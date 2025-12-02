EDITORIALE
Iulian Chifu: Tactica rusă căreia Occidentul nu-i face față. Negocieri integrate concomitente de Pace și Război
de Iulian Chifu*
Este binecunoscută butada nevoii de a avea concomitent o armată de elită și o diplomație bine pregătită, în caz de război, pentru a nu câștiga războiul și pierde pacea. Tot în aceeași logică, negocierile de pace, sau măcar încetarea focului, sunt premize pentru a opri războiul și a oferi un respiro trupelor și speranță populației. Ei bine, în războiul cu spectru larg – full spectrum warfare – desfășurat de Rusia în Ucraina și împotriva democrațiilor și a Europei, Războiul și Pacea nu mai sunt antagonice, iar integrarea planurilor face ca negocierile să devină instrument de război și câștiguri la masa verde care nu trebuie să altereze obiectivele inițiale, ci doar să multiplice instrumentele de obținere a obiectivelor maximale și să dobândească, în același timp, consacrarea și recunoașterea victoriilor. Orice acord pe condițiile puse de Rusia pregătește și deschide calea largă unei viitoare ofensive, obiectivul fiind victoria totală și controlul asupra Ucrainei, concomitent cu împingerea apărării aliate dincolo de Centrul Europei. O tactică pe care Occidentul nu știe să o contracareze, nu este obișnuită cu logica ei și asta îl face, deopotrivă, să rateze să valorifice vulnerabilități importante ale Rusiei pentru a obține presiunea necesară pentru ca Kremlinul și Putin să se așeze serios la masa de negocieri.
Strategia Moscovei: câștiguri pe termen lung din orice negociere de pace
Rusia nu are astăzi nici un interes să încheie războiul sau să înceteze focul. Și asta pur și simplu pentru că ar crea o problemă majoră pentru Putin și echipa septuagenară din jurul său, care ar trebui să deconteze costurile războiului, ale izolării și lipsei de perspective, pierderile enorme și distrugerea unor generații ale statului său și națiunii ruse. De altfel, Vladimir Putin a fost explicit și direct în vizita sa în Kârgâzstan, la 27 noiembrie, când a spus că Rusia va merge înainte și-și va atinge toate obiectivele, chiar cu prețul vieții și ultimului ucrainean, și că nu se va opri din război. Desigur, nu a făcut referire și la câți ruși vor trebui să moară pentru un asemenea deziderat. Totuși abordarea este duală și integrată pentru că gândirea Kremlinului este de ce să nu câștigăm la masa verde ceea ce ar fi costisitor și de durată de câștigat prin război.
Pacea și Războiul devin, astfel, monede și instrumente complementare ale aceluiași obiectiv, acela de îngenunchere a Ucrainei, ocupare, distrugere și control total, capitulare și forțare a Europei și a NATO să respecte obiectivele maximale ale Rusiei care vizează inclusiv securitatea în Europa, cu perspectiva de a impinge NATO înapoi la situația din 1997, după extindere – recunoscând doar reunificarea Germaniei în NATO – și cu introducerea dreptului de veto al Rusiei pe orice chestiune de securitate în Europa. Peste toate, Rusia mai are un avantaj: nu se grăbește, nu are nevoie să livreze o pace interimară foarte repede, așa cum și-o dorește America lui Trump. În schimb are intenția să rescrie toate regulile dreptului internațional și să creeze dacă nu premiere, cu certitudine singularități și să contureze postura excepționalistă a Rusiei în spațiul post- sovietic și fostul său Imperiu Exterior. Pe care l-a pierdut când era slabă, împotriva vrerii sale, în cea mai mare catastrofă a secolului 20, cum a spus-o și repetat-o Putin.
De aceea liderul de la Kremlin consideră că nu are nici un motiv să ofere concesii. Desigur, sancțiunile dor, iar cele asupra Lukoil și Gazprom au fost neașteptate și teribile. La fel când s-a conturat perspectiva livrării de rachete Tomahawk Ucrainei. Dar aici Rusia a învățat lecția: mimează revenirea la masa negocierilor și acceptă orice cedări extrage SUA de la Ucraina, care sunt precedente și vor fi incluse oricum într-un acord final de pace, iar livrarea cu care amenința Casa Albă dispare. Indiferent de cum evoluează lucrurile, SUA ajută Rusia să marcheze puncte și recunoașteri pe care altfel le-ar obține cu greu și ar costa-o. De aici și combinația de acțiuni militare, război informațional cu scopul de a transmite că oricum câștigă războiul și presiune diplomatică fără a se clinti, în fapt, de la pozițiile maximaliste sau acceptând, la limită, condiții care să-i permită oricând să revină și să le atingă. Pentru că orice acord de pace în condițiile Rusiei înseamnă un cadru pentru reluarea confruntării, creând un context de securitate mai puțin predictibil și mai deschis spre acceptarea presiunilor ulterioare ale Rusiei, diplomatice sau militare, deopotrivă.
