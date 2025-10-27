EDITORIALE
Iulian Chifu: SUA în Venezuela. Invazie, schimbare de regim, descurajarea credibilă a traficanților și migranților
de Iulian Chifu*
Statele Unite au masat capabilități militare în Caraibe și au declanșat operațiuni împotriva vaselor despre care se presupune că transportă droguri spre America. Dimensiunea angajării militare și mutarea grupului de nave ale portavionului Gerald Ford, cel mai mare din lume, din Mediterana în Caraibe subliniază o dată în plus intenția de presiune asupra lui Nicolas Maduro, dacă nu o intervenție directă și schimbare de regim în Venezuela. Nuanțele însă contează, și presiunea s-ar putea să fie un alt episod al păcii cu forța pe care Trump vrea să o breveteze pentru America de azi, în timp ce anunță că a refuzat ofertele atrăgătoare de business ale lui Maduro și pare să existe negocieri secrete prin Richard Grenell, trimisul special al lui Trump, pentru relocarea în siguranță a președintelui venezuelean și grupului de apropiați într-un stat terț. Instrumentul juridic utilizat este al intervenției anti-teroriste, după ce un număr de miliții, grupuri mafiote și traficanți de droguri locali au fost declarați organizații teroriste, în timp ce Maduro este căutat în SUA cu o recompensă ajunsă la 50 milioane de dolari, așa cum e dorit de Curtea Penală Internațională.
Militarizarea și acțiunile țintite împotriva vaselor traficanților de droguri
Pe 15 octombrie, președintele Donald Trump a anunțat public că a semnat autorizarea CIA să desfășoare operațiuni acoperite în Venezuela. În același timp, Armata SUA construiește o adevărată forță de intervenție în Caraibe, fapt ce a determinat armata venezueleană să organizerze și ea exerciții. Avem de a face cu o campanie de intimidare lansată de către Președintele Trump, dacă nu una de presiune maximală, pentru a nu discuta direct intervenția pe teren, în Venezuela. La 21 octombrie, președintele Donald Trump a dat ordinul ca grupul de luptă al poravionului Gerald Ford să se mute din largul portului Split din Croația, în Caraibe, un marș forțat care a durat câteva zile și a lăsat grupul în poziția de a putea acționa astăzi în regiune.
Chiar și până la sosirea noului grup masiv de trupe, portavionul care duce 90 de avioane F35, 8% din armata americană a intrat deja sub comanda sudică a armatei americane, SOUTHCOM, incluzând Grupul de Luptă Amfibiu Iwo Jima, Unitatea Expediționară a Marinei 22, cu peste 4500 trupe speciale de intervenție marină, trei distrugătoare purtătoare de rachete ghidate, un submarin de atac, o navă de operațiuni speciale, un crucișător cu rachete ghidate și un avion de recunoaștere P-8 Poseidon. Pe de altă parte, Statele Unite au desfășurat deja 10 avioane F35 în Puerto Rico, precum și cel puțin 3 drone de atac MQ-9 Reaper, la baza Naval Station Roosevelt Roads de la Aquadilla, închisă din 2004 dar reconstituită și funcțională astăzi, potrivit imaginilor din satelit.
În această desfășurare de forțe s-a mai adăugat Regimentul de Aviație pentru Operațiuni Speciale 160, cu misiuni pentru Navy SEALs, Green Berets și Delta Force, care a ridicat elicoptere ce zboară în preajma coastelor Venezuelei, în timp ce aviația americană a avut două zboruri cu trei bombardiere B-52, cu capabilități nucleare deasupra Caraibelor, demonstrativ, în timp ce bombardiere B-1 au marcat, de asemenea, astfel de zboruri.
Desigur, și Venezuela deține un sistem de apărare funcțional și capabil, realizat cu sprijinul Rusiei și care este operat cu prezența consilierilor ruși. Orice atac asupra teritoriului venezuelean ar trebui, în primul rând, să distrugă apărarea anti-aeriană a acesteia, fapt ce complică mult orice intervenție americană precum și relațiile SUA și Rusia lui Putin, deja tensionate astăzi, mai ales dacă victime cad militari ruși. De asemenea, eventuale lovituri care nu vizează doar grupurile de traficanți ci infrastructura și capabilități militare venezuelene ar putea să determine un răspuns de escaladare a confruntării cu forțele armate ale Venezuelei.
Pentru moment, SUA a evitat să lovească, să țintească sau să destabilizeze statul din Caraibe, vizat de presiunile curente, deși chiar săptămâna trecută două avioane venezuelene F16 au survolat USS Jason Dunham de două ori în 24 de ore, fiind clar faptul că administrația americană evită, pentru moment, orice angajare militară cu forțele venezuelene. Totuși președintele Donald Trump i-a ordonat trimisului său special în America Latină, Richard Grenell, să încheie orice angajare de natură diplomatică cu administrația din Caracas, concomitent cu autorizarea operațiunilor acoperite ale CIA, anunțată public. Președintele a confirmat și faptul că autorizarea include operațiuni letale.
Terorism și trafic de droguri. Motive de intervenție și presiune militară
Prezent în Caraibe, în apele teritoriale ale Puerto Rico, Secretarul Apărării Pete Hegseth s-a adresat marinarilor și soldaților din trupele speciale luni, 20 octombrie, spunându-le, la bordul USS Iwo Jima, că “Ceea ce facem acum nu este antrenament.” Vizita șefului Pentagonului a avut loc la o săptămână după primul atac american care a scufundat o navă despre care se spune că era implicată în traficul de droguri și aparținea organizației criminale Tren de Aragua în apele din apropierea Venezuelei.
De altfel, președintele Donald Trump a escaladat propria sa retorică în legătură cu loviturile împotriva traficului de droguri, vorbindu-se inclusiv despre o intervenție la sol în interiorul Venezuelei. Cea mai recentă lovitură a fost vineri, 24 octombrie noaptea, când o ambarcațiune cu 6 oameni la bord care trafica narcotice spre SUA a fost ținta unei lovituri care a scufundat-o, fiind vorba despre cea de a 10-a lovitură de acest fel care a ucis 43 de oameni de la începutul campaniei, în septembrie. Dintre aceste lovituri, majoritatea sunt în Marea Caraibelor, dar două asemenea lovituri s-au produs și în Oceanul Pacific chiar în ultima săptămână.
Nu este prima dată în timpul unei administrații Trump când SUA lansează operațiuni majore militare contra traficanților de droguri exact împotriva Venezuelei. În aprilie 2020, tot US Southern Comand – SOUTHCOM, a primit distrugătoare navale, nave ale pazei de coastă, avioane de supraveghere și unități ale Armatei pentru a lupta în misiuni împotriva narcoticelor, o misiune care a continuat și în 2021, sub președinția următoare Biden.
La inaugurarea sa pentru al doilea mandat, Donald Trump și-a anunțat intenția de a desemna cartelurile de droguri și organizațiile criminale transfrontaliere drept organizații teroriste pentru a intra sub incidența legislației anti-teroriste americane, fapt consemnat în februarie. Administrația americană Trump și-a propus eliminarea completă a cartelurilor și organizațiilor criminale transfrontaliere în timpul mandatului, țintind operativii acestor organizații, traseele drogurilor și finanțele acestora.
Schimbare de regim sau negociere în forță/pacea cu forța?
Potrivit propriilor declarații și cele ale apropiaților, președintele Donald Trump vizează planuri pentru a lovi facilități de producere a cocainei și rute pentru traficul de droguri în interiorul Venezuelei, dar o decizie finală nu a fost încă luată. Venezuela nu este cunoscută drept o sursă de cocaină pentru exporturile în SUA, din contra, majoritatea de 97% a producției ce trece pe aici ajunge pe piața europeană. Totuși există o istorie majoră a eforturilor administrației Trump de a-l lega pe Maduro de traficul de droguri și de comerțul cu droguri, respectiv finanțarea regimului și a averii sale din droguri.
