Iulian Chifu: Vot cu furie și protest împotriva ingerinței ruse în alegerile din stânga Prutului. R. Moldova a trecut testul confruntării cu Rusia
de Iulian Chifu*
Un efort comun, enorm, a dus la rezultatul greu predictibil pentru mulți, după 4 ani de guvernare care au însemnat deconstrucție unui sistem, reforme și reconstrucția începută în cheie europeană pentru Republica Moldova, toate acestea în vremuri de pandemie și război de agresiune al Rusiei cu refugiați și blocarea tranzitului de gaze prin Ucraina. PAS, partidul Maiei Sandu, singurul partid pro-european veritabil rămas în cursa electorală cu șanse, a reușit să obțină o majoritate confortabilă în Parlament de 54 de fotolii din 101, anunțând efortul viitor al deschiderii negocierilor de aderare pe capitole și al drumului european asumat de societatea din Republica Moldova și înscris în Constituție, după referendumul de anul trecut.
După ce a anunțat victoria sa cu surle și trâmbițe și a convocat proteste de stradă pentru a apăra, zice-se, această victorie, fostul președinte pro-rus Igor Dodon, lider al așa-numitului Bloc Patriotic, a trebuit să se mulțumească cu doar 27 de locuri de deputați, pe care trebuie să le împartă cu cumoniștii lui Vladimir Voronin și cu Vasile Tarlev, fostul premier agrarian din anii 90, în timp ce Inima Moldovei, a patra componentă a blocului, nu va putea trimite parlamentari fiind exclusă din scrutin, întreaga listă parlamentară fiind scuturată și pe criteriul proporției de gen, 4 femei la fiecare 10 locuri de pe listă.
Nici Ion Ceban, primarul de Chișinău, și Alternativa sa nu sunt prea fericiți cu 8 locuri în Parlament, dar cel mai important, cu doar 14,48 procente luate în municipiul Chișinău și poziția a treia, după majoritarul PAS. Perspectiva alegerilor locale anunță deja probleme majore pentru actualul primar și posibilitatea marginală de a continua încă un mandat, așa cum arată perspectiva unui consiliu municipal pro-european al PAS. Asta în timp ce în diaspora s-a păstrat dominația PAS, cu 78%, în ciuda investițiilor Rusiei în cumpărare de voturi, mecanism care nu a mai dat rezultate, pe măsură ce arestările din ultimele două săptămâni și confiscările de bani au jucat un rol major de descurajare credibilă și au determinat un impact major în antrenarea votului pro-european, un vot de furie și protest explicit împotriva ingerințelor Rusiei în alegeri și în viața de zi cu zi.
Tot diaspora a dat locul doi Partidului Nostru, al lui Renato Usatâi, lăsând la coadă Blocul Patriotic și Alternativa, partidele pro-ruse, primul reușind, totuși 5%. În schimb, protagonistul care a apărut din spuma algoritmilor, așa cum s-a întâmplat în celelalte alegeri din regiune, a fost PPDA, Partidul Democrația Acasă a lui Vasile Costiuc, partenerul AUR și al lui George Simion, care a luat locul trei în diaspora și a intrat în Parlament cu 6 locuri de deputați, fapt care nu a fost scontat de nimeni și nu are urme în nici un sondaj de opinie, în condițiile în care AUR în Republica Moldova a concurat fără acordul lui Simion, cel care i-a cerut retragerea din cursă, și a înregistrat un penibil 0,10%. Un zero virgulă înregistrat de toate partidele care nu au intrat în Parlament, prin concentrarea votului util.