După suita de reuniuni diplomatice care au urmat ultimatumului Trump până de Thanksgiving, relativizat ulterior, un plan în 28 de puncte scris de Moscova dar neasumat măcar formal a ajuns în presa din SUA și a făcut obiectul negocierilor Dmitriev-Witkoff, cu nuanțări ale lui Yermak, trimisul președintelui ucrainean pentru preluarea documentului – dar care a subliniat că nu are nici un mandat, doar că a subliniat ce era inacceptabil la Kiev. Același plan a trecut prin negocierile de la Geneva, ajungând în 22 de puncte, din care trei, cele mai importante, au fost lăsate pentru întâlnirea Președinților, celelalte 19 fiind clasificate, după adoptarea lor într-o anumită formă la reuniunea americano-ucraineană cu aport european de la Geneva(Au participat consilierii pe Securitate națională ai E3, Franța, Germania, Marea Britanie).
Donald Trump a refuzat întâlnirea cu Zelenski până când planul nu e gata, așa încât negocierea pe cele trei puncte rămase, cele cruciale, au revenit dimensiunii politico-tehnice inferioare. Marco Rubio a condus echipa americană la negocierile din Florida cu ucrainenii conduși de Rustem Umerov, consilierul pentru Securitate Națională care a luat locul în fruntea comisiei ucrainene de negociere lui Yermak – cel care a demisionat în urma scandalului de corupție. Cele trei puncte discutate la reuniunea americano-ucraineană, care prefațează vizita lui Witkoff la Putin, sunt exact cele trei linii roșii ale Ucrainei: concesiile teritoriale, limitarea forțelor armate ucrainene și perspectiva Ucrainei de a deveni membru NATO. Discuțiile directe au vizat relativizarea, ocolirea, înlocuirea acestor deziderate ucrainene cu formule acceptabile Rusiei. Dar Statele Unite au greșit deja din start, acceptând ocolirea instituțiilor statului – inclusiv Departamentul de Stat și Consiliul Național De Securitate ale lui Rubio – pentru trimisul special venit din business al Președintelui, așa încât a acceptat să negocieze pe baza unei matrice de gândire și a acceptat punctul de plecare impus de Moscova după gustul său.
Foamea vine mâncând, spune un proverb românesc, dar în cazul lui Putin, ambiția de a redesena arhitectura de securitate a Europei și de a recâștiga ce a pierdut după prăbușirea Uniunii Sovietice nu au apărut odată cu lansarea agresiunii din Ucraina, ci au devenit parte a efortului de negociere pentru Ucraina: nu numai că Putin dorește recunoașterea formală și oficială a raptului teritorial, dar își dorește și veto asupra securității europene, promițând, în schimb, că nu va ataca statele vecine, cel puțin militar, pentru că hibrid sunt sub atac dinaintea declanșării războiului de agresiune asupra Ucrainei, în 24 februarie 2022. Revizionismul și neo-imperialismul rus sunt prezente fără nici o nuanță în toată gândirea rusă și nivelul de ambiție al său, așa cum e reflectat în propunerea originară de plan de pace, de unde dorința privind recunoașterea sferei de influență exclusivă a sa, inversarea extinderii NATO și rolul subordonat, cu suveranitate limitată, rezervat Ucrainei. Putin a spus deja că nu poate semna cu Zelenski sau urmașii săi până cînd la Kiev nu vine un lider pro-rus(formal un lider care să respecte angajamentele anterioare și să nu fie din familia naziștilor și banderoviților)
Putin nu are niciun motiv să oprească războiul: din contră, ar crește amenințarea față de regim
Deci în Ucraina, principalul obiectiv de război rămâne eliminarea suveranității externe a Ucrainei și, cum e posibil, să restrângă autonomia internă a Kievului. De aici un război de uzură prelungit care, în calculele rușilor, nu poate să se termine decât cu victoria lor și capitularea adversarului. Kremlinul este convins că poate atinge obiectivele strategice pe care militară, astfel că orice acord nu trebuie decât să formalizeze aceste câștiguri sau să le faciliteze, în abordarea duală integrată Pace-Război. Iar războiul trebuie să fie unul de extenuare al Ucrainei și al susținerii occidentale, acolo unde America lui Trump s-a dovedit veriga slabă și consimțătoare să oprească sprijinul cu arme și resurse financiare. Scandalul de corupție de la Kiev a venit mănușă pentru propaganda rusă, care are și motivul pentru propaganda sa: voi plătiți și ei se îmbogățesc pe seama voastră.
În ciuda pierderilor semnificative, Rusia cultivă în continuare, la nivel public intern și extern, încrederea privind inevitabilitatea victoriei sale, deși are în față o armată ucraineană încă capabilă, chiar dacă suferă de lipsa personalului și furnituri insuficiente de arme. Efortul lui Putin e dublu și vizează extenuarea Ucrainei de resurse și adâncirea diviziunilor în coaliția occidentală, în primul rând pe linie transatlantică. Rezultatul militar e indecis, dar Putin nu se grăbește să negocieze chiar dacă se arată deschis să aibă validați parametrii avantajoși ai unui viitor potențial acord, recunoscut internațional, cu precădere vizând formalizarea câștigurilor sale teritoriale și a ambiției anexării regiunilor vizate la lansarea acestei faze a războiului.
