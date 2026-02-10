EDITORIALE
Iulian Chifu: Șah la China, interes american în România – Acordul pentru minerale critice
de Iulian Chifu*
Joi 4 februarie, Statele Unite au reunit la Washington reprezentanți din 54 de state și Uniunea Europeană pentru a discuta soluția de a ieși din dependența și constrângerile Chinei privind metalele rare și alte produse critice economiei de azi și de mâine. Soluția americană este o formulă de coaliție de voință care să investească în propriile produse, în minerit, prelucrare și producție, asigurând prețuri controlate minime pentru a permite eficiența sistemului care consideră materialele și mineralele critice drept elemente de securitate națională, al căror lanț de producție trebuie să fie liber de constrângeri și intervenții externe. România a fost prezentă la nivel de Ministru de Externe și are propriile atuuri în acest subiect, chiar dacă nu e încă parte a acordului și încearcă să deslușească rolul, poziția și avantajele pe care le-ar avea în această nouă structură globală. Prezența investitorilor ruși în industria extractivă este o altă problemă vitală pe care România o realizează cu această ocazie.
De la Pax Silica la summitul ministerial pentru minerale critice și proiectul FORGE: țintă China
Statele Unite au propus crarea unui bloc comercial al cărui scop să fie contracararea politicilor de constrângere, dumping și supraproducție ale Chinei în materie de minerale critice, motiv pentru care Secretarul de Stat Marco Rubio a invitat la 4 februarie omologi din diferite state de pe glob și pe comisarul european pe domeniu, Stephane Sejourne, la o ministerială desfășurată la Departamentul de Stat. Propunerea vizează ieșirea din constrângerile lanțurilor de producției și a dominației Chinei asupra mineralelor critice, indispensabile în domenii vitale pentru tehnologie și apărare, de unde reuniunea ministerială care a reunit 54 de state și Uniunea Europeană. Există deja acorduri bilaterale semnate de 10 state în ultimele 5 luni, 11 semnând acorduri cu această ocazie iar alte 17 fiind cu acorduri în curs de negociere.
Desigur, Statele Unite sunt interesate de semnarea cu precădere a unor acorduri cu state ce dețin rezerve neexploatate de metale rare și cu cele care sunt mari consumatoare și asigură cererea majoră. Construirea unui bloc și a unei piețe comune presupune depășirea provocărilor privind prețurile, dezvoltarea producției de metale rare, începând cu mineritul, construcția unor piețe corecte și extinderea procesului prin finanțarea sectorului de minerale critice. De aceea Statele Unite au convenit formarea FORGE – Forum on Resource Geostrategic Engagement, un parteneriat menit să coordoneze politicile și proiectele din domeniul materialelor critice, o rețea de parteneri la nivelul întregului glob. Propunerea depășește proiectul Pax Silica semnat anterior de Statele Unite cu nouă parteneri și care viza direct siliciul și materialele pentru chip-uri, critice pentru Silicon Valley, dar și pentru industria de apărare.
Dacă Pax Silica a avut drept obiectiv cu precădere Chip-urile și lanțurile de furnizori destinate inteligenței artificiale, de această dată, FORGE are un obiectiv mai larg și vizează o platformă mai largă de coordonare a politicilor, prețurilor și proiectelor de dezvoltare care vizează pe scară largă mineralele critice, pe fondul riscurilor apărute de concentrarea excesivă a controlului mineralelor critice în mâinile “unei singure țări,” cu referire la China. Principalele riscuri de rupere și contaminare a lanțurilor de producție ar veni din partea pandemiilor și a instabilității, dar și din supraproducția și poziția dominantă în piață a Beijingului în materie de minerit, rafinare și producție a mineralelor critice, folosite ca instrument geopolitic, prin restricționarea selectivă a exporturilor și subminarea proiectelor prin dumping și blocarea fezabilității și a profiturilor oricărei investiții alternative în materie.
Aceste “practici incorecte” precum subvențiile statale care subminează competiția, transformând orice proiect alternativ într-unul neviabil pentru investitori, afectează direct orice competiție, mai ales atunci când se pune problema eliminării inundării piețelor diverse cu minerale ieftine care blochează și falimentează manufacturarea locală a acestor produse. De aceea proiectul american propune prețuri de referință convenite pentru materialele critice la fiecare stadiu al producției pentru a evita monopolizarea și absorbția vreunei componente a lanțului de producție de către China, așa cum o face azi. Astfel, “pentru membrii zonei preferențiale, prețurile de referință vor opera ca o bază care poate fi menținută prin tarife ajustabile pentru a păstra integritatea prețurilor”, se menționează în proiectul propus de către administrația Trump, care-și dorește construirea unor lanțuri de furnizori solide, după ce luni, 2 februarie, președintele Donald Trump a propus proiectul Vault de 12 miniarde de dolari – 10 miliarde din Banca Americană de Export-Import și 2 miliarde din fonduri private – pentru a stabiliza prețurile și a susține producătorii manufacturieri implicați. Proiectul vizează materiale critice precum metale rare, litiu și cupru.
Deci grupul FORGE își dorește să aibă lanțuri de furnizori globale privind mineralele critice și materiale procesate care sunt de încredere și fără controlul și constrângerea monopolistului chinez, care a concentrat aceste resurse și a șantajat deja Statele Unite nu o dată. Cu ultima ocazie, Statele Unite au deblocat confruntarea comercială și economică reducând tarifele și livrând un contingent controlat de chipuri sofisticate cu destinație militară, cu precădere contra eliberării de către China a produselor de minerale critice necesare producției companiilor americane.
Utilizarea acestui control și monopol, împreună cu supraproducția aferentă pentru a construi o pârghie geopolitică, ca și existența oricând a posibilității rupturii lanțurilor și imposibilității furnizării acestor produse este inacceptabilă. Diversificarea lanțurilor, competiția corectă, integritatea prețurilor a putut fi restabilită de SUA prin propriile eforturi privind o refomă a autorizațiilor de exploatare care să fie rapide și eficiente, mai ales pentru industria de minerale critice, iar pentru a diversifica producția s-a utilizat mecanismul creării cererii, respectiv cea a depozitului de minerale critice. Dar cum vorbim despre o provocare globală, soluția trebuie să fie tot globală, așa încât SUA a prezentat politica sa statelor invitate care au fost, la rândul lor, solicitate să îmbrățișeze politici similare.
O criză de amploarea blocajului petrolier al OPEC în anii 70
La reuniunea de la Washington DC a fost prezent vicepreședintele SUA, JD Vance, Secretarul de Stat Marco Rubio, gazda reuniunii, iar ca invitat special ministrul de Externe japonez, Horii Iwao, dar și consilierul special al Președintelui SUA pentru lanțurile de furnizare globale, David Copley precum și subsecretarul de stat pentru Afaceri economice, Jacob Helberg, cei care au deschis Ministeriala Mineralelor Critice. Vorbitorii americani au insistat pe importanța incredibilă a temei pentru administrația americană, devenind prioritate de top cum să diversifici lanțurile de furnizări, accesul la minerale critice și cum să te asiguri că sunt sigure și securizate. Partea americană a comparat criza actuală în materie de minerale critice cu accesul la petrol și gaze din trecut, insistând pe relevanța pentru viitor, pentru economia modernă, digitală și high tech, a acestor furnituri, mai ales pentru centrele de date și inteligența artificială.
Vicepreședintele american JD Vance a fost cel care a făcut pledoaria inițială pentru modul în care, în cel mai nepotrivit și dur mod, toată lumea s-a confruntat în ultimul an cu dificultățile accesului la aceste resurse de care depinde economia. A fost punctul în care America lui Trump a realizat nevoia de parteneri și aliați care să fie de acord că este nevoie de o soluție independentă comună, de cooperare și încredere între participanți pentru a evita prăbușirea pieței de minerale critice din lipsa ofertei sau din supra – producția unora dintre materialele critice, atunci când e nevoie să blocheze investiția monopolistul din sistem, China. Lipsa unor piețe naționale în materie riscă să nu poată menține locurile de muncă bine plătite în domeniu și forța de muncă stabilă prin concentrarea excesivă a lanțurilor de furnizări. Dumpingul și nivelul incredibil de scăzut al prețurilor acestor mărfuri este instrumentul menținerii controlului Chinei,
Partea americană a prezentat și mecanismul de subminare al competiției libere și corecte: în cazul perspectivei unei investiții într-o mină de litu sau un centru de extragere a galliului din metale complexe și conglomerate, peste noapte, piața este inundată de China cu produse ieftine, prețurile scad dramatic iar investitorii se retrag din cauza absenței profiturilor în investiția lor. Practic, o piață reală e imposibil de obținut pentru că prețurile sunt volatile și impredictibile. Asta s-a întâmplat cu nenumărate inițiative și investiții în minerit și procesare de materiale critice care au fost suspendate și abandonate pentru că nu-și pot acoperi costurile. Statele Unite au identificat faptul că există depozite și resurse de asemenea produse, gata să fie extrase și procesate, dar că investitorilor le lipsește încrederea prin prisma acțiunilor anterioare ale Chinei.
