J.D. Vance, așteptat de Viktor Orban în Ungaria. Premierul ungar face un ultim efort pentru a recupera decalajul electoral față de opoziție înainte de alegerile de duminică 

J.D. Vance va vizita Ungaria marți, într-o încercare de ultim moment de a-l susține pe premierul Viktor Orbán, un aliat cheie al mișcării MAGA, înaintea alegerilor cruciale de duminică, însă este puțin probabil ca vizita vicepreședintelui american să schimbe soarta unei curse electorale din ce în ce mai acerbe, informează Politico Europe și Euronews.

Vance se va întâlni cu Orbán marți dimineață, urmând ca apoi să țină un discurs la mitingul organizat cu ocazia „Zilei Prieteniei Maghiaro-Americane” la MTK Sports Park, un stadion de fotbal cu o capacitate de 24.00- de locuri.

„Vom discuta despre o serie de aspecte legate de relațiile dintre Statele Unite și Ungaria. Evident, sunt sigur că Europa, Ucraina și toate celelalte chestiuni vor ocupa un loc destul de important în discuții”, a declarat Vance presei la plecarea sa de la Baza Aeriană Andrews, din apropierea orașului Washington.

Președintele Donald Trump a emis deja mai multe declarații de sprijin pentru Orbán — un susținător al „democrației iliberale” aliniat la Kremlin — dar sondajele sugerează că aceste intervenții au contribuit prea puțin la susținerea prim-ministrului aflat în dificultate, care se confruntă cu bătălia vieții sale politice pentru a-și prelungi cei 16 ani la putere.

Pentru premierul maghiar, aceasta reprezintă o ocazie unică de a se prezenta drept principalul aliat european al administrației Trump. Trump l-a lăudat anterior ca fiind „unul dintre cei mai puternici” lideri mondiali, iar Orbán a anticipat preocupările MAGA cu peste un deceniu în urmă prin naționalismul său agresiv, disprețul față de UE și succesul său în exercitarea influenței asupra mass-mediei și instituțiilor publice din Ungaria.

Pentru Casa Albă, vizita este un semn de apreciere pentru faptul că Orbán a rămas alături de Trump în momentele dificile – în special în cei patru ani în care acesta nu a fost la putere și în campania electorală din 2024 –, când alți lideri mondiali l-au evitat.

Campania lui Viktor Orbán se concentrează în principal pe chestiuni de politică externă, domeniu în care acesta joacă un rol important în menținerea unor relații bune atât cu președintele american Donald Trump, cât și cu președintele rus Vladimir Putin.

Cu toate acestea, demonstrația de loialitate transatlantică probabil că nu va schimba balanța politică din Ungaria, unde valul tot mai puternic de opoziție față de partidul de guvernământ Fidesz se concentrează asupra slăbiciunii economice a țării, precum și asupra clientelismului și corupției asociate cu Orbán.

Această rezistență populară a plasat partidul Tisza al lui Péter Magyar într-o poziție puternică pentru a câștiga alegerile, potrivit sondajului Politico, care îl arată în frunte încă de la sfârșitul anului 2024.

În doi ani, Magyar a construit o mișcare de opoziție capabilă să conteste hegemonia actualului lider maghiar, care și-a transformat țara într-un model de democrație iliberală.

Antipatia față de Trump în rândul maghiarilor nu este, în general, la fel de mare ca în Europa de Vest — unde liderul american are un rating de nepopularitate de aproape 80% — dar susținerea din partea administrației americane este departe de a fi o garanție a victoriei.

Conform unui sondaj realizat în februarie de Institutul Publicus din Ungaria, 48% dintre respondenți considerau că președinția lui Trump va avea un impact negativ asupra Ungariei, în timp ce 38% estimau că va avea un efect pozitiv.

Aceste opinii sunt puternic polarizate, în funcție de apartenența politică, aproximativ 85% dintre alegătorii Fidesz având o părere pozitivă despre impactul lui Trump, în timp ce 76% dintre alegătorii Tisza au o părere negativă.

Singurul aspect încurajator pe care Orbán l-a putut desprinde din sondaj a fost faptul că 39% dintre alegătorii indeciși considerau că Trump ar putea avea un efect pozitiv, în timp ce doar 34% credeau contrariul.

Secretarul de stat american Marco Rubio a vizitat, de asemenea, țara în februarie pentru a încerca să inverseze tendința descendentă a popularității lui Orbán, dar discursul său despre o „epocă de aur” în relațiile dintre SUA și Ungaria a părut să nu aibă succes. Într-adevăr, sondajele de opinie independente efectuate după vizita lui Rubio au arătat că opoziția de centru-dreapta își mărește avantajul.