Apartenența Ucrainei la UE nu e o amenințarea critică la adresa Moscovei, iar garanțiile de securitate, oricât ar fi de apropiate celor din articolul 5 al NATO, sunt acceptabile în măsura în care nu pot fi implementate în cazul reluării confruntărilor și escaladării, făcută pe orice motiv va găsi potrivit atunci. Pentru că nici SUA, nici statele europene nu vor lupta cu Rusia pentru Ucraina, consideră Putin. De aceea obiectivul imediat al Rusiei în negocieri este renunțarea formală și juridică a Ucrainei la teritoriile considerate rusești, confirmând câștigurile militare ale Rusiei și declanșând o criză politică internă majoră la Kiev, împreună cu o criză de legitimitate a oricărei conduceri ucrainene care ar accepta așa ceva. Destabilizarea internă a Ucrainei va avea drept consecință slăbirea militară și politică, permițând Rusiei să aibă condițiile lansării unei noi ofensive și forțând Kievul să considere că nu merită rezistența. Controlul teritoriilor ocupate și impunerea suveranității limitate Ucrainei sunt un bun început al campaniei pe care Rusia o vede purtată pe termen lung, spre Vest.
Așa se explică de ce Rusia a stat relaxată și a continuat ofensiva, oferind doar variante maximaliste de poziții proprii. Înregistrările discuțiilor Dmitriev Witkoff și Dmitriev Yushakov arată clar acest lucru și fuga de a asuma măcar fie și planul în 28 de puncte originar. Avantajul structural creat de Rusia prin plecarea la negociere de la planul său oferă prea mult spațiu de influență Kremlinului. Nici negocierile nu sunt serioase cât timp nu există o amenințare credibilă la adresa sa în cazul continuării războiului. A pune suficientă presiune pe Rusia și a negocia serios presupune menținerea constrângerilor pe o singură țintă, cea puternică și agresoare, nicidecum strivirea părții mai slabe și dependente, Ucraina. Doar întărirea sancțiunilor, alături de Europa, un flux constant de arme și poate, escaladarea prin livrarea de rachete Tomahawk, cu posibilitatea găsirii altui obiect de armament relevant ca amenințare credibilă pentru un posibil viitor transfer, dacă Rusia nu se mișcă, trebuie dublată de semnalul clar al faptului că America nu dorește să se retragă din Europa. Altfel Moscova nu se va mișca real, serios și cu perspective de pace în negocieri.
Tot spațiul informațional rus subliniază că Kremlinul va respinge orice formulă de încetare a focului și orice revenire a planului în 28 de puncte, fără a respinge, însă, avantajele pe care deja le va fi câștigat din această negociere, considerându-l un fapt dobândit. După ce la 27 noiembrie Putin a subliniat că va atinge toate obiectivele pe cale militară, acțiunea diplomatică este determinată doar de recunoașterea câștigurilor și de noi perspective de avansuri cu mai puține pierderi pe teren. Altfel eforturile de încetare a focului ale lui Trump nu ajută direct Rusia, pentru că Putin se teme de revenirea și perspectiva reintegrării veteranilor din război și își dorește, ba mai mult, are nevoie în continuare de război. Demobilizarea nu este o opțiune, nici revenirea militarilor înarmați în Rusia, înapoi. Apoi o încetare a focului fără a recupera zonele anexate ilegal din Kerson și Zaporoje e inacceptabilă pentru Putin. Ca să nu vorbim despre faptul că iluzoriile amenințări ale Ucrainei la adresa teritoriilor ocupate sunt o motivație foarte bună pentru reluarea agresiunii, odată ce garanțiile de securitate nu sunt serioase și puternice.
Precedente și efectele secundare ale grabei Americii lui Trump de a încheia pacea
Deci Rusia nu va achiesa niciodată la nici un document sau mecanism care ar recunoaște formal că este stat agresor și ar permite Statelor Unite să sancționeze sau să pedepsească Rusia pentru încălcarea condițiilor de pace. De aceea astăzi Rusia nu ia în serios planul de pace, nici nu se așteaptă ca planul să funcționeze. Medierea americană e bună doar pentru recunoașterea câștigurilor sale teritoriale, pentru că în final Rusia își dorește să obțină și să anunțe victoria militară, pe teren, împotriva Ucrainei, nicidecum o formă de compromis. De aici și abordarea sa duală, cu exigența ca Ucraina să-i cedeze urgent, fără luptă, teritoriul anexat ilegal prin constituție, pentru a nu continua războiul, în fapt o formă de a sublinia că nu dorește să se oprească.
Rusia își dorește însă, chiar mai mult prin acest document și prin negocierile de pace în curs: să creeze un precedent pentru recunoașterea modificării prin forță a frontierelor în Europa, respectiv o respingere de facto și o consacrare de jure a decesului principiilor de la Helsinki, ale CSCE/OSCE, respectiv nevoia constituirii unei noi forme de organizație de securitate în Europa pe noi baze, în care Rusia să dețină dreptul de veto absolut pe orice temă de apărare și securitate în Europa și să-și impună regulile, fie pe baza unei nevoi de zonă tampon, vezi Estul și Centrul Europei, fie pe baza acceptării directe a sferelor de influență, cu exclusivitatea sa pe spațiul post-sovietic și o suprapunere de sfere de influență în centrul și estul european cu America de departe, peste Atlantic.