Astfel, o parte din oficialii administrației doresc o schimbare de regim inclusiv prin forță, dacă nu se poate diplomatic, considerând că o campanie anti-droguri va duce, în final la înlocuirea lui Maduro. Varianta preferată este presiunea grupului din jurul lui Maduro, legat și finanțat de cartelurile de droguri și care beneficiază din asemenea activități, sperând că această presiune îi va determina să-l înlăture. Totuși, potrivit Oficiului împotriva Drogurilor și Criminalității al ONU, UNODC, Venezuela nu este o țară producătoare de cocaină, majoritatea plantațiilor de coca fiind concentrate în Columbia, Peru și Bolivia. De asemenea, chiar raportul anual al Administrației americane anti-drog, DEA, publicată în martie anul acesta, relevă că traficul de cocaină este apanajul Ecuadorului, Americii Centrale și Mexicului, nefiind menționată Venezuela.
Potrivit administrației americane, o parte din traficul de droguri merge prin Venezuela iar în 2020, Maduro a fost acuzat de narco-terorism și conspirație pentru import de cocaină de către curțile federale americane. În septembrie 2025, Secretarul de Stat Marco Rubio, aflat în Ecuador, declara că “Nicolás Maduro, este acuzat de trafic de droguri în Statele Unite și căutat de justiția americană pentru a răspunde la aceste acuzații”. Pe de altă parte, orice intervenție în Venezuela necesită o aprobare a Congresului american, deja preocupat de acțiunile curente, care ridică probleme constituționale și de legalitate.
De altfel, autoritățile americane au recunoscut că orice operațiune care necesită acțiuni țintite pe teritoriul Venezuelei necesită aprobarea Congresului sau cel puțin briefinguri la nivelul Congresului înaintea oricărei mișcări agresive. Joi, 23 octombrie, președintele Donald Trump a susținut că loviturile împotriva vaselor traficanților de droguri nu au nevoie de aprobarea Congresului, adăugând că îl va notifica în cazul oricărei operațiuni terestre în Venezuela. “Nu am neapărat nevoie de o declarație de război. Vom ținti și elimina doar persoanele care aduc droguri în țara noastră.”
Potrivit The New York Times, oficiali americani nenumiți au spus că ținta finală a lui Trump este schimbarea de regim. Totuși Venezuela este cea mai mare catastrofă umanitară a vremurilor contemporane, cu peste opt milioane de venezueleni care au plecat din țară în statele Americii Latine și Caraibilor, deci orice lovituri ar putea genera noi valuri de migranți și în America. E adevărat că Maduro facilitează relațiile cu Cuba și Nicaragua, perpetuând activități ilegale în sudul Statelor Unite, dar e neclar dacă acest lucru este suficient pentru a genera un conflict. În discuție intră și datele de anul trecut ale US SOUTHCOM potrivit cărora cartelurile de droguri și organizațiile criminale transfrontaliere din regiune au avut profituri de 320 miliarde de dolari în 2023, mai mult de cinci ori decât bugetele totale ale apărării a tuturor delor 31 de state din regiune. Motivele intervenției directe și o decizie a administrației Trump rămân pe masă.
Pe de altă parte, presiunea și loviturile eventuale în interiorul Venezuelei slăbesc direct forța lui Maduro, deja cu probleme de legitimitate după ce a furat alegerile prezidențiale din 2024 pe care le-a pierdut la mare distanță. E un semnal dat armatei venezuelene să se despartă de acesta și să acționeze, ceea ce nu s-a întâmplat în ultimii 20 de ani. E un semnal și pentru milițiile venezuelene de diferite facturi, care numără poate nu peste 4 milioane de oameni, cum susține Maduro, dar sigur au suficienți luptători pentru a lansa un război civil pe scară largă care să accelereze căderea prin instabilitatea explozivă, dacă e să vedem doar ce au făcut 20.000 de luptători ai FARC în Columbia vecină, în anii 90.
Petrol și geopolitică în cel mai bogat stat în rezerve probate de petrol
O altă zonă de explicații la nivelul experților despre perspectivele Statelor Unite în Venezuela și obiectivele americane vizează aspectele geopolitice evidente. Venezuela este cel mai mare aliat al Rusiei, care privește cu atenție evoluțiile din regiune și contemplează perspectiva unui atac la sol al americanilor. Campania de intimidare și, potențial, de extragere a unor concesii din partea Venezuelei și a lui Maduro ar putea să vizeze Rusia lui Putin, așa cum ar putea viza China, care este cel mai mare importantor de petrol venezuelean, cu peste 90% din exporturile statului caraibian. Beijingul ar fi cel mai afectat, iar acțiunile recente ale Statelor Unite ar putea avea legătură cu întâlnirea așteptată în timpul vizitei în Coreea de Sud între Donald Trump și Xi Jinping, cu pârghii directe care să altereze acțiunile Chinei de limitare a exporturilor de metale rare.
Atât propaganda rusă, cât și Nicolas Maduro și presa oficială din Venezuela au reprodus aceleași punctaje care pleacă de la abordarea militarist belicistă a lui Trump în Venezuela deși “Trump a candidat la președinție pe o platformă ce presupunea sfârșitul tuturor războaielor, în timp ce acum provoacă Venezuela într-un război lung, fabricat”, susține punctajul comun. Ținta administrației Trump ar putea fi, în egală măsură, una de manipulare a pieței petroliere pentru a menține barilul de petrol jos și să poată, astfel, să sărăcească visteria de război a Rusiei concomitent cu acțiuni avantajoase pe piața internă americană, cu prețul redus la galonul de benzină.
La nivel militar, Rusia nu ar fi capabilă să oprească SUA dacă declanșează o operațiune militară complexă în Venezuela, cel mult poate sprijini Caracasul cu bani, arme și sprijin economic și politic, sau eventual prin ajutorul dat încălcării blocadelor eventuale sau a sancțiunilor atât timp cât regimul Maduro se dovedește suficient de stabil și rezistent în funcție. China are interese mult mai mari să mențină puterea lui Maduro în Venezuela, pentru că dacă Washingtonul și Donald Trump dictează prețul petrolului, într-adevăr China are de pierdut. Dar dacă Statele Unite reușesc să preia, cumva, controlul în Venezuela, cu sau fără Maduro, se schimbă din nou sensibil balanța globală de putere în detrimentul Rusiei.
Totuși chiar și o operațiune internă în Venezuela nu e o garanție a schimbării de regim. Asta și pentru că Maduro a montat în cadrul propriei armate un sistem împotriva loviturilor de stat și o supraveghere cu represiune politică, copiat după cubanezi, dar și pentru că orice regim ar veni ar putea avea probleme de susținere publică și demontare a chavismului inoculat în administrație, la toate nivelurile. Desigur, un război al Americii asupra Venezuela ar antrena doar o mică fracțiune a populației în apărarea țării și a lui Maduro. Maduro a furat alegerile din 2024, câștigate la distanță de către Edmundo Gonzales, candidatul opoziției. Apoi același Maduro s-a aliniat cu statele adversare ale SUA – Iran, Rusia, China – cu cartelurile de droguri și organizațiile criminale transnaționale, tot atâtea motive pentru a lansa operațiunea directă asupra președintelui Venezuelei.
Totuși nici dimensiunea diplomatică nu a fost uitată. Statele Unite sub administrația Trump nu sunt încă decise pentru schimbare de regim, cu atât mai puțin par interesate de promovarea democrației în Venezuela, în schimb energia, controlul migrației și interesele geopolitice par a fi dominante în rațiunea internă ce generează operațiuni militare. În iulie, Washingtonul a ridicat unele restricții asupra exporturilor de petrol ale Venezuelei, permițând Chevronului să extragă și Shell-ului să dezvolte un câmp offshore de gaz și a negociat eliberarea unor prizonieri politici. De asemenea, cele două state cooperează la agenda anti-migrație a președintelui Trump, cu zboruri de două ori pe săptămână ale Autorității Vamale și de Migrație americane între aeroporturi militare americane și cel mai mare aeroport din Caracas. Aceste elemente determină abordarea nuanțată în privința Venezuelei din partea administrației americane.
