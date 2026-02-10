SUA
J.D. Vance anunță că discuțiile privind Groenlanda vor continua în „următoarele câteva luni”: SUA ar trebui să „obțină anumite beneficii” pentru investiții în securitatea Arcticii
Vicepreședintele american J.D. Vance a anunțat că discuțiile privind Groenlanda vor continua în „următoarele câteva luni” și a institat că SUA ar trebui să „obțină anumite beneficii” pentru investițiile în securitatea Arcticii, informează The Guardian.
În cadrul unor declarații susținute pe aeroportul din Armenia, unde s-a aflat pentru a semna un acord în domeniul energiei nucleare, Vance a reluat criticile implicite la adresa Danemarcei afirmând că „unii dintre aliații noștri au investit prea puțin în securitatea Arcticii” și a spus că, dacă SUA trebuie să intervină și să investească bani în regiune, ar trebui „să obțină și unele beneficii din asta”.
El a sugerat, de asemenea, că ar putea dura ceva timp până când se va ajunge la un acord privind o soluție, propunând discuții „în următoarele câteva luni”.
„Ei bine, vedeți, negocierile cu Groenlanda sunt încă la început. Știu că… am lucrat destul de mult la acest subiect în ultimele săptămâni, dar este foarte simplu. Groenlanda este foarte importantă pentru securitatea națională a Statelor Unite ale Americii. Cred că unii dintre aliații noștri nu au investit suficient în securitatea Arcticii. Și dacă vom investi în securitatea Arcticii, dacă vom plăti practic o mulțime de bani și vom fi responsabili pentru protejarea acestei imense suprafețe terestre, cred că este rezonabil ca Statele Unite să obțină unele beneficii din asta, iar acesta va fi punctul central al negocierilor în următoarele câteva luni”, a declarat J.D. Vance.
La începutul acestei luni, miniștrii de externe din Danemarca și Groenlanda, Lars Lokke Rasmussen și Vivian Motzfeldt au declarat că dialogul cu Statele Unite privind Groenlanda este benefic, însă rezultatele acestor discuții rămân incerte.
Lars Lokke Rasmussen și ministrul de externe groenlandez Vivian Motzfeldt s-au întâlnit cu vicepreședintele SUA JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio la Washington pe 14 ianuarie și au convenit să înființeze un „grup de lucru” pentru a discuta despre Groenlanda și securitatea Arcticii, în contextul cererilor președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra teritoriului danez autonom.
La finalul lunii ianuarie, emisarul special al Statelor Unite pentru Groenlanda a prezentat elementele-cheie ale unei propuneri americane adresate Danemarcei privind viitorul statut de securitate al Groenlandei, care include posibilitatea înființării unor noi baze militare, extinderea libertății operaționale a SUA și desfășurarea unui sistem de apărare antirachetă de tip „Dom de Aur” deasupra insulei arctice.
Propunerea a venit după ce Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au convenit, la Forumul Economic Mondial de la Davos, premisele unui acord privind securitatea arctică.
“Elefantul din cameră”: Marco Rubio va conduce delegația SUA la Conferința de Securitate de la München. Șeful diplomației americane se va deplasa apoi la Bratislava și Budapesta
Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, va participa în perioada 13–15 februarie la cea de-a 62-a ediție a Conferinței de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri globale dedicate securității internaționale, potrivit unui anunț al Departamentului de Stat al SUA.
Participarea șefului diplomației americane la München va reprezenta cel mai înalt nivel de reprezentare pe care Washington-ul îl trimite la Conferința de Securitate în acest an.
Marco Rubio va conduce o delegație importantă a SUA la Conferința de Securitate de la München pentru a sublinia importanța relațiilor transatlantice în ciuda unei “crize de încredere”, a declarat, luni, Wolfgang Ischinger, veteranul diplomat care prezidează Conferința Securitate de la München.
La conferință sunt așteptați și peste 50 de membri ai Congresului SUA.
Cu toate acestea, preconizata absență a vicepreședintelui american JD Vance – după discursul furibund de anul trecut – ilustrează starea dificilă a relațiilor dintre Statele Unite și Europa. Participarea vicepreședintelui SUA la Conferința de Securitate, îndeosebi în ultimii 15 ani, era o tradiție de la sine înțeleasă.