Desigur, o asemenea perspectivă ar introduce alerta pentru statele Europei Centrale și de Est – și ar trebui ca această alertă să fie deja lansată. Crește amenințarea directă rusă la adresa Europei de Est odată cu eventuala pace din Ucraina, care nu e nicidecum eliminată de promisiunile ruse că nu va ataca vecinii noi din spațiul european, o promisiune care chiar cuantificată, nu poate fi luată în considerație în vreun fel. Din contra, necesitatea militarizării pentru întărirea și credibilizarea apărării și descurajării flancului estic al NATO devine imperios necesară pentru a îndigui Rusia. Perspectiva ar viza și clarificarea rolului Americii pe continent, în apărarea și securitatea sa, concomitent cu întărirea propriilor apărări și creșterea bugetelor militare, cu perspectiva unor diviziuni importante la nivel european și transatlantic.
De asemenea, crește riscul major al unei Mari Rupturi transatlantice, în condițiile unei reafirmări a izolaționismului american sau a unei ignorări a amenințărilor venite asupra Europei, unei relansări a afacerilor cu Rusia lui Putin sau o formulă tranzacționistă majoră pe seama Europei sau în Europa însăși. Divizarea Europei prin efort comun ruso-american este un alt obiectiv care, dacă s-ar preciza, ar putea declanșa Marea Ruptură. Slăbirea sistemului transatlantic în care America joacă rolul central poate genera, de asemenea, reacții majore, comparabile cu beneficiile din reluarea afacerilor și finanțarea posturii militare a Rusiei, pe această cale, în detrimentul aliaților europeni.
În plus, slăbirea regulilor sistemului internațional prin legitimarea modificării frontierelor prin forță, pentru că Rusia are toate cărțile, cum ar spune Donald Trump, ar afecta toate regimurile încă supraviețuitoare de neproliferare nucleară și control al armamentelor și ar întări o realitate de revenire la echilibrul de putere și utilizarea forței pe scară largă. Sistemul internațional se mișcă deja într-o zonă de creștere a instabilității și fragmentare majoră, lovit din toate părțile în principal de actorii majori care tolerează sau utilizează Rusia și acțiunile sale în Ucraina, inclusiv de tipul noului acord de pace pentru a revizui situația curentă și a reintroduce politica de putere și politica de Mare Putere în prim plan. Care vine cu riscurile iminente ale unor noi crize și conflicte, firește.
Acesta este contextual în care Steve Witkoff, trimisul special al Președintelui american Donald Trump, merge la Moscova. Un emisar complet decredibilizat prin gesturile sale și calificat în plenul Congresului drept trădător.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
Comisarul european pentru mediu Jessika Roswall: Bioeconomia în viața noastră de zi cu zi
de Jessika Roswall, comisar european pentru Mediu, Reziliență în Domeniul Apei și o Economie Circulară Competitivă
Imaginați-vă o lume în care toate produsele pe care le folosim în viața de zi cu zi, de la materialele plastice la vopsele, la îmbrăcăminte și la materialele de construcții, în loc să fie produse din combustibili fosili, ar fi fabricate din resurse naturale regenerabile, biologice și autohtone?
V-ați spăla pe dinți cu o periuță din lemn și v-ați vopsi unghiile cu un lac fabricat din alge, într-o casă izolată cu materiale naturale. Ați merge la serviciu pe jos, purtând pantofi făcuți din materiale vegetale, v-ați transporta prânzul într-un sac din plastic de origine biologică și ați mânca servindu-vă de o furculiță făcută din porumb. De asemenea, agricultorii europeni ar cultiva pământul folosind îngrășăminte biologice, fabricile noastre ar produce ambalaje sustenabile din cânepă, iar bateriile noastre ar utiliza pastă de lemn. Fiecare produs și material pe care l-am utiliza ar fi tot atât de eficace și de fiabil ca alternativele sale bazate pe combustibili fosili. Fiecare ar fi circular și ar fi gândit de așa manieră încât să nu aibă efecte adverse asupra climei.
Închipuiți-vă că am putea face toate aceste lucruri, sprijinind în același timp comunitățile rurale, asigurând locuri de muncă de calitate, transpunând creșterea verde în realitate și reducându-ne amprenta de carbon.
Ei bine, momentul în care toate acestea ar putea deveni realitate este mult mai aproape decât v-ați putea închipui. Bine ați venit în era bioeconomiei! Bioeconomia oferă o soluție inovatoare la problema combustibililor fosili, combustibili la care trebuie să renunțăm rapid. În 2023, bioeconomia UE a generat 863 de miliarde EUR, ceea ce reprezintă 5 % din PIB-ul UE, și a sprijinit peste 17 milioane de locuri de muncă. Însă bioeconomia este departe de a-și fi atins potențialul.