Oferte de nerefuzat: exilul regimului Maduro versus preeminența în petrol și metale rare a SUA
Situația reală de pe teren arată că amplasarea de trupe la această dimensiune în Caraibe, vizând Venezuela, nu e destinată combaterii traficanților de droguri sau a migrației. Pentru a combate traficul de droguri, Administrația și Congresul au la dispoziție the Caribbean Basin Security Initiative (CBSI), un program de 88 milioane de dolari pentru combaterea traficului de arme și droguri pe cele 13 insule din Caraibe. O creștere a sumelor și verificări constante, nu doar de două ori pe săptămână, pe sărite, ar fi utile, cu sume suficiente alocate. De accea debutul unei operațiuni militare în Venezuela va putea fi evaluată dacă atacă baze ale narco-traficanților sau și ținte militare. Ultima operațiune militară în America Latină a avut loc acum 35 de ani în Panama, împotriva lui Manuela Noriega.
Pentru președintele Trump, acțiunea din Venezuela este primul experiment de proiecție a forței, motivat ostentativ de noul război împotriva drogurilor. Maduro e deja etichetat ca narco-terorist și dictator ilegitim, dar prezența celei mai mari armate din ultimele decade poate avea scopuri și valori de întrebuințare multiple. După campania lui Trump de presiune maximă împotriva lui Maduro din primul mandat, azi secretarul de stat Marco Rubio, preocupat de regiune, ar putea viza o schimbare de regim, așa cum își dorește eliminarea regimurilor dictatoriale de stânga din Cuba și Nicaragua. S-ar putea ca evaluările să arate că există șanse relevante de a scăpa de Maduro fără o invazie pe teren, doar prin sperietura și constrângerea produsă de amplasarea acestor forțe armate care să determine o schimbare de atmosferă în jurul dictatorului de la Caracas.
O altă variantă este ca Donald Trump să considere că e o formulă potrivită și mai ieftină de a obține descurajarea traficului de droguri prin prezența militară masivă. Efectele pot fi cu adevărat relevante comparativ cu Mexicul, principala poartă de intrare a drogurilor, cu precădere fantanyl, în Statele Unite. Venezuela este izolată diplomatic, este mult mai puțin importantă economic și ca nivel al schimburilor pentru SUA și nu are capacitatea să replice în vreun fel. În plus, Maduro a fost declarat deja narco-traficant, chiar dacă nu Venezuela e sursa de droguri, dar o parte importantă din autoritățile din jurul liderului venezuelean și mai ales din armată profită de bani veniți de la carteluri. Loviturile pe teren vor intimida cartelurile din regiune și vor limita traficul, iar grupările de traficanți vor întâmpina greutăți în a recruta nave și traficanți-distribuitori din cauza riscurilor majore cu care se confruntă. E una frica de arest și alta frica de drone și de moarte. E cam ca procedura cu care s-au confruntat migranții odată cu deportările în El Salvador și Sudan, fapt ce a dus la reducerea drastică a presiunii asupra frontierei de sud a Statelor Unite.
Desigur, există și posibilitatea ca ținta să fie, cu adevărat, schimbarea de regim, și să fie urmărită indirect, prin presiunea asupra traficanților de droguri și asupra întregii sale administrații dependente de plățile ilegale. Deja e de așteptat ca Maduro să încerce să avanseze propuneri atrăgătoare către Casa Albă, respectiv accesul la petrol și minerale critice, chiar dacă nu și-a respectat în trecut, cu diverse ocazii, cuvântul. Se poate presa pentru reforme democratice în schimb, pentru eliberarea prizonierilor politici și pentru evitarea presiunilor asupra opoziției. Din evaluările curente, Maduro este cu adevărat înfricoșat de perspective, presat de cercul său intim pentru un acord, mai ales că Trump joacă încă rolul nebunului care nu este îndiguit de normele obișnuite legale. Președintele de la Caracas se teme chiar și de o lovitură de decapitare similară celei care l-a ucis pe generalul iranian Qasem Soleimani.
Soluția aleasă de a presa militar în locul sancțiunilor pare să fi fost determinată de nevoia de a evita un nou val de migrație pe care constrângerile sancțiunilor l-ar determina. Presiunea asupra traficanților nu ar fi una existențială la adresa regimului Maduro, dar ar fi suficientă pentru a putea determina concesii majore din partea acestuia. Desigur, administrația Trump și-ar dori ca Maduro să plece de la putere. De altfel, The New York Times susține că Trump ar fi susținut că Maduro i-ar fi oferit tot ce vrea să-l lase în pace, dar că președintele american nu ar fi acceptat. Desigur, există și discuțiile despre o variantă oferită de către SUA care ar fi negociat ieșirea lui Maduro din Venezuela și stabilirea într-un stat terț. În discuțiile purtate în Qatar, Washingtonul i-ar fi oferit lui Maduro și apropiaților săi un loc sigur într-o terță țară, dacă pleacă. Totuși nu există nici un semn că Maduro ar dori să-și părăsească țara. Urmărit penal de Curtea Internațională de Justiție și de justiția americană, Maduro se teme de viabilitatea în timp a unei asemenea oferte.
După Maduro: Machado și premiul Nobel pentru pace
Schimbarea regimului chavist nu e posibilă, s-a văzut, fără sprijinul armatei. Nici măcar eliminarea lui Maduro nu ar fi o garanție în acest sens. Opoziția a câștigat cu brio alegerile din 2024, fapt recunoscut de numeroase democrații, dar regimul a rămas în funcție. Acordarea Premiului Nobel pentru pace pentru Maria Corina Machado și legătura acesteia cu administrația Trump ar putea fi o altă cheie a acțiunilor americane de astăzi. Machado l-a susținut pe contracandidatul lui Maduro, și a fost, desigur, frustrată când acesta nu a ajuns în funcție. Acțiunea sa de a aborda temele schimbării de regim prin metode non-violente, democratice, au fost salutate de către Comitetul Nubel, însă această abordare nu a dus la un rezultat real, palpabil, pe teren, chiar dacă a demonstrat o dată în plus că Maduro se agață de putere și că legitimitatea acestuia a scăzut dramatic.
Machado a avut o forță de convingere enormă și personalitatea sa a determinat rezultatul la alegeri, dar fără componenta de forță militară în spate, e puțin probabilă înlocuirea regimului. Iar aici e vorba în primul rând despre componente ale armatei venezuelene care să defecteze, păstrându-și capacitatea de luptă, muniția și armele. Machado a promis armatei și amnistie dacă trece de partea poporului, dar promisiunea a avut rezonanță redusă din cauza abordării sale în forță și a radicalismului său. Pentru o schimbare lină și negociată, e nevoie de un politician cu experiență și credibilitate pentru a face trecerea spre o variantă de împărțire a puterii sau ruptură în cadrul regimului.
Azi cei mai importanți factori pentru schimbarea în Venezuela sunt voința președintelui Trump de a schimba regimul, indiferent de instrumentarul necesar utilizat, adică inclusiv invazie și forța brută și capacitatea lui Maduro de a controla propria armată. Evenimentele din relația SUA-Venezuela influențează, desigur, și competiția SUA-China în rest, țintele fiind regimurile de stânga din Brazilia și Columbia. Protecționismul administrației Trump și postura sa agresivă au dat deja semnalele iar liderii din America de Sud cu altă bază ideologică decât Trump încearcă să contrabalanseze presiunile americane cu o cooperate tehnologică și militară cu China.
Lidera opoziției și deținătoarea premiului Nobel pentru pace Machado a vorbit deja telefonic cu Trump, așa cum a anunțat acesta public, oferindu-i chiar să-i cedeze premiul său, numai să salveze Venezuela. Ea i-a cerut lui Trump și altor lideri cu care a intrat în contact să-l preseze pe Maduro să plece din funcție și să onoreze rezultatele unor alegeri autentice desfășurate, deci să-i cedeze puterea. Guvernul Maduro ar fi slab și divizat, și chiar o demonstrație limitată de forță ar putea fi suficientă pentru a accentua fisurile și a-l îndepărta pe liderul de la Caracas din poziția de președinte etern.