Deci vom avea o majoritate pro-europeană și continuitatea la Guvernare, alături de președintele Maia Sandu, toate ingredinentele pentru a duce la bun sfârșit integrarea europeană accelerată, atât timp cât Ucraina va rămâne pavăză și va reuși să ecraneze Republica Moldova în fața războiului, Drumul pro-european va fi garantat, în tandem, iar victoria de ieri este și o înfrângere pentru personajul malefic cheie de la Kremlin: după ce s-a luptat să-i ia atribuțiile și să-l elimine pe Dmitri Kozak, vechiul prieten al lui Putin și autor al planului de federalizare al Republicii Moldova: Serghei Kirienko, vicepreședinte al Administrației Prezidențiale va trebui să răspundă în fața lui Putin pentru neaplicarea planului său ambițios de preluare a Republicii Moldova la pro-ruși, prin plasarea unui ghimpe în spatele Ucrainei care ar fi avut rolul de a crea premizele unui apel pentru sosirea trupelor ruse în regiune și al creării unei baze permanente ruse în republică, o bază pe care noul deputat al Alternativei, Mark Tkaciuk, pe atunci consilier al președintelui Voronin, nu a reușit să o impună în 2003.
Dar victoria realizată cu sprijinul larg al întregii Europe, al tuturor statelor democratice, al României, în primul rând, a fost obținută mai greu decât o arată scorul, cu multă muncă și impactul emoțional al acțiunilor de ingerință ale Rusiei care-și dorea să câștige și a investit sume importante pentru asta. Miza a fost enormă, iar actuala situație reclamă o regândire solidă a perspectivelor și modului de lucru de mâine al noului guvern și partidului majoritar PAS, alături de societate, de grupurile de elită, de profesioniști, cei care au adus votul care a trecut pragul majorității. Și unioniști, și pro-europeni dezamăgiți, și nemulțumiți, și perdanți în diferitele segmente ale politicilor de cadre ale pro-europenilor în primul mandat. PAS trebuie să arată, așa cum a făcut-o după alegerile prezidențiale, că a învățat lecția. Că poate să revadă abordările și poate să deschidă dialogul susținut cu societatea din postura pe care o are, cu generozitate și forță, cu diplomație și deschidere, cu corectitudine și părăsind pornirile arogante ale unora dintre membrii săi.
Și Guvernul are nevoie de o restructurare solidă. În ultimii 4 ani, PAS a reușit să testeze cadrele, să-și reformeze parțial instituțiile statale, și să realizeze pe cine se poate bizui. Reconstituirea unui număr de funcționari publici profesioniști, fără înclinații spre corupție și îmbogățire ilicită, poate ajuta mult dimensiunea politică. O poate susține și ajuta în realizarea și aplicarea proiectelor pe care aceasta le gândește, în mod eficient și la timp. Iar integrarea europeană de până la aderare, dar mai ales procesul ulterior nu se pot realiza fără această pătură importantă care poate proveni, de ce nu, din tinerii plecați la studii și atrași, ulterior, în țară.
Rezultatul alegerilor din 28 septembrie vor avea un impact major și în Găgăuzia. Dacă azi Blocul Patriotic are 82,35%, înlocuind gruparea criminală a lui Ilan Șor, Alternativa lui Ceban vine și ea cu 11,47% în fața PAS-ului care a luat 3,19%. Și aici o reașezare este posibilă și probabilă în viitorul așpropiat, mai întâi pentru stabilizarea administrației, ulterior pentru a putea începe transformările pe care populația să le resimtă și care să se vadă în viața de zi cu zi și în votul care să nu mai fie cumpărat, ci liber exprimat de locuitorii regiunii, care să-și poată conserva limba și tradițiile de origine turcică, după ce renunță la presiunea rusificării. Desigur, învățând, cei mai mulți, în zona activă și tânără, și limba română, limba de stat, care să le permită oportunități la Chișinău.
Și Transnistria va fi influențată de rezultatul de la alegeri. Asta mai ales că în secțiile rezervate cetățenilor Republicii Moldova din stânga Nistrului, Blocul Patriotic a luat doar 51%, în timp ce PAS a ajuns la aproape 30%, 29,89% mai exact, o afirmație clară a locuitorilor de acolo că-și doresc și ei drumul european. E un mesaj și pentru autoritățile din regiune, care vor trebui și ele să se plieze pe nevoile populației și pe înfrângerea înregistrată de către Rusia și să obțină beneficiile integrării europene deopotrivă cu pașii spre reintegrarea regională și retragerea trupelor ruse din Transnistria. În paralel cu retragerea armamentelor de la Colbasna și a instrumentelor Rusiei de pe teren, cele care blochează aspirația și magnetismul natural care impinge spre reintegrarea teritorială în paralel cu integrarea europeană.