UE este bine plasată pentru a se impune ca lider în bioeconomia mondială, dat fiind că are drept locomotivă știința și inovarea, se bazează pe resursele naturale și pe materiile prime pe care le deținem și este sprijinită de piața noastră unică. Peste două treimi din statele membre ale UE s-au angajat să elaboreze strategii naționale în domeniul bioeconomiei. România pregătește o agendă strategică pentru bioeconomie și integrează prioritățile bioeconomiei și în alte planuri naționale. Dorim să sprijinim mai multe progrese majore în acest domeniu pentru a face saltul de la inovare la creștere.
Noua Strategie a UE în domeniul bioeconomiei urmărește să fie un catalizator al acestei creșteri. Vom colabora cu agricultorii, cu silvicultorii și cu alte întreprinderi mici pentru a asigura tranziția mai rapidă a inovațiilor de la etapa de laborator la cea de comercializare pe piață și pentru a transforma ideile în realitate industrială. Strategia va asigura un ecosistem financiar solid, care va combina investițiile publice și private. De asemenea, strategia va oferi claritate în materie de reglementare, propunând norme simple și coerente, care accelerează procesul de aprobare a soluțiilor inovatoare.
Europa trebuie să susțină acele sectoare bazate pe bioresurse care au cel mai mare potențial de expansiune economică și care pot oferi cele mai mari beneficii pentru mediu. Însă această creștere trebuie să se întemeieze pe un angajament ferm față de sustenabilitate. Pădurile, solul și celelalte ecosisteme ale Europei trebuie gestionate cu înțelepciune și cu respectarea limitelor ecologice. Urmărim atât obiectivul creșterii verzi, cât și pe cel al asigurării unui viitor durabil. Iar aceasta înseamnă că bioeconomia trebuie să combată pierderea biodiversității și poluarea.
În acest sens, trebuie, de asemenea, să acordăm o atenție deosebită circularității și utilizării resturilor de biomasă de tipul deșeurilor organice sau al reziduurilor agricole, de exemplu paiele de cereale sau rumegușul. În loc să fie aruncate, acestea pot fertiliza culturile, pot fi folosite ca hrană pentru animale sau ca materie primă pentru biomateriale. Putem transforma deșeurile în bogăție și putem ajuta Europa să producă mai multă valoare cu mai puține resurse primare.
Bioeconomia poate stimula prosperitatea europeană și ne poate consolida avantajul competitiv. De asemenea, ne va reduce dependența de lanțurile de aprovizionare globale vulnerabile, dar și dependența de alte țări în ceea ce privește materiile prime. Consider că bioeconomia este un pilon central al proiectului european de consolidare a autonomiei noastre strategice și de combatere a schimbărilor climatice; este o investiție la nivelul întregii societăți în comunitățile și regiunile noastre rurale, în mediul și ecosistemele noastre și, mai presus de toate, în viitorul nostru. Gândiți-vă la acest lucru în timp ce vă continuați sarcinile cotidiene, înconjurați de nenumărate produse fabricate din combustibili fosili. Și imaginați-vă o Europă mai curată, mai sustenabilă, mai rezilientă!
Iulian Chifu: Dronele rusești în spațiul românesc. Între dependențe și condiționări, formulele de ieșire dintr-o agresiune constantă
de Iulian Chifu*
Spațiul românesc a fost ținta recentă a unor valuri de drone. În România, 13 asemenea incursiuni au avut loc, majoritatea în zona limitrofă de frontieră, dar și în două cazuri zboruri mai lungi, de observare și survol, de provocare și citire a reacțiilor autorităților române în fața acestei provocări. Republica Moldova a fost survolată și ea de un număr de ori, câteodată pentru zborurile programate în, dar și pentru atacurile ulterioare la adresa Ucrainei. În ambele cazuri, s-au înregistrat debriuri de dronă căzute în zone civile, fără consecințe imediate majore dar cu amenințatea constantă că, dacă vorbim despre drone înarmate cu explozibili, o catastrofă soldată cu morți și răniți poate apărea oricând. În orice caz, orice incursiune în spațiul aerian este o agresiune, chiar dacă rămâne discuția de relativizare a intenției sau accidentului prin care o asemenea incursiune are loc – lovite de către artileria de apărare ucraineană, bruiaj al războiului electronic ucrainean sau intenție originară a planificatorilor ruși.
Drone: tipuri și obiective
Există nenumărate tipuri de drone, dar privind obiectivele lor, le putem împărți în 3 categorii: drone de observare și culegere de informații, drone de atac dotate cu explozibili și drone – momeală pentru saturarea apărării anti-aeriene sau anti-dronă. O singură categorie poartă încărcătură explozibilă, dronele de atac. Dronele de observare nu au încărcătură la bord, dronele momeală nici ele. Din punctul de vedere al gradului de sofisticare, dronele de observare au capacitatea redusă de a rezista războiului electronic, de interceptare și doborâre, sau preluare și aterizare la sol, deși ultimele variante sunt mult mai evoluate.
Dronele momeală au, de asemenea, greutate mai redusă și capacitate de apărare mult mai redusă, fiind lesne sacrificabile, chiar dacă, din nou, pentru a menține aparența unei drone de atac, pentru a nu fi deosebite și a-și atinge țintele, e necesar să se asemene cât mai mult cu dronele de atac dotate cu explozibil. Diferențele intervin, însă, aici. În funcție de resurse, lucrurile pot funcționa diferit și avea reflexe distincte de dronele de atac.
