condițiile în conformitate cu procedurile garantate de statul român. Ei nu răpesc niciun loc de muncă al românilor, așa cum nici ajutoarele pentru refugiații ucraineni nu lasă flămând vreun român.
A da vina pe cel diferit a dus la genocid și exterminare în secolul trecut. Nu are unde duce în altă parte nici azi. Perioada care vine va pune sub mare presiune țesutul nostru social, din cauza măsurilor de austeritate, creșterii taxelor și impozitelor și inflației. Cu cât apele vor fi mai tulburi, cu cât ura se va impregna în mințile și sufletele românilor, cu atât mai vulnerabili vom deveni ca țară.
Stimați politicieni – opriți răspândirea urii. Nu asistați indiferenți la propagarea ei. Demonii urii de rasă nu au ce căuta într-o societate europeană, în care valorile fundamentale țin de respectarea deminității umane și mai ales a celui diferit de noi – ca piele, religie, convingeri, statut social.
EDITORIALE
Op-ed | Vasile Asandei, director general ADR Nord-Est: România în noul exercițiu financiar 2028-2034 – Cum aducem Europa mai aproape de comunități
de Vasile Asandei,
Director General ADR Nord-Est
Președinte ROREG – Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România
România are acum o șansă unică: să transforme noul exercițiu financiar european într-un adevărat plan de dezvoltare pentru comunități și pentru întreaga țară. Noul cadru financiar european 2028–2034 nu este doar o discuție despre cifre și bugete, ci o șansă reală de a schimba felul în care se dezvoltă comunitățile noastre.
Salut inițiativa președintelui României, domnul Nicușor Dan, de a deschide un proces intern de reflecție privind direcțiile de dezvoltare ale țării noastre în următorul exercițiu financiar, în paralel cu negocierile pentru viitorul buget multianual al Comisiei Europene. Este un moment de răscruce pentru România și cred că este responsabilitatea noastră să venim cu soluții clare, eficiente și realiste.
În iulie 2025, Comisia Europeană a publicat propunerile pentru cadrul financiar 2028–2034. România are în față un buget de aproximativ 60 miliarde de euro și, mai ales, șansa de a juca un rol cheie la masa deciziilor. Aceasta nu este doar o cifră, ci și o oportunitate strategică de a construi un viitor mai bun pentru oameni și comunități. Acest exercițiu financiar se va baza pe un plan unic de țară denumit: Parteneriat Național- Regional. Asta înseamnă că va trebui să gândim foarte bine prioritățile noastre de dezvoltare, nevoile de finanțare ,… toate acestea într-o complementaritate bine structurată între nevoile și prioritățile naționale strategice și cele regionale, respectiv ale comunităților locale.
Cred că această șansă trebuie abordată prin prisma a trei direcții esențiale:
1. Alinierea la prioritățile strategice naționale – care dau consistență viziunii de dezvoltare a țării.
2. Dezvoltarea comunităților locale – care au nevoie de resurse și reguli simple pentru a implementa proiecte ce schimbă viața oamenilor.
3. Sprijinirea antreprenorilor și a sectorului privat – pentru că fără IMM-uri dinamice și inovatoare, nu putem vorbi despre creștere sustenabilă.
Din experiența noastră regională, am învățat că atunci când comunitățile sunt nevoite să alerge între programe și finanțatori, energia lor se disipă, fiind o provocare pentru o primărie, spre exemplu sau pentru un consiliu județean, care, pe de o parte, trebuie să aibă o strategie și o listă de proiecte prioritare, iar pe de altă parte, trebuie să alerge după diverse programe, linii de finanțare, regulamente, instituții diferite care le gestionează, etc.
De aceea, propun să gândim diferit acest proces și să pornim de la firul ierbii, ajutând comunitățile să-și definească o strategie clară, indicatorul fiind: „cum vrem să arate localitatea noastră peste 7 ani?” – și să le oferim acces la finanțare unitară (pe cât posibil un singur finanțator sau un număr foarte redus de finanțatori), predictibilă și simplificată.
Pe de altă parte, pentru mediul privat, soluția ar fi crearea unor fonduri regionale de investiții – adevărate One Stop Shop pentru antreprenori în care aceștia și-ar putea găsi răspunsuri și soluții la provocările prezentului și viitorului – care să cumuleze mai multe surse de finanțare, sau chiar toate existente pentru sectorul privat, combinând finanțarea europeană, cu sprijin din alte perspective, la fel de importante, precum pătrunderea pe noi segmente de piață, digitalizare, marketing, inovare și internaționalizare. Un parteneriat real pentru dezvoltare pe termen lung!
Mesajul meu este clar: România are nevoie de o strategie de țară, dar aceasta trebuie să fie construită pornind de la oameni și comunități. Ar trebui să aibă la bază complementaritatea între sursele de finanțare și să facă din parteneriatul public-privat un motor al dezvoltării. Dacă vom reuși să facem acest lucru, noul exercițiu financiar european nu va fi doar despre alocări bugetare, ci despre transformarea profundă a regiunilor și despre un viitor mai bun pentru fiecare cetățean.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Iulian Chifu: Rusia lui Putin nu vrea nici o pace în Ucraina
Oana Țoiu, mesaj din Chișinău: Limba Română, vorbită pe două voci la unison, este auzită limpede și clar în Europa
Ursula von der Leyen, alături de premierul Donald Tusk în Polonia: Frontierele Europei, o responsabilitate comună
Maia Sandu și Nicușor Dan au celebrat Ziua Limbii Române la Chișinău: Limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului
Nicușor Dan laudă, la Chișinău, eforturile R. Moldova de a apăra democrația în fața presiunilor: Sunteți mai europeni decât europenii. Locul vostru este în UE
”România are nevoie de reforme, iar Uniunea Europeană duce lipsă de leadership”, subliniază vicepreședintele PE, Victor Negrescu
UE pregătește un pachet de sancțiuni care să pună ”presiune maximă pe Rusia”. Kallas: Avem nevoie și de sprijinul SUA
De Ziua Limbii Române, diplomați americani și germani descoperă frumusețea proverbelor românești
INTERVIEW The danger of extremism is at maximum levels in Europe, warns Thomas Vaupel. What is the strategy of the Party of European Socialists to regain the trust of Europeans?
Zelenski: Fără presiune din partea comunității internaționale, războiul nu se va sfârși. Putin doar îi păcălește pe lideri
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Trending
- ENERGIE6 days ago
PPC Renewables România a instalat primele turbine pentru cel mai mare parc eolian din Moldova, în județul Vaslui
- REPUBLICA MOLDOVA1 week ago
Desant european la Chișinău în ajun de alegeri: Macron, Merz și Tusk vor celebra Ziua Independenței R. Moldova alături de Maia Sandu. Nicușor Dan, așteptat peste Prut de Ziua Limbii Române
- EDITORIALE3 days ago
Iulian Chifu: 7 propuneri novatoare pentru Securitatea României
- REPUBLICA MOLDOVA5 days ago
Zelenski, mesaj în română pentru Maia Sandu: Numai împreună, în Europa Unită, vom putea garanta securitatea și o viață demnă tuturor cetățenilor noștri
- EDITORIALE1 week ago
Iulian Chifu: Mitul Păcii – Rusia pierde bătălia imagologică despre cine vrea pacea