29 septembrie nu mai poate fi zi de protest sau de savurare a rezultatelor ingerinței în alegeri pentru Moscova sau pentru acoliții săi de la Chișinău. Nici de proteste violente, când rezultatele sunt atât de clare. Nu cred că Dodon se va retrage, după înfrângere, așa cum nu cred că la Chișinău, lucrurile se vor schimba peste noapte, cu un Consiliu Local incoerent și fără majoritate stabilă, dar blocant pe afacerile încercate dincolo de executivul primăriei. Însă cred, în schimb, că instituțiile statului Republica Moldova și-au dat examenul de absolvire și că, de astăzi, lucrurile vor merge în sensul restabilirii legalității la toate nivelurile. Iar unii dintre vinovați chiar să ajungă în spatele gratiilor, după ce și justiția fragilă reformată va mai căpăta ceva curaj și ceva forță.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
Iulian Chifu: Republica Moldova sub guvernare pro-rusă – amenințare de securitate pentru România, Ucraina, UE și NATO
de Iulian Chifu*
Perioada preelectorală a adus în prim plan o temă și mai importantă, și mai stringentă chiar decât securitatea și prosperitatea cetățenilor Republicii Moldova. Scenariile prin care se urmărește modelarea cum ar arăta lumea dacă se realizează scenariul rus, dincolo de informațiile despre proiectul plăsmuit la Kremlin și implementat cu bani și prin forță la Chișinău, arată o realitate dură: în condițiile unei guvernări pro-ruse, Republica Moldova se transformă într-o enclavă amenințare de Securitate pentru România, Ucraina, UE, NATO. Cu toate consecințele privind militarizarea statului, importul de militari și crearea unei mari baze rusești, crearea în stânga Prutului a unei plăci turnante, o platformă de lansare a agresiunii militare asupra tuturor.
Republica Moldova – bază rusă împotriva Occidentului și în spatele Ucrainei
Ca de obicei, Rusia a dezvăluit ea însăși propriul plan. Și a făcut-o cum știe mai bine, întorcând oglinda. Un procedeu al războiului informațional care presupune proiectarea asupra celorlalți a unor acuzații despre ceea ce vrei tu să faci. Dacă propaganda rusă și pro-rusă de la Chișinău a utilizat tema că votul pro-european aduce războiul în Republica Moldova, și aruncă statul dintre România și Ucraina în prim planul confruntărilor între Rusia și Occident, ei bine, proiectul real arată că exact Rusia vrea să împingă Republica Moldova în conflict, să o utilizeze în războiul său de agresiune asupra Ucrainei, prin crearea unei enclave pro-ruse în spatele Ucrainei aflate deja în război, dar și în acțiunile sale hibride și sub radar împotriva flancului Estic al NATO și a statelor din prima linie ale UE, respectiv a României.
Asupra acestui aspect a avertizat săptămâna trecută, în conferința din 18 septembrie de la Universitatea de Stat din Moldova, organizată de către Atlantic Council of the US și Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning ambasadorul John Herbst. Perspectiva unei asemenea enclave deranjează planurile americane, un motiv în plus pentru care directorul Centrului Eurasia al Atlantic Council a recomandat menținerea drumului pro-european al Republicii Moldova și tandemul cu Ucraina pentru a parcurge negocierile de aderare la UE. Dar avertismentele în acest sens abundă și se acumulează.