Pentru moment cel mai probabil curs de acțiune este dat de lovituri la adresa unor elemente ale Cartel de los Soles, organizație de traficanți de droguri care ar fi condusă de către Maduro însuși, dovada fiind simbolurile similare cu cele de pe însemnele generalilor venezueleni. E posibil ca aceasta să fie chiar filiația și mulți dintre generali să fie finanțați de cartelurile de traficanți, ba chiar să existe implicări ale forțelor armate venezuelene în anumite tranzacții cu droguri, dar experții International Crisis Group pun sub semnul întrebării însăși existența unui asemenea cartel. În narațiunea americană, acest cartel al lui Maduro ar oferi sprijin material și logistic Cartelului Sinaloa și organizației Tren de Aragua, două grupuri listate deja ca organizații teroriste, alături de cea virtual inexistentă, condusă de Maduro.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
Iulian Chifu: Spionaj chinez în Rusia. Complexitatea „parteneriatului strategic fără limite” sino-rus
de Iulian Chifu*
Relațiile ruso-chineze sunt la apogeu, dacă e să luăm declarațiile liderilor celor două state. Vladimir Putin și Xi Jinping au semnat parteneriatul „fără limite”, care e, însă, departe de a fi perfect. Și el se traduce în numeroase cazuri de spionaj direct, dar și infiltrare și cyber spionaj, în timp ce relația privind vânzările de arme scârțîie, iar în ceea ce privește exercițiile comune, ele sunt noi ocazii de racolări, spionaj, calchiere și copiere și, mai ales, furt intelectual venind din partea chineză. De altfel, au ieșit public date din subsolurile instituțiilor de informații ruse și cantitatea de suspiciuni îndreptățite la adresa Chinei, care amenință direct securitatea Rusiei pe termen lung. Orice analiză obiectivă ar plasa astăzi China drept principala amenințare de securitate la adresa Rusiei, la nivelele cele mai intime, chiar dacă există elemente de cooperare și pe zona de spionaj, cu precădere venind din partea sateliților chinezi, date utilizate direct în război, transformând China în cobeligerant clar în războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
Spionajul chinez în Rusia. Cazul Wang Yu
Rusia a arestat numai în luna septembrie, transparent și cu anunț public, doi spioni. La 22 septembrie, serviciul de informații interne rus, FSB, l-a identificat și arestat pe Chinzhen, cetățean chinez, care a fost acuzat de spionaj potrivit curții de justiíe din districtul Leforovsky din zona celebrei închisori din zona Moscovei. Cazul, marcat top secret, nu conține detaliile acuzării sau locația reală a suspectului. Doar este menționat de către acuzare articolul 276 din Codul penal rus care presupune pedepse de 10-20 de ani în închisoare sau chiar pedeapsa pe viață pentru afectarea prin spionaj și pagube pe scară largă aduse Rusiei.
Anterior, la 15 septembrie, Ziarul Kommersant a notat implicarea unui cetățean chinez, Wang Yu, cu acuzații similare, de spionaj. Atât Chinzhen cât și Wang Yu relevă o abordare în spionaj cu surse umane, alături de atacuri cibernetice cu același scop, ce trădează interesele chineze în Rusia și lipsa oricărui scrupul când ținta a fost industria de apărare rusă, cu precădere tehnologii aerospațiale. De atlfel, China a încălcat constant acordurile cu licențele și drepturile intelectuale pe produsele militare și cu dublă utilizare rusești, fapt care a determinat copierea sistemelor de arme, inclusive caracteristicile avionului Su-27 și sistemului de rachete anti-aeriene S300. Varianta din comunicatul autorităților ruse abreviază numele cetățeanului chinez Van Yu. Ch. pentru care FSB a obținut o continuare a perioadei de arestare preventive în perspectiva cercetărilor și a procesului.
În aceeași perioadă a ieșit la iveală și intruziunea unui grup chinez de hakeri la compania de livrare a serviciilor de internet rusă, pentru a genera o adevărată campanie de spionaj cibernetic, potrivit cercetătorilor firmei de securitate cibernetică Symantec. Chinezii au preluat un acces la firma de software între ianuarie și mai 2025, scopul fiind ca, cu ajutorul softului, să pătrundă în lanțul de furnituri, vizând clienții firmei. Este vorba despre grupul de hakeri cunoscut ca Jewelbug, care are drept scop spionajul pe termen lung și nu vizează obiective financiare. Grupul mai e cunoscut și ca Earth Alux și e activ încă din jumătatea lui 2023, când a vizat rețele guvernamentale și corporatiste din America de Sud, Sudul și sud estul Asiei și Taiwan.
Există precedentul acestui mod de operare care este preferat pentru spionajul cibernetic deoarece firmele furnizoare de soft au acces la clienții lor de toate facturile, fapt care permite intrarea deodată în rețele multiple prin intermediul update-urilor softurilor utilizate, fiind infiltrate zeci de companii rusești, potențând spionaj și operațiuni disruptive, potrivit Symantec. Atacatorii au utilizat Yandex Cloud pentru a extrage datele, evitând detectarea pentru că e o rețea populară și utilizată masiv. De aceea, dealtfel, rețeaua de cloud nu este blocată de către întreprinderile rusești și nu ridică suspiciuni.
Grupul de hakeri Jewelbug este cunoscut în lumea cyber pentru compromiterea unei agenții guvernamentale dintr-un stat sud-american, a unei companii de software taiwaneze și a unui furnizor de IT din sudul Asiei numai în ultimul an, potrivit Symantec. Ultima experiență arată că Rusia nu e scutită de atacurile maligne venite din partea Chinei și e țintită deopotrivă cu competitorii occidentali ai Beijingului. Activitatea cibernetică în sfera atacurilor și a spionajului subtil, sub radar, a crescut în Rusia.
Un raport al FSB scurs în presă și invocat de The New York Times relevă faptul că serviciul de informații intern rus a sesizat atacurile repetate și acțiunile maligne ale hakerilor chinezi asupra agențiilor guvernamentale și companiilor din domeniul militar prin care se extrage informație militară. În același timp, firma de securitate Kaspersky a identificat intruziuni în cadrul rețelelor guvernamentale și din zona tehnologiilor ruse a unor grupuri de hakeri legate de guvernul chinez, clasificate în domeniul cyber drept APT31 și APT 27. Tot așa cum firmele spațiale și de apărare rusești au fost vizate de către grupurile Mustang Panda și Tonto Team, potrivit unei relatări a publicației Politico de la începutul acestui an.
Din evaluările Jewelbug, reiese că noul actor are capacitatea de a-și dezvolta propriul produs malware pentru a pătrunde în rețele sofisticate și care să poată rămâne ascuns, pe perioade lungi, în diferitele rețele pe care le accesează. FINALDRAFT (numit și Squidoor) produsul său, poate infecta atât sisteme Windows cât și Linux. Relatările despre Jewelbug datează din jumătatea lunii septembrie, ceea ce arată faptul că activitatea de spionaj chineză este extrem de prezentă chiar acum și că a fost detectată pe scară largă de către partea rusă, care a transmis mare parte din aceste date spre a fi publicate cu scopul de a crea descurajarea credibilă a “partenerului său strategic fără limite”, China.
Serviciul 7 al D.K.R.O. din cadrul FSB și operațiunea “Entente-4”
FSB deține o unitate specială care se preocupă de spionajul chinez sub orice formă, autoritățile ruse considerând, pe bună dreptate, că o amenințare serioasă la adresa securității ruse este China. Beijingul încearcă tot mai des și mai mult să recruteze spioni ruși și să pună mâna pe tehnologie militară sensibilă, în timp ce racolează direct sau exploatează foști spioni ruși eliberați din pozițiile lor. Dacă era de așteptat ca spionii chinezi să vizeze operațiunile militare ruse din Ucraina pentru a extrage date despre armele occidentale și modul de a purta războiul, pe de altă parte, zona științifică pregătește baza pentru a revendica teritorii din Rusia și utilizează date prin care amenință integritatea teritorială a Rusiei. În plus, raportul dat publicității arată faptul că China vizează și zona arctică prin intermediul firmelor de minerit și folosind cercetarea universitară drept acoperire.