De aici evaluarea administrației Trump că piețele trebuie să rămână stabile pentru suficient timp ca să justifice angajamentul pe termen lung la nivel investițional. De aceea SUA propune elibinarea permiselor și autorizațiilor de exploatare a acestor produse, deschiderea mediului de reglementare la aceste proiecte de minerit, creșterea atractivității și capacității de atragere a investițiilor și eliminarea distorsiunilor din această piață. Pentru că azi aceste practici de dumping, concurență neloială și alterare a piețelor nu permite diversificarea și planificarea inverstițiilor pe termen lung. Această vulnerabilitate afectează produsele utilizate pentru protejarea cetățenilor și modul de viață, de la sisteme de apărare anti-rachetă la infrastructură energetică și de la manufacturare avansată la tehnologii emergente, care depind fundamental de lanțurile de furnizori alternative, de unde nevoia unei acțiuni comune a statelor.
Statele Unite au pus la punct propria strategie, pe care au împărtășit-o ca bună practică și partenerilor: o listă de industrii, tehnologii, facilități de manufacturare critice care se susțin pe baza materialelor critice, 100 miliarde de dolari plătite de Biroul pentru Capital Strategic către Autoritatea împrumuturilor de stat pentru minerale critice, pentru a susține minele de valoare mare și companiile de procesare. De aici și proiectul Vault, anunțat la începutul lunii de către Donald Trump. În noua eră a furnizorilor siguri și a lanțurilor de furnituri stabile, era nevoie de rețeaua solidă pe care SUA dorește să o consolideze după reuniunea de la Washington.
Anti-dumping și contra supra-producției pentru lanțurile de furnizări strategice pentru armată
Deci metodele propuse de gazdele reuniunii pentru a contracara politicile de dumping și supraproducție chineze, care blochează alternativele la monopolul construit de Beijing și utilizat pentru constrângere, a fost crearea de locuri de muncă bine plătite pentru muncitorii cu abilități și cunoștiințe speciale în materie prin alinierea politicilor comerciale, dezvoltarea instrumentelor de finanțare și angajamentul diplomatic pentru obiectivul strategic asumat de a construi lanțuri sigure alternative monopolistului din sistemul materialelor critice. Diversificarea ajută pe toată lumea dintre participanți, producători și consumatori deopotrivă. SUA a angajat deja multe resurse pentru exploatarea acestor resurse prin acorduri țintite în materie cu statele ce dețin asemenea resurse și își propune accelerarea acestor proiecte în formula de cooperare a tuturor participanților la Ministerială.
Mecanismul concret identificat de către SUA și propus participanților pentru a readuce piața materialelor critice la o formulă sănătoasă, integră și competitivă, nealterată de poziția dominantă a unui singur jucător cvasi-monopolist, a fost crearea unei zone preferențiale de comerț pentru minerale critice, protejată de ingerințe disruptive externe prin această fixare de prețuri minime controlate. Prețurile de referință pentru minerale critice la fiecare stadiu al producției vor reflecta valoarea reală și corectă a pieței libere, nealterată de intervenții dirijate. Dacă prețurile minimale vor fi stabilite, sistemul de tarife ajustabile va ajuta să fie păstrată integritatea prețurilor și să blocheze inundarea piețelor cu produse ieftine care să distrugă producția proprie.
Astfel că, pe un asemenea model, Statele Unite propun beneficii imediate și durabile pentru toți partenerii semnatari ai acordului propus, astfel încât prețurile în zona preferențială de comerț să rămână conforme cererilor reale ale pieței. Astfel, există speranța clară a construcției unor lanțuri care sunt imune la acțiunile disruptive descrise deja și cunoscute ale statului chinez prin diversificarea centrelor de producție alternative și crearea condițiilor investițiilor stabile. Procesul permite și construirea unui consumator constant, dar și depozitarea constantă a unor produse pentru acces în caz de urgență sau criză. Iar procesul presupune reglementarea importurilor pentru a prezerva competiția liberă și corectă în zona preferențială de comerț constituită.
Propunerea americană promite și o creștere a importanței și relevanței minerilor și proceselor de rafinare și producție naționale prin crearea unor resurse economice ca avantaje pentru a rambursa celor care investesc în domeniul acesta. Iar statutul de membru al FORGE devine vital pentru a dezvolta economiile care urmăresc să-și crească capacitatea minieră proprie, la nivel național. Reprezentanții Statelor Unite au insistat că, chiar dacă piața americană este suficient de largă pentru a-și crea propria zonă de comerț pentru minerale critice, e mult mai important și crește competiția corectă dacă această piață e creată împreună cu națiunile dornice să coopereze cu Statele Unite în materie, de unde încurajarea ca acordurile bilaterale să fie încheiate cât mai repede cu putință și să fie semnat Acordul asupra Comerțului Mineralelor Critice propus de către SUA pentru a soluționa problema mineralelor critice pentru industrie și susținerea creșterii economice.
Infrastructură, industrie, apărare: cheia progresului lumii de mâine
Dimensiunea pieței de materiale critice este parte a securității economice și a securității naționale a oricărui stat, atunci când vorbim despre lanțuri de producție indispensabile pentru infrastructură, industrie și apărare deopotrivă. Materialele critice sunt utilizate în produse utilizate zi de zi de către cetățeni și scopul este de a avea o piață globală sigură și din punct de vedere al furnizorilor la nivel global, și al accesibilității oricui, dar și al unor prețuri pe care fiecare națiune membră și le poate permite.
Dacă formulele concrete îmbrățișate de către SUA sunt discutabile și nu neapărat transferabile ca atare la nivelul oricărui stat – reforma accesului la autorizații mult mai rapid, creșterea mineritului național în fiecare stat în parte și construcția lanțurilor de furnizări de încredere – obiectivul este pe deplin atrăgător pentru un proiect matur, care a trecut prin experiența proprie americană și prin acorduri semnate numai în luna octombrie cu cinci state pentru 10 miliarde de dolari ca valoare, inițiativă urmată de Pax Silica și summitul din decembrie pentru silicon și pentru inteligența artificială și proiectul de reconstrucție al fabricilor sau redeschidere a minelor închise de care depinde această tehnologie. Criteriile de mediu existente la nivelul UE, de exemplu, și exigențele pieței comune ar putea bloca multe state dacă decizia participării la acord nu este luată la nivel european.
Statele Unite produceau în istorie propriile minerale critice și produse derivate de pământuri rare și magneți. Dar această industrie s-a închis și a murit, pentru că au fost utilizate surse externe mai ieftine, dar care s-au dovedit nesigure și manipulatoare, ulterior, cu prețurile. Securitatea economică ca și cea din zona hard, a apărării, a fost afectată de această modificare pe care SUA o dorește inversată. Oricine controlează lanțurile de aprovizionare cu minerale critice poate controla, bloca, altera orice producție internă. De aceea Statele Unite au redeschis mine închise și în urmă cu 50 de ani. SUA au mai avut această experiență cu petrolul în urmă cu jumătate de secol și așa s-a organizat Conferința pentru Energie de la Washington, atunci când a fost creată Agenția Internațională pentru Energie. Lecțiile învățate se concentrează astăzi în noul proiect FORGE.
Acum prioritatea a devenit nu numai sursa de minerale critice, care e prima în lanțul vizat, cât protejarea fiecărei etape a producției, de la minierit la rafinare și procesare, până la producția finală, pentru a nu avea rupturi în piața de furnizări aferentă. SUA au propus o producție coerentă și comună a tuturor acestor produse din minerale critice pentru a crea piața diversă și rezilientă vizată, prin utilizarea influenței și a dimensiunilor pieței proprii extinse la nivelul pieței globale. Inițiativa statelor care gândesc la fel se dovedește o coaliție de voință care să decidă reașezarea piețelor globale pe baza acestei platforme comune care să impună regulile generale în sistem.
Invitatul special al reuniunii a fost Iwao Horii, ministrul de stat pentru afaceri externe al Japoniei, a patra cea mai mare economie a statelor individuale ale lumii. Japonia s-a afirmat ca un stat preocupat în mod special de problemă și care a marcat urgența în a gestiona lanțuri de furnizori care să nu fie supuși întreruperilor de aprovizionare a materialelor critice. Altfel economia globală însăși ar putea să marcheze sincope în dezvoltarea sa. Și Japonia marșează pe surse de minerale critice și condiții de investiții eficiente în privința rezilienței necesare și a creșterii economice robuste a statelor implicate. Japonia susține proiectul american de diversificare a furnizărilor și întărire a lanțurilor de producție. Japonia a adoptat încă din 2022 Legea de promovare al Securității Economice cu țintă materialele critice pentru care a extins cadrul de investiții și a alocat de la buget 3,5 miliarde de dolari pentru acest scop. Japonia a insistat că doar împreună se poate crea diversitatea și nici o țară singură nu poate soluționa situația supra-dependenței de producătorul monopolist din sistem, China.
Necesitatea pentru revoluția a.i. – cupru, cobalt, nichel, zinc, aluminiu, silicon și metale rare. Rolul și poziția României
Revoluția inteligenței artificiale, considerată saltul cel mai important și sursa de creștere pe viitor a economiei globale, reclamă o cerere istorică de practic orice produs mineral, cu precădere cobalt, nichel, zinc, aluminiu, silicon pe baza nevoii tot mai mari de produse precum smartphone-urile, chipurile, infrastructura telecomunicațiilor, roboții industriali și mașini automate de tot felul. Statele Unite consumă 30% din întreaga cerere globală de azi, de aceea are nevoie de o creștere a producției din teritoriul național dar și din alte state pentru a securiza principalele produse ale economiei moderne a viitorului. Soluționarea problemei mineralelor critice e parte a acestui subiect, de unde inițiativa de săptămâna trecută.