Astfel, chiar miercuri, 24 septembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat, de la tribuna Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, faptul că Europa nu-și poate permite să lase Republica Moldova să revină pe orbita Rusiei. Declarațiile președintelui ucrainean vin în ziua în care presa a publicat mărturia fostului președinte Vladimir Voronin în legătură cu fostul său consilier din 2003, Mark Tkaciuk, azi rival politic în Blocul pro-rus Alternativa, că i-a propus și a refuzat întorcându-l pe Vladimir Putin de la scara avionului, să semneze Memorandumul Kozak, care presupunea ca trupele ruse din regiunea separatist nistreană să se transforme într-o bază militară rusă pe teritoriul Republicii Moldova, fără acordul statului gazdă, pentru 20 de ani, cu drept de prelungire sine die, firește.
Reacția lui Voronin a apărut după un interviu al lui Tkaciuk care a răscolit istoria și a redeșteptat morții afirmând că trebuia semnat Memorandumul Kozak, după părerea sa. Reacția vehementă a veteranilor războiului de pe Nistru a dus la o relativă retractare și schimbare a poziției, dar răul era făcut: am aflat ceea ce era de aflat, intenția structurilor pro-ruse de a determina un eventual guvern pro-rus de la Chișinău de a chema trupe ruse pentru propria apărare și Securitate și, în fapt, pentru a crea o bază și a se implica în acțiunile militare împotriva Ucrainei și cele hibride împotriva României, UE, NATO. Asta după ce tabere de pregătire din Bosnia Herzegovina (Republica Sârbska), Serbia, lângă Moscova și în Transnistria au făcut pregătire militară, paramilitară și anti-jandarmerie pentru preluarea cu asalt prin violență a clădirilor instituțiilor din Republica Moldova, provocarea de ciocniri și victime, după un plan pe care l-a încercat și gruparea paramilitară a lui Potra în România.
Recuperarea banilor pentru 35 de ani de gaz rusesc în Transnistria pe seama cetățenului din dreapta Nistrului și, eventual, din Europa
De altfel, arestările în cazul pregătirii luptelor de stradă și protestelor violente plătite au loc în ultimele zile la Chișinău în mod masiv, cu 11 persoane arestate deja și un dosar enorm care conține și un portofel de cripto-monede de 107 milioane de dolari care finanța acțiunea printr-o persoană implicată deja în România în acțiunile care au dus la anularea alegerilor și ulterior, în încercarea de provocare a tulburărilor și vărsării de sânge care să scoată lumea în stradă împotriva guvernului pro-european. Ideile legate de cererea făcută către Rusia pentru a aduce trupe în Republica Moldova s-a regăsit în nenumărate postări și luări de poziții ale structurii și forțelor pro-ruse și e parte a scenariului prin care Kremlinul dorește să-și recupereze banii investiți în afectarea integrității alegerilor, a corectitudinii lor, a libertății de a allege a cetățenilor Republicii Moldova.
După cum am aflat de la Șeful Poliției de la Chișinău, Viorel Cernăuțeanu, lucru observat și în diferite state europene, inclusiv în România, Rusia a declanșat o campanie pe scară largă care implică racolarea și plata voturilor diasporei pentru a altera votul, mobilizare, transport cu mașini și avioane chiar la urne și copleșirea cu voturi cumpărate. De altfel, fenomenul combină o altă tendință aflată în România prin care partidele așa numit suveraniste din România funcționează în diaspora cu sprijinul partidelor locale și ale așa-zișilor voluntari pentru mobilizarea în vederea votării terțelor partide minuscule, cu precădere Democrația Acasă a lui Vasile Costiuc. Avertismentele arată un scenariu similar AUR și Călin Georgescu.
Tot la capitolul recuperarea plăților pentru alegeri, Rusia a pregătit un alt subiect, care s-a aflat pe masa de nenumărate ori deja, cu Coaliția Patriotică și Igor Dodon în prim plan, gata să satisfacă și această doleanță: preluarea la datoria de stat a Republicii Moldova a pretinsei datorii a regiunii separatiste nistrene față de Gazprom, o datorie niciodată recunoscută, între Gazprom și el însuși(Moldova Gaz) și fără o contabilizare, măsurare, validare și achiesare din partea Republicii Moldova însăși. Să plătească Europa dacă vrea Republica Moldova, se aude pe culoarele Kremlinului de la noul omnipotent înlocuitor al lui Dmitri Kozak, Sergei Kirienko. Și aici perspectiva suveranistă fără suveranitate subliniază aberațiile din programele și acordurile ascunse ale acestor partide.