Documentul de 8 pagini dat publicități prin The New York Times subliniază și prioritățile de contracarare a spionajului chinez de către Rusia. Din context rezultă că analiza datează din finalul anului 2023-începutul lui 2024. Documentul a fost obținut de către grupul cibernetic Ares Leaks, dar nu se știe cum a pătruns, și nici autenticitatea nu e perfect stabilită, deși The Times susține că a verificat din 6 surse, servicii secrete occidentale independente, și poate confirma și autenticitatea documentului, nu numai pe cea a datelor prezentate de el. Nici partea rusă, nici cea chineză nu au comentat situația și nici autenticitatea documentului sau existența unității care l-ar fi emis.
Interesul e cu atât mai mare pentru că parteneriatul fără limite sino-rus este cel mai important și cu consecințele cele mai de impact în reașezarea globală a relațiilor interneționale și de securitate pe care o traversăm, supraviețuirea Rusiei datorându-se și sprijinului constant pe care-l primește de la China. China e principalul furnizor al Rusiei de chipuri pentru computer, software și componente militare, fiind, până la recentele sancțiuni americane, cel mai important client al petrolului rus luat la prețuri ieftine. Părțile cooperează în domenii multiple, inclusiv construirea unei baze spațiale pe Lună și realizarea de filme în comun, preluând multe dintre serviciile lăsate neacoperite după retragerea companiilor occidentale din Rusia.
Programul care vizează prevenirea serviciilor de informații chineze să submineze securitatea Rusiei se numește “Entente-4” și a fost aprobat la începutul lui 2022, înainte de debutul războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, potrivit documentului. Acțiunea s-a dovedit concomitentă cu perspectiva dirijării forțelor militare și resurselor ruse de tot felul către războiul din Ucraina și nevoia de a lăsa o componentă care să se ocupe de vecinul major din coasta Rusiei, cu care împarte o frontieră de peste 6500 km. Documentul subliniază că China chiar încearcă să profite la maximum de această situație de război și lipsa de atenție a Rusiei, trecând la recrutări de oficiali, experți, jurnaliști și oameni de afaceri din preajma puterii politice de la Kremlin.
Documentul ce vizează partenerul fără limite, China, cu liderul căreia Președintele Putin s-a văzut de peste 40 de ori – este cea mai mare destinație și consumator de produse energetice căruia Rusia, cel mai important producător al acestor resurse îi livrează, după decuplarea de Europa – a fost produs de către D.K.R.O., Serviciul 7, cum se numește componenta FSB care se ocupă contra-informativ de China și părți din Asia. Desigur, una este normalitatea activității unui serviciu de contra-informații, alta amploarea, dimensiunea și credibilitatea produselor sale, utilizate la scară largă de către decidenții ruși.
Lista de preocupări ale serviciilor de informații ruse despre China parteneră și prietenă
Principalele ținte ale spionajului chinez, șpotrivit documentului evocat, sunt, în primul rând operațiunile de război, armamentele occidentale, specificațiile tehnice, tehnologiile adaptate și dezvoltate în timpul războiului și înțelegerea primului război pe scară largă de secol 21. Firmele din domeniul apărării și institutele legate de intelligence-ul chinez au inundat Rusia după februarie 2022. Drone, software, modernizare, metode de adaptare la luptă și evoluție a spațiului de război și contracararea armelor occidentale de către ruși a venit natural prin revoluția creată în afaceri militare și purtarea războiului tehnologizat.
Aviația și lupta aeriană a fost o țintă specifică a ofițerilor și racolaților de către serviciile chineze. De la acțiunile concrete ale piloților ruși și piloților de drone la aerohidrodinamică, sisteme de control și aeroelasticitate, toate au fost vizate de către cercetătorii chinezi coordonați de serviciile de intelligence, iar prioritate a avut-o recrutarea de angajați nemulțumiți și foști angajați ai companiilor Ministerului Apărării Rus, inclusiv legat de programul ekranoplan închis de către Rusia din motive financiare.
Documentul menționează și interesul pentru grupul Wagner și activitățile sale în Africa, dar și despre firmele private de securitate și militare în general, modul de control și coordonare statală. Restabilirea teritoriului chinez din Estul îndepărtat rus și Siberia de către China este o altă țintă menționată în plan, inclusiv prin restabilirea legăturilor cu “fostele popoare chineze” din regiune, de unde țintele recrutpărilor la nivelul istoricilor și a datelor arhivelor rusești asupra acestor regiuni.
Tot astfel, există un interes deosebit la nivelul Asiei Centrale și a celor cinci state din regiune, acolo unde China a preluat majoritatea activităților economice, dezvoltarea de resurse și cumpărarea lor, în detrimentul Rusiei, și a început să infiltreze și dimensiunea militară. Raportul vizează introducerea soft power-ului chinez din noua strategie a Beijingului cu precădere în Uzbekistan. Zona Arctică și Ruta Nordică sunt alte ținte ale Chinei, Beijingul așteptând să fie contactat de către Rusia pentru dezvoltarea acestei rute după sancțiunile occidentale. China pregătește inflitrarea proprie în regiune, odată cu construcția infrastructurii necesare. Spionii chinezi ar fi foarte activi și în Arctica, potrivit raportului, fiind vizate situația reală a încălzirii globale și efectele asupra coridorului, dar și dezvoltările ruse din regiune, resurse de minerit și zona de cercetare asupra evoluțiilor din Arctica.
Sateliții spion chinezi în mâna lui Putin
E adevărat, pe de altă parte, că există și o dimensiune a cooperării directe în război care ajută infiltrarea spionajului chinez tocmai prin aceste cooperări militare comune. China este furnizorul principal de informații prin intermediul sateliților militari și de spionaj pe care i-ar pune la dispoziția Rusiei în războiul său de agresiune în Ucraina. Sateliții chinezi supraveghează Ucraina în timpul atacurilor ruse, de unde suspiciunea întemeiată privind livrarea de informații din partea Chinei pentru Rusia inclusiv la nivelul țintelor și itinerarelor de tragere. Spre deosebire de sistemele rusești învechite și cu multe probleme, rețeaua chineză este extrem de avansată și nouă și poate livra informație din teatru de cea mai bună calitate.
Serviciile de informații ucrainene urmăresc această componentă a deplasărilor sateliților chinezi și prezumă implicarea directă în atacul de la începutul lunii octombrie asupra Lvov-ului. Rusia și China au negat vreo implicare în livrarea de intelligence asupra teatrului de operații din Ucraina, dar experții afirmă fără dubiu că, cel puțin în anumite cazuri, acțiunile Rusiei nu se puteau desfășura fără utilizarea sataliților spion chinezi. CSIS, Centrul de Studii Strategice și Internaționale al SUA, subliniază clar faptul că orice colaborare care implică China este și o oportunitate pentru spionajul chinez asupra Rusiei și chiar rețeaua de 262 de sateliți ai Chinei pentru ISR-Intelligence, supraveghere și recunoaștere este mult mai evoluată decât cea cu 32 de sateliți a Rusiei, inclusiv potrivit DIA, serviciul militar american de intelligence.
Este neclar astăzi dimensiunea cooperării sino-ruse la nivel spațial inclusiv pentru desfășurarea operațiunilor curente ale Rusiei, iar oficialii europeni și americani nu au formulat niciodată acuzații directe pe această dimensiune. Și la nivelul procesării informației obținute, a lucrului cu baze mari de date și cantități de date enorme, Rusia nu ar avea capacitatea să funcționeze fără China, presupun experții. Chiar dacă toate aceste date ar ajunge la Rusia, capacitatea de procesare este de asemenea limitată substanțial, deci și această componentă este dezvoltată, probabil, în China, iar rezultatul unei asemenea dependențe și a culegerii abundente de date avantajează, din nou, China în propriul său proces de intelligence vizând Rusia, capabilitățile sale militare, realizările sale în război.