Punctul de plecare al ediției din acest este raportul Conferinței, care avertizează că cea mai mare provocare la adresa ordinii internaționale liberale „vine din interior”, prin schimbarea dramatică a modului în care actuala administrație americană își privește alianțele
Raportul MSC, a cărui copertă ilustrează un elefant, pune pe masa dezbaterilor una dintre cele mai incerte perspective globale din ultimele opt decenii, și anume că „la mai bine de 80 de ani de la începutul construcției, ordinea internațională postbelică condusă de SUA după 1945 se află acum în curs de destrămare”. Totodată, potrivit raportului, cea mai proeminentă dintre cei care promit să elibereze țara lor de constrângerile ordinii existente și să reconstruiască o națiune mai puternică și mai prosperă este actuala administrație americană, cu președintele Donald Trump portretizat în rolul de „demolator” și cu Statele Unite considerate „elefantul din cameră” când vine vorba de destrămarea ordinii.
Pentru Conferința de Securitate de la München din 2026, „elefantul” se referă astfel la impactul disruptiv al administrației Donald Trump asupra ordinii internaționale bazate pe norme.
Această optică a fost invalidată luni, la Berlin, de ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker. Invitat să vorbească la evenimentul de lansare al raportului Conferinței de Securitate de la München, Whitaker a „respins complet tot ce tocmai am auzit”, subliniind că Statele Unite nu doresc destrămarea NATO sau subminarea alianțelor existente și a ordinii mondiale, ci doar să „echilibreze” modul în care este împărțită povara apărării între aliați.
După reuniunea de la München, șeful diplomației americane va efectua vizite oficiale la Bratislava, în Slovacia, și la Budapesta, în Ungaria, în perioada 15–16 februarie, în cadrul unui turneu european axat pe consolidarea securității regionale și a cooperării energetice.
La Bratislava, Marco Rubio urmează să se întâlnească cu membri-cheie ai guvernului slovac pentru a avansa interesele comune în domeniul securității regionale, pentru a întări cooperarea bilaterală privind energia nucleară și diversificarea surselor de energie, precum și pentru a sprijini modernizarea militară a Slovaciei și angajamentele acesteia în cadrul NATO.
Vizita la Budapesta va include discuții cu oficiali de rang înalt ai Ungariei, având ca obiectiv consolidarea intereselor bilaterale și regionale comune. Potrivit Departamentului de Stat, agenda va viza inclusiv angajamentul pentru procesele de pace destinate soluționării conflictelor globale, precum și aprofundarea parteneriatului energetic dintre Statele Unite și Ungaria.
Conferința de Securitate de la München reprezintă cel mai prestigios forum consacrat securității transatlantice și internaționale și a devenit, de la înființarea sa în 1963, o întâlnire esențială anuală pentru comunitatea strategică internațională. MSC s-a transformat într-un forum independent dedicat promovării soluționării pașnice a conflictelor și a cooperării internaționale și dialogului. În plus, față de conferința emblematică anuală din februarie, MSC găzduiește în mod regulat alte evenimente de mare amploare în capitalele din întreaga lume.
SUA își pun amprenta în Caucazul de Sud: Vance și premierul Armeniei au semnat un acord în domeniul energiei nucleare de cel puțin 9 miliarde de dolari
Armenia și Statele Unite au convenit luni să coopereze în domeniul nuclear civil, în contextul în care Washingtonul încearcă să își consolideze relațiile cu un fost aliat apropiat al Rusiei, la câteva luni după ce SUA au mediat un acord de pace în Caucazul de Sud.
O declarație privind acordul din sectorul nuclear a fost semnat de prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, și de vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, aflat într-o vizită de două zile în țară, relatează Reuters.
Cei doi au declarat că au finalizat negocierile pentru ceea ce este cunoscut drept un Acord 123, care permite Statelor Unite să acorde licențe legale pentru exportul de tehnologie și echipamente nucleare către alte țări.
Acordul va permite exporturi inițiale americane către Armenia în valoare de până la 5 miliarde de dolari, la care se vor adăuga încă 4 miliarde de dolari sub formă de contracte pe termen lung pentru combustibil și mentenanță, a precizat Vance.
„Acest acord va deschide un nou capitol în aprofundarea parteneriatului energetic dintre Armenia și Statele Unite”, a declarat Pașinian în cadrul unei conferințe de presă comune cu Vance.
📸Vice President Vance and @SLOTUS in Yerevan, Armenia, where VP Vance and Prime Minister Nikol Pashinyan signed a historic civil nuclear agreement. pic.twitter.com/ggLWck4soV
— Vice President JD Vance (@VP) February 9, 2026
Mult timp dependentă în mare măsură de Rusia și Iran pentru aprovizionarea cu energie, Armenia analizează în prezent oferte din partea unor companii americane, ruse, chineze, franceze și sud-coreene pentru construirea unui nou reactor nuclear care să înlocuiască singura sa centrală nucleară, Metsamor, construită de Rusia și aflată la final de viață.