Votul, unica șansă! Nu pot ei fura, cumpăra, șantaja, controla cât putem noi vota!
Încotro va merge Republica Moldova? Unde va decide singură, cu proprii săi cetățeni votanți. Încotro va stabili ea însăși, prin vot, la 28 septembrie, în condițiile în care autoritățile Republicii Moldova, cu sprijinul tuturor partenerilor democratici, al României în primul rând, încearcă să prevină furtul și cumpărarea de voturi, alterarea alegerilor libere și corecte, așa cum a făcut-o, în cea mai mare parte, cu finanțarea ilegală a partidelor politice. Dar votul este cel care contează. Deci mobilizarea la vot a tuturor cetățenilor, în primul rând la nivel intern, apoi din diaspora, este cel care contează. Deci, la vot!
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
Why our world is better and how it would change if we accepted theirs
By Dan Cărbunaru
The manipulations and disinformation eroding Western society are casting us adrift, into a drift that democracy seems poised to internalize, replacing the dynamics of civic engagement. In other words, precisely the bond without which the elected and the elector can remain connected only through the resigned necessity of maintaining appearances
For years, legitimate criticisms of the imperfections of the democratic system have been assembled and woven into narratives of hostile hybrid techniques, in which psychological influence methods have already led to the shaping of a veritable cognitive war.
Ideological narratives have succeeded in convincing an increasing number of Western citizens that democracy is corrupt, while simultaneously favoring the far right, after conservatives shifted toward the center.
While leaders prepare for the ever more probable confrontation with Russia, citizens’ readiness to defend democratic rights seems far behind their preparedness to defend their own territory.
Strengthening the mass media, education, and critical thinking are frequently on the lips of theorists and, at times, politicians, yet the results are slow to appear. Meanwhile, disinformation continues, growing ever more sophisticated, and exposure to conspiracy theories and manipulations deepens levels of mistrust, confusion, and disengagement.
Beyond this baseline, propaganda begins to bear fruit, influencing the population to act—for example, steering not only their perception but also their vote in a particular direction.
Although disinformation is easier to carry out, it is only a first stage. After values are relativized and citizens disoriented, opinions are then channeled toward action.
With a population increasingly disconnected from leaders they no longer identify with, leaders who have been subjected to a campaign of discrediting, an attack on elites becomes, in turn, an attack on those different from oneself as an individual.
How can one distinguish truth from falsehood, defend the Constitution, and yet not undermine democracy?
Today, we see ever more clearly how the Russians use weapons from the hybrid warfare arsenal, tools we either do not know well enough or do not fully understand, while simultaneously threatening with the military arsenal we are familiar with.
Drones, aircraft, ballistic missiles, launched alongside narratives that twist the minds of audiences—first-generation weapons.
After the failure to conquer Ukraine in three days, it took more than a year to fabricate justifications for horrors unseen since World War II. Then, after crafting messages to justify the crimes, the targeting of civilians, and the invasion, the messengers exploited the outcome of the U.S. elections. These gave them an opportunity to pose as pro-American by echoing certain ideas promoted by the victorious U.S. conservatives. And this is how Europe found itself antagonized—branded as progressive in contrast with the Democratic camp in the United States, and with the self-styled new conservative knights of the East.
And so, the battle between autocrats and democrats has intensified. Unfortunately, mercantilism has turned the confrontation of values into negotiation and barter. Somehow, in a sad irony, this mirrors the blindness of Europeans who continued doing business with the Russians even after the illegal annexation of Crimea. The shift from democracy to autocracy through mercantilism, and the legitimization of pro-Russian sentiment through conservatism, has allowed the ongoing relativization and blending of values, thereby making it even harder to grasp the fundamental stakes.