Așa cum furnizarea de armament de către Rusia a ajutat în copierea, replicarea și perfecționarea tehnologiilor Chinei, tot astfel au fost utilizate exercițiile militare comune recente. China nu a uitat nimic în activitatea sa de spionaj împotriva Rusiei iar prezumția este că astăzi China ar putea ști mai multe despre capacitatea, resursele, rezervele și modul de luptă al Rusiei decât statele occidentale tocmai prin intermediul acestor dependențe și a accesului suplimentar dobândit prin furnizarea unui număr de servicii în timp de război.
Astfel că partenerul fără limite, China, s-ar putea să fie, de fapt, cel mai mare și mai puternic dușman al Rusiei astăzi, mai ales că acțiunea sa insidioasă ar putea duce la atingerea unor obiective substanțiale de către Beijing pe seama Rusiei imediat ce aceasta va fi suficient de slabă, în confruntarea cu Ucraina și Occidentul. Iar idea că avem o Chină care nu-și dorește un partener slăbit pentru confruntarea viitorului, cu Occidentul, s-ar putea să nu fie deloc adevărată, prin prisma ultimelor descoperiri ale intelligence-ului occidental despre dimensiunea spionajului chinez asupra vecinului său nord-vestic.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
Dan Cărbunaru: Prostia și trădarea. Dușmanii din cetate
de Dan Cărbunaru
Explozia ucigătoare din cartierul Rahova a șocat întreaga țară și ucis, din nou, din cauza amatorismului și lipsei de responsabilitate. Într-o situație gravă, de pericol, mecanismele de prevenție nu au funcționat. Morți, răniți, distrugeri, zeci de familii rămase în stradă. O scurgere de gaze și acumulările din conducta fisurată au aruncat în aer două etaje întregi. Undeva, în subteran, se pregătea dezastrul ignorat de cei de la suprafață.
De câțiva ani, acumulările de nervozitate și nemulțumiri din societate sunt măsurate de sociologi, politologi și se transformă în detonări politice majore la alegeri. Ciudat, în timp ce se pompează din greu cu instrumente de război cognitiv în infrastructura critică socială, nivelul de răspuns politic rămâne neschimbat – ignorarea semnalelor de alarmă, menținerea acelorași apucături, învârtirea în același cerc atât de comod al obișnuințelor.
Plonjarea în irațional, de la înălțimi din ce în ce mai mari, a unor zone din ce în ce mai largi din societate, nu se poate sfârși altfel decât cu o dificultate din ce în ce mai mare de a recupera ceea ce o societate democratică occidentală ar considera a fi normalitatea.
Cumva, deja începe să se vadă tot mai șters limita dintre prostie și trădare.
Dar, înainte de a fi prea târziu, merită să căutăm împreună, cei din cetate, calea unui dialog prin care să ne recăpătăm încrederea în capacitatea noastră de a conduce și de a fi conduși. Alunecarea către autoritarism este la fel de periculoasă ca și ignorarea vocilor care transmit pe toate canalele că este necesară o schimbare în atitudinea liderilor. Spectrul unei democrații muribunde riscă să acopere rapid mecanismele de funcționare a unei economii racordate la piața unică europeană, dacă semnalele de alarmă de la bordul construcției noastre naționale nu sunt urmate de reparații, de intervenție competentă, empatică și eficientă.
Când 9 din zece români răspund convocării Armatei, iar la cozile din fața unității se întreabă între ei ce au de apărat, merită ca cineva să le răspundă. Democrația nu poate funcționa pe pilot automat, iar infrastructura noastră socială, trecută prin serioase tensiuni, generează acumulări tot mai mari și periculoase. Cu sau fără sigiliu rupt, cu senzorii aprinși și numeroase sesizări oficiale transmise de cetățeni, oare ce mai e de așteptat?!
Iulian Chifu: Construcția nescontată a unui element de negociere de referință – Tomahawk
de Iulian Chifu*
După cum se preconiza, Președintele Volodimir Zelenski a plecat de la Casa Albă fără Tomahawk, dar nu cu mâna goală. Întâlnirea a prilejuit dezbateri realiste și concrete despre perspectivele înarmării Ucrainei, recursului la fondurile indisponibilizate ale Rusiei din băncile occidentale și perspectivele de dezvoltare a industriei de armament în Ucraina. Dar cel mai mult a contat comunicarea nepublică despre discuția telefonică Trump-Putin și prezumata transformare a Tomahawk-urilor în element major de negociere și referențial de motivație pentru o ieșire convenită pentru Putin, pentru a putea părăsi pozițiile maximaliste și războiul. O găselniță de negociere nescontată, apanajul abordării înclinate spre business a negocierilor în mai mare măsură decât a inventivității diplomatice a aparatului Departamentului de Stat american.
Amenințarea credibilă a unei arme care nu a mai fost
Întâlnirea dintre președinții american, Donald Trump și ucrainean, Volodimir Zelenski, la 17 octombrie, a avut loc pe fondul discuției telefonice din ajun în care Vladimir Putin a mai câștigat timp iar Donald Trump a oprit livrările de rachete Tomahawk către Ucraina, deși părea înclinat să meargă înainte pe direcția anunțată. Donald Trump a mizat din nou pe capacitatea sa de a încheia războiul și a subliniat chiar că Putin vrea un acord. Nu cunoaștem pe deplin conținutul discuției telefonice, dar e clar că Putin a perceput livrarea de Tomahawk către Ucraina drept o amenințare credibilă, și a dorit să o oprească la fel de credibil, chiar dacă a trebuit să-i promită și să-i ofere ceva lui Trump în schimb: întâlnirea experților la nivelul Secretarului de Stat Marco Rubio și, ulterior, la o dată nestabilită, o nouă întâlnire cu Trump la Budapesta. Cu concesii sensibile, desigur.
Pentru a fi credibil și a determina concesii din partea lui Putin, Donald Trump trebuia să adopte sfatul partenerilor europeni care i-au spus nu o dată că Putin nu reacționează și nu se înclină decât în fața forței, a puterii exhibate. De aceea a fost nevoie să fie inventată amenințarea Tomahawk, o armă puternică și solidă, probată în nenumărate conflicte, pentru a determina o reacție a Kremlinului și revederea pozițiilor anterioare, maximaliste și lipsite de orice înclinație spre compromis. Zelenski a anunțat că e deschis pentru întâlnirea bilaterală sau trilaterală cu Putin, un gest pe care, deși ar trebui să-l facă, spune și Trump, Putin va evita pentru moment, negocierea făcându-se prin intermediarul Statele Unite, respectiv președintele Trump.
Ucraina este interesată în continuare să achiziționeze rachetele Tomahawk produse în SUA, cu care ar putea lovi ținte legitime din Rusia, militare și de sprijin logistic al efortului militar, pentru care se utilizează, departe în adâncurile Rusiei, o combinație de drone și rachete. Ucrainenii nu au decât drone. Rachetele sunt purtătoare a unor încărcături mult mai importante, pot călători și penetra umbrela de apărare rusească și să creeze mai multe distrugeri la lovirea țintelor de valoare mare, care sunt și bine apărate de către Rusia. Iar rachetele Tomahawk cu rază de bătaie lungă, pot ajunge adânc în profunzimea teritoriului rus și să determine pierderi serioase la elemente militare de valoare precum fabrica de drone Shahed din Yelabuga, Tatarstan(lovită deja de dronele ucrainene) sau Baza aeriană rusă Angels 2 de la Saratov, de unde decolează bombardierele strategice rusești care lansează rachetele de croazieră, cele care fac pagube importante în Ucraina. Țintele pot fi și cele vulnerabile care asigură sprijinul pentru război, situri militare, facilități energetice, a căror lovire să determine aducerea lui Putin la negocieri de pe poziții inferioare de putere și cu nevoia sa de a obține evitarea loviturilor distrugătoare ulterioare.