Vizita lui Vance are loc la doar șase luni după ce liderii Armeniei și Azerbaidjanului au semnat la Casa Albă un acord considerat primul pas către pace, după aproape 40 de ani de conflict.
Vance urmărește, de asemenea, să avanseze inițiativa „Trump Route for International Peace and Prosperity” (TRIPP), un coridor propus de 43 de kilometri care ar traversa sudul Armeniei, oferind Azerbaidjanului o legătură directă cu exclava sa Nahičevan și, implicit, cu Turcia, aliatul apropiat al Baku.
Coridorul ar conecta mai eficient Asia de Europa și, esențial pentru Washington, ar ocoli Rusia și Iranul, într-un moment în care țările occidentale încearcă să își diversifice rutele energetice și comerciale departe de Rusia, pe fondul războiului din Ucraina.
Coridorul TRIPP, care prevede infrastructură feroviară nouă sau modernizată, conducte de petrol și gaze și cabluri de fibră optică, ar transforma Caucazul de Sud, o regiune marcată de frontiere închise și conflicte etnice de lungă durată.
„Nu facem pace doar pentru Armenia. Creăm și prosperitate reală pentru Armenia și Statele Unite, împreună”, a spus Vance.
Potrivit Casei Albe, Vance urmează să viziteze Azerbaidjanul miercuri și joi.
O decuplare tehnologică completă de SUA nu este un obiectiv realist, transmit capitalele UE (sondaj Politico Europe)
Europa funcționează pe baza tehnologiei americane, iar acest lucru nu se va schimba în următorii ani, relevă un sondaj realizat de Politico Europe în rândul capitalelor europene după ce, în ianuarie, oficialii UE au avertizat că dependența de firmele americane, care durează de zeci de ani, ar putea fi folosită ca instrument de coerciție de către Casa Albă.
Răspunsurile au relevat o serie de eforturi disparate de a face față noii realități geopolitice și o perspectivă comună potrivit căreia Europa nu are o soluție rapidă.
În timp ce Bruxellesul este conștient de dependența digitală a continentului, răspunsurile guvernelor prezintă o imagine serioasă cu privire la cât de repede poate Europa să abordeze vulnerabilitatea strategică și să recâștige influența asupra Washingtonului.
Mai multe țări iau mai în serios amenințarea din partea Washingtonului, Finlanda dezvăluind recent că a simulat scenariul unei „opriri forțate” tehnologice a SUA pentru a se pregăti.
Cu toate acestea, patru capitale au remarcat amploarea enormă a sarcinii de a construi un ecosistem digital non-american capabil să susțină guvernele și serviciile esențiale, iar Letonia și Lituania au indicat amenințarea din partea Rusiei ca fiind unul dintre motivele pentru care dependența de SUA este esențială.
„O «decuplare» tehnologică completă de Statele Unite nu este un obiectiv realist și nici unul care ar servi intereselor strategice mai largi ale Europei”, a declarat ministrul economiei din Lituania, Edvinas Grikšas.
„Profunzimea integrării existente, combinată cu prioritățile comune în materie de securitate… face ca un astfel de scenariu să fie imposibil de realizat în viitorul previzibil”, a afirmat el.
Politico a contactat ministerele digitale din toate cele 27 de țări începând cu 22 ianuarie pentru a le întreba despre pregătirile guvernamentale, inclusiv dacă au identificat dependențele lor de tehnologia americană și dacă au un plan de criză pentru eventualele întreruperi sau restricții ale serviciilor.
Cele opt țări care au răspuns până la termenul limită de publicare au fost Germania, Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Irlanda, Belgia și Luxemburg.
Amploarea provocării
Giganții tehnologici americani domină infrastructura digitală a Europei: Amazon, Microsoft și Google controlează peste două treimi din piața cloud – coloana vertebrală a internetului – în timp ce majoritatea întreprinderilor și guvernelor utilizează software american.
O analiză realizată de firma de tehnologie Proton, specializată în protecția vieții private, pe baza numelor de domenii de e-mail, a concluzionat că 74 % din companiile europene cotate la bursă depind de serviciile tehnologice americane. Irlanda, Finlanda și Suedia se află în fruntea listei celor mai dependente țări din UE.
„În ultimul an, toată lumea a realizat cu adevărat cât de important este să nu depindem de o singură țară sau de o singură companie când vine vorba de unele tehnologii foarte importante. În aceste vremuri… dependențele pot fi folosite împotriva noastră”, a declarat luna trecută Henna Virkkunen, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, într-un interviu acordat Politico.