Meanwhile, the quality of the political class is declining, creating a problem that goes beyond the continuity of leadership in autocracies.
But in the end, why should citizens believe in democracy more than their leaders do? Leaders discredited by smear campaigns, by their own political battles, grounded in realities already known to the public. Under such conditions, the watchdog of democracy unintentionally amplifies the impact of hybrid campaigns—confirming corruption in the system, discrediting leaders, all against a backdrop of missing positive projects, of construction and hope.
What is happening at the level of European leadership? Leaders are isolated and divided, both from one another and from their citizens. We no longer have popular leaders who are not, at best, mere populists.
Meanwhile, those left behind, whether through lack of education, inadequate preparation, or any form of marginalization, feel abandoned in the midst of an economic and social transformation unfolding under the pressure of various challenges: inflation, structural shifts in the economy, digitalization, green policies, and migration.
What remains of the inclusive society, one that should not leave people abandoned in the course of progress?
How long can democracy withstand this cocktail of mistrust, fear and disengagement?
Populist leaders claim to be the only ones who know the solution, tolerating no challengers. Don’t get involved in politics, it’s for others. The discouragement of participation in the democratic game has strengthened an alternative in which extremists are rising in the polls, in votes won, and perhaps soon in power.
With citizens discouraged and disconnected from the stakes of functional democracy, and with states either unable or unwilling to manage the psychological warfare waged against society, are we left to await direct confrontation, a conventional war? Or will our democracies surrender, one by one, like the towers of a fortress collapsing from within?
The relativization of democracy and the drift toward autocracy demobilize the effort of defense. What are we defending? What sense does it make to defend a form of social organization portrayed as inefficient, immoral, and corrupt, ultimately not so different from autocracy? Does autocracy bring dialogue and peace? What kind of peace? One that redraws the moral map?
It is of little use that the Western economic model, the one that won the First Cold War, remains functional and unbeatable, or that technological progress and innovation continue to be powerful assets in global competition, if the social fabric is so vulnerable and so difficult to protect or regenerate through democratic means when faced with the instruments activated by autocracies.
Unfortunately, the vulnerabilities being exploited are rooted in mistakes and realities; they are not activated in an empty aquarium.
And those who come to see the resolution of their real or imagined problems through means that weaken or even call into question democratic mechanisms become supporters of the very plan through which our democracies can be transformed into autocracies. The image of a Russia as savior, capable of delivering us from the dangers loudly painted across social media, as a liberator from oppressive elites, is a false representation of the real solutions Western societies need in order to regain balance.
It is true, hybrid warfare is nothing new. Nearly three millennia ago, Sun Tzu wrote that to fight and win all battles is not the ultimate excellence, but rather to subdue the enemy’s resistance without fighting. Cognitive warfare is what leads to surrender, to submission through fear.
Will we develop immunity in time? Will it be a herd immunity? A vaccine? Or will we ignore this immense existential challenge facing our democracies?
De ce este mai bună lumea noastră și cum s-ar schimba dacă o acceptăm pe a lor
de Dan Cărbunaru
Manipulările și dezinformările care macină societatea occidentală ne aruncă într-o derivă pe care democrația se pregătește să o interiorizeze, înlocuind dinamica angajamentului civic. Adică exact legătura fără de care cel ales și cel care alege nu pot rămâne alături decât din resemnata nevoie a asigurării aparenței.
De ani de zile, criticile legitime privind imperfecțiunile sistemului democratic sunt asamblate și integrate în narative ale tehnicilor ostile hibride, în care tehnicile de influențare psihologică au condus deja la conturarea unui adevărat război cognitiv.
Narativele ideologice au reușit să convingă tot mai mulți cetățeni occidentali că democrația e coruptă, în paralel cu favorizarea extremei drepte, după ce conservatorii au migrat spre centru.