SUA au trecut 57 minerale critice pe lista proprie, din care peste o duzină nici nu sunt extrase în SUA, nu mai vorbim de cantitățile necesare chiar pentru cele care sunt pe lista de produse și resurse existente. Neglijarea mineritului este una dintre concluziile analizei americane, chiar dacă revenirea la această îndeletnicire produce probleme la nivelul forței de muncă, a investițiilor sau acceptabilității acestei îndeletniciri cu sau fără condiții stricte de mediu și acordul comunităților unde se dezvoltă mineritul. În plus, SUA are nevoie de un timp enorm pentru a dezvolta minele, recordul său fiind de 29 de ani pentru a construi o mină de dimensiuni medii. Nici cadrul autorizațiilor de exploatare sau cel care permite procesele contra eliberării acestor premise nu e unul atrăgător în Statele Unite, industria fiind considerată una murdară.
În materie de forță de muncă pregătită, SUA are doar între 200-250 absolvenți ingineri minieri pe an, de unde politica sa care vizează patru inițiative: investițiile în proiectele miniere, depozite de minerale critice, protejarea companiilor miniere și reconstrucția ecosistemului de minerit american. Statele Unite și-au permis să declare prioritatea și să îmbunătățească mediul de finanțare inclusiv prin alocări de stat pentru proiecte țintite de minerit, prin participarea cu acțiuni în aceste proiecte private și crearea Consorțiului de Minerale Critice ca fond de investiții public-privat. Investiția în depozitare a vizat în primul rând materialele critice din industria militară, pentru care SUA a alocat 2 miliarde de dolari în vara lui 2025 și cele 12 miliarde pentru proiectul Vault anunțat în ianuarie, care vizează economia civilă și industria supusă regulilor comerciale și ale pieții.
Apoi cum mineritul nu este nici atractiv, nici rentabil, fiind subiect al prețurilor produselor cauzate de dumping de stat și supraproducția strategică a Chinei, prețurile sunt păstrate jos în mod artificial din rațiuni geostrategice, inclusiv prin reducerea valorii capacităților din minerit naționale existente și prin diminuarea taxelor încasate din industria aceasta pentru care se forțează înlocuirea cu achiziții externe. Țările consumatoare sunt primele blocate de aceste procese care afectează securitatea națională și economică. De aceea administrația Trump a reintrodus mineritul ca prioritate națională din nou, creându-se lista de priorități la exploatare pentru cel puțin 50 de proiecte noi.
România a fost prezentă la Washington prin ministrul de Externe, Oana Țoiu, mai ales pentru că la masă a fost prezentă Uniunea Europeană și pentru că acordul ar putea viza investiții americane sau colective în resursele României, cu precădere cuprul, grafitul și magneziul. Desigur, o evaluare serioasă ar trebui să vizeze piața de cupru, dar și de aluminiu și de metale rare și să identifice care sunt beneficiarii privați cu acces la aceste produse în România, respectiv rolul Rusiei și a investitorilor ruși – fie ei din generația Elțîn, din opoziția putinistă sau dintre oligarhii lui Putin, vezi cazul recent al Otokar-Automecanica Mediaș. Apoi eventuala intrare a Uniunii Europene în acord ar facilita prioritizarea investițională a statului și implicarea în ușurarea proiectelor de minerit și producție de metale rare. Totuși precedentele intervenții cu iz de influență de la Est, de aceeași factură ca cele chineze în SUA – Chevron, Exxon, Roșia Montana – nu sunt neapărat de bun augur și constituie precedente blocante și nepotrivite în cazul unui nivel de ambiție mai relevant al României de a-și exploata resursele minerale valoroase.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
Iulian Chifu: Tratatul Noul Start prelungit la ultima suflare. Controlul nuclear în era reașezărilor strategice
de Iulian Chifu*
Federația Rusă și Statele Unite au ajuns, potrivit unor surse occidentale, la un acord de principiu pentru prelungirea Start 3 sau Noul Start, cum se numește ultimul tratat de control al armelor nucleare în vigoare, chiar în ultimele secunde ale funcționării sale, cu doar câteva ore înainte ca acesta să expire oficial, joi, 4 februarie. Tratatul are la bază limitarea desfășurării de arme nucleare și controlul reciproc al acestora, fiind vorba încă de cele două cele mai mari arsenale nucleare ale lumii. Totuși perspectiva unui acord nuclear real pentru viitor se lovește de câteva condiții problematice: apariția Chinei la paritate sau măcar comparabilitate strategică în raport cu Rusia și Statele Unite, dar cu un arsenal mult mai nou, la orizontul lui 2030, cel târziu, și dispariția apetitului administrației Trump de a mai menține Rusia în prim plan din cauza pierderii majorității caracteristicilor capabilității geopolitice după declanșarea războiului de agresiune pe scară largă, de mare intensitate, împotriva Ucrainei, în 24 februarie 2022.
O istorie controversată, moștenirea epocii Războiului Rece
Joi, 5 februarie a expirat formal ultimul Tratat START, prelungit în ultimul minut prin acordul celor două părți semnatare, cu valabilitate restrânsă până la negocierea eventuală a unui acord succesor. Este a doua oară când o asemenea situație se întâmplă, și la precedenta reînnoire a tratatului START a existat o pauză de peste un an, dar cu negocierile desfășurându-se, fiind în curs, ca și cu hotărârea părților de a încheia în final acordul. De această dată, deși există o formă negociată de principiu, ea nu a fost aprobată și andorsată de către cei doi președinți, Donald Trump și Vladimir Putin, în principal din două motive: Războiul din Ucraina și lipsa dorinței Americii lui Trump de a-i oferi un premiu de orice natură lui Putin și, mai ales, lipsa de apetit de a plasa America la egalitate cu Rusia, mai ales în absența Chinei, adevăratul rival strategic și Mare Putere care dispută hegemonia Statelor Unite de astăzi.
Primul tratat din seria START a fost încheiat în 1972, la 10 ani de la criza rachetelor din Cuba. Acesta îi viza ca și astăzi pe deținătorii a peste 90% din armele nucleare ale lumii, Rusia, succesoarea la tratate a Uniunii Sovietice și Statele Unite. Între timp clubul nuclear s-a mai extins, prin proliferare nucleară, în unele cazuri această aspirație fiind blocată – Libia, Siria, Irak – în altele făcându-se eforturi majore pentru a se evita ajungerea la arma nucleară – Iran – iar într-un caz bariera accesului la arma nucleară fiind deja depășită – Coreea de Nerd. Există și alte cazuri în care aspirația accesului la arma nucleară a fost blocată din fașă.
Actualul acord a fost semnat în 2010 între președinții de atunci Barack Obama și Dmitri Medvedev, luând și numele de Noul START și intrând în vigoare în februarie 2011. Durata acordului a fost de 15 ani, de unde data expirării săptămâna trecută. Acordul a redus și limitat numărul de focoase desfășurate a fiecărei părți la 1550 și a introdus numeroase mecanisme de verificare și transparență, control reciproc și supraveghere internațională.
Nu trebuie uitat că președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a anunțat în februarie 2023, la un an de la declanșarea războiului de agresiune împotriva Ucrainei, suspendarea participării Rusiei la Tratat,, invocând drept motiv sprijinul acordat de către Statele Unite Ucrainei, dar Ministerul de Externe rus a trebuit să inverseze rapid decizia și să anunțe, desigur nu revenirea asupra suspendării anunțată de către președintele Putin, ci continuarea respectării angajamentelor și limitelor prevăzute în cadrul acordului. Desigur, elementele de control, transparență și verificare au dispărut formal din cadrul înțelegerii de 3 ani deja, de unde și lipsa majoră de preocupare în privința Tratatului din partea americană.
De altfel, de la preluarea mandatului său în ianuarie 2025, președintele Donald Trump a respins propunerea președintelui Putin de a prelungi cu un an Tratatul din motivele prezentate mai sus, insistând “dacă expiră, expiră,” evitând ca America să fie subiectul șantajului sau condiționărilor ruse pe această temă și dezlegându-și mâinile pentru propriile politici. Negocierile bilaterale au avansat la un nivel minimal prin prevederi generice preexistente, dar fără apetit spre semnare. Președintele Trump a insistat pentru modernizarea acordului și includerea Chinei, stat care evită orice condiționare și control pe motivul că dimensiunea arsenalului său este infimă față de cele ale Rusiei și Americii.
Comandamentul European al Armatei SUA a subliniat joi, la expirarea acordului, despre perspectiva reluării dialogului la nivel militar cu Rusia, dialog întrerupt în 2021 înaintea atacului în Ucraina. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a insistat că Moscova este “pregătită de dialog cu SUA asupra limitării armelor strategice ofensive dacă Washingtonul răspunde constructiv,” insistând pe “abordarea responsabilă și atentă” în ceea ce privește stabilitatea nucleară. Președintele Trump a răspuns pe rețeaua sa Truth Social “Decât să extindem ‘Noul START’ (un acord prost negociat de către Statele Unite și mai ales violat în mod grosier – de către Rusia, n.n.), ar trebui să ne punem experții nucleari să lucreze la un Tratat noi, îmbunătățit, modern și care poate să dureze mai mult în viitor.”