Citiți și: Europa trebuie să mențină controlul asupra tehnologiilor cheie care impulsionează economiile noastre, subliniază comisarul european pentru servicii financiare
Dar, deși există concurenți europeni, primii intrați pe piață din SUA s-au confruntat cu efectele de scalare, integrare și blocare a pieței, care au îngreunat situația rivalilor — ceea ce înseamnă că soluțiile provenite din Silicon Valley au fost adesea alegerea implicită.
„Pe termen scurt și mediu, înlocuirea completă a serviciilor digitale străine nu este nici realistă, nici necesară”, a declarat un purtător de cuvânt al ministrului german al digitalizării, chiar dacă a recunoscut „o imagine clară a dependențelor critice”.
Unele țări și regiuni din Europa sunt hotărâte să renunțe la serviciile americane. Franța a interzis funcționarilor să utilizeze instrumente video americane, precum Microsoft Teams și Zoom, trecând la platforma franceză Visio. Orașul Amsterdam a stabilit săptămâna trecută termenul limită pentru 2035, în timp ce landul german Schleswig-Holstein a afirmat că a finalizat eliminarea treptată a acestor instrumente anul trecut.
Potrivit lui Jarkko Levasma, directorul departamentului de informații al Ministerului Finanțelor din Finlanda, „majoritatea opțiunilor disponibile sunt realiste pe termen mediu și lung”.
Helsinki „a evaluat recent” posibilitatea unei suspendări a tehnologiei americane pentru a se asigura că este pregătită, a adăugat Levasma. Deși „extrem de excepțională”, au concluzionat că impactul „ar fi de amploare” — inclusiv „asupra economiei americane în sine”.
Problema Rusiei
În țările baltice, sprijinul american este considerat deosebit de important. „Tehnologiile digitale și capacitățile de securitate cibernetică ale SUA joacă un rol important în consolidarea rezilienței naționale” împotriva amenințărilor din partea Rusiei, a declarat ministrul lituanian Grikšas.
Letonia – una dintre țările din prima linie a UE care se învecinează cu Rusia – a avertizat că marginalizarea tehnologiei americane ar fi un act de autosabotaj. „Există doar câteva companii în Uniunea Europeană care se află la nivelul companiilor americane”, a declarat ministrul economiei, Viktors Valainis, într-un interviu.
Ajutorul american este esențial pentru a respinge războiul hibrid al Rusiei, a subliniat el, descriind ca “greșită” maniera în care “unele țări din Europa și, într-un fel, Comisia încearcă să concureze cu SUA”.
„Amenințările noastre sunt din Rusia și Belarus – amenințările vin din aceste țări. SUA astăzi, mâine și poimâine vor fi singurul și primul partener pentru securitatea noastră, și asta nu numai pentru Letonia, ci pentru întreaga Europă”, a spus el.
În Estonia, valul de atacuri cibernetice din Rusia a ajutat-o să se pregătească pentru „literalmente orice situație”, a declarat ministrul digitalului Liisa-Ly Pakosta. Estonia a dezvoltat un nivel de reziliență digitală care este foarte apreciat.
În ceea ce privește viitorul, „nu vrem să devenim dependenți de companiile americane, ci vrem să identificăm orice dependență critică”, a spus ea, menționând că Estonia consideră amenințarea tăierii cablurilor submarine de internet mult mai reală decât o întrerupere a tehnologiei americane.
Când vine vorba de găsirea unor alternative la marile companii americane, unele dintre instrumentele care câștigă teren în Europa sunt open-source, ceea ce înseamnă că oricine poate vedea, utiliza și adapta software-ul, spre deosebire de instrumentele proprietare al căror cod este confidențial.
„La fel ca Franța, guvernul olandez cercetează instrumente de comunicare autonome pentru chat și videoconferințe”, a declarat secretarul de stat Eddie van Marum.
Van Marum a menționat testele platformei Visio, dezvoltată în Franța, și o alternativă germană de la Nextcloud, ambele fiind open-source. Guvernul german încearcă platforma openDesk, o soluție la care a apelat și Curtea Penală Internațională de la Haga după ce a renunțat la Microsoft din cauza temerilor că sancțiunile SUA ar putea îngheța activitatea sa.
„Accesul la codul sursă reduce dependența de furnizorii din țări terțe, reduce dependența de un singur furnizor și menține valoarea și investițiile în Europa. Trebuie să reducem cât mai repede dependența noastră degiganții IT”, a declarat Aura Salla, membru finlandez de centru-dreapta al Parlamentului European.