Președintele Zelenski a anunțat că este gata să schimbe dronele ucrainene testate în război și de interes pentru forțele armate americane contra rachete Tomahawk. Trump ar fi interesat de un asemenea schimb, chiar dacă au existat voci care au remarcat că oferta a fost primită cu o grimasă și gesturi neconvinse de către președintele american. Asta deși partea americană negociază vânzarea a câtorva milioane de drone testate în luptă în schimbul armelor care să fie livrate de către Statele Unite. Desigur, în ciuda stopării livrării imediate a rachetelor, Trump a trebuit să pună pe masă un număr de elemente în compensație pentru Zelenski, într-o întâlnire despre care s-a spus că a fost tensionată și deloc ușoară. Trump nu a respins total livrarea de rachete Tomahawk, lăsând în suspans situația, tocmai pentru a menține presiunea credibilă asupra lui Putin. În declarația oficială, chiar dacă Zelenski a recunoscut discuția despre livrarea rachetelor în viitor, ambii lideri au convenit să nu comenteze public subiectul rachetelor cu rază lungă, menținând ambiguitatea strategică necesară transformării Tomahawk într-un element puternic de negociere solidă cu Kremlinul.
Pe lângă discuțiile strategice cu Trump, Zelenski s-a mai întâlnit cu secretarul pentru Energie al SUA, Chris Wright și multe companii energetice americane, pe temele legate de loviturile care afectează sistemul său în Ucraina și nevoia de suplinire a energiei și gazului, căldurii și surselor alternative, dar și, separate, cu companiile Raytheon și Lokhead Martin, semnal clar că sprijinul real și compensarea vin pe linia capabilităților de apărare anti-aeriană ale Ucrainei. Despre întâlnire, Donald Trump a declarat “Rachetele Tomahawk sunt foarte periculoase… ar însemna escaladare și multe lucruri rele se pot întâmpla. Sperăm ca acest război să se încheie fără să trebuiască să ne gândim la Tomahawk”, o referire clară de tip escaladare pentru a dezescalada, amenințare credibilă cu forța, parte a politicii sale de pace cu și prin forță pe care a patentat-o. Perspectiva e una de natură militară și psihologică, iar vânzarea prin intermediul europenilor sau direct contra drone e oricând posibilă, deci amenințarea rămâne credibilă în fața Rusiei lui Putin.
Linie roșie și elementul de negociere cu cuțitele pe masă
Prin apelul telefonic pe care l-a inițiat Putin și care a durat două ore și jumătate, Rusia a clipit. A fost transparentă nevoia de a bloca tranzacția de a doua zi Trump-Zelenski și faptul că Putin a crezut, în mod real, că e vorba despre o tranzacție deja stabilită. El a trasat o linie roșie, recunoscându-și, indirect propria vulnerabilitate. Putin vrea ceva, deci ar trebui să-i ofere ceva în schimb lui Trump. Iar ceea ce-și dorește Trump este pacea, începând cu încetarea focului pe care Putin nu și-o dorește deloc. Putin și-a refăcut vulnerabilitatea în sensul în care se va asocia din nou cu Partida Războiului, dacă refuză încetarea focului. Și a revelat o nouă vulnerabilitate care poartă un nume: Tomahawk.
Amenințările retorice ale Rusiei, făcute pe diferite voci, nu au dat rezultate, și l-au obligat pe Putin să-l sune pe Trump. Nici ofertele economice prin vocea președintelui Fondului pentru Investiții Directe Ruse, condus de negociatorul rus Kirill Dmitriev nu au dat rezultate, când propuneau prin postări pe 16 și 17 octombrie cooperări comune ruso-americane pentru profituri economice care să refacă relațiile, să le normalizeze, fără însă a aborda tema păcii din Ucraina. Trump nu s-a înclinat la aceste oferte, cum nu a făcut-o nici la Anchorage, unde a acceptat discuțiile dar cu condiția că nici o afacere nu se face până nu există pace în Ucraina.
Desigur, jocul dual de-a ofertele economice și amenințările militare pentru a determina normalizarea relațiilor cu SUA și blocarea sprijinului pentru Ucraina a avut și o componentă de amenințare credibilă până la discuția șefilor de stat. Ca în manualul SVR/FSB și GRU, rolul de purtător de cuvânt pentru a fi polițistul rău i-a revenit șefului SVR, serviciul de informații externe rus, Sergei Narîșkin, care a susținut că rachetele nu vor schimba soarta războiului, dar vor fi percepute ca o mișcare ostilă care ar amenința securitatea globală. Desigur, Narîșkin a continuat cu diatribele la adresa europenilor care sunt ei, Partida Războiului(nu Rusia, prin contrapunere) pentru că susțin livrarea de rachete Tomahawk Ucrainei și se opun unei păci juste și durabile a la russe.
Livrarea rachetelor Tomahawk către Ucraina nu ar determina o escaladare semnificativă în cadrul războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, evaluează Institutul de Studiere a Războiului, ISW, un think -tank de la Washington. Rusia deține rachete cu rază lungă de acțiune și le utilizează deja în Ucraina, lovind, în schimb, obiective civile, fără legătură cu efortul de război, nu pe cele militare și strategice, așa cum o face Ucraina. Este clar că Putin nu-și dorește ca aceste rachete să ajungă în Ucraina, după cum susține și consilierul pentru politică externă al său, Yuri Ushakov, care a declarat, după discuția telefonică Putin-Trump, că președintele său l-a avertizat pe Trump că, dacă Ucraina achiziționează rachete Tomahawk, ele nu vor schimba situația pe teren dar vor afecta dramatic relațiile dintre cele două state.
După refuzul lui Trump de a livra rachetele Tomahawk Kievului – deși a lăsat ușa deschisă posibilității ca tema să poată fi reluată ulterior – comentatorii, experții, jurnaliștii și chiar politicienii l-au acuzat pe Trump că s-a lăsat jucat Putin, că e manipulat să nu facă gesturile necesare pentru a avea argumente puternice în încheierea războiului. Chiar dacă a acceptat că poate să fi fost manipulat și păcălit de Putin, lucru fără precedent pentru orgoliosul Trump, totuși președintele american consideră că Putin își dorește încheierea războiului, cu adevărat. El își dorește întregul Donbas, dar reacția lui Trump a fost ca stoparea confruntării să se facă pe linia unde se află acum trupele, să declare ambele părți victoria și să înceteze focul, semnând pacea. Oricum, pentru a exista ca amenințare credibilă, livrarea Tomahawk-urilor nu trebuie să se facă, ci să rămână oricând o posibilitate. Când Rusia nu va respecta regulile, rachetele trebuie livrate, să-și dovedească utilitatea și apoi SUA să găsească altă referință și amenințare credibilă pentru a forța oprirea războiului, din noua situație creată după utilizarea de către Kiev a acestor capabilități americane, eventual îmbunătățite sau cu carateristici amplificate chiar de ucraineni.
Va reuși Tomahawk-ul să încheie războiul Rusiei împotriva Ucrainei?
Suntem departe de momentul soluționării conflictului din Ucraina. Dar cert este că Putin a trebuit să-i ofere ceva lui Trump pentru o nouă întâlnire. L-a păcălit deja o dată, la Anchorage, și nu a oferit nimic în schimb pentru o pace durabilă. Acum încetarea focului poate fi un prim pas. Putin crede că este expert în a-l convinge pe Trump să-i dea timp să mai facă ceva militar, să mai câștige niște poziții, dar ultimele luni au demonstrat nu numai că Putin nu câștigă decât cu țîrîita teritoriu, și cu costuri omenești enorme, dar chiar că Ucraina a făcut și ceva contra-atacuri în diferite zone ale frontului. Că e în stare să recucerească din teritoriu.
Întâlnirea trimișilor ruși și americani va avea loc, iar Putin trebuie să dea ceva substanțial, dacă nu se poate mișca militar pe teren, și aici lucrurile sunt complicate pentru a schimba realitatea din teren. Dacă nu dă satisfacție cu încetarea focului la Budapesta, Putin se va confrunta direct cu livrările de Tomahawk și cu lovituri solide ale Ucrainei în interiorul teritoriului rus, cu costuri și mai importante pentru Kremlin. Pe lângă dronele ucrainene, cele mai bune arme din războaiele secolului 21, deținute și produse de Ucraina, sprijintă de europeni, rachetele Tomahawk pot produce ravagii prin apărarea antiaeriană rusă și la adresa țintelor de valoare. Chiar Peter Hegseth, secretarul Pentagonului, venit cu cravata în steagul Rusiei la întâlnirea cu Zelenski, a recunoscut superioritatea inovativă a Ucrainei în ultimii trei ani și jumătate de război, care ar depăși-o chiar și pe cea a industriei de armament americane.