Posibilitatea identificării pe deplin a țintelor, a categoriei dronelor, este redusă atât de la sol, cât și din aer, de pe avioane de interceptare. Vitezele de zbor ale avioanelor sunt atât de mari încât cu excepția unei prăbușiri ca efect al curentului din siaj sau dezechilibrării în zbor a dronelor, angajarea acestor sau identificare la vedere este cu eficiență redusă. Nu există nici formule de scanare sau radare care să decidă efectiv situația și calitatea dronelor, respectiv separarea celor de atac de restul zgomotului produs de restul dronelor fără încărătură explozibilă prezente într-un val de atac.
Există diferențe substanțiale și vizând înălțimile de zbor. Una dintre cele mai importante caracteristici a dronelor este capacitatea zborului la înălțimi reduse și lipsa capacității de detectare prin radar. În formulele alternative, ele pot fi lesne confundate cu păsările mari. Dronele de supraveghere au nevoie de înălțime și anvergură, dar și un zbor cu viteză mai degrabă redusă pentru a fotografia, filma și identifica ținte și acțiuni la sol. Ele sunt utilizate la înălțime aleasă special spre a fi reperate pentru a determina și verifica reacția apărărilor anti-aeriene, protocoale și metode de reacție.
Dronele de atac zboară la înălțime redusă, sub radar, pentru a nu fi observate sau tocmai pentru a fi confundate și pentru a putea lovi direct la sol. Desigur, pentru a crea confuzie, situația celor două categorii se amestecă și distincția, inclusiv cu partea de zone – momeală este redusă, nefiind o regulă delimitarea în funcție de înălțimea sau viteza de zbor, sau calitatea rezistenței la diferite tipologii de instrumente ale războiului electonic. Dar cert este că dronele de atac trebuie, în final, să coboare la nivelul solului pentru a lovi.
Reglementările internaționale. Opțiuni de reacție.
Dreptul internațional nu califică dronele ca atare sau obiectele zburătoare în sine. Agresiunea se poate conduce în egală măsură prin orice mijloc, iar operațiunea hibridă cu pierderi majore le pot efectua toate categoriile de drone: simpla prezență a unor drone de observare, chiar drone civile, în proximitatea aeroporturilor blochează zborurile regulate – și s-a întâmplat de multe ori acest fapt. Cât despre dronele cu încărcătură explozivă la bord, acestea sunt, natural, letale.
Totuși orice încălcare a teritoriului național prin orice acțiune, ba chiar ridicarea de drone de la sol într-un stat de către cetățeni civili, fără intenții agresive, dar în proximitatea unor aeroporturi sau elemente de infrastructură critică, ca să nu vorbim despre componenta militară, este element care antrenează responsabilitatea juridică, dacă nu este direct agresiune. Însă raportarea la cazurile concrete trebuie făcută nuanțat și cumpănit de către autorități. Putem spune, de asemenea, că nu mai dă rezultate simpla convocare a ambasadorilor Rusiei la MAE, deci trebuie identificate elemente cu forță mai puternică de convingere pentru instalarea descurajării credibile. Negarea credibilă și anonimatul sunt componente clare care asociază dronele războiului hibrid sau războiului cu spectru larg.
Există două mari școli de gândire, cu numeroase nuanțe, în privința reacției față de aceste drone. O teorie vorbește despre descurajarea credibilă a adversarului care ridică asemenea drone, și acțiunea ar fi angajarea și distrugerea oricărei drone. Pe de altă parte, costurile interceptoarelor la dispoziție, numărul lor, capacitatea de producție sau achiziție pot genera un calcul al eficienței care indică faptul că angajarea nu se face decât atunci când exiustă certitudinea amenințării directe și se justifică prin valoarea țintei alese sau a perspectivelor în regiunea în care se deplasează obiectul zburător agresiv. Desigur, avem și varianta mai nuanțată, care presupunea judecarea de la caz la caz a acțiunii necesare.
În România, există regula ca Ministrul Apărării să autorizeze doborârea obiectelor străine, dar revine piloților aeronavelor militare, în funcție de condițiile concrete, sarcina de a decide dacă trag și doboară sau nu drona intrată pe teritoriul național. Nu vorbim aici de complicația intervenției la frontieră, în imediata aropiere a unui stat vecin, cu riscul ca intervenția să afecteze la prăbușire vecinătatea. Desigur, există reguli de angajare specifice, care stabilesc parametrii necesari pentru ca pilotul să tragă împotriva unei asemenea ținte chiar și atunci când are autorizarea de doborâre. Cazul și condițiile concrete sunt definitorii în legătură cu acțiunea aleasă. Până la această oră, în România nici piloții români, nici cei aliați, aflați în misiuni de poliție aeriană și supervizare/apărare a spațiului aerian românesc, nu au decis încă să tragă și să doboare vreo dronă.