China și era nucleară în trei: dilemele echilibrelor strategice și a numerelor triunghiulare
Intrarea într-o eră triunghilară la nivel nuclear, cu trei puteri cu arsenale comparabile, a ridicat numeroase probleme la nivelul experților în domeniul echilibrului nuclear. Cum să fie acesta stabilit? Trebuie numărate ogivele și focoasele Rusiei și Chinei împreună, având în vedere “Parteneriatul fără limite” declarat și semnat de către Putin și Xi Jinping? Cum trebuie numărate aceste capacități ținând cont de durata lor de viață din viitor și de vechimea lor? Și care ar putea fi legătura între număr și dinamica dezvoltării capabilităților nucleare? După ce au redus arsenalele de la primul acord de acum 54 de ani, azi Rusia are 5580 de focoase nucleare și SUA 5225, dar doar 1550 sunt defășurate de către fiecare parte, restul aflat în depozite. India, Pakistanul sau Coreea de Nord și-au mărit stocurile de arme nucleare în ultimii ani. Însă în materie de dinamică, China este în prim plan cu capacitatea de dublare a arsenalului la orizontul lui 2030, la 1500 focoase.
În fapt, dacă ne uităm la calitatea armelor nucleare, vom vedea că Rusia deține moștenirea sovietică cu nenumărate arme în silozuri care nu mai au calitatea de acțiune și lovire acceptabilă astăzi, un arsenal extrem de învechit și cu o mică fracțiune îmbunătățit sau schimbat la expirarea perioadei de funcționare – se vorbește despre circa 300-350 focoase moderne. Statele Unite și-au înnoit periodic arsenalul și au înlocuit focoasele și purtătoarele depășite, fără a recurge la teste nucleare sau încălcarea tratatelor privind desfășurarea sau exercițiile în materie, nici măcar pe cele vizând neamplasarea armelor nucleare în spațiu. Dar și SUA deține toate categoriile de arme nucleare în diverse etape ale epuizării perioadei de funcționare.
În schimb, China are un arsenal nou și amplasat pe purtăroare moderne, inclusiv pe rachete real hipersonice, cu capabilități majore în materie de acțiune, de la arme anti-satelit la supraveghere și program spațial inclusiv pe Lună și cu realizări deosebite la nivel tehnologic – vezi racheta lansată hipersonic de pe pernă magnetică, evitând căldura de la explozia de inițiere. Creșterea explozivă a arsenalului ridică probleme privind echilibrul strategic în viitor, mai ales pentru că în privința calității acestui arsenal, el este de ultimă generație și capabil să crească rapid în viitor. De aceea președintele Trump a insistat că nici un tratat de control al armamentelor în secolul 21 nu poate să exclude China și trebuie să trateze și capacitatea de creștere și calitatea armamentului nuclear al statelor, nicidecum simplul număr al focoaselor nucleare deținut sau desfășurat. Subiectul a fost reiterat de secretarul de stat Marco Rubio miercuri, 4 februarie, cu ocazia încheierii valabilității tratatului START.
Astăzi subiectul Tratatului vizează numeroase evoluții, cu precădere cele tehnologice, care nu sunt acoperite de acordul existent și nici nu există formule de echivalență acceptate și acceptabile, stabilite la nivel tehnic, privind rachetele hipersonice, arme nucleare submarine, arme nucleare plasate în spațiu – altfel o situație interzisă de tratate. În plus, perspectivele modificării acordurilor de securitate existente, sau extinderea umbrelelor nucleare într-o anumită formă – vezi acordul Pakistan-Arabia Saudită, de exemplu – fac ca numeroase state să opteze, să-și dorească și să-și stabilească ca nivel de ambiție achiziția sau dezvoltarea unui arsenal nuclear propriu, potrivit lui Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, instituția care joacă rolul de monitorizare a siturilor și programelor nucleare civile și militare.
Discuțiile privind umbrela autonomă nucleară au fost lansate și la nivel european. Astfel, Franța și Marea Britanie, cele două puteri nucleare europene, au convenit să-și armonizeze propriile arsenale și capacitatea de interceptare nucleară, în timp ce un număr de alte state dau semnale privind dorința de lansare a dezbaterii la nivel european. În unele cazuri, este vorba doar despre găzduirea armelor nucleare, Polonia fiind cea mai vocală în a-și proclama public dorința de a găzdui asemenea arme, subînțelegându-se la vremea respectivă arme americane. Alte state doresc ca, la nivel european, dezbaterea să se desfășoare privind un arsenal propriu, finanțat colectiv, aici Germania inițial și, mai nou, Norvegia intervenind public pe această temă. De altfel, Franța, singurul stat membru al UE care deține arma nucleară, a propus deja să extindă umbrela nucleară proprie, cu finanțare europeană, pentru a acoperi întregul teritoriul european. Asta în timp ce Germania este autoarea proiectului unei coaliții de state europene ce include și România și care privesc rachetele ghidate și scutul anti-rachetă european.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
Iulian Chifu | Criza SUA-Iran: lovitura care vine!
de Iulian Chifu*
Criza SUA-Iran a ajuns la un nivel de complexitate care reclamă azi o acțiune directă, fie că este vorba despre anunțul unui acord la negocieri reușite, fie o acțiune cutezătoare de impact și vizibilitate, vizând fie eliminarea Liderului Suprem Religios, fie a conducerii militare iraniene, fie sancțiuni serioase și de impact, care să determine o reacție internă care să ducă la eliminarea regimului Ayatollahilor. Sau o formulă de ieșire cât mai puțin costisitoare pentru imaginea lui Trump, eventual cu un scandal sau operațiune derulată într-o terță direcție, element de mesaj atât de puternic cât să acopere lipsa de decizie și amenințările în van formulate în legătură cu Iranul. Indiferent de soluție, regimul iranian a ajuns în pragul colapsului, într-o anticameră a revoluției și rupturii sociale, așa încât trebuie să facă schimbări majore dacă vrea să supraviețuiască: fie pe calea represiunii totale, varianta Nord Coreeană, dublată de supravegherea totală a populației, pe care o împrumută din China, fie pe calea relaxării regimului în special în zona poliției religioase, a eliberării economiei de constrângerile Gardienilor Revoluției și a renunțării la programe costisitoare, precum cel nuclear practic distrus în iunie după ce s-au investit peste 3 triliarde de dolari, risipiți practic într-o noapte, în războiul de 12 zile din vară.
Poziționare pe teren – constrângere, descurajare, amenințarea cu reacții de retaliere
La 2 ianuarie, în pline proteste naționale în Iran, președintele American Donald Trump a avertizat Teheranul că Statele Unite vor veni în sprijinul protestatarilor dacă regimul îi ucide cu violență. O sumă de avertismente a urmat și a vizat și perspectiva executării pedepsei cu moartea – pronunțată, zice-se, expeditiv – unui participant la proteste, care a fost ucis în final de poliție, în detenție. Trump a mai scris pe rețelele sociale că o potențială acțiune militară urmează să aibă loc și că “Ajutorul e pe drum”. De la avertismentul inițial, Președintele Trump a mai adăugat avertismente precum “este timpul să căutăm un alt leadership în Iran,” cerând, pe de altă parte, regimului să negocieze un acord nuclear. Pe de altă parte, a cerut generalilor săi să găsească o opțiune militară “decisivă”. Statele Unite au deplasat un grup de luptă cu un portavion în Golf, mai multe escadrile de avioane de atac și câteva baterii de apărare antiaeriană în regiune. Unele state arabe au cerut rezervă și abținerea de la un atac, așa cum a fost și cazul Israelului, la un moment dat.
Președintele american se confruntă cu un Iran slăbit, dar alegerile sale nu sunt dintre cele mai simple. Mai ales când abordarea sa în materie de aventurism global merge mai degrabă spre lovituri pe termen scurt, directe, penetrante, de impact, cu rezultate imediate, și detestă crizele de uzură și de durată. Iar opțiunile militare pe care le are nu se aseamănă deloc cu acțiunea din Venezuela împotriva lui Maduro. Între timp, o parte din personalul aflat în bazele militare din Orientul Mijlociu a fost retras, inclusiv din Irak, iar Președintele Trump se confruntă cu o dilemă o dată ce a amenințat regimul teocratic: acționează, în ce fel, cu ce scop, ce obiectiv să atingă, sau nu acționează sau acționează ineficient, formal, cu costuri majore asupra credibilității Americii și capacității sale de a descuraja în toată lumea. Pe de altă parte, dacă în iunie, la lovitura împotriva programului nuclear iranian, avea în regiune două grupuri de portavioane, destinate în mod substanțial contracarării atacului de retaliere iranian, astăzi în regiune se află un singur grup pentru acțiunea împotriva Iranului. Elementul surpriză nu există și oricum regimul era în alertă de la atacul din vară. În plus, există preocupări majore ale analiștilor americani și israelieni privind epoca Post-Khamenei.
De partea cealaltă, nici Iranul nu a primit cu plăcere sau privit cu ochi buni această desfășurare de forțe americane în Golf, mai ales după amenințările proferate. Un consilier al Liderului Suprem a avertizat, în cursul săptămânii, pe social media, că ținta în caz de atac va fi Tel Aviv-ul care va fi lovit într-un răspuns “imediat și fără precedent” după eventualul atac american, în timp ce alt oficial a avertizat că, de această dată, nu va exista nici o limită a răspunsului dacă Iranul este atacat. În același timp, duminică a reacționat chiar Liderul Suprem Religios care a avertizat că un atac american se va solda cu un război regional de amploare: “Americanii ar trebui să știe că, dacă încep un război, de data asta va fi un război regional,” a declarat Ayatollahul Khamenei.