Impresionarea lui Trump prin opoziția dură, severă față de livrarea de rachete Tomahawk de către Putin nu este altceva decât o dezvăluire a unei slăbiciuni și creșterea capacității de referință în negociere a rachetelor americane. Trump, deși inițial a lăsat să se înțeleagă că e gata să ofere livrările de Tomahawk, a insistat că și America are nevoie de rachete și a încheiat discuția cu Zelenski despre rachetele Tomahawk abrupt, susținând că trebuie să vadă ce se va întâmpla săptămâna viitoare, lăsând promisiunea în suspans, dar pe masă, pentru a putea fi utilizabilă în viitor. Trump rămâne fidel ideii sale de a lăsa teritoriile ocupate Rusiei, ca element de negociere ale încetării focului, iar rachetele Tomahawk, transformate deja retoric într-un element de schimbare dramatică a situației pe teren, sunt referința pentru a permite încheierea războiului de către toți actorii.
Astfel, perspectiva livrărilor poate fi și o amenințare credibilă pentru Putin, dar și o formulă de ieșire din clenci și explicare a încetării războiului de către Putin către propria populație. În privința Ucrainei, dobândirea rachetelor a devenit o miză ce poate contura poate mai ușor perspectiva garanțiilor de securitate post-încetare a focului: dacă livrarea de rachete ajută la consolidarea ideii și percepției de siguranță, ar putea fi mai lesne de făcut, Rusia să accepte asemenea garanții decât trupe ale Coaliției de Voință a celor 30 de state, conduse de Marea Britanie și Franța pe teren. Și pentru Statele Unite, elementul de relevanță al unei arme mai vechi, eficiente, utilizate dar foarte scumpe, ar putea aduce la susținerea suplimentară a prestigiului său, dar ar avea și valoare de întrebuințare în jocul de putere imagologic pe care-l joacă Trump în pacea prin sau cu forța pe care o propăvăduiește.
E adevărat că renunțarea la livrări a creat reacții dure în Congres, acolo unde nervozitatea unei părți a senatorilor și a tuturor reprezentanților este în creștere, în perspectiva intrării în anul electoral. Situația internă în SUA nu este deloc încurajatoare, blocajele din justiție și manifestărilor publice Nu Vrem Rege arătând nemulțumirea generală pentru politicile interne ale lui Trump. Iar nemulțumirea este bipartizană. Senatorul democrat Richard Blumenthal a solicitat livrări de Tomahawk și sancțiuni pentru a-l convinge pe Putin, acuzându-l pe Trump că, prin blcoarea legii sale co-semnate cu Republicanul Lindsey Graham subminează apărarea Ucrainei. Pacea nu poate fi atinsă fără combinația de livrări de armament necesare Ucrainei și sancțiuni, inclusiv cele din legea susținută deja de 85 de senatori din 100. Și republicanul Brian Fitzpatrick i-a cerut lui Trump aceeași strategie ca-n Orientul Mijlociu, identificând corect agresorul, care este Putin, care trebuie confruntat direct pentru a putea fi făcut să se oprească, pentru a nu repeta lecțiile istoriei. Rusia trebuie presată precum Hamas, a spus și senatorul republican Jerry Moran. Deja economia Rusiei este sub presiune, de aceea sancțiunile puternice sunt soluția pentru a bloca capacitatea Moscovei de a-și finanța războiul.
Realitate și mit în rachetele Tomahawk: ce poate risca Rusia, în mod real, la un asemenea transfer
Desigur, rachetele Tomahawk nu sunt o armă supremă, capabilă să oprească războiul prin diferența majoră de capabilitate pe care ar oferi-o părții care o deține, în cazul de față Ucrainei. Rusia are propriile sale capabilități de lovire la distanță și în adâncimea teritoriului, le și utilizează în Ucraina, așa cum are și capacitatea de a intercepta aceste rachete. Desigur, apărarea nu e perfectă, dar nici nu este corect să considerăm că, odată ce rachetele intră în arsenalul Ucrainei, efectele sunt devastatoare și fără posibilitate de blocare de către Rusia lui Putin.
Jocul lui Donald Trump arată, însă, că după Gaza, e interesat direct de războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina și că se întrebuințează serios pentru a obține încetarea focului. Tomahawk a fost doar instrumental imagologic ales pentru a determina o schimbare a abordărilor de către Rusia. Au rămas în discuție concesiile teritoriale ale Ucrainei, deși președintele Zelesnski susține că Trump știe bine care e situația și cât de dificil va fi să le obțină. Apoi Rachetele Tomahawk nu sunt ieftine, una costa 2,2-2,5 milioane de dolari, ca să nu mai vorbim despre eventualele îmbunătățiri care ar putea să le însoțească. Chiar cu procesul NATO de achiziții rapide și banii europenilor, achiziția nu ar fi deloc ușoară, la dimensiunea reală a necesităților pentru a conta în atacuri și descurajare credibilă în fața Rusiei.
Pariul lui Trump se referă și la situația reală de pe front: Rusia nu a capturat nici un oraș important din est, iar Ucraina încă a rămas în posesia Pokrovsk-ului, Kupianskului, a Konstantinivkii, iar pozițiile sale strategice sunt încă sub control. Putin a utilizat cartea militară pe tot parcursul verii, după Anchorage, iar rezultatul a rămas același și obiectivele sale nu au fost atinse. Iarna ce vine va lăsa din nou infanteria rusă în dificultate să avanseze, sub amenințarea dronelor ucrainene. Ucraina a depășit din nou toate așteptările, și-i oferă argumente noi lui Trump să-l convingă pe Putin că trebuie să iasă din clinci încetând războiul pentru că pe calea pe care a îmbrățișat-o nu are perspective. Mai ales că Kremlinul este presat să ofere rezultate și, mai mult, este în postura inconfortabilă să explice, din nou, eșecurile proprii. Situația e incomodă și costisitoare pentru Putin.
Situația actuală poate determina și o revizuire substanțială a obiectivelor maximaliste pe care le îmbrățișează Putin și pe care le-a reafirmat presa rusă oficială după întâlnirea Trump-Zelenski. Problemele de aprovizionare cu gaz în urma loviturilor ucrainene la nodurile de furnizare, lipsa și costurile gazolinei după loviturile la adresa rafinăriilor rusești, creșterea inflației, reducerea substanțială a plăților unice pentru noii recruți, eșecul Rusiei de a rupe liniile ucrainene și de a avea un avans substanțial susțin lipsa de soluții a Rusiei și perspectiva lui Putin ca să renunțe, la Budapesta sau în viitor, la obiectivele sale în război.
Președintele Zelenski consideră că, având la îndemână suficiente rachete Tomahawk, ar putea să lovească facilitățile energetice și petroliere rusești și să slăbească puternic economia de război a lui Putin, un motiv care să determine negocieri reale de pace. Trump însuși a susținut că Tomahawk și livrările posibile către Ucraina l-au determinat pe Putin să-l apeleze și să solicite o întâlnire cu Trump. “Amenințarea pe care o reprezintă livrările de rachete Tomahawk e bună, căci amenințarea livrărilor va fi în continuare acolo,” a declarat Trump. El nu a respins în niciun fel livrarea pentru a menține amenințarea credibilă. “Sperăm să nu fie cazul să recurgem la rachete, sperăm ca războiul să se încheie fără a fi nevoie de Tomahawk-uri,” a mai declarat Trump, mulțumit că are acum pe masă un instrument consacrat deja de forțare a lui Putin, care, realist vorbind, ar putea chiar să funcționeze.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