Angajarea de la caz la caz. Riscurile efectelor secundare
Principala problemă a angajării zborurilor de drone vine din efectele secundare care pot apărea. Mai întâi, angajarea se poate face de la sol, cu tiruri de rachete, artilerie sau chiar mitraliere grele, dar asta presupune ca drona să treacă prin raza de acțiune – redusă- a acestor mijloace. De principiu, ele sunt utilizate pentru protejarea clădirilor importante și de valoare – comandă și control, politică, simbolică, reprezentativă – a infrastructurii critice sau a zonelor militare de valoare. Altfel, angajarea trebuie făcută din avioane cu rachete sau de pe elicoptere de atac.
Desigur, variantele cele mai bune vizează apărarea prin roiuri de anti-drone gestionate prin inteligență artificială sau prin arme cu laser, din nou, mobile și montate în imediata proximitate sau pe platforme zburătoare. Varianta războiului electronic este de asemenea luată în considerare, ca și hakingul și preluarea controlului dronei care atacă, o variantă mult mai dificilă și greu de executat în timp scurt fără antecedente, teste și probe ale unei asemenea capacități.
Efectele secundare vin din două direcții: debriurile dronelor lovite – a fost cazul din Polonia care a determinat doi morți, am avut cazuri cu distrugeri dacă resturile au căzut în zonă locuită – și rachetele care ratează tirul și, eventual, pot lovi ținte la sol. Oricât de redusă ca probabilitate este cea de a doua variantă, chiar și după modificarea legislației care permite interceptarea și în momente de pace în afara poligoanelor militare, efectele secundare și costurile unei intervenții ratate pot fi mari.
De aceea revine pilotului aeronavelor ridicate să decidă dacă să angajeze țintele direct, în funcție de propria evaluare. Mai întâi, trebuie stabilit dacă e o țintă de valoare, o amenințare directă sau nu. Dificil, dar dacă nu e o dronă care zboară la altitudine mică, potențial urmând să atace vreo țintă, nu are sens să fie lovită sau angajată, exact așa cum preferată este alegerea de a o face dacă se află în câmp liber, în condițiile în care se impune decizia de a o doborî. Cât timp nu prezintă pericol iminent, este inutilă lovirea acestor ținte, cu atât mai mult cu rachete aer-aer care costă de cel puțin 10 ori mai mult decât costul rachetei.
Drona trebuie acompaniată, pentru a fi supravegheată, și doborâtă obligatoriu dacă amenință o țintă de valoare. Regulile de angajare nu sunt publice, evident, și cele prezentate aici sunt evaluări logice și din surse publice, nicidecum rezultatul expunerii unor regulamente militare aduse la zi sau a unor regulamente clasificate românești sau aliate, cu reguli de angajare.
Eficiența și apărarea anti-dronă
Desigur, eficiența la apărarea anti-dronă e cea mai relevantă când vorbim despre ținte fixe, de valoare. Acolo, însă, dificultatea este decriptarea țintei reale din zgomotul produs de drone – momeală lansate în număr mare pentru a supra-satura apărarea și a permite dronelor cu încărcătură, de valoare, să poată pătrunde prin această apărare. Altfel, varianta potrivită este aceea a zidului de drone, montat din timp, indiferent dacă vorbim despre interceptoare convenționale sau cu laser, dar care reclamă cercetare, evaluare, timp de producție, montare/amplasare etc.
O altă variantă este cea a sistemelor de drone anti-dronă, gestionate prin/cu ajutorul inteligenței artificiale. Dronele anti-drone se plasează în spațiul aerian și zboară pentru a intercepta, deturna zborul sau distruge drona de atac sau orice dronă intră în spațiul aerian. Sistemul de drone anti-drone are avantajul că poate fi amplasat în zonele de intrare în spațiul aerian și poate acționa la distanță, mai mult, poate fi programat pentru ca interceptarea să nu se facă deasupra unor zone locuite sau a țintelor de valoare.
Potrivit comandantului american în Europa, România va primi anul viitor o capabilitate serioasă care să ajute la interceptarea dronelor. Ea este neprecizată astăzi. Totuși spațiul aerian trebuie apărat tot timpul, nu numai în momentul în care vei avea capabilități, peste un an sau niște luni. E valabil și în Republica Moldova: apărarea și securitatea propriilor cetățeni este un atribut al statului care nu are formule alternative de nuanțare sau relativizare, e obligatoriu și permanent ca timp. Nu numai în perioade de război.
Până atunci, varianta mai eficientă și aproape de realitate, pentru a evita ridicarea avioanelor de fiecare dată, este elicopterul de atac. Mai fiabil, capabil de viteze comparabile și mai lesne de amplasat la distanțe rezonabile, nu numai pe aeroporturi dedicate, poate acționa mai lesne și cu costuri mai mici, de fiecare dată. Asta că tot se discută de ani de zile despre achiziția elicopterelor Apache în afara celor multirol aflate deja în dotarea forțelor armate române.
Dar poate cea mai problematică acțiune a Rusiei prin utilizarea unor drone programate să zboare peste România este aceea de a determina ridicarea avioanelor, respectiv crearea condițiilor și a unui reflex de a face ceva pe comandă externă. O asemenea situație este intolerabilă, pe termen mediu și lung, și nu atât din cauza costurilor, cât din crearea posibilităților de a dirija alte acțiuni combinate cu faptul că se ridică avioanele românești și aliate de fiecare dată, tipul de acțiune nu implică surpriză, impredictibilitate și formule de descurajare credibilă pentru aceste intervenții. De aceea, la nivel tactic și particular, al procedurilor, lucrurile trebuie schimbate prin obținerea unor soluții multiple și variate de a contracara dronele.