Deja Iranul a anunțat exerciții militare cu tiruri cu muniție de război în Stâmtoarea Hormuz, în încercarea de a descuraja o posibilă lovitură americană, exercițiile de două zile, pe 1-2 februarie, urmând să includă marina Corpului Gardienilor Revoluției Islamice. Defa Press a susținut că au fost desfășurate “sute de nave rapide, dotate cu lansatoare de rachete și nave de susținere în imediata apropiere” a portavionului USS Abraham Lincoln. Iar nava suport lansatoare de drone “Shahid Bagheri” a CGRI se află la 6 kilometri de coastă în raza portului Bandar Abbas în Strâmtoarea Hormuz.
Iranul nu și-a folosit forțele navale în timpul acțiunii din iunie 2025 în războiul de 12 zile Iran-Israel. Pe de altă parte, exercițiul din strâmtoare vizează evitarea unei blocade și demonstrarea hotărârii regimului de la Teheran de a acționa și faptul că are instrumentele de a contracara o eventuală blocadă. În plus, presa iraniană a lansat un mesaj via televiziunea Al Jazeera, la 29 ianuarie, anunțând că exercițiile comune se desfășoară alături de Rusia și Republica Populară China, în Marea Oman și Oceanul Indian. Există asemenea exerciții anuale, de obicei în luna martie, dar nici comunicatele oficiale venite de la părțile rusă și chineză, nici prezența militară a navelor din marina celor două state și nici un alt indiciu din surse deschise nu arată că avem de a face cu adevărat cu această perspectivă.
Opțiuni alternative: negocieri sub presiune cu Iranul, eliminarea Liderului Suprem, înlăturarea regimului
Desigur, Președintele american are multiple opțiuni, dar obiectivele sunt alternative și nu trebuie să se soldeze cu o pierdere de credibilitate. Astfel, alternativele se îndreaptă fie spre o negociere sub presiune cu Iranul, fie spre o lovitură chirurgicală care să-l înlăture pe Liderul Suprem Religios și să determine presiunea la succesiune, fie o acțiune militară care să ducă, în final, la prăbușirea regimului prin acțiuni militare, sancțiuni puternice și sprijinul opoziției. Donald Trump a anunțat că a fost căutat de iranieni cerându-i-se să nu lovească militar pentru că aceștia acceptă negocieri, apoi a vorbit despre desfășurarea unor “discuții serioase” și că speră ca acestea să ducă la ceva “acceptabil”, în timp ce negociatorul oficial iranian, actualmente șeful Consiliului Național de Securitate, Ali Larijani, a susținut că acel cadru al negocierilor duce la progrese.
Așa încât prezența militară americană ar putea să aibă multiple valori de întrebuințare – fie să reprezinte un element concret de presiune offshore pentru a determina negocieri, fie să fie utilizată ca presiune pentru a facilita și gestiona tranziția în Iran sau să fie instrumentul pentru a lansa lovituri care să decapiteze regimul și să-l facă să intre în implozie, degradând forțele militare și de securitate și determinându-le să-și revizuiască relația de loialitate cu regimul. Președintele Trump a condiționat orice negociere de condiții pentru încheierea oricărui program nuclear iranian și de îmbogățire a uraniului și transferul materialului nuclear pe care-l deține în afara țării, încheierea oricărui sprijin pentru milițiile pro-iraniene din regiune pe care le finanțează și, respectiv, limitarea programului de rachete balistice iranian.
Toate cerințele americane sunt, de fapt, linii roșii anunțate de către regim, dar dacă ambele capitale, Washington și Teheran, își doresc un acord care să ducă la evitarea oricărei confruntări, ar putea să ajungă la o concluzie pozitivă. Pentru că, precedentul 2013 o arată, nici liniile roșii nu sunt chiar roșii, ci mai degrabă roz, deci pot fi relativizate, apoi Iranul a demonstrat întotdeauna capacitatea de compromis și raționalitate în negocieri, spre deosebire de Coreea de Nord, așa încât și Statele Unite ar putea fi flexibile și să se îndrepte spre compromis, acceptând acțiuni și angajamente formale în celelalte componente ale solicitărilor, dacă se convine asupra programului nuclear.
O altă variantă pe care o are la îndemână Domald Trump este eliminarea Liderului Suprem Religios. Nu întâmplător Ali Khamenei s-a ascuns și s-a retras, zice-se, într-un buncăr subteran, în timp ce afacerile conducerii religoase sunt gestionate de unul dintre fii săi din birourile Secretariatul Liderului Suprem din Teheran. Cum președintele Trump este adeptul loviturilor directe și plasate, de impact, această variantă, de decapitare a regimului, ar putea fi aleasă. După capturarea lui Maduro, eliminarea eventuală a Liderului Suprem Religios ar putea duce la un model, când succesorul său, oricare ar fi acesta, să fie îndemnat să caute un acord cu Statele Unite și să încheie confruntarea. Altfel, chiar și o rivalitate în cadrul regimului, dispute și o criză prelungită de succesiune sau o luptă pentru putere, chiar și cădere în război civil ar reprezenta o oportunitate pentru separatiștii cu diverse agende din Iran, pentru opoziție și ar împărți taberele și resursele în mod avantajos pentru Washington, dacă s-ar produce decapitarea regimului și nu neapărat distrugerea lui.
Dar probabil obiectivul major al oricărei acțiuni ar fi schimbarea de regim. Așteptările de la o intervenție militară ar putea fi mult prea mari, iar schimbarea de regim ar putea să fie o dorință mult prea exagerată și îndepărtată, care nu se poată produce doar prin lovituri țintite de la distanță, ci ar reclama mult mai mult. Alterarea dinamicilor politice din Iran prin lovituri ar putea însă convinge părți ale personalului de securitate iranian, din armată, poate mai puțin din cadrul gardienilor revoluției islamice să-și schimbe loialitatea – deși aici, în ultimul caz, doar corupția joacă un rol central, vezi asasinarea liderului Hamas într-o casă de oaspeți al CGRI din Teheran. Totuși opoziția disparată și neorganizată ar putea greu capitaliza din dificultățile regimului și aici ar putea fi cheia realistă pentru o schimbare de regim, dacă intervenția militară nu ia în discuție prezența pe teren a trupelor de orice fel.
În orice caz, loviturile militare și decapitările conducerilor militare și politice ar face un Iran mult mai vulnerabil, mai puțin capabil militar și ar limita operațiunile lui, creând vulnerabilități pentru atacuri țintite ulterioare, mult mai eficiente. Mai ales că regimul ar fi mult mai puțin stabil. Asta ar ușura sensibil și modul în care s-ar raporta la populație, la SUA și partenerii săi, cel puțin pe o perioadă previzibilă, și ar crește apetitul unor schimbări profunde. Tot așa cum asemenea acțiuni combinate cu sancțiunile pot declanșa și cataliza procese pe termen lung, mai ales că cei rămași la conducere se vor confrunta cu crize multiple. Cu precădere pentru că s-ar suprapune cu contradicțiile deja prezente care au determinat protestele, problemele economice, dar și lipsa de legitimitate a regimului, scăderea capacității de guvernare și o opoziție tot mai largă și mai asertivă. Toate acestea pot duce la același rezultat, al schimbării de regim.
Opțiuni militare, sancțiuni și riscuri. Aventura Americii în Iran ar putea fi costisitoare
Desigur, actorul cel mai interesat aici este Israelul. El știe că nu va mai prinde Iranul la un nivel atât de jos al securității sale și sprijinului pentru regim și că o acțiune militară acum nu merită riscul dacă nu se soldează cu dispariția regimului. Bejnamin Netanyahu are alegeri anul acesta, primele după 7 octombrie 2023 și în lipsa de decont politic pentru acțiunea teroristă a Hamas, așa încât are nevoie de o imagine și o victorie majoră pentru a redeveni dezirabil măcar pe teme de securitate mai departe. Știe că atacul și distrugerea regimului iranian nu-i este la îndemână, că e nevoie de americani, de aici și absența aproape totală din spațiul public pe aceste teme. Mai ales dacă retalierea așteptată ar viza și chiar atinge ținte din Tel Aviv cu eventuale costuri umane. De altfel, săptămâna trecută șeful intelligence-ului militar israelian, Shlomi Binder, s-a întâlnit cu oficialii agențiilor de intelligence americane la Washington, speculația presei israeliene fiind că discuțiile s-au concentrat pe alegerea și stabilirea țintelor potrivite din Iran. Schimbarea de regim la Teheran ar încheia amenințările cu rachete la adresa Israelului, direct din Iran sau de la milițiile din regiune.
Totuși simpla încercare de a elimina conducerea iraniană ar putea veni cu riscuri majore pentru întreaga regiune. Fără rupturi majore la nivelul armatei și al Gardienilor Revoluției, chiar al conducerii politice religoase, regimul nu se poate prăbuși chiar dacă va fi eliminat Liderul Suprem. Lipsa unei opoziții unite și a unui lider relevant, acceptabil, adaugă la incertitudinea schimbării de regim și a momentului de după. Chiar și un tânăr succesor ar trebui să probeze în fața reminiscențelor regimului și nu ar fi deloc abordabil sau flexibil pentru America lui Trump, ca să nu mai vorbim despre haosul dintr-un război civil de durată care ar putea duce la orice tip de conducere și mai nefavorabilă, destabilizând nu numai Iranul, ci întreaga regiune. Desigur, lovituri precise, unice, s-ar potrivi așteptărilor și comportamentului administrației Trump, o lovitură cutezătoare și impresionantă, cu execuție minuțioasă și exactă, ar diminua la maximum riscurile secundare, neanunțând decât o retaliere ritualică, formală, nicidecum o escaladare.