În timp ce liderii fac pregătiri pentru tot mai probabila confruntare cu Rusia, pregătirea cetățenilor pentru apărarea drepturilor democratice pare să fie mult în urma celei pentru apărarea propriului teritoriu.
Consolidarea Mass-Media, Educația, Gândirea critică sunt curent pe buzele teoreticienilor și uneori ale oamenilor politici, dar rezultatele întârzie să apară. Dezinformarea continuă, tot mai sofisticată, expunere la teorii ale conspirații și manipulări adâncesc, între timp, nivelul de neîncredere, confuzia, lipsa de angajare.
Peste acest nivel, propaganda începe să dea roade și să determine populația să facă ceva – de exemplu să își orienteze într-o anumită direcție nu doar percepția, ci și votul.
Deși dezinformarea e mai ușor de realizat, este doar o etapă. După relativizarea valorilor, dezorientarea cetățenilor, urmează canalizarea opiniilor către acțiune.
Cu o populație tot mai decuplată de lideri cu care nu se mai identifică, lideri intrați sub tirul decredibilizării, un atac la adresa unor elite sub care indivizii au tendința să se sub-poziționeze.
Atacul asupra elitelor devine, și pe această cale, un atac la adresa celor diferiți de tine, ca individ.
Cum să arăți diferența dintre adevăr și minciună, să aperi Constituția fără să afectezi democrația?
Vedem, azi, tot mai clar cum rușii folosesc arme din panoplia războiului hibrid pe care nu le știm suficient sau nu le înțelegem pe deplin și amenință cu arsenalul militar pe care îl știm.
Drone, avioane, rachete balistice, lansate împreună cu narative care sucesc mințile audienței – arme de primă generație.
După eșecul cuceririi în trei zile a Ucrainei, a durat mai bine de un an fabricarea justificărilor pentru grozăvia nemaivăzută de la al Doilea Război Mondial. Iar apoi, după pregătirea mesajelor care să justifice crimele, atacarea civililor, invazia, mesagerii au speculat rezultatul alegerilor din SUA. Care le-au oferit ocazia de a poza in pro-americani prin clamarea unora dintre ideile promovate de conservatorii câștigători peste ocean. Și iată cum Europa s-a trezit antagonizată ca progresistă în oglindă cu tabăra democrată în State și cu noii cavaleri pretinși conservatori de la Est.
Și astfel, bătălia dintre autocrații și democrații s-a întețit. Din păcate, mercantilismul a transformat confruntarea valorilor în negociere și mezat. Cumva, ca o tristă ironie, în oglindă cu orbirea europenilor care făceau afaceri cu rușii chiar și după anexarea ilegală a Crimeei. Trecerea de la democrație la autocrație prin mercantilism și legitimarea pro-rusismului prin conservatorism a permis continuarea relativizării, amestecului valorilor și ca atare a sporit dificultatea înțelegerii mizelor fundamentale.
Iar între timp, calitatea clasei politice scade, ceea ce generează mai mult decât problema continuității liderilor in autocrații.
Dar, până la urmă, de ce să creadă cetățenii în democrație mai mult decât liderii lor? Lideri decredibilizați prin campanii de denigrare, bătăliile politice dintre ei, bazate pe realități cunoscute public. Câinele de pază al democrației în aceste condiții amplifică, fără voie, impactul campaniilor hibride – confirmă corupția din sistem, decredibilizează liderii, pe fondul lipsei proiectelor pozitive, de construcție și speranță.
Ce se întâmplă la nivelul leadership-ului european? Izolarea și dezbinarea liderilor între ei și între ei și cetățeni. Nu mai avem lideri populari care să nu fie în cel mai bun caz populiști.
Între timp, cei rămași în urmă din cauza educației, pregătirii sau marginalizării de orice fel se simt abandonați, într-o transformare economică și socială derulată sub presiunea diverselor provocări – inflație, schimbări structurale în economie, digitalizare, politici verzi, imigrație.
Ce a rămas din societatea incluzivă, care nu trebuie să lase în urmă oameni abandonați în cursul progresului?