În privința Republicii Moldova, achiziționarea de radare și capacitatea de a vedea traversarea spațiului aerian de către obiecte zburătoare este un pas mare înainte. Pentru interceptare și apărare, integrarea în planurile și proiectele europene și euro-atlantice este de primă importanță și, atunci când se va putea și vor exista formule de contracarare testate și clare, chiar achiziția unor capabilități minimale ieftine care să justifice utilizarea lor în interceptarea dronelor, atunci când e posibil acest fapt. Apărarea cerului comun european e un prim pas important, ca și integrarea în capacitățile de apărare UE plus Ucraina.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
Piața Unică a UE – garanția securității energetice
de Lucian Mircescu, Manager Afaceri Instituționale PPC România
A luat avânt de câțiva ani în spațiul public ideea că problemele energetice ale României, (în principal prețuri finale mari și dependență crescândă de importuri) se rezolvă prin urmărirea unei politici de independență energetică.
Ea își are cel mai probabil originea în mitologia regimului comunist care promova concepția că prosperitatea domestică este corelată pozitiv cu autosuficiența economică. Nu luăm nimic de la străini (mai ales cei din Vest), producem totul intern, nu depindem de nimeni, ne este bine.
Idealul autosuficienței promovat înainte de 1989 a fost, în realitate, o ipocrizie economică menținută prin sacrificiul populației. Deși propaganda clama independența totală, economia României rămânea critic dependentă de importuri strategice (gaze naturale, țiței și huilă cocsificabilă) necesare pentru susținerea industriei grele. Mai mult, chiar și proiecte de dezvoltare internă, precum Centrala Nucleară Cernavodă, se bazau pe tehnologie externă (canadiană).
În anii ’80 chiar dacă România devenea într-adevăr un exportator net de electricitate, acest rezultat a fost obținut prin prelucrarea unor cantități mari de combustibili fosili importați, exportul forțat al energiei și prin raționalizarea drastică a consumului intern (curent electric, căldură, benzină). Obsesia exportului a făcut ca Sistemul Energetic Național (SEN) să devină instabil, depinzând de interconexiunile cu țările vecine pentru echilibrarea rețelei.
Și acum ajungem în zilele noastre, când România se confruntă cu problema prețurilor ridicate la electricitate, care este strâns legată de nevoia stringentă de a aduce noi capacități de producție în sistem. Dar care să fie arhitectura optimă a SEN-ului?
Sigur, componenta principală trebuie să se refere la capacități proprii, într-un mix energetic diversificat, dar centrat pe regenerabile pentru a exploata cea mai abundentă resursă naturală de care dispun România și Europa: soarele și vântul. Asta apropo de a nu mai depinde de importuri de energie primară și a avea deci securitate energetică. Apoi, pentru echilibrul și stabilitatea sistemului, este absolut necesar să avem energie în bandă prin surse dispecerizabile, iar aici intervin nuclearul și termocentralele pe gaze naturale, cu riscurile și avantajele lor. Pe același palier al importanței se află rețelele puternic digitalizate și extinse.
Deci este perfect rezonabil să ne acoperim nevoile energetice interne prin amenajarea propriei infrastructuri, dar doar până la punctul în care acest lucru rămâne eficient dintr-o perspectivă de cost. De la un anumit moment încolo, continuarea adăugării lor devine prea scumpă. Și aici intervine Piața Unică a UE, care are rolul de imprima o dimensiune de eficiență SEN-urilor Statelor Membre.
De exemplu integrarea în Piața Unică este soluția pentru a evita construcția și întreținerea de capacități de rezervă (cam 10-20% din capacitățile instalate în funcție de Stat) care ar sta nefolosite 90% din timp, dar care acum sunt esențiale pentru acoperirea vârfurilor de consum de doar câteva ore pe zi.
Piața Unică aduce Statelor Membre beneficiile diversificării geografice a cererii și ofertei. Aceasta exploatează diferențele de climă, de fus orar și de obiceiuri de consum. De exemplu, un vârf de cerere în sudul României poate fi compensat de un surplus de producție eoliană în nordul Europei sau de un vârf de producție solară în sudul continentului. Prin interconectare, și coridoare robuste de transport pe teritoriul Statelor Membre energia abundentă de pe o piață se mișcă spre piața deficitară, netezind curbele de cerere și ofertă și optimizând utilizarea capacităților pe un teritoriu vast.
Lecția esențială a istoriei noastre energetice este că independența energetică rigidă este în realitate nefezabilă tehnic și scumpă. Pragmatismul impune să ne bazăm pe un mix inteligent de surse interne, rețele robuste și să exploatăm din plin interdependența oferită de Piața Unică a UE. Această integrare nu este o slăbiciune, ci cea mai puternică garanție a stabilității și rezilienței, asigurând prețuri competitive prin accesul reciproc la resursele continentale.
Nota redacției: Acest material reflectă puncte de vedere ale autorului și perspectiva PPC România