Altfel, Secretarul de Stat Marco Rubio a recunoscut deschis că nu există nici un plan care să vizeze ce urmează după eliminarea liderului Suprem Khamanei din Iran. Desigur, țintirea lui și a conducerii Gardienilor Revoluției s-ar potrivi în narațiunea vizând răzbunarea miilor de morți, răniți și arestați în represiunea împotriva protestelor economice din Iran, în care se vorbește despre nu mai puțin de 30.000 de morți. Aceasta ar feri SUA și Israelul de efectul secundar ar ralierii populației în jurul steagului, respectiv a regimului. Ar exista o narațiune serioasă și coerentă, de asemenea, dacă ar fi vizate mai departe părți ale programului nuclear iranian, chiar dacă ar ridica problema contrazicerii “obliterării” anunțate de către Trump în iunie. Ar putea fi vizate facilitățile de la Muntele Kolang Gaz La (Pickaxe Mountain)de lângă facilitatea nculeară de la Natanz, în provincia Isfahan, facilitate pe care Israelul și SUA nu au lovit-o în iunie, plasată în adâncime la peste 100 metri sub Fordow. Agenția Internațională pentru Energia Atomică nu a inspectat niciodată facilitatea militară, nedeclarată de Iran, de altfel.
Nu în ultimul rând, reacția SUA ar putea fi întărirea sancțiunilor economice mai ales prin deturnarea tancurilor petroliere iraniene sau prin lovirea terminalelor iraniene de încărcare a petrolului. Desigur, astfel s-ar încălca o linie roșie a Iranului care a declarat nu o dată că, dacă el nu poate exporta, nimeni nu poate exporta. Închiderea Strâmtorii Hormuz, plasarea de mine, lovirea facilităților petroliere a țărilor din Golf, amenințarea de către al Houthi a traficului prin strâmtoarea Bab el Mandeb și Marea Roșie, toate ar fi mișcări de retaliere ce pot duce la un adevărat război economic global. Sigur, un asemenea act nu ar duce la prăbușirea economiei SUA, cum susține propaganda iraniană, dar ar putea duce la creșterea prețului barilului de petrol, creșterea inflației și chiar recesiune economică globală. Desigur, ar și distruge Iranul, a cărei economie este deja complet depresivă și devastată.
Astăzi un procent estimat la 20% din populație susține regimul, din rațiuni și legături directe cu instituțiile regimului din care profită, în timp ce circa 80% se opun regimului. Chiar și așa, reacțiile Iranului la un eventual atac care nu ar distruge complet resursele sale militare ar depinde de nivelul perceput al amenințării. Dacă e clară o amenințare la adresa regimului, eventual anunțată și asumată ca atare, atunci, așa cum a avertizat deja ministrul de Externe Abbas Araghchi săptămâna trecută, Iranul “va trage cu orice are la îndemână după un atac,” o acțiune care ar merge “mult mai departe și pentru mai mult timp” decât se așteaptă inamicii. Altfel, se va încerca reacția proporțională, eventual formală și anunțată cu avertisment anterior, pentru a evita escaladarea, în paralel cu abordarea de negocieri de pe poziții rezonabile pentru Teheran. Nici starea armatei, așa cum se pretinde că ar fi reînarmată și refăcută, nu recomandă o altă variantă de angajare militară din partea Iranului.
Schimbarea de regim e necesară și aproape
Indiferent de opțiunea și rezultatul acțiunilor viitoare ale Statelor Unite, situația internă din Iran și impactul loviturilor din iunie au deja un impact major, mai ales după protestele și represiunea de la începutul anului. Aici reacția este clară și reclamă în perspectivă o schimbare majoră în interiorul regimului, care are variante multiple. Fie se radicalizează în variantă nord-coreeană, cu represiune și control absolut, fie produce o schimbare internă majoră, de tip reformă, fie face implozie. Menținerea sub actuala formă devine imposibilă. Există multiple elemente care probează acest fapt: cel mai important, seria de proteste publice la adresa regimului începând din 2017, cu cel puțin patru episoade, cu oameni din regiuni diverse, cu motivații și interese diverse, cu bază religioasă și etnică diferită care au protestat împotriva regimului.
Toate motivațiile protestelor reclamă o schimbare politică majoră dacă nu o revoluție fundamentală a regimului, din interior sau ca efect al disoluției regimului însuși. O parte importantă din populația iraniană reclamă modul neprofesionist și corupt de gestionare a economiei, și nu mai tolerează acțiunile brutale ale regimului care gestionează dezastruos resursele statului, impun o ideologie rigidă poporului și instigă conflicte interne și cu vecinii.
Practic, Iranul a intrat într-o zodie proto-revoluționată, fără posibilitatea de a mai menține regimul preexistent în funcție, cu excepția unor noi forme majore de represiune și control care nu au mai fost aplicate până astăzi într-o asemenea combinație și oricum vor stârni proteste masive din partea populației, fiind puțin probabil ca regimul chiar să reziste în actuala formă. Manifestații civile au vizat perioada 2017-2018, apoi cele din 2019, cele ale libertății femeilor din 2022-2023 și sancționând poliția religioasă și, în sfârșit cele economice din 2025-2026 și arată drumul greu înapoi, spre o stabilitate a regimului ayatollahilor. Protestele au crescut ca număr de participanți și violență cu fiecare val, iar reacțiile regimului au fost complet nepotrivite, protestele propriei populații fiind privite mai degrabă ca amenințări militare și de securitate decât ca proteste sociale și politice.
Mai mult, nici regimul, nici reprezentanții săi, nu au fost deloc diplomați sau înclinați spre forme de reconciliere cu propria populație, optând pentru formula arătării capacității represive, a forței și hotărârii de a apăra regimul, nu de a-l schimba sau reforma. Cetățenii care au suferit de pe urma acțiunilor regimului au fost considerați inamici ai statului, Liderul Suprem Religios Ali Khamenei a calificat protestatarii drept agenți străini și teroriști și nu membri ai propriului popor. Este totuși neclar dacă aceste proteste vor putea răsturna regimul, totuși mânia publică este evidentă, în creștere și nu mai poate fi gestionată represiv sau prin propagandă. Iar nemulțumirea față de regim se va manifesta și se va intensifica pentru că autoritățile iraniene nu sunt capabile să soluționeze cauzele profunde ale acestor proteste.
Regimul are nevoie de o restructurare fundamentală în materie de politică economică pentru a face o diferență sensibilă, asta însemnând și eliminarea monopolurilor statului controlate de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice și alte componente ale regimului Ayatollahilor. Apoi ar trebui o înțelegere cu SUA pe linia programului nuclear pentru a ridica din sancțiuni, în timp ce pe linie religioasă, ar trebui modificată legea portului hijabului obligatoriu pentru femei, pentru a evita aplicarea ei abuzivă de către poliția religioasă în anumite comunități. Desigur, Liderul Suprem Khamenei nu are nici o intenție, nici el, nici apropiații săi, să facă vreo schimbare relevantă. Din contra, nemulțumirea publică este întâmpinată cu represiune, ideologie și propagandă, nicidecum de vreo formă de reformă. Khamenei insistă pe formele de îndoctrinare și re-ideologizare a poporului iranian și cu formulele ritualice periodice de reafirmare a angajamentelor instituționale față de regimul revoluționar islamic.
Și în cazul ultimelor proteste, Khamenei a susținut că Statele Unite a declanșat un război economic și psihologic împotriva Iranului și, în consecință, este responsabil de situația economică internă. Pe tema inamicului comun, el solicită întregii populații să se alinieze în spatele regimului pentru a reacționa și a înfrânge agresiunea americană. Iar atunci când propaganda nu e suficientă, Ayatollahul scoate în stradă Armata alături de poliție și milițiile Basij responsabile de ordinea publică. Nemulțumirea iranienilor a crescut cu aceste soluții de ideologizare și represiune găsite de regim, care arată că nu are soluții viabile la problemele concrete economice și sociale ale populației. De aici și scenariile pentru conducerea teocratică a Iranului: fie reușește să impună represiunea și să controleze pe deplin populația, fie intră în colaps, face implozie și se dizolvă lăsând locul unei perioade de haos, fie reușește să facă reforme consistente și renunță la regimul islamist, eliminând actuala conducere. Dar toate depind de alegerea președintelui Trump pentru acțiunea sa de mâine împotriva regimului și de pârghiile sale de influență în Iran.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
Iulian Chifu: UE – actor geopolitic și izolarea guvernărilor uni-personale ale marilor puteri
de Iulian Chifu*
După semnarea acordului UE-Mercosur, Bruxellesul a anunțat o altă realizaremajoră pe linia acordurilor de liber schimb majore, menite să subliniezerelevanța lumii bazate pe reguli și a continuării lumii democrat liberale, prinsemnarea marți, 27 ianuarie a acordului UE-India, după 20 de ani de negocieri. Pentru 2 miliarde de consumatori, noul acord integrează, în avantaj reciproc, liberul schimb pentru 25% din PIB-ul global și o treime din comerț, izolând, indirect, marii actori cu conduceri uni-personale China, Rusia și Statele Unite. Pasul major înainte subliniază dividendele pe care, pas cu pas, le oferăintegrarea economiilor și comerțului global, pe un termen de 10 ani, cu un rezultat estimat de dublare a comerțului și un impuls major economiilor ambilorsemnatari. Efectul secundar este posturarea Uniunii Europene drept actor geopolitic global major, chiar dacă unul concentrat pe economie și comerț, întimp ce acordul militar și de securitate care dublează Acordul de liber schimb e menit să acomodeze și divergențele respectiv apropierea Indiei de Rusia șiutilizarea petrolului rus, odată ce avantajele și reorientarea în relația cu UE deschid calea și spre decarbonizarea energetică, diversificarea piețelor șiîntărirea lanțurilor de furnizori reciproce.