Cât mai poate rezista democrația acestui cocktail de neîncredere, frică, dezangajare?
Liderii populiști spun că sunt singurii care știu soluția, nu vor contestatari. Nu vă băgați în politică, e pentru alții. Descurajarea participării la jocul democratic a întărit o alternativă în care extremiștii cresc în sondaje, în voturi obținute, curând poate și în putere.
Având cetățeni descurajați și decuplați de la mizele democrației funcționale, cu state incapabile sau nedoritoare să gestioneze războiul psihologic îndreptat asupra societății, rămâne să așteptăm confruntarea directă, războiul convențional? Sau democrațiile noastre se vor preda, una câte una, ca turnurile unei cetăți năruite din interior?
Relativizarea democrației și apropierea de autocrație demobilizează efortul de apărare. Ce apărăm? Ce rost are să apărăm o formă de organizare socială care e prezentată ca fiind ineficientă, imorală, coruptă, în orice caz nu atât de diferită de autocrație? Autocrația aduce dialog și pace? Ce fel de pace? Una care redefinește harta morală?
Degeaba modelul economic vestic, cel care a câștigat Primul Război Rece, rămâne funcțional și imbatabil, degeaba progresul tehnologic și inovarea rămân atuuri în competiția globală, dacă țesutul social este atât de vulnerabil și dificil de protejat sau regenerat prin mijloace democratice, în fața instrumentelor pe care autocrațiile le activează.
Din păcate, vulnerabilitățile exploatate se raportează la greșeli, la realități, nu sunt activate într-un acvariu gol.
Iar cei care ajung să-și vadă rezolvarea problemelor reale sau inventate prin mijloace care slăbesc sau chiar pun sub semnul întrebării mecanismele democratice devin susținătorii planului prin care democrațiile noastre se pot transforma în autocrații. Imaginea unei Rusii salvatoare, capabile să scape de pericolele zugrăvite strident pe rețelele sociale, ca eliberator de sub elitele asupritoare este o falsă reprezentare a soluțiilor reale, de care societățile occidentale au nevoie pentru a-și regăsi echilibrul.
E adevărat, războiul hibrid nu e nou. Acum aproape trei milenii, Sun Tzu spunea că a lupta și a cuceri în toate bătăliile nu este excelența supremă, ci înfrângerea rezistenței inamicului fără a lupta. Războiul cognitiv e cel care duce la predare, la supunere prin frică.
Ne vom imuniza la vreme? Va fi o imunizare de turmă? Va fi un vaccin? Vom ignora această provocare existențială uriașă pentru democrațiile noastre?
“Locul R. Moldova este în marea familie europeană și vom fi alături de ea pe acest drum”, asigură Ilie Bolojan după victoria pro-europenilor la alegerile de peste Prut
SUA analizează solicitarea Ucrainei de a obține rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, anunță vicepreședintele JD Vance
Alegeri R. Moldova: Partidul Maiei Sandu depășește 50% și va avea majoritate în Parlament pentru a continua integrarea în UE
Iulian Chifu: Vot cu furie și protest împotriva ingerinței ruse în alegerile din stânga Prutului. R. Moldova a trecut testul confruntării cu Rusia
R. Moldova: Partidul PAS al Maiei Sandu câștigă convingător alegerile legislative în fața forțelor pro-ruse, ducând țara mai aproape de UE (rezultate preliminare)
Maia Sandu mulțumește “moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot”: Peste 52% dintre cetățeni s-au prezentat la urne
Șefa diplomației române, discuție cu secretarul general al ONU despre războiul din Ucraina și reglementarea inteligenței artificiale
Atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale din Republica Moldova. Guvernul dă asigurări că procesul de vot nu a fost afectat
UE sprijină reimpunerea sancțiunilor ONU împotriva Iranului și face apel la reluarea dialogului diplomatic
Ziua alegerilor parlamentare din R. Moldova este una ”istorică”. Nicușor Dan îi îndeamnă pe toți basarabenii din România să meargă la vot