Magnitudinea unui acord, semnat după 20 de ani de negocieri
Cu un împrumut voit din retorica teatrală a lui Donald Trump și calchiind dupădenumirea celebrelor bombe anti-buncăr, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a numit acordul ‘The Mother of All Deals’, sau cel mai mare acord posibil între state democratice, semnat după 20 de ani și după ce acordultransatlantic similar TTIP a fost abandonat, chiar în perioada președinției Biden, în 2022. Relevanța sa principală decurge din integrarea graduală a economiilorcelor mai mari două blocuri democratice, adâncind interdependențele strategiceși economice. Simpla durată a negocierilor subliniază gradul de complexitate al interdependențelor și problemelor acordului, care a lăsat în afară o parte din temele în divergență pe baza voinței politice manifeste a părților de a merge maideparte cu ratificarea și intrarea în vigoare cât mai rapidă, chiar dacă negocierilecontinuă pe temele rămase în afara acordului, concomitent cu procedurile de ratificare, estimate să dureze până la finalul lui 2026, ale acordului care creazălocuri de muncă și determină creșterea producției industriale.
Uniunea Europeană și India au lansat pentru prima dată negocierilepentru un acord de liber schimb în 2007. Discuțiile au fost suspendate în2013 și relansate în 2022, cam atunci când au fost suspendate negocierilepentru TTIP-Acordul de Parteneriat Comercial Transatlantic. Cea de a 14-a rundă formală de negocieri a avut loc în octombrie 2025 și a fost urmatăde discuții tehnice și politice inter-sesiuni care au concluzionat forma acestui acord. El are un impact de peste 4,8 miliarde de dolari taxedatorate de companii europene salvate și o creștere a comerțului bilateral de circa 200 miliarde de dolari la nivelul lui 2030. Acordul urmează să fie ratificat de ambele părți și să intre în vigoare până la finalul anului. Chiardacă impactul și decizia de finalizare nu sunt neapărat puse pe seamapoliticilor comerciale impredictibile ale președintelui American Donald Trump, nu poate fi negată succesiunea de acțiuni, în timp ce declarațiaasumată de părți vizează “semnalul clar dat lumii întregi că o cooperarebazată pe reguli aduce avantaje majore părților implicate”, cum se noteazăîn declarațiile de la semnare.
Într-adevăr, chiar în această vară Statele Unite au impus o taxă suplimentară de 25% către India ca urmare a continuării cumpărării petrolului rusesc, în timp ceEuropa tocmai a trecut, după o mărire inițială a taxelor la început de mandatTrump, prin amenințări legate de creșterea taxelor petru statele care nu țin contde dorința Președintelui American de a achiziționa Groenlanda, manifestată la începutul acestui an. Pe de altă parte, acțiunea de diversificare și utilizareainstrumentului Acordurilor de Liber Schimb atât de către Uniunea Europeanăcât și de India a dus la semnarea, după lansarea războiului economic de reechilibrare a comerțului de către SUA în mandatul Trump 2.0., a acordurilorUE cu Indonezia, blocul sud-american Mercosur, Japonia, Mexic și Elveția, întimp ce India a încheiat acorduri cu Noua Zeelandă, Oman și Marea Britanie.
Turbulențele create de către politica de tarife a administrației Trump și de practicile incorecte și necompetitive, protecționiste și de dumping, de supraproducție forțată ale Chinei au jucat un rol dublu în încheierea acordului, repectiv a determinat ultimul puseu de voință politică pentru a fi concluzionat. Mai mult, combinația de tarife și amenințări externe la adresa comerțului liber șiantagonismul și incertitudinea privind accesul la piețele supuseprotecționismului au dus la creșterea flexibilității părților care a acceleratconcluzionarea acordului după ani de stagnare în negocieri. “Am creat o zonăde comerț liber de două miliarde de oameni, o realitate care ne aduce beneficiiambilor actori,” a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Parte a strategiei Comisiei Europene de diversificare a piețelor și comerțului, acordul răspunde creșterii presiunii protecționiștilor și revizioniștilor din sistem, dar și scăderii dramatice a rolului Organizației Mondiale a Comerțului la nivelglobal.
India acoperă azi doar 2,4% din comerțul total de bunuri în UE la nivelul lui2024, un nivel redus față de procentul de comerț cu Statele Unite, 17.3%, sauChina, 14,6%. În cei 7 ani de implementare graduală a acordului, UE speră sădubleze procentul de schimburi cu India. Durata până la reducerea complete a taxelor și implementarea pas cu pas fac ca integrarea economiilor să se facă lin, fără mari tangaje, și să ajute la creșterea ambelor părți. Acordul este departe de a fi un panaceu sau să aducă o schimbare bruscă în comerțul global, dar este o realizare diplomatică majoră și un semnal substanțial al consolidării modeluluispațiilor de liber schimb și a globalizării ca instrument de creștere, eficientizareși salturi economice, chiar dacă rămân în discuție securitatea lanțurilor de aprovizionare și evitarea dependențelor structurale pe materialele cu relevanțămajoră pentru securitate și apărare.
Acordul este incomplet și continuă negocierile pe temele rămase în suspensiecare sunt, firește, cele mai sensibile și a căror negociere necesită cel mai multtimp. Pe de altă parte, susținerea politică a dus la identificarea soluțiilor creative care să ocolească zonele dificil de convenit, lăsând, de exemplu, deschise temeprecum negocierile pe agricultură, părți ale drepturilor de proprietateintelectuală sau elementele mecanismului european de ajustare a emisiilor de carbon. Ulterior semnării acordului, urmează obținerea majorității calificare înConsiliul European și a votului din Parlamentul European, pentru UE, și ratificarea în Parlamentul Indiei, pentru intrarea finală în vigoare.
Un acord de liber schimb pentru 2 miliarde de consumatori
Pentru Uniunea Europeană, statele europene și producătorii săi, avantajelemajore vizează alcoolul, automobilele, produsele farmaceutice și hainele de lux/de firmă, în timp ce India câștigă dramatic pe piața textilelor, produselorfarmaceutice și îmbrăcăminte, acolo unde tinde să înlocuiască multe din produsele chinezești cu care intră în competiție. Rămân tarifele clare pentruprodusele alimentare și cele sensibile pentru europeni, cu precădere zahăr, carnea de vită, carne de pui, în timp ce regulile de proveniență și cele de calitatesunt cele europene, nealterate în negociere, în continuare.
Uniunea Europeană și India au schimburi de peste 180 miliarde de dolari pe an în bunuri și servicii, susținând peste 800.000 de locuri de muncă pe an la niveleuropean. Acordul este așteptat să dubleze comerțul peste 7 ani, în 2032, eliminând sau reducând dramatic tarifele la 96.6% din exporturile europene înIndia, cu taxe de peste 4 miliarde de euro pe an pentru produse europene. Acordul oferă avantaje competitive pentru sectoare cheie europene, industrialeși agricole deopotrivă, garantând companiilor acces privilegiat la piața din ceamai populată țară a lumii, cu 1,45 miliarde de oameni, cu o economie mare și încreștere și un PIB anual de peste 3,4 triliarde euro.
De exemplu, tarifele la mașini vor scădea gradual în cei 7 ani de la 110% la 10%, și vor dispărea complet la componentele auto într-o perioadă situate între5 și 10 ani. Tarifele de 44% pe mașini-unelte, 22% pe produse chimice, 11% pe produse farmaceutice vor fi aproape eliminate în întregime. În ceea ce priveșteprodusele agro-alimentare, vor fi eliminate sau reduse substanțial tarifeleprohibitive de 36% de astăzi. Tarifele la vinuri vor fi reduse de la 150% la 75% la intrarea în vigoare a acordului și vor ajunge la final la 20%, tarifele la uleiulde măsline va coborî de la 45% la 0 în 5 ani, în timp ce produsele agricoleprocesate precum pâinea, ca și în cazul confecțiilor, vor vedea tarifele de 50% eliminate la finele perioadei. Asta în timp ce, am văzut, produsele agricoleeuropene sensibile vor fi protejate.
Astfel, potrivit acordului, carnea de porc, de pui, orezul și zahărul vor fi exceptate de la liberalizarea din acord. În ceea ce privește produsele cu indicațiigeografice, parte a respectării brandurilor și a dreptului de proprietate, parteaaceasta a acordului a fost scoasă separat și este în fază de negociere încontinuare. Protecția proprietății intelectuale este asumată la nivelul acordului, ca și accesul la piața de servicii a Indiei, inclusiv servicii financiare și transport maritim. La nivelul serviciilor financiare, este cel mai ambițios acord din toatecele semnate vreodată de către India, cu mult peste cele semnate cu ceilalțiparteneri. La capitolul proprietății intelectuale, elementele convenite și semnatevizează drepturile de autor la copiere și imitare, mărcile comerciale, design-ul șisecretele comerciale.
Impactul pentru semnatari: avantaj reciproc, adaptarea graduală șicreștere mutuală
Desigur, trebuie spus clar că Acordul nu reprezintă un panaceu și trebuieacceptate și limitele sale. Reducerea tarifelor se produce gradual în 7 ani, timpce permite adaptarea părților și evitarea șocurilor, chiar dacă nivelul procentualal schimburilor pentru UE este, astăzi, încă modest. Totuși întărirea lanțurilor de furnizări existente și edificarea unora noi este de bun augur, ca și diversificarearealizată. Acordul vine să compenseze pentru India eliminarea sa din sistemulde tratament preferențial din cadrul programului GSP- Sistem de PreferințeGeneralizate al UE, fapt care duce la înlocuirea tarifelor reduse din cadrul GSP cu cele noi mici sau inexistente în cadrul Acordului de Liber Schimb, cu excepțiile notabile subliniate mai sus.
Beneficiile europene vor apărea, deci, pas cu pas: la nivel european pe măsurareducerii tarifelor, la finalul perioadei, pentru India, după adaptarea la noilecondiții ale liberului schimb constituit, fără creșteri rapide, peste noapte, a exporturilor. Acordul oferă, în schimb, un grad de certitudine, siguranță, stabilitate și predictibilitate privind accesul la piețe, întăresc lanțurile de furnizări existente care cresc pe termen mediu, până la finalul aplicăriicomplete, în 2032, iar competiția pe piața europeană cu produsele chinezeșticrește subtanțial măcar la textile și îmbrăcăminte, cu precădere din fibre naturale. Avantajele strategice sunt reciproce cu precădere prin diversificareacomerțului și acesului la piețe, urmat de o creștere substanțială, dar graduală, pe termen mediu, a avantajelor, comerțului și producției ambelor părți, așa cum funcționează orice acord de liber schimb pe mărfuri complementare și nu competitive.
Acordul mai permite un acces substanțial la piața muncii din India și la expertiza în domeniul sănătății și a serviciilor IT indiene, în timp ceuniversitățile europene abia așteaptă să atragă studenți în științe, tehnologie, inginerie și matematică. Intensificarea tehnologiei din domeniul apărării șicooperarea tehnologică largă cu China sunt efecte pozitive ale acordului. De partea cealaltă, India evită revenirea la tarifele obișnuite europene la disparițiaGSP, în timp ce Acordul de liber schimb ajută India la schimbarea imaginii de economie închisă și protecționistă, așa cum și-a propus prin politica sa de negociere și semnare de acorduri de liber schimb cu actori terți.
Dar Acordul marchează și o retragere parțială a Indiei de pe piața americanăimpredictibilă, reorientarea spre piața europeană și competiția cu China pe această piață, cel puțin în ceea ce privește numeroase produse manufacturiere. Există interesul împărtășit de ambii semnatari de contracarare a Chinei, în timpce India regăsește sub acord principalii săi parteneri economici, Franța șiGermania, într-o convergență puternică. Acordul evită și probleme majore pe temele de divergență precum comerțul cu Rusia și elementele din proprietateaintelectuală neconvenite încă. India câștigă și la exporturile de produseindustriale cu valoare adăugată mare în zona manufacturieră, fără ca acest câștigsă însemne costuri la nivelul economiei, pieții și consumatorului European, dimpotrivă.
UE actor geopolitic pe paradigma lumii bazate pe reguli și liber schimb
O parte mai puțin vizibilă a acordului îl reprezintă componenta cu relevanțăstrategică și geopolitică a acordului cu India. În primul rând, a trecut nevăzutAcordul semnat de UE și India concomitent privind parteneriatul în domeniulapărării și securității despre care informațiile publice vorbesc în termenii unuiacord care permite “sprijinul și cooperarea mai puternică în materie de contraterorism, Securitate maritime și cybersecurity,” potrivit premieruluiindian, Narendra Modi.
În al doilea rând, nu poate fi negată conexiunea cauzală între sistemul de tarifeal administrației Trump și accelerarea încheierii acordului de liber schimb India-UE, chiar dacă era cunoscută impredictibilitatea predictibilă a lui Trump șitendința recursului la arma sancțiunilor și a tarifelor. Pe de altă parte, atât India, cât și UE au înțeles în timp valoarea economică și strategică a încheierii unuiacord comercial important între ele, mai ales prin compensarea declinuluiconstant al OMC ca reglementator al comerțului global, ocupând spațiul liber lăsat de această dispariție treptată în comerțul competitiv corect. Se conturează, deci, validarea rolului acordurilor de liber schimb care nu și-au pierdutavantajele nici în lumea actuală, la care se adaugă și nevoia conservării valoriloradăugate și avatajelor lumii bazate pe reguli, mai ales în contracararea marilorputeri cu conduceri uni-personale și a agendelor confruntanționale la care sunt parte Rusia, China și Statele Unite.
Și dacă India a fost co-fondator al mișcării de nealiniere din perioadaRăzboiului Rece, plasându-se între SUA și Uniunea Sovietică (chiar dacă a existat o influență evidentă venită din partea blocului sovietic), astăzi a fostmult mai ușor de convins că merită să se plaseze în cea de a treia parte a confruntării globale SUA-China pregătită deja. Tot așa cum imagineasubliniată la Davos de către premierul canadian Mark Carney merităvalorificată prin alianța poterilor mijlocii pentru a limita ingerințele șiconstrângerile, a contracara politici vizând sferele de influență sauimpunerea acordurilor tranșate de cele două Mari Puteri terților. Convergența între economiile situate, combinat, în cazul UE, pe locurile 1 și 4 în lume permite o greutate strategică relevantă pentru echilibrareaconfruntărilor între economiile situate pe locurile 2 și 3 – altfel 1 și 2 dacă e să considerăm doar nivelul național – și care sunt pe o traiectorie de coliziune naturală prin nivelurile de ambiție și competiția contondentă încare s-au angajat.
Pe lângă efectele directe, există și efecte secundare pozitive ale acordului, care sunt așteptate să se decanteze în timp. Este vorba, în primul rând, despreîndepărtarea Indiei de achizițiile de petrol rusesc și înțelegerea preocupăriloreuropene privind amenințările pe care le reprezintă regimul Putin pentru UE, înparalel cu înțelegerea comună și flexibilitatea europeană față de dependențeleindiene de armamentul, mentenanța, tehnologia rusă în rivalitatea sa nu rareoricontondentă cu China. Detașarea pe dimensiune militară și a industriei de apărare a Indiei de Rusia se face în timp, dificil, cu costuri care trebuie și eleabsorbite, chiar dacă acordurile semnate vizează și cooperarea tehnologică, șicomponenta cercetării și producției de armament, pe lângă vânzările europenedeja în curs. Oricum avantajele economice oferite de Europa și elementele de transformare a mixului energetic prin controlarea amprentei de bioxid de carbon ajută la reducerea dependenței Indiei de petrolul rusesc și, în final, de Rusia ca atare.
Am asistat, deci, la abordarea acordurilor de liber schimb într-o formă de relansare globală a proiectului de liber schimb și cooperare în apărare șisecuritate ce implică statele exterioare celor două Mari Puteri, China și StateleUnite, și evitarea celuilalt actor cu conducere uni-personală, Rusia. Acest faptschimbă dramatic reașezarea globală și pe linia marelui conglomerat democrat-liberal bazat pe liber schimb și adept al lumii bazate pe reguli pe care EU, India și partenerii lor la nivel global, subiecți ai acordurilor de liber schimb, o reprezintă. În plus, India vine și cu ruptură serioasă din cadrul BRICS, care nu mai reprezintă un bloc unitar, cum nu a fost vreodată, așa cum nu a fost în niciun caz nici o piață comună sau o uniune coerentă de valori, ca să nu mai vorbimde alianță, eventual, în spatele Chinei și a Rusiei.
Realizarea acestui acord este de ajutor și Statelor Unite, care oricum iau notă de aceste schimbări și reașezări globale și de impactul propriilor politici asuprapartenerilor globali. Mai ales că suma acordurilor de liber schimb duc, însubsidiar, la conturarea valențelor proprii de putere ale actorul global cu relevanță strategică și pondere relevantă Uniunea Europeană care reușește, încontinuare, prin aceste acorduri, să-și exporte reglementările la nivel global, chiar la dorința partenerilor, așa cum s-a întâmplat deja cu Marea Britanie. Iaracordul nu este vreo amenințare directă la adresa Statelor Unite, cu care India tot negociază un acord de liber schimb iar UE poate relua oricând TTIP, dacăperspectiva este reconsiderată politic și se reintroduc în discuție și serviciile, cu precădere cele digitale. UE dovedește, în plus, că dacă există suficientăflexibilitate, înțelegere și explicare a intereselor și pozițiilor Indiei, se pot acomoda și sensibilitățile ei și se poate trece peste barierele vechi de percepțieale fostei colonii față de metropolele care au dominat-o în istorie.